De 10 bästa mallarna för jämförelsetabeller i Excel, Sheets och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en jämförelsetabellmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för jämförelsetabeller är ett verktyg som företag kan använda för att jämföra en uppsättning liknande saker. Ett företag kan till exempel använda dessa mallar för att jämföra olika programvarualternativ, funktioner eller till och med hur olika konkurrenter står sig mot varandra. " } } ] }

Företag står dagligen inför hundratals beslut som kan påverka deras ekonomiska framtid. Från att välja vilket verktyg de ska köpa till vilka funktioner de ska utveckla – antalet beslut de måste fatta är nästan oändligt.

Men hur kan du vara säker på att besluten är rätt? Det är där mallarna för jämförelsetabeller kommer in.

Jämförelsetabeller är ett utmärkt sätt att jämföra olika produkter, tjänster och funktioner sida vid sida. Med rätt mall för jämförelsetabeller kan du snabbt och enkelt jämföra olika alternativ och hitta den bästa lösningen för dig och ditt företag.

I den här artikeln tittar vi på 10 av de bästa mallarna för jämförelsetabeller som finns idag. Från ClickUps mall för jämförelsematris till Google Sheets kalkylblad för jämförelse av byråer – här finns något som passar nästan alla situationer.

Om du vill fatta smartare beslut snabbare, läs vidare för att lära dig mer om dessa fantastiska verktyg!

Vad är en jämförelsetabellmall?

En jämförelsetabellmall är ett verktyg som företag kan använda för att jämföra en uppsättning liknande saker. Ett företag kan till exempel använda dessa mallar för att jämföra olika programvarualternativ, funktioner eller till och med hur olika konkurrenter står sig mot varandra.

Syftet med dessa mallar är inte att fatta beslut åt dig (för det behöver du fortfarande din egen expertis). De finns snarare till för att hjälpa dig att presentera varje alternativ så att skillnaderna och likheterna blir tydligare och mer uppenbara.

Vad kännetecknar en bra mall för jämförelsetabeller?

Det finns ingen perfekt jämförelsemall för företag. Varje mall har sina för- och nackdelar som gör att du bättre kan jämföra olika aspekter av ditt företag.

Det finns dock några egenskaper du bör tänka på när du letar efter rätt mall. Den mall du väljer bör vara:

Lätt att redigera : Mallen måste vara lätt att uppdatera när dina jämförelser ändras.

Visuellt tilltalande : Genom att se till att data presenteras på ett visuellt sätt blir det lättare för dig att snabbt förstå dina alternativ.

Detaljerad: Tillräckligt med information i varje rad eller kolumn för att kunna jämföra varje objekt utan att behöva söka på andra ställen.

Om din mall uppfyller alla dessa kriterier är du på god väg att hitta det rätta valet för dig.

De 10 bästa mallarna för jämförelsetabeller

Rätt jämförelsetabellmall är ett ovärderligt verktyg för alla företag. I det här avsnittet tittar vi på 10 av de bästa jämförelsetabellmallarna som du bör överväga att använda i din dagliga verksamhet.

1. Jämförelsetabellmall från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för jämförelsetabell

ClickUp-jämförelsemallen är en av våra mest kraftfulla och populära jämförelsemallar på ClickUp. Istället för att fokusera för mycket på nischning fungerar den här mallen så bra eftersom den kan användas i nästan alla situationer.

Mallen är flexibel eftersom den har åtta anpassningsbara fält som gör det enkelt att jämföra flera alternativ. Dessa fält inkluderar:

Kundservice

Plats

Meny

Ambiance

Webbplats

Närhet

Pris

Kontaktnummer

Om du dessutom känner att ett eller flera av dessa fält inte fungerar för dig kan du alltid byta ut dem mot något mer lämpligt.

När du har hittat en mall som passar dig är det bara att fylla i data så får du en jämförelse av dina alternativ i tabell- eller listform. Du kan till och med lägga till bilder för att verkligen tydliggöra vad varje alternativ innebär och varför det kan vara bäst för dig.

Om du letar efter en bra och mångsidig jämförelsemall kan du ladda ner det här alternativet redan idag.

2. ClickUp-mall för jämförelsetabell för programvara

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för jämförelsetabell för programvara

För att lyckas måste alla moderna företag ha tillgång till den bästa möjliga tekniken. Det är dock inte lätt att avgöra vilken programvara som underlättar projektledningen eller vilken datalagringslösning som är rätt för dig.

Istället för att bara följa din magkänsla kan du använda ClickUps mjukvarujämförelsemall för att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Med denna specialiserade mall kan du jämföra liknande produkter genom att lista deras funktioner, baskostnader, kundbetyg och mer. Detta gör det lättare för dig att förstå vilket alternativ som passar dina behov perfekt. Oavsett om du behöver något som hjälper dig att planera din nästa produktplan eller genomföra ett projektbudget, har du rätt programvara som stöd.

Om du har svårt att välja rätt verktyg för ditt företag är den här mallen det perfekta tillskottet till din verktygslåda.

3. ClickUp-mall för jämförelsetabell för programvara

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för jämförelsetabell för programvara

I likhet med ovanstående är ClickUp Software Comparison Board Template utformad för att hjälpa dig att välja rätt programvara för ditt företag.

Den största skillnaden mellan dessa två erbjudanden är att det ena är orienterat i en tavelvy, medan det andra är i en listvy. Det innebär att när du matar in dina data kan du se de objekt du jämför i ett enda fönster istället för att bläddra nedåt på en sida.

Det här formatet passar otroligt bra för bilder. Du kan dra nytta av detta genom att ladda upp skärmdumpar av varje programs användargränssnitt så att du kan ta hänsyn till mer abstrakta faktorer som användarupplevelsen när du fattar ditt beslut.

Denna produktjämförelsetabellmall är också helt anpassningsbar, så du kan fritt lägga till eller ta bort alla anpassade fält du behöver. Dessutom, om du ändrar dig och bestämmer dig för att du föredrar en listvy, kan du alltid lägga till en ny vy utan att behöva mata in data på nytt.

4. Mall för jämförelsetabell över priser för ClickUp-programvara

Ladda ner den här mallen Mall för jämförelsetabell över priser för ClickUp-programvara

När det gäller att köpa programvara är det få saker som är viktigare än priset. Dessutom kan det vara svårt att avgöra vilket verktyg som ger mest valuta för pengarna med alla dessa förvirrande nivåer och prisalternativ.

Nu behöver du inte oroa dig längre. ClickUps mall för prisjämförelse finns här för att förtydliga prisalternativen, så att du får mest valuta för pengarna.

I den här mallen kan du jämföra följande:

Grundpriser

Installationskostnad

Kostnad för supporttjänster

Kostnad för plug-ins

Möjliga anpassningar

Totala priser

På så sätt kan du vara säker på att du vet vad du faktiskt betalar för.

Med hjälp av denna prissammanställningsmall kan ett företag jämföra flera olika programvarualternativ för att avgöra vilket som är det bästa valet. Verktyg A kan till exempel ha ett högre grundpris än verktyg B, men efter alla tillägg kostar det faktiskt mindre efter ett års användning.

Men du hade aldrig vetat detta om du inte hade haft möjlighet att faktiskt lägga upp alla kostnader och se hur de ställde sig i förhållande till andra alternativ.

Är du redo att äntligen se vad programvaran faktiskt kommer att kosta dig? Ladda ner vår mall för jämförelse av programvarupriser för att ta reda på det.

Kolla in dessa mallar för kravinsamling!

5. ClickUp Jämförande marknadsanalys

Ladda ner den här mallen ClickUp Jämförande marknadsanalys

En jämförande marknadsanalys (CMA) hjälper människor att bestämma priset på ett hus eller annan fastighet. Den tar hänsyn till faktorer som liknande hus i närheten, husets specifika egenskaper och marknadens läge för att uppskatta vad ett bra pris kan vara.

Om du behöver skapa en professionell CMA gör ClickUps mall för jämförande marknadsanalys processen mycket enklare.

Denna mall är avsedd för extern användning, så om du behöver skapa en CMA för en kund behöver du bara fylla i uppgifterna där du blir ombedd att göra det.

Vår mall innehåller fyra grundläggande avsnitt:

Marknadsöversikt : De aktuella marknadsförhållandena för bostadspriserna i det området.

Omfattning : Vad du planerar att analysera i detta dokument.

Analyssammanfattning : Här matar du in data om bostaden, såsom storlek, pris och egenskaper.

Resultat och rekommendationer: Dina professionella rekommendationer och åsikter utifrån den analys du har gjort.

De flesta behöver kanske inte en CMA så ofta. Men om du arbetar inom en bransch där det krävs, är den här mallen ett perfekt sätt att spara tid och energi.

6. ClickUp-mall för huvudbok

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för huvudbok

En mall för huvudbok är ett verktyg som företag kan använda för att hålla koll på pengarna. Mallen hjälper till att räkna hur mycket pengar som kommer in och går ut ur företaget, vad företaget äger och är skyldigt, samt annan viktig finansiell information.

Det är som en checkbok för företaget som säkerställer att allt stämmer.

ClickUps mall för huvudbok hjälper dig inte bara att hålla koll på finansiell information, utan du kan också använda den för att jämföra information och hitta användbara insikter.

Om du till exempel vill jämföra din nuvarande ekonomiska situation med föregående månad kan du snabbt ta fram denna information för att se var pengarna kommer ifrån och vart de går. Du kan också använda denna mall för att leta efter avvikelser och upptäcka potentiella problem innan de blir för stora.

Eftersom all information finns samlad på ett ställe blir det dessutom enklare att utföra grundläggande ekonomiska uppgifter som skatter, löner och mycket mer.

Det är dags att ta kontroll över din företags ekonomi. Börja redan idag med vår mall för huvudbok.

7. ClickUp-mall för konkurrensanalys

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för konkurrensanalys

Oavsett om du ger dig in i en ny bransch eller bara vill hålla koll på din nuvarande, är det alltid bra att veta vad konkurrenterna gör.

Det bästa sättet att jämföra konkurrenter är med ClickUps mall för konkurrensanalys.

Med denna whiteboardmall kan du snabbt utvärdera konkurrenterna genom ett unikt kvadrantsystem. Ställ in varje kvadrant för att rangordna specifika mått som marknadsnärvaro eller aktiva prenumeranter, och jämför sedan dina konkurrenter med varandra.

Detta visuella kvadrantsystem gör det inte bara enkelt att se vem som ligger var i fältet, utan gör det också möjligt att lägga till nya konkurrenter när de dyker upp. Dessutom är det enkelt att uppdatera när konkurrenterna förändras och utvecklas.

Låt inte dina konkurrenter överraska dig. Använd vår mall för konkurrensanalys för att förstå vilka du konkurrerar med och hitta en fördel som gör att du kan överträffa dem.

8. ClickUp-mall för kostnads-nyttoanalys

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kostnads-nyttoanalys

Varje beslut du fattar som företag har sina för- och nackdelar. En kostnads-nyttoanalys är ett sätt att utvärdera potentiella investeringar och väga risken mot avkastningen.

Det är viktigt att göra en kostnads-nyttoanalys eftersom den hjälper dig att avgöra om något verkligen är värt att göra. Den tittar på kostnaden för att göra något och jämför den med hur bra resultaten kan bli. På så sätt kan du bestämma vilka projektplaner som passar bäst för ditt företag.

ClickUps mall för kostnads-nyttoanalys är utformad för att göra denna process så samarbetsinriktad som möjligt.

Vår whiteboardmall hjälper dig att skapa en kostnads-nytto-jämförelsetabell som är formaterad med fyra kvadranter:

Höga kostnader

Låg kostnad

Stor fördel

Låg nytta

Ditt team kan sedan använda denna tabell för att brainstorma och kategorisera idéer.

Till exempel kanske ditt företag vill utöka sin funktionslista, men ditt produktteam har begränsad kapacitet. Istället för att förlita sig på en person för att avgöra vad som är bäst, kan du använda denna whiteboardmall och brainstorma med ditt produktteam. Varje teammedlem kan komma med idéer, och sedan kan hela gruppen plotta dem på kostnads-nyttoanalysmallen för att se vilka som har störst potential att gå vidare.

Kostnads-nyttoanalys är något som alla företag bör göra, men det är långt ifrån det enda sättet att fatta rätt beslut. Kolla in våra guider till SWOT-analys och mallar för gap-analys för ännu fler sätt att utvärdera problem och besluta om lösningar.

9. Jämförelsetabellmall för Google Sheets

via Planet Argon

Om du är van vid att använda Google Sheets kommer Googles jämförelsetabell för byråer att kännas bekant direkt.

Denna mall är skapad med Googles populära kalkylbladsverktyg och gör det enkelt att jämföra olika byråer och de tjänster de erbjuder. Allt du behöver göra är att fylla i varje kolumn och rad, så får du en jämförelse av dina alternativ sida vid sida.

Denna mall är användbar för team som för närvarande vill tilldela ett kontrakt för något som innehållsskapande eller webbutveckling. Med lite arbete kan den också anpassas för andra användningsområden.

Till skillnad från vissa andra mallar har den här inte flera vyer. Den är dock fortfarande ett utmärkt alternativ om du bara behöver en standardiserad jämförelsetabell i ett välbekant format som Sheets.

Google Sheets är ett fantastiskt verktyg, men det passar kanske inte alla. Ta en titt på dessa alternativ till Google Sheets för att se om det finns något annat som passar dig bättre.

10. Excel-mallar för jämförelsetabeller

Via Microsoft

Slutligen finns det massor av fantastiska jämförelsemallar för Microsoft Excel.

Excel är fortfarande ett av de mest populära programvarorna på marknaden, och det finns goda skäl till det. Excels mallbibliotek innehåller alla möjliga förformaterade kalkylblad som gör att du snabbt kan jämföra allt från vilken skola du ska välja till din personliga budget.

En nackdel med Excels mallar är att de flesta av dem känns väldigt stereotypa. Om du letar efter en mall för att jämföra bröllopsbudgetar kan de vara till hjälp. Men att anpassa en av dessa mallar efter dina behov kan vara mer arbete än det är värt.

Om du är fast besluten att använda Excel för dina jämförelser kan det vara bättre att skapa en egen mall.

Är du osäker på om Excel verkligen är rätt plattform för dig? Kolla in vår lista över de bästa alternativen till Excel för att se om det finns andra alternativ som passar dig bättre.

De bästa kostnadsfria mallarna för jämförelserapporter för ditt företag

Oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver kan rätt jämförelsemall underlätta ditt beslutsfattande och spara tid. Därför har ClickUp tusentals mallar att välja mellan, så att företag av alla storlekar kan hitta ett verktyg som passar dem.

Oavsett om det gäller att jämföra programvara eller göra en kostnads-nyttoanalys finns det en mall som hjälper dig att få jobbet gjort. Om du har sett något i den här artikeln som kan hjälpa ditt företag, tveka inte att använda det. Det är helt gratis att registrera sig på ClickUp, så du kan börja lösa ditt företags mest akuta problem direkt.