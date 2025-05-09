De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Google Sheets 2025

Google Workspace, som inkluderar Google Sheets, har över 44 % av den globala marknadsandelen för större kontorsprogramvaror. Det är en betydande andel, men det betyder ändå att mer än hälften av användarna föredrar andra verktyg.

Google Sheets är utan tvekan en klassiker. Men ärligt talat? Det finns en hel värld av verktyg som verkligen kan göra ditt liv enklare.

Tänk på det: du behöver något med bättre visuella diagram. Eller kanske är du trött på klumpiga samarbetsverktyg. Det är där ett alternativ till Google Sheets kan hjälpa till.

Vem har inte råkat radera en viktig formel? Eller spenderat timmar på att försöka få en enkel graf att se bra ut? Du förtjänar bättre intuitiva verktyg som fungerar bra med ditt team och gör data roligt.

Låt oss gå igenom några av de bästa alternativen, diskutera vad de är bra på och vem de passar bäst för. Låt oss hitta det som passar dig bäst.

Varför välja alternativ till Google Sheets?

Här är några skäl till varför du bör överväga ett alternativ till Google Sheets:

Begränsade formateringsalternativ: Google Sheets erbjuder färre textformateringsfunktioner än dedikerade ordbehandlingsprogram, vilket gör avancerad formatering mer utmanande.

Samarbetsutmaningar: Google Sheets stöder samarbete, men det är kanske inte lika smidigt eller funktionellt som verktyg som är särskilt utformade för teamarbete.

Begränsningar för automatisering: Omfattande automatisering kräver ofta ytterligare skript eller verktyg från tredje part, vilket gör Google Sheets mindre praktiskt för arbetsflöden som kräver mycket automatisering.

Prestandaproblem med stora datamängder: Google Sheets kan bli betydligt långsammare när det hanterar stora datamängder, medan vissa alternativ är optimerade för bättre prestanda.

Integrationsbegränsningar: Många alternativ erbjuder bättre integration med annan programvara och andra tjänster, Många alternativ erbjuder bättre integration med annan programvara och andra tjänster, vilket förbättrar arbetsflödeseffektiviteten utöver vad Google Sheets erbjuder.

Brist på avancerade funktioner: Vissa alternativ inkluderar AI-drivna verktyg, anpassade funktioner och förbättrade datavisualiseringsfunktioner som Google Sheets inte erbjuder.

Alternativ till Google Sheets i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Allt-i-ett-projekt- och datahantering Anpassade instrumentpaneler, automatisering och samarbete i realtid Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Microsoft Excel Avancerad dataanalys och stora datamängder Kraftfulla formler, pivottabeller och VBA-automatisering Begränsad gratisplan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag. Airtable Kalkylblad i databasstil och samarbete Anpassade vyer, relationsdatabaser och automatisering Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Smartsheet Automatisering av projekt och arbetsflöden Gantt-diagram, uppgiftsuppföljning och företagsintegrationer Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Zoho Sheet Molnbaserat samarbete och affärsanvändning AI-driven datainsikt, Zoho-integration Gratis Coda Kombinera dokument, kalkylblad och appar Interaktiva tabeller, automatisering utan kodning Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Quip Teamsamarbete och dokumentintegration Chatta i kalkylblad, Salesforce-integration Endast betalda abonnemang tillgängliga LibreOffice Calc Gratis och öppen källkodsprogramvara för kalkylblad Offlineåtkomst, omfattande formelstöd Gratis Numbers (Apple) Mac-användare och visuella kalkylblad Vackra mallar, sömlöst Apple-ekosystem Gratis Apache OpenOffice Calc Grundläggande behov av kostnadsfria kalkylblad Öppen källkod, enkelt gränssnitt Endast betalda abonnemang är tillgängliga.

De bästa alternativen till Google Sheets

Här är några av de verktyg som kan fungera som användbara alternativ till Google Sheets:

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projekt och datahantering)

Om du behöver ett verktyg i kalkylbladsstil som gör mer än bara lagrar data är ClickUp det perfekta valet.

ClickUp är den ultimata appen för arbete. Den kombinerar projektledning, dokument, teamkommunikation och en kalkylbladslösning, vilket möjliggör uppgiftshantering och dataorganisation.

Mata in Excel-data i ClickUp Brain så sammanfattar det snabbt resultaten åt dig.

Med ClickUp Brain kan du automatisera repetitiva uppgifter, såsom att uppdatera status, generera deluppgifter och skapa framstegsrapporter. Detta eliminerar det manuella arbete som ofta krävs i traditionella kalkylblad som Google Sheets.

Med hjälp av naturlig språkbehandling kan användarna skriva automatiseringsinstruktioner direkt, vilket förenklar arbetsflödeskonfigurationen. ClickUp Brain tillhandahåller omedelbara uppdateringar och sammanfattningar baserade på uppgiftsdata, vilket säkerställer projektsynkronisering i realtid.

Anpassa kalkylblad enkelt med ClickUp Table View

ClickUp Table View har ett välbekant gränssnitt som liknar ett kalkylblad, vilket gör att du kan visualisera och hantera data på ett effektivt sätt. Till skillnad från traditionella kalkylblad är dessa tabeller integrerade i ett bredare ekosystem för projektledning, vilket möjliggör sömlösa kopplingar mellan uppgifter och datafält.

Du kan filtrera, sortera och organisera information visuellt efter specifika behov samtidigt som du uppdaterar i realtid på hela plattformen.

Få gratis mall Samla in viktig data och visualisera den på ett ställe med ClickUp-kalkylbladsmallen.

ClickUp Spreadsheet Template ger dig en färdig, anpassningsbar tabell för att spåra uppgifter, budgetar, arbetsflöden eller andra projektdata, utan de begränsningar som finns i traditionella kalkylblad. Den är utformad för att hjälpa dig att organisera, automatisera och samarbeta i en organiserad arbetsmiljö.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som en allt-i-ett-app för arbetet samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter som att uppdatera uppgiftsstatus, utlösa varningar baserat på värden i anpassade fält eller starta tidrapportering när uppgiftsvillkoren ändras.

Visualisera data, följ projektets framsteg och skapa rapporter i realtid.

Kombinera projektledningsfunktioner med instrumentpaneler och rapporteringsverktyg för en heltäckande översikt.

Skapa diagram, kartor och andra visualiseringar direkt från projektdata, hämtade från både interna ClickUp-fält och externa format som Google Docs eller kalkylblad.

Koppla dina kalkylblad till dokument och samla alla dina data, anteckningar och projektdetaljer på ett och samma ställe.

Anslut ClickUp till andra verktyg som Google Drive, Slack och Zapier

Kommentera, tagga kollegor och uppdatera data i realtid för bättre teamwork.

Begränsningar i ClickUp

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad Leon Prather II, CTS, chef för digital produktdrift på AVIXA, hade att säga:

Vi använder nu ett enda verktyg för att spåra arbetet. Det är allt. Nu behöver vi inte längre jonglera med två eller tre verktyg och Excel-ark.

2. Microsoft Excel (bäst för avancerad dataanalys och stora datamängder)

via Microsoft Excel

Microsoft Excel är det ursprungliga kalkylbladsprogrammet – kraftfullt, pålitligt och fullspäckat med funktioner. Det har varit det självklara verktyget i årtionden, oavsett om det gäller att bearbeta siffror, skapa rapporter eller hantera komplexa data. Naturligtvis är det ett populärt alternativ till Google Sheets.

Microsoft Excel bästa funktioner

Utför komplexa beräkningar med kraftfulla formler och funktioner

Skapa dynamiska diagram, grafer och pivottabeller för enkel datavalidering.

Automatisera repetitiva uppgifter med makron och VBA-skript.

Enkel integration med Microsoft 365, Power BI och andra affärsverktyg

Analysera data med inbyggda verktyg som Goal Seek, Solver och Power Query.

Begränsningar i Microsoft Excel

Ökad risk för fel på grund av manuell datainmatning och komplexa formler

Överväldigar nybörjare med sina omfattande funktioner och branta inlärningskurva.

Priser för Microsoft Excel

Grundläggande: 6 $/användare per månad

Pris för fristående version (engångskostnad): 179,99 $.

Business Basic: 7,20 $/användare per månad

Business Standard: 1,5 $/användare per månad

Business Premium: 26,40 $/användare per månad

Microsoft 365 Apps for Businesses: 8,25 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (över 2500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 19 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Excel?

Här är vad en G2-användare sa:

Jag gillar att det används av många andra inom vår bransch, vilket gör det tillgängligt och översättningsbart för många olika användare. Dessutom är de olika matematiska och logiska funktionerna mycket användbara och hjälper mig och andra att automatisera arbetet med att mata in data.

👀 Visste du att? Fanklubben Wor Flags till Newcastle United Football Club använde Excel för att designa stora skyltar till St. James’ Park-stadion. De skapade en sittplatskarta i Excel och planerade och genomförde noggrant komplexa visuella arrangemang, vilket förbättrade matchupplevelsen för tusentals fans.

3. Airtable (bäst för databasliknande kalkylblad och samarbete)

via Airtable

Airtable är ett hybridverktyg för kalkylblad och databaser som kombinerar funktionerna hos ett kalkylblad och en relationsdatabas för att förbättra datahanteringen.

Detta alternativ till Google Sheets erbjuder en relationsdatabasplattform med ett kalkylbladsgränssnitt. Oavsett om du spårar marknadsföringskampanjer, planerar evenemang eller skapar en innehållskalender håller Airtable allt strukturerat och tillgängligt.

Airtables bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmar genom delade vyer, kommentarer och aviseringar.

Visa data på ditt sätt med hjälp av rutnät-, kalender-, Kanban-, galleri- eller tidslinjevyer.

Integrera enkelt med appar som Slack, Google Drive och Zapier.

Airtables begränsningar

Den kostnadsfria planen har vissa begränsningar vad gäller poster och lagringsutrymme.

Priser för Airtable

Gratis

Team: 24 $/månad

Företag: 54 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

Här är vad en G2-användare sa:

Att koppla ihop airtable med Zapier har varit en game changer för oss. Jag vet inte om det finns något billigare alternativ, men implementeringen på båda verkar fungera utmärkt, och det är väl spenderade pengar jämfört med att slå huvudet mot tangentbordet över något som jag inte vet om fungerar eller inte fungerar ordentligt.

4. Smartsheet (Bäst för automatisering av projekt och arbetsflöden)

via Smartsheet

Har du någonsin önskat att ditt kalkylblad kunde hantera dina projekt istället för att stirra tillbaka på dig med oändliga rader och kolumner? Smartsheet tar allt du älskar med kalkylblad och lägger till projektledning, automatisering och samarbetsverktyg.

Smartsheets bästa funktioner

Hantera projekt enkelt med uppgiftsfördelning, beroenden och deadlines

Samarbeta i realtid med delade kalkylblad, kommentarer och aviseringar

Automatisera arbetsflöden med regelbaserade utlösare för att organisera godkännanden och uppdateringar.

Enkel integration med Microsoft Office-paketet, Google Workspace, Slack och mycket mer.

Begränsningar i Smartsheet

Gränssnittet är något stel jämfört med flexibla alternativ.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 12 $/månad

Företag: 24 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 19 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartsheet?

En recension på Capterra lyder:

Smartsheet gör det möjligt att planera, spåra, automatisera, utföra och rapportera arbete i realtid. Jag gillar att Smartsheet har en robust integrationsfunktion som hjälper till att ansluta till ett brett utbud av externa appar som Okta, Tableau, Google Kalender etc.

5. Zoho Sheet (bäst för molnbaserat samarbete och affärsanvändning)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet kan vara ett bra alternativ till Google Sheets. Det är ett gratis, molnbaserat kalkylbladsverktyg som erbjuder automatisering och AI-driven dataanalys.

En sak som sticker ut är dess fokus på samarbete. Det erbjuder över 350 funktioner och en AI-assistent som heter Zia.

Zoho Sheets bästa funktioner

Redigera och samarbeta i realtid med teammedlemmar, precis som i Google Sheets.

Erbjuder flera formateringsalternativ och villkorlig formatering, vilket säkerställer datavalidering.

Integrera smidigt med andra Zoho-appar, Google Workspace och Microsoft 365.

Begränsningar i Zoho Sheet

Svårt att hantera stora datamängder

Priser för Zoho Sheet

Gratis

Betyg och recensioner för Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Sheet?

En recension på G2 lyder:

Det är ett av de enklaste verktygen för att uppdatera Zoho CRM i bulk. Jag behövde uppdatera flera fält och flera poster, och eftersom jag redan hade dessa data i mitt Excel-ark var det enkelt att klistra in dem i Zoho Sheets på en gång. Så ur den synvinkeln är det mycket användarvänligt.

👀 Visste du att? Med ett abonnemang på Zoho One får du tillgång till över 50 affärsappar – inte bara Zoho Sheet! Det är som att ha en hel affärssvit i ett enda abonnemang.

6. Coda (bäst för att kombinera dokument, kalkylblad och appar)

via Coda

Det är inte riktigt ett kalkylblad, och det är inte bara en dokumentredigerare. Coda är en hybrid, och det är det som gör det unikt. Det är en dynamisk allt-i-ett-arbetsyta som kombinerar tabeller, text och automatisering av arbetsflöden.

Coda är ett alternativ till Google Sheets som erbjuder kalkylbladsfunktioner för att samordna arbetsflöden med andra dokumenthanteringsprogram.

Coda bästa funktioner

Skapa flexibla tabeller som fungerar som databaser, vilket gör datahanteringen enkel.

Anpassa vyer med interaktiva diagram, filter och formler

Integrera enkelt med verktyg som Slack, Google Kalender och Zapier.

Coda-begränsningar

Detta alternativ har en inlärningskurva för nya användare.

Priser för Coda

Gratis

Pro: 12 $/användare per månad

Team: 36 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 460 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coda?

Här är vad en Capterra-användare sa:

Coda imponerade verkligen på mig med sin mångsidighet och sitt utbud av funktioner. Med kapacitet att hantera både enkla och komplicerade uppgifter, såsom att sammanställa listor, koda och mycket mer, gav det mig den perfekta plattformen för att hantera och genomföra alla mina projekt. Dessutom gjorde dess snygga och organiserade upplägg det särskilt bekvämt att växla mellan olika flikar utan några problem.

🧠Rolig fakta: 1900 var inte ett skottår. Även om det är delbart med 4, är det också delbart med 100 men inte med 400, vilket gör det till ett undantag från skottårsregeln. Detta kan leda till felberäkningar i kalkylblad, eftersom datumfunktioner felaktigt kan behandla 1900 som ett skottår om inte formeln tar hänsyn till detta undantag.

7. Quip (Bäst för teamsamarbete och dokumentintegration)

via Quip

Du kanske har hört talas om det, särskilt om ditt team lägger stor vikt vid samarbete. Quip är utformat av Salesforce och är en samarbetsplattform som kombinerar kalkylblad, dokument och teamkommunikation.

Team kan skapa och dela dokument och arbeta igenom uppgiftslistor tillsammans, samt kommunicera med kommentarer och omnämnanden i filerna.

Quips bästa funktioner

Chatta direkt i dina dokument och kalkylblad för att hålla diskussionerna i sitt sammanhang.

Bädda in kalkylblad i dokument för dynamisk rapportering

Integrera enkelt med Salesforce för smidig automatisering av arbetsflöden.

Begränsningar i Quip

Saknar avancerade kalkylbladsfunktioner som komplexa formler och verktyg för dataanalys.

Priser för Quip

Startpaket: 12 USD/användare per månad

Plus: 25 $/användare per månad (faktureras årligen)

Avancerat: 100 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Quip

G2: 4,2/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

📖 Läs också: Gratis kalkylbladsmallar i Excel och ClickUp

8. LibreOffice Calc (Bästa gratis och öppen källkodsprogram för kalkylblad)

via LibreOffice Calc

LibreOffice Calc är ett inbyggt program i Open Document Format som erbjuder en robust uppsättning kalkylbladsfunktioner gratis. Det är ett kalkylbladsprogram med öppen källkod som kan köras direkt på flera plattformar.

Letar du efter ett kraftfullt alternativ till Google Sheets eller Microsoft Excel utan abonnemangsavgifter? Calc är värt att titta på.

De bästa funktionerna i LibreOffice Calc

Använd avancerade formler och funktioner för komplexa beräkningar.

Skapa dynamiska diagram och pivottabeller för att analysera data effektivt.

Öppna och redigera Excel-filer utan kompatibilitetsproblem

Utöka funktionaliteten med tillägg från LibreOffice-communityn.

Arbeta offline utan att vara beroende av molnlagring eller internetåtkomst

Begränsningar i LibreOffice Calc

LibreOffice Calc saknar molnsamarbete

Priser för LibreOffice Calc

Gratis

Betyg och recensioner för LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2200 recensioner)

💡 Proffstips: I LibreOffice Calc kan du använda verktyget "Detective" (Verktyg → Detective → Spåra beroenden/föregångare) för att visuellt spåra formelrelationer i ditt kalkylblad. Detta hjälper dig att felsöka fel och förstå komplexa dataflöden snabbare!

9. Numbers (Apple) (Bäst för Mac-användare och visuella kalkylblad)

Om du är Apple-användare, varför inte använda ett kalkylblad som är skapat speciellt för macOS och iOS? Numbers är Apples svar på Excel och Google Sheets och erbjuder ett elegant, användarvänligt gränssnitt med kraftfulla kalkylbladsfunktioner som är utformade speciellt för Mac, iPad och iPhone.

Numbers (Apple) bästa funktioner

Skapa snygga kalkylblad utan ansträngning med hjälp av anpassningsbara mallar.

Använd interaktiva diagram och smarta kategorier för enkel datavisualisering.

Synkronisera mellan Apple-enheter med iCloud för samarbete i realtid.

Öppna och exportera Excel-filer utan kompatibilitetsproblem

Begränsningar i Numbers (Apple)

Samarbetet är begränsat utanför Apples ekosystem.

Priser för Numbers (Apple)

Gratis

Betyg och recensioner för Numbers (Apple)

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2500 recensioner)

📖 Läs också: Bästa gratis databasprogramvaran

10. Apache OpenOffice Calc (bäst för grundläggande behov av kostnadsfria kalkylblad)

via Apache OpenOffice Calc

Letar du efter ett gratis, enkelt alternativ till Google Sheets? Apache OpenOffice Calc är ett bra val! Calc ingår i OpenOffice-paketet och är ett gratis, öppen källkodsprogram för kalkylblad som fungerar offline och stöder många filformat, inklusive Excel.

Apache OpenOffice Calcs bästa funktioner

Använd formler och avancerade funktioner för dataanalys

Skapa diagram, pivottabeller och datafilter för att visualisera information.

Utöka funktionaliteten med tillägg från tredje part från OpenOffice-communityn.

Begränsningar i Apache OpenOffice Calc

Apache saknar realtidssamarbete

Priser för Apache OpenOffice Calc

Gratis

Betyg och recensioner för Apache OpenOffice Calc

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Tänk om dataanalys med ClickUp

Kalkylblad har utvecklats långt från att bara bestå av rader och kolumner! Dagens verktyg lagrar inte bara data – de ger den liv med villkorlig formatering, kraftfulla filter och fantastiska visualiseringar som gör insikterna tydliga.

Oavsett om du samarbetar i realtid med ditt team eller skapar dynamiska diagram och grafer, gör moderna kalkylbladsverktyg datahanteringen smartare, snabbare och mer interaktiv än någonsin.

ClickUp, med sin automatisering av arbetsflöden, integrationer, AI-funktioner och anpassningsbara mallar, erbjuder dock en allt-i-ett-lösning som du kan komma åt inom ett enda arbetsområde. Så varför nöja sig med det vanliga när du kan göra dina data mer effektiva?

Registrera dig på ClickUp idag och upplev ett smartare sätt att arbeta!