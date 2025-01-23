De 13 bästa gratis databasprogrammen för 2025

Databashantering har utvecklats långt bortom sina blygsamma början som en enkel kombination av lagring och utveckling. Den omfattar nu komplex kodning, hämtningslogik och realtidsorganisation, vilket gör databaser mer kraftfulla, mångsidiga och komplexa än någonsin!

Marknaden för databashanteringssystem förväntas växa med en CAGR på 13,1 % fram till 2030. Med så mycket på spel har valet av rätt databasprogramvara blivit ett kritiskt beslut som kräver noggrann research och övervägande!

Med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att hitta den perfekta lösningen, särskilt om du letar efter gratisalternativ.

För att förenkla din sökning har vi gjort grovjobbet åt dig. Denna blogg presenterar en noggrant sammanställd lista över de 13 bästa gratis databasprogramvarorna som hjälper dig att lagra och hantera data! ✅

Låt oss börja!

MongoDB (bäst för modern applikationsutveckling)

MySQL (bäst för relationsdatabaser med öppen källkod)

Microsoft SQL Server (bäst för databaslösningar på företagsnivå)

Amazon RDS (bäst för hanterade molndatabastjänster)

Airtable (bäst för enkel databashantering utan kodning och samarbete)

PostgreSQL (bäst för avancerad SQL-kompatibilitet och utbyggbarhet)

MariaDB (bäst för skalbarhet och flexibilitet)

Altibase (bäst för hybriddatabaser i minnet och på disk)

Apache Cassandra (bäst för fokus på affärskritiska applikationer)

Oracle (bäst för distribuerad databasprogramvara)

IBM Db2 (bäst för AI-driven analys och dataintegration)

DbVisualizer (bäst för visuellt inriktad databashantering)

Vad är databasprogramvara?

Databasprogramvara är din digitala bibliotekarie. Det är en specialiserad applikation som är utformad för att effektivt skapa, organisera, lagra, hämta och hantera data i ett strukturerat format. Oavsett om du driver ett företag eller utvecklar en app, håller effektiva databasverktyg din data fri från kaos.

I grunden möjliggör databasprogramvaran interaktion mellan användare, applikationer och data genom ett intuitivt gränssnitt eller programmatisk åtkomst, till exempel frågor. Modern databasprogramvara innehåller ofta avancerade funktioner som dataanalys, realtidsbearbetning och skalbarhet för att anpassas till småskaliga projekt och krav på företagsnivå.

Här är de vanligaste typerna av databasprogram som används idag:

Relationell databas : Organiserar data i strukturerade tabeller. : Organiserar data i strukturerade tabeller. Relationella databaser är idealiska för att etablera relationer mellan datapunkter och underlätta sökningar.

NoSQL-databas : Hanterar ostrukturerade eller halvstrukturerade data. Den är bäst lämpad för flexibel hantering av stora och varierande datamängder.

Molnbaserad databas : Utformad för att erbjuda skalbarhet och fjärråtkomst. Stöder distribuerade team och dynamiska lagringsbehov mycket väl.

Grafisk databas : Lagrar data som noder och relationer. Detta är utmärkt för att analysera komplexa relationer som sociala nätverk eller leveranskedjor.

In-memory-databas: Bearbetar data direkt i minnet. Dessa databaser är bäst lämpade för snabb prestanda i realtidsapplikationer.

🔎 Visste du att? Databashantering utvecklades först av en engelsk forskare vid IBM vid namn Edgar F. ”Ted” Codd!

Rätt databasprogramvara öppnar upp en skattkista av fördelar. Här är några skäl som hjälper dig att upptäcka varför det är en game changer:

Eliminerar dataduplicering : Håller din information ren och organiserad ✅

Ökar produktiviteten : Snabbar upp åtkomst till och hantering av data ✅

Skapar datasäkerhet : Skyddar känslig information med kraftfulla säkerhetsåtgärder ✅

Ger värdefulla insikter : Hjälper företag att fatta datadrivna beslut ✅

Stöder skalbarhet : Växer smidigt med din organisation ✅

Erbjuder mångsidighet : Uppfyller olika behov, från utvecklare till företag ✅

Viktigt för datahantering: Ett viktigt verktyg för hantering och optimering av data ✅

Vad ska du leta efter i den bästa kostnadsfria databasprogramvaran?

Här är sex viktiga aspekter som är avgörande för alla effektiva databasprogram:

📶 Sömlös skalbarhet : Välj databasprogramvara som växer med ditt företag. Detta är en viktig del av planeringen för att öka data, verksamhet och användare utan störningar.

🔗 Integrationskompatibilitet : Välj databaslösningar som enkelt kan integreras med dina befintliga verktyg och plattformar. Integration sparar tid och arbete och effektiviserar arbetsflödena mellan olika system.

🔐 Stark datasäkerhet : Välj flerlagers kryptering och åtkomstkontroller för att skydda känslig data. Pålitliga säkerhetsfunktioner förhindrar dataintrång och säkerställer efterlevnad av regler och föreskrifter.

😎 Användarvänligt gränssnitt : Välj ett databasprogram med ett intuitivt gränssnitt och supportresurser. Enkel användning minskar inlärningskurvan, vilket hjälper teamen att snabbt anpassa sig och arbeta effektivt.

💯 Fokus på prestanda : Fokusera på gratis databasprogramvara med snabbhet och tillförlitlighet under tung databelastning. Snabba databaslösningar minimerar driftstopp, vilket förbättrar den totala produktiviteten och användarnöjdheten.

📊 Analytiska funktioner: Välj ett system som genererar användbara insikter från dina data. Möjliggör smartare beslutsfattande med omfattande analysverktyg.

De 13 bästa gratis databasprogrammen för dig

Här är de 13 bästa databasprogramvarulösningarna för dina databasbehov:

1. ClickUp (bäst för databas- och arbetsflödeshantering)

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Det utmärker sig inom databas- och arbetsflödeshantering. ClickUp är traditionellt känt för uppgifts- och projektledning, men erbjuder även unika databasfunktioner som gör det möjligt för team att centralisera sina data och optimera verksamheten.

Med flexibla vyer, fördesignade mallar och sömlös integration mellan data och uppgifter gör ClickUp databashantering tillgänglig för alla användare, oavsett teknisk expertis.

Utforska ClickUp Views Skapa och hantera dina databaser direkt och hämta information och insikter utan ansträngning med ClickUps tabellvy.

ClickUp gör det möjligt för användare att skapa och hantera databaser med hjälp av listvy, tabellvy eller till och med som en del av ClickUps CRM.

Listvyn erbjuder ett enkelt men strukturerat sätt att organisera information med anpassningsbara fält för att spåra allt från kontakter till projektmilstolpar. För en mer kalkylbladsliknande upplevelse erbjuder tabellvyn en välbekant layout, perfekt för hantering av stora datamängder, såsom försäljningspipelines eller lager.

Dessutom använder företag ClickUps CRM-funktioner för att hantera kundrelationer och integrera och spåra kunddata sömlöst med arbetsflöden för uppgiftshantering, som fungerar som kunddatabasprogramvara.

Det omfattande mallbiblioteket i ClickUp förbättrar databasens funktioner ytterligare.

Oavsett om du behöver skapa en kunddatabas, en innehållskalender eller en produktinventering kan du börja med en fördesignad databasmall som är anpassad efter dina behov. Dessa anpassningsbara kalkylbladsmallar gör det möjligt för team att lägga till fält, relationer och automatiseringar som passar specifika arbetsflöden.

💡Proffstips: För att skapa och hantera en databas är ClickUp-kalkylbladsmallen ett bra ställe att börja på. För mer detaljerade databaser kan ClickUp-projektledningskalkylbladsmallen vara till hjälp.

ClickUp Automations tar databashantering till nästa nivå genom att minska manuellt arbete. Automatisera uppgifter som att uppdatera status, tilldela ägare eller meddela teammedlemmar när specifika villkor är uppfyllda.

Hur fungerar det? En databas som spårar leads aktiverar automatisering för att varna säljteamet när en lead går vidare till nästa steg, så att inget faller mellan stolarna.

ClickUp erbjuder också enkel integration av uppgifter och datahantering. Med ClickUp Tasks kopplas databasposter direkt till genomförbara uppgifter, vilket gör det möjligt för team att hantera projekt och tillhörande data på ett och samma ställe. En databas med marknadsföringskampanjer innehåller till exempel uppgifter, deadlines och ansvariga teammedlemmar, som alla är synliga och hanterbara inom samma arbetsyta.

En sådan integration säkerställer att data förblir användbara, vilket förbättrar samarbetet och den operativa effektiviteten. Med uppgiftshantering, uppföljning av framsteg, samarbete och informationsflöde har ClickUp blivit ett idealiskt arbetsflödesprogram.

➡️ Läs mer: Bästa programvaran för arbetsflöden

ClickUps bästa funktioner

Skapa en dokumentdatabas, kartlägg processer, upprätta dataprotokoll i samarbete och dela innehåll med ClickUp Docs

Samla idéer, automatisera uppgifter och skapa sammanfattningar från din databas med ClickUp Brain.

Visualisera prestanda, få analytiska insikter och skapa rapporter i realtid med ClickUp Dashboards

Koppla samman arbetsflöden, större databaser och externa verktyg med över 1000 ClickUp-integrationer

Begränsningar för ClickUp

Kan kräva en längre inlärningskurva för att behärska dess omfattande funktioner.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

VÄRLDENS BÄSTA verktyg för projektledning och instrumentpaneler.

2. MongoDB (bäst för modern applikationsutveckling)

via MongoDB

MongoDB är en ledande öppen källkodsdatabas av typen NoSQL som används för sin flexibilitet och skalbarhet.

Till skillnad från traditionella relationsdatabaser använder MongoDB en dokumentorienterad datamodell. Denna schemalösa dokumentdatabasdesign möjliggör dynamiska och hierarkiska datastrukturer, vilket gör den särskilt fördelaktig för applikationer som hanterar mångsidiga och föränderliga datamängder.

MongoDB:s distribuerade arkitektur garanterar hög tillgänglighet och horisontell skalbarhet, vilket möjliggör sömlös datadistribution över flera servrar. Dessa egenskaper har lett till en bred användning inom olika sektorer, inklusive e-handel, innehållshantering och realtidsanalys.

MongoDB:s bästa funktioner

Få flexibel datahämtning utan fördefinierade scheman genom dynamiska frågor som använder ett dokumentbaserat frågespråk.

Förbättra sökprestandan med omfattande indexering av fält i dokument för att förbättra sökprestandan.

Distribuera data över flera servrar med hjälp av en shardnyckel, vilket främjar horisontell skalbarhet och balanserade arbetsbelastningar.

Begränsningar för MongoDB

Kan inte utföra komplexa transaktioner lika effektivt som andra relationsdatabaser

Förbrukar mer minne med stora datamängder, vilket påverkar prestandan

Priser för MongoDB

Delat: Gratis

Dedikerad: Från 0,08 USD/timme per 2 virtuella CPU:er

Serverlös: Från 0,10 dollar per 1 miljon läs- och skanningsoperationer

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av MongoDB

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

3. MySQL (bäst för relationsdatabaser med öppen källkod)

via MySQL

MySQL är ett öppet källkodsbaserat relationsdatabashanteringssystem (RDBMS) som använder Structured Query Language (SQL) för effektiv datahantering. Det utvecklades i mitten av 1990-talet och har blivit ett av de mest använda databassystemen globalt, som driver många applikationer från småskaliga projekt till stora företagslösningar.

MySQL:s arkitektur är utvecklad för snabbhet och tillförlitlighet, vilket gör den till ett populärt val för webbapplikationer, datalagring och e-handelsplattformar. Dess plattformsoberoende stöd och kompatibilitet med olika programmeringsspråk ökar dess mångsidighet i olika utvecklingsmiljöer.

En betydande fördel med MySQL är dess dubbla licensmodell, som erbjuder en gratis, öppen källkodsversion under GNU General Public License (GPL) och kommersiella versioner med ytterligare funktioner och support.

MySQL:s bästa funktioner

Upprätthåll datakonsistens med ACID-kompatibla transaktioner

Leverera snabb sökprestanda, särskilt för läsintensiva applikationer

Automatisera rutinmässiga databasåtgärder genom att schemalägga uppgifter så att de körs vid specifika tidpunkter eller intervall.

MySQL-begränsningar

Saknar inbyggt stöd för fulltextsökning i vissa konfigurationer.

Kräver manuell justering för optimal prestanda under tung arbetsbelastning

Priser för MySQL

Öppen källkod och gratis att använda

Betyg och recensioner av MySQL

G2: 4,4/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Datahanteringen är enkel, snabb och smidig med MySQL, behörighetssystemet är säkert, det är flexibelt och sök-/filterfunktionen är till stor hjälp.

4. Microsoft SQL Server (bäst för databaslösningar på företagsnivå)

via Microsoft

Microsoft SQL Server är ett kraftfullt relationsdatabasprogram som har utvecklats och utformats för att hantera olika behov av datahantering och analys på företagsnivå. Med sina omfattande funktioner vänder sig databasprogrammet till en bred målgrupp, från utvecklare och databasadministratörer till dataforskare, och erbjuder verktyg och funktioner för varje steg i datalivscykeln.

Denna databaslösning är optimerad för transaktionshantering och business intelligence-applikationer (BI). Den erbjuder en mycket skalbar arkitektur som stöder allt från små miljöer med en enda server till stora, distribuerade företagssystem.

SQL Server utmärker sig genom sin sömlösa integration med Microsofts ekosystem, inklusive Azure, Power BI och Visual Studio.

Microsoft SQL Servers bästa funktioner

Skydda känslig data med rollbaserad åtkomstkontroll och Always Encrypted-tekniken.

Få minimal driftstoppstid och katastrofåterställning över flera noder med Always On Availability Groups.

Integrera SQL Server Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS) och Analysis Services (SSAS) för heltäckande lösningar för affärsintelligens.

Begränsningar för Microsoft SQL Server

Det komplexa och relativt dyra prissättningssystemet gör det olämpligt som databasprogramvara för småföretag.

Kräver betydande systemresurser för optimal prestanda

Priser för Microsoft SQL Server

Gratis utvecklingsplan

Andra abonnemang börjar från 73 $/månad per användare.

Betyg och recensioner av Microsoft SQL Server

G2: 4,4/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)

5. Amazon RDS (bäst för hanterade molndatabastjänster)

via Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) är en hanterad molnbaserad lösning som förenklar installation, drift och skalning av relationsdatabaser. Amazon RDS förvandlar databashanteringen genom att effektivisera rutinuppgifter som provisionering, konfiguration, säkerhetskopiering och patchning. Tänk dig att starta en ny databas på några minuter – så enkelt är det!

RDS stöder flera databasmotorer, inklusive Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle och Microsoft SQL Server, och erbjuder flexibilitet för att tillgodose olika applikationskrav.

Amazon RDS är utformat för hög tillgänglighet och hållbarhet och erbjuder även unika Multi-AZ-distributioner (Availability Zone). Dessa skapar synkrona standby-repliker av data över olika databaszoner för att säkerställa dataredundans och minimera driftstopp under underhåll eller oväntade fel.

Amazon RDS bästa funktioner

Förbättra dataskyddet genom automatiska säkerhetskopior och funktioner för att skapa ögonblicksbilder för återställning till en viss tidpunkt.

Skapa skrivskyddade repliker för att distribuera lästrafik och förbättra prestandan för läsintensiva applikationer.

Få realtidsstatistik och varningar genom integration med Amazon CloudWatch.

Begränsningar för Amazon RDS

Kostnaderna ökar avsevärt med databasdrift och lagringskrav.

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med självhanterade databaser.

Priser för Amazon RDS

AWS Free Tier: Kostnadsfri tillgång i 12 månader

Prissättning enligt Amazon RDS-motor: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Priser för Amazon RDS-distribution: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Amazon RDS-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Fungerar riktigt bra utan att du behöver bekymra dig om serverunderhåll.

6. Airtable (bäst för enkel databashantering utan kodning och samarbete)

via Airtable

Airtable är ett molnbaserat samarbets- och databasprogram som kombinerar enkelheten hos ett kalkylblad med kraften hos en relationsdatabas. Det gör det möjligt för användare att organisera, spåra och hantera data genom ett intuitivt och mycket anpassningsbart gränssnitt.

Till skillnad från traditionella databaser kräver Airtable ingen kodningskunskap. Detta gör det tillgängligt för individer och team inom olika branscher, inklusive marknadsföring, projektledning, innehållsskapande och evenemangsplanering.

Den har också en unik approach som gör det möjligt för användare att strukturera data så att den passar deras behov bäst. Den erbjuder oöverträffad flexibilitet genom länkade poster, relationella tabeller eller färgkodade taggar.

Airtables bästa funktioner

Kom igång med dina projekt med hjälp av en rad olika mallar som passar olika användningsområden och branscher.

Främja effektivt teamarbete med flera användare som arbetar samtidigt, där ändringar återspeglas direkt.

Skapa anpassade arbetsflöden som är skräddarsydda för specifika projektkrav

Airtables begränsningar

Begränsad skalbarhet för stora datamängder och komplexa frågor.

Blir kostsamt när du väljer avancerade funktioner och har större team

Airtables priser

Gratis

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per licens

Företagsstorlek: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

7. PostgreSQL (bäst för avancerad SQL-kompatibilitet och utbyggbarhet)

via PostgreSQL

PostgreSQL är ett kraftfullt databashanteringssystem med öppen källkod som har utvecklats aktivt i över 35 år. Det stöder olika datatyper och avancerade funktioner, vilket gör det lämpligt för olika tillämpningar, från små projekt till storskaliga företagslösningar.

PostgreSQL:s överensstämmelse med SQL-standarder och stöd för ACID-transaktioner garanterar dataintegritet och tillförlitlighet. Programvaran har också olika tillämpningar, inklusive spelappar, verktyg för databasautomatisering och domänregistreringar.

Dessutom stöder PostgreSQL avancerade datatyper och funktioner för prestandaoptimering.

PostgreSQL:s bästa funktioner

Optimera sökprestanda i olika datamängder genom olika indexeringsmetoder

Stöd komplexa sökningar och rangordningar med inbyggda funktioner för effektiv textsökning i stora datamängder.

Använd PostGIS-tillägget som erbjuder stöd för geografiska objekt för platsbaserade tjänster och geografiska informationssystem (GIS).

Begränsningar för PostgreSQL

Kräver mer teknisk expertis för konfiguration och hantering

Skalas inte lika enkelt för molnbaserade applikationer

Priser för PostgreSQL

Öppen källkod och gratis

Tillägg och integrationer kan kräva köp.

Betyg och recensioner av PostgreSQL

G2: 4,4/5 (över 630 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (410+ recensioner)

Det är mycket kraftfullt och mångsidigt och har ett enormt ekosystem byggt kring sig.

8. MariaDB (Bäst för skalbarhet och flexibilitet)

via MariaDB

MariaDB är ett öppen källkodsbaserat relationsdatabashanteringssystem (RDBMS) som ursprungligen var en avknoppning från MySQL 2009. Sedan dess har det utvecklats med unika funktioner och förbättringar, vilket gör det till ett populärt val för utvecklare och företag som söker en pålitlig och flexibel databaslösning.

MariaDB integreras också med olika verktyg, har en aktiv öppen källkodsgemenskap och uppdateras regelbundet. Databasprogramvaran är kompatibel med MySQL, vilket möjliggör smidiga migreringar samtidigt som den introducerar unika funktioner som uppfyller moderna krav på datahantering.

MariaDB:s bästa funktioner

Anpassa databasens prestanda och funktioner efter specifika applikationsbehov genom olika stödda lagringsmotorer som Aria, InnDB, XtraDB och MyRocks.

Förbättra databassäkerheten genom förbättringar som användarroller, plugin-program för lösenordsvalidering och kryptering av data i vila.

Optimera din databasprestanda med omfattande anpassningsalternativ med öppen källkod.

Begränsningar för MariaDB

Kräver övervakning eftersom skalbarhet ibland leder till resursbelastning.

Begränsar grafiska gränssnitt med färre inbyggda visualiseringsverktyg

Priser för MariaDB

MariaDB Community: Öppen källkod och gratis

MariaDB Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av MariaDB

G2: 4,4/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

9. Altibase (bäst för hybriddatabaser i minnet och på disk)

via Altibase

Oavsett om du behöver blixtsnabb databehandling eller säker långsiktig lagring, erbjuder Altibase det bästa av två världar.

Globala företag använder detta högpresterande relationsdatabashanteringssystem (RDBMS), som på ett unikt sätt kombinerar lagring i minnet och på disk i en enda enhetlig motor. Dessutom optimerar den hybrida arkitekturen hastigheten utan att kompromissa med tillförlitligheten.

Med smidig skalbarhet och exceptionella transaktionshanteringsfunktioner är Altibase ett förstklassigt val för dynamiska, datatunga miljöer. Det stöder även realtidsanalyser och samtidig datahantering för smidig drift. Dessutom levererar dess in-memory-funktioner alltid, oavsett toppbelastningar.

Altibases bästa funktioner

Genomför tillförlitlig transaktionshantering och integration med befintliga system tack vare att Altibase är ANSI SQL- och ACID-kompatibelt.

Säkerställer kontinuiteten i datahanteringen med flera inbyggda failover-mekanismer

Stöder storskaliga distributioner med klusterfunktioner för flera noder

Altibases begränsningar

Kräver en avancerad installation för att kunna utnyttja dess hybridarkitektur fullt ut.

Saknar bred integration med tredjepartsprogram jämfört med mer populära databaser

Altibase-priser

Anpassad prissättning

Altibase-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Apache Cassandra (bäst för fokuserade, affärskritiska applikationer)

via Apache Cassandra

Apache Cassandra är ett gratis databasprogram som är känt för sin exceptionella skalbarhet och höga tillgänglighet.

Cassandra är ett öppen källkodsbaserat NoSQL-databassystem som är utformat för att hantera stora datamängder över flera kommersiella servrar utan en enda felkälla. Detta gör det idealiskt för applikationer som kräver hög prestanda och kontinuerlig drifttid. Oavsett om du hanterar enorma datamängder eller behöver noll driftstopp i databassystem, erbjuder Cassandra en tillförlitlighet som ingen annan.

Den decentraliserade arkitekturen säkerställer dataredundans och feltolerans, vilket gör den till ett förstahandsval för branscher som hanterar omfattande datamängder och kräver realtidsanalyser.

Apache Cassandras bästa funktioner

Få flexibiliteten att balansera mellan konsistens och tillgänglighet baserat på applikationskrav

Förenkla interaktionen för utvecklare inom databassystem med Cassandra Query Language (CQL), ett SQL-liknande språk.

Säkerställ datatillgänglighet och tillförlitlighet över geografiskt spridda platser genom distribuerad datalagring och replikering.

Begränsningar för Apache Cassandra

Begränsad ACID-kompatibilitet (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) är en nackdel för applikationer som kräver strikt transaktionsintegritet.

Saknar inbyggda analysfunktioner, vilket kräver externa verktyg för analys.

Priser för Apache Cassandra

Programvaran är öppen källkod och gratis.

Betyg och recensioner av Apache Cassandra

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 30 recensioner)

En högtillgänglig och konsekvent variant av NoSQL-databaser.

11. Oracle (bäst för distribuerad databasprogramvara)

via Oracle

Oracle Database är ett omfattande och allmänt använt relationsdatabashanteringssystem (RDBMS) som är känt för sin skalbarhet, tillförlitlighet och rika funktionsuppsättning.

Med en blandning av arkitektur och avancerad AI-analys passar denna databas för olika tillämpningar, från småskaliga verksamheter till stora företagssystem, och erbjuder effektiv datahantering och stöd för komplexa transaktioner.

De avancerade säkerhetsåtgärderna och lösningarna för hög tillgänglighet i Oracle Database säkerställer dataintegritet och kontinuerlig drift, vilket gör det till ett populärt val inom olika branscher. Kraftfulla funktioner, som datareplikering i realtid och kompatibilitet med flera moln, garanterar högsta prestanda i globala verksamheter.

Oracle bästa funktioner

Få hög tillgänglighet och skalbarhet utan att behöva göra ändringar i applikationer tack vare att flera servrar fungerar som ett enda system med funktionen Real Application Clusters (RAC).

Hantera rumsliga data och grafdata med avancerade funktioner som stöder komplexa geospatiala applikationer och nätverksdatamodeller.

Förenkla hanteringen av databaslagring genom att automatisera datastriping och spegling.

Oracle-begränsningar

Licensieringen är komplicerad och kostsam, särskilt för små och medelstora företag.

Kräver skicklig expertis och ett dedikerat team för konfiguration och optimering

Oracle-priser

Anpassad prissättning

Oracle-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (940+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (460+ recensioner)

Lättviktig och ganska enkel att använda. TNS-filer gör det enkelt att se till att alla har samma anslutningar.

12. IBM Db2 (Bäst för AI-driven analys och dataintegration)

via IBM Db2

Om du är ute efter den perfekta kombinationen av AI-smarta funktioner och smidig databasoptimering, välj IBM Db2. Detta relationsdatabashanteringssystem använder maskininlärningsalgoritmer för att förenkla datahämtning och omvandla den till användbara insikter.

Db2 är känt för sin stabilitet och skalbarhet och används i stor utsträckning inom finans-, hälso- och sjukvårds- och detaljhandelsbranschen, där dataintegritet och prestanda är avgörande. Dess avancerade datakomprimering och självjusterande funktioner ökar effektiviteten, vilket gör det till ett pålitligt val för företag som hanterar omfattande datamängder.

Kort sagt handlar IBM Db2 inte bara om att hålla igång verksamheten, utan om att driva den på ett smartare sätt.

IBM Db2:s bästa funktioner

Få snabbare analyser och rapportering genom in-memory-beräkningar med funktionen BLU Acceleration.

Säkerställ datatillgänglighet med IBM:s inbyggda lösning för dataåterställning, High Availability Disaster Recovery (HADR).

Förbättra sökprestandan och minska lagringsbehovet med avancerad datakomprimering.

Begränsningar för IBM Db2

Prissättningen är komplex, vilket kan leda till högre kostnader för vissa installationer.

Kräver betydande investeringar i hårdvara och underhåll för optimal prestanda.

Priser för IBM Db2

Gratis

Standard: 99 $/månad (faktureras per timme, två virtuella CPU:er)

Enterprise: 969 $/månad (faktureras per timme, fyra virtuella CPU:er)

IBM Db2-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Jag gillar verkligen prestandan och stabiliteten hos denna produkt.

13. DbVisualizer (bäst för visuellt inriktad databashantering)

via DbVisualizer

DbVisualizer är ett förstklassigt databashanteringsverktyg som lägger tonvikt på visuell tydlighet och användarvänliga funktioner. Dess intuitiva gränssnitt förenklar komplexa databasoperationer genom att omvandla invecklade datastrukturer till lättförståeliga visuella representationer.

Oavsett om du kör sökningar eller analyserar datamängder gör DbVisualizer databashanteringen enkel med sin visuella sökbyggare och datavisualisering i realtid. Programmet är utformat för flexibilitet och stöder och integreras med olika plattformar, inklusive MySQL-databasen och NoSQL-tillägg.

Den intuitiva navigeringen och den välorganiserade layouten hjälper även nya utvecklare och erfarna experter att effektivt utforska och hantera dataflöden.

DbVisualizers bästa funktioner

Visualisera komplexa relationer med anpassningsbara diagram och diagram, vilket gör det enklare att tolka data.

Få flexibiliteten att arbeta smidigt i olika miljöer som Windows, macOS och Linux/UNIX-system.

Optimerar frågehanteringen med avancerad syntaxmarkering, automatisk komplettering och visuella verktyg för att skapa frågor.

Begränsningar för DbVisualizer

Begränsade avancerade automatiseringsfunktioner jämfört med andra verktyg för företag

Användarna upplever prestandaförsämringar när de hanterar stora databaser.

Priser för DbVisualizer

Gratis

Pro (begränsad support): 197 USD/år per användare det första året och 69 USD/år per användare från och med det andra året

Pro (premiumsupport): 229 USD/år per användare det första året och 99 USD/år per användare från och med det andra året.

DbVisualizer-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Optimera databashanteringen med ClickUp

Med ökande datamängder och efterfrågan på användbara insikter spelar databashanteringsprogram en viktig roll i alla företag och branscher.

Vår lista över de 13 bästa gratis databasprogrammen erbjuder effektiva lösningar anpassade efter olika behov. ClickUp sticker dock ut från konkurrenterna. ✅

ClickUp går längre än traditionell databashantering genom att kombinera avancerad AI, kraftfull automatisering, sömlösa integrationer och uppgiftshantering i en enda enhetlig plattform. Med funktioner som fördesignade mallar som minimerar manuellt arbete utan att kompromissa med kvaliteten förbättrar ClickUp hur du hanterar och använder dina data.

Registrera dig hos ClickUp idag och optimera dina databaser!