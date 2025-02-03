De 15 bästa programvarorna för arbetsflöden 2025

Att ta kaoset i ett nytt projekt och bryta ner allt som behöver göras i enskilda uppgifter förflyttar bara saker från kaos till organiserat kaos. Å andra sidan kallas förståelsen för hur all information och alla människor är kopplade till varandra och hur data rör sig genom ett projekt för arbetsflödeshantering.

Och arbetsflödeshantering kan få bort kaoset från dina projekt och skapa ordning. ?

Det bästa sättet att hjälpa dig och ditt team att effektivisera era processer är genom arbetsflödeshanteringsprogramvara. Dessa verktyg gör mer än att registrera uppgifter och skapa scheman. De hjälper dig att förstå hur varje steg ska utföras, tilldela ansvar, spåra framsteg och, viktigast av allt, automatisera manuella arbetsflödessteg.

Fördelarna med att implementera bra arbetsflödesprogramvara är betydande, och det är därför det finns så många alternativ att välja mellan. Men oroa dig inte – vi låter dig inte gå vilse i arbetsflödesdjungeln! Vi har skapat en lista med 15 olika programvarulösningar för arbetsflödeshantering.

För varje arbetsflödeshanteringsverktyg har vi inkluderat en kort introduktion, styrkor och svagheter, kostnad och betyg från faktiska användare.

Vad ska du leta efter i en arbetsflödesprogramvara?

Om du är ny inom området är det viktigaste du bör veta att arbetsflödeshantering är ett sätt att optimera processer och utförande av uppgifter samtidigt som man fokuserar på målen. Detta görs genom att titta på hur arbetet flyter genom ett projekt – därav termen ”arbetsflöde”.

Effektiva ledare implementerar arbetsflödeshanteringsprogramvara i sina affärsprocesser eftersom det ökar teamens effektivitet och samtidigt förbättrar slutprodukten.

När du väl vet vad arbetsflödeshantering är och hur det kan hjälpa ditt team är det dags att titta på vad som gör denna typ av projektledningsprogramvara så effektiv. Den bästa arbetsflödesprogramvaran beror på ditt teams behov, såsom automatisering, samarbete och projektledning. Här är några funktioner att tänka på när du letar:

Funktioner för arbetsflödeshantering för att visuellt kartlägga och modifiera dina affärsprocesser

Viktiga funktioner för att definiera och spåra förfallodatum med enkla dra-och-släpp-funktioner för att snabbt flytta och schemalägga uppgifter.

Mätvärden som gör det möjligt att följa projektets framsteg och hantera prestationen hos enskilda individer och teamet som helhet.

Möjligheten att automatisera rutinuppgifter för att minska manuella processer (även kallat arbetsflödesautomatisering)

Integration med dina andra verktyg

Funktioner för teamsamarbete som inkluderar alla intressenter och teammedlemmar på ett och samma ställe

Anpassningsbara mallar som hjälper dig att skapa anpassade instrumentpaneler, spåra framsteg och automatisera arbetsflöden

Funktioner för uppgiftshantering med mångsidig kartläggning av projektberoenden

Som alltid beror dina specifika behov på vilka mål du har för projektet och vilka projektledningsmetoder du använder. Se till att du inte väljer ett verktyg bara för att det har en eller flera attraktiva funktioner, utan välj en lösning som uppfyller alla dina behov. ?

De 15 bästa programvarusystemen för arbetsflöden

Det finns mycket att välja mellan. Många av dessa verktyg fokuserar på en aspekt av arbetsflödeshantering, såsom diagramskapande, mjukvaruutveckling eller automatisering av repeterbara uppgifter. När du granskar var och en av dem, tänk på dina övergripande mål och fundera på vad som bäst hjälper ditt team att samarbeta och vara effektivt.

1. ClickUp – Bäst för projektledning

ClickUp är från grunden utformat för att främja teamets produktivitet och samarbete, och har arbetsflödeshantering integrerat i alla funktioner och möjligheter. Det är mer än ett verktyg för arbetsflödeshantering, det är ett produktivitetscentrum som kombinerar funktioner som vanligtvis endast finns tillgängliga som separata verktyg i ett enda, lättanvänt gränssnitt.

Med ClickUp finns det alltid mer än ett sätt att samordna dina medarbetare. Arbetsflödeshanteringsplattformen integrerar kommunikation med dokumentation, planering med spårning och till och med de senaste AI-verktygen för textgenerering i miljön.

De tre saker som projektledare uppskattar mest i ClickUp är de anpassningsbara mallarna, ClickUp Mind Maps och ClickUp Automations, som begränsar repetitiva uppgifter. Dessa och många andra funktioner gör att du och ditt team kan fokusera på att få arbetet gjort på ett konsekvent och effektivt sätt.

ClickUps bästa funktioner:

ClickUp Brain för att automatisera repetitiva uppgifter med AI

Ett brett utbud av verktyg för automatisering av uppgifter som är lätta att installera och övervaka.

Flera sätt att skapa och hantera uppgifter, inklusive deluppgifter och checklistor

Konsekvent, användarvänligt gränssnitt som passar både nybörjare och avancerade användare.

Flera visualiseringsverktyg, inklusive Gantt-diagram, tankekartor , PertCharts och många fler

Funktionen för anpassad status gör det möjligt för användare att skapa sin egen lista med standardstatusvärden.

Fantastiska samarbetsverktyg som möjligheten att lämna kommentarer på uppgiftsfördelningar

Integration med andra populära produktivitetsverktyg som Slack, Zoom, GitHub och mer

Stort bibliotek med arbetsflödesmallar för att skapa egna anpassade arbetsflöden. Prova ClickUps arbetsplan-whiteboardmall för att planera ditt nästa projekt.

Ladda ner denna mall ClickUp arbetsplan whiteboardmall

Begränsningar för ClickUp:

Det finns så många funktioner att det tar lite tid att lära sig hur man använder programmet.

Vissa av de nya funktionerna är ännu inte helt utvecklade.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. ProWorkflow – Bra för små till medelstora team

via ProWorkflow

ProWorkflow utvecklades ursprungligen som ett nedladdningsbart verktyg för arbetsflödeshantering, men är nu en SaaS-baserad verktygssats med en internationell publik. Det fokuserar på projekt-, uppgifts- och tidsspårning, med växande möjligheter för hantering av kontakter, arbetsflöden och resurser.

Verktyget är främst utformat för företag med små till medelstora team. ProWorkflow har en kraftfull mobilapp, vilket gör det enkelt att använda även när du är på resande fot.

ProWorkflows bästa funktioner:

Allt-i-ett-instrumentpanel för att se alla pågående projekt med dra-och-släpp-funktioner

Exakta och lättanvända verktyg för tidshantering

Integration med Microsoft Teams och Outlook

Mobilappar för iOS och Android

Verktyg för företagsledning som offerter och fakturering

Allt fler mallar

Begränsningar för ProWorkflow:

Utvecklad för nystartade företag, frilansare och småföretag, men inte för större team eller företag.

Begränsade nyckelfunktioner för automatisering av arbetsflöden

Kan inte integreras med många vanliga produktivitetsverktyg

Saknar många vanliga verktyg för projekt- och arbetsflödeshantering som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och mind mapping.

Det kan vara förvirrande att navigera i användargränssnittet.

En dyrare version krävs för anpassning av fält och formulär samt mallar.

Ingen gratisversion

Priser för ProWorkflow:

Professional: 20 $/månad per användare

Avancerad: 30 $/månad per användare

ProWorkflow-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner)

3. Flokzu – Bra för processautomatisering

via Flokzu

Flokzu presenterar sig som en arbetsflödesprogramvara som erbjuder processautomatisering och distribution. Den är utformad för användare som inte har någon IT-bakgrund men som vill automatisera sina affärsprocesser och verksamheter samtidigt som de kopplar samman informationsflödet från en molnbaserad applikation till en annan.

Denna programvara för arbetsflödeshantering har ett gränssnitt med dra-och-släpp-funktion som inte kräver någon kodning. På så sätt kan du enkelt modellera dina processer och integrera dem med andra populära produktivitetsverktyg. Flokzu erbjuder också ett bibliotek med processmallar. Mallarna är anpassningsbara och du kan redigera dem efter dina specifika behov.

Flokzus bästa funktioner:

Fokuserar på affärsprocesser – och gör det mycket bra

Integration med de flesta onlineverktyg via Zapier och webbtjänster

Sandbox-version för att testa dina anpassade arbetsflöden utan att röra live-data

Kraftfullt verktyg för rapportgenerering för att presentera data som samlats in med automatisering

Inbyggd databasfunktionalitet

Flokzus begränsningar:

Har inga funktioner för definition, tilldelning eller övervakning av arbetsflöden – den hanterar endast automatisering.

Saknade verktyg för projekt- och arbetsflödeshantering

Saknade verktyg för teamsamarbete och kommunikation

Databasverktyg är begränsade

Det kan vara svårt för nybörjare att ansluta applikationsprogramgränssnitt (API:er).

Flokzu-priser:

Gratis: 14 dagars provperiod

Standard: 15 USD/månad per användare

Premium: 21 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Flokzu-betyg och recensioner:

G2: 4,9/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

4. Backlog – Bra för felspårning

via Backlog

Backlog är en projektledningsprogramvara med inbyggd kodhantering och felspårning. Plattformen erbjuder ett enda ställe där ett företag kan förvara alla sina projekt, uppgifter och filer. Den integreras med andra verktyg från Nulab, som är företaget som utvecklar, säljer och supportar Backlog.

Backlog handlar om att få teamet att dra åt samma håll. Det innebär att du kan samarbeta med teammedlemmar, oavsett om de är på plats eller arbetar på distans. Dess huvudsakliga fokus är att ge transparens och kontroll över projekt, uppgifter, buggar och förfrågningar.

Backlogs bästa funktioner:

Omfattande samarbetsfunktioner för DevOps-team och andra inom organisationen

Bra verktyg för felrapportering och felspårning

Enkelt gränssnitt utformat för programvaruprojekt

Dashboards är ett användbart verktyg för projektledare

Användbar Slack- och e-postintegration

Stöder dokumentation parallellt med utvecklingsteam

Begränsningar i Backlog:

Saknar funktioner för projekt utanför mjukvaruutveckling

Integrationen med andra produktivitetsverktyg är begränsad.

Gantt-diagram inkluderar inte beroenden

Användningen av deluppgifter är begränsad

Ingen automatisering av arbetsflöden för att hantera rutinuppgifter

Priser för Backlog:

Gratis: 10 namngivna användare, 1 aktivt projekt

Startpaket: 35 $/månad, 30 namngivna användare, 5 aktiva projekt

Standard: 100 $/månad, obegränsat antal användare, 100 aktiva projekt

Premium: 175 $/månad, obegränsat antal användare och projekt

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Backlog-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

5. Lucidchart – Bra för intelligent diagramskapande

via Lucidchart

Lucidchart erbjuder en diagramplattform som kan användas för att visuellt visa projektarbetsflöden. Denna lösning för arbetsflödeshantering är ett webbaserat verktyg för samarbete som gör det möjligt för användare att rita representationer av personer, processer och system inom ett företag eller team.

Den är avsedd att användas med ett arbetsflödeshanteringssystem för att skapa grafiska visualiseringar av arbetsflöden. Det är ett utmärkt verktyg för teammedlemmar som vill få en helhetsbild av sina uppgifter och arbetsflöden.

Lucidcharts bästa funktioner:

Interaktiv diagramskapning av arbetsflödesprocesser och visualisering av data i en enda samarbetsplattform för att undvika kontextväxling.

Molnbaserad, så alla i teamet kan komma åt den oavsett var de arbetar ifrån.

Chatta i redigeringsfönstret och samarbeta i realtid

Lättanvänd men ändå kraftfull; även nya användare kan skapa komplexa diagram

Integreras med vanliga verktyg för samarbete och processdokumentation

Lucidcharts begränsningar:

Gör endast diagramskapande

Inga riktiga verktyg för att hantera projekt

Ingen automatisering av arbetsflöden för repetitiva uppgifter

Stora komplexa diagram kan överbelasta systemet.

Inga mallar för några vanliga branscher som utbildning och hälso- och sjukvård

Lucidcharts priser:

Gratis: upp till 3 dokument

Individuell: 7,95 $/månad per användare

Team: 9,00 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidchart-betyg och recensioner:

G2: 4. 6/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

6. Nintex – Bra för att identifiera flaskhalsar

via Nintex

Nintex är en programvara för arbetsflödeshantering som erbjuder uppgiftshantering och processautomatisering. Den utmärker sig genom att inkludera verktyg för att identifiera dina processer och flaskhalsar för vidare optimering eller automatisering, samt leverera verktyg för att registrera, kartlägga och hantera de processer som din organisation använder. Den är utformad för affärsprocesser som introduktion av nya medarbetare och datautbyte, men kan även användas för kreativa projekt.

Nintex plattform utmärker sig genom att förenkla komplexa processer med sitt användarvänliga gränssnitt, vilket gör det möjligt för team att automatisera arbetsflöden utan att behöva någon eller mycket liten kodningserfarenhet. Den ger användarna möjlighet att skapa, hantera och optimera processautomationsappar inom olika avdelningar, inklusive HR, drift och kundservice, vilket effektiviserar rutinmässiga uppgifter och frigör värdefull tid.

Nintex bästa funktioner:

Stort bibliotek med arbetsflödesmallar

Innehåller vissa dokumenthanteringsverktyg, inklusive interaktiva godkännanden och digitala signaturer.

Både molnbaserad automatisering för att koppla samman data och automatisering av repetitiva uppgifter

Analysfunktioner för arbetsflöden för att utvärdera hur väl automatiseringen fungerar

Dokumentationsverktyg för varje steg

Nintex begränsningar:

Fokuserar endast på processautomatisering och innehåller endast några få funktioner som finns i fullt fungerande arbetsflödesprogramvara.

Inga verktyg för projektledning eller samarbete

Komplexa arbetsflöden är svåra att diagrammera och automatisera.

Ingen sandbox-funktion

Varje funktion licensieras separat och debiteras separat.

Priserna gäller för större företag.

Priser för Nintex:

Pro: 15 000 till 35 000 dollar/år per modul

Premium: 30 000 till 60 000 dollar/år per modul

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Nintex betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (690+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 900 recensioner)

7. Kissflow – Bra för att anpassa processflöden

via Kissflow

Kissflow är en utvecklingsplattform med låg kod/ingen kod som riktar sig till affärsprocesshantering. Den kan användas för att skapa affärsapplikationer och automatisera uppgifter. De refererar till sin programvara som en arbetsplattform eftersom den inte bara innehåller utvecklingsverktyg, utan också har tavlor för projektvisualisering och spårning, samarbetsverktyg och analyser.

Kissflow utmärker sig i den konkurrensutsatta branschen för arbetsflödeshantering och automatisering med sin intuitiva design och fokus på att förbättra effektiviteten i affärsprocesser. Dess styrka ligger i dess mångsidighet, som tillgodoser ett brett spektrum av funktioner från projektledning till processautomatisering, allt under ett enda, användarvänligt gränssnitt. Denna plattform är särskilt fördelaktig för organisationer som vill effektivisera sin verksamhet utan att investera stort i IT-infrastruktur eller specialiserad personal. Genom att erbjuda en serie verktyg utformade för samarbete, spårning och analys gör Kissflow det möjligt för team att hålla koll på projektets framsteg och identifiera områden som kan förbättras, vilket främjar en kultur av kontinuerlig optimering och innovation.

Kissflows bästa funktioner:

Ett användarvänligt gränssnitt som är inriktat på affärsanvändare, inte IT- eller programvaruproffs.

Möjlighet att skapa anpassade arbetsflöden för dina unika behov

Mobilapp för iOS och Android

Inbyggd analys- och rapporteringsfunktion för att mäta processprestanda

Omfattande dokumenthanteringssystem

Low-code möjliggör viss programmering vid behov.

Kissflows begränsningar:

Verktygen för projektledning och samarbete är enkla.

Integrationen med andra plattformar är begränsad.

Formler och komplex logik för fält är begränsad

Ingen möjlighet att uppdatera användare om ändringar som gjorts av andra användare

Komplex automatisering av arbetsflöden är svår att implementera

Kissflow-priser:

Småföretag: 15 USD/månad per användare

Företag: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissflow-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (520+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (35+ recensioner)

8. HighGear – Bra för lösningar utan kodning

via HighGear

HighGear är en kodfri plattform för automatisering av arbetsflöden som erbjuder företagshantering av arbetsflöden i stor skala i ett system som är utformat för vanliga affärsanvändare. Det är en flexibel, snabb och kraftfull verktygssats som automatiserar både enkla och komplexa affärsprocesser. Förutom automatisering av arbetsflöden innehåller den verktyg för uppgiftshantering, hantering av digitala tillgångar och rapportering.

HighGear utmärker sig inom arbetsflödeshantering på företagsnivå med sin kodfria design, som erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för automatisering av affärsprocesser för icke-tekniska användare. Plattformens användarvänliga gränssnitt och omfattande funktionslista gör den till ett idealiskt val för organisationer som vill automatisera hela arbetsflöden utan att vara beroende av dyra IT-resurser eller kräva specialkunskaper.

HighGears bästa funktioner:

Ett kodfritt verktyg för processautomatisering som är utformat för chefer, tekniska kreatörer och affärsanalytiker för att bygga, hantera och distribuera arbetsflödesapplikationer av företagsstandard.

En utvecklingsmiljö utan kod gör det snabbt att skapa applikationer

Offrar inte prestanda för att leverera användarvänlighet

Säkerhet i företagsklass

Begränsningar för HighGear:

Fokuserat på processautomatisering – och saknar verktyg för projektledning och arbetsflödesoptimering

Samarbete och uppgiftshantering är begränsat

Eftersom den stöder processautomatisering på företagsnivå kan den ibland vara överväldigande.

Priserna kan vara dyra för mindre företag.

HighGear-priser:

Team: Kontakta oss för prisuppgifter

Avdelning: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Globalt: Kontakta oss för prisuppgifter

HighGear-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: 5,0/5 (över 20 recensioner)

9. Workato – Bra för företagsteam

via Workato

Workato är en plattform för automatisering av affärsprocesser på företagsnivå som erbjuder ett gränssnitt utan kod för att skapa så kallade ”recept” för att automatisera arbetsflöden i företaget. Användarna kan definiera vilka användaraktiviteter eller dataförändringar som ska utlösa en åtgärd och sedan vilket recept som ska köras som svar.

Workatos styrka ligger i dess kraftfulla gränssnitt för receptskapande, som är utformat för både tekniska och icke-tekniska användare och gör det möjligt för dem att snabbt skapa komplexa arbetsflöden som annars skulle kräva specialkunskaper eller expertis. Dessutom gör Workatos omfattande integrationsmöjligheter det till ett idealiskt verktyg för företag som vill effektivisera sin verksamhet och skapa en sammanhängande arbetsmiljö genom att konsolidera olika plattformar och tjänster i ett enda system.

Workatos bästa funktioner:

Integration med de flesta affärsprogram och dataverktyg

Säkerhet och styrning på företagsnivå

Användarvänligt och intuitivt gränssnitt

Flexibilitet i hur du kan konstruera automatiseringen av ett arbetsflöde

Workatos begränsningar:

Kraftfulla funktioner men också en brant inlärningskurva

Inga verktyg för planering, samarbete eller projektledning

Pris per uppgift är inte tydligt

Det kan vara svårt att felsöka ett recept

Begränsade felsökningsverktyg

Priser för Workato:

Kontakta oss för priser

Workato-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 320 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

10. Cflow – Bra för att konvertera kalkylblad till arbetsflöden

via Cflow

Cflow är en kodfri plattform som är utformad för att omvandla dina nuvarande affärsprocesser som använder e-post och kalkylblad till automatiserade arbetsflöden. Den är utformad för att skala upp i takt med att företaget växer och leverera digital transformation för nu och i framtiden.

Det är ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att skapa arbetsflöden och som inkluderar mobil support.

Cflow skiljer sig från andra verktyg för automatisering av arbetsflöden genom sitt fokus på att effektivisera affärsprocesser genom att eliminera pappersbaserad datahantering och utnyttja modern teknik för att digitalisera verksamheten. Med funktioner som dokumentgenerering, dynamisk uppgiftshantering och detaljerad rapportering gör Cflow det möjligt för organisationer att optimera sina arbetsflöden och skapa en helt papperslös miljö, vilket minskar fel och handläggningstider och ökar produktiviteten.

Cflows bästa funktioner:

Sofistikerad regelmotor möjliggör enkel konfiguration av komplexa arbetsflöden

Dra-och-släpp-formulärskapare för att enkelt samla in användarinformation för alla arbetsflöden

Lägg enkelt till vidarebefordran och aviseringar till arbetsflöden så att alla berörda hålls uppdaterade.

De flesta aspekter av ett arbetsflöde kan anpassas för att uppfylla specifika behov.

Rapporter och analyser ger konsekvent och kontinuerlig feedback om hur automatiserade arbetsflöden fungerar.

Bäst i klassen när det gäller säkerhet och kryptering för att skydda användardata

Cflow-begränsningar:

Fokuserat på arbetsflöden i företag och inte automatisering av projektarbetsflöden

Begränsade verktyg för projektledning och samarbete

Arbetsflöden kan gå långsamt när man hanterar stora mängder data.

De omfattande funktionerna gör att det kan vara svårt att lära sig gränssnittet i början.

Befintligt mallbibliotek innehåller endast automatisering av affärsprocesser

Det kan vara svårt att felsöka komplexa arbetsflöden.

Cflow-priser:

Gratis: 14 dagars provperiod

Happy: 12 $/månad per användare

Joy: 16 $/månad per användare

Bliss: 22 $/månad per användare

Cflow-betyg och recensioner:

G2: 5/5 (50+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

11. Pipedrive – Bra för automatisering av försäljningsarbetsflöden

via Pipedrive

Pipedrive är ett CRM-program (customer relationship management) som hanterar och automatiserar ditt försäljningsarbetsflöde. Det erbjuder de CRM-funktioner du förväntar dig, samt hjälper dig att bygga upp försäljningsarbetsflöden och automatisera repetitiva administrativa uppgifter. Det är utformat för att hjälpa försäljningsteam av alla storlekar att hantera komplexa försäljningsprocesser. Pipedrive erbjuder också en aktivitetsbaserad försäljningsstrategi som guidar dina säljare genom arbetsflödet för att hitta, vårda och avsluta försäljningar.

Pipedrives styrka ligger i dess fokus på att automatisera försäljningsprocessen, vilket gör det möjligt för företag att koncentrera sig på att avsluta affärer istället för att lägga tid på administrativa uppgifter. Med funktioner som e-postintegration, lead scoring och aktivitetspåminnelser gör Pipedrive det möjligt för organisationer att effektivisera sina försäljningsarbetsflöden och hantera kundrelationer på ett effektivt sätt.

Pipedrives bästa funktioner:

En virtuell försäljningsassistent ger personliga tips och idéer för förbättrad prestanda medan du arbetar.

Automatisera repetitiva uppgifter för försäljning

Öppet API för anslutning till andra verktyg

Användare kan ställa in enkel villkorslogik och åtgärder för att automatiskt driva försäljningen genom processen.

Utmärkt integration med delade kalendrar och e-post

Begränsningar för Pipedrive:

Pipedrive är inte ett komplett verktyg för arbetsflödeshantering, utan hanterar endast försäljningsprocessen.

Saknar verktyg för visualisering av arbetsflöden

Datainmatning kan bli repetitivt

Anpassningen av rapporter är begränsad.

Arbetsflödesautomatisering är inte lika kapabel som andra CRM-system.

Pipedrive-priser:

Gratis: 14 dagars provperiod

Essential: 21,90 $/månad per användare

Avancerad: 37,90 $/månad per användare

Professional: 59,90 $/månad per användare

Pris: 74,90 $/månad per användare

Företag: 119 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

12. Process Street – Bra för att spåra arbetsflödesprocesser

via Process Street

Process Street är ett annat verktyg för automatisering av affärsprocesser (BPA) som låter användare skapa automatiserade arbetsflöden utan att behöva skriva någon programvara. Det gör det möjligt för användare utan IT-kunskaper att skapa arbetsflöden, köra flera instanser av varje arbetsflöde, spåra framsteg och dela resultaten med andra. Det erbjuder ett enkelt gränssnitt utan kod som är byggt för en teammiljö där användare kan samarbeta medan de skapar och kör arbetsflöden.

Process Street utmärker sig genom sin förmåga att effektivisera repetitiva processer och standardisera slutförandet av uppgifter, vilket gör det idealiskt för organisationer som vill automatisera sina arbetsflöden. Med funktioner som formulärfält, villkorslogik och integrationer med andra populära programvaruplattformar gör Process Street det möjligt för team att arbeta mer effektivt och produktivt genom att minska fel och förseningar.

Process Streets bästa funktioner:

Den är utformad för att vara mer samarbetsinriktad än de flesta BPA-verktyg och stöder teamarbete med aktivitetsflöden för att dela vem som har gjort vad.

Konfigurera användargrupper för att enklare hantera behörigheter och åtkomstkontroll

Arbetsflödena är attraktiva och effektiva med rik media som ljud och video.

Omfattande integration med andra appar

Kraftfulla och intuitiva verktyg för formulärskapande

Omfattande mallbibliotek som innehåller uppgifter inom affärsverksamhet, HR och marknadsföring

Process Streets begränsningar:

Det är inte ett komplett programvarusystem för arbetsflödeshantering, utan saknar många verktyg för projektledning och arbetsflödesbyggande.

Vissa av de mer avancerade arbetsflödena kräver tredjepartsapplikationer.

Arbetsytan och processkontrollen kan vara överväldigande

Att konfigurera arbetsflöden kan vara förvirrande för nya användare.

Process Street-priser:

Gratis: 14 dagars provperiod

Startup: 100 $/månad, begränsat till 5 användare

Pro: 415 $/månad

Företag: 1 660 $/månad

Process Street-betyg och recensioner:

G2 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

13. Integrify – Bra för användare utan programmeringskunskaper

via Integrify

Integrify automatiserar snabbt alla affärsprocesser utan kod. Det ger användarna en processbyggare, formulärdesigner, serviceportal och rapporteringsfunktioner i ett enda, enhetligt användargränssnitt. Det integreras också med de vanligaste verktygen för affärsproduktivitet.

Integrify erbjuder användarna ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att skapa anpassade arbetsflöden utan programmeringskunskaper.

Integrify utmärker sig genom sina omfattande anpassningsmöjligheter, som ger organisationer flexibilitet att utforma och implementera arbetsflöden som är skräddarsydda efter deras specifika affärsbehov.

Integrifys bästa funktioner:

Användarvänligt gränssnitt gör processautomatisering enkel och intuitiv

Kraftfulla verktyg utan kod gör processautomatisering enkelt för nya användare

Inkluderar en självbetjäningsmodul för användarsupport

Omfattande rapportering

Kraftfull anpassning av rapporter

Integrify-begränsningar:

Det är inte ett komplett arbetsflödeshanteringssystem, utan saknar många verktyg för projektledning och arbetsflödesbyggande.

Formulärens utformning är begränsad

Det är svårt att ställa in aviseringar och det saknas funktioner för kopiering och återanvändning.

Inga mallar

Kräver redundant inmatning av information vid mer komplexa arbetsflöden

Antalet funktioner och alternativ kan vara överväldigande.

Integrify-priser:

Alla versioner: Kontakta oss för prisuppgifter

Integrify-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

14. ProcessMaker – Bra för avancerade användare

via Process Maker

Som namnet antyder hjälper ProcessMaker användare att skapa verktyg för processautomatisering. Det är en low-code-lösning som använder ett visuellt gränssnitt för de flesta steg, men som ger mer avancerade användare möjlighet att lägga till några rader kod när det behövs.

Den erbjuder användarna en intuitiv och användarvänlig arbetsflödesbyggare som gör det möjligt för dem att skapa automatiserade arbetsflöden utan att behöva ha omfattande kunskaper i programmeringsspråk, vilket gör den idealisk för företag som vill automatisera sina processer snabbt.

ProcessMaker utmärker sig med sina kraftfulla verktyg för formulärskapande, som gör det möjligt för användare att designa anpassade formulär med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt. Funktioner som realtidsanalys och rapportering, integrationsmöjligheter och avancerad formulärdesign gör ProcessMaker till ett utmärkt val för organisationer som vill effektivisera sina processer och förbättra produktiviteten.

ProcessMakers bästa funktioner:

Omfattande visuellt verktyg för modellering av processer

Unik funktion för att få feedback från användare via e-post med integrerade formulär

Kraftfull övervakning av affärsaktiviteter med aviseringar

Stöder inbäddning av automatisering i dina egna applikationer

Verktyg för skanning och lagring av dokument

ProcessMaker-begränsningar:

Det är inte en komplett arbetsflödesprogramvara eller ett verktyg för automatisering av arbetsflöden, utan saknar många verktyg för projektledning och processvisualisering.

Sökfunktionen kan förbättras

Formulärsanpassningen är begränsad

Kräver lite kodningskunskap eftersom det är low-code, inte no-code.

Priser för ProcessMaker:

Low-code-plattform, Standard: 1 495 USD/månad plus avgifter per användare

Low-code-plattform, Enterprise: 2 479 USD/månad plus avgifter per användare

Övriga moduler och paket: Kontakta oss för prisuppgifter

ProcessMaker-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (175+ recensioner)

15. Camunda – Bra för processorkestrering

via Camunda

Camunda beskriver sig själv som ett företag som sysslar med ”processorkestrering”. De tillhandahåller verktyg för att orkestrera komplexa processflöden mellan enheter, system och människor. Det är utformat av utvecklare för utvecklare och är inte inriktat på affärsanvändare.

Trots inlärningskurvan erbjuder Camunda användarna en avancerad plattform för automatisering av arbetsflöden som är otroligt flexibel och kraftfull.

Camunda utmärker sig genom sin förmåga att automatisera komplexa arbetsflöden som involverar flera system och parter, vilket gör det idealiskt för företag som vill effektivisera sina processer mellan olika avdelningar och team. Med funktioner som processmodellering, formulärdesign och uppgiftshantering gör Camunda det möjligt för organisationer att förbättra sin verksamhet och uppnå bättre effektivitet.

Camundas bästa funktioner:

Använder vanliga programmeringsspråk, inklusive Java, Node. js, Python och C#, för att skapa automatisering.

Omfattande dokumentation för utvecklare

Omfattande övervakning och rapportering

Låga omkostnader skapar snabba automatiseringar som enkelt kan skalas upp

Camundas begränsningar:

Det är inte en komplett arbetsflödesprogramvara eller ett verktyg för automatisering av arbetsflöden, utan saknar många verktyg för projektledning och processvisualisering.

Inga grafiska verktyg eller möjlighet att se dina arbetsflöden

Användargränssnittet är begränsat

Ett komplext verktyg som inte är lätt för affärsanvändare att förstå eller använda.

Camunda-priser:

Gratis: upp till fem användare

Professional: 49 $/månad för 10 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Camunda-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

Fördelar med att använda ett verktyg för arbetsflödeshantering

Som framgår av beskrivningarna av dessa ledande arbetsflödeshanteringssystem erbjuder de ett brett utbud av funktioner och möjligheter som kan förbättra effektiviteten, effektivisera processer och öka produktiviteten för företag. Några fördelar med att använda ett arbetsflödeshanteringsverktyg är:

Effektiviserade processer: Med Med automatiserade arbetsflöden utförs uppgifterna snabbare och mer exakt, vilket minskar fel och förseningar.

Centraliserade data: Verktyg för arbetsflödeshantering skapar en centraliserad plats för alla data, vilket gör det enklare att komma åt och spåra information.

Förbättrad samverkan: Arbetsflödeshanteringssystem gör det möjligt för team att samarbeta mer effektivt genom att tillhandahålla en plattform där de kan arbeta tillsammans med uppgifter och få uppdateringar i realtid.

Ökad produktivitet: Genom att automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter får medarbetarna mer tid att fokusera på andra viktiga uppgifter, vilket leder till ökad produktivitet.

Förbättrad översikt: Verktyg för arbetsflödeshantering ger realtidsöversikt över framstegen i uppgifter och processer, vilket gör det möjligt för chefer att identifiera områden som kan förbättras och göra ändringar efter behov.

Skalbarhet: När När företagen växer kan arbetsflödeshanteringssystemen enkelt skalas upp för att hantera den ökade arbetsbelastningen och antalet användare utan att effektiviteten påverkas.

Optimera ditt arbetsflödessystem för projektledning

Att förstå och optimera ditt företags arbetsflöden är ingen enkel uppgift. Det är tröttsamt att ständigt övervaka dina medarbetare och processer med hjälp av e-post, kalkylblad och olika program. Det är dags att sätta sig in i dina arbetsflöden och förbättra dem. Men som du kan se hanterar de flesta programvaror för automatisering av affärsprocesser inte riktigt andra aktiviteter än att flytta data från ett program till ett annat.

Det är därför så många team väljer ClickUp som sin favoritprogramvara för arbetsflödeshantering. Vi erbjuder arbetsflödeshantering, inklusive kraftfulla automatiseringsverktyg, i ett omfattande verktyg för samarbete och projektledning.

Det bästa sättet att få en känsla för varför ClickUp är den produktivitetshub du behöver är att registrera dig för en gratis provperiod och börja hantera arbetsflöden på rätt sätt. ✔️