De 10 bästa verktygen för tillväxthackning för marknadsförare 2025

Growth hacking är inte längre bara ett modeord – det är en livlina för ambitiösa marknadsförare och säljare som lever för resultat. I dagens snabba digitala värld räcker traditionell marknadsföring helt enkelt inte till.

Du behöver smidighet, insikt och förmågan att snabbt kunna ändra riktning. Du behöver vara en av de många duktiga growth hackarna som finns där ute.

Hemligheten? Fantastiska verktyg som passar den uppgiften. Kampen om marknadsdominans är hårdare än någonsin.

Gamla taktiker fasas ut och gör plats för innovativa, datadrivna strategier. Oavsett om du är upptagen med kampanjhanteringsprogram och kundförvärv, analyserar de senaste siffrorna på Google Analytics eller jagar skyhöga affärskPI:er, kan rätt verktyg vara avgörande.

Men med ett hav av alternativ där ute, var ska du börja? Oroa dig inte. Vi har gjort research åt dig. Denna lista avslöjar de bästa verktygen för tillväxthackning som kommer att katapultera din marknadsföringstratt till stratosfären i år.

Gör dig redo, growth hacker. Du är på väg att rida på en våg av oöverträffad framgång.

Growth hacking är en vild resa. Men inte alla verktyg är gjorda för att hålla takten. Så hur sorterar du bort bruset och hittar de riktiga guldkornen?

Intuitiv design : Först och främst, användarvänlighet. Du har inte tid med komplexa gränssnitt när du redan är upptagen med : Först och främst, användarvänlighet. Du har inte tid med komplexa gränssnitt när du redan är upptagen med marknadsföringsprojektledning . Leta efter verktyg med intuitiv design. Om det känns som raketforskning är det förmodligen inte rätt.

Mångsidighet: En storlek passar alla? Det är en myt. Välj verktyg som är tillräckligt flexibla för att passa dina unika behov. Anpassningsförmåga är A och O.

Realtidsdata: I den digitala världen är gårdagens data redan gammal nyhet. Growth hackers behöver ett verktyg som hämtar insikter i realtid. Hastighet är viktigt. Noggrannhet är ännu viktigare.

Skalbarhet: Att börja i liten skala betyder inte att man måste förbli liten. Det verktyg du väljer bör växa med dig och smidigt anpassas efter dina växande ambitioner.

Integrationsmöjligheter: Låt dig inte begränsas. Ett förstklassigt verktyg integreras enkelt med andra plattformar. Tänk större, bredare anslutningsmöjligheter.

Kostnadseffektivitet: Kom ihåg att dyrare inte alltid betyder bättre. Utvärdera värdet i förhållande till kostnaden. Din avkastning på investeringen? Icke förhandlingsbar.

I slutändan känns det perfekta verktyget för tillväxthackning som en förlängning av din hjärna – snabbt, skarpt och alltid på pricken. Så ta hänsyn till dessa markörer, dyka in i marknaden och gör dig redo att höja din tillväxt!

Marknadsföringens framtid är här, och den banar väg. För att ligga steget före måste du utrusta dig med verktyg som verkligen gör skillnad. Med ett överflöd av alternativ kan uppgiften kännas överväldigande.

Men oroa dig inte. Vi har gallrat bland alla verktyg och presenterar här de absolut bästa av de bästa. Oavsett om du är en erfaren marknadsförare eller en nybörjare som vill göra avtryck är den här listan din biljett till att maximera dina marknadsföringsinsatser.

Låt oss dyka in i de bästa verktygen som kommer att omdefiniera framgång i år.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Tänk dig en enda plattform där ditt team smidigt kan gå från innovativa brainstorming-sessioner till att lansera multikanalkampanjer eller globala evenemang. Det är ClickUp Marketing.

Men det slutar inte där. Med ClickUp AI är det som att ha ett marknadsföringsgeni vid din sida som guidar dig i ditt innehållsskapande. Oavsett om det gäller att komma på kampanjidéer, skapa fängslande bloggar eller utforma inflytelserika fallstudier – ClickUp AI är din medpilot.

Har du någonsin känt att det finns en klyfta mellan stora strategidokument och dagliga uppgifter? ClickUp eliminerar den klyftan. Dina färdplaner, strategiska ritningar och dagliga rutiner samverkar, vilket leder till snabbare idéförverkligande. Samarbete är inte längre bara ett modeord; med ClickUps verktygssvit som Docs, Whiteboards och Product Management går ditt team i takt från idé till slutresultat.

Är du en visuell lärare? Följ din resa med livfulla ClickUp-instrumentpaneler, som låter dig på ett ögonblick avläsa framstegen mot de skyhöga målen. Och för skeptikerna där ute, låt oss släppa några siffror. Marknadsföringsexperterna på V4 Company utnyttjade ClickUp, inte bara för att effektivisera kundrelationshanteringen eller få klarhet i arbetsbelastningen, utan också för att driva tillväxt. Resultatet? En enorm ökning av verksamheten med 30 %.

När marknadsföring känns som ett stormigt hav är ClickUp ditt stabila fartyg. Alla ombord? 🚀

ClickUps bästa funktioner

Organisera ditt team med ClickUps skalbara hierarki

Se allt ditt marknadsföringsarbete på ett och samma ställe och välj mellan mer än 10 anpassningsbara vyer

Målspårning och mer: sätt upp, spåra och uppnå veckovisa, månatliga, kvartalsvisa och årliga mål med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Docs för att samarbeta med hela teamet om bloggutkast, landningssidor, e-postkampanjer, annonsidéer, inlägg på sociala medier och mycket mer.

Använd kalendervyn för att enkelt hantera sociala mediekanaler och innehållskalendrar och hålla dig konsekvent med projektets tidsplaner.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva för att bekanta sig med alla funktioner

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Bevis

via Proof

Möt Proof, den digitala trollkarlen som utnyttjar kraften i social proof för att öka dina konverteringar. Inom growth hacking handlar det inte bara om att få fler besökare till webbplatsen, utan om att bygga förtroende och trovärdighet på några sekunder. Proof använder statistik i realtid för att visa besökarna på din webbplats hur många som engagerar sig i din produkt eller tjänst.

Detta smarta verktyg visar smidigt senaste användaråtgärder, köpmeddelanden och mer, vilket skapar en atmosfär av förtroende och brådska. Men det är inte bara flashigt utan substans. Med detaljerad analys låter Proof dig dyka djupt och analysera hur dessa meddelanden påverkar beteendet, så att du kan finjustera din strategi för att maximera effekten.

Bevis bästa funktioner

Hot streaks visar antalet personer som nyligen har besökt din webbplats, vilket är idealiskt för sidor med hög trafik.

Ett livebesökarantal återspeglar det realtidsantalet besökare på en sida eller hela webbplatsen.

Din senaste aktivitet visar en live-feed med engagemang i realtid, perfekt för sidor som hemsidor.

Bevisbegränsningar

Saknar funktion för e-postmarknadsföring

Priserna kan vara höga för mindre företag.

Bevisad prissättning

Basic: 29 $/månad (upp till 1 000 besökare)

Pro: 79 $/månad (upp till 10 000 besökare)

Företag: 129 $/månad (upp till 10 000 besökare)

Premium: 199 $/månad (upp till 100 000 besökare)

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

Bevisade betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (45+ recensioner)

3. Leadpages

Via Leadpages

Growth hacking handlar ofta om att omvandla flyktig uppmärksamhet till meningsfulla åtgärder, och det är där Leadpages kommer in i bilden. Leadpages är utformat för att skapa fantastiska landningssidor, popup-fönster och varningsfält med hög konverteringsgrad och ser till att varje besökare räknas.

Men det här verktygets skönhet ligger i dess enkelhet. Med en dra-och-släpp-redigerare, fördesignade mallar och intuitiv A/B-testning är det skapat för marknadsförare som vill ha snabba resultat utan tekniska problem.

När kampanjer förändras och utvecklas ger Leadpages marknadsförare möjlighet att iterera och optimera med smidighet, så att användarupplevelsen alltid leder till konvertering.

Leadpages bästa funktioner

Mobilresponsiva designer med engagerande popup-fönster

Högkonverterande mallar för en snabb start

Funktioner A/B-testningsfunktioner

Leadpages begränsningar

Den inledande inlärningskurvan är något utmanande.

Begränsade anpassningsmöjligheter för landningssidorna

Leadpages prissättning

Standard: 37 $/månad

Pro: 74 $/månad

Avancerat: Kontakta oss för prisuppgifter

Leadpages betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 260 recensioner)

4. Upgrow

via Upgrow

Upgrow utmärker sig som en fullservicebyrå för digital marknadsföring som skapar skräddarsydda strategier för ditt varumärkes framgång i ekosystemet för tillväxthackning. Släpp de standardiserade metoderna och kliv in i Upgrows värld, där SEO, PPC, innehåll och mycket mer skräddarsys för att passa just ditt företags unika DNA.

Deras team, en blandning av strategiska tänkare och kreativa genier, fördjupar sig i ditt varumärke, din målgrupp och din branschs komplexitet. Genom en blandning av banbrytande verktyg och beprövade taktiker driver Upgrow inte bara trafik utan ser också till att den är av den typ som konverterar, och förvandlar nyfikna besökare till lojala förespråkare.

Upgrows bästa funktioner

Skapa omfattande system för leadgenerering för konsekvent kundförvärv och förbättrad kundframgång.

Erbjuder hyperpersonliga tjänster som spänner över flera digitala kanaler.

Upgrow-begränsningar

Byråmodellen kan vara för omfattande för marknadsförare som letar efter mindre eller mer specifika plug-and-play-verktyg.

Upgrow-priser

Kontakta oss för personlig prissättning

Upgrow-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 5/5 (7 recensioner)

5. Qualaroo

via Qualaroo

Feedback är guld värt inom growth hacking, och Qualaroo är din moderna guldgrävare. Qualaroo är ett fantastiskt growth hacking-verktyg som är utformat för djupgående användarfeedback och integrerar smidigt enkäter och Nudges™ i dina användares digitala resa. Men det här är inte vilka enkäter som helst – de är intelligenta, målinriktade och utformade för att ge maximalt svar.

Med sin AI-drivna sentimentanalys gräver Qualaroo djupt i användarnas psyke och samlar in insikter om vad användarna tycker och hur de känner. Denna rikedom av information gör det möjligt för varumärken att anpassa, justera och skräddarsy sina erbjudanden, vilket säkerställer att användarupplevelsen alltid står i centrum och att företagstillväxten blir oundviklig.

Qualaroos bästa funktioner

Omfattande feedbacksystem ökar kundnöjdheten

Ger insikt i användarnas beteende och preferenser

Erbjuder obegränsat antal svar även i den lägsta betalda planen.

Qualaroo-begränsningar

Saknar kategoriserade mallar

Vissa användare tycker att instrumentpanelen inte är användarvänlig.

Begränsade dataexport- och varumärkesalternativ

Qualaroo-priser

Essentials: 69 $/månad

Premium: 149 $/månad

Företag: 299 $+/månad

Qualaroo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

6. OptInMonster

via OptInMonster

Den digitala världen är bullrig, men OptInMonster ser till att marknadsförares budskap når fram. Detta verktyg är välkänt inom growth hacking-kretsar och specialiserat på att omvandla din trafik till leads, prenumerationer och försäljning.

Genom fängslande popup-fönster, flytande fält och andra interaktiva element fångar OptInMonster användarnas uppmärksamhet precis när det behövs. Dess robusta A/B-testfunktioner och praktiska analyser lägger grunden för konverteringsoptimering.

Inget mer gissande – med OptInMonster har du alltid tillgång till kunddata och insikter som styr dina strategier och säkerställer att dina marknadsföringsbudskap hörs och följs upp.

OptinMonsters bästa funktioner

Utformade för högt engagemang och konvertering

Erbjuder en rad anpassningsbara verktyg

Intuitiv användarupplevelse

Begränsningar för OptinMonster

Användare rapporterar inkonsekvent mobilresponsiv design

Potentiella väntetider för kundtjänst

Begränsade white label-tjänster

OptinMonster-priser

Grundläggande: 9 $/månad

Plus: 19 $/månad

Pro: 29 $/månad

Tillväxt: 49 $/månad

OptinMonster-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (83+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

7. Expandi. io

Utnyttja kraften i sociala plattformar för tillväxt med Expandi. io. Detta verktyg omdefinierar LinkedIn-marknadsföring och hjälper företag att utnyttja den enorma potentialen i detta professionella nätverk.

Från personaliserade kampanjkampanjer till smart innehållsdistribution erbjuder Expandi. io en mängd funktioner för att förbättra din närvaro på LinkedIn. Marknadsföringsautomatisering är nyckeln här. Genom att efterlikna mänskligt beteende säkerställer det att ditt varumärke förblir i centrum för din målgrupps LinkedIn-upplevelse.

Men det handlar inte bara om synlighet; med detaljerade analyser ger Expandi.io praktiska insikter som säkerställer att din LinkedIn-strategi alltid är optimerad för maximal tillväxt.

Expandi. io:s bästa funktioner

Effektiviserar uppgiftshantering och teamkoordinering

Förbättrad målgruppsanpassning erbjuder personlig räckvidd

Ger värdefulla LinkedIn-försäljningsstrategier

Begränsningar för Expandi.io

Vissa funktioner saknar omfattande manualer.

Implementeringen av IF/THEN-koden kan vara besvärlig.

Expandi. io-prissättning

Betala efter användning: 99 $/månad per plats

Expandi. io betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (25+ recensioner)

8. MixMax

via MixMax

Förbättra din e-postkommunikation med MixMax, ett verktyg som ger intelligens och stil till varje e-postmeddelande du skickar. Growth hacking handlar ofta om att optimera varje kontaktpunkt, och MixMax ser till att dina e-postmeddelanden sticker ut.

Med funktioner som schemaläggning med ett klick, spårning, mallar och till och med inbäddade omröstningar förvandlas dina e-postmeddelanden från rena meddelanden till kraftfulla verktyg för engagemang.

Det är slut med att skjuta i blindo. Med MixMax detaljerade analyser får du insikt i hur mottagarna interagerar med dina e-postmeddelanden, vilket gör att du kan iterera och optimera för att nå ut på ett effektivt sätt varje gång.

MixMax bästa funktioner

Planera projektkommunikation över olika plattformar

Uppdateringar i realtid ökar svarsfrekvensen

Interaktiva instrumentpaneler ger insikt i teamets prestanda

Begränsningar för MixMax

Saknar automatisk tillägg av länkar till videokonferenser

Lätt att lära sig för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut

MixMax-priser

Gratis

SMB: 29 $/användare per månad

Tillväxt: 49 $/användare per månad

Growth + Salesforce: 69 $/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

MixMax-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

9. Optimizely

via Optimizely

Världen av digitala upplevelser utvecklas ständigt, och Optimizely ser till att du alltid ligger steget före. Denna plattform är en gigant inom growth hacking och gör det möjligt för varumärken att enkelt experimentera, testa och iterera sina digitala upplevelser.

Oavsett om det handlar om A/B-testning av en ny hemsidedesign eller lansering av en ny funktion för en specifik målgrupp, erbjuder Optimizely verktygen för att genomföra detta med precision.

Men det handlar inte bara om experimentering. Med detaljerade analyser och insikter kan varumärken fatta datadrivna beslut och säkerställa att varje justering och förändring förbättrar användarupplevelsen och driver tillväxt.

Optimizelys bästa funktioner

Erbjuder tre olika produkter för innehållsskapande, testning och personalisering av e-handel.

Förenklar skapandet och optimeringen av innehåll

Integrerad kalender för innehållsplanering

Optimizelys begränsningar

Vissa användare tycker inte att det är mobilvänligt.

Begränsade funktioner för instrumentpaneler och rapportering

Optimizely-priser

Gratis

Hantera: 79 $/månad per användare

Skapa: Anpassad prissättning

Orchestrate: Anpassad prissättning

Optimizely-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4/5 (1 recension)

10. Amplitude

via Amplitude

Fördjupa dig i produktmarknadsföring och analys med Amplitude, kompassen som guidar varumärken genom den invecklade labyrinten av användarbeteende. Inom growth hacking är det avgörande att förstå hur användarna interagerar med din produkt, och Amplitude erbjuder en panoramavy över detta landskap.

Spåra händelser, analysera användarresor och få insikter om kundbortfall med detta omfattande verktyg. Varje instrumentpanel, varje diagram, varje datapunkt i Amplitude driver en central mission – att ge varumärken möjlighet att skapa bättre produkter.

Genom att förstå orsaken bakom användarnas handlingar gör Amplitude det möjligt för varumärken att agera målmedvetet, så att tillväxt inte bara är ett mål utan blir verklighet.

Amplitudes bästa funktioner

Hjälper dig att visualisera hela kundresan

Möjliggör experimentering med produkter och funktioner

Underlättar testning över olika målgruppssegment

Begränsningar i amplitud

Utmanande för nybörjare

Begränsade dataexportfunktioner

Ingen mobilversion tillgänglig

Amplitude-prissättning

Gratis

Tillväxt: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Amplitude-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Förbättra din tillväxt: Varför ClickUp vinner

ClickUp är inte bara ett verktyg i din marknadsföringsarsenal, det är den ultimata kommandocentralen. Från brainstorming för din nästa banbrytande kampanj till att utnyttja AI för att skapa innehåll – ClickUp hjälper marknadsförare från idé till genomförande.

Med en sömlös blandning av strategidokument, färdplaner och dagliga uppgifter är det en förkroppsligande av organiserad genialitet. Där andra verktyg brister i synkroniseringen av team, säkerställer ClickUps Docs- och Whiteboard-verktyg att alla, från den nyaste praktikantern till den erfarna marknadschefen, håller samma takt.

Och vem kan bortse från dess transformativa inverkan, som bevisas av företag som V4 Company, som upplevde en tillväxt på 30 %? Medan många verktyg påstår sig kunna boosta din tillväxt, bevisar ClickUp det.

Det handlar inte bara om att göra mer, utan om att uppnå mer – smartare, snabbare och tillsammans. I kampen om marknadsdominans är ClickUp inte bara en deltagare, utan sätter takten. Nu har du hittat din lösning för tillväxthackning.