De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Lucidchart för diagram 2025

Att hitta rätt diagramverktyg är en utmaning. Jag har ägnat många timmar åt att utforska alternativ till Lucidchart för att upptäcka olika alternativ på flera plattformar och förstå vilka verktyg som erbjuder bäst värde samtidigt som de är flexibla och lätta att använda. 📈

Att välja rätt verktyg förändrar hur du skapar flödesscheman för kreativa arbetsflöden, beskriver tekniska processer eller samarbetar med ditt team. 🗃️

Efter att ha utforskat olika alternativ och övervägt olika projektbehov har jag sammanställt en lista över de bästa visuella samarbetsverktygen som är alternativ till Lucidchart och som effektivt uppfyller vardagliga krav.

Dessa val är baserade på praktisk erfarenhet och syftar till att öka din effektivitet och förbättra tydligheten i dina visuella projekt. Här är vad jag upptäckt är mest effektivt.

Vad ska du leta efter i alternativ till Lucidchart?

När du utforskar alternativ till Lucidchart är det viktigt att väga in några viktiga faktorer. Här är vad du ska leta efter:

Användarvänligt gränssnitt: Ett lättnavigerat och intuitivt gränssnitt gör det enkelt för dig och ditt team att komma igång direkt, vilket möjliggör effektiv diagramskapande.

Samarbetsfunktioner: Leta efter diagramverktyg som erbjuder samtidig redigering, kommentering och versionskontroll för att förbättra teamarbetet och öka produktiviteten.

Integrationsmöjligheter: Se till att verktyget fungerar smidigt med annan programvara, inklusive Se till att verktyget fungerar smidigt med annan programvara, inklusive projektledningsplattformar och kommunikationsverktyg , för att minimera den tid och ansträngning som krävs.

Mall- och formbibliotek: Utforska verktyg som erbjuder en rik samling av Utforska verktyg som erbjuder en rik samling av whiteboardmallar och former för att öka effektiviteten i diagramprocessen.

Anpassningsalternativ: Det är viktigt att kunna anpassa diagrammen efter ditt varumärke eller projektets behov. Detta omfattar val av färger, typsnitt och stilar.

Plattformskompatibilitet: Se till att verktyget fungerar smidigt med ditt operativsystem och dina enheter. Det finns webbaserade verktyg och andra som erbjuder desktop-applikationer för Windows, macOS eller Linux.

Översikt över alternativ till Lucidchart

När du letar efter alternativ till Lucidchart bör du utforska verktyg med kraftfulla funktioner som är utformade för olika diagram- och teamsamarbetsbehov. Här är en översikt över anmärkningsvärda diagramverktyg som kan hjälpa dig och ditt team:

Verktyg Viktiga funktioner Priser ClickUp 📍 Whiteboards med uppgiftsintegration, tankekartor, automatisering av arbetsflöden och anpassningsbara mallar 💹 Gratis plan; Betalda planer börjar på 7 $ per användare/månad Creately 📍 Visuell arbetsyta som kombinerar diagramskapande med projektledning och ett dynamiskt formbibliotek 💹 Gratis plan; Betalda planer börjar på 5 $ per användare/månad Miro Online-whiteboardplattform för brainstorming och planering i team, integrationer med Jira och Teams, klisterlappar 💹Gratis plan; Betalda planer börjar på 8 $ per användare/månad Microsoft Visio 📍 Professionell diagramskapande, vektorgrafik, avancerad flödesscheman, sömlös integration med Office 365 💹 Abonnemang från 5 dollar per användare och månad Draw. io 📍 Gratis diagramverktyg med öppen källkod, integrering med molnlagring och offlinefunktioner. 💹 Gratis Gliffy 📍 Onlineverktyg för diagramskapande integrerat med Confluence och Jira, UML-stöd, flödesscheman, dra-och-släpp-redigerare 💹 Gratis plan; Betalda planer från 6 $ per användare/månad OmniGraffle 📍 Högprecisionsdiagram, avancerad lagerhantering, integration med Apples ekosystem, Bézier-kurvor 💹 Abonnemang för 12,49 $; engångsbetalningsalternativ från 59,99 $. Figma 📍 Samarbete i realtid inom UI/UX-design, prototyputveckling, vektorgrafik, plattformsoberoende tillgänglighet 💹 Gratis plan; Betalda planer från 15 $ per användare/månad Visual Paradigm för UML 📍 UML- och ERD-modellering, kodteknik, design av programvaruarkitektur, integration med IDE:er 💹 Abonnemang från 6 dollar per månad XMind 📍Strukturerad mind mapping, stöd för Gantt-diagram, mall för brainstorming med presentationsläge 💹 Gratisabonnemang; Betalabonnemang från 4,92 $ per månad Mural 📍 Verktyg för workshopfacilitering, interaktiva funktioner som omröstningar och timers, mallar för designtänkande 💹 Gratis plan; Betalda planer från 9,99 $ per användare/månad

De 11 bästa alternativen till Lucidchart

Här är en sammanställning av de bästa alternativen till Lucidchart, var och en med unika styrkor som hjälper dig att hitta det perfekta verktyget för dina projekt och visuella behov.

1. ClickUp (bäst för visuell projektledning och samarbete)

ClickUp är en app för allt som rör arbete, som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Det erbjuder många funktioner som stödjer effektiv projektledning och samarbete på arbetsplatsen. Genom att kombinera uppgiftshantering, måluppföljning och kommunikationsverktyg säkerställer ClickUp att teamen håller sig samordnade och produktiva.

ClickUp Whiteboards erbjuder en dynamisk arbetsyta där team kan brainstorma, planera och samarbeta visuellt. Avancerade ritverktyg, anpassningsbara ramar och AI-integration gör det enklare att skapa och ändra visuella element.

Möjligheten att omvandla whiteboard-element direkt till genomförbara uppgifter säkerställer en smidig övergång från brainstorming till implementering. Om du vill ha en mer sekvensdiagramorienterad lösning har ClickUp det också!

Organisera komplexa projekt i mindre uppgifter med hjälp av ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps gör det enkelt att bryta ner komplexa projekt, vilket hjälper dig att strategiskt planera och organisera effektivt. Länka uppgifter och deluppgifter inom kartan för att skapa en tydlig visuell väg från övergripande mål till specifika åtgärder.

Möjliggör realtidssamarbete med dina teammedlemmar med ClickUp Docs

Men för att säkerställa att dina diagram blir perfekta är det alltid bäst att börja med en projektbeskrivning som anger diagrammets omfattning och mål. ClickUp Docs underlättar detta med funktioner för teamsamarbete, såsom dynamisk textredigering, vilket gör det enkelt att skapa och dela detaljerad dokumentation inom plattformen.

Det erbjuder rik textformatering, inbäddning av media och uppgiftsintegration, så att du kan länka dokument smidigt inom arbetsflöden.

Denna integration säkerställer att dokumentationen är helt integrerad och spelar en aktiv roll i projektledningen.

Automatisera återkommande uppgifter med ClickUp Workflow Automations

När du är redo att implementera dina diagrambaserade arbetsflöden kan du utnyttja ClickUps kraftfulla arbetsflödesautomatisering för att förenkla repetitiva uppgifter, skapa anpassade triggers och optimera processer.

Effektivisera ditt arbetsflöde genom att skapa personliga triggers och åtgärder som ändrar uppgiftsstatus, tilldelar uppgifter eller skickar aviseringar. Denna automatisering förbättrar arbetsflöden, minimerar manuella uppgifter och säkerställer projektets konsistens.

💡Proffstips: ClickUp erbjuder olika mallar, till exempel mallen Simple Mind Map för professionella diagram som utgår från en central idé och utvidgas till relaterade ämnen, vilket gör det enkelt att organisera dina uppgifter eller projektfaser. Dessutom visar mallen för fiskbensdiagram de grundläggande orsakerna till ett problem. Med den här mallen kan du visuellt kategorisera bidragande faktorer genom fördefinierade kategorier, som omfattar allt från människor och processer till yttre påverkan. 📂

ClickUps bästa funktioner

Få insikter om teamets prestanda och kreativa arbetsflöden med ClickUp Dashboards.

Planera strategier med omfattande mindmapping-verktyg som kopplar samman uppgifter och deluppgifter via ClickUp Tasks.

Använd ClickUps projektidsspårning för att övervaka uppgifters varaktighet och hantera resurser effektivt.

Få tillgång till anpassade vyer som lista, tavla, kalender och Gantt för att hantera uppgifter enligt ditt önskade arbetsflöde.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare upplever en inlärningskurva på grund av de många avancerade funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Creately (bäst för projektledning med diagramskapande)

via Creately

Creately är en sammanhängande plattform för teamsamarbete som integrerar diagramverktyg och projektledning.

Plattformens intelligenta formatering hjälper dig att skapa professionella bilder utan manuella justeringar, och kontextuella verktygsfält ger snabb åtkomst till verktyg baserat på det valda elementet.

Createlys funktioner för realtidssamarbete, såsom live-musspårning, gör det enklare för team att arbeta tillsammans. Den intuitiva designen tilltalar ett brett spektrum av branscher, vilket gör det till ett anpassningsbart alternativ för yrkesverksamma som letar efter en komplett lösning.

Createlys bästa funktioner

Använd funktionen Plus Create för att lägga till former och kopplingar med ett enda klick.

Skapa anpassade databaser för att lagra och hantera projektspecifik information

Hantera projekt med avancerade funktioner som Gantt-diagram och uppgiftsuppföljning.

Begränsningar för Creately

Prestandaproblem rapporterade av användare med stora diagram

Priser för Creately

Gratis

Personligt: 8 dollar per månad

Team: 8 USD per användare/månad

Företag: 149 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Creately

G2: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

3. Miro (bäst för samarbetsplanering)

via Miro

Miro är en interaktiv online-whiteboardplattform som förbättrar teamets brainstorming, planering och samarbete.

En obegränsad arbetsyta gör det möjligt för team att skapa stora tavlor utan begränsningar.

Flera användare kan arbeta samtidigt på samma tavla, med funktioner som videochatt i appen, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för team som behöver visuella samarbetsfunktioner.

Bonus: Miro vs Jira!

Miros bästa funktioner

Förenkla hanteringen av visuellt innehåll med det intuitiva gränssnittet

Gör brainstorming mer intuitivt med klisterlappar, omröstningar och timers.

Skapa en videogenomgång av din Miro-tavla och dela den med ditt team.

Miro-begränsningar

Det tenderar att vara resurskrävande på äldre enheter.

Priser för Miro

Gratis

Startpaket: 10 USD per användare/månad

Företag: 29 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

4. Microsoft Visio (bäst för professionell diagramskapande och vektorgrafik)

via Microsoft Visio

Microsoft Visio är ett dynamiskt alternativ till Lucidchart och ett vektorgrafikprogram som hyllas för sina tekniska datavisualiseringsfunktioner.

Visio låter användare automatiskt uppdatera visualiseringar när data ändras genom att koppla diagram till live-datakällor, såsom Excel- och SQL-databaser. Dess anpassningsbara schabloner låter användare skapa precisa diagram för nätverksdesign, teknik och arkitektur.

Dess viktiga funktioner för att skapa komplexa diagram gör det till ett flexibelt alternativ för proffs som vill ha exakta diagram.

Microsoft Visio – de bästa funktionerna

Få tillgång till ett omfattande formbibliotek för olika diagrambehov.

Skriv makron för Office-tillägg för att möjliggöra automatisering av ritningar

Skapa komplexa diagram med funktioner som datalänkning och diagramvalidering.

Begränsningar i Microsoft Visio

Det har ett högre pris jämfört med andra alternativ.

Priser för Microsoft Visio

Visio i Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 USD per användare/månad

Visio Plan 2: 15 USD per användare/månad

Betyg och recensioner för Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

5. Draw. io (bäst för gratis diagramskapande med öppen källkod)

Draw. io är ett gratis diagramverktyg med öppen källkod som erbjuder ett brett utbud av former och mallar. Det stöder offline-redigering och flera molnlagringstjänster, vilket gör det till ett flexibelt alternativ för olika diagrambehov.

Plattformen leder användarna till redigeringsdiagrammen och är en perfekt lösning för förstagångsanvändare som letar efter en plattform med en överskådlig design.

Du får både grundläggande och avancerade diagramfunktioner – allt på ett ställe, vilket sparar tid och förbättrar ditt teams produktivitet.

Draw. io:s bästa funktioner

Importera och exportera diagram i olika format, inklusive .vsdx.

Använd lättanvända automatiska layouter för att skapa flödesscheman och diagram.

Redigera offline med nedladdningsbara datorprogram

Begränsningar för Draw.io

Begränsad kundsupport på grund av dess öppen källkodskaraktär

Priser för Draw.io

Gratis

Betyg och recensioner för Draw.io

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

via Gliffy

Gliffy är ett mångsidigt diagramverktyg som låter dig skapa diagram, flödesscheman, UML-diagram och mycket mer samtidigt som du kan samarbeta i realtid.

Använd det för att skapa diagram med expanderbara och hopfällbara sektioner, som gör att du kan interagera med olika informationslager för en mer interaktiv upplevelse.

Ditt team kan granska molninfrastrukturen och IT-nätverken noggrant för att göra teamets tekniska dokumentation enkel och snabb.

Gliffys bästa funktioner

Spåra ändringar i olika projekt med versionshantering

Skapa detaljerade UML-diagram med specialiserade formbibliotek för olika typer av UML-diagram.

Använd ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt med grundläggande mallar.

Gliffys begränsningar

Det har begränsad funktionalitet för avancerade diagrambehov.

Gliffy-priser

1–9 användare: 10 USD per användare/månad

10–50 användare: 8 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Gliffy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 70 recensioner)

7. OmniGraffle (bäst för detaljerade diagram på macOS och iOS)

via OmniGraffle

OmniGraffle är ett diagram- och digitalt illustrationsverktyg som är särskilt utformat för Mac- och iOS-användare. Detta alternativ till Lucidchart erbjuder exceptionell precision för proffs som söker visuellt tilltalande och detaljerade diagram.

Diagramverktyget erbjuder avancerade funktioner som formigenkänning och lagerhantering, perfekt för att skapa detaljerade bilder.

OmniGraffles bästa funktioner

Skapa högprecisionsdiagram med Bézier-kurvor och smarta guider

Hantera komplexa designer med lagerredigering

Få tillgång till schabloner och mallar för en mängd olika användningsområden.

OmniGraffles begränsningar

Det är begränsat till macOS- och iOS-plattformar.

OmniGraffle-priser

Prenumeration: 12,49 $ per månad

Engångslicens: 59,99 $

Engångslicens för proffs: 119,99 $

OmniGraffle-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

8. Figma (bäst för samarbetsbaserad UI/UX-design och prototyputveckling)

via Figma

Figma är ett webbaserat alternativ till Lucidchart som utmärker sig inom UI/UX-design och prototyputveckling. Dess vektorgrafik och prototyputvecklingsverktyg gör det mångsidigt för att skapa flödesscheman, wireframes och mockups.

Figma och FigJam erbjuder plattformsoberoende tillgänglighet och samarbetsfunktioner för team. Detta gör dem perfekta för designers, utvecklare och produktchefer som måste skapa och dela visuella designer snabbt.

Figma bästa funktioner

Få tillgång till vektorbaserade diagramverktyg för att skapa detaljerade UI-komponenter

Övergång mellan design- och testfaser med interaktiva designer

Säkerställ kompatibilitet mellan olika enheter med webbläsarbaserad funktionalitet

Figma-begränsningar

Erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter, vilket kanske inte är idealiskt för ett teams specifika behov.

Figma-priser

Starter Team: Gratis

Professionellt team: 12 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Organisation: 45 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Enterprise: 75 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

💡 Proffstips: Om du letar efter diagramverktyg med ett stort utbud av funktioner eller en mer intuitiv design, utforska de 10 bästa FigJam-alternativen och konkurrenterna för att ta reda på vilka som passar bäst för dina behov.

9. Visual Paradigm för UML (bäst för UML och mjukvarumodellering)

via Visual Paradigm för UML

Visual Paradigm är ett specialverktyg för UML och mjukvarumodellering. Det erbjuder en serie verktyg som är skräddarsydda för utvecklare och mjukvaruingenjörer.

Det stöder olika diagram, såsom UML, ERD och BPMN, vilket gör det perfekt för att skapa komplexa programvaruarkitekturer och arbetsflöden. Visual Paradigms agila backlog och processhantering, inklusive kartläggning av användarberättelser och sprintplanering, förbättrar agila utvecklingsarbetsflöden.

Visual Paradigm för UML – de bästa funktionerna

Hantera komplexa modeller effektivt genom projektplanering och modellutvinning

Använd Just-in-Time Process-kartan för att anpassa modelleringsprocesser i farten.

Få tillgång till avancerade diagramfunktioner för tekniska diagram och dokumentation av programvarans livscykel.

Visual Paradigm för UML-begränsningar

Det är främst inriktat på UML och tekniska diagram, vilket begränsar dess användning för icke-tekniska användare.

Priser för Visual Paradigm för UML

Modeler: 6 dollar per månad

Standard: 19 $ per månad

Professional: 35 dollar per månad

Enterprise: 89 dollar per månad

10. XMind (bäst för strukturerad mind mapping och idéorganisation)

via XMind

XMind är ett verktyg för mind mapping och brainstorming som låter användarna visualisera sina tankar. Plattformen genererar idéer, planerar projekt och löser problem.

XMinds organisationsdiagram och presentationslägen höjer funktionaliteten över grundläggande mind mapping-mallar, vilket gör det möjligt för användare att omvandla idéer till organiserade planer och engagerande presentationer.

XMinds bästa funktioner

Organisera dina tankar med tankekartor i olika format, till exempel radiella, träd- och fiskbensdiagram.

Planera projekt med Gantt-organisationsdiagram

Presentera idéer visuellt med presentationsläget

Begränsningar i XMind

Det har begränsade professionella diagram utöver tankekartor.

Priser för XMind

Gratis

Pro: 10 dollar per månad

Premium: 15 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

XMind-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

11. Mural (bäst för teamworkshops och visuellt samarbete)

via Mural

Mural erbjuder en dynamisk digital arbetsyta som är skräddarsydd för visuellt samarbete, vilket gör det till det perfekta diagramverktyget för teamworkshops, brainstorming-sessioner och gemensam planering.

Det förbättrar teamets deltagande med interaktiva klisterlappar, omröstningsverktyg och timerfunktioner. Outline-läget gör det möjligt för användare att skapa en strukturerad ram inom muralen, vilket hjälper dem att navigera i komplicerade möten på ett enklare sätt.

Mural bästa funktioner

Samla in feedback snabbt med inbyggda funktioner för omröstningar och röstningar.

Lås specifikt innehåll på tavlan för att förhindra oavsiktliga ändringar under samarbetsessioner.

Använd privatläget för att arbeta självständigt innan du delar med grupper.

Begränsningar med Mural

Det är inte idealiskt för traditionell diagramskapande jämfört med andra verktyg som är inriktade på tekniska diagram.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 12 dollar per användare/månad

Företag: 17,99 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Använd ett mångsidigt diagramverktyg för dina projektbehov

Nu känner du till de viktigaste funktionerna och begränsningarna hos dessa bästa Lucidchart-alternativ. Är du fortfarande osäker? Leta efter ett verktyg som bäst passar dina mål för visualisering och projektledning.

