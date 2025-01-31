10 kreativa arbetsflödesprogram för projektledning 2025

Kreativa projekt kräver god samordning inom teamet, innovation och flexibilitet, samtidigt som man ser till att inga deadlines missas.

Dessa projekt involverar personer i många olika roller, såsom designers, copywriters och andra, som följer en iterativ kreativ process. Vissa föredrar att ha alla sina åtgärder listade på en att göra-lista. Andra föredrar att visualisera sitt arbete på en Kanban-tavla eller se sina leveranser i en kalendervy för att planera sina uppgifter därefter.

Lägg till några (eller många) intressenter i mixen, så har du det perfekta receptet för kreativt kaos.

Med hjälp av programvara för kreativ projektledning kan du inte bara tillgodose de olika behoven hos dina kreativa team, utan också planera och följa upp alla dina projekt på ett effektivt sätt samtidigt som alla intressenter hålls informerade och uppdaterade.

För att hjälpa dig att välja det bästa verktyget har vi sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för kreativa arbetsflöden. Vi går igenom deras viktigaste funktioner, prisstrukturer och användarrecensioner för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för projektledning för ditt kreativa projekt.

Vad ska du leta efter i programvara för kreativa arbetsflöden?

Programvara för kreativ projektledning är utformad speciellt för behoven hos dina kreativa team, inklusive marknadsföring, innehållsskapande och försäljning, eller kreativa byråer som arbetar med att hantera komplexa kreativa projekt inom marknadsföring, varumärkesbyggande, reklam, publicering etc.

Att välja den perfekta kreativa projektledningsprogramvaran för just ditt team handlar om att förstå deras behov. Marknadsföringsteam behöver till exempel bra programvara för innehållsflöden som hjälper dem att skapa, schemalägga och hantera innehåll effektivt i varje steg.

ClickUp Whiteboards visualiserar och delar upp kreativa projekt i hanterbara arbetsflöden.

Sammantaget finns det vissa funktioner som all programvara för kreativa arbetsflöden bör ha för att användarna ska kunna vara kreativa utan att kompromissa med effektiv projektledning. Här är några av de funktioner som är ett måste:

Anpassning: Leta efter kreativ projektledningsprogramvara som kan skräddarsys efter dina unika behov. Detta inkluderar anpassade fält, statusar och vyer som perfekt återspeglar ditt arbetsflöde.

Samarbete: Nyckeln till ett framgångsrikt projekt är teamsamarbete. Se till att du väljer ett projektledningsverktyg som gör det enkelt för dina team att brainstorma och samarbeta, med kommunikationsfunktioner i realtid som chatt, whiteboard, dokument med live-åtkomst och mycket mer.

Visuell organisation: Den bästa kreativa arbetsflödesprogramvaran främjar visuellt tänkande. Leta efter projektledningsverktyg som erbjuder olika visualiseringsalternativ som Kanban-tavlor, tankekartor och whiteboards. Detta gör det möjligt för dina team att få en tydlig bild av projektet.

Progress tracking: Välj kreativa projektledningsverktyg som ger dig möjlighet att följa framstegen i olika projekt genom dashboards som sammanfattar data för att ge snabba översikter.

Integrationer: Den plattform du väljer bör kunna integreras med din befintliga infrastruktur och dina befintliga appar. Detta säkerställer att de data du arbetar med alltid är uppdaterade och att det inte finns något behov av manuella uppdateringar eller dataöverföring från andra appar eller verktyg till plattformen.

Skalbarhet: En bra kreativ hanteringsplattform bör ha skalbara funktioner som kan hantera även dina mest komplexa projekt.

Välj den kreativa projektledningsplattform som uppfyller alla dina behov, så kommer du att utmärka dig inom kreativ projektplanering.

De 10 bästa programvarorna för kreativa arbetsflöden att använda 2024

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi utforska de 10 bästa programvarorna för kreativa arbetsflöden för 2024.

1. ClickUp

ClickUps allt-i-ett-programvara för kreativ projektledning hjälper dig att hantera hela ditt kreativa team på en enda plattform

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som kan hjälpa dig att planera, organisera och samarbeta i din kreativa process. Detta projektledningsverktyg har över 15 anpassningsbara vyer, såsom lista, tavla eller kalender, som hjälper dina kreativa team att planera och följa upp sina aktiviteter på ett effektivt sätt.

Kreativa team kan utveckla och genomföra kreativa koncept med hjälp av ClickUps samarbetsverktyg Whiteboards och Docs och dela dem säkert med intressenter. Med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler för att spåra teamaktiviteter och mål kan kreativa personer fokusera mer på arbetet och mindre på uppdateringar om framsteg.

ClickUp går utöver enkel uppgiftshantering och erbjuder kraftfulla verktyg som är särskilt utformade för att stimulera kreativt samarbete.

Samarbeta enkelt med teammedlemmar och ge feedback på filer med anteckningar, korrekturläsning och kommentarfunktioner i ClickUp 3. 0

Kreativa team kan till exempel använda korrekturläsningsfunktionen i ClickUp för att granska designmodeller, videor, kontrakt, bilder etc. och ge feedback genom kommentarer i filen. Det hjälper till att effektivisera den kreativa granskningsprocessen.

Med ClickUp kan du eliminera silos och samla alla dina verktyg på en enda plattform. Integrationer med verktyg som Figma, Vimeo och Slack hjälper dig att hålla allt arbete på ett ställe. Du kan till och med förenkla repetitiva uppgifter och projekt genom att automatisera arbetsflöden baserat på specifika händelser och användaråtgärder, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten i arbetsflödeshanteringen.

Skriv och optimera innehållet för bättre resultat med ClickUp Brains AI Writer for WorkTM.

Du kan också använda ClickUp Brain för att spara tid och ansträngning genom att använda dess AI-verktyg för att skapa bloggscheman och innehållsbeskrivningar, generera åtgärdspunkter, uppgifter och deluppgifter baserat på dina mötesanteckningar, dela projektuppdateringar automatiskt osv.

Ladda ner denna mall Skapa ett komplett arbetsflöde för dina kreativa team och designteam med denna användbara ClickUp-mall.

ClickUp sparar också tid och arbete med sina färdiga arbetsflödesmallar som hjälper dina team att komma igång direkt. Till exempel hjälper ClickUp Creative and Design Workflow Template dig att planera och organisera kreativa projekt, fastställa och följa upp deadlines och milstolpar samt samarbeta med teammedlemmarna om olika uppgifter.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för kreativa projektplaner för att effektivt skissera uppgifterna för dina kreativa projekt.

Använd ClickUp-projektplanmallen för att fastställa teamets leveranser och dela upp dem i uppgifter, kommunicera mål samt spåra och dela teamets framsteg på ett och samma ställe. Det hjälper dig att skapa en tydlig färdplan för projektet och säkerställer att alla intressenter är på samma sida. Den har fyra anpassade vyer, inklusive tidslinje och projektpanel, för enkel spårning.

Ladda ner denna mall Organisera den kreativa planeringsprocessen i ClickUp

ClickUps mall för kreativa projekt är det perfekta verktyget för alla kreativa projekt. Mallen hjälper dig att:

Visualisera hela projektets tidslinje, från idé till färdigställande.

Spåra och hantera framsteg i realtid med flexibla vyer för varje steg.

Organisera uppgifter, resurser och teammedlemmar med prioritetsetiketter, kommentarreaktioner och kapslade deluppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Samarbetsdokumentation: Skapa och lagra dina projektdokument, såsom kreativa briefs, varumärkesriktlinjer, SOP:er etc., med molnbaserade Skapa och lagra dina projektdokument, såsom kreativa briefs, varumärkesriktlinjer, SOP:er etc., med molnbaserade ClickUp Docs.

Målsättning: Sätt upp realistiska mål och visualisera dina projekt på ett ställe Sätt upp realistiska mål och visualisera dina projekt på ett ställe med ClickUp Goals för att hålla dig på rätt spår och nå dina projektmål.

Kollektiv idéskapande: Samarbeta och brainstorma med dina kreativa team med hjälp av virtuella Samarbeta och brainstorma med dina kreativa team med hjälp av virtuella ClickUp Whiteboards för att komma på idéer, skapa planer, bygga arbetsflödesdiagram , designa mockups och koppla idéer till uppgifter. Detta bidrar till att främja öppen kommunikation och säkerställa att alla är på samma sida.

Förbättra effektiviteten med AI: Använd ClickUp Brains AI-kraft för att hjälpa dig med dina kreativa uppgifter, såsom att hämta information från dina uppgifter och dokument, skriva briefs, skapa projektuppdateringar eller generera åtgärdspunkter och tilldela uppgifter med hjälp av dina mötesanteckningar.

Översikt över framsteg: Följ projektets framsteg visuellt med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler, där du kan lägga till widgets för allt från teamets arbetsbelastning till tidrapportering och mycket mer.

Redaktionell kontroll: Granska, kommentera och godkänn mockups, videor och designer effektivt med ClickUps korrekturläsningsfunktioner och säkra delningsfunktioner.

Begränsningar för ClickUp

Kan vara lite skrämmande i början på grund av dess många funktioner, men den är användarvänlig.

Mobilappen har kanske inte lika många funktioner som desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Bynder

via Bynder

Bynder är ett system för digital tillgångshantering (DAM) som erbjuder projektledningsfunktioner tillsammans med robusta verktyg för kreativa arbetsflöden. Detta gör att du kan effektivisera skapandet och organiseringen av innehåll, kreativ projektledning, resursanvändning, optimering av arbetsflöden och mycket mer.

Bynders bästa funktioner

Lagra, organisera och få tillgång till alla dina kreativa tillgångar – från marknadsföringsmaterial till designfiler – på en central plats.

Upprätthåll varumärkets konsistens genom att skapa och dela varumärkesriktlinjer och stilguider inom Bynder.

Se till att alla är på samma sida med samarbetsverktyg och funktioner som versionskontroll, korrekturläsning i appen och uppgiftsfördelning.

Bynder-begränsningar

Komplex prisstruktur, särskilt för dem som letar efter en enkel plattform för kreativ projektledning.

Har kanske inte projektledningsfunktioner som motsvarar de i dedikerade programvarulösningar för arbetsflöden.

Bynder-priser

Anpassad prissättning

Bynder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

3. FigJam

via Figma

FigJam är en online-whiteboard för team som drivs av skaparna av Figma, ett välkänt verktyg för designskapande och hantering. Detta verktyg för samarbete i realtid hjälper dig med flera kreativa leveranser och hantering av designprojekt, inklusive brainstorming, diagramskapande, skapande av agila arbetsflöden, strategisk planering och mycket mer.

FigJams bästa funktioner

Hantera designprojekt smidigt med över 300 färdiga projektmallar.

Arbeta tillsammans med ditt kreativa team på samma designfil samtidigt, vilket möjliggör snabbare iterationscykler.

Skapa interaktiva prototyper för att testa och förfina dina designer innan utveckling med hjälp av inbyggda prototypningsfunktioner.

FigJams begränsningar

Begränsade projektledningsfunktioner utanför designuppgifter

Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner och filutrymme.

FigJam-priser

Starter: Gratis

Professionell: 3 $/månad (faktureras årligen)

Organisation: 5 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 5 $/månad (faktureras årligen)

FigJam-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Robohead

via Robohead

Robohead är en arbetshanteringsplattform utformad för kreativa byråer och marknadsföringsbyråer. Den ger insikt i projektets hälsa och prioritet, vilket gör det möjligt för kreativa team att spåra tid, hantera projekt och uppgifter, fördela resurser och mycket mer.

Roboheads bästa funktioner

Effektivisera repetitiva uppgifter med Roboheads automatiseringsmotor för att automatiskt skicka godkännandeförfrågningar till kunder eller tilldela arbete baserat på deadlines.

Hantera ditt teams arbetsbelastning och identifiera potentiella flaskhalsar med Roboheads resurshanteringsverktyg.

Få värdefulla insikter om projektets prestanda med dess rapporterings- och analysfunktioner.

Följ projektets framsteg, identifiera förbättringsområden och visa ROI för kunderna.

Roboheads begränsningar

Kan ha en brantare inlärningskurva jämfört med vissa andra alternativ.

Gränssnittet kan kännas rörigt för mindre team.

Robohead-priser

Anpassad prissättning

Robohead-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (77 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (149 recensioner)

5. Krock. io

Krock. io är en programvara för kreativt samarbete och videogranskning som främst riktar sig till kreativa byråer som arbetar mycket med animation eller videoproduktion. Verktyget gör det möjligt att samarbeta i video- och animationsprojekt, med funktioner som videomallar, kommentarer, versionshistorik och uppgiftsfördelning på ett och samma ställe.

Krockios bästa funktioner

Organisera och dela idéer och inspiration visuellt med moodboards och bildsamlingar.

Möjliggör kundfeedback i realtid och teamsamarbete på video- och animationsprojekt med anteckningar och kommentarer samt möjligheten att tilldela uppgifter.

Kom igång med dina kreativa projekt med färdiga mallar som är särskilt utformade för vardagliga kreativa uppgifter som kampanjer i sociala medier eller lanseringar av webbplatser.

Krockios begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa mer robusta projektledningsplattformar

Kanske inte idealisk för stora kreativa team eller komplexa krav på kreativ projektledning.

Krockios priser

Gratis plan

Pro: 15 $/månad per användare

Team: 50 $/månad per användare

Krockios betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

6. Quip

via Quip

Quip är ett verktyg för dokument- och kalkylbladshantering som samlar alla din organisations dokument, kalkylblad och chattar på ett ställe i Salesforce. På så sätt kan dina kreativa team samarbeta kring specifika projekt, följa processer och optimera designprojekt.

Quips bästa funktioner

Förbättra teamsamarbetet genom att redigera dokument och kalkylblad samtidigt, vilket leder till snabbare iterationscykler.

Anslut dina viktiga appar, såsom Slack, Jira etc., till Quip för bättre produktivitet.

Öppna och uppdatera Salesforce-data direkt i Quip-dokument, så slipper du växla mellan olika plattformar.

Håll dina känsliga kunduppgifter säkra med användarbehörigheter, säkerhetskontroller för innehåll och rutiner för katastrofåterställning.

Quips begränsningar

Kan sakna vissa avancerade projektledningsfunktioner jämfört med dedikerade programvarulösningar för arbetsflöden.

Den är endast lämplig för Salesforce-användare.

Quip-priser

Quip Starter: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Quip Plus: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Quip Advanced: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Quip

G2: 4,2/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (199 recensioner)

7. Kantata

via Kantata

Kantata är en molnbaserad programvara för projektlivscykelhantering som är idealisk för professionella serviceteam som vill samarbeta i realtid på projekt. Den erbjuder alla funktioner för projektledning, ekonomi- och resurshantering, teamsamarbete och skapande av arbetsflöden i ett enda verktyg.

Kantatas bästa funktioner

Optimera teamets scheman och undvik konflikter med Kantatas verktyg för resurshantering och schemaläggning.

Effektivisera kundernas godkännandeprocesser med inbyggd trafikhantering och godkännandearbetsflöden.

Spåra projektbudgetar, övervaka framsteg och skapa rapporter för att få värdefull insikt i projektets prestanda.

Kantatas begränsningar

Kan vara mindre användarvänligt för team som inte är bekanta med projektledningsterminologi.

Kantatas prissättning

Anpassad prissättning

Kantata-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

8. Brandfolder

via Brandfolder

Brandfolder är en intuitiv programvara för digital tillgångshantering från Smartsheet som hjälper marknadsförare och kreatörer att hantera och distribuera sina digitala tillgångar. Det primära syftet med detta verktyg är att optimera designprocesser och göra det enkelt att dela designtillgångar på ett säkert sätt med avancerade sekretesskontroller.

Den har alla vanliga funktioner som kreativ projektledningsprogramvara har, så att du kan skapa anpassade arbetsflöden, leda kreativa team och samarbeta kring specifika projekt och aktiviteter.

Brandfolders bästa funktioner

Organisera, lagra och dela alla dina varumärkestillgångar – från logotyper och varumärkesguider till marknadsföringsmaterial – på en central, lättillgänglig plats.

Säkerställ varumärkets konsistens genom att spåra ändringar och samarbeta smidigt kring tillgångar med versionskontroll och användarbehörighetsfunktioner.

Distribuera och hantera varumärkestillgångar över olika kanaler samtidigt som du upprätthåller varumärkeskompatibilitet med Brandfolders godkännandearbetsflöden och verktyg för användningsspårning.

Begränsningar för Brandfolder

Kan sakna vissa avancerade projektledningsfunktioner jämfört med dedikerade programvarulösningar för arbetsflöden.

Användargränssnittet kan vara mindre intuitivt för dem som inte är bekanta med DAM-system.

Priser för Brandfolder

Premium: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Brandfolder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (442 recensioner)

9. Marq

via Marq

Marq är en plattform för varumärkesaktivering som låter dig skapa, anpassa och dela varumärkesinnehåll med din målgrupp. Den omvandlar också alla designer till varumärkesmallar för dina team, så att de kan anpassa innehållet efter dina varumärkesriktlinjer och samarbeta kring det inom hela organisationen.

Plattformen har också funktioner som liknar andra kreativa projektledningsverktyg, inklusive teamhantering, kreativ automatisering, arbetsflödeshantering för innehållsskapande och resursplanering.

Marqs bästa funktioner

Organisera projekt visuellt med hjälp av moodboards, Kanban-tavlor och kalendrar i dedikerade kreativa arbetsytor.

Designa och skapa varumärkesinnehåll enkelt med hjälp av färdiga mallar som du kan anpassa efter dina varumärkesstandarder med funktioner som bildredigering, textformatering och prototyputveckling direkt i plattformen.

Få smidig feedback och godkännande från kunderna med anteckningsverktyg och versionshanteringsfunktioner.

Marq-begränsningar

Begränsade funktioner för kreativ projektledning och projektplanering, eftersom dess huvudsakliga fokus ligger på design snarare än uppgiftshantering eller att vara en projektledningsplattform.

Marq-priser

Gratis plan

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per 2 användare

Företag: Anpassad prissättning

Marq-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (207 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (279 recensioner)

10. Flow

via Flow

Flow är en programvara för kreativ arbetsflödesdesign som integrerar dina uppgifter, projekt, tidslinjer och konversationer i en enda plattform. Den är utformad för kreativa byråer och marknadsföringsteam och kombinerar unika projektledningsfunktioner med kreativa arbetsflöden.

Du kan skapa och följa projekt, planera uppgifter och brainstorma med kreativa proffs på samma plattform.

Flow bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter som att skicka godkännandeförfrågningar eller tilldela arbete baserat på deadlines med hjälp av automatiserade arbetsflöden.

Visualisera projektets framsteg och viktiga mätvärden med anpassningsbara instrumentpaneler som visar den information som är mest relevant för ditt team.

Effektivisera kommunikation och samarbete med inbyggda chatt- och realtidsgranskningsverktyg.

Flödesbegränsningar

Saknar avancerade rapporterings- och analysfunktioner jämfört med vissa av sina konkurrenter.

Gränssnittet kan kännas överväldigande för nya team, särskilt om de inte har använt några traditionella projektledningsverktyg tidigare.

Priser för Flow

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Plus: 12 $/månad per användare

Pro: 18 $/månad per användare

Flödesbetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (54 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Utnyttja ClickUp för din kreativa projektplanering

Programvara för kreativa arbetsflöden ska hjälpa dig att hantera kreativa projekt, följa framsteg och stödja den kreativa processen. Den ska också göra det möjligt för ditt kreativa team att arbeta effektivt med andra teammedlemmar och erbjuda sömlös integration med deras favoritprogramvara för kreativt arbete.

Valet av den bästa projektledningsprogramvaran för ditt team beror på teamets specifika behov och budget. När du fattar ditt beslut bör du ta hänsyn till faktorer som projektets komplexitet, teamets storlek, önskade funktioner och budget.

Om du ännu inte har valt en programvara för kreativa arbetsflöden kan du prova ClickUp. Denna programvara för kreativ projektledning erbjuder alla funktioner som kreativa team behöver för att förbättra produktiviteten och påskynda projektleveransen.

Med ClickUp-plattformen för kreativa byråer kan du göra allt från att bygga ett automatiserat arbetsflöde till att spåra finansiella resultat i ett enda projektledningssystem.

Oavsett om det gäller projektuppföljning, hantering av kreativa projektets tidsplaner eller projektplanering är ClickUp den enda lösningen för alla dina kreativa byråns behov.

Registrera dig för ClickUp idag och lås upp nästa nivå av produktivitet och effektivitet för din kreativa byrå.