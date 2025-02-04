10 programvaror för innehållsflöden för marknadsföringsteam 2025

Innehållsteam vet hur värdefullt det är när det gäller att driva trafik, öka kundengagemanget och bygga ditt varumärke.

Men att få till en perfekt innehållsproduktion är en svår nöt att knäcka. Du måste inte bara komma på smarta sätt att slå ut dina konkurrenter, utan också hantera hela arbetsflödet för innehållsskapande, från idé till marknadsföring.

Din att göra-lista är fullspäckad med saker som att brainstorma idéer till nyhetsbrev, tilldela uppgifter till frilansskribenter och schemalägga innehåll för publicering. Med så många olika innehållsdelar som pågår samtidigt och flera teammedlemmar inblandade är det lätt att tappa bort något eller missa en viktig deadline.

Men det behöver inte vara så. ?

Verktyg för innehållsflöden säkerställer att du har de verktyg du behöver för att skapa, schemalägga och hantera innehåll i varje steg. Här berättar vi mer om vad du bör leta efter i dessa verktyg och lyfter fram 10 av våra favoritalternativ som stöd för din innehållsskapandeprocess.

Vad ska du leta efter i programvara för innehållsflöden?

Det finns ett oändligt antal verktyg att välja mellan. Men att hitta rätt verktyg kan vara skillnaden mellan att kämpa med långsam, otillräcklig programvara och att uppnå maximal effektivitet med ett anpassningsbart alternativ. ✨

Skala effektivt din innehållsproduktionsprocess med hjälp av denna specialanpassade mall i ClickUp.

Här är vad du ska leta efter i programvara för innehållsflöden:

Automatisering av arbetsflöden för repetitiva uppgifter : När det gäller När det gäller verktyg för processförbättring snabbar automatisering upp ditt arbetsflöde, minimerar risken för fel och minskar den tid det tar att schemalägga uppgifter för ditt team.

Samarbetsverktyg: Funktioner som kommentarer, chattar och synergistiska arbetsytor gör att du kan arbeta tillsammans med teammedlemmarna i realtid och öka insynen i varje teammedlems arbete.

Anpassningsbara mallar : Arbeta effektivare på halva tiden tack vare mallar för alla typer av innehåll – från nyhetsbrev via e-post och inlägg på sociala medier till innehållsbeskrivningar och stilguider.

Integrationer: Arbeta smidigt med de verktyg du gillar genom att välja innehållsflödesprogramvara som integreras med appar för meddelanden, tidrapportering och uppgiftshantering.

Stöd för innehållsskapande: Välj programvara som innehåller Välj programvara som innehåller skrivverktyg och redigeringsfunktioner för att enkelt förbättra varje del.

De 10 bästa programvarorna för innehållsflöden

Från appar för innehållsskapande och tekniska skrivverktyg till fullskaliga programvaror för innehållsflöden – det finns verktyg som kan förbättra dina processer. Här hittar du 10 av de bästa verktygen för att effektivisera flödeshanteringen för ditt innehållsteam. ?

Kombinera anpassade taggar och kalendervyn för att visualisera din innehållsplan.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som gör allt från att skriva innehåll till att schemalägga och fördela arbetsbelastningen enklare än någonsin. Detta projektledningsverktyg har ett användarvänligt gränssnitt och oändliga anpassningsmöjligheter för att effektivisera alla processer för både innehålls- och projektledare. ?

Hantera skapandet av innehåll för flera kanaler med ClickUps marknadsföringsfunktioner. Använd de inbyggda dokument- och samarbetskomponenterna för att brainstorma idéer till nya kampanjer eller bygga en databas med dina innehållsregler. Skapa projektplaner med uppgifter uppdelade för varje teammedlem och använd de olika vyerna för att hålla koll på framstegen.

Skapa ett visuellt arbetsflödeshanteringssystem med ClickUps kalendervy. Dagliga, veckovisa och månatliga vyer bryter ner innehållsplanen och gör det tydligt var varje projekt befinner sig i processen. Skapa anpassade fält och etiketter – som utkast, redigering, publicering och marknadsföring – för att segmentera din innehållsskapandeprocess.

Dessutom kan du skapa nya kampanjer på några minuter istället för timmar tack vare ClickUp AI och anpassningsbara innehållsmallar. AI-skrivassistenten genererar idéer, redigerar och sammanfattar dina anteckningar så att du kan dela dem med teamet. Mallar som ClickUp Content Calendar Template låter dig planera när och hur du ska skapa innehåll.

ClickUps bästa funktioner

Tusentals mallar, inklusive mallar för sociala medier och innehållskalendrar , gör att du kan skapa och förplanera innehåll på halva tiden.

Anpassningsbara behörigheter gör att du kan dela dokument med frilansare och teammedlemmar, så att alla har tillgång till den information de behöver – och inte den de inte behöver.

Integrationer med kompletterande verktyg för innehållsflödesprogramvara som Slack, Google Drive och HubSpot effektiviserar innehållshanteringen.

Flera vyer, inklusive Kanban-tavlor och Gantt-diagram, ökar översikten över din innehållskalender, arbetsflöden och publiceringsschema för att undvika flaskhalsar.

Funktioner för uppgiftshantering som automatiseringar, checklistor och tidslinjer hjälper ditt team att hålla sig på rätt spår mot framgång.

Begränsningar i ClickUp

Trots att gränssnittet är användarvänligt kan det ta lite tid att lära sig utnyttja verktygets alla funktioner.

Vissa funktioner, såsom AI-verktyget, är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. Narrato

via Narrato

Narrato är ett AI-drivet system för hantering av innehållsflöden som är utformat för att göra det snabbare att skriva och publicera innehåll, även i stor skala. Viktiga funktioner som innehållsskapare kommer att uppskatta är en inbyggd kalender, planeringsverktyg och produktivitetshjälpmedel. Programvaran innehåller också en bildgenerator och möjligheten att publicera direkt från plattformen.

Narratos bästa funktioner

Använd AI-skrivassistenten för att effektivisera innehållsplaneringen genom att generera idéer för nytt innehåll.

Funktionen för att skapa innehållsbriefar är integrerad med ChatGPT för att ge dig fler idéer för sökordsforskning och information om vad konkurrenterna säger.

Förbättra innehållsstrategin tack vare inbyggda SEO-rekommendationer, dispositioner och stilguider.

Håll koll på schemat och missa aldrig en deadline med hjälp av innehållskalenderfunktionen.

Begränsningar i Narrato

Du kan publicera från plattformen, men du behöver ett annat verktyg för att schemalägga inlägg på sociala medier.

Vissa användare önskar att plattformen var mer anpassningsbar.

Priser för Narrato

Pro: 52 $/månad per arbetsyta

Företag: 100 USD/månad per arbetsyta

Anpassad: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Narrato-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

3. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är ett verktyg för företagsledning som förenklar arbetsflöden utan behov av kodning. Visuella arbetsflöden ger insikt i var projekten befinner sig och vad som kommer härnäst. Det har integrationer med dussintals verktyg och rapporteringsfunktioner för att hålla koll på marknadsföringsstatistik. ?

Kissflows bästa funktioner

Det enkla gränssnittet utan kod gör att du kan skapa en anpassad arbetsyta som passar just dig.

Med dra-och-släpp-funktionerna kan du ta formulär och omedelbart skapa uppgifter för att enkelt bygga arbetsflöden.

Visuella arbetsflöden gör att du snabbt kan se flaskhalsar och optimera processer för att undvika bakslag.

Med dynamisk routing kan du omedelbart tilldela uppgifter till rätt teammedlem, vilket sparar tid och arbete när det gäller att hantera ditt team.

Kissflows begränsningar

Även om det är ett verktyg utan kod finns det fortfarande en inlärningskurva.

Vissa användare önskade att det fanns fler integrationer med innehållshanteringssystem och CRM-system.

Kissflow-priser

Basic: Från 1 500 USD/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

4. Hemingway

via Hemingway

Vill du skapa högkvalitativt innehåll som uppfyller internationella skriv- och stilstandarder? Hemingway analyserar det du har skrivit och markerar fel för att förbättra läsbarheten.

Hemingways bästa funktioner

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt, så småföretag och stora företag med nyanställda kan enkelt introducera teammedlemmar utan att lägga mycket tid eller energi på utbildning.

Färgkodning bryter ner vanliga fel, inklusive svårlästa meningar, användning av passiv form och enklare alternativ.

Ordräkningsfunktionen gör det enkelt att skapa ett bredare utbud av innehåll, oavsett om det är långa blogginlägg eller inlägg på sociala medier med begränsat antal tecken.

Webbversionen är gratis, eller så kan du välja att ladda ner den betalda desktop-appen.

Hemingways begränsningar

Den grundläggande feedbacken innehåller ibland fel, så du måste fortfarande använda ditt omdöme när du accepterar ändringar.

Programmet är inte utformat för att upptäcka stav- eller grammatikfel, så för det behöver du ett annat verktyg.

Hemingways prissättning

Gratis onlineverktyg

Desktop-app: 19,99 $ engångsavgift

Hemingway-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

5. CoSchedule

via CoSchedule

CoSchedule erbjuder en serie marknadsföringsprodukter som effektiviserar din innehållsmarknadsföringsstrategi och skapar bättre arbetsflöden. Innehållsmarknadsföringssystemet stöder kalendrar för olika användningsområden, inklusive en innehållskalender och en social kalender. Supportverktygen är också utformade för att förenkla utbildningen och göra det lättare att bli en bättre innehållsmarknadsförare.

CoSchedules bästa funktioner

Kalenderfunktionerna samordnar hela teamet, oavsett om de arbetar med frilansare eller på publiceringssidan, för att få innehållet live.

Actionable Marketing Institute erbjuder praktiska utbildningssessioner på högst 30 minuter för att snabbt förbättra dina färdigheter.

Headline Studio betygsätter rubriker och ger förslag för att producera mer effektivt innehåll för sökmotorer och läsare.

Olika vyer, inklusive en Kanban-tavla, gör det enkelt att spåra innehåll oavsett om det är under briefing, skrivs, redigeras eller publiceras.

Begränsningar för CoSchedule

Vissa användare tycker att priset är högt, särskilt om man vill använda alla funktioner.

Du kan använda det för att publicera på sociala medier, men vissa användare har rapporterat fel.

Priser för CoSchedule

Gratis kalender: Gratis för alltid

Social Calendar: 19 $/månad per användare

Innehållskalender: Ring för prisuppgifter

Marketing Suite: Ring för prisuppgifter

Betyg och recensioner för CoSchedule

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

6. GatherContent

via GatherContent

Eliminera kaoset och skala upp din innehållsproduktion med GatherContent. Med denna programvara för innehålls- och arbetsflödeshantering kan du skapa bättre processer, anpassa medarbetarnas uppgifter och förenkla skapandet och optimeringen av innehåll. ??‍?

GatherContents bästa funktioner

Främja teamwork med samarbetsfunktioner som redigering i realtid och brainstorming.

Förenkla din innehållsdatabas genom att hantera kalkylblad och dokument på ett och samma ställe tack vare Content Hub.

Mallar påskyndar skapandet av innehåll och skapar enhetlighet mellan alla delar.

Integrationer och ett anpassat API låter dig koppla ihop dina favoritappar och publicera innehåll snabbare.

Begränsningar för GatherContent

Standardinställningarna för e-postmeddelanden kan vara överväldigande för vissa användare, men du kan ändra dessa i din profil.

Eftersom verktyget är mycket anpassningsbart finns det en inlärningskurva, och du kommer att behöva utbilda nya användare.

Priser för GatherContent

Startpris: 99 $/månad, faktureras årligen

Skala: 299 $/månad, faktureras årligen

Transform: 799 $/månad, faktureras årligen

Enterprise: Anpassad prissättning

GatherContent-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

7. Teamly

via Teamly

Teamly går utöver hantering av innehållsflöden och är en programvarulösning som är utformad för att hantera alla aspekter av distansarbetande team. Med användningsfall från politiska och juridiska team till marknadsföringsbyråer är den utformad för att förbättra kommunikation, uppgiftshantering, lönehantering och tidrapportering.

Teamlys bästa funktioner

Med snabbchatt kan du kommunicera i realtid med teammedlemmar, oavsett var i världen de befinner sig.

Med Kanban-tavlor kan du visualisera ditt innehållsflöde, inklusive viktiga deadlines, innehållstyper och projektmål

Använd skärminspelningar för att utbilda, dela idéer och förklara processer som du kan återanvända för nyanställda eller för att etablera regelbundna rutiner.

Håll koll på arbetsbelastningen med tidsregistreringsfunktionen och förenkla lönehanteringen för fast anställda och frilansare som skribenter och redaktörer.

Teamlys begränsningar

Begränsade integrationer kan göra det svårt att arbeta smidigt om du har en stor teknikstack.

Vissa användare önskar att det fanns fler anpassningsmöjligheter när det gäller utformningen av instrumentpanelen.

Priser för Teamly

Alltid gratis

Startpaket: 47 $/månad

Företag: 97 $/månad

Teamly-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (3+ recensioner)

Capterra: N/A

8. Nintex

via Nintex

Med Nintex kan du förenkla affärsprocesser och skapa anpassade arbetsflöden för innehåll utan att behöva koda. För marknadsföringsprojekt kan du använda det för att skapa redaktionella kalendrar, effektivisera teamsamarbetet och generera data från marknadsföringskampanjer.

Nintex bästa funktioner

Verktyget Process Discovery granskar befintliga rutiner och lyfter fram områden som kan förbättras.

Använd Process Manager för att dokumentera processer för att skapa innehåll, redigera och publicera.

Robotiserad processautomation automatiserar repetitiva uppgifter direkt, vilket frigör tid så att du kan fokusera på andra initiativ.

Inbyggda funktioner för elektroniska signaturer gör det enkelt att anlita frilansare för att skapa innehåll.

Begränsningar för Nintex

Priserna är höga, vilket begränsar detta verktyg till företag med större budgetar för arbetsflödesprogramvara.

Integrationerna skulle kunna förbättras och bli enklare att navigera.

Priser för Nintex

Pro: 25 000 dollar/år

Premium: 50 000 dollar/år

Anpassad: Personlig prissättning

Nintex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

9. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker är en automatiseringsplattform som drivs av AI. Verktyget uppdateras kvartalsvis, vilket gör det till ett avancerat alternativ för företag som vill ha ett verktyg som växer tillsammans med dem. ?

ProcessMakers bästa funktioner

Intelligent dokumenthantering (IDP) analyserar dina processer och din information och kan generera viktiga slutsatser eller förbättringsförslag.

Avancerad automatisering gör att ditt team kan fokusera på de viktigaste uppgifterna och minskar tiden som läggs på administrativa uppgifter.

Använd de inbyggda dataverktygen för att spåra mätvärden för alla dina marknadsföringsinsatser.

Low-code-funktioner ökar anpassningsmöjligheterna och låter dig skala processer snabbare.

ProcessMaker-begränsningar

Det är ett mer omfattande verktyg, men också dyrare än andra verktyg på denna lista.

Vissa användare önskade att det fanns mer teknisk support, särskilt för nybörjare.

Priser för ProcessMaker

Plattform: 1 475 $/månad

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter

ProcessMaker-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. Planable

via Planable

Planable är ett visuellt verktyg för innehållsflöden som låter dig skapa, schemalägga och visa dina alster så som de ser ut i verkligheten. Verktyget är utformat för att förenkla skapandet av innehåll, med fokus på innehållet och inte på projektledningsuppgifter och schemaläggning som kan hämma kreativiteten.

Planables bästa funktioner

Skapa innehåll direkt i verktyget för att se hur det ser ut på olika kanaler, oavsett om det är sociala medier eller ett nyhetsbrev via e-post.

Kontextuella kommentarer förbättrar samarbetet utan att du behöver hoppa in i ett meddelandeverktyg.

Realtidsuppdateringar och enkla godkännanden gör att innehållet snabbare kan flyttas genom processen utan hinder.

Fyra olika vyer – inklusive Kalender, Lista, Rutnät och Flöde – låter dig visualisera innehållet på det sätt som passar dig bäst.

Planerbara begränsningar

Verktyget integreras inte med alla sociala medieplattformar.

Programmet är utformat för snabbhet och är inte det bästa verktyget för att skapa en övergripande innehålls- eller marknadsföringsstrategi.

Planerbara priser

Gratis: Begränsat till totalt 50 inlägg

Grundläggande: 11 USD/användare

Pro: 22 $/användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Planerbara betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Skapa bättre arbetsflöden för innehåll med ClickUp

Från programvaruverktyg till arbetsflödesmallar – dessa 10 plattformar hjälper dig att förbättra arbetsflödena för innehållsmarknadsföring. Oavsett om du behöver ett programvaruverktyg för innehållsflöden för att generera nya innehållsidéer eller ett som hjälper dig att hantera uppgifter, finns det ett alternativ för dig på denna lista.

Registrera dig för ClickUp idag och börja skapa bättre arbetsflöden för innehåll. Automatisering av uppgifter påskyndar skapandet av innehåll och säkerställer att varje teammedlem vet vad de ska arbeta med. Marknadsföringsfunktioner som innehållsplaner, behörigheter och AI-innehållsförslag gör att ditt team kan producera sitt bästa arbete varje dag. ?