De 10 bästa kundsupportverktygen 2025

Att tillhandahålla snabb kundservice är avgörande för ditt företag. Rätt kundservicemjukvara hjälper dig att optimera kundsupporten, göra en positiv skillnad och skapa förutsättningar för framgång.

Vi har sammanställt en lista över några av de bästa verktygen för kundsupport för att underlätta din sökning.

Dessa verktyg har allt från ärendehantering till livechatt och kunskapsbashantering. Oavsett om du har ett litet företag eller ett stort företag behöver du ett kundsupportverktyg som stödjer dina unika behov.

Den lista över kundtjänstverktyg som vi har sammanställt gör valet enkelt. Välj ett verktyg som hjälper dig att leverera exceptionell kundservice, spåra teamets prestationer och bygga varaktiga relationer med dina värdefulla kunder.

När du börjar leta efter kundsupportverktyg kommer du att hitta många alternativ, där vissa verktyg är utformade för att tillgodose särskilda funktioner eller marknadssektorer. För att hitta den bästa kundtjänstprogramvaran för ditt företag bör vi börja med att förstå vad du bör leta efter i ett kundsupportverktyg.

Användarvänlighet: Det kundsupportverktyg du väljer bör vara intuitivt och användarvänligt för supportagenter och kunder. Ett enkelt och intuitivt gränssnitt hjälper dig att snabba upp svarstiden och förbättra ditt teams effektivitet.

Omnikanalsupport: Leta efter kundsupportverktyg som stöder olika kommunikationskanaler såsom e-post, livechatt, sociala medier, telefon och meddelandeappar. Med tillgång till flera kanaler kan du bygga varaktiga relationer med dina kunder genom att ge dem support på den kanal de själva väljer.

Automatisering och AI: Kundsupportprogramvara erbjuder automatiseringsfunktioner, chatbottar och AI-drivna funktioner som hanterar rutinuppgifter, ger omedelbara svar och vidarebefordrar frågor till rätt avdelning eller agent. Detta förbättrar supportens effektivitet och minskar svarstiderna

Ticketing: Ett robust ticketing-system hjälper till att organisera och prioritera kundförfrågningar. Det verktyg du väljer bör erbjuda funktioner som kategorisering, tilldelning, spårning och eskalering av ärenden.

Integrationer : Välj ett kundsupportverktyg som integreras sömlöst med ditt befintliga CRM-system, helpdeskprogram och andra viktiga appar som du använder varje dag.

Rapportering och analys: Leta efter verktyg som erbjuder robust rapportering och analys. Insikter om kundinteraktioner, svarstider, lösningsfrekvenser och mått på kundnöjdhet hjälper dig att identifiera trender och förbättringsområden.

Anpassning och skalbarhet : Välj anpassningsbara verktyg som kan anpassas efter dina specifika affärsbehov och skalas upp i takt med att din kundbas växer.

Säkerhet och efterlevnad: Datasäkerhet och efterlevnad av regler (som GDPR) är avgörande. Se till att verktyget följer branschstandarder för säkerhetsprotokoll och hanterar känslig kundinformation på ett säkert sätt.

Kundfeedback och undersökningar: Kontrollera om verktyget har funktioner för att samla in kundfeedback och genomföra undersökningar, eftersom dessa data ger värdefull information som kan förbättra dina tjänster och produkter.

Kostnad och support: Jämför kostnaden för kundsupportverktyget med dess funktioner och den support som leverantören erbjuder. Se till att det finns tillförlitlig kundsupport tillgänglig om det uppstår problem eller frågor.

Här är listan över de 10 bästa kundsupportverktygen för att ge den bästa kundsupportupplevelsen 2024. Vi går igenom deras bästa funktioner, begränsningar, priser och betyg.

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera din kundsupport med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är en populär allt-i-ett-programvara för projektledning. Den har allt som en organisation behöver för att hantera projekt effektivt och hjälpa team att samarbeta smidigt, inklusive en kundsupportlösning.

ClickUps kundtjänstprogramvara är en helhetslösning för kundsupport som erbjuder robusta funktioner för att hantera kundsupport från början till slut. Verktygets funktion för flera ansvariga gör att du kan tilldela flera personer en uppgift om du behöver mer än en persons input för att lösa ett problem.

Diskutera ärenden med kundtjänstmedarbetare i olika team, eftersom det hjälper till att påskynda lösningstiden. Om du till exempel driver ett företag som säljer byggmaterial och får ett kundklagomål om kvaliteten på materialet, försenade leveranser och felaktig fakturering.

Med ClickUp kan du snabbt tagga relevanta teammedlemmar – produktionsteamet för kvalitetsfrågor, logistik för försenade leveranser och ekonomi för faktureringsfrågor – för att lösa problemet.

ClickUps kundsupportverktyg har anpassningsbara fält för att spåra uppgifter baserat på problem och en inbyggd CRM-lösning (customer relationship management) för att förbättra kundrelationshanteringen.

Samla in viktig information från dina kunder med ett inbyggt formulär för att spåra feedback.

ClickUps mall för kundsupport bidrar till en högkvalitativ kundupplevelse. Mallen minskar kostnaderna för kundsupport och erbjuder snabbare svarstider med funktioner som organisering och prioritering av kundfrågor.

Med element som anpassade statusar, anpassade fält, anpassade vyer och projektledning förbättrar supportmallen kundservicen.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassad automatisering för konsekventa åtgärder

Lägg till flera ansvariga till uppgifter för snabb lösning.

Ställ in anpassade fält utifrån dina behov, till exempel genom att lägga till kundinformation och numeriska fält för enkel beräkning.

Ställ snabbt in uppgiftsprioritet inom en uppgift för att kommunicera vad som behöver uppmärksammas först.

Sortera uppgifter med ClickUp Priorities med hjälp av fyra flaggor – brådskande, hög, normal och låg – och fokusera på det som är viktigt.

Organisera uppgifter med anpassade taggar och använd filter för att hålla koll på allt.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva i början

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. LiveAgent

via LiveAgent

LiveAgent startade som en livechattprogramvara och har blivit en multikanalig kundsupportprodukt.

Plattformen erbjuder en omnikanal-inkorg som hjälper dig att hitta kundkonversationer från olika kanaler på ett och samma ställe. LiveAgent erbjuder även automatiserings- och integrationsalternativ för att förbättra produktiviteten och kundupplevelsen.

Hantera supportkanaler via e-post, chatt, telefon och sociala medier med LiveAgent.

LiveAgents bästa funktioner

Över 130 biljettfunktioner, över 200 integrationer

Förbättrar agenternas produktivitet

Enhetlig kundspecifik vy av chattar och ärenden

Begränsningar för LiveAgent

Har ingen chatbot

Användare rapporterar om frekventa tekniska problem

Priser för LiveAgent

Gratis provperiod tillgänglig

Litet: 9 dollar per användare och månad

Medium: 29 dollar per användare och månad

Stort: 49 dollar per användare och månad

Företag: 69 dollar per användare och månad

LiveAgent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1500 recensioner)

3. Document360

via Document360

Document 360 är en självbetjäningsprogramvara för kunskapsbaser som effektiviserar processen för att skapa, organisera och dela kunskap inom din organisation. Det är en användarvänlig plattform som lägger tonvikt på att tillhandahålla kundsupport genom självbetjäning.

Implementera kundtjänstprogramvara som Document 360 för att minska arbetsbelastningen på kundtjänstteam, förbättra webbplatsens trafik och förbättra kundernas självbetjäning.

Document360:s bästa funktioner

Filtrerar innehåll för att visa relevant information

Lägger till domäner för ökad säkerhet

Ger kunderna kontextuell hjälp på begäran

Versionskontroll för effektiv hantering av innehåll

Begränsningar för Document360

Integration med andra verktyg är knepigt

Svårt att installera

Ingen mobilapp

Priser för Document 360

Gratis för alltid

Standard: 199 $ per projekt och månad

Professionell: 399 $ per projekt och månad

Företag: 529 dollar per projekt och månad

Företag: 799 USD per projekt och månad

Dokument 360 betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

4. Zendesk

via Zendesk

Zendesk erbjuder supportlösningar för företag av alla storlekar. Zendesks supportutbud är uppdelat i grundläggande supportplaner och Zendesk-paketplaner.

De grundläggande supportplanerna inkluderar en delad inkorg och grundläggande samarbetsverktyg. Zendesks svitplaner erbjuder ytterligare kanaler som röst, livechatt, självbetjäning, automatiseringsfunktioner, produktivitetsverktyg och avancerade funktioner som chattbottar.

Med Zendesk kan du effektivt hantera kundinteraktioner, automatisera arbetsflöden och erbjuda personlig support.

Zendesks bästa funktioner

Över 100 färdiga integrationer

Support via flera kanaler

Helpdesk och en CRM-lösning

Rapportering och analys

Zendesk-begränsningar

Primitivt gränssnitt

Avancerade funktioner är endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Zendesk-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Support Team: 19 dollar per agent/månad

Support Professional: 55 USD per agent/månad

Support Enterprise: 115 dollar per agent/månad

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3500+ recensioner)

5. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är en marknadsföringsplattform för sociala medier som gör det möjligt för dig att erbjuda kundservice via sociala medier. Interagera med kunder via flera sociala kanaler, spåra kampanjresultat och leverera bra kundservice med Hootsuite.

Svara på kundfrågor, lösa problem och skapa starka kundrelationer genom att effektivisera dina insatser på sociala medier.

Hootsuites bästa funktioner

Universell inkorg för sociala medier

Schemalägg inlägg på flera sociala medieprofiler från ett enda ställe

Obegränsat antal inlägg med alla abonnemang

Hootsuite-begränsningar

Oöverskådligt gränssnitt

Social lyssnande kan bli mer djupgående

Begränsad kundservice

Hootsuite-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Professionell: 99 $ per månad

Team: 249 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3500 recensioner)

6. HiverHQ

via Hiver

HiverHQ är en Gmail-baserad helpdesk; det är ett kundsupportverktyg som kombinerar e-post, livechatt, helpdesk och röstkommunikation i din Gmail-inkorg.

HiverHQ finns inbyggt i Gmail och hjälper dig att svara på kundfrågor snabbare och mer korrekt. Dina kundtjänstteam behöver inte slösa tid på att växla mellan flera appar för att ge support till dina kunder. HiverHQ har även en WhatsApp-integration.

HiverHQ:s bästa funktioner

Automatisk tilldelning av livechattar

Integrera med Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira och Salesforce

Schemalägg dataexporter

HiverQ:s begränsningar

Kan vara dyrt för småföretag

Vissa användare rapporterar om frekventa fördröjningsproblem.

Priser för HiverHQ

Gratis provperiod tillgänglig

Lite: 15 dollar per månad

Fördel: 39 dollar per månad

Elite: 59 $ per månad

Anpassade priser tillgängliga på begäran för företag med fler än 50 användare

HiverHQ-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (150+ recensioner)

7. Freshdesk

via FreshDesk

Freshdesk är en molnbaserad kundtjänstprogramvara från Freshworks som erbjuder support via flera kanaler. Den har funktioner för ärendehantering, automatisering, självbetjäning, anpassning och samarbete.

Utnyttja Freshdesk för att ge dina kunder support på den kanal de föredrar.

Freshdesks bästa funktioner

AI-driven kundsupport

Round-robin-routing

Robust automatisering och rapportering

Över 1000 integrationer

Begränsningar för Freshdesk

Analysverktyg är endast tillgängliga i de dyrare abonnemangen.

Priser för Freshdesk

Gratis för alltid

Tillväxt: 15 dollar per agent/månad

Fördel: 49 dollar per agent/månad

Företag: 79 $ per agent/månad

Betyg och recensioner av Freshdesk

G2: 4,4 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 3000 recensioner)

8. Sprout Social

via Sprout Social

Sprout Social är ett kundtjänstverktyg för företag som tar emot supportförfrågningar via sociala medier. Använd Sprout Social för att hantera kundförfrågningar från alla dina sociala kanaler på ett och samma ställe.

Plattformen erbjuder schemaläggningsfunktioner som gör att du kan planera och publicera innehåll på olika sociala medieplattformar.

Sprout Socials bästa funktioner

AI-assistans för tonfall och längd på svar

Schemaläggning tillgänglig för optimala sändningstider

Analys och rapportering

Sprout Socials begränsningar

Dyrt

Begränsat antal sociala medieprofiler per plan

Brant inlärningskurva

Priser för Sprout Social

Gratis provperiod tillgänglig

Standard: 249 $ per månad

Professionell: 399 $ per månad

Avancerat: 499 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Socials betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

9. Help Scout

via Help Scout

Help Scout erbjuder en delad inkorg, hjälpcenter, livechatt, AI-funktioner och mycket mer. Det har funktioner som arbetsflöden och sparade svar för att automatisera manuella uppgifter och spara tid för ditt team.

Självbetjäningsverktyg som Beacon gör det möjligt för kunderna att hitta svar på egen hand, vilket minskar supportvolymerna. Help Scout erbjuder också robust rapportering för att få insikter om prestanda och förbättra den övergripande kund- och agentupplevelsen.

Help Scouts bästa funktioner

Kundtjänstlösningar för att lagra och hantera kunddata

10 kunskapsbaser för att organisera hjälpinnehåll

Automatiserat arbetsflöde

Inbyggda mobilappar

Begränsningar för Help Scout

Rapporteringen är omständlig och svår att navigera i.

Dåliga spamfilter och sökfunktioner

Brist på inbyggd telefonsupport

Help Scout-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Standard: 20 USD per användare/månad

Plus: 40 dollar per användare/månad

Fördel: 65 dollar per användare/månad

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

10. Intercom

via Intercom

Intercom kombinerar livechatt, AI-chatbot, helpdesk, proaktiv support och en omnikanalslösning i en enda plattform.

Intercom hjälper dig att hantera kundfrågor från olika kanaler från ett enda ställe och hjälpa flera kunder samtidigt. Dess robusta automatiseringsfunktioner hjälper dig att effektivisera repetitiva uppgifter och engagera kunder med riktade meddelanden.

Intercoms bästa funktioner

AI-assistent som sammanfattar konversationer, ändrar tonfallet och utökar svaren

Robust automatisering och analys

Självbetjäning på flera språk

Hantera all kundkommunikation från en enda app

Intercoms begränsningar

Pris per användare gör det dyrare för småföretag och flera tillägg

Produktpresentationer är knepiga

Priser för Intercom

Gratis provperiod tillgänglig

Essential: 39 $ per licens/månad

Avancerat: 99 $ per plats/månad

Expert: 139 USD per licens/månad

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Välj det kundsupportverktyg som passar dig bäst

Listan över kundtjänstverktyg ovan är inte uttömmande, men fokuserar på en rad verktyg som passar företag av alla storlekar. Vi har sammanställt denna guide för att hjälpa dig att välja de kundsupportverktyg som fungerar bäst för ditt team och dina kundsupportbehov.

Innan du bestämmer dig för ett verktyg är det klokt att testa det först. Utnyttja gratis provperioder eller demoversioner och bedöm om verktyget passar dina affärsbehov. Rådgör med ditt supportteam och förstå deras behov och preferenser för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Om du letar efter en one-stop-shop som hjälper dig med projektledning, samarbete och kundsupport är ClickUp det bästa valet. ClickUp Customer Software är intuitivt och intelligent och möjliggör utmärkt samarbete mellan team.

Med funktioner som automatisering, AI och färdiga mallar ger ClickUp ditt kundsupportteam möjlighet att gå den extra milen och lösa kundernas frågor snabbare.

ClickUp erbjuder flera funktioner som hjälper dina kunder och ditt supportteam samt en plattform där alla team i din organisation kan samarbeta effektivt. Registrera dig för att utforska fler fördelar.