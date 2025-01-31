De 10 bästa verktygen för kundfeedback för att förbättra kundnöjdheten 2025

Att svara på feedback förbättrar kundnöjdheten och bygger kundlojalitet. Men innan du kan svara på feedback måste du samla in den.

Verktyg för kundfeedback har blivit en del av många framgångsrika organisationers teknikstackar och strategier för kundrelationshantering. Dessa verktyg finns i olika former, till exempel programvara för onlineundersökningar med fördefinierade undersökningsmallar och widgets för användarfeedback.

Oavsett om du vill fördjupa dig i användarbeteende, mäta ditt net promoter score eller förbättra kundupplevelsen finns det en produkt som passar dina behov. Den här guiden täcker de bästa verktygen för kundfeedback som finns tillgängliga och beskriver vad som gör dem unika. ?️

Verktyg för kundfeedback är mjukvaruprodukter som hjälper företag att samla in feedback från användare av deras produkter eller tjänster för att förstå och förbättra kundupplevelsen. Företag kan samla in data via feedbackforum, online-recensioner och popup-enkäter, beroende på mjukvaran.

Organisationer kan då skapa en feedbackloop som gör det möjligt för dem att proaktivt öka kundnöjdheten och ge sina interna team viktig feedback via mallar för prestationsförbättringsplaner. Dessa verktyg inkluderar feedbackwidgets som varumärken kan bädda in på sina webbplatser och mobilappsundersökningar som samlar in feedback på språng.

När du letar efter de bästa verktygen för kundfeedback bör du tänka på följande viktiga punkter:

Insamling av feedback via flera kanaler: Det verktyg du väljer bör göra det möjligt för dig att samla in feedback från flera kanaler, inklusive mobilappar, webbplatser och personliga interaktioner.

Anpassade enkäter: Det ideala verktyget gör det möjligt för dig att skapa enkäter som är skräddarsydda för specifika frågor för att få fram insikter under hela kundresan.

Avancerad analys: Utöver att bara samla in kundfeedback bör verktyget ha funktioner för feedbackanalys som omvandlar rådata till användbar feedback, till exempel Utöver att bara samla in kundfeedback bör verktyget ha funktioner för feedbackanalys som omvandlar rådata till användbar feedback, till exempel genom att utnyttja användarfeedback för att prioritera projekt.

Användarvänligt gränssnitt: Programvara som är svår att använda kan vara mer till hinder än till hjälp. Det ideala verktyget bör göra det möjligt för alla att snabbt komma igång och helst innehålla färdiga resurser som Programvara som är svår att använda kan vara mer till hinder än till hjälp. Det ideala verktyget bör göra det möjligt för alla att snabbt komma igång och helst innehålla färdiga resurser som gratis mallar för feedbackformulär så att du kan börja direkt.

Visuell feedback: Några av de bästa verktygen för kundfeedback ger kunderna visuella feedbackmekanismer som låter dem markera specifika områden på en webbplats eller i en produkt.

Feedbackforum: Ett verktyg bör helst ha feedbackforum där kunderna kan diskutera produkter, skicka in förfrågningar och interagera direkt med medlemmarna i ditt team.

Omedelbar feedback: De bästa verktygen har mekanismer för omedelbar feedback som gör att du kan reagera proaktivt på kundernas klagomål eller förslag.

Integrationsmöjligheter: Plattformen för kundfeedback bör integreras sömlöst med : Plattformen för kundfeedback bör integreras sömlöst med kundtjänstverktyg och -programvara , kundsupportkanaler och andra viktiga delar av din teknikstack.

Med så många alternativ kan det rätta verktyget för kundfeedback göra hela skillnaden. Följande lista över verktyg för kundfeedback täcker en rad användningsfall som kan hjälpa dig att komma igång med din sökning:

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som erbjuder en rad funktioner som underlättar andra uppgifter, inklusive verktyg för användarfeedback. ClickUp Forms syftar till exempel till att underlätta insamlingen av feedback, och det finns anpassade formulär som du kan använda för att begära feedback från kunder och samla in specifik information som är relevant för en viss produkt. Det finns till och med en mall för ClickUp-feedbackformulär som visar vad plattformen kan göra.

ClickUp Docs är ett annat verktyg för kundfeedback som erbjuder en samarbetsyta för att skapa och redigera dokument. Det är ett utmärkt sätt att dokumentera eller samla in feedback från användare. Det tillhandahåller också ett arkiv med feedbackrelaterade dokument och hjälper dig att samordna och informera alla i teamet.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade formulär som du kan dela med användarna för att få feedback.

Kategorisera feedbacktyper med hjälp av anpassade fält

Diskutera feedback med teammedlemmarna med hjälp av kommentarfunktionen.

Skapa uppgifter och tilldela teammedlemmar att hantera feedbacken.

Skapa och dela FAQ:er eller hänvisningar till kunskapsbasen för att besvara vanliga frågor.

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant för vissa användare, eftersom ClickUp är en allt-i-ett-plattform som kombinerar funktioner som finns i projektledningsverktyg, kundframgångsprogramvara och mycket mer.

Mobilappen saknar vissa funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Finns att köpa i alla betalda planer till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Canny

Via Canny

Detta verktyg för kundfeedback hjälper organisationer att skapa en dynamisk feedbackloop. Användare skapar funktionsförfrågningar för att ge feedback. Andra användare röstar sedan på dessa förfrågningar, vilket hjälper dig att prioritera vad du ska arbeta med.

Denna demokratiska metod ger insikt i kundernas preferenser och de utvecklingar som användarna värdesätter mest. En feedback-widget som enkelt integreras i appar eller webbplatser samlar in kundfeedback.

Canny bästa funktioner

Samla produktfeedback på ett ställe

Analysera feedbackdata för att fatta välgrundade produktbeslut

Prioritera och planera funktioner baserat på feedback

Meddela produktuppdateringar för att engagera kunderna

Integrera programvaran med andra projektledningsverktyg

Canny-begränsningar

Kan vara dyrt

Saknar möjlighet till white labeling

Dataimport kräver fler alternativ

Smart prissättning

Gratis

Tillväxt: 360 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Canny-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (44 recensioner)

3. Survicate

Via Survicate

Survicate gör det möjligt för dig att samla in kundfeedback på ett effektivt sätt genom olika medier, inklusive riktade undersökningar, feedbackwidgets och feedbackverktyg för webbplatser. Det ger organisationer möjlighet att skapa kundfeedbackundersökningar som tilltalar deras målgrupp, genom att utnyttja sentimentanalys för att mäta respondenternas stämning och åsikter.

Verktyget integreras enkelt med populära plattformar för kundrelationshantering och marknadsföring, vilket effektiviserar datainsamlingsprocessen. Survicate erbjuder även NPS-undersökningar, som gör det möjligt att mäta kundlojaliteten och identifiera områden där du kan förbättra kundupplevelsen och främja långsiktiga relationer.

Survicates bästa funktioner

Genomför kundundersökningar via flera kanaler

Spåra och analysera viktiga mått för kundfeedback

Skapa professionella undersökningar med över 400 mallar

Integrera programvaran med dina andra verktyg från tredje part

Använd avancerad målgruppsanpassning för att förbättra svarsfrekvensen

Survicates begränsningar

Ibland långsam backend

Färre funktioner jämfört med konkurrenterna

Brant inlärningskurva för vissa funktioner

Survicate-prissättning

Startpaket: 53 $/månad

Företag: 117 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Survicate-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (29 recensioner)

4. Loop

via Loop

Detta relativt nya verktyg är ett visuellt verktyg för kundfeedback som låter användare ta skärmdumpar av en webbplats eller webbapp och kommentera dem. Feedbackwidgeten bäddas in på webbplatser, vilket gör den lättillgänglig för kunderna.

En så framträdande placering på din webbplats uppmuntrar till feedback och påminner besökarna om att organisationen bryr sig om kundnöjdhet. Feedbacken fungerar som en kraftfull drivkraft för analys av kundernas åsikter.

Loop erbjuder också verktyg för att skapa ett användarforum där kunderna kan ge direkt feedback och interagera med personalen och andra användare.

Loops bästa funktioner

Visuell kundfeedback integreras direkt i din webbplats.

Ett inbäddat forum gör det möjligt för användare att rösta på feedback.

Betygssystemet möjliggör feedbackbetyg på en skala från 1 till 10, vilket garanterar kvalitativ feedback.

Med smidig feedback i appen kan användarna ta skärmdumpar och kommentera specifika avsnitt.

Begränsningar i loopar

Begränsade kundrecensioner

Loop-prissättning

Gratis

Premium: 39 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Loop-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

5. Typeform

Via Typeform

Typeform är ett undersökningsverktyg med en interaktiv och användarvänlig design. Det erbjuder flera undersökningsmallar som gör att du snabbt kan börja samla in feedback.

Företag kan skapa ett obegränsat antal undersökningar för att fördjupa sig i alla aspekter av kundupplevelsen, inklusive riktade undersökningar som identifierar specifika kundsegment för en mer detaljerad bild av kundupplevelsen. Detta kan hjälpa till att belysa kundsegment och säkerställa att marknadsföringsinsatserna tilltalar deras preferenser.

Organisationer kan till och med använda Typeforms analysfunktioner för att analysera kundfeedback och använda den för att driva kundernas framgång.

Typeforms bästa funktioner

Innehåller formulär som syftar till att vara uppfriskande annorlunda.

Visar en fråga i taget, vilket gör det enkelt att fylla i formuläret.

Har slående grafik som fångar användarnas uppmärksamhet

Gör det möjligt att bädda in formulär på olika plattformar

Integreras med över 120 andra verktyg

Begränsningar med Typeform

Alltför restriktiv gratisplan, till skillnad från många av de bästa Typeform-alternativen

Prestanda som släpar efter på komplexa formulär

Dyr prisstruktur

Typeform-prissättning

Gratis

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

6. Feefo

Via Feefo

Feefo strävar efter att tillhandahålla ett autentiskt sätt att samla in kundfeedback, med fokus på online-recensioner som genomgår en strikt verifieringsprocess för att säkerställa att feedbacken är giltig och representerar verkliga kundupplevelser.

Analysverktygen som finns tillgängliga i Feefo hjälper dig att identifiera brister i kundnöjdheten och precisera exakt vilka områden som behöver uppmärksammas. Den transparens och det förtroende som dessa interaktioner skapar bidrar till att bygga upp kundlojaliteten, vilket gör det möjligt för organisationer att skapa sig ett rykte om kundframgång.

Feefos bästa funktioner

Största verifierade plattformen för köparrecensioner

Äkta och verifierade recensioner

Förbättrade produkt- och kundupplevelser

Feefos begränsningar

Kan vara dyrt

Rapportering kan vara komplicerat, särskilt om du integrerar med programvara för kundlojalitet.

Feefo-prissättning

Essential: 119 $/månad

Förbättrad: 299 $/månad

Feefo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4/5 (2 recensioner)

7. Hotjar

Via Hotjar

Hotjar är mer än bara en mjukvara för kundfeedback: det är en komplett lösning för hantering av kundupplevelser. Den innehåller en serie verktyg för användartester som gör det möjligt för organisationer att få djupgående och användbara kundinsikter om beteendet på webbplatser och ge feedback i realtid som Hotjar presenterar i en lättförståelig visualisering.

Datainsamlingen sker genom att registrera kundernas inlägg på webbplatser och direkt feedback från användarna. Du kan använda dessa lättillgängliga data för att öka kundernas livstidsvärde.

Hotjars bästa funktioner

Använd värmekartor för att bedöma vilka delar av din webbplats som får mest uppmärksamhet.

Spela in verkliga användarsessioner för att identifiera och åtgärda problem

Samla in direkt feedback från användarna när de besöker din webbplats.

Skapa enkäter för att kommunicera direkt med användarna

Genomför individuella intervjuer med kunderna

Hotjars begränsningar

Begränsad gratisplan

Brant inlärningskurva för avancerade funktioner

Begränsningar för datalagring

Hotjar-priser

Gratis

Observe Plus: 32 $/månad

Observera verksamheten: 80 dollar/månad

Observera skala: 171 $/månad

Ask Plus: 48 $/månad

Ask Business: 64 $/månad

Ask Scale: 128 $/månad

Engage Plus: 280 $/månad

Engage Business: 440 $/månad

Engage Scale: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

8. Sprinklr Insights

Via Sprinklr Insights

Sprinklr Insights är ett robust verktyg för kundfeedback som hanterar och analyserar kundfeedback på ett grundligt sätt. Det har en enhetlig plattform för att samla in kundfeedback från olika kontaktpunkter, vilket möjliggör en fullständig integration av kunddata.

Utöver feedbackverktyget ger Sprinklrs avancerade analysverktyg användbara insikter. Förbättringar inom artificiell intelligens (AI) gör den redan värdefulla feedbacken ännu mer användbar.

Sprinklr Insights bästa funktioner

Enhetlig plattform för kundupplevelser

AI-driven lyssnande för djupare insikt i feedback

Realtidsinterpretation av kundernas röster

Begränsningar för Sprinklr Insights

Begränsade möjligheter till engagemang

Publiceringsalternativ som kan vara mer omfattande

Brist på funktioner för LinkedIn-support

Priser för Sprinklr Insights

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Sprinklr Insights betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

9. Userbrain

Via Userbrain

Programvaran Userbrain för användarfeedback har ett unikt värdeerbjudande. Dess stora databas med frivilliga ger organisationer verkliga användarinsikter om deras produkter. Detta är perfekt för företag som vill genomföra tidiga kundupplevelsetester på nya produkter eller nya funktioner för befintliga produkter.

Eftersom detta är ett unikt sätt att samla in feedback jämfört med andra punkter på denna lista, passar Userbrain perfekt ihop med många andra verktyg för kundfeedback.

Userbrains bästa funktioner

Skapa användartester på några minuter

Få tillgång till en stor testarpool

Få insikter från videor med användarinteraktioner i realtid

Förbättra responsen på feedback med samarbetsfunktioner

Begränsningar för Userbrain

Det mobila gränssnittet behöver förbättras

Programvarans funktioner har vissa begränsningar jämfört med konkurrenterna.

Feedback från testare är inte alltid insiktsfull

Priser för Userbrain

Startpaket: 99 $/månad

Pro: 299 $/månad

Byrå: 799 $/månad

Betala efterhand: 39 dollar per testare

Userbrain-betyg och recensioner

G2: 5/5 (fem recensioner)

Capterra: 4,3/5 (86 recensioner)

10. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey

SurveyMonkey är ett av de största namnen bland feedbackverktyg och erbjuder en plattform för att skapa och distribuera skräddarsydda undersökningar. Även om det finns många högt rankade alternativ till SurveyMonkey, är SurveyMonkey fortfarande ett av de bästa verktygen för kundfeedback på marknaden.

Den erbjuder en rad mallar och anpassningsalternativ som hjälper organisationer att samla in kundfeedback på ett effektivt sätt. Du kan bädda in undersökningswidgeten på webbplatser för att göra det enklare att samla in användarfeedback och använda Net Promoter Score för att mäta kundlojalitet och kundnöjdhet.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Hanterar ett brett spektrum av användningsfall

Integreras med över 100 appar

Gör det möjligt att enkelt skapa och anpassa formulär

Hjälper dig att skapa bättre undersökningar med inbyggd AI

SurveyMonkeys begränsningar

Begränsad gratisplan

Svarsgränserna är låga

Inlärningskurva för avancerade funktioner

SurveyMonkey-priser

Individuell: 39 $/månad

Team: 25 $/månad per användare

Premier: 75 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 9 500 recensioner)

Prova ett bra verktyg för kundfeedback som ClickUp

Vi har nu sett flera fantastiska verktyg för kundfeedback. Många av dem har unika syften, och det är klokt att kombinera de som tilltalar dig mest.

För en robust lösning går ClickUp utöver enbart verktyg för kundfeedback och erbjuder ett komplett kundsupportsystem. Registrera dig idag och samla in användarfeedback, skapa kunskapsbaser och hantera feedbackrelaterade projekt på ett och samma ställe med ClickUp. ✨