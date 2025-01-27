De 10 bästa programvarorna för kundframgång för tillväxt 2025

Den bästa mjukvaran för kundframgång samlar flera rörliga delar för att effektivisera kundframgångsverksamheten. Den innehåller funktioner som kunddatahantering, verktyg för kartläggning av kundresan, automatiserade arbetsflöden samt rapportering och analys.

Du kan också leta efter verktyg för kampanjhantering, resurshantering och leadhantering för att komplettera ditt kundframgångsprogram.

I denna guide granskar vi de 10 bästa programvarorna för kundframgång som kan hjälpa ditt företag att växa!

Vad är programvara för kundframgång?

Programvara för kundframgång är en typ av affärsverktyg som är utformat för att hjälpa företag att effektivt hantera och stödja sina kunder under hela kundresan. Det ger en centraliserad plattform för att samla in och organisera kunddata, automatisera uppgifter och arbetsflöden samt spåra viktiga prestationsmått.

Vad ska du leta efter i en plattform för kundframgång?

Leta efter en mjukvara för kundframgång som integreras med ditt befintliga CRM-system och erbjuder verktyg för kunddatahantering eller kundhantering som inkluderar mallar eller kartläggning av kundresan, automatiserade arbetsflöden och utmärkta verktyg för kundrapportering och analys.

Om du siktar på tillväxt bör du också överväga att leta efter funktioner som uppgiftsuppföljning, projektledning och mallar eller verktyg för kommunikationsplaner.

Programvara för kundframgång är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till att förbättra kundrelationer, bygga kundlojalitet och driva på den totala tillväxten. Men med så många olika programvarualternativ för kundframgång på marknaden kan det vara svårt att veta vilket som är rätt för dig.

De 10 bästa programvarulösningarna för kundframgång att använda

Här är våra favoritverktyg för kundframgång som hjälper dig att stärka dina kundrelationer och öka tillväxten i år.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är den perfekta mjukvaran för kundframgång för team av alla storlekar och branscher. Den hjälper kundframgångschefen att hålla ordning på all kundkommunikation, så att de kan ge kunderna bättre service snabbare.

Med ClickUp kan du enkelt spåra kundinteraktioner och förfrågningar i realtid, vilket gör det möjligt för kundframgångsteamen att snabbt svara på deras behov. Du får också tillgång till kundernas användningsdata, så att du bättre kan förstå produktanvändningen i olika stadier.

Kom igång med ClickUp Customer Support Template för att prioritera kundförfrågningar och organisera kundfeedback!

Ladda ner denna mall Samla in viktig information från dina kunder med ett inbyggt formulär för att spåra feedback!

ClickUps bästa funktioner

Klicka på ClickUp Table View för att skapa ett CRM i ClickUp.

Med anpassade fält kan du spåra alla data som är viktiga för ditt projekt.

Automatiserade arbetsflöden gör att du kan effektivisera återkommande uppgifter, såsom att skicka e-postmeddelanden till nya kunder, schemalägga uppföljningssamtal och tillhandahålla kundsupport.

Verktyg för att kartlägga kundresan för att identifiera kontaktpunkter och potentiella friktionspunkter

ClickUp AI för att skriva, sammanfatta och komma på idéer snabbare

Begränsningar för ClickUp

ClickUps inlärningskurva kan vara brant på grund av ett överflöd av funktioner.

Mobilappen erbjuder inte samma funktioner som webbversionen.

Medlemmar med gratisabonnemang kan uppleva långsammare kundservice.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 356+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 727+ recensioner)

2. Custify

via Custify

Custify är en programvara för kundframgång som hjälper SaaS-företag att förbättra kundnöjdheten, minska kundbortfallet och öka livstidsvärdet.

Custify ger företag en samlad bild av sina kunder, vilket gör det möjligt för dem att spåra kundengagemang, identifiera potentiella problem och erbjuda personlig support.

Den innehåller också ett stort urval av funktioner för att automatisera kundarbetsflöden, såsom att skicka onboarding-mejl, schemalägga uppföljningssamtal och tillhandahålla kundsupportärenden.

Custifys bästa funktioner

Möjlighet att definiera hälsopoäng för varje kundsegment

Användarvänligt gränssnitt som visar all viktig kunddata på en enda sida.

Mycket anpassningsbar och lätt att skräddarsy för kundframgångsteamet.

Custifys begränsningar

Saknar omfattande hjälpavsnitt

Begränsad spårningsaktivitet och analys av instrumentpanelen

Custify-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Custify-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (257+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (96+ recensioner)

3. Totango

via Totango

Modulärt program för kundframgång Totango hjälper företag med återkommande intäkter att förbättra sin kundretention och sina kundrelationer med sina flexibla, skalbara verktyg för kundframgång.

Programvaran för kundframgång är byggd på en modulär grund med inbyggda bästa praxis, så att företag kan börja där de är idag och växa i takt med att deras behov förändras. Den erbjuder realtidsinsikter om kundernas hälsa, proaktiva engagemangsverktyg och ett ramverk för att samordna kundresor.

Totangos bästa funktioner

Insikter i realtid tack vare direkt API-integration

Flera vyer som hjälper dig att hantera risker, förnyelser och mycket mer.

Enkel CRM-arbetsflödesuppföljning av kunder och deras hälsa

Totangos begränsningar

Funktionerna för uppgiftshantering är begränsade (det går inte att skapa deluppgifter).

Användargränssnittet behöver uppdateras för att bli mer användarvänligt.

Kunder klagar över att det är svårt att synkronisera data med annan programvara.

Totango-priser

Startpaket : 2 988 $+/år

Företag : 18 000 $+/år

Premier: Kontakta oss för prisuppgifter

Totango-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (735+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (24+ recensioner)

4. Gainsight CS

via Gainsight CS

Gainsights programvara för kundframgång erbjuder insikter om kundernas hälsa i realtid och proaktiva engagemangsfunktioner med verktyg för att bygga gemenskap.

Programvaran tillhandahåller ett ramverk för att definiera, mäta och optimera kundkontaktpunkter. Den erbjuder också en rad olika dataanalysverktyg som hjälper företag att förstå sina kunder så att de kan fatta bättre beslut om hur de ska interagera med dem.

Gainsights bästa funktioner

Enastående centralisering av kunddata

Enastående sammanställning av kunddata

Mycket anpassningsbar för att passa dina specifika behov

Begränsningar för Gainsight

Kräver integration av flera datakällor för att ge en korrekt bild

Mycket komplicerat program att konfigurera

Flera recensenter föreslår att e-postbyggaren behöver uppdateras.

Priser för Gainsight

CS Essentials : Kontakta oss för prisuppgifter

CS Essentials Plus : Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Gainsight-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (1 128+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (44+ recensioner)

5. ClientSuccess

via ClientSuccess

Om du letar efter en programvara för kundframgång som är enkel att använda och redo att växa med dig kan ClientSuccess Customer Success Software vara ett bra alternativ.

ClientSuccess erbjuder en rad användbara funktioner, såsom en verktyg för att skapa kundresor och ett communityforum. Det är en funktionsrik plattform som innehåller flera dataanalysverktyg som kan användas för att utveckla kundrelationer.

ClientSuccess bästa funktioner

Användarna är mycket nöjda med dess enkla och eleganta användargränssnitt.

Fantastisk kundsupport inkluderar dedikerade CSM:er som du kan nå när som helst.

Lätt att implementera och kräver ingen administratör.

Begränsningar för ClientSuccess

Vissa integrationer kan behöva förbättras.

API-förfrågningar är begränsade till 10 per sekund.

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapportering

Priser för ClientSuccess

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClientSuccess

G2: 4,4/5 (408+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (17+ recensioner)

6. Podium

via Podium

Om du är en återförsäljare, restaurang eller tjänsteleverantör som vill förbättra kundservicen kan Podium vara ett utmärkt val av kundserviceprogramvara för dig!

Podium är en molnbaserad mjukvaruplattform som hjälper företag att hantera sina kundinteraktioner med en rad olika verktyg, såsom meddelanden, chatt, recensioner, betalningar, marknadsföring och analys.

Plattformen för kundkommunikation är utformad för att hjälpa dig att få fler recensioner, samla in feedback, konvertera kunder, kommunicera mer effektivt och (i slutändan) öka intäkterna.

Podiums bästa funktioner

Gör det möjligt för kundtjänstmedarbetare att ringa röstsamtal utan att behöva använda sina riktiga telefonnummer.

Gör det superenkelt att få recensioner från kunder

Låter dig hantera alla kundmeddelanden, schemaläggning och betalningar från ett och samma ställe.

Podiums begränsningar

På grund av snabb tillväxt är erfarna CS-representanter begränsade.

Kan inte interagera med Facebook för betalningar

Kräver att kunderna använder Facebook eller Google för att lämna omdömen.

Podiums prissättning

Essentials : 249 $/månad

Standard : 409 $/månad

Professional: 599 $/månad

Podium-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 326+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (472+ recensioner) capterra nere?

7. Planhat

via Planhat

Planhat är ett verktyg för kundframgångshantering som erbjuder en rad olika funktioner för att förbättra relationer och hantera kunddata.

Några av de bästa funktionerna är hantering av kundresan, dataanalys, automatisering av arbetsflöden, samarbete och integrationer.

Planhat används av ett brett spektrum av företag, inklusive mjukvaruföretag, SaaS-leverantörer och teknikföretag.

Planhats bästa funktioner

Flera kundpaneler ger lättillgänglig och omfattande information.

Spåra, logga och hantera kundinteraktioner från en enda plattform.

Sofistikerad men intuitiv användarupplevelse

Planhats begränsningar

Det kan ta lite tid för användarna att vänja sig vid terminologin, arbetsflödet och automatiseringen.

Begränsad supportdokumentation

Begränsad funktionalitet för massutskick av e-postmarknadsföring

Planhat-priser

Grundläggande : Kontakta oss för prisuppgifter

Professionell : Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Planhat-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (508+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23+ recensioner)

8. Churn360

via Churn360

Den AI-drivna plattformen för kundframgång Churn360 syftar till att hjälpa SaaS-företag att minska kundbortfallet och öka kundernas livstidsvärde.

Churn360 ger sina användare en 360-graders bild av sina kunder som inkluderar data om användning, engagemang och förnyelser. Dessa data används för att identifiera riskkunder och skapa personliga åtgärder för att förhindra kundbortfall.

Plattformen erbjuder en rad användbara funktioner för kundframgång, inklusive fördefinierade arbetsflöden, riktade marknadsföringskampanjer, kundhälsopoäng och insikter om kundbortfall.

Om du letar efter en mjukvara för kundframgång med många nöjda användare som erbjuder fantastisk spårning och integrationer kan Churn360 vara ett utmärkt val för dig!

Churn360:s bästa funktioner

Utmärkta verktyg för kundresor och användarspårning

Integreras sömlöst med HubSpot

Mycket enkelt att installera och komma igång

Begränsningar för Churn360

Vissa recensenter föreslår att en anpassningsbar instrumentpanel skulle vara till hjälp.

Vissa användare föreslår att inbyggda handledningar i appen skulle vara till hjälp.

Riktad mot SaaS-företag

Priser för Churn360

Startup : 199 $/månad

Professional : 499 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Churn360-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (26+ recensioner)

Capterra: 5/5 (7+ recensioner)

9. Catalyst

via Catalyst

SaaS-tillväxtprogramvaran Catalyst hjälper företag att leverera en rik kundupplevelse som bygger upp en lojal kundbas.

Catalysts lösningar för kundframgång hjälper till att centralisera isolerade kunddata, visa kundsegment, ge en tydlig bild av kundernas hälsa och skala kundresan.

Programvaran använder flexibla konfigurationer, ett brett utbud av integrationer och en djup kunskapsbas om kundservice för att hjälpa företag att öka kundlojaliteten.

Catalysts bästa funktioner

Hjälpsamt kundsupportteam

Fantastisk användarupplevelse som gör det enkelt att navigera och hitta det du behöver

Enastående mätning av kundlojalitet, trender och relationer

Begränsningar för Catalyst

Recensenter klagar på att onboarding kan vara förvirrande.

Begränsat antal fördefinierade layouter

Anpassningen kan vara komplex och svår i början.

Catalyst-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Catalyst-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (462+ recensioner)

Capterra: 3,5/5 (2+ recensioner)

10. SmartKarrot

via SmartKarrot

SmartKarrot-plattformen för kundframgång erbjuder användbara verktyg och funktioner för kundframgångschefer och team. Den gör det möjligt för företag att interagera med kunder, mäta effekten av sina kundframgångsinitiativ och spåra kundernas hälsa.

SmartKarrot kan täcka nästan alla krav på kundframgång för alla typer av företag. Dess integrerade data, system för tidig varning, dynamisk kundsegmentering och dussintals automatiseringar hjälper företag att bygga starkare relationer som leder till ökade intäkter.

SmartKarrots bästa funktioner

Högt prisad kundservice och utbildare

Synkroniseras väl med andra analysplattformar

Enkel uppgiftsuppföljning, markering av kontaktpunkter och skapande av åtgärdspunkter

Begränsningar för SmartKarrot

Enstaka buggar och fördröjningar

För företag med stora kundbaser kan onboarding vara tidskrävande.

SmartKarrot-priser

Tillväxt : Kontakta oss för prisuppgifter

Pro : Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

SmartKarrot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (29+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (32+ recensioner)

Typer av programvara för kundframgång

Programvara för kontohantering

Programvara för kontohantering fokuserar på att hantera kundkonton effektivt för att förbättra relationer, kundlojalitet och intäkter. Den gör det möjligt för företag att lagra viktig kundinformation, spåra interaktioner och analysera kontots hälsa. Denna typ av programvara är särskilt användbar för företag som vill stärka sin relation med befintliga kunder och maximera kundens livstidsvärde.

Verktyg för kundfeedback gör det möjligt för organisationer att samla in och analysera feedback från sina kunder genom enkäter, feedbackformulär och interaktioner på sociala medier. Dessa insikter hjälper företag att förstå kundernas nöjdhetsnivåer, identifiera områden som kan förbättras och fatta välgrundade beslut för att förbättra kundupplevelsen.

Plattformar för kunddataanalys

Kundanalysplattformar ger företag möjlighet att analysera data för att få en djupgående förståelse för kundernas beteende, preferenser och trender. Med hjälp av prediktiv analys och AI kan dessa plattformar förutsäga kundernas behov, identifiera riskkonton och hjälpa till att skapa riktade, personaliserade marknadsföringskampanjer.

Verktyg för kundengagemang är utformade för att underlätta proaktivt engagemang med kunder via olika kanaler såsom e-post, SMS, sociala medier och meddelanden i appar. De hjälper till att automatisera kommunikationsflöden, schemalägga meddelanden och segmentera målgrupper för att säkerställa relevanta och lägliga interaktioner.

Plattformar för kundutbildning

Plattformar för kundutbildning gör det möjligt för företag att skapa, hantera och leverera utbildningsinnehåll och utbildningsprogram till sina kunder. Dessa plattformar är viktiga för att få nya kunder, öka produktanvändningen och säkerställa att kunderna får ut mesta möjliga värde av sina köp.

Hur kan programvara för kundframgång gynna ditt företag?

Företag kan utnyttja programvara för kundframgång för att förbättra sina kundrelationer och påskynda tillväxten på flera strategiska sätt.

Genom att använda funktioner för kontohantering kan företag få en helhetsbild av kundernas interaktioner, preferenser och feedback, vilket möjliggör personaliserade engagemangsstrategier.

Verktyg för kundfeedback i programvaran möjliggör insamling och analys av direkta kundinsikter, som kan ligga till grund för produktutveckling och förbättrade tjänsteerbjudanden. Genom plattformar för kunddataanalys kan företag förutsäga kundbeteende, identifiera möjligheter till merförsäljning och förebygga kundbortfall genom att proaktivt ta itu med problem.

Verktyg för kundengagemang möjliggör automatiserad och snabb kommunikation, vilket säkerställer att kunderna får rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Plattformar för kundutbildning ger användarna kunskapen de behöver för att kunna utnyttja produkter eller tjänster fullt ut, vilket ökar deras tillfredsställelse och lojalitet. Genom att integrera programvara för kundframgång i sin verksamhet kan företag förbättra kundupplevelsen, främja långsiktiga relationer och driva hållbar tillväxt.

Skapa din strategi för kundframgång i ClickUp

Att välja rätt mjukvaruplattform för kundframgång kan göra dina kunder nöjdare och öka din intäktstillväxt!

ClickUps robusta rapporterings- och analysfunktioner gör det möjligt för dig att mäta effektiviteten i dina strategier för kundframgång, så att du kan iterera och förbättra kontinuerligt. Förbättra din kundframgång med ClickUp och skapa varaktiga relationer som driver lojalitet och tillväxt.

Skapa ett gratis ClickUp-arbetsutrymme och upplev framtiden för kundframgång redan idag!