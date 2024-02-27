Hur man förbättrar relationerna mellan byrå och kund för att växa under 2025

När det gäller affärer är partnerskap allt. Men ett partnerskap förbises ofta – det mellan en byrå och dess kunder.

Denna relation är mer än bara en transaktion, det är ett samarbete. Två parter går samman för att uppnå ett gemensamt mål, drivet av förtroende, ömsesidig respekt, öppenhet och en gemensam vision.

Men det handlar inte bara om att få till en försäljning eller sluta ett avtal. Det handlar om att bygga något som varar – en ömsesidigt fördelaktig relation som växer och utvecklas. I takt med att kundernas förväntningar ökar blir detta viktigare än någonsin.

I den här artikeln dyker vi ner i detaljerna kring relationerna mellan byrå och kund. Vi diskuterar de bästa metoderna för att odla en framgångsrik relation, den digitala marknadsföringens roll i att stärka dem och hur man övervinner de utmaningar som oundvikligen uppstår.

Vi kommer också att undersöka hur moderna verktyg kan hjälpa byråer och kunder att kommunicera mer effektivt, vilket leder till bättre resultat för alla inblandade.

Olika aspekter av relationen mellan byrå och kund

En god relation mellan byrå och kund överbryggar klyftan mellan kundens behov och byråns kapacitet. Den blomstrar på

1. Bygga förtroende i kundrelationer

Förtroende är grunden för alla hälsosamma relationer mellan en byrå och dess kunder. Du kan vinna dina kunders förtroende genom att kommunicera tydligt, vara transparent och hålla vad du lovar.

När kunderna litar på sin byrå är de mer benägna att dela med sig av värdefull information, ge konstruktiv feedback och ta till sig nya idéer. Detta hjälper byrån att bättre förstå kundernas behov och skapa mer effektiva lösningar.

2. Säkerställa kundnöjdhet

Kundnöjdhet är pulsådern i relationen mellan byrå och kund. Den visar hur väl byrån uppfyller kundens behov och förväntningar. Nöjda kunder är mer benägna att förbli lojala och rekommendera byrån till andra, vilket leder till ökade intäkter och ett utmärkt rykte.

3. Personalbehållning och rykte

Nöjda och engagerade medarbetare är mer benägna att leverera förstklassigt arbete och exceptionell service, vilket leder till högre kundnöjdhet och lojalitet. Ett positivt rykte lockar också nya kunder och hjälper till att behålla befintliga, vilket ger byrån en konkurrensfördel och hållbar tillväxt.

4. Mäta relationens kvalitet

För att mäta kvaliteten på en relation mellan byrå och kund är det viktigt att använda nyckeltal (KPI) och nettopromotorscore (NPS). KPI är specifika mått som mäter en byrås prestanda inom områden som kundnöjdhet, personalomsättning och intäktstillväxt. NPS mäter sannolikheten för att en kund skulle rekommendera byrån till andra.

Dessa insiktsverktyg ger en inblick i styrkan i kundrelationerna och områden som kan förbättras.

Bästa metoder för att förbättra relationerna mellan byrå och kund

Om du vill bygga varaktiga och fruktbara relationer med dina kunder måste du följa några bästa praxis som hjälper er att blomstra tillsammans.

Här är några av dem:

1. Odla öppna kommunikationskanaler

Kommunikation är nyckeln till alla framgångsrika partnerskap. Du måste hålla regelbunden kontakt med dina kunder, dela uppdateringar, ställa frågor och ta itu med eventuella problem. Du kan använda verktyg som Google Chat och Slack för snabba chattar eller ClickUps meddelandefunktioner för detaljerade projektrelaterade konversationer.

ClickUps chattfunktion är ett utmärkt verktyg för att förbättra projektrelaterad kommunikation med ditt team, utan att behöva byta från ClickUp till ett annat verktyg.

Använd ClickUp Chat för att förenkla kommunikationen med ditt team.

ClickUp Chat låter dig

Skapa chattvyer för alla nivåer av arbete, från företagsomfattande uppdateringar till specifika team eller projekt.

Tagga och tilldela personer, uppgifter, dokument, vyer och platser med @mentions.

Dela bilagor, länkar, inbäddningar och rik textformatering i dina meddelanden.

Integrera med andra kommunikationsverktyg som Google Chat, Slack och Microsoft Teams.

Få aviseringar om uppdateringar eller omnämnanden i dina chattvyer.

Du kan också använda ClickUps mall för kommunikationsplan för att förenkla planeringen av din affärsutvecklingsstrategi.

Ladda ner denna mall Förbättra teamsamarbetet och kommunikationen med ClickUps mall för kommunikationsplan.

Med den här mallen kan du enkelt skapa en meningsfull, handlingsinriktad plan, följa upp dina projektmål och se till att du håller alla deadlines. Använd den här mallen för att

Planera din interna och externa kommunikationsstrategi

Anpassa och förfina ditt budskap till din målgrupp.

Kommunicera kontinuerligt med dina kunder och berörda intressenter.

2. Utveckla tydliga mål och förväntningar

Ingenting förenar byråer och kunder så effektivt som gemensamma mål. När din kunds verksamhet växer växer ju även din. Och när du överträffar dina mål gynnas båda parter.

För att dessa framgångsscenarier ska bli möjliga måste du och dina kunder ha en tydlig vision om

vad du vill uppnå, och

Hur du mäter dina framsteg

Med ClickUp Goals kan du sätta upp, följa upp och dela specifika, mätbara och tidsbundna mål som stämmer överens med dina kunders mål.

Håll dig på rätt spår mot dina BHAG (Big, Hairy, Audacious Goals) med ClickUp Goals.

Använd ClickUp Goals för att

Skapa spårbara mål kopplade till ditt arbete. Ange deadlines, ansvariga och behörigheter för varje mål och övervaka procentuell framsteg när du uppnår målen.

Mät framgång med numeriska, monetära, sant/falskt- eller uppgiftskriterier. Skapa sprintmål, veckovisa försäljningsmål och mer genom att lägga till uppgifter från olika team i ett mål.

Lägg till måltavlor till instrumentpanelerna och se dina måls framsteg och andra teamstatistik på ett och samma ställe. Anpassa utseendet och layouten på dina instrumentpaneler efter dina önskemål.

Du kan också integrera ClickUp med andra projekt- och kundhanteringsverktyg som Jira och Trello, vilket säkerställer samordning mellan olika plattformar.

3. Förstå varandras affärsverksamhet

För att kunna leverera lösningar som fungerar för dina kunder måste du förstå deras verksamhet inifrån och ut. Det innebär att du måste känna till deras mål, utmaningar, processer och preferenser – kanske bättre än de själva. Ju mer du pratar och samarbetar, desto bättre förstår du deras behov och förväntningar och kan omvandla dem till framgångsrika resultat.

4. Uppmuntra öppen feedback och kommunikation

Feedback är viktigt för att förbättra dina prestationer och upprätthålla kundernas nöjdhet. Du bör uppmuntra dina kunder att dela med sig av ärliga åsikter och förslag under hela relationen.

Denna öppna kundkommunikation hjälper dig att identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Du bör också planera in regelbundna avstämningar eller feedbackmöten för att diskutera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

5. Implementera effektiva onboarding-processer

En bra onboardingprocess sätter tonen för resten av relationen. Den ska ge dina kunder all information och alla resurser de behöver för att kunna arbeta smidigt med dig. Det kan handla om välkomstpaket, utbildningar eller tillgång till plattformar och verktyg. En bra onboardingprocess hjälper dig också att skapa förtroende och en god relation med dina kunder redan från början.

6. Håll alltid vad du lovar

Ingenting skadar en relation mer än brutna löften. Du måste vara pålitlig och trovärdig, och det innebär att du måste uppfylla dina åtaganden och deadlines. Det är också viktigt att vara transparent om vad du kan och inte kan göra och att hantera kundernas förväntningar därefter.

På så sätt är ni båda på samma sida och kan arbeta tillsammans för att lösa problem. Om du stöter på problem eller förseningar bör du informera dina kunder så snart som möjligt och arbeta tillsammans för att hitta en lösning.

Digital marknadsföring och relationer mellan byrå och kund

Som byråanställd eller marknadsförare vet du hur viktigt det är att bygga varaktiga relationer med dina kunder. Men hur gör man det i den digitala tidsåldern, där kommunikation och samarbete är mer komplexa och dynamiska än någonsin? Det är där digital marknadsföring kommer in i bilden.

Digitala marknadsföringsverktyg – från plattformar för kundprojektledning och analyslösningar till samarbetsprogramvara – har förändrat hur byråer och kunder kommunicerar och samarbetar, vilket har förbättrat effektiviteten och verkningsgraden hos marknadsföringskampanjer.

Dessa verktyg kan hjälpa dig

Skapa gemensamma kalendrar, uppgifter och diskussioner så att alla är samordnade och på rätt spår.

Bryt ner silos med realtidskommunikation och delad åtkomst till dokument och resurser.

Säkerställ snabba svar och proaktivt engagemang som överträffar kundernas förväntningar.

Anpassa kommunikationen efter kundernas preferenser och skapa djupare relationer.

Använd analyser för att fatta välgrundade beslut och bygga kundernas förtroende.

Strategier för hantering av godkännandeprocesser för sociala medier

Undrar du hur du kan upprätthålla varumärkets konsistens och säkerställa efterlevnad av varumärkesriktlinjer och lagkrav? Effektiva arbetsflöden för godkännande av sociala medier kan hjälpa.

Här är några tips som kan hjälpa dig att hantera godkännandeprocesser för sociala medier på ett bättre sätt:

Använd plattformar för hantering av sociala medier som gör det möjligt för dig att skapa, schemalägga och publicera dina inlägg på sociala medier på flera plattformar.

Skapa innehållskalendrar som hjälper dig att planera och organisera ditt innehåll på sociala medier i förväg.

Skapa godkännandeprocesser som gör det möjligt för dina kunder att granska och godkänna dina inlägg på sociala medier innan de publiceras.

Använd designverktyg som hjälper dig att skapa visuellt tilltalande och engagerande innehåll för dina inlägg på sociala medier.

Säkerställ varumärkets konsistens och efterlevnad av regler genom strömlinjeformade godkännandeprocesser som kontrollerar eventuella fel eller överträdelser.

Betydelsen av starka kundrelationer för att stärka marknadskommunikationen

En stark relation mellan kund och byrå är nödvändig för framgångsrik marknadskommunikation och kundsupport. När byråer och kunder har en solid relation kan de kommunicera öppet, dela insikter och samarbeta bättre, vilket leder till mer innovativa och effektiva marknadsföringskampanjer.

Det främjar också förtroende och förståelse hos nya kunder, vilket gör det möjligt för byråer att få djupare insikter om kundens varumärke, målgrupp och mål. Detta gör i sin tur att byråer kan skapa mer skräddarsydda och effektiva marknadsföringsstrategier som tilltalar kundens målgrupp.

Övervinna utmaningar i relationerna mellan kunder och byråer

En sund relation mellan kund och byrå är avgörande för att ett projekt ska lyckas, men sådana relationer medför ofta egna utmaningar. Från ändrade krav till budgetpress, hantering av motstridiga förväntningar och arbetsflöden – det finns mycket som kan gå fel.

Så här kan du ta itu med dessa frågor:

1. Omfattningsglidning

Scope creep är den gradvisa utvidgningen av ett projekt utöver dess ursprungliga mål. Det kan ske av olika skäl, till exempel förändrade kundbehov, otydliga krav eller bristfällig projektledning. Det kan leda till budgetöverskridanden, missade deadlines och ansträngda relationer.

För att förhindra att projektets omfattning växer sig för stor,

Se till att båda parter förstår arbetsomfånget och vad som ingår eller inte ingår i projektet.

Upprätta en förändringshanteringsprocess som kräver formellt godkännande för alla förändringar i omfattningen.

Upprätthåll en öppen och transparent kommunikation för att hantera eventuella förändringar i omfattningen så snart de uppstår och förhindra att de stör projektet.

2. Budgetpress och ekonomisk nedgång

Budgetpress kan ha olika orsaker, till exempel oväntade utgifter, fluktuerande marknadsförhållanden eller ekonomisk nedgång. Dessa faktorer kan påverka projektets ekonomi och genomförbarhet och kan göra att du måste justera dina planer och förväntningar.

För att hantera denna utmaning,

Avsätt en del av budgeten för oförutsedda utgifter.

Fokusera på uppgifter med stor påverkan som är i linje med projektets mål.

Sök efter möjligheter att förhandla fram bättre avtal eller betalningsvillkor med leverantörer och säljare.

3. Konflikter och otydliga förväntningar

Konflikter kan uppstå när det finns en diskrepans mellan vad kunden förväntar sig och vad byrån levererar. Detta kan bero på dålig kommunikation, bristande tydlighet eller orealistiska antaganden. Konflikter leder till missnöje, frustration och tvister.

För att lösa detta,

Definiera projektmål, leveranser, tidsplaner och ansvarsområden redan från början.

Planera regelbundna avstämningar för att säkerställa att båda parter är överens om förväntningar och framsteg.

För detaljerade anteckningar om möten, avtal och kommunikation för att undvika missförstånd.

Det finns inga universella lösningar för att hantera utmaningar i relationen mellan kund och byrå, men med lite övning och mycket tålamod kan du hantera och lösa de flesta situationer på ett bra sätt.

En framgångsrik relation mellan byrå och kund: Finastra och ClickUp

Många organisationer över hela världen använder dessa bästa metoder för att förbättra relationerna mellan byrå och kund. En av dem är Finastra, ett ledande finansiellt teknikföretag som tillhandahåller mjukvarulösningar för banker och finansinstitut.

Finastra stod inför utmaningar med fragmenterad marknadsföringsplanering (GTM), vilket resulterade i inkonsekventa kampanjer och kundresor. De behövde en plattform som kunde hjälpa dem att effektivisera sina GTM-processer, förbättra sitt samarbete och förbättra sin kundupplevelse.

Det är därför de valde ClickUps kraftfulla projektledningsplattform, som erbjuder en rad funktioner och integrationer för att hantera alla typer av projekt. Genom att använda ClickUp uppnådde Finastras marknadsföringsteam följande resultat:

En 30-procentig ökning av samarbetets effektivitet, eftersom de kunde kommunicera och samordna bättre med sina interna och externa intressenter.

En 40-procentig ökning av den totala GTM-effektiviteten, eftersom de kunde automatisera och optimera sina GTM-arbetsflöden – från planering till genomförande och analys.

En betydande förbättring av kundresan, eftersom de kunde skapa mer innovativa och effektfulla marknadsföringskampanjer som nådde fram till målgruppen.

ClickUp gav också Finastras ledning tillgång till projektstatus och resultat i realtid, vilket förbättrade kommunikationen och transparensen.

Rätt verktyg kan vara till stor hjälp för att upprätthålla starka kundrelationer och säkerställa långsiktig kundframgång. Hur vet du vad du ska leta efter? Sådana verktyg bör fokusera på effektiv kommunikation, strömlinjeformad uppgiftshantering och förmågan att hjälpa dig att tillgodose kundernas behov.

En plattform som kan göra allt detta är ClickUp. Det bästa med ClickUp är att de förstår att inte alla byråer använder samma verktyg på samma sätt. Du kan därför anpassa ClickUps projektledningsplattform på ett nästan oändligt antal sätt så att den fungerar bäst för dig och dina kunder.

1. Visualisera framsteg med anpassade instrumentpaneler

Använd ClickUp Dashboards för att anpassa dina specifika arbetsflöden efter kundernas krav och hantera allt från leadgenerering till kundhantering och kundlojalitet på ett bättre sätt.

Låt kunderna följa upp framstegen i sina uppgifter och visualisera prestandan med ClickUp Dashboards.

Med hjälp av instrumentpanelen kan du fördela arbetet effektivt mellan teammedlemmarna, tilldela resurser samt planera och följa upp dina uppgifter. Du kan visualisera dina framsteg genom att lägga till cirkel-, linje- och stapeldiagram.

Du kan också dela anpassade instrumentpaneler med kunderna, där du visar projektets framsteg, kampanjens resultat och kommande deadlines i realtid. Detta skapar förtroende och eliminerar behovet av ständiga statusuppdateringar.

Använd slutligen dashboards för att berätta övertygande datahistorier. Visualisera trender, identifiera möjligheter och motivera rekommendationer. Detta bygger kundernas förtroende för din expertis och ditt strategiska tänkande.

2. Effektivisera kundkontakter, kommunikation och hantering

ClickUps CRM-system hjälper dig att förbättra relationen mellan din byrå och dina kunder genom att du kan hantera din försäljningspipeline, spåra och hantera dina konton samt samarbeta med ditt team och dina kunder på ett och samma ställe.

Öka kundnöjdheten med ClickUps CRM-system

Du kan använda ClickUp CRM för att

Håll koll på kunduppgifter, kommunikationshistorik och viktiga anteckningar.

Hantera potentiella kunder och följ deras framsteg genom försäljningsprocessen.

Spåra potentiella affärer och utvärdera deras värde och sannolikhet att genomföras.

Tilldela uppgifter relaterade till kundhantering och sätt deadlines för att säkerställa uppföljning i rätt tid.

Effektivisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden, såsom att skicka uppföljningsmejl eller uppdatera kundregister.

Få insikter om kundinteraktioner, försäljningsresultat och den övergripande affärsverksamhetens hälsa.

Få ett intuitivt sätt att hantera kontakter, försäljning och viktig data på en plattform med ClickUps enkla CRM-mall. Anpassa mallen så att den återspeglar all viktig kundinformation och säkerställ en smidig organisation av din pipeline.

Ladda ner denna mall Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall.

Oavsett om du har att göra med kunder eller leverantörer, effektiviserar mallen processen och hjälper dig att hålla ordning och ha koll på alla interaktioner.

Använd den här mallen för att:

Förenkla hanteringen av kunddata

Automatisera försäljningsprocesser

Få en heltäckande bild av kundinteraktionerna

Spåra försäljningsutvecklingen

Analysera feedback och trender i interaktioner med kunder eller leverantörer.

Fatta välgrundade beslut för att förbättra kundupplevelsen

Med tidsregistreringsfunktioner, taggar, beroendevarningar och e-postintegration är ClickUps enkla CRM-mall den perfekta lösningen för att hantera kundrelationer på ett effektivt sätt.

3. Samarbeta smidigt med kunderna

Använd ClickUps projektledningsfunktioner för kreativa byråer för att samarbeta med dina kunder. Det erbjuder en rad funktioner och integrationer som kan hjälpa dig att hantera dina projekt, kommunicera med dina kunder och leverera högkvalitativt arbete.

Förbättra byråns produktivitet och effektivitet med ClickUps projektledningsprogram för kreativa byråer.

Här är några av fördelarna med att använda detta verktyg:

Centralisera din kommunikation med dina kunder med hjälp av chattvyer, kommentarer, feedback och godkännanden i ClickUp.

Bjud in dina kunder att ansluta sig till din arbetsplats och samarbeta med dig om uppgifter, dokument och mål.

Effektivisera dina arbetsflöden och få insyn i varje steg med funktioner som uppgiftslistor, deluppgifter, checklistor, beroenden, statusar, prioriteringar och mycket mer.

Skapa anpassade arbetsflöden som passar dina specifika behov – med hjälp av automatisering, mallar och anpassade fält.

Integrera ClickUp med andra verktyg, såsom e-post, kalender, fakturering och mer, för att effektivisera dina arbetsprocesser.

Förbättra framgångsrika relationer mellan kund och byrå

Stabila, långvariga relationer mellan byrå och kund uppstår inte av en slump. De kräver medvetna ansträngningar, förståelse och investeringar – från båda sidor. Och de kan göra hela skillnaden mellan framgång och misslyckande för din byrå.

ClickUp, med sin rad av funktioner såsom realtidssamarbete, CRM-funktioner, anpassningsbara arbetsflöden och integration med verktyg från tredje part, erbjuder en omfattande lösning för att hantera de utmaningar som ofta uppstår när man upprätthåller varaktiga relationer mellan byrå och kund.

Genom att utnyttja ClickUp kan du effektivisera din verksamhet, förbättra kommunikationen och i slutändan leverera exceptionella resultat till dina kunder. Det kan vara limmet som stärker din relation med dina kunder.

Vanliga frågor

1. Hur bygger man relationer mellan kund och byrå?

Det finns flera sätt att bygga upp och vårda starka relationer mellan byrå och kund. För att bygga starka och varaktiga partnerskap med dina kunder behöver du

Kommunicera tydligt

förstå deras behov och mål

Sätt upp realistiska och ömsesidigt överenskomna förväntningar.

Var transparent och ärlig om ditt arbete och dina framsteg.

tillför värde och kvalitet

Var proaktiv och lyhörd

hantera konflikter eller problem på ett professionellt och respektfullt sätt

2. Hur utvecklas en bra relation mellan byrå och kund?

Att utveckla en god relation mellan byrå och kund kan delas in i fem steg: upptäckt och förståelse, strategiutveckling, genomförande, utvärdering och iteration. I varje steg måste båda parter samarbeta, kommunicera och anpassa sina förväntningar och mål samt arbeta för att uppnå dem tillsammans.

3. Hur bygger man goda relationer med kunder?

För att bygga goda relationer med kunderna måste du kommunicera effektivt, hålla dina löften, förstå deras verksamhet och målgrupp, tillhandahålla värde och lösningar, vara proaktiv och förutse deras behov, vara transparent och ansvarstagande samt hantera konflikter eller feedback på ett professionellt sätt.