Klient vs kund: viktiga skillnader och exempel

Tänk på ditt företags största beskyddare – någon som betalar för dina produkter eller tjänster. Är de en klient eller en kund?

Vad är skillnaden, undrar du? Vi svarar på just det i det här blogginlägget.

Vad är en uppdragsgivare?

En klient är en långsiktig kund som konsekvent köper produkter, tjänster eller rådgivning för viktiga aspekter av sin verksamhet. Klientrelationer är vanligtvis:

Tjänstebaserat : Professionella tjänster som redovisning, juridik och marknadsföring lockar kunder.

Nisch : Organisationer som lockar kunder erbjuder nischtjänster till en mindre målmarknad.

Långsiktigt: Klient-leverantörskontrakt tecknas vanligtvis för några månader/år istället för enskilda transaktioner.

Lösningsfokuserat : Kundbaserade företag levererar skräddarsydda lösningar på problem istället för färdiga paketlösningar.

Relationsdriven : Företag förstår sina kunders arbete, behov och egenheter på djupet för att kunna erbjuda kontinuerligt värde.

Retainer-betalningar: Klienter betalar sina leverantörer en fast periodisk retainer-avgift för löpande tjänster istället för det i förväg bestämda värdet av den levererade tjänsten.

Klientbaserade tjänster

Här är några exempel på klientbaserade tjänster.

Konsultföretag

Konsult- och rådgivningsföretag som erbjuder nischade professionella tjänster har klienter. De arbetar nära sina klienter och erbjuder återkommande konsultationer om affärsstrategi. Kort sagt, klienter köper rådgivning.

Varumärkes-/reklambyråer

Reklambyråer och digitala marknadsföringsbyråer har decennielånga relationer med sina kunder, förstår varumärkets immateriella värden och skapar personliga och differentierade kampanjer.

Advokatbyråer

Rättstvister tar tid. Därför har advokatbyråer ofta livslånga relationer med sina klienter och tillgång till konfidentiell/personlig information. Det kallas inte ”kundsekretess” utan anledning!

Vad är en kund?

En kund är en person eller ett företag som köper varor eller tjänster från ett företag en gång eller då och då. Kund-leverantörsrelationer är vanligtvis:

Produktbaserat : De flesta kundrelationer är produktbaserade. Även om leverantören erbjuder tjänster kommer dessa att vara standardiserade och inte kunna anpassas efter kundens behov.

Bredare målgrupp : Företag som betjänar kunder når en större målmarknad med högre försäljningsvolym.

Kortsiktigt : Kunderna går in i en butik, köper det de behöver och går ut igen.

Erbjudandefokuserad : Till skillnad från en skräddarsydd tjänst förpackar leverantören produkten/tjänsten i förväg för att användas av kunden om det verkar lämpligt.

Transaktionsdriven: Även om en kund är en återkommande kund är relationen en serie enskilda transaktioner snarare än en pågående relation.

Kundbaserade tjänster

Exempel på kundbaserade tjänster skulle kunna vara följande.

Butiker

Supermarknader, klädbutiker eller apotek – detaljhandelsföretag erbjuder kunderna produkter med liten eller ingen anpassning.

Restauranger

Kunder föredrar i allmänhet specifika restauranger eller kaféer och besöker dem ofta. Även om en kund har en relation med personalen kommer de att serveras från menyn med minimal anpassning.

Spa eller salonger

Långsiktiga kunder är inte detsamma som klienter. Detta gäller även för spa- och skönhetssalonger. Varje besök betraktas som en transaktion. Det bästa kundbaserade serviceföretag kan göra är att öka antalet transaktioner per månad/år.

Viktiga skillnader mellan en klient och en kund

Den största skillnaden mellan en klient och en kund är karaktären på deras engagemang. En kund är en beskyddare av ett företag, som köper engångsprodukter och ingår i en transaktionsrelation med en leverantör.

Klienter är långsiktiga lojala kunder som har ett samarbete med en leverantör som löser komplexa och viktiga problem.

I grund och botten är varje klient en kund, men inte varje kund är en klient.

Klient vs kund: Viktiga skillnader

Klient Kund Term Långsiktigt Kortsiktigt Erbjudanden Anpassade tjänster (plus rådgivning) Standardiserade produkter eller tjänster Engagemang Relationsbaserat med löpande samarbete Transaktionsbaserad med möjlig eftermarknadsservice Interaktioner Ha dedikerade chefer för varje enskild klient Ha inga dedikerade chefer. Kundsupportpersonalen hanterar alla interaktioner. Volym av företag Låg med hög intäktspotential från varje klient Högt med lägre transaktionsvärde Intäktsmodell Retainers med månatlig faktureringscykel Betalning för köpta produkter Exempel PR-konsulter, terapeuter, revisionsbyråer Bagerier, bensinstationer, bröllopsplanerare

Även om engagemangets karaktär varierar mellan kundbaserade och tjänstebaserade företag, är ingen av dem bättre eller mer lönsam än den andra. Det innebär inte att transaktionskunder inte är lojala. Skillnaden ligger bara i affärsmodellen.

Till exempel, bara för att en kundrelation är transaktionsbaserad betyder det inte att det inte finns någon relation. En detaljhandelsorganisation arbetar för att bygga relationer genom lojalitetsprogram och communityn för att öka antalet transaktioner och marknadsandelar.

Oavsett om du har ett klient- eller kundbaserat företag kan du bygga relationer för att öka kundens livstidsvärde. Ett enkelt och robust sätt att göra detta är att använda en process för kundrelationshantering (CRM).

Det kallas också kundframgång och handlar om att investera i dina kunders framgång och erbjuda högkvalitativ kundservice. Professionell service eller liknande premiumsupport blir också allt vanligare. Allt för att driva en långsiktig kundrelation. Detta är särskilt vanligt bland SaaS-kunder.

Hantera och administrera klienter och kunder med ClickUp

Du behöver ett robust system för att attrahera, engagera och behålla klienter eller kunder. Ett CRM-verktyg som ClickUp kan hjälpa dig med detta. Så här fungerar det.

Bygg en kunddatabas med ClickUp CRM

Varje interaktion med en potentiell kund är ett sätt att omvandla dem till betalande kunder. Spåra varje interaktion med hjälp av ClickUp CRM. Registrera alla kunduppgifter, såsom:

Kundens namn

Namn på kontaktperson/beslutsfattare

E-post-ID

Förvärvsdatum

Datum för senaste kontakt

Steg i livscykeln

Lead-poäng

Säljare med ansvar för kunder etc.

Osäker på var du ska börja? Välj bland ClickUps bästa mallar för kundhantering och anpassa dem efter dina behov!

Kunddata med ClickUp-listvyn

Spåra order och uppgifter

Registrera alla kundorder och aktiviteter med hjälp av ClickUp-uppgifter.

Lägg till en uppgift eller deluppgift varje gång en kund lägger en order.

Tilldela order till leveransteam och spåra framsteg

Lägg till anpassade fält för beställningar, med en rullgardinsmeny med de produkter/tjänster du erbjuder och beställningskvantiteten.

Ställ in processer för orderhantering med checklistor

Ställ in prioriteringar eller taggar baserat på dina interna processer

Schemalägg återkommande uppgifter för projektledningsaktiviteter såsom att skicka fakturor/rapporter, stänga böcker, genomföra retrospektiver etc.

Samla in kundkrav

Använd ClickUp Docs för att samla in kundkrav. Ta anteckningar under upptäcktsmöten med kunden direkt i ClickUp. Du kan också samla in krav i rätt format för ditt företag.

ClickUps mall för dokument om affärskrav

ClickUps mall för dokument om affärskrav är en utmärkt utgångspunkt. Den låter dig fånga projektets omfattning, affärsmotiv, finansiella detaljer, scheman, deadlines och mycket mer.

Du kan också anpassa detta för att lägga till eller ta bort fält som du behöver.

Samarbeta med klienter på ClickUp

E-post, textmeddelanden, telefonsamtal och videokonferenser kan bli överväldigande när du hanterar flera projekt samtidigt. Hantera all kundkommunikation på ett ställe, utan ansträngning, med ClickUps samarbetsprogramvara.

Dela dokument eller uppgifter med klienter på ett säkert sätt. Bjud in dem att samarbeta kring aktiviteterna genom att lämna kommentarer eller svara på frågor inom uppgiften. Stärk din kommunikation med klienterna genom att samla alla intressenter på samma plats med ClickUp.

ClickUps uppgiftsvy för enklare samarbete med klienter

Vad mer? Ge varje kund en personlig kundportal där de kan komma åt all information de behöver om sitt samarbete med dig.

Hantera supportfrågor med ClickUp

Skapa anpassade formulär med ClickUp

Låt kunderna lämna in klagomål eller frågor online och hantera dem i ditt CRM-system. Använd ClickUp Forms för att skapa inmatningsfält för namn, e-postadress, produkt som används, problem, prioritet etc.

Det är vanligt att detaljhandelskunder har en kundtvist om en transaktion eller vill returnera en av sina tillfälliga köp.

När en kund fyller i ett formulär skapas automatiskt en uppgift i ClickUp som du kan hantera. Du får ett meddelande via appen eller e-post om att vidta åtgärder, tilldela användare, lämna kommentarer eller kontakta kunden.

Automatisera CRM-arbetsflöden

Automatisera försäljningsflöden med ClickUp Automations

Det finns dussintals repeterbara arbetsflöden som enkelt kan automatiseras med ClickUp. Använd ClickUp Automations för att utlösa åtgärder varje gång en händelse inträffar. Nedan följer några exempel på automatiseringar som ClickUp-kunder använder regelbundet.

När en order har fullgjorts är det dags att skicka en faktura.

När en fråga har lösts måste du skicka ett feedbackformulär.

När ett förslag skickas bör du planera uppföljningar.

Få en överblick över dina kundrelationer

Slutanvändare uppskattar omedelbar värdeöverföring och personlig uppmärksamhet och resurser som är dedikerade till dem. Vi har tittat på den viktigaste skillnaden mellan klienter och kunder – fokusera på det som är gemensamt.

Det viktigaste är att leverera omedelbart värde och bygga professionella relationer, oavsett om det gäller klienter eller kunder. Lojala klienter driver din långsiktiga framgång. Sträva efter att bygga långsiktiga relationer.

Alla verktyg, inklusive kalkylblad, kan hjälpa till att spåra klientuppdrag. Men du behöver ett specialdesignat verktyg för klientrapportering för att få en helhetsbild av dina kundrelationer. Använd ClickUp Dashboard för att alltid ha koll på dina försäljningsresultat.

Oavsett om det gäller kundnöjdhetspoäng (CSAT) eller pipeline för nästa kvartal kan du anpassa din CRM-rapportering så att du får den information du behöver. Du kan också hantera säljteamets arbetsbelastning direkt härifrån.

Om du är ny på detta, börja med ClickUps CRM-mallar och skapa dina egna allteftersom du lär dig mer.

ClickUps CRM-instrumentpanel för en översikt över försäljningsresultatet

Oavsett om dina kunder är klienter eller kunder är det grundläggande för att växa ditt företag att ha ett robust sätt att förvärva, hantera, spåra, kommunicera och interagera med dem.

ClickUp är utformat för att vara den enda appen som gör allt detta och mer. Från prospektering till kundsupport – hantera alla dina kunddata och aktiviteter från ett och samma ställe.