De 10 bästa verktygen för kundinsikter för att förstå kunderna 2025

Forskare förlitar sig inte på sina läsglasögon för att studera mikroorganismer, utan använder ett mikroskop. 🔬

På samma sätt är verktyg för kundinsikter mikroskop som företag kan använda för att analysera och förstå kundernas komplexa beteende online.

Ett typiskt exempel: När köpte du senast en produkt online utan att först göra efterforskningar? Du minns inte, eller hur?

Du skulle ha spenderat tid på att kolla företagets webbplats, läsa recensioner online, bläddra igenom sociala medier och inlägg från varumärket och fråga dina vänner innan du gjorde köpet.

Denna multikanaliga konsumentresa gör det svårt för företag att tolka vad deras kunder vill ha.

Verktyg för kundinsikt samlar in data från olika källor och gör det möjligt för företag att analysera kundpsykologi, sociala konversationer, användarbeteende och köpbeteende online för att säkerställa maximal kundnöjdhet.

Dessutom är kunddata både kvalitativa och kvantitativa. Det är en blandning av interna och externa data som samlas in från:

Recensioner

Onlineundersökningar

Data om webbplatsbesökare

Konsumenttrender och marknadstrender

Köparbeteende

Intervjuer

Sociala medier

Listan kan göras lång, precis som listan över de bästa programvarorna för konsumentinsikter.

För att hjälpa dig att tolka dina kunders beteende och samla in användbara insikter från dessa data har vi listat de viktigaste funktionerna att leta efter i programvara för kundinsikter och de 10 bästa programvarorna för konsumentinsikter med deras funktioner, nackdelar och fördelar.

Bonustips: Det finns en klar vinnare.

Vad ska du leta efter i ett verktyg för kundinsikter?

Anpassningsbara undersökningar: Plattformen för att påskynda konsumentinsikter bör göra det möjligt för dig att lägga till villkorlig logik och anpassa undersökningen utifrån specifika frågor för att få svar under hela kundresan.

Användarvänligt gränssnitt: Var uppmärksam på användargränssnittet för mjukvarulösningar för kundinsikter. Välj ett verktyg som har intuitiva instrumentpaneler med enkla navigeringsalternativ.

Visuell feedback: De bästa De bästa verktygen för kundinsikter har en visuell feedbackmekanism som gör det lätt att se svaren i ett lättförståeligt format.

Anpassning och flexibilitet: Om du inte kan anpassa ett verktyg för kundinsikter efter din bransch, dina produkter, dina kundsegment och dina KPI:er kommer du att ha svårt att få en helhetsbild av kundernas preferenser.

Skalbarhet: När ditt företag växer ökar också mängden kunddata. Om programvaran blir långsam eller når sin gräns när den hanterar data kommer det att bromsa din verksamhet. Fokusera på programvarans skalbarhet så att din verksamhet inte hindras i framtiden.

Säkerhet: Välj en konsumentinformationsplattform som följer säkerhetsstandarder, använder datakryptering och åtkomstkontroll och uppfyller branschspecifika och geografiska dataskyddsbestämmelser.

Tredjepartsintegrationer: Plattformen för konsumentinsikter bör integreras med din befintliga teknikstack, inklusive CRM, : Plattformen för konsumentinsikter bör integreras med din befintliga teknikstack, inklusive CRM, programvara för kundframgång kundtjänstverktyg och projektledningsplattform.

1. ClickUp

Utforska ClickUp för att hantera dina kundinsikter med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är ett nybörjarvänligt projektledningsprogram för att skapa wikis, spåra uppgifter, skapa instrumentpaneler, hantera kunder och utforma formulär för att samla in svar.

Om du vill få insikt i dina kunders behov och har ont om tid kan du med ClickUp Forms samla in feedback och omvandla den till spårbara uppgifter.

Använd villkorlig logik på svaren för att sortera data eller segmentera målgrupper enligt ett specifikt kriterium. Detta förenklar intagsprocessen och ger ditt team endast relevant information.

Lär dig av dina kunder och förbättra din verksamhet med produktfeedback från denna detaljerade mall och optimera dina erbjudanden, attrahera nya kunder och öka intäkterna.

ClickUp erbjuder färdiga formulärmallar som mallar för produktfeedback, enkätmallar och mallar för kreativa förfrågningar, så att du inte behöver skapa dessa formulär från grunden.

Om du inte är redo att investera i en avancerad plattform för konsumentinformation är ClickUp den bästa lösningen.

Om du just har börjat med kundinsiktsstrategier ger ClickUp dig en bra start. Så här fungerar det.

ClickUps bästa funktioner

Samla in och förbättra kundfeedback med vår anpassningsbara feedbackformulärmall för att organisera feedback på ett ställe och få bättre insikter.

Använd ClickUp Forms för att samla in svar och kundfeedback i ett standardiserat format.

Omvandla svar till spårbara uppgifter som kan kopplas direkt till dina arbetsflöden.

ClickUp är det bästa verktyget för kundinsikter och låter dig lägga till villkorlig logik i onlineundersökningar. ClickUp Forms uppdaterar informationen dynamiskt baserat på svaren, vilket gör det enklare att fånga upp kundernas feedback

Efter att ha samlat in svaren, märk problem och beroenden för att uppmärksamma ditt team på dem.

Markera de viktigaste uppgifterna som brådskande, höga, normala och låga så att din kundtjänstavdelning vet vad de ska göra och när.

Använd mallen för kundprofiler för att effektivisera kundinteraktioner och feedback samt organisera denna information för framtida referens.

ClickUp CRM effektiviserar datainsamlingsprocessen med sina över 50 kraftfulla dashboard-widgets.

Planerar du att nå ut till kunder som delar med sig av sin feedback? Integrera ditt e-postverktyg med ClickUp CRM. Samla in svar, spåra dem och hantera kundrelationer med en effektiv CRM-strategi

Begränsningar i ClickUp

Brant inlärningskurva för förstagångsanvändare

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9000 recensioner) 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra : 4,7/5 (3800+ recensioner) 4,7/5 (3800+ recensioner)

2. Meltwater

via Meltwater

Meltwater är ett AI-baserat verktyg för kundinsikter och en plattform för övervakning av sociala medier som används för att övervaka och analysera mediebevakning online, marknadstrender, konversationer i sociala medier och annat digitalt medieinnehåll.

Utöver att lyssna på sociala medier använder Meltwater prediktiv analys för att hjälpa företag att förbättra sin kundupplevelse och bygga en datadriven strategi för konsumentinsikter. Det spårar nyckelord, sociala data och onlinekonversationer och presenterar all data i ett lättförståeligt format.

Produktteam använder dessa data för att förbättra sina erbjudanden, marknadsföringsplaner och positionering, analysera konkurrenter och mäta konsumenternas inställning.

Meltwaters bästa funktioner

Övervakar ett brett spektrum av mediekällor, inklusive nyhetsartiklar, sociala data i realtid, bloggar och forum för att spåra omnämnanden av varumärken, konkurrenter och branschen.

Upptäck användbara insikter under hela varumärkets livscykel med hjälp av målgruppsinsikter, varumärkesvärdesuppföljning, kundupplevelseanalys, målgruppssegmentering och trendprognoser.

Sentimentanalys kategoriserar omnämnanden som positiva, negativa eller neutrala, vilket ger en snabb översikt över hur ett varumärke uppfattas online.

Meltwaters begränsningar

Dyrt för mindre företag

Inlärningskurvan är ganska brant, särskilt för dem som inte är bekanta med verktyg för övervakning av sociala medier.

Meltwaters prissättning

Anpassad prissättning

Meltwater-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (1 544 recensioner)

Capterra: 4/5 (88 recensioner)

3. Google Analytics

via Google Analytics

Google Analytics ger dig en djupare förståelse för kundresan, publikens åsikter på sökmotorer och Google Trends, samt hur de beter sig på olika plattformar och enheter.

Oavsett om du använder den kostnadsfria plattformen för konsumentinformation eller dess betalda version är den användarvänliga instrumentpanelen lätt att navigera, även för förstagångsanvändare.

GA erbjuder alternativ för att borra ner så att du får data på sidnivå, såsom avvisningsfrekvens eller tid som användarna spenderat på sidan.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Spårar antalet besökare på din webbplats, inklusive nya och återkommande besökare.

Gör det möjligt att utforma anpassade instrumentpaneler för att spåra de mest relevanta mätvärdena.

Övervakar trafik, användarbeteende och prestanda med hjälp av rapporter i realtid.

Begränsningar i Google Analytics

Det är svårt att kontakta kundsupporten om du fastnar.

Det är svårt att filtrera bort bottrafik eftersom Google Analytics ibland identifierar den som verklig användartrafik.

Priser för Google Analytics

Gratis

Företag: Anpassad prissättning

Google Analytics-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (6 235 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 703 recensioner)

4. Euromonitor

via Euromonitor

Euromonitor använder fältundersökningar och maskininlärning för att tillhandahålla strategisk information om företag, ekonomier och konsumenter över hela världen. Denna konsumentinformationsplattform tillhandahåller data på SKU-nivå (individuell produktnivå) för att omvandla information till intäkter.

Euromonitor följer 1 500 online-återförsäljare i 40 länder för att dagligen tillhandahålla uppdateringar om priser och rabatter, produktutbud och storlekar samt viktiga egenskaper som ger dig en konkurrensfördel.

Euromonitors bästa funktioner

Djupgående branschrapporter avslöjar potentiella möjligheter och hot inom olika branscher.

Dagliga konsumentinsikter och analyser av e-handelstrender

Statistiska instrumentpaneler ger mening åt de insamlade datapunkterna.

Euromonitors begränsningar

Begränsad täckning av branscher och brist på information om små företag.

Rapporter kan vara vaga

Euromonitor-prissättning

Anpassad prissättning

Euromonitor-betyg och recensioner

G2: 4/5 (14 recensioner)

5. Brandwatch

via Brandwatch

Brandwatch är en plattform för kundinformation för företag som tillhandahåller historiska och realtidsdata om konsumenter som ditt företag kan utnyttja.

Med hjälp av konsumentinformationsplattformens prediktiva analyser får företag insikter från ostrukturerade data för att förstå och förutsäga konsumenternas behov.

Traditionell marknadsundersökning har sina begränsningar, men Brandwatchs publikanalys ger kvalitativa insikter i stor skala och upptäcker konsument- och marknadstrender så att du snabbt kan anpassa dig till förändringar.

Brandwatch bästa funktioner

Välj mellan över 50 visualiseringar för att analysera stora datamängder.

Maskininlärning segmenterar automatiskt data efter dina behov.

Dela värdefulla insikter via Brandwatch API, Excel eller PDF och ställ in e-postaviseringar för viktiga intressenter.

Brandwatchs begränsningar

Insikter och rapportering är grundläggande; det är bättre att extrahera data i CSV-format.

Priset är högt för småföretag.

Brandwatch prissättning

Anpassad prissättning

Brandwatch betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (572 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (223 recensioner)

6. GlobalData

via GlobalData

Konsumentinsiktsplattformen Globaldata använder den samlade kraften i tillförlitliga data, expertkunskap och teknik för att få detaljerade insikter i branscher som betalningar, bank, gruvdrift, försäkring och hälso- och sjukvård.

Insikterna täcker kundvärdekedjan från början till slut, från leverantörer, tillverkare och distributionskanaler till konsumentinsikter och globala trender.

Global Risk Report går ett steg längre och ger insikter om viktiga globala, regionala och nationella risker med hjälp av ett egenutvecklat riskindex.

Denna data används sedan för att definiera din strategi för konsumentinsikter och datadrivna beslut för affärsutveckling, fusioner och förvärv samt marknads- och konkurrensinformation.

Globaldatas bästa funktioner

Omfattande databas med mer än 60 000 varumärken inom CPG-branschen och spårning av mer än 24 000 företag globalt.

Kvartalsvisa undersökningspaneler samlar in åsikter från över 5 000 högre tjänstemän om branschtrender.

Makroekonomiska data från 200 länder med detaljerad analys av 60 länder

Globaldatas begränsningar

Användarna upplever viss fördröjning i instrumentpanelen, särskilt vid hantering av stora datamängder.

Serviceavgifter är dyra för småföretag

Globaldata-prissättning

Anpassad prissättning

Globaldata-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (13 recensioner)

7. Talkwalker

via Talkwalker

Talkwalker är ett allt-i-ett-verktyg för kundinsikter som gör det möjligt för företag att använda realtidsinsikter om målgruppens engagemang, sentiment och trender för att förbättra sina erbjudanden och marknadsföringskampanjer.

Oavsett om du arbetar med PR och kommunikation, digital marknadsföring eller marknadsföring i sociala medier är det avgörande att mäta sentiment, räckvidd och engagemang för att optimera dina framtida insatser.

Plattformens funktioner för att lyssna på sociala medier inkluderar en omfattande översikt över online- och sociala konversationer om ditt varumärke, dina konkurrenter och din bransch på 30 sociala medieplattformar och 150 miljoner webbplatser.

Talkwalkers bästa funktioner

Inbyggda målgruppsbibliotek för att upptäcka segment som är relevanta för dina mål och din bransch.

Jämför målgrupper för att identifiera skillnader och likheter och skapa skräddarsydda meddelandekampanjer för varje målgrupp.

Integration med avancerade plattformar för målgruppssegmentering som Audiense och Affinio för en omfattande förståelse av köpmönster, målgruppsbeteende och intressen.

Talkwalkers begränsningar

Ingen analys av profiler som nämner dina produkter

Ibland hämtas irrelevanta omnämnanden, vilket kan innebära extra arbete för ditt team eftersom de måste lägga tid på att filtrera bort de irrelevanta.

Talkwalkers prissättning

Anpassad prissättning

Talkwater-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (130 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (23 recensioner)

8. Uxcam

via UXcam

UXCam är en av de enda plattformarna för kundinsikter som övervakar användarbeteendet i mobilappar. Analys av mobilappar hjälper dig att förstå varför användare inte konverterar, hur de upplever din app och upplevelsen i appen, samt att upptäcka orsakerna till låg användning av funktioner.

Produktteam använder det för att förstå orsakerna bakom frustrerande appupplevelser, identifiera och förbättra vägarna till konverteringar och förkorta feedbackloopar genom att hjälpa ditt team att lösa problem snabbare.

UXCam bästa funktioner

Spåra och analysera KPI:er på ett ställe och ordna dem i teamets instrumentpanel utan manuell kodning.

Analysera färdiga segment och upptäck dolda mönster för konvertering, faktorer som driver bort kunder och engagemang.

Skärmflöden identifierar ovanliga resor i appen och hittar flaskhalsar genom att filtrera efter vanliga utgångsskärmar.

Begränsningar för UXCam

Eftersom kunderna faktureras årligen kan det bli dyrt för nystartade företag.

Begränsat antal inloggningar på portalen

För att skapa anpassade händelser måste ditt teknikteam vara delaktigt.

UXCam-priser

Gratis

Tillväxt: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

UXCam-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (149 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (22 recensioner)

9. Mixpanel

Via Mixpanel

Mixpanel är en produktanalysplattform för mobil- och webbanvändare. Produkt-, marknadsförings-, teknik- och datateam kan bryta ner mätvärden efter beteende, demografi eller kontotyp och dela upp data för att få flerdimensionella kundinsikter.

För dina appanvändare kan produktteam upptäcka regressioner tidigt, gå till botten med dem för att validera potentialen hos en ny funktion och se effekten av produktförändringar i realtid. Genom att testa varje variant för att avgöra vad som fungerar kan du distribuera högkvalitativa releaser.

Mixpanels bästa funktioner

Analysera var dina användare hoppade av med hjälp av flödesrapporter.

Övervaka och analysera tillväxt, engagemang, kundlojalitet och hur många kunder som konverterar i varje steg i kundresan.

Segmentera dina kunder och skapa kohorter för att identifiera beteendet hos specifika grupper.

Begränsningar för Mixpanel

Begränsat dataintervall på två veckor för användarflöden

Formatering av instrumentpaneler är inte användarvänligt

Appintegrationer är inte välbyggda

Mixpanel-priser

Gratis

Tillväxt : 20 $/månad

Enterprise: Från 833 USD/månad

Mixpanel-betyg och recensioner

10. Hotjar

Via Hotjar

Hotjar, ett verktyg för värmekartor och beteendeanalys för webbplatser, ger en helhetsbild av dina webbbesökare för att upptäcka möjligheter till optimering, identifiera problem med kundupplevelsen och skapa ett övertygande underlag för din nästa stora idé.

Företag får värdefull information om sina kunders intressen och utmaningar med hjälp av värmekartor, sessionsinspelningar, A/B-testning och multivariat analys.

Få feedback från användarna med hjälp av formulär och enkäter om hur webbplatsupplevelsen kan förbättras eller vilka ändringar som behöver göras i produkten.

Hotjar eliminerar gissningar om vad människor vill ha. Istället samlar det in kundinformation från din webbplats för att prioritera de förändringar som är viktiga.

Hotjars bästa funktioner

Heatmaps visar var användarna rör sig och klickar, så att du kan ta bort friktionspunkter och förbättra konverteringarna.

Automatisera produktforskningsprocessen från hosting till registrering av feedback.

Skapa enkäter på några sekunder med Hotjars AI-enkätgenerator och generera sammanfattande rapporter automatiskt.

Hotjars begränsningar

Separata prenumerationer för olika funktioner

Hotjar lagrar data under en begränsad period beroende på ditt abonnemang.

Hotjar-priser

Observe Basic: Gratis

Observe Plus: 32 dollar

Engage Basic: Gratis

Engage Plus: 280 dollar

Engage Business: 440 dollar

Hotjar betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (298 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (500 recensioner)

Är du redo att fördjupa dig i kundinsikter?

Det är omöjligt att förutsäga kundbeteende.

Olika kunder har olika förväntningar, intressen och motivationer. Utan ett verktyg för kundinsikter är det en svår uppgift att samla in och analysera stora mängder data från alla datakällor på olika plattformar.

Beroende på hur grundläggande eller avancerade dina behov är, välj en programvara som passar dig och fungerar bra med dina befintliga datakällor, så att du får ut mesta möjliga värde av dina kunddata.

Oavsett vilka dina datakällor är, är ClickUp ett användarvänligt kundinformationsprogram som samlar all din data, möjliggör samarbete och flyttar den vidare som åtgärdspunkter så att du kan säkerställa att dina viktigaste insikter omsätts i handling.

Alternativt kan du samla in feedback med hjälp av ClickUp Forms, tagga vanliga problem, spåra samarbetsmål för team, analysera svaren och agera utifrån dem.

Prova ClickUp gratis för att komma igång.