De 13 bästa verktygen för leadhantering 2025

53 % av marknadsförarna lägger minst hälften av sin marknadsföringsbudget på att generera leads. Men hur stor del av den investeringen omsätts i intäkter?

Du kanske får många nya leads, men om de inte vårdas och hanteras effektivt kommer de inte att nå din försäljningstratt.

Visst, dina marknadsförings- och säljteam jobbar hårt. Men utan ett leadhanteringssystem för att organisera och följa upp framstegen går du miste om möjligheter.

Oavsett om du är ett litet företag eller en del av ett större team kan rätt verktyg för leadhantering hjälpa dig att förändra din försäljningsprocess. Låt oss titta på verktygen som hanterar allt från leadpoängsättning till pipelinehantering för att förvandla potentiella köpare till lojala kunder. 📈

⏰ 60-sekunders sammanfattning Upptäck de bästa lösningarna för att hantera dina leads och hitta den perfekta lösningen för ditt företag med dessa toppval: ClickUp: Bäst för försäljningsprojektledning och kundrelationshantering Bäst för försäljningsprojektledning och kundrelationshantering

Vad ska du leta efter i ett leadhanteringssystem?

Rätt leadhanteringssystem kan vara avgörande för din försäljningsprocess. De hjälper dig att organisera, spåra och vårda leads, vilket ger dina försäljnings- och marknadsföringsteam den fördel de behöver för att avsluta affärer snabbare. Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:

Leadspårning: Leta efter spårningsprogramvara som erbjuder smidig leadinsamling från flera källor – e-post, webbformulär, sociala medier – och låter dig följa varje aktivitet som en lead gör genom din försäljningspipeline.

Lead scoring: Välj ett system som poängsätter dina leads baserat på engagemang och köpbenägenhet, så att du kan fokusera på de som är mest benägna att konvertera. Alla leads är ju inte lika värdefulla.

Pipelinehantering: Välj programvara som organiserar leads i olika steg så att du kan övervaka framsteg, upptäcka flaskhalsar och göra justeringar för att hålla affärerna igång. Utan en tydlig överblick över din försäljningspipeline är det lätt att bli överväldigad.

Automatiseringsverktyg: Repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl och lead-tilldelningar tar upp värdefull tid. Leta efter programvara med automatiseringsverktyg som hanterar dessa uppgifter åt dig så att ditt team kan fokusera på att bygga relationer istället för att fylla i kalkylblad.

Integrationsalternativ: Leads existerar inte i ett vakuum – de kommer från kampanjer, e-postutskick och CRM-verktyg. De bästa leadhanteringssystemen integreras sömlöst med din befintliga programvara, så att allt fungerar smidigt tillsammans.

Analys och rapportering: Välj ett system med detaljerad analys som låter dig se vad som fungerar och vad som inte fungerar, så att du kan förfina dina Välj ett system med detaljerad analys som låter dig se vad som fungerar och vad som inte fungerar, så att du kan förfina dina kundhanteringsstrategier och fatta välgrundade beslut.

💭 Undrar du varför leadhantering är viktigt? Leadhantering är avgörande för att omvandla potentiella kunder till faktiska kunder. Det säkerställer effektiv lead-uppföljning, förhindrar missade möjligheter och gör det möjligt för företag att bygga meningsfulla relationer, optimera sin försäljningsprocess och öka intäkterna.

De 13 bästa programvarorna för leadhantering

Att hitta rätt programvara är avgörande för att hantera leads effektivt. Ett förstklassigt leadhanteringssystem ska förenkla CRM-arbetsflöden, förbättra samarbetet och driva försäljningen.

Nedan utforskar vi några av de bästa systemen för leadhantering:

1. ClickUp (Bäst för försäljningsprojektledning och kundrelationshantering)

ClickUp for Sales Teams är ett av de bästa verktygen för leadhantering för dig som vill effektivisera processer och öka produktiviteten.

ClickUp CRM

Effektivisera dina kundrelationer och arbetsflöden – allt på ett ställe med ClickUp CRM

ClickUp CRM integrerar uppgiftshantering, kommunikationsverktyg och kunddata i en enda plattform. Det gör det möjligt för team att skapa pipelines, tilldela uppgifter, spåra leads och automatisera uppföljningar. Dess visuella och anpassningsbara instrumentpaneler ger insikter i realtid.

En av anledningarna till att ClickUp är ett av de bästa verktygen för säljteam är dess flexibilitet. Det erbjuder användarna unika perspektiv, såsom Kanban-tavlor och listvyer, som gör det möjligt för dem att hantera säljprocesser visuellt.

ClickUp Automations

Använd ClickUp Automations för att snabbt ändra status och prioritera arbetet bättre

ClickUp Automations eliminerar tråkiga processer som att ändra leadstatus och prioritera teammedlemmar. Automations gör datainmatningen enkel och snabb så att du kan öka hastigheten med vilken leads rör sig genom din pipeline.

Du kan automatiskt tilldela uppgifter baserat på trattstadiet, utlösa statusuppdateringar för specifika kundaktiviteter och mycket mer.

Plattformen erbjuder även CRM-mallar som gör att din lead nurturing-process flyter smidigt. Den kan integreras med verktyg som HubSpot, Gmail och Slack, vilket garanterar smidiga övergångar.

ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards gör det enklare att se vad teamet arbetar med och hur leads presterar. Detta gör att du kan identifiera problem som bromsar din försäljningsprocess och var du kan förbättra den.

Spåra prestandan för varje medlem i ditt team med ClickUp Dashboards

Du kan spåra North Star-mått för leadhantering, såsom konverteringsfrekvens från kvalificerade leads till betalande kunder, kundanskaffningskostnad (CAC) och lead-nurturing-cykeltid, bland annat.

Det vill säga att ClickUp kan användas som ett verktyg för både leadhantering och teamprestationshantering.

ClickUp Sales CRM-mall

Ladda ner denna mall Få tydlig insikt i kundinteraktioner och försäljningspipelines med ClickUps CRM-mall för försäljning.

Med sin kraftfulla kodfria databas och realtidsanalyser är ClickUps CRM-mall för försäljning utformad för att hjälpa dig att hålla koll på dina försäljningsaktiviteter och hantera konversationer med potentiella kunder.

Med den här mallen kan ditt team:

Få klarhet i kundkommunikationen och uppföljningsåtgärderna

Få konsekvent tillgång till kunddata på ett och samma ställe

Identifiera potentiella kunder, slutför affärer och få nya insikter med datadrivna beslut.

I slutändan är ClickUp en samarbetsplattform med utformade organisationssystem som gör det möjligt för användare att enkelt hantera nya leads och äldre kunder.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Forms som gör det möjligt för ditt team att effektivisera processen för att ta emot leads, organisera data på det sätt du vill och automatiskt skapa uppgifter direkt från formulär med ditt varumärke.

Skapa och anpassa ditt CRM-system så att det passar din försäljningsprocess.

Samarbeta smidigt med ditt team med ClickUp Chat och håll dig uppdaterad om försäljningsprocessen från början till slut.

Automatisera uppföljning av leads, uppgiftsfördelning och statusuppdateringar för att spara tid.

Integrera smidigt med verktyg som HubSpot, Gmail, Slack och Zapier.

Övervaka teamets produktivitet och aktiviteter för att vårda leads med hjälp av realtidsdashboards.

Använd färdiga mallar för att snabbt konfigurera din försäljningspipeline och dina arbetsflöden.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att det tar tid att lära sig de avancerade funktionerna.

Begränsad offlinefunktionalitet för mobilanvändare

Automatiseringsalternativ kan kräva installationstid för komplexa arbetsflöden.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Om ClickUps användning för försäljning och projektledning säger en användare på G2:

ClickUp erbjuder omfattande alternativ för att anpassa projektledningen efter individuella behov. Det finns olika visningsalternativ (t.ex. listor, Gantt-diagram, Kanban-tavlor) som kan utformas flexibelt med hjälp av filter och instrumentpaneler.

ClickUp erbjuder omfattande alternativ för att anpassa projektledningen efter individuella behov. Det finns olika visningsalternativ (t.ex. listor, Gantt-diagram, Kanban-tavlor) som kan utformas flexibelt med hjälp av filter och instrumentpaneler.

💡 Proffstips: Börja med CRM-mallar som är utformade för olika branscher och affärsprocesser för att spara tid och ansträngning. Dessa mallar effektiviserar installationen, håller din CRM organiserad och hjälper dig att komma igång snabbt.

2. HubSpot Sales Hub (bäst för smidig leadhantering för marknadsförings- och säljteam)

via HubSpot

HubSpot Sales Hub är en enhetlig plattform för hantering av hela din försäljningspipeline. Den integreras sömlöst med marknadsförings- och kundtjänstverktyg. Den är känd för sin användarvänliga design och gör det möjligt för säljteam att spåra leads, automatisera uppföljningar och hantera pipelines på ett smidigt sätt.

HubSpots kostnadsfria programvara för leadhantering gör den tillgänglig för små team, medan dess företagslösningar erbjuder avancerade funktioner för större organisationer.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Organisera och spåra alla leads för ditt varumärke med visuella pipelines och dashboards.

Automatisera uppföljningar, aviseringar och leadscoring för snabbare arbetsflöden.

Få tillgång till integrerade marknadsföringsverktyg som e-postspårning, formulär och livechatt.

Använd anpassningsbara egenskaper för att skräddarsy CRM-systemet efter din unika försäljningsprocess.

Planera möten och hantera kundinteraktioner på ett och samma ställe

Begränsningar för HubSpot Sales Hub

Den ständigt föränderliga användarupplevelsen gör det svårt att lagra data och organisera projekt.

Gränssnittet är inte överdrivet komplicerat, men saknar intuitivitet, särskilt för nya användare.

Priser för HubSpot Sales Hub

Sales Hub Starter: 20 USD/månad per användare

Sales Hub Professional: 100 USD/månad per användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD/månad per användare

HubSpot Sales Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

En användare som använder HubSpot CRM för att hantera hela sin leadgenereringscykel säger:

Vi får en mycket tydlig överblick över hela kundpipeline, vilket gör det enkelt att hantera kundengagemang med hjälp av automatiserade e-postmeddelanden och sekvenser. De har ett fantastiskt supportteam som alltid är redo att hjälpa till om det uppstår några problem.

Vi får en mycket tydlig överblick över hela kundpipeline, vilket gör det enkelt att hantera kundengagemang med hjälp av automatiserade e-postmeddelanden och sekvenser. De har ett fantastiskt supportteam som alltid är redo att hjälpa till om det uppstår några problem.

➡️ Läs mer: ClickUp vs. HubSpot: Vilket CRM passar dig bäst? Jämför funktioner, priser och fördelar för att hitta det som passar ditt team bäst.

3. Zoho CRM (bäst för anpassningsbara arbetsflöden och AI-driven assistans)

via Zoho

Zoho CRM ger företag en heltäckande 360-graders överblick över sin försäljningspipeline genom automatisering med AI-funktioner.

Zoho CRM riktar sig till företag av alla storlekar och gör det möjligt för användare att skapa personliga arbetsflöden, prognostisera försäljning och engagera leads via flera kanaler. Med smidiga integrationer och ett starkt fokus på integritet är Zoho CRM ett mångsidigt val för skalbar leadhantering.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden och automatisera leadhanteringen för att effektivisera uppgifterna.

Engagera nya leads i realtid via olika kanaler som e-post, chatt och sociala medier.

Använd AI-drivna verktyg för leadscoring, e-postskrivning och avvikelsedetektering.

Få tillgång till avancerad analys för försäljningsprognoser och resultatuppföljning.

Integrera sömlöst med över 1 000 appar, inklusive Google Workspace.

Zoho CRM-begränsning

Gränssnittet kan kännas komplicerat för förstagångsanvändare.

Inlärningskurvan för anpassning och navigering är brant.

Det kan ta tid för nya användare att vänja sig vid plattformen.

Priser för Zoho CRM

Gratis för alltid

Standard: 14 $/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5,0 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 6 800 recensioner)

💡 Proffstips: Är du osäker på hur du ska strukturera ditt CRM-system? Kolla in exempel på CRM-programvara för att upptäcka verkliga användningsfall och innovativa sätt som företag använder CRM-system för att öka effektiviteten och avsluta affärer snabbare.

4. Pipedrive (bäst för att visualisera och effektivisera försäljningsprocesser)

via Pipedrive

Pipedrive är ett försäljningsinriktat CRM-system som är utformat för att hjälpa företag att effektivt hantera leads och affärer. Det är känt för sina Kanban-inspirerade dashboards och gör det möjligt för team att visualisera hela sin försäljningspipeline, spåra möjligheter och automatisera arbetsflöden.

Med AI-drivna insikter och anpassningsbara funktioner gör Pipedrive det möjligt för företag att avsluta affärer snabbare och optimera sina CRM-processer på ett effektivt sätt.

Pipedrives bästa funktioner

Visualisera din försäljningspipeline med anpassningsbara dashboards i Kanban-stil.

Automatisera repetitiva uppgifter, såsom uppföljningar och tilldelning av nya leads.

Samla alla kundinteraktioner och affärsuppgifter på ett och samma ställe.

Använd AI-verktyg för lead nurturing och försäljningsinsikter

Anpassa fält och arbetsflöden efter dina affärsbehov.

Begränsningar i Pipedrive

Vissa användare rapporterar att de avancerade rapporteringsfunktionerna är begränsade jämfört med andra CRM-system.

Mer avancerade anpassningar kan kräva extra tid och expertis.

Pipedrive-priser

Essential-abonnemang: 14 USD/månad per användare

Avancerad plan: 24 $/månad per användare

Professionellt abonnemang: 49 $/månad per användare

Power-abonnemang: 59 $/månad per användare

Enterprise-plan: 79 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5,0 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 3 000 recensioner)

Pipedrive har fått beröm från sina användare när det gäller försäljningshantering. En användare nämner:

Pipedrive har framgångsrikt strukturerat sitt CRM-system med tanke på människor som kanske inte är experter på att använda komplex programvara. De har gjort det enkelt utan att kompromissa med viktiga funktioner. Vi använder det varje dag för allt från enkla försäljningar till komplicerade anbud och projekt, och Pipedrive tillhandahåller all aktivitetsuppföljning från lead-in till avslut.

Pipedrive har framgångsrikt strukturerat sitt CRM-system med tanke på människor som kanske inte är experter på att använda komplex programvara. De har gjort det enkelt utan att kompromissa med viktiga funktioner. Vi använder det varje dag för allt från enkla försäljningar till komplicerade anbud och projekt, och Pipedrive tillhandahåller all aktivitetsuppföljning från lead-in till avslut.

🔍 Visste du att? Nya leads som följs upp inom 5 minuter har nio gånger större sannolikhet att konverteras. Därför måste du investera i ett leadhanteringsprogram som möjliggör omedelbara aviseringar så att du kan agera snabbt.

5. Insightly (bäst för integrerad CRM och projektledning)

via Insightly

Insightly är en modern CRM-plattform som kombinerar försäljning, marknadsföring och projektledning i en enda lösning. Den hjälper team att centralisera kunddata, hantera pipelines och spåra projekt på ett smidigt sätt.

Med kraftfulla integrationer och anpassningsbara arbetsflöden gör Insightly det möjligt för företag att effektivisera processer och samtidigt vårda långsiktiga kundrelationer.

Insightlys bästa funktioner

Centralisera kunddata för att skapa en enda källa till information för din organisation.

Spåra försäljningspipelines och hantera affärsmöjligheter med anpassningsbara arbetsflöden.

Kombinera CRM med projektledning för att hantera aktiviteter efter försäljningen.

Automatisera marknadsföringskampanjer med A/B-testning och e-postmallar

Integrera med över 500 appar med hjälp av den kodfria plattformen AppConnect.

Insightlys begränsningar

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med andra moderna CRM-system.

Rapporteringsfunktionerna kan behöva anpassas ytterligare för att uppfylla specifika affärsbehov.

Insightlys prissättning

Plus: 29 $/månad per användare

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5,0 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,0/5,0 (över 650 recensioner)

💡 Proffstips: Använd AI för smartare leadgenerering. Upptäck hur AI revolutionerar dina försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

6. Bitrix24 (Bäst för allt-i-ett-samarbete och CRM-funktioner)

via Bitrix24

Bitrix24 är en helt integrerad CRM- och projektledningsplattform som kombinerar kundrelationshantering, samarbetsverktyg, uppgiftshantering och mycket mer.

Bitrix24 är perfekt för företag som söker en heltäckande lösning för att centralisera sin verksamhet och hantera leads effektivt. Dess skalbarhet och anpassningsbara arbetsflöden passar företag av alla storlekar.

Bitrix24:s bästa funktioner

Hantera nya och heta leads, affärer, kontakter och företag på en och samma plattform.

Automatisera försäljningsprocesser med regler, triggers och automatisering av uppgifter.

Få tillgång till samarbetsverktyg för teamchatt, videosamtal och fildelning.

Skapa webbplatser, onlinebutiker och landningssidor inom plattformen

Använd avancerad försäljningsinformation för att analysera kampanjresultat

Bitrix24-begränsning

Support är endast tillgänglig för superadministratören och outsourcas till tredjepartsleverantörer.

Vanliga användare kan inte självständigt anpassa arbetsflöden utan superadministratören.

Priser för Bitrix24

Gratis

Grundläggande: 49 $/månad per användare

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 119 $/månad per användare

Företag: 399 $/månad per användare

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 540 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (930+ recensioner)

En användare på G2 säger:

Det är en riktigt bra plattform för småföretag som vill använda ett kommunikations- och samarbetsverktyg av hög kvalitet utan de kostnader och problem som plattformar som Jira, Confluence och MS Teams medför. Jag gillar särskilt samarbetsfunktionen och webbplatsutvecklarguiden med mallar.

Det är en riktigt bra plattform för småföretag som vill använda ett kommunikations- och samarbetsverktyg av hög kvalitet utan de kostnader och problem som plattformar som Jira, Confluence och MS Teams medför. Jag gillar särskilt samarbetsfunktionen och webbplatsutvecklaren med mallar.

🔍 Visste du att? Innehållsmarknadsföring genererar tre gånger fler leads än traditionell utgående marknadsföring, till en kostnad som är 62 % lägre. Börja med bloggar, fallstudier och videoinnehåll som är anpassat efter din målgrupps problemområden.

7. Freshsales (bäst för AI-driven försäljningsoptimering)

via Freshsales

Freshsales är ett AI-drivet CRM-system som är utformat för att hjälpa företag att hantera leads, effektivisera försäljningsprocesser och öka konverteringsgraden.

Med Freddy AI erbjuder Freshsales avancerad automatisering, prediktiva insikter och prioritering av leads, vilket gör det idealiskt för företag som vill skala upp och öka effektiviteten. Dess intuitiva gränssnitt och omnikanalfunktioner förbättrar den totala försäljningsproduktiviteten och kundfokuset.

Freshsales bästa funktioner

Automatisera leadgenerering, poängsättning och uppföljning med Freddy AI.

Hantera affärer visuellt med anpassningsbara pipelines i Kanban-stil.

Kommunicera via olika kanaler som e-post, SMS och WhatsApp på en och samma plattform.

Använd avsiktsbedömning för att fokusera på högvärdiga leads

Samarbeta smidigt med kontextuella integrationer som Slack.

Begränsningar för Freshsales

Många och röriga konfigurationsinställningar kan vara svåra att navigera i.

Apputveckling för Freshsales kan vara utmanande på grund av inkonsekventa API-strukturer.

Priser för Freshsales

Tillväxt: 9 $/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

8. Salesforce (bäst för omfattande CRM med avancerad anpassning)

via Salesforce

Salesforce är en ledande CRM-plattform som är utformad för att effektivisera försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstprocesser för företag av alla storlekar.

Salesforce är känt för sin flexibla anpassning och AI-drivna insikter. Det integreras sömlöst med externa applikationer och erbjuder flexibilitet för företag som vill skala upp snabbt. Från leadhantering till avancerad analys erbjuder Salesforce heltäckande lösningar för hantering av kundrelationer.

Salesforces bästa funktioner

Hantera konton, kontakter, leads och affärsmöjligheter på en och samma plattform.

Använd AI-drivna insikter för pipelinehantering och prognoser

Automatisera arbetsflöden och godkännanden för att effektivisera försäljningsprocesserna.

Anpassa instrumentpaneler och rapporter för affärsinsikter i realtid.

Integrera smidigt med externa applikationer för förbättrad funktionalitet.

Begränsningar i Salesforce

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera för vissa användare.

Verktyg med låg kodnivå kräver ibland avancerad kodning för komplexa behov.

Priser för Salesforce

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 $/månad per användare

Enterprise: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

Om Salesforce Sales Cloud och dess användning säger en användare:

Det hjälper dig att samla alla dina data på ett ställe och har utmärkt kompatibilitet för direkt användning med olika andra applikationer (enkel integration). Dessutom säkerställer det att du kan skapa dashboards enligt dina behov.

Det hjälper dig att samla alla dina data på ett ställe och har utmärkt kompatibilitet för direkt användning med olika andra applikationer (enkel integration). Dessutom säkerställer det att du kan skapa dashboards enligt dina behov.

💡 Proffstips: Spåra viktiga nyckeltal för att optimera din försäljningsprocess. Lär dig att mäta och förbättra din pipelineprestanda med hjälp av insikter från försäljningspipeline-nyckeltal för att fatta datadrivna beslut och öka intäkterna.

9. Monday CRM (Bäst för intuitiva och anpassningsbara arbetsflöden)

via Monday CRM

Monday CRM kombinerar enkelhet med kraftfulla verktyg som hjälper team att hantera sina försäljningscykler. Dess kodfria anpassning, AI-drivna funktioner och sömlösa integration med över 500 appar påskyndar affärsavslut och förbättrar samarbetet.

Oavsett om det gäller leadhantering, försäljningsprognoser eller marknadsföring erbjuder Monday CRM en användarvänlig plattform för att effektivisera din försäljningsprocess.

Monday CRM:s bästa funktioner

Anpassa pipelines och arbetsflöden med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Automatisera försäljningsprocesser, inklusive lead-tilldelningar och påminnelser om uppföljning.

Använd AI-verktyg för att skapa e-postmeddelanden, analysera stämningar och extrahera data.

Övervaka prestanda med realtidsdashboards och avancerad analys

Integrera med över 500 verktyg för sömlös anslutning mellan plattformar.

Begränsningar för Monday CRM

HIPAA-kompatibla versioner har begränsad åtkomst till många tredjepartsintegrationer.

Att hantera och spåra enheter över flera områden kan ibland vara utmanande.

Priser för Monday CRM

Grundläggande: 15 USD/månad per användare

Standard: 20 $/månad per användare

Pro: 33 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

10. Keap (Bäst för småföretag som fokuserar på automatisering)

via Keap

Keap är en CRM-plattform som är skräddarsydd för småföretag som vill effektivisera sin verksamhet och maximera produktiviteten. Dess automatiseringsverktyg, som är utvecklade för marknadsförings-, försäljnings- och kundtjänstteam, hjälper företag att växa snabbare genom att eliminera manuella uppgifter.

Plattformens automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion, beprövade mallar och integrationer gör den till en självklar lösning för småföretagare.

Keaps bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med dra-och-släpp-verktyget ”When-Then”.

Hantera försäljningspipelines med fullständig översikt och enkel spårning

Använd e-postmarknadsföring och SMS-kampanjer för att vårda dina leads.

Integrera smidigt med populära affärsverktyg och appar

Använd färdiga automatiseringsmallar för snabbare implementering.

Keap-begränsning

Systemets e-postmeddelanden använder inte förskapade mallar som lagras någon annanstans.

E-postbyggaren saknar möjligheten att skicka e-postmeddelanden som endast innehåller ren text.

Keaps prissättning

Pro-plan: 299 $/månad per användare

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

Om Keaps automatiseringsfunktioner säger en användare:

Keap erbjuder en flexibel och dynamisk produkt som hjälper småföretag att dra nytta av marknadsföringsautomatisering för att eliminera de tidskrävande uppgifter som vi alla har. Som tidigare systemintegratör med många års erfarenhet av marknadsföring tycker jag att Keap har rätt balans mellan teknisk kraft och användarvänlighet. Det finns så många olika versioner nu att det finns en version för just ditt företags tillväxt.

Keap erbjuder en flexibel och dynamisk produkt som hjälper småföretag att dra nytta av marknadsföringsautomatisering för att eliminera de tidskrävande uppgifter som vi alla har. Som tidigare systemintegratör med många års erfarenhet av marknadsföring tycker jag att Keap har rätt balans mellan teknisk kraft och användarvänlighet. Det finns så många olika versioner nu att det finns en version för just ditt företags tillväxt.

🚀 Bonustips: En välstrukturerad försäljningspipeline håller ditt team organiserat och fokuserat. Använd mallar för försäljningspipeline för att visualisera varje steg i din försäljningscykel, identifiera flaskhalsar och påskynda affärsavslut.

11. Zendesk Sell (Bäst för förenklad försäljningshantering med automatisering)

via Zendesk

Zendesk Sell är ett modernt CRM-system för försäljning som är utformat för att förbättra produktiviteten, ge fullständig insyn i försäljningsprocessen och effektivisera hanteringen av affärer. Det intuitiva gränssnittet, automatiseringsfunktionerna och de smidiga integrationerna gör det till ett starkt val för säljteam som vill avsluta affärer på ett effektivt sätt.

Med verktyg för leadgenerering, aktivitetsuppföljning och analys ser Zendesk Sell till att teamen håller ordning och reda.

Zendesk Sells bästa funktioner

Hantera nya och heta leads, kontakter och affärer i en anpassningsbar pipeline.

Automatisera rutinuppgifter som lead-tilldelningar och aktivitetsuppföljning.

Prognosera och analysera försäljningsresultat med avancerad rapportering

Integrera smidigt med andra verktyg och använd API:er för att utöka funktionaliteten.

Mobilapp med geolokalisering och offlineåtkomst för försäljning på språng

Begränsningar för Zendesk Sell

Sökfunktionen söker inte i anpassade fält, vilket begränsar tillgängligheten till data.

Användare med begränsade behörigheter kan redigera andras uppgifter, vilket kan orsaka förvirring.

Funktionen för att slå samman leads, kontakter och affärer genererar onödigt många dubbla fält.

Priser för Zendesk Sell

Sell Team: 19 $/månad per användare

Sell Growth: 55 $/månad per användare

Sell Professional: 115 USD/månad per användare

Sell Enterprise: 169 USD/månad per användare

Zendesk Sell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (480+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

12. Apptivo (Bäst för skalbar CRM med omfattande appintegrationer)

via Apptivo

Apptivo erbjuder en omfattande svit av CRM-verktyg för företag i alla storlekar. Apptivo är känt för sin prisvärdhet och flexibilitet och integrerar försäljnings-, marknadsförings- och kundhanteringsprocesser i en enda plattform.

Dess automatiseringsfunktioner och ett brett utbud av tredjepartsintegrationer förenklar affärsverksamheten och förbättrar försäljningsproduktiviteten.

Apptivos bästa funktioner

Hantera leads, kontakter och affärsmöjligheter med anpassningsbara pipelines.

Automatisera arbetsflöden, kommunikation och rutinuppgifter på ett effektivt sätt.

Integrera med populära verktyg och tjänster för sömlös anslutning.

Utnyttja inbyggda funktioner för försäljningsautomatisering , såsom e-postsekvensering och aviseringar.

Använd marknadsföringsverktyg som e-postspårning, marknadsföringskampanjer och hantering av rekommendationer.

Apptivos begränsningar

Att skapa anpassade vyer är inte användarvänligt och kan vara tidskrävande.

Det går inte att ändra befintliga vyer; användarna måste skapa nya vyer från grunden.

Apptivos priser

Lite: 20 $/månad per användare

Premium: 30 $/månad per användare

Ultimate: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Apptivo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

En användare på G2 nämner följande om Apptivos funktioner för försäljningsprojektledning

Centraliserar och hanterar projektinformationen effektivt, e-postkampanjer – hanterar kampanjer från början till slut, upphandling, CRM – samordnar försäljnings- och marknadsföringsprocesser.

Centraliserar och hanterar projektinformationen effektivt, e-postkampanjer – hanterar kampanjer från början till slut, upphandling, CRM – samordnar försäljnings- och marknadsföringsprocessen.

🚀 Bonustips: En välstrukturerad försäljningspipeline håller ditt team organiserat och fokuserat. Använd mallar för försäljningspipeline för att visualisera varje steg i din försäljningscykel, identifiera flaskhalsar och påskynda affärsavslut.

13. Creatio (Bäst för automatisering utan kodning och strömlinjeformade arbetsflöden)

via Creatio

Creatio är en AI-baserad CRM- och arbetsflödesautomatiseringsplattform utvecklad för företag som vill implementera kodfria lösningar.

Det gör det möjligt för användare att utforma och utveckla applikationer med naturligt språk och visuella verktyg. Detta underlättar automatiseringen av processer inom marknadsföring, försäljning och service.

Med sin intuitiva plattform och branschspecifika arbetsflöden är Creatio idealisk för små och medelstora företag samt större organisationer.

Creatios bästa funktioner

Skapa och automatisera arbetsflöden med hjälp av kodfria verktyg och visuella designers.

Integrera med API-tjänster och standardplattformar för sömlös anslutning.

Skapa instrumentpaneler med inbyggda komponenter för insikter i realtid.

Hantera kundinteraktioner med dess omfattande CRM och 360-gradersvy.

Skräddarsy processer för över 20 branscher med fördesignade arbetsflöden

Begränsningar i Creatio

Komplexa applikationer kan generera fel under en överföring mellan miljöer.

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 USD/månad per användare

Enterprise: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Creatio

G2: 4,7/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Här är några verktyg som inte kom med på listan över de 13 bästa, men som ändå är värda att överväga och utvärdera:

Nutshell CRM: En användarvänlig plattform som kombinerar leadhantering och e-postmarknadsföring på ett och samma ställe.

LeadSquared: Ett omfattande verktyg för att fånga upp, poängsätta och vårda stora volymer av leads.

SharpSpring: Ett marknadsföringsinriktat CRM-system med inbyggd automatisering och leadspårning.

Omdefiniera din försäljningsframtid med ClickUps smartare leadhantering

Framtiden för leadhantering ligger i att integrera automatisering, anpassning och samarbete. Med rätt verktyg för leadhantering kan företag effektivisera arbetsflöden och förbättra sina försäljningsprocesser.

Det viktigaste är inte bara att samla in leads, utan att odla meningsfulla relationer och driva på en jämn tillväxt.

Bland de tillgängliga lösningarna är ClickUp en mångsidig, användarvänlig plattform som gör det möjligt för team att spåra, vårda och avsluta leads effektivt – allt på ett och samma ställe.

Oavsett om du är ett nystartat företag eller ett växande företag kan ClickUps anpassningsbara funktioner och dynamiska instrumentpaneler förändra din strategi för leadhantering.

Börja din resa mot smartare försäljningsprocesser med ClickUp idag.