Hur man skapar ett flödesschema för försäljningsprocessen

Kämpar ditt säljteam med förlorade leads och avstannade affärer? Lösningen kan vara enklare än du tror – ett väl utformat flödesschema för försäljningsprocessen. 📊

Genom att kartlägga varje steg, från första kontakten till avslut, ger du ditt team en tydlig väg att följa och kan identifiera exakt var det går fel.

I den här artikeln guidar vi dig genom hur du skapar ett flödesschema för försäljningsprocessen som håller ditt team på rätt spår, ökar effektiviteten och omvandlar fler leads till avslutade affärer. Låt oss sätta igång. ✔️

Vad är en försäljningsprocess?

En försäljningsprocess är en steg-för-steg-guide för att omvandla potentiella kunder till faktiska kunder. Den börjar när en potentiell kund uttrycker intresse och fortsätter genom affärsavslut och uppföljning. Denna strukturerade metod säkerställer enhetlighet mellan säljarna, vilket ger varje kund samma högkvalitativa upplevelse.

🎯 Exempel: Om en potentiell kund kommer in via en rekommendation kan ditt CRM-flödesschema för försäljningsprocessen inkludera ett första samtal, en skräddarsydd presentation och uppföljningsmöten för att slutföra affären. Genom att skräddarsy dina försäljningsprocesser efter dina affärsbehov och regelbundet uppdatera dem baserat på kundfeedback kan du identifiera flaskhalsar och områden som kan förbättras.

De flesta försäljningsprocesser omfattar prospektering, presentation, hantering av invändningar och avslut, men det är viktigt att anpassa dessa steg efter ditt företags behov. Dessutom är en bra försäljningsprocess inte statisk – den bör utvecklas utifrån kundernas insikter och feedback.

Genom att skapa ett flödesschema för försäljningsprocessen skapar du en visuell guide som belyser flaskhalsar i försäljningsarbetet och områden som kan förbättras. Denna tydliga försäljningsprocess hjälper ditt team att hålla fokus, vara effektiva och samordnade. Resultatet? En mer strömlinjeformad metod för att hitta kvalificerade leads och avsluta fler affärer.

Vad är ett flödesschema för försäljningsprocessen?

Ett flödesschema för försäljningsprocessen är en visuell representation av din försäljningsprocess. Det kartlägger varje steg, från prospektering till avslut, vilket gör det enkelt att se hur leads rör sig genom ditt system. Tänk på det som en vägkarta för hur leads rör sig genom ditt system.

💭 Föreställ dig följande: Ditt flödesschema visar övergången från första kontakt till presentation och avslut. Genom att visualisera detta kan du snabbt upptäcka var leads kan tappa intresset eller var ineffektiviteter döljer sig, vilket förbättrar din försäljningscykel. Om leads till exempel ofta fastnar efter en första presentation kan ditt flödesschema belysa detta problem och hjälpa dig att effektivisera processen.

Det här verktyget handlar inte bara om försäljningsorganisationen – det handlar om tydlighet. Genom att visuellt kartlägga allt kan försäljningschefer följa en konsekvent process och fokusera på rätt försäljningsstrategi vid rätt tidpunkt.

Varför är ett flödesschema för försäljningsprocessen viktigt?

Undrar du fortfarande om ett flödesschema för försäljningsprocessen är värt mödan? Här är varför det är viktigt:

Tydlighet för ditt team

Ett flödesschema ger liv åt din försäljningsprocess och gör det lättare för ditt team att förstå exakt vilka steg de behöver ta. Det innebär färre misstag och smidigare kommunikation i försäljningsprocesserna.

Det är som att ge alla samma spelbok så att de vet vilka drag de ska göra i varje steg.

Identifierar flaskhalsar

Har du någonsin undrat varför vissa leads fastnar? Ett flödesschema visar exakt var förseningar eller förvirring uppstår. Det är som att ha en karta som visar var trafikstockningarna finns i din försäljningsprocess och hur du kan undvika dem.

Konsekvens över hela linjen

När alla följer samma process blir kundinteraktionerna konsekventa, oavsett vem de pratar med. Detta skapar förtroende och professionalism eftersom ingenting känns slumpmässigt eller improviserat. Ett flödesschema för försäljningen säkerställer att hela teamet är på samma sida och levererar samma högkvalitativa interaktioner varje gång, vilket leder till bättre försäljningshantering.

Du kan effektivisera hela din försäljningsprocess med ClickUp for Sales Teams. Det hjälper dig att spåra leads, smidigt introducera nya kunder och effektivt samarbeta kring affärer. ClickUp gör det också möjligt för dig att automatisera dina försäljningsprocesser och visualisera din försäljningspipeline.

Övervaka din försäljningsprestanda, genererade intäkter och pipelineaktivitet med ClickUp

Enklare introduktion

Det är mycket enklare att få nya teammedlemmar att komma igång med ett visuellt flödesschema. Istället för att överväldiga dem med komplexa instruktioner ger du dem en enkel guide som leder dem genom varje steg. Det är som att ha ett fuskkort som gör introduktionen snabbare och mindre stressig.

Hur man planerar ett flödesschema för försäljningsprocessen

Det är enkelt att planera ett flödesschema för försäljningsprocessen om du känner till de rätta stegen och vad du ska inkludera i ditt flödesschema. Här är de viktigaste delarna i ett flödesschema för försäljningsprocessen och hur du skapar det:

Viktiga delar i ett flödesschema för försäljningsprocessen

Här är de viktigaste elementen som ditt flödesschema för försäljningsprocessen måste innehålla:

Leadgenerering

Kundresan börjar här! Oavsett om det sker genom rekommendationer, annonser eller kallkontakter är leadgenerering grunden för alla försäljningsprocesser. Ditt flödesschema bör visa hur leads kommer in i pipelinen, så att ditt team vet exakt var de finns och hur de kan fånga upp dem på ett effektivt sätt.

Om du till exempel har ett rekommendationsprogram bör ditt flödesschema visa hur dessa leads fångas upp och följs upp.

Kvalificering av leads

Faktakontroll: Alla leads passar inte perfekt. Faktum är att 61 % av B2B-marknadsförare skickar alla potentiella kunder till säljavdelningen, men endast 27 % är kvalificerade.

Det är därför det är så viktigt att bedöma om leads passar din målgrupp innan du går vidare med dem. Det hjälper ditt säljteam att fokusera på potentiella kunder med hög potential, vilket sparar tid. Du kan till exempel lägga till ett steg i ditt flödesschema för att utvärdera leadskvaliteten utifrån specifika kriterier innan du går vidare.

Pitch/presentation

Hur ser du till att ditt erbjudande tilltalar den potentiella kunden? När en lead har kvalificerats är nästa steg att göra din presentation. Detta steg är avgörande, eftersom det säkerställer att ditt team presenterar din produkt eller tjänst på ett konsekvent sätt, lyfter fram värdet och tar itu med kundens problem. En välstrukturerad presentation hjälper till att bygga förtroende och föra säljteamet och den potentiella kunden närmare ett köpbeslut.

Hantering av invändningar

Har du någonsin upplevt att en potentiell kund har framfört en invändning som tagit dig på sängen? Det är därför du behöver hantera invändningar i din försäljningsprocess. Invändningar är en naturlig del av försäljningsprocessen, och ditt flödesschema bör beskriva hur ditt säljteam hanterar och effektivt kan bemöta dem. Detta steg är avgörande för att hålla samtalet igång, se till att tvivel löses och att momentum inte går förlorat i affären.

Avslutning

Det här är målet – den punkt där affären avslutas. Oavsett om det handlar om att underteckna ett kontrakt eller behandla en betalning behöver ditt flödesschema en tydlig avslutningsväg. Det hjälper ditt team att veta när och hur de ska övergå från förhandling till avslut med självförtroende.

Uppföljning/efter försäljning

Visste du att 80 % av framtida vinster kommer från endast 20 % av dina befintliga kunder? Detta understryker vikten av att vårda relationer efter försäljningen.

Ditt flödesschema bör innehålla uppföljningssteg för att upprätthålla relationen, uppmuntra återkommande affärer eller till och med samla in rekommendationer från potentiella kunder. Detta element säkerställer att kundengagemanget inte upphör efter transaktionen.

Läs mer: Gratis flödesschemamallar

En steg-för-steg-guide till hur du skapar ett flödesschema för försäljningsprocessen

Så här skapar du ett flödesschema för försäljningsprocessen:

Brainstorma och skissa upp försäljningsprocessen

Det första steget i att skapa ett flödesschema för din försäljningsplan är att brainstorma de kritiska stegen i din försäljningstratt – från att generera leads till att avsluta affären. Detta hjälper dig att kartlägga alla nödvändiga åtgärder och hur de hänger ihop. Här kommer ClickUp Mind Maps in i bilden.

Istället för att skriva på papper kan du använda ClickUp Mind Maps för att organisera dessa steg visuellt

Med Mind Maps kan du skapa bubblor (eller ”noder”) för varje steg, till exempel leadkvalificering eller förhandling, och länka ihop dem. Du kan snabbt flytta runt saker, vilket gör det mer flexibelt än en traditionell whiteboard. Dessutom är det samarbetsinriktat – ditt team kan lägga till sina idéer i realtid.

Med denna visuella layout kan du upptäcka luckor och förfina din process innan du går vidare till nästa steg. Detta säkerställer att ditt flödesschema täcker alla nödvändiga steg och håller alla på samma linje.

Samarbeta med team

Försäljning sker inte isolerat – den är kopplad till marknadsföring, kundservice och till och med produktutveckling. Varje team har en olika syn på hur kundresan fungerar, och du behöver deras input för att göra ditt flödesschema och din försäljningsmetodik riktigt effektiva.

ClickUp Whiteboards kan hjälpa dig med detta.

Brainstorma idéer till ditt flödesschema för försäljningsprocessen med ClickUp Whiteboards

Det är en virtuell plats där alla – oavsett om det är marknadsföringsteamet som delar med sig av insikter om leadgenerering eller kundtjänsten som pekar på vanliga problemområden – kan samarbeta i realtid. Istället för att jonglera med e-postmeddelanden eller möten samlas ni alla på en gemensam plattform.

Med ClickUp Whiteboards kan varje team lämna feedback, lägga till kommentarer och föreslå ändringar i flödesschemat. Varje team kan ge insikter om kundresans olika steg, från den första kundkontakten till support efter försäljningen. På så sätt täcker ditt flödesschema alla perspektiv och steg.

Dokumentera processen

När du har fastställt stegen i din försäljningsprocess är nästa steg att dokumentera allt tydligt.

Du kan göra det på två sätt. Gå den traditionella vägen – skriv ner anteckningar, skapa några punkter och hoppas att alla kommer ihåg detaljerna. Du kan också göra det enklare genom att använda ClickUp Docs. Det är som att ha en levande manual för din försäljningsprocess, allt på ett ställe.

Skapa och samarbeta på ditt flödesschema för försäljningsprocessen med ClickUp Docs

Istället för att bara skissa på flödesschemat kan du bryta ner varje steg med detaljer – vem som är ansvarig, vilka uppgifter som måste utföras och hur varje situation ska hanteras.

Det bästa med det? Det är lätt för hela teamet att komma åt. Istället för att söka igenom e-postmeddelanden eller spridda anteckningar kan alla hänvisa till samma dokument när de arbetar med flödesschemat.

Skapa ett flödesschema

Omvandla dina idéer till ett visuellt flödesschema.

Varför välja en visuell approach? ✨Studier visar att människor bearbetar visuell information 60 000 gånger snabbare än text, så ett flödesschema gör det lättare för alla att snabbt förstå hur din nya försäljningsprocess fungerar.

Du kan använda ClickUp Gantt Charts för att visualisera din försäljningsprocess. Dessa diagram visar en tidslinje som illustrerar hur varje steg i försäljningstratten övergår till nästa – komplett med beroenden, deadlines och teamansvar.

Visualisera ditt flödesschema för försäljningsprocessen med ClickUp Gantt Charts

Låt oss till exempel säga att du kartlägger en försäljningstratt. Du kan börja med ”Leadgenerering”, följt av ”Initial kontakt” och sedan ”Produktdemo” eller ”Uppföljning”.

Varje steg kan läggas in i Gantt-diagrammet med beroenden, vilket innebär att du visuellt kan se att en uppföljning inte kan ske förrän efter produktdemonstrationen. Om det uppstår en försening i något steg visar Gantt-diagrammet omedelbart hur det påverkar nästa steg.

Läs mer: Hur man skapar ett flödesschema i Google Docs

Granska och optimera

Det sista steget är att se till att din försäljningsprocess är så effektiv som möjligt. Efter att du har implementerat flödesschemat är arbetet inte slut – du måste granska och optimera det regelbundet.

Ett sätt att hålla koll på varje stegs resultat är att använda ClickUp Chat, som ger feedback i realtid från ditt team.

Chatta med dina team för regelbundna genomgångar med hjälp av ClickUp Chat

Ditt team är i frontlinjen, så deras insikter om vad som fungerar (och vad som inte fungerar) är värdefulla.

Går leads smidigt igenom processen eller finns det flaskhalsar? Med ClickUp Chat kan ditt team snabbt flagga eventuella problem eller förseningar när de uppstår.

När du har samlat in feedback och tittat på prestationsmått som konverteringsfrekvenser och tid som spenderas i varje steg kan du justera flödesschemat därefter. Kanske kommer du att effektivisera vissa steg eller lägga till uppföljningar där det behövs. Nyckeln är att hålla processen flexibel och kontinuerligt förbättra den baserat på realtidsinsikter från ditt team och dataanalys.

Är du redo att sätta igång? Att skapa ett perfekt flödesschema för försäljningen från grunden kan kännas överväldigande. Istället kan du använda mallar för flödesscheman för försäljningsprocessen. Till exempel förenklar ClickUp Process Flowchart Template alla steg i försäljningsprocessen och ger dig en tydlig utgångspunkt. Den är flexibel, så du kan anpassa den efter din unika försäljningstratt, oavsett om det gäller leadgenerering, leadvård eller affärsavslut.

Ladda ner den här mallen Kom igång med ditt flödesschema för försäljningsprocessen med ClickUps mall för flödesschema för processer.

Bästa praxis för flödesscheman för försäljningsprocessen

Här är de bästa metoderna för att skapa flödesscheman för försäljningsprocessen:

Visualisera varje kontaktpunkt

För att verkligen förstå kundens resa är det viktigt att bryta ner varje interaktion – från första gången de hör talas om dig till att de blir lojala kunder. Genom att kartlägga dessa steg – upptäckt av leads, kvalificering, presentation och efterförsäljning – säkerställer du att ditt team vet exakt när och hur de ska agera i varje steg.

Börja med att identifiera viktiga ögonblick när din kund interagerar med ditt varumärke. Beskriv vilka åtgärder ditt team bör vidta, till exempel att skicka ett uppföljningsmejl eller bemöta invändningar. Detta gör att ditt team är förberett, säkerställer konsekventa svar, upprätthåller en smidig process och ökar konverteringsgraden.

Automatisera viktiga steg

Genom att integrera automatisering kan du skapa ett gediget flödesschema för försäljningsprocessen. Tänk på de repetitiva uppgifterna, som att skicka uppföljningsmejl eller bearbeta leads.

Genom att markera viktiga steg i ditt flödesschema där verktyg som CRM eller marknadsföringsautomatisering kan användas, frigör du tid för ditt team att fokusera på aktiviteter med stor påverkan, som att slutföra affärer eller bygga relationer.

I stället för att manuellt följa upp en lead efter en demo kan du till exempel ställa in automatiska påminnelser eller personliga e-postmeddelanden för att hålla dem engagerade. Detta sparar tid och säkerställer att du inte missar möjligheter, vilket ökar den totala produktiviteten och kundnöjdheten.

Inkludera prestationsmått

Ditt flödesschema för försäljningsprocessen är inte bara en färdplan – det är ett verktyg för att förbättra försäljningsresultaten. Öka dess effektivitet genom att lägga till prestationsmått vid viktiga kontrollpunkter, till exempel konverteringsgraden från leads till demonstrationer eller från demonstrationer till avslutade affärer. Ett flödesschema för försäljningsprocessen hjälper dig att identifiera var potentiella kunder hoppar av och var förbättringar behövs.

Gå igenom dessa mätvärden regelbundet med ditt team för att identifiera områden som kan förbättras. Genom att justera flödesschemat utifrån dessa insikter kan du kontinuerligt finjustera processen och förbättra resultaten. Detta gör ditt flödesschema till ett dynamiskt verktyg som håller ditt säljteam på rätt spår och förbättrar resultaten i varje steg.

Samarbeta mellan team

När du skapar ett flödesschema för försäljningsprocessen är det viktigt att komma ihåg att en typisk försäljningsprocess inte sker i ett vakuum. För att säkerställa att ditt flödesschema återspeglar kundresan bör du ta in feedback från andra team, såsom marknadsföring, kundtjänst och produktutveckling. Varje team erbjuder unika insikter som kan fylla luckor som du kanske missar.

Marknadsföring kan till exempel hjälpa dig att förstå hur leads genereras, medan kundtjänst kan lyfta fram vanliga problem efter en försäljning.

Läs mer: 10 gratis mallar för simbanediagram och processkartor

Skapa ett flödesschema för försäljningsprocessen med ClickUp

Att skapa ett flödesschema för försäljningsprocessen är avgörande för att hålla ditt team organiserat och din pipeline igång utan problem. Med ClickUp Sales Management kan du enkelt brainstorma idéer, spåra framsteg och optimera varje steg med tankekartor och Gantt-diagram. Genom att tydligt kartlägga din försäljningsprocess kan du identifiera flaskhalsar och förbättra effektiviteten.

Är du redo att skapa ditt flödesschema och ta din försäljning till nästa nivå? Registrera dig på ClickUp idag och kom igång med funktioner som hjälper dig att visualisera, hantera och förbättra din försäljningsprocess i varje steg. 🚀