Hur man hanterar projektledning för säljteam

Säljare ägnar endast 36 % av sin tid åt försäljning, eller drygt två timmar per dag.

Resten av tiden ägnas åt nödvändiga, vardagliga uppgifter som teammöten, att sortera olika tekniska verktyg eller manuellt uppdatera CRM-system.

Tänk dig hur mycket mer intäkter du skulle kunna få varje månad om dessa manuella rutiner sköttes automatiskt.

Här kan projektledningsprogramvara hjälpa både säljare och projektledare. Att integrera centrala projektledningsstrategier i säljprocesserna kan hjälpa säljchefer att:

Effektivisera spårningen av leads

Förbättra noggrannheten i försäljningsprognoserna

Påskynda försäljningscykeln

Således leder försäljningsprojektledning i slutändan till ökade intäkter och ökad kundnöjdhet.

Vill du se hur dessa grundläggande principer kan förändra din försäljningsverksamhet? Låt oss dyka in i ämnet.

Fördelarna med försäljningsprojektledning

Att implementera projektledningsprogramvara i dina försäljningsstrategier har konkreta fördelar för ditt säljteam. Här är en snabb överblick över de fem viktigaste:

Tydlig målsättning: När alla har samma förståelse för målet blir det enklare att nå målen. Tänk dig att ditt team börjar varje månad med väl definierade projektmål uppdelade efter region och produkt. Denna tydlighet förhindrar förvirring och gör att alla kan fokusera på samma slutmål.

Förbättrat samarbete: Effektiv projektledning uppmuntrar dina team, såsom försäljning, marknadsföring, kundsupport etc., att samarbeta smidigt. Verktyg för försäljningsprojektledning möjliggör till exempel bättre kommunikation, så att marknadsföringen vet exakt vilka typer av leads försäljningen behöver och försäljningen kan ge feedback i realtid. Detta kan innebära snabbare kvalificering av leads och marknadsföringsmaterial som verkligen tilltalar potentiella kunder.

Smart resursfördelning: Att veta var du ska fördela dina resurser kan göra stor skillnad. Anta att du har en värdefull kund som behöver extra uppmärksamhet. Försäljningsprojektledning hjälper dig att anpassa ditt teams arbetsbelastning så att dina bästa medarbetare kan vårda denna potentiella kund eller viktiga relation utan att försumma sina andra kunder.

Bättre tidshantering: Med projektledningsverktyg kan ditt team organisera sina dagliga uppgifter mer effektivt och se till att ingenting faller mellan stolarna. Tänk dig att använda ett projektledningsverktyg som varnar din säljare när det är dags att följa upp en lead eller förnya ett kontrakt. Det håller säljprocessen på rätt spår och effektiv. Med projektledningsverktyg kan ditt team organisera sina dagliga uppgifter mer effektivt och se till att ingenting faller mellan stolarna. Tänk dig att använda ett projektledningsverktyg som varnar din säljare när det är dags att följa upp en lead eller förnya ett kontrakt. Det håller säljprocessen på rätt spår och effektiv. Tidsspårningsverktyg i projektledningsplattformar som ClickUp kan också visa säljare var deras tid över- eller underutnyttjas.

Ansvarighet: Att införa projektledning i försäljningen bidrar till att skapa ansvarighet genom att tydliga roller och ansvarsområden fastställs. När försäljningsmöjligheter tilldelas och följs upp som individuella uppgifter känner teammedlemmarna ett större ansvar och ägarskap i hanteringen av försäljningsprojekt. Det möjliggör också konstruktiv feedback och kontinuerlig förbättring. Att till exempel granska alla förlorade affärsmöjligheter kan hjälpa till att identifiera områden som kan förbättras för ditt team.

Viktiga komponenter i försäljningsprojektledning

För att lyckas med försäljningsprojektledning är det viktigt att behärska några grundläggande komponenter. Låt oss gå igenom vad som gör att denna metod fungerar och hur du kan tillämpa den på ett effektivt sätt.

1. Sätt upp tydliga mål

Börja varje projekt med att definiera vad framgång innebär. Ange tydligt dina försäljningsmål så att alla vet vad de arbetar mot. Denna samordning är grunden för effektiv försäljningsprojektledning och säkerställer att alla teammedlemmar strävar efter samma resultat.

Om du till exempel säljer ny marknadsföringsprogramvara till företag kan ett tydligt mål vara att säkra 30 nya kontrakt under nästa kvartal. Detta mål är mätbart och ger säljteamet en målsättning att sträva efter.

2. Planera dina milstolpar och din strategi

Dela upp din försäljningsstrategi i genomförbara delmål. På så sätt kan du följa framstegen steg för steg och göra justeringar efter behov. Planering hjälper dig att hålla tidsplanen och håller teamet motiverat genom att fira små framgångar längs vägen.

Om vi fortsätter med exemplet med programvaruförsäljning kan en milstolpe vara att uppnå 100 kvalificerade leads inom den första månaden. Detta är ett konkret steg mot det övergripande målet att säkra kontrakt.

3. Hantera risker proaktivt

Identifiera potentiella risker tidigt i projektet. Oavsett om det handlar om marknadsförändringar, oförutsägbara kunder eller interna utmaningar, så gör en plan för att minska dessa risker att du är förberedd och kan reagera snabbt, vilket minskar risken för att projektet spårar ur.

Låt oss säga att en konkurrent lanserar en liknande programvara med mer avancerade funktioner. En åtgärdsplan kan innefatta starkare säljargument som lyfter fram din programvaras användarvänlighet och enkelhet eller andra differentierande funktioner.

4. Skapa effektiva kommunikationskanaler

Säkerställ en samarbetsmiljö där alla enkelt kan dela uppdateringar, ställa frågor och få tillgång till viktig information. Att skapa effektiva och öppna kommunikationskanaler, såsom regelbundna möten, delade digitala arbetsytor eller chattgrupper, bidrar till att upprätthålla tydlighet och kontinuitet i hela teamet.

💡Proffstips: Använd ClickUp Chat View för att dela och få omedelbara uppdateringar. Tilldela uppgifter direkt från chattar för att undvika förvirring och spara tid.

5. Delegera uppgifter tydligt

Tilldela uppgifter utifrån teammedlemmarnas styrkor och kapacitet. Tydlig delegering säkerställer ansvarstagande och optimerar teamets prestanda. Det handlar om att ge rätt uppgifter till rätt personer och ge dem det stöd de behöver för att utföra dem effektivt.

6. Genomför en grundlig analys efter projektet

En detaljerad analys efter projektet gör det möjligt för ditt säljteam att lära sig av tidigare framgångar och misslyckanden, förfina sina strategier, identifiera lärdomar och i slutändan uppnå större framgång i framtida projekt. Även om försäljningsmålen uppnås kan en analys av projektet avslöja områden som kan förbättras.

Du kanske till exempel upptäcker att vissa marknadsföringskanaler är mindre effektiva än andra. Denna information kan användas för att förfina strategin för framtida försäljningsprojekt.

Även de bäst utarbetade planerna inom försäljningsprojektledning kan stöta på vissa typiska hinder. Att känna igen dessa utmaningar är nyckeln till att effektivt hantera dem. Låt oss utforska några specifika problem som du kan stöta på:

Vanliga utmaningar inom försäljningsprojektledning

Att navigera i försäljningsprojektledningens värld är inte alltid en smidig resa. Du kommer sannolikt att stöta på några vanliga hinder som kan störa dina projekt. Här är de tre vanligaste utmaningarna:

1. Omfattningsförändringar i dina projekt

Enligt en studie från Project Management Institute upplever 39 % av nordamerikanska företag att deras projekt drabbas av scope creep.

Omfattningsglidning kan uppstå i ett försäljningsprojekt när målen för en försäljningskampanj utvidgas eller förändras utan att tydliga och nödvändiga justeringar görs av resurser eller tidsplaner. Detta kan bero på förändrade kundförväntningar och krav eller interna missförstånd om projektets omfattning.

Resultatet? Ditt team kan hamna i en situation där de jagar rörliga mål, vilket kan leda till missade deadlines och ökade kostnader utan motsvarande intäktsökningar.

2. Oväntade intressenter dyker upp

Försäljningsprojekt väcker ofta intresse från oväntat håll, till exempel genom att en chef eller andra avdelningar plötsligt vill ha inflytande över projektet.

Dessa nya intressenter kan införa nya krav eller ändra projektets inriktning, vilket komplicerar försäljningsstrategin och dess genomförande. Att hantera dessa oväntade insatser utan att projektet spårar ur är en svår balansgång.

3. Säkerställa hög kundnöjdhet under hela projektet

Kundnöjdhet är avgörande inom försäljningsprojektledning. Varje kunds förväntningar varierar kraftigt, och för att uppfylla (eller överträffa) dem krävs mer än att bara uppnå försäljningsmålen.

För att hålla kunderna nöjda kan säljteam behöva leverera skräddarsydda lösningar, svara snabbt på feedback och anpassa processer för att bättre möta deras behov – samtidigt som de hanterar projektets omfattning och resurser. Denna dynamik kan vara särskilt utmanande eftersom den ofta kräver justeringar i realtid och utmärkta färdigheter inom försäljningsprojektledning.

En högkvalitativ teknikplattform kan hjälpa till att hantera försäljningsprojekt på ett effektivt sätt. Ett sådant system kan omfatta olika typer av programvara, bland annat:

CRM-system

Kommunikationsverktyg

Analysplattformar

Projektledningsprogramvara

Dessutom behöver du inte överbelasta ditt system med flera appar för att kunna använda alla dessa tekniker.

Ett allt-i-ett-verktyg som ClickUp förenar projektledning, CRM-funktioner, kommunikationsverktyg och analysverktyg. Hantera kundrelationer, spåra affärer i försäljningspipelines och samarbeta enkelt med ditt team – allt inom ClickUp.

💡Proffstips: Vill du inte släppa några av dina befintliga verktyg? Då behöver du inte göra det. ClickUp erbjuder integrationer med populära appar som Slack, Google Drive, Salesforce, HubSpot, Zoom, Dropbox och många fler. Du kan ansluta dina favoritappar och fortsätta använda dem inom ClickUp-ekosystemet.

ClickUp: En mångsidig plattform för försäljningsprojektledning

ClickUp for Sales Teams är utmärkt för att kombinera försäljning och projektledning, vilket gör det möjligt för en försäljningsprojektledare att övervaka försäljningsprojektet från start till leverans. Det samlar alla nödvändiga verktyg som B2B CRM-programvara, försäljningsverktyg, analys, uppgiftshantering, kommunikation och mycket mer under ett och samma tak.

Låt oss ta en närmare titt på hur ClickUp kan förbättra din försäljningsprojektledning:

1. Programvara för kundrelationshantering (CRM)

Med ClickUp CRM-systemet kan du organisera alla kundinteraktioner och all information på ett och samma ställe. Det gör det möjligt för team att hantera och spåra sin försäljningspipeline effektivt med anpassningsbara vyer som listor, Kanban-tavlor och tabeller.

Dessa vyer gör det möjligt för säljteam att visualisera sin pipeline, övervaka framsteg och prioritera uppgifter. Anpassade fält hjälper till att spåra viktiga detaljer som leadstatus, affärsstorlek och kundinteraktioner, så att ingen information förbises. ClickUps kontaktadministrationssystem gör det möjligt att organisera och analysera kunddata på ett korrekt sätt, vilket underlättar bättre relationshantering.

Genom att automatisera rutinuppgifter och tillhandahålla robusta verktyg för pipelinehantering ökar ClickUp CRM försäljningsteamets produktivitet och effektivitet.

💡Proffstips: Automatisera uppföljningsuppgifter med ClickUp Automations för att säkerställa snabba svar på leads och hålla din försäljningspipeline effektiv.

Hantera dina leads, kundrelationer och försäljningspipeline på ett och samma ställe med ClickUp CRM.

ClickUps analysverktyg ger dig realtidsinsikter om dina försäljnings-KPI:er, prestanda, affärsutveckling och teamets produktivitet. Med ClickUps dashboards kan du visualisera datatrender, spåra teamets prestanda och produktivitet samt mäta framgångar mot uppsatta mål.

Dessutom erbjuder ClickUp anpassningsbara rapporter som du kan skräddarsy efter dina specifika behov. Det integreras också med många av dina dagliga verktyg som Salesforce och Zoho, vilket ytterligare förbättrar din förmåga att spåra och analysera försäljningsdata.

Dessa analyser hjälper både försäljningschefer och projektledare att fatta datadrivna beslut, identifiera flaskhalsar, lösa problem snabbt och justera strategier för att förbättra resultaten. Genom att förstå dessa mätvärden kan teamen kontinuerligt optimera sina försäljningsprocesser och säkerställa att de är i linje med bredare affärsmål.

Skapa din egen anpassade instrumentpanel och lägg till dina försäljnings-KPI:er

3. Centraliserad uppgiftshantering

Med ClickUp Tasks kan du dela upp projekt av alla storlekar i mindre, hanterbara uppgifter. Detta hjälper säljare att hantera allt från initial leadspårning till slutlig affärsuppgörelse på ett strukturerat sätt.

Varje uppgift kan skräddarsys för att passa de specifika behoven i försäljningsprocessen, så att varje detalj beaktas. Du kan till exempel lägga till anpassade fält som "Organisationens storlek" eller "Budget" för att samla in specifik information.

Använd anpassade fält för att lägga till detaljer om dina uppgifter i ClickUp så att ditt team får en fullständig översikt

4. Dokument- och AI-integration

ClickUp Docs är särskilt användbart för säljare som behöver snabb tillgång till presentationsdokument, kontrakt eller strategiska planer. Att ha alla relaterade dokument direkt kopplade till relevanta uppgifter innebär snabbare förberedelser inför möten och presentationer, vilket ökar den totala produktiviteten.

Dessutom förbättrar ClickUp Brain denna integration genom att tillhandahålla AI-drivna insikter och automatisering. Säljare kan använda det för att ställa frågor om dokument, få omedelbara sammanfattningar av innehållet och till och med generera mötesanteckningar eller presentationsöversikter.

Skapa utförlig försäljningsdokumentation med hjälp av ClickUp Docs och ClickUp Brain

5. Målspårning

ClickUp Goals gör det möjligt för säljteam att följa upp sitt arbete mot strategiska mål med mätbara målsättningar. Detta är avgörande för försäljning där resultaten kan kopplas till specifika mål, såsom kvartalsvisa försäljningsmål eller mål för kundförvärv.

Spåra dina övergripande försäljningsmål och varje säljares framsteg enkelt med ClickUp

ClickUp Whiteboards ger liv åt teamets idéer och underlättar visuellt samarbete, vilket är perfekt för att utforma försäljningsargument eller kartlägga försäljningskanaler. Dessa verktyg hjälper teamen att brainstorma på ett dynamiskt och engagerande sätt, vilket gör det enklare att utveckla och förfina försäljningsstrategier.

Tilldela användare och uppgifter med hjälp av ClickUp Whiteboards

7. Anpassningsbara försäljningsspecifika mallar

Mallar kan avsevärt minska den tid som läggs på repetitiva uppgifter och bidra till att upprätthålla en standardiserad approach till försäljningsrelaterade aktiviteter. ClickUp erbjuder flera försäljningsspecifika mallar, till exempel mallar för försäljningsplaner, för att effektivisera processerna i ditt teams aktiviteter. Låt oss ta en titt på några av dessa mallar:

a. ClickUps mall för försäljningsplan

Ladda ner den här mallen Sätt upp tydliga, genomförbara försäljningsmål med vår helt anpassningsbara mall för försäljningsplan.

ClickUps försäljningsplanmall är idealisk för att sätta upp tydliga, genomförbara försäljningsmål. Den är nybörjarvänlig, helt anpassningsbar och klar att använda på några sekunder. Mallen hjälper dig att strukturera din försäljningsstrategi, följa upp resultat och anpassa efter behov. Detta säkerställer att ditt team förblir samstämmigt och fokuserat på att uppnå definierade mål.

b. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Effektivisera din försäljningsprocess från leadkvalificering till affärskonvertering med vår mall för försäljningspipeline.

ClickUp Sales Pipeline Template är utformad för att effektivt hantera din försäljningsprocess från leadkvalificering till affärskonvertering. Denna färdiga, helt anpassningsbara mall ger en strukturerad metod för att spåra leads och hantera affärer. Med funktioner som möjliggör ett konsekvent kvalificeringsramverk och affärsprocess är den utformad för att öka din försäljningsprestanda.

c. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen Spåra och visualisera dina försäljningsresultat effektivt med vår omfattande mall för försäljningsrapporter.

ClickUp Sales Report Template erbjuder en omfattande metod för att spåra månads-, kvartals- eller årsförsäljning. Den hjälper dig att effektivt övervaka framstegen i dina försäljningsaktiviteter. Den låter dig organisera viktiga mätvärden över avdelningar, visualisera försäljningstrender med olika diagram och identifiera områden som kan förbättras. Några av dess viktigaste funktioner är anpassade statusar för att spåra framsteg, anpassade fält för detaljerad datakategorisering och flera vyer som års- och månadsförsäljningsrapporter.

Bästa praxis för försäljningsprojektledning

För att hålla ditt försäljningsprojekt på rätt spår och samtidigt se till att dina team är samordnade måste du anta vissa tekniker och bästa praxis för försäljningsprojektledning. Så här kan du tillämpa dessa metoder effektivt för att hantera ditt försäljningsprojekt på ett framgångsrikt sätt:

1. Centralisera din information

Samla all projektinformation på ett ställe. Detta skapar ett centralt arkiv där du och ditt team kan komma åt kunddata, projektuppdateringar och prestationsmått. Denna metod:

Förhindrar informationssilos

Säkerställer att alla är på samma sida

Möjliggör snabba beslut baserade på korrekta, uppdaterade data.

För att göra detta behöver du:

Använd ett projektledningsverktyg som ClickUp för att lagra all projektrelaterad data.

Uppmuntra teammedlemmarna att uppdatera projektinformationen omedelbart efter möten eller kundkontakter för att hålla data aktuella.

Ställ in behörigheter för att säkerställa att känslig information skyddas men ändå är tillgänglig för dem som behöver den.

2. Skapa ett register över intressenter

Ta reda på vilka som är involverade i ditt projekt och vilka roller de har. Genom att skapa ett register över intressenter kan du hålla koll på allas intressen, engagemang och inflytande. För försäljningsprojekt innebär detta att förstå vem inom ditt företag som påverkar besluten och vem som har direkt kontakt med potentiella kunder och klienter.

💡Proffstips: Skapa intressentkartor och andra visuella verktyg för att förstå och visa relationerna och inflytandenivåerna hos olika viktiga intressenter.

3. Dokumentera gemensamma mål

Se till att alla som deltar i projektplanen eller teamet känner till de gemensamma målen. Att dokumentera gemensamma projektmål hjälper till att samordna teamets insatser och ger en referenspunkt för att mäta projektets framgång. Det kan innebära att man sätter upp tydliga mål för kundförvärv, kundbehållning eller intäktsmål inom försäljningen. Att dokumentera dessa mål gör det lättare för alla att hålla fokus och motivationen uppe.

Skapa veckovisa försäljningsmål och mer på ClickUp

4. Upprätta en gemensam handlingsplan

Utveckla en handlingsplan som alla är överens om. Denna plan bör beskriva varje steg i försäljningsprocessen, fördela ansvar och fastställa deadlines. En gemensam handlingsplan säkerställer att inga uppgifter förbises och att varje teammedlem känner till sina specifika roller och deadlines. Här är några bästa praxis för detta:

Dela upp huvudmålen i mindre, hanterbara uppgifter med tilldelade ansvarsområden.

Fastställ tydliga deadlines och inför buffertperioder för oväntade förseningar.

Se till att alla uppgifter har tilldelats nödvändiga resurser, från personal till verktyg och budget.

5. Upprätthåll regelbunden kommunikation

Håll kommunikationskanalerna öppna. Regelbundna uppdateringar, vare sig det är genom möten, e-post eller snabba avstämningar, hjälper alla att hålla sig informerade om projektets framsteg och nya frågor.

För försäljningsavdelningen kan konsekvent och transparent kommunikation vara skillnaden mellan att missa och ta tillvara möjligheter, eftersom det säkerställer snabba svar på marknadsförändringar och kundbehov.

💡Proffstips: Uppmuntra en öppen dörr-policy där teammedlemmarna känner sig bekväma med att ta upp frågor eller förslag när som helst.

Utnyttja projektledning för framgångsrik försäljning med ClickUp

Att integrera projektledningsprinciper i försäljningsstrategier effektiviserar försäljningsverksamheten och förbättrar teamsamarbetet, ansvarstagandet och den övergripande effektiviteten. Med rätt projektlednings- och försäljningsautomatiseringsverktyg kan försäljningschefer övervinna resursbegränsningar och förbättra sina processer, vilket ökar intäkterna och kundnöjdheten.

Bland de otaliga försäljningsverktyg som finns tillgängliga för en försäljningsprojektledare sticker ClickUp ut med sina omfattande funktioner som tillgodoser alla aspekter av försäljningsprojektledning, från CRM-integration till realtidsanalyser och anpassningsbara mallar. För försäljningsprojektledare som vill optimera sina processer, göra fler affärer och uppnå högre mål kan ClickUp vara en game changer.

