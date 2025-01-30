30+ enkla försäljningsverktyg för småföretag

Vad anser du vara ett småföretag?

Mamma och pappa.

Hörnaffären.

Sidouppdrag.

Oavsett vad du tycker om detta är småföretag i själva verket ganska stora. Beroende på vem du frågar kan småföretag ha upp till 1000 anställda. Det är en stor verksamhet.

I en säljroll på ett litet företag kan det vara en hård kamp. Du mot dina konkurrenter (och ibland till och med dina kollegor!) och du vill vara Usain Bolt.

Som din ekonomiprofessor skulle säga är dock den tid du lägger ner inte detsamma som avkastningen på investeringen. Vi måste inte bara arbeta snabbare och hårdare, utan också smartare.

För nybörjare är CRM ett verktyg för kundrelationshantering. Det är en mjukvara som lagrar alla dina kontaktnamn och relevant information (allt från e-postadresser till företagswebbplatser och LinkedIn-profiler). Men det här är inte bara en ny version av Rolodex.

Det lagrar också aktiviteter och interaktioner som du har med varje potentiell kund eller klient, till exempel din senaste e-post eller datum för telefonsamtal. Det kopplar kontakten till ett företag eller andra företag som denna person kan ha haft kontakt med (folk byter jobb, som du vet!). De bästa CRM-systemen ger också dina kontakter poäng och visar dig de bästa leads, affärsstatus och mer för att organisera din försäljningstratt.

Om det låter skrämmande, oroa dig inte – du behöver inte göra allt på en gång. Alltför många företag hoppar på de stora aktörerna som Salesforce utan att det behövs.

Det kan faktiskt vara bättre att börja med ett enkelt CRM-system och sedan skala upp i takt med att du växer. ClickUp är till exempel ett produktivitetsverktyg som också kan utrustas som ett CRM-system med vår funktion för anpassade fält.

Du kan lägga till kontaktinformation, lista nästa steg för kontakten/den potentiella kunden och bifoga eventuella bilagor. Du kan också skapa en mall för alla nya kontaktposter så att du alltid har rätt information för varje ny person du lägger till.

Rekommenderade CRM-försäljningsverktyg:

2) Projektledning

Var kan du enkelt kommunicera med resten av teamet om hur affärerna utvecklas eller om hur nya funktioner, produkter eller tjänster kan påverka befintliga kunder? De flesta företag lägger in dessa uppdateringar i en Powerpoint-presentation, skickar ut den till alla via e-post och glömmer sedan bort den tre dagar senare.

Månader senare uppstår en enorm försening när försäljningschefen letar igenom sin inkorg efter dessa funktionsdetaljer. Hur kan detta undvikas? Svar: med ett projektledningsverktyg som är enkelt att använda, men tillräckligt kraftfullt för att hela din organisation ska kunna använda det.

ClickUp har de funktioner du behöver för uppgiftsdetaljer, kommentarer, bilagor, integrationer och mycket mer.

Ditt säljteam kan lämna kommentarer och visa projekt och uppgifter i realtid. Eller... det kan vara hemskt. Att ha en gräns mellan försäljning/affärsutveckling och produkt kan vara till hjälp med tydliga befälsordningar.

ClickUp hanterar även detta, med individuella utrymmen och team som endast är tillgängliga för vissa medlemmar.

Rekommenderade försäljningsverktyg för projektledning:

ClickUp : Enkelt gränssnitt med många gratis funktioner

Xtensio : Samarbetsplattform där team kan skapa fantastiskt affärsinnehåll på nolltid.

Asana

Trello

Måndag

Bonus: Tidsspårningsverktyg för småföretag!

3) Dokumentunderteckning

I alla företag som hanterar kontrakt eller avtal skickar man många dokument fram och tillbaka. Och säg inte att du fortfarande skannar och faxar. Det måste förändras, framför allt för att du inte vill behöva förklara hur faxmaskinen fungerar för din nya praktikant. Det är helt enkelt inte värt den tid det tar.

När du har slutit ett avtal vill du inte behöva hantera det också. Du behöver ett snabbt, automatiserat sätt att få papperna i ordning och pengarna på banken.

Rekommenderad dokumentunderteckning:

4) Dokument- och kunskapshantering

För att enkelt kunna komma åt kontrakt, broschyrer, guider och produktuppdateringar behöver du ett dokumenthanteringssystem som hjälper ditt team att hitta nödvändigt material. Många av de bästa verktygen har bilagor med versionshistorik och anteckningar som hjälper dig att registrera ändringar eller uppdateringar som har gjorts.

Genom att använda rätt kombination av marknadsföringsverktyg för detaljhandeln kan du ta din affärsstrategi till helt nya nivåer. Det hjälper dig att bättre samordna dina sälj- och marknadsföringsteam för att nå högre intäktsmål och enkelt spåra prestanda och statistik.

Det är också praktiskt att integrera dessa med ditt projektledningsverktyg, så att uppdateringsprocessen kan gå snabbare. Om du använder Dropbox eller Google Drive kan båda dessa integreras med ClickUp.

Rekommenderad dokument- och kunskapshantering

Notion : Skapa tabeller, gör uppdateringar, centralisera din dokumentation Skapa tabeller, gör uppdateringar, centralisera din dokumentation

Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Airtable

5) Mötesplanerare

Att boka nästa demo eller möte är lika viktigt som att ta kontakt. För vad är poängen om du aldrig hittar en tid att prata? Att skicka e-post fram och tillbaka är helt enkelt dumt när det finns massor av fantastiska verktyg som erbjuder kalenderinbjudningar och mötesinformation.

Att lägga till en mötesplanerare som ett av dina försäljningsverktyg kommer att förenkla ditt liv och ge dig några fler demonstrationer på köpet. När du har planerat ditt möte kan du använda ClickUp Meetings för att ta anteckningar och ställa in åtgärder.

Rekommenderade verktyg för mötesplanering

Calendly : Enkelt gränssnitt för att komma igång ( integreras med ClickUp!)

Clara

6) Automatisering och hantering av e-post

För försäljning räcker det inte att bara hålla koll på e-posten – du måste maximera dess effekt. Många e-postprogram hjälper dig att anpassa dina hälsningar och meddelar dig när e-postmeddelanden öppnas. Du kan också schemalägga e-postmeddelanden så att de skickas ut vid en viss tidpunkt för att nå dina potentiella kunder enligt deras schema – inte ditt.

Många verktyg har även funktioner för gruppinkorgar så att du kan kommentera och diskutera ett e-postmeddelande med andra teammedlemmar innan du svarar. Många av dessa program kan också göra det mycket enklare att svara på och spåra e-postmeddelanden.

Rekommenderade verktyg för e-posthantering för försäljning:

ClickUp : Skicka/ta emot e-post, schemalägg uppgifter, ställ in automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till uppgifter och mycket mer.

Front : Effektivisera kommunikationen mellan alla teammedlemmar med e-post, produktmeddelanden och mycket mer.

Right Inbox : Sätt din e-post på autopilot med e-postsekvensering, e-postmallar och e-postspårning.

EmailAnalytics : Spåra och övervaka genomsnittlig svarstid för e-post, skickade e-postmeddelanden, mottagna e-postmeddelanden och mycket mer.

Hubspot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Leadgenerering och marknadsföring

Förr var det ett tecken på en effektiv säljare att ringa upp en potentiell kund utan någon tidigare relation och avsluta affären. Kalla samtal var slöseri med tid, förutom för ett fåtal utvalda. Men kalla samtal har ersatts av något annat: varma samtal. Innehållsmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier och annat har tinat upp potentiella kunder innan du ens lyfter luren (förhoppningsvis).

Använd dessa verktyg för att skapa bättre kontakter, bland annat genom att hitta e-postadresser och skapa omedelbara kontakter. Men hur vet du var du ska börja? Köpa en lista från en enorm databas? Förmodligen inte. Du behöver verktyg som Sales Navigator och LeadFuze för att skapa anpassade listor som bättre matchar dina försäljningsmål och arbetsmål.

Rekommenderade verktyg för att generera leads och nå ut till kunder

8) Videokonferenser

Jag har en vän som jobbar med försäljning och flyger runt i landet för att träffa olika kunder längs vägen. En vecka är han i Philadelphia, nästa vecka i Raleigh och sedan åker han till Seattle. Det är bra om ditt företag har råd att göra det.

Det är inte alla som arbetar för företag som lägger tusentals kronor varje vecka på ett säljteam som zickzackar sig fram till varje potentiell kund. Men nästa stora verktyg i din arsenal är en högkvalitativ videokonferensplattform för att skapa den personliga kontakten. Den måste vara pålitlig och trovärdig, och viktigast av allt – inte irriterande.

Och glöm flera inloggningar, vem gillar det? Vissa verktyg fungerar bäst för individuella möten, medan andra passar bättre för gruppkonferenser.

Appear.in: Vem som helst kan gå till webbplatsen, hitta sin kontaktperson och logga in. Eller skicka inbjudningar. Mycket enkla webbläsarbaserade möten utan extra nedladdningar eller pinkoder.

Zoom

RingCentral

Skype

Slutsats: Öka din försäljning

Ditt mål: bättre förmåga och kapacitet att skapa kontakter, eftersom en typisk säljare bara lägger 36 % av sin tid på själva försäljningen. Det är inte bra. Även om försäljning ibland kan kännas som en kamp man mot man, ska produktiva försäljningsverktyg fungera för dig och dina säljare. Tänk om det fanns AI som kunde hjälpa till i framtidens arbetsliv?

De gör de dagliga, men nödvändiga små stegen i försäljningen smidigare så att ditt team kan fokusera på högre avkastning.

