11 mallar för affärsavtal och exempel på kontrakt (+nedladdning)

Oavsett storlek måste alla företag (tyvärr) sköta sin administration. Ofta innebär detta enorma mängder av kontrakt och avtal med leverantörer och partners som du arbetar med.

Lyckligtvis finns det ingen anledning att skriva varje avtal för hand. Istället kan du helt enkelt förlita dig på färdiga mallar för affärsavtal som gör mycket av arbetet åt dig.

För att hjälpa dig har vi skapat denna lista med de 11 bästa mallarna för affärsavtal. Dessa mallar hjälper dig att spara tid och ansträngning genom att ge dig enkla, färdiga avtal som är grundläggande för de flesta affärstransaktioner.

På så sätt kan du fokusera mer av ditt teams tid på det som gör ditt företag framgångsrikt och mindre på de nödvändiga juridiska avtalen som är en del av att bygga ett modernt företag.

Vad är en mall för affärsavtal?

En mall för affärsavtal är en specialiserad mall som är utformad för att hjälpa företag av alla storlekar att enkelt skriva upp avtal för en av sina många affärsrelationer. Dessa mallar kan täcka en mängd olika avtal, inklusive serviceavtal, avtalsuppsägningar och partnerskapsavtal.

Mallar för affärsavtal är särskilt användbara för företag som saknar den interna expertis som krävs för att veta var man ska börja när man utformar avtal. En mall sparar inte bara tid, utan säkerställer också att du inte glömmer någon standardklausul som kan kosta dig pengar på lång sikt.

Vad kännetecknar en bra mall för affärsavtal?

När du väljer en mall för affärsavtal är det viktigt att se till att den är utförlig och täcker alla dina behov. Du vill inte göra misstag eller utelämna något nu som du kommer att ångra senare.

Du vill också att dina affärsavtal ska vara tydliga för alla inblandade. Ett enkelt språk och en logisk layout gör det lättare för människor att förstå vad de ansvarar för. Genom att se till att dina avtal är tydliga nu minskar risken för missförstånd längre fram.

Lägg enkelt till din anpassade tabellvy i ClickUp Docs för att slippa växla mellan en vy och ett dokument.

Slutligen bör en bra mall för affärsavtal se professionell ut och vara välgjord. Den bör vara anpassningsbar och lätt att bygga vidare på dina villkor för att matcha ditt specifika varumärke.

Dina affärsavtal måste se bra ut, eftersom dessa kontrakt är ditt varumärke och representerar allt du gör. Därför vill du att alla serviceavtal som ditt företag skapar och undertecknar håller samma kvalitet som du lägger ner på dina produkter eller tjänster.

11 mallar för affärsavtal som snabbar upp organisationens verksamhet

Istället för att du ska behöva söka igenom tusentals mallar har vi sammanställt en lista med 11 mallar för affärsavtal i ClickUp som kommer att göra ditt liv så mycket enklare. Från avtalshantering och arbetsavtal till anställningsavtal – här finns något för alla framgångsrika företag.

1. Mall för affärsavtal i ClickUp

Få gratis mall ClickUp-mall för affärsavtal

Upplev ett smidigt sätt att utarbeta och hantera alla dina affärsavtal med ClickUps mall för affärsavtal. Osäker på var du ska börja med juridiska avtal? Denna omfattande mall guidar dig genom processen och ser till att du täcker alla viktiga detaljer, från serviceavtal till avtalsuppsägningar och partnerskapsavtal.

Med sin anpassningsbara layout kan du enkelt skräddarsy mallen så att den passar ditt varumärke, samtidigt som den behåller ett professionellt utseende. Denna mall för affärsavtal finns inbäddad i ClickUp Docs för din bekvämlighet och är din kompletta lösning för att utarbeta felfria, tydliga och grundliga affärsavtal. Upptäck ett enklare och smartare sätt att hantera dina affärsavtal redan idag.

2. Mall för affärsavtal i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsavtal

Oavsett om du är ett litet företag som säljer de senaste prylarna eller ett stort företag med de mest avancerade tjänsterna, behöver du mallar för affärsavtal varje gång du säljer till ett annat företag.

ClickUps mall för affärsavtal har utformats för att göra det så smidigt som möjligt att skriva dessa avtal. Mallen är förifylld med alla de vanligaste avsnitten så att du enkelt kan skissa på serviceavtalet och lägga upp relevanta projektomfattningar.

I detta dokument kan du inkludera erbjudna tjänster, priser, avbokning, garantier och andra relaterade frågor. Allt du behöver göra är att fylla i blanketterna för att anpassa mallen efter dina behov.

Det kan verkligen inte bli enklare.

Låt inte din senaste försäljning dra ut på tiden bara för att du måste skriva ett avtal. Använd den här mallen redan idag och gör dig redo att öppna champagnen för att fira ditt senaste affärsframsteg.

3. Mall för 50/50-partnerskapsavtal i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp 50/50-mall för partnerskapsavtal

Partnerskapsavtal förbises ofta, men de bör aldrig underskattas. Att skydda både ditt företag och dig själv från framtida tvister genom att fastställa villkoren för ett partnerskap är nyckeln till framgång.

Mallen för ClickUp 50/50-partnerskapsavtal hjälper dig att utforma ett avtal för just detta ändamål. Mallen täcker ämnen som:

Vad händer om en av parterna vill dra sig ur avtalet?

Hur kommer skiljedomsförfarandet mellan parterna att fungera?

Vad händer om någon av villkoren bryts?

Vår mall för partnerskapsavtal är redan förskrivet. Så om du bara behöver ett standardavtal för ett 50/50-partnerskap som kan skrivas omedelbart, är mycket av arbetet redan gjort åt dig. Dessutom, om du vill att det ska vara lite mer personligt, är det en bra utgångspunkt och ett bra exempel att utgå ifrån när du skriver ditt eget avtal.

Att ha allt detta klart i förväg kommer att bespara dig potentiella huvudvärk längre fram, så se till att du börjar skapa ett väl utformat partnerskapsavtal redan idag.

4. ClickUp 50/50 LLC mall för juridiskt avtal om drift

Ladda ner denna mall ClickUp 50/50 LLC mall för juridiskt avtal om drift

Ett 50/50-avtal för ett aktiebolag (LLC) är ett avtal om gemensam drift av ett företag mellan två eller flera parter. Denna typ av avtal definierar alla aspekter av affärsrelationen, inklusive hur vinster och förluster delas, dina juridiska avtalsrättigheter och mycket mer.

Målet med ClickUps mall för 50/50 LLC-driftsavtal är att göra det så enkelt som möjligt att utarbeta dessa dokument. Med hjälp av denna mall bör du snabbt kunna utarbeta ett avtal som beskriver affärsprocesser samt dina skyldigheter och rättigheter som intressent.

Denna mall är mycket nybörjarvänlig, så du behöver inte oroa dig, även om du är nybörjare när det gäller att upprätta LLC-avtal. Den är redan ifylld med avsnitt om bidrag, ledningsansvar och vad som händer när en av partnerna går i pension eller vill köpa ut den andra partnern.

Att fastställa dessa regler i förväg gör det mycket enklare för alla som är involverade i ditt joint venture om något oväntat skulle inträffa. Se därför till att ditt LLC-driftsavtal är så detaljerat och omfattande som möjligt, så att du inte behöver oroa dig för några problem i framtiden.

Kom igång med att förverkliga ditt nya 50/50 LLC-partnerskap med mallen nedan.

5. Mall för avtalshantering i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för avtalshantering

Kontraktshantering är en stor utmaning i alla företag. Det är därför det finns hela branscher som bygger på att utveckla affärshanteringsprogramvara som kan organisera all data som ett företag behöver för att fungera.

Kontrakt och dokument är viktiga för ett företag. Varför?

De säkerställer att ditt team vet exakt vad de behöver göra och hur de tjänster eller produkter du tillhandahåller ska tillverkas och levereras. Men när dina skriftliga avtal är utspridda över otaliga filer och databaser kan det snabbt bli en överväldigande röra som hindrar dig från att nå dina mest angelägna affärsmål.

En ny undersökning visar att det i genomsnitt tar 45 minuter att hitta ett specifikt avtal i företagets databaser. Det är 45 minuter som kunde ha använts till något annat.

Lyckligtvis kan ClickUps mall för avtalshantering hjälpa dig att organisera allt på ett ställe. I huvudsak låter denna mall dig skapa en riktig huvudlista för alla företagets kontrakt och avtal. På så sätt kan du snabbt och enkelt hitta alla dina kontrakt med bara några få klick.

Du kan också anpassa din huvudlista efter eget tycke. Du kan till exempel definiera varje dokument efter typ, så att det blir mycket enklare att hitta ett visst projektdokument när du behöver det.

Med så mycket organisation kommer du att få dina kontrakt klara på en bråkdel av den tid det brukade ta. Så organisera dig med den här mallen idag och låt inte fler av dina kontrakt falla mellan stolarna.

6. Mall för arbetsavtal i ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för arbetsavtal i ClickUp

Att skapa en säker, öppen plats där team kan arbeta och samarbeta är viktigt för alla organisationer. Men detta kräver ofta ett avtal som beskriver hur grupperna ska arbeta tillsammans, vilken arbetsmiljö de föredrar och vad de förväntar sig av varandra.

Mallen för arbetsavtal i ClickUp gör det enkelt att skapa den här typen av avtal genom att tillhandahålla en whiteboard där teamen kan utforma sina egna arbetsvillkor. På så sätt kan alla vara överens om hur de vill samarbeta.

Kanske gillar Sammy inte att få meddelanden på morgonen. Eller kanske Dora föredrar att bli kontaktad via e-post istället för sms. Dessa preferenser bör läras in och erkännas för att få ut det mesta av alla i teamet.

Dessutom kan du anpassa din whiteboardmall precis som du vill. Du kan till exempel lägga till en sektion för förslag så att alla kan dela med sig av sina idéer och bidra till framgången för din verksamhet.

Detta gör det möjligt för teammedlemmarna att komma med sina synpunkter på hur du kan optimera dina BPM-verktyg, vilket i längden kan gynna dig. Börja använda denna whiteboardmall redan idag och gör dig redo att se dina samarbetsnivåer och andra affärsmätvärden skjuta i höjden.

7. Mall för anställningsavtal i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för anställningsavtal

Alla måste börja någonstans; för nyanställda är det vanligtvis ett anställningsavtal. Det kanske inte är särskilt spännande, men det är faktiskt oerhört viktigt för att få en arbetsrelation att börja på rätt fot.

Att ha ett gediget anställningsavtal är viktigt för alla nyanställda. Det fungerar som ett juridiskt avtalsdokument som beskriver en anställds rättigheter och roller, samt företagets ansvar gentemot dem i utbyte mot deras tjänster och expertis.

Mallen för anställningsavtal i ClickUp gör det enkelt att skapa detta skriftliga dokument genom att tillhandahålla en färdig mall som redan är ifylld med nödvändiga uppgifter, såsom information om uppsägning, lön och förmåner. Den innehåller också avsnitt där du kan beskriva förväntningar, kulturella värderingar och allt som gör ditt företag speciellt att arbeta på.

Gå till mallen nedan och se till att dina nyanställda får den hjälp de behöver från första dagen.

8. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Ladda ner denna mall Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Det är alltid spännande när du får en ny försäljning för din produkt. Men ett muntligt avtal och ett fast digitalt handslag betyder inte nödvändigtvis att "uppdraget är slutfört". Du behöver ett gediget serviceavtalsdokument för att verkligen slutföra affären.

Mallen för ClickUp-tjänsteavtal kan hjälpa dig att skapa ett professionellt och omfattande tjänsteavtal på några minuter. Denna förstklassiga mall innehåller allt du behöver för att skriva ett bindande avtal, till exempel betalningsinformation (för transparenta betalningsavtal) och äganderätt till producerat arbete.

Den täcker även andra vanliga områden, såsom garantier och ansvar, så att potentiella tvister kan undvikas innan de ens uppstår.

Dessutom kan du anpassa den precis som du vill. Om något specifikt behöver inkluderas i ditt serviceavtal ger den här mallen dig ett bra exempel på hur du gör det på rätt sätt.

9. Mall för konsultavtal i ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för konsultavtal i ClickUp

Allt arbete och all expertis kan inte finnas internt. När du behöver lite hjälp utifrån kan frilansare eller konsulter vara precis vad du behöver.

I dessa fall är det viktigt att skapa ett konsultavtal och ett projektförslag om du vill säkerställa att alla är överens. Med ClickUps mall för konsultavtal är det enkelt att utarbeta ett juridiskt avtal som beskriver hur konsulterna ska betalas, vem som äger den immateriella egendom som skapas och vilken typ av tjänster de ska tillhandahålla.

Det är också enkelt att lägga till vad du behöver för just ditt avtal. Det finns till exempel utrymme för dig att beskriva frågor kring ersättning, arbetsomfång och om ett sekretessavtal krävs.

Se till att du och din konsult är skyddade under hela projektet. Ta inga risker när du anlitar en konsult – se till att allt är vattentätt innan ert samarbete inleds med ClickUp Consulting Agreement.

Bonus: Programvara för tidrapportering för konsulter!

10. Mall för affärsavtal för ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för affärsavtal

Att hyra en fastighet för ditt företag kan vara ett spännande och lönsamt projekt – om du gör det på rätt sätt.

Det är därför det är så viktigt att ha ett gediget hyresavtal. Du bör se till att alla hyresvillkor finns skriftligt så att båda parter vet exakt vad de ansvarar för.

Mallen för affärsavtal i ClickUp ger dig ett allt-i-ett-dokument för hantering av alla typer av kommersiella hyresavtal. Den innehåller avsnitt om hyra, säkerhetsdepositioner och försäkring, så du behöver inte oroa dig för att något ska saknas.

Lägg inte expansionsplanerna på is bara för att ordna med leasingdokumentation. Använd istället vår mall för affärsavtal för att komma igång och växa ditt företag.

11. Mall för uppsägningsavtal i ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för uppsägningsavtal

Det är tråkigt, men ibland fungerar inte ens de mest lovande partnerskapen. I dessa fall behöver du inte bara lida dig igenom det. Använd istället en mall för uppsägningsavtal för att verkligen göra detta partnerskap till något som hör till det förflutna.

Med ClickUps mall för uppsägningsavtal kan du snabbt och enkelt skriva ett brev för att säga upp nästan vilket avtal som helst. Dessutom är det mesta redan gjort åt dig – allt du behöver göra är att lägga till detaljer som uppsägningsdatum och skälen till varför du har beslutat att avsluta samarbetet.

Detta gör att du vet att avtalet är officiellt avslutat och att du inte behöver oroa dig för kvarvarande skyldigheter eller missförstånd med din tidigare partner.

Slösa inte tid på ett partnerskap som inte fungerar för dig – skriv ett uppsägningsbrev, lägg till din elektroniska signatur och gå vidare till bättre saker.

Ett ställe för alla dina affärsavtalsbehov

Oavsett vilken typ av avtal du vill utarbeta har vi en ClickUp-mall som kan hjälpa dig. Med våra förskrivna och anpassningsbara dokumentmallar för avtal kan du snabbt skapa juridiska kontrakt som skyddar både ditt företag och alla inblandade partners på nolltid.

Vänta inte – registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och börja utarbeta alla små avtal och kontrakt som ditt företag behöver för att lyckas.