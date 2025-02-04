De 10 bästa e-posthanteringsprogrammen 2025 (gratis och betalda)

Föreställ dig en värld där varje e-postmeddelande har sin plats, där du kan filtrera, prioritera och svara utan att behöva anstränga dig. Låter drömlikt, eller hur? Medan många betraktar sin inkorg som ett nödvändigt ont, förvandlar det bästa e-posthanteringsverktyget den till en tillgång som gör att du kan kommunicera mer effektivt och arbeta mer effektivt.

Oavsett om du är en start-up-grundare som jonglerar flera trådar, en teamledare som samordnar projekt eller helt enkelt någon som längtar efter en zen-liknande inkorg, så börjar resan här.

Dyk in när vi presenterar de 10 bästa programvarorna för e-posthantering och förvandlar den överväxta röran av meddelanden till ett strömlinjeformat flöde av produktivitet!

Vad ska du leta efter i ett e-posthanteringsprogram?

E-posthanteringsverktyg är inte bara till för att sortera e-postmeddelanden, utan också för att maximera din tid och produktivitet. Men med så många verktyg som konkurrerar om din uppmärksamhet, vad är det som verkligen spelar roll? Låt oss bryta ner det:

Intuitivt gränssnitt: Navigera enkelt utan förvirring; om du har svårt att hitta rätt är det troligtvis inte rätt program för dig.

Sömlös integration : Leta efter programvara som enkelt kan integreras med dina befintliga appar, som Google Workspace och Microsoft Outlook.

Automatiseringskraft: Välj ett verktyg som automatiserar repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på din personliga inkorg och högvärdigt arbete.

Omvandling av uppgifter: Välj möjligheten att enkelt omvandla inkommande e-postmeddelanden till uppgifter.

Robust schemaläggning: En pålitlig programvara erbjuder kundtjänstteamet flexibla schemaläggningsvyer för arbetsbelastningshantering.

Datasäkerhet: Prioritera e-posthanteringsverktyg med robusta säkerhetsfunktioner.

De 10 bästa programvarulösningarna för e-posthantering att använda

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är utformad för team av alla storlekar och branscher för att hantera allt från dagliga uppgifter till tvärfunktionella arbetsflöden. Använd ClickUp för att automatiskt tilldela konversationer och kundförfrågningar till teammedlemmar när de kommer in!

Med Email in ClickUp kan du skicka och ta emot e-post direkt från uppgifter och vidta åtgärder utan att lämna plattformen. Med tusentals integrationer och anpassningsbara mallar har du alla verktyg för e-posthantering inom räckhåll. Dessutom finns ClickUps AI-skrivassistent tillgänglig för att sammanfatta mötesanteckningar, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

På grund av det stora antalet funktioner kan det ta lite tid för nya användare att lära sig programmet.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. SendBox

via SendBox

SendBox låter användare skapa och förfina mallar för transaktionsmeddelanden baserat på olika tjänster, så att varje meddelande blir målinriktat och träffsäker. Med den onlinebaserade e-postkön kan användare övervaka sina e-postkampanjer i realtid.

Den öppna karaktären kan väcka farhågor om säkerheten, och utan ett dedikerat supportteam kanske uppdateringarna inte är lika frekventa eller robusta som kommersiella lösningar. Dessutom kan användarsupporten vara communitydriven snarare än officiellt strukturerad.

Sandbox bästa funktioner

Färdiga mallar hjälper dig att spara tid och ansträngning samtidigt som de ger ett professionellt intryck.

Programvara för transaktions-e-post är utformad för att öka leveransgraden för dina e-postmeddelanden.

Sandbox-begränsningar

Öppen källkod väcker säkerhetsfrågor och brist på dedikerad support

Mycket begränsade funktioner för hantering av inkorg jämfört med andra e-posthanteringsprogram.

Sandbox-prissättning

Gratis

Sandbox-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Helpwise

via Helpwise

Upptäck Helpwise, din samarbetsplattform för e-posthantering. Det är särskilt användbart för support-, försäljnings- och kundtjänstteam som behöver smidigt teamsamarbete kring delade e-postmeddelanden.

Med funktioner som är utformade för samtidig åtkomst för flera användare kommer du alltid att vara synkroniserad med dina teammedlemmar. Dyk in i strömlinjeformade konversationer och se hur ditt teams effektivitet ökar.

Helpwise bästa funktioner

Schemalägg e-postmeddelanden flexibelt och skicka dem när du vill.

Kontinuerliga programvaruförbättringar, så Helpwise blir hela tiden bättre

Hantera livechatt smidigt tillsammans med andra kanalförfrågningar i ett samarbetscenter.

Tilldela konversationer automatiskt till ditt team med hjälp av smarta tilldelnings- och automatiseringsregler.

Hjälpsamma begränsningar

Utvecklad som ett kundtjänstprogram, så den är inte idealisk för andra användningsområden.

Det kan vara svårt att introducera personer som inte är bekanta med formatet.

Användare har rapporterat att plattformens sökfunktion behöver förbättras.

Helpwise-prissättning

Standard: 15 USD/användare, faktureras månadsvis

Premium: 25 $/användare, faktureras månadsvis

Avancerad: 50 $/användare, faktureras månadsvis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Helpwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

4. Front

via Front

Välkommen till Front, där e-post och samarbete möts på en gemensam plattform. Front omformar den traditionella e-postkonfigurationen och är perfekt för team som önskar transparens i e-postdrivna uppgifter.

Kundsupport, försäljning eller till och med driftsteam kommer att finna en trogen allierad i Front. Med delade inkorgar och verktyg för samarbete i realtid kan du säga adjö till röriga e-postkedjor och interna anteckningar och istället omfamna tydlig, samordnad kommunikation.

Fronts bästa funktioner

Samla alla inkommande meddelanden, från e-post till röstmeddelanden, på ett och samma ställe.

Automatisera tilldelningen av meddelanden baserat på innehåll eller externa data

Säkerställ tydliga ansvarsområden med automatisk tilldelning baserad på användarkriterier.

Använd taggar för bättre kategorisering av meddelanden, rapportering och sökeffektivitet.

Integrera Front med flera andra appar för förbättrad projektledning, kommunikation, kundframgångshantering och mycket mer.

Begränsningar i Front

Enligt användarna behöver kalenderfunktionen förbättras avsevärt.

Att bekanta sig med alla Fronts funktioner kan till en början kännas överväldigande.

Frontprissättning

Tillväxt: 59 $/plats faktureras månadsvis

Skala: 99 $/plats, faktureras månadsvis

Premier: 229 $/plats, faktureras månadsvis

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1800 recensioner)

5. Brevo

via Brevo

Brevo må vara ny på marknaden, men det är ett kraftfullt verktyg när det gäller effektiv e-posthantering. Brevo är utformat för yrkesverksamma som vill ha en minimalistisk men effektiv approach till e-post och skapar ordning i din inkorg.

Enskilda företagare, frilansare, kundtjänstmedarbetare och småföretagare kommer särskilt att gynnas av att e-post går från att vara en plikt till en trevlig och hanterbar uppgift.

Brevos bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt i kombination med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Mångsidiga och anpassningsbara mallar tillgodoser olika behov.

Djupgående insikter genom robust rapportering och analys

Marknadsföringsautomatisering och segmentering för riktad marknadsföring

Brevos begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med andra e-posthanteringsappar

Vissa användare tyckte att den initiala installationen var svår.

Priser för Brevo

Gratis

Startpaket: 25 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Brevo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 720+ recensioner)

6. Superhuman

via Superhuman

För dem som är besatta av hastighet och effektivitet är Superhuman en dröm som går i uppfyllelse. Det handlar inte bara om att hantera e-post, utan om att göra det blixtsnabbt.

Yrkesverksamma som översköljs av en flod av e-postmeddelanden, särskilt chefer och ledare, kommer att se sin produktivitet skjuta i höjden med Superhuman. Med kortkommandon och AI-stödda verktyg kan du skära igenom bruset och nå kärnan i din kommunikation.

Superhuman – de bästa funktionerna

Effektiv e-posthantering med praktiska kortkommandon

Inget behov av flera konton; delade inkorgar gör att användarna kan koncentrera sig på ett e-postkonto i taget.

Schemalagda uppföljningar säkerställer snabba svar och uppföljning.

Övermänskliga begränsningar

Sökfunktionen saknar mångsidighet.

Användare måste byta konto för att se olika meddelanden.

Övermänskliga priser

Tillväxt: 30–45 dollar per användare/månad

Startpaket: 30 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Superhuman betyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,9 av 5 (15+ recensioner)

7. Help Scout

via Help Scout

Help Scout är inte bara ännu ett verktyg för e-posthantering, utan är skräddarsytt för dem som arbetar i frontlinjen med kundsupport.

Help Scout erbjuder delade inkorgar som smidigt integreras med helpdeskfunktioner och ser till att varje kundförfrågan hamnar hos rätt person. Upptäck funktioner för samarbetsbaserad e-postsortering, taggning och svar som garanterar att dina kunder alltid blir nöjda.

Help Scouts bästa funktioner

Omfattande supportsystem: e-post, livechatt och en kunskapsbas

Främjar teamsamarbete med en delad inkorg

Automatisera repetitiva uppgifter och integrera smidigt med andra verktyg.

Få en fullständig översikt över användarinteraktioner för att övervaka kundnöjdheten.

Begränsningar för Help Scout

Varje ärende kan endast tilldelas en teammedlem.

Mobilappen erbjuder endast grundläggande funktioner.

Begränsat språkstöd och dokumentformatering kan vara klumpigt.

Priser för Help Scout

Standard: 20 $/månad per användare

Plus: 40 $/månad per användare

Pro: 65 $/månad per användare

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. Klaviyo

via Klaviyo

Klaviyo står starkt i skärningspunkten mellan e-posthantering, e-postmarknadsföringsprogramvara och e-handel. Om du är ägare till en webbutik eller marknadsförare inom e-handel är Klaviyo ditt pass inte bara för att hantera utan också för att utnyttja e-post för att få ditt företag att växa.

Med robusta segmenterings- och automatiseringsfunktioner kan du förvandla generisk e-postmarknadsföring till personliga marknadsföringskampanjer som tilltalar din målgrupp.

Klaviyos bästa funktioner

Över 60 förkonfigurerade automatiseringar för drip-kampanjer och mycket mer.

Välj bland över 80 anpassningsbara mallar

Rikta dig specifikt till din målgrupp med beteendestyrda kommunikationskanaler.

Klaviyos begränsningar

Enligt användarna kan det vara tråkigt att skapa nya kampanjer från grunden.

Användare rapporterar att det kan vara svårt att nå och få support.

Klaviyo-priser

Gratis

E-post: 45 $/månad

E-post och SMS: 60 $/månad

Klaviyo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (990+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (370+ recensioner)

9. MailerLite

via MailerLite

Enkel, intuitiv och effektiv – det är MailerLite. Denna plattform är en välsignelse för småföretag och nystartade företag som letar efter ett kostnadseffektivt sätt att hantera och marknadsföra sig via e-post.

Med användarvänliga mallar och insiktsfulla analyser ser MailerLite till att även de som är nya inom e-postmarknadsföring känner sig hemma.

MailerLites bästa funktioner

Tre redaktörers val för mångsidiga, responsiva kampanjbehov

Integreras med de största e-handelsplattformarna för bättre kundinriktning.

Avancerade marknadsföringsflöden tillgängliga i automatiseringsverktyget

Begränsningar för MailerLite

Begränsningar vid modifiering av kampanjmallar efter val

Vissa användare tycker att automatiserings- och designredigeringsverktygen är svåra att navigera i.

Priser för MailerLite

Gratis

Växande företag: 10 USD/månad för upp till 500 prenumeranter

Avancerat: 20 $/månad för upp till 500 prenumeranter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

MailerLite-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (370+ recensioner)

10. SaneBox

via SaneBox

Med hjälp av avancerade algoritmer studerar SaneBox dina e-postvanor för att automatiskt filtrera bort oviktiga meddelanden till separata mappar, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt. Förutom att sortera e-postmeddelanden erbjuder programmet en rad funktioner som att avsluta prenumerationer med ett klick, skjuta upp e-postmeddelanden till senare och spåra svar, allt för att öka din produktivitet när det gäller e-post.

SaneBox är kompatibelt med nästan alla e-posttjänster och fungerar säkert, vilket garanterar dina datas integritet. Oavsett om du är överväldigad av reklammeddelanden, aviseringar eller bara den enorma mängden daglig korrespondens, lovar SaneBox en strömlinjeformad och mer hanterbar inkorgsupplevelse.

SaneBox bästa funktioner

Den automatiska kategoriseringsfunktionen ser till att endast viktiga e-postmeddelanden visas i din inkorg, medan mindre viktiga e-postmeddelanden dirigeras till mappen SaneLater.

Funktionen SaneCC lyfter fram e-postmeddelanden som kräver åtgärd genom att identifiera och separera e-postmeddelanden där du inte står angiven som mottagare, så att du kan fokusera på prioriterade meddelanden.

Användare kan schemalägga e-postfria pauser med funktionen "Stör ej", som tillfälligt flyttar nya e-postmeddelanden till en särskild mapp.

Begränsningar för SaneBox

Digest-funktionen kan vara förvirrande, och vissa användare har svårt att träna den effektivt.

Det kan vara krångligt att navigera i projektets instrumentpanel på grund av dess komplexa design.

Den dagliga sammanfattningens design saknar visuell attraktionskraft, vilket gör att vissa användare förbiser eller ignorerar den.

Priser för SaneBox

Snack: 7 $/månad

Lunch: 12 $/månad

Middag: 36 $/månad

SaneBox-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Effektivisera kundförfrågningar och feedback med ClickUp

Den överväldigande mängden e-postmeddelanden som dagligen strömmar in i våra inkorgar gör det lätt att känna sig vilsen, fångad i en snårig djungel av osorterade meddelanden. Med rätt e-posthanteringsprogramvara som ClickUp kan du inte bara skicka och ta emot e-postmeddelanden var som helst inom plattformen, utan också enkelt omvandla meddelanden till genomförbara uppgifter.

Kraften i ClickUps projektledningsprogram för företag ligger i dess automatiserings- och schemaläggningsfunktioner. Med några enkla justeringar kan du ställa in arbetsflöden som automatiserar rutinmässiga processer, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt. Använd ClickUp gratis för att förbättra din kundupplevelse och teamets produktivitet!