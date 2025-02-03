Återta din tid: De 10 bästa verktygen för hantering av inkorgar för maximal effektivitet

E-poststatistik visar att en genomsnittlig yrkesverksam person hanterar 200 olästa e-postmeddelanden och får 120 nya meddelanden varje dag, men ändå hinner svara på bara 25 % av dem. ?

Oavsett om du är företagare, distansarbetare eller helt enkelt någon som strävar efter att återta kontrollen över sitt digitala liv, råder det ingen tvekan om att skicklig hantering av inkorgen är nödvändig för att använda din tid på ett medvetet sätt.

Ett verktyg för hantering av inkorgar hjälper dig att bli mer tidseffektiv i din dagliga e-posthantering. Istället för att frenetiskt söka igenom en lavin av e-postmeddelanden kan du enkelt prioritera, skicka, spåra och organisera dina meddelanden med kirurgisk precision.

Resultatet? En produktivitetsökning som får dig att undra hur du någonsin klarade dig utan dessa verktyg. I denna spännande strävan att erövra din e-postdjungel presenterar vi de 10 mest praktiska verktygen för hantering av inkorgar!

Vad är ett verktyg för hantering av inkorgar?

Ett verktyg för hantering av inkorgar är utformat för att förenkla organisationen av e-post och inkorgar. Det har funktioner för att organisera, skicka, svara på och spåra e-post på ett effektivt sätt, vilket möjliggör en mer effektiv kommunikation med dina externa och interna intressenter, potentiella kunder och kunder.

Många appar och lösningar för e-posthantering använder AI och automatiseringsfunktioner för att göra dina interaktioner smidigare, snabbare och effektivare. Du kan förvänta dig specialinställningar för hantering av stora mängder meddelanden och de störande aviseringar som följer med dem.

Anslut din e-post till ClickUp för att enkelt sortera meddelanden i en uppgiftslista och tilldela meddelanden till dina teammedlemmar.

Det är värt att notera att dessa verktyg spelar en stor roll för att minska stressnivån hos IT- och kundsupportteam, e-postmarknadsförare och projektledare, som ofta känner sig överväldigade av väntande e-postmeddelanden och möten under dagen.

Vilka viktiga funktioner ska man leta efter i ett verktyg för hantering av inkorgar?

Här är en checklista över viktiga funktioner att leta efter i programvara för e-posthantering:

Prioritering av e-post: Verktyg för e-posthantering bör automatiskt prioritera e-postmeddelanden baserat på kriterier som avsändare, vikt eller nyckelord på en : Verktyg för e-posthantering bör automatiskt prioritera e-postmeddelanden baserat på kriterier som avsändare, vikt eller nyckelord på en lättnavigerad instrumentpanel. Automatisering och AI: Leta efter alternativ för att automatisera uppgifter som spamfiltrering, smart schemaläggning och autosvar. De bästa verktygen för e-posthantering kan ha AI-drivna funktioner för att skriva, svara, sammanfatta och kontrollera språket och tonen i meddelanden. Integration: Sömlös integration med dina befintliga : Sömlös integration med dina befintliga produktivitetsappar , kalendrar och samarbetsverktyg är avgörande för ett sammanhängande arbetsflöde. Sökfunktioner: Robusta sökfunktioner med avancerade filter förenklar processen att hitta specifika e-postmeddelanden i omfattande arkiv. Säkerhet och integritet: Prioritera verktyg med : Prioritera verktyg med starka säkerhetsåtgärder , inklusive kryptering, tvåfaktorsautentisering och skydd mot nätfiske och skadlig programvara, så att din kommunikation förblir säker. Schemaläggning och kontroll av aviseringar: Upptagen yrkesverksamma vill vanligtvis ha effektiv e-post- och mötesplanering med möjlighet att konfigurera aviseringar.

Här är en lista över 10 mycket effektiva program för hantering av inkorg och e-post som du kan lita på för att revolutionera ditt sätt att hantera e-post. Vi har täckt en rad olika verktyg som passar olika arbetsområden, såsom kundservice, marknadsföring och medarbetarsupport. ?

ClickUp AI gör det möjligt för säljteam att känna sig mer säkra i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden.

Om du är trött på att jonglera med flera kommunikationskanaler för att hålla dina projekt på rätt spår, lita på Clickups allt-i-ett -lösning för e-postprojektledning för att förvandla kaos till klarhet! Plattformen samlar spridda projekt- och kommunikationsuppgifter och gör allt tillgängligt i ett centralt nav.

ClickUp är mer än ett alternativ till e-post – det är en produktivitetsrevolution. Säg adjö till besväret med att växla mellan flikar för att hantera e-post! Med funktionen Inbox kan du ansluta dina e-postkonton, till exempel Gmail och Outlook, direkt till ClickUp.

Samla alla dina e-postkonversationer i Uppgifter för att rensa upp i din vardag. ClickUp hjälper dig att:

Skapa åtgärdsbara uppgifter direkt från din inkorg – perfekt för e-postmarknadsföringskampanjer, kundförfrågningar eller för att skapa automatiserade arbetsflöden.

Schemalägg uppgifter och möten utifrån teamets tillgänglighet (med en inbyggd kalender)

Anpassa prioriterade aviseringar och påminnelser för att minimera distraktioner

Bifoga e-postmeddelanden till uppgiftstrådar för att hålla kommunikationen centraliserad

Hantera dina e-postmeddelanden och ditt arbete på ett och samma ställe – skicka och ta emot e-postmeddelanden var som helst i ClickUp, skapa uppgifter från e-postmeddelanden, ställ in automatiseringar, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och mycket mer.

Med ClickUp Automations får du möjlighet att automatisera e-poståtgärder med bara några få klick. Ta kontroll över din e-posthantering genom att skicka lead-e-postmeddelanden, uppdatera status och tillämpa prioriteringar och taggar på autopilot.

Och här är grädden på moset! ?

ClickUp AI är här för att höja din effektivitet ännu mer. Från att sammanfatta mötesanteckningar till att skapa e-postmeddelanden med användningsspecifika uppmaningar är det din virtuella produktivitetshjälpreda. Använd det för att skapa tydliga, koncisa och engagerande e-postmeddelanden med förstrukturerad formatering som tilltalar mottagaren/mottagarna.

För dig som hanterar stora marknadsföringskampanjer kan du använda ClickUp Email Marketing Template för att förenkla processen att skapa och skicka e-postmeddelanden och spåra leads, så att din pipeline alltid är effektiv och visuellt sammanhängande.

ClickUps bästa funktioner

E-postuppgiftshantering och centraliserad kommunikation

Anpassningsbara automatiseringsåtgärder för e-post

Förbättrad effektivitet med e-postmallar och sparade svar

Ansluter sömlöst till andra e-postleverantörer

AI-skrivassistent för uppgifter som att sammanfatta och skriva e-postmeddelanden

Mindre kontextväxling genom att svara på aviseringar direkt från inkorgen

Sömlös import av e-post

Enkla sök- och filtreringsalternativ

Robusta säkerhets- och sekretessprotokoll

Begränsningar i ClickUp

Nya användare behöver tid för att utforska alla funktioner

Ingen inbyggd videokonferensfunktion, men integreras med populära verktyg som Zoom.

Innehåller inte traditionella analysfunktioner för e-postmarknadsföring jämfört med vissa andra e-posthanteringsprogram i denna lista.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta företaget för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Hiver

Hiver är ett utmärkt verktyg för e-posthantering som förenklar e-post och samarbete i Gmail- och G Suite-miljöer. Med dess Chrome-tillägg kan du tilldela e-postmeddelanden, lägga till interna anteckningar, ställa in status, använda livechatt och till och med prova röstkommunikation med ett Aircall-abonnemang. ?️

Hiver förvandlar Gmail till en robust arbetsplatshub som ger dig realtidsöverblick över teamets arbetsbelastning och förfrågningsstatus. Konvertera e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar med ett enda klick, allt från ditt välbekanta Gmail-gränssnitt.

Denna e-posthanteringsprogramvara förser dig med viktiga funktioner för e-postprojektledning som organisering, prioritering och effektiva sökfunktioner, vilket gör det enkelt att hålla reda på ansvar för uppgifter och teamets produktivitet.

Hivers bästa funktioner

Integreras med Gmail och Google Workspace Suite

Gör det möjligt att omvandla e-postmeddelanden till genomförbara, tilldelningsbara uppgifter

Realtidsöverblick över status för inkommande och utgående meddelanden

Chrome-tillägget stöder livechatt, WhatsApp-meddelanden och röstkommunikation.

Hivers begränsningar

Ingen möjlighet att tilldela mer än en person till ett e-postmeddelande

Mobilappen behöver förbättras

Priser för Hiver

Lite : 15 $/månad per användare

Pro : 39 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Hiver-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

3. Zendesk

Som kundsupportlösning ser Zendesk till att e-postkommunikationen lämnar ett bestående intryck på dina kunder. Med funktioner som fördefinierade svar gör dess verktyg för e-posthantering det möjligt för ditt supportteam att effektivt hantera vanliga e-postfrågor och öka produktiviteten.

Men det som verkligen skiljer Zendesk från andra är dess exceptionella anpassningsbarhet för e-posthantering. Du kan skapa skräddarsydda rapporter och datavisualiseringar för att få ovärderlig insikt i din inkorgs prestanda, vilket hjälper dig att effektivisera dina e-postprocesser för inkommande och utgående e-post. Detta förbättrar inte bara teamets effektivitet i hanteringen av e-post, utan förbättrar också kundupplevelsen över tid. ?

Zendesks AI-verktyg förfinar e-posthanteringen ytterligare genom att ta över viktiga uppgifter som att sortera e-postmeddelanden och föreslå svar.

Zendesks bästa funktioner

Integreras med CRM för personliga kundförfrågningar och interaktioner

Anpassade rapporter och datavisualiseringar – perfekta för e-postmarknadsföringskampanjer och kundtjänstteam

Automatiserar sortering av e-post och svarförslag på inkommande e-postmeddelanden

Förbättrar kundupplevelsen i alla kommunikationskanaler

Zendesk-begränsningar

Administratörspanelen skulle kunna förbättras

Undermålig sökfunktion

Priser för Zendesk

*Alla angivna priser avser årsabonnemang och en kostnadsfri provperiod erbjuds.

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

4. Help Scout

Help Scout är utformat för att effektivisera kundkonversationer på ett enkelt sätt inom en delad inkorg. Du har en e-postadress och ett användarkonto som är unikt för dig, men användare av den delade inkorg kan samarbeta kring e-postmeddelanden som kommer till en enda adress, till exempel hello@ eller info@.

Tack vare funktionen Collision Detection uppstår inga dubbla svar. Om en annan medlem gör ändringar i en konversation medan en användare skriver ett svar, pausar verktyget svaret och låter användaren granska uppdateringarna.

Visuella signaler visas när andra deltar i samma konversation, oavsett om det är i en mappvy eller i själva konversationen.

Help Scouts bästa funktioner

Delad inkorg som centraliserar kundkonversationer

Över 75 kortkommandon för ökad effektivitet

Meddelanden i appen tillgängliga

Kollisionsdetektering för att undvika kommunikationsöverlappningar från inkommande e-postmeddelanden

Begränsningar för Help Scout

Mallarna kunde vara mer varierade

Begränsade rapporteringsalternativ

Priser för Help Scout

Standard : 20 $/månad per användare

Plus : 40 $/månad per användare

Pro: 65 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Help Scout-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

5. Gmelius

Gmelius synkroniseras sömlöst med Gmail, Slack, Trello och andra kommunikationsverktyg, vilket säkerställer samarbete i realtid över hela din arbetsplats. Förena interna och externa konversationer genom funktioner som delade inkorgar, etiketter och projektpaneler.

Programvaran förenklar processen för att boka möten med sin Gmail-mötesplanerare. Du kan dela din kalender, skicka frågeformulär eller påminnelser före mötet och integrera smidigt med ditt favoritverktyg för videokonferenser.

Andra produktivitetsorienterade funktioner inkluderar e-postsekvenser, mallar och interna anteckningar. Detta verktyg möjliggör användning av Gmail-mallar eller e-postutdrag med ett enda klick direkt i skrivfönstret. Du kan till och med skapa ett arkiv med färdiga e-postsvar, snyggt kategoriserade för enkel åtkomst.

Gmelius bästa funktioner

Synkronisering i realtid för schemaläggning

Delade inkorgar med etikettering

Möjlighet att lägga till interna anteckningar till e-postmeddelanden

E-postsekvenser för automatiserad och strukturerad e-postkommunikation

Inbyggd sökmotor för e-post

Gmelius begränsningar

Vissa användare önskar utbildningsmaterial för att kunna använda plattformen.

Det går inte att tilldela uppgifterna till mer än en person.

Priser för Gmelius

Flex : från 15 $/månad (för upp till fem användare)

Tillväxt : 24 $/månad per användare (årlig fakturering)

Pro: 36 $/månad per användare (årlig fakturering)

Gmelius betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

6. Front

Front har en rad funktioner för e-posthantering som hjälper dig att skala upp din verksamhet samtidigt som du behåller en personlig kontakt med dina kunder. Varje konversation berikas med kundhistorik och relevant data, vilket underlättar skräddarsydd och effektiv kommunikation.

Verktyget erbjuder praktiska funktioner för e-posthantering, såsom automatiserade arbetsflöden för tilldelning, eskalering och svar på meddelanden. Samarbetsfunktionerna gör det möjligt för ditt serviceteam att hantera förfrågningar på ett effektivt sätt, där teammedlemmarna enkelt kan kommentera e-postmeddelanden, dela utkast och skicka meddelanden till varandra inom Fronts delade arbetsyta.

Front integreras med olika tredjepartsappar, inklusive Facebook, Twitter och WhatsApp, för att effektivisera dina e-post- och kommunikationsflöden. ?

Fronts bästa funktioner

Tillhandahåller kundhistorikdata för kontextuella konversationer

Automatiserar tilldelning av meddelanden, eskalering och svar

Hantera olika kommunikationskanaler

Över 60 integrationer

Frontbegränsningar

Kalenderfunktionen behöver förbättras, enligt vissa användare

Kunde ha bättre administrationsfunktioner

Frontprissättning

Startpaket: 19 $/månad per användare

Tillväxt : 59 $/månad per plats

Skala : 99 $/månad per plats

Premier: 229 $/månad per plats

*Alla priser avser årsabonnemang.

Frontbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

7. Superhuman

Till skillnad från de andra plattformarna på vår lista fokuserar Superhuman enbart på att tillhandahålla en strömlinjeformad e-postklient för Gmail- och Google Workspace-användare på Mac- och Windows-plattformar.

Denna SOC-2-kompatibla klient är mycket användbar för globala team, eftersom den möjliggör skapande av kalenderhändelser i alla tidszoner! Med Superhuman AI kan du snabbt och precist hantera en mängd uppgifter, oavsett om det handlar om att finslipa dina meddelanden eller skicka omedelbara svar.

Plattformen har smarta kortkommandon för uppgifter som att starta kommandocentret och välja konversationer. Den har också snooze- och uppföljningspåminnelser som hjälper dig att hålla ordning och kontroll på din superinkorg. ?

Superhuman bästa funktioner

Ren och effektiv e-postklient

AI-baserad automatisk e-postsortering

Praktiska påminnelser om uppföljning

Navigeringsvänliga kortkommandon

Övermänskliga begränsningar

Begränsade alternativ för formatering av svar

Mobilappen kan förbättras

Övermänskliga priser

Startpaket : 25 $/månad per användare

Tillväxt : 25 USD/månad per användare (för minst fem användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang och erbjuder en kostnadsfri provperiod.

Övermänskliga betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

Kolla in dessa Superhuman-alternativ!

8. Brevo

Brevo erbjuder ett stort antal marknadsförings- och CRM-verktyg som spänner över flera kommunikationskanaler, inklusive e-post, SMS och livechatt. Med dess e-postmarknadsföringsfunktioner kan du skapa visuellt tilltalande e-postkampanjer och distribuera dem till en stor publik utan ansträngning.

Plattformen låter dig hantera ett obegränsat antal kontakter och erbjuder automatiserad kontaktsegmentering baserat på beteende, intressen och andra attribut. ?

Brevo hjälper också till med transaktionsmeddelanden, såsom återställning av lösenord, orderbekräftelser och leveransuppdateringar. Sammantaget erbjuder det en överskådlig kontrollpanel som hjälper dig att övervaka och optimera dina e-postkampanjer för ökad effektivitet.

Brevos bästa funktioner

Inriktat på e-postmarknadsförare

Gratis obegränsat antal kontakter

Smart leadsegmentering för e-postmarknadsföringskampanjer

Dashboard för övervakning och optimering av kampanjer

Stöder transaktionsbaserad e-post

Brevo-begränsningar

Begränsad kundsupport

Begränsat utbud av mallar

Brevo-priser

Gratis för alltid

Starter : från 22 $/månad

Business : från 58 $/månad

BrevoPlus: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang och betalda abonnemang erbjuder en kostnadsfri provperiod.

Brevo-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

9. Missive

Missive är en samarbetsinbox och chattapp som är utformad för att förbättra teamarbetet kring e-postkommunikation. Den underlättar smidigt samarbete genom att du kan tilldela konversationer till specifika teammedlemmar eller team, skapa arbetsflöden, hantera uppgifter och tillämpa etiketter för effektiv organisering av inkorgen. ?

Missive erbjuder också viktiga verktyg för e-posthantering som snoozing, stöd för flera konton och robusta filter. Det som skiljer det från andra är dess avancerade samarbetsverktyg, som omfattar chatt, teaminkorgar, gemensamt skrivande, uppgifter, kalendrar, statusuppdateringar och mycket mer.

För att minska e-postöverbelastningen i teamet erbjuder plattformen automatisering genom regler, möjliggör delning av fördefinierade svar och tillåter sammanslagning av relaterade konversationer för att minska meddelandeöverbelastningen.

Missives bästa funktioner

Möjliggör interna kommentarer i e-postmeddelanden

Interna chattrum för teamkommunikation i realtid

Enkel delning av fördefinierade svar och mallar

Sammanfogar relaterade konversationer till en enda tråd

Begränsningar för meddelanden

Begränsade sökalternativ med gratisplanen

Skulle behöva fler resurser för introduktion

Priser för Missive

Gratis för alltid

Startpaket : 14 USD/månad per användare

Produktivt : 18 $/månad per användare

Företag: 26 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Missive

G2 : 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

10. SaneBox

Till skillnad från många e-posthanteringsverktyg som riktar sig till företag och team som hanterar stora e-postvolymer, är SaneBox utformat med vanliga användare i åtanke. Det använder AI för att automatiskt kategorisera dina e-postmeddelanden i olika mappar, så att du kan återfå fokus och minska röran i inkorgen.

Verktyget fungerar som en hjälpsam inkorgsassistent som kontinuerligt anpassar sig efter dina vanor och preferenser. Sanebox ansluter till ditt e-postkonto och skapar specialiserade mappar som SaneLater för distraherande e-postmeddelanden, SaneNews för nyhetsbrev och SaneCC för e-postmeddelanden med CC. Snyggt, eller hur?

Det fina med SaneBox är att det integreras sömlöst med din befintliga e-posttjänst, vilket gör att du slipper lära dig en ny applikation. ?

SaneBox bästa funktioner

Kategoriserar automatiskt e-postmeddelanden i mappar

AI-assistans

Integreras med din befintliga e-posttjänst

Anpassade mappar för att personalisera e-postkommunikation och organisation

Begränsningar för SaneBox

Saknar instruktioner för användning av många funktioner

Navigeringen på instrumentpanelen kan förbättras

Priser för SaneBox

Snack : 7 $/månad

Lunch : 12 $/månad

Middag: 36 $/månad

SaneBox betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Uppnå e-postharmoni med det bästa verktyget för hantering av inkorgar

Oavsett om du arbetar ensam eller i ett team bidrar verktyg för hantering av inkorgar till att du kan behålla ditt förstånd och vara produktiv hela dagen. De alternativ vi har diskuterat hjälper dig att säga adjö till e-postutmattning och hej till en mer organiserad och effektiv inkorg. ?

Svårt att bestämma sig? Prova ClickUp för att uppnå en kommunikationsharmoni som aldrig förr. Med genomtänkta AI- och produktivitetsfunktioner och coola integrationer kan det vara den pusselbit du behöver för att kommunicera som ett proffs!