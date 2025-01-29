De 10 bästa meddelandeapparna för företag 2025

Det kan ibland vara svårt att hålla kontakten med kollegor och kunder, särskilt när fler och fler arbetar på distans. Lyckligtvis finns det ett ständigt växande antal meddelandeappar för företag som är utformade för att hjälpa dig att hålla kontakten, ha koll på projekt och samarbeta, oavsett var du befinner dig.

Vi tittar på 10 av de mest framstående meddelandeapparna för team och förklarar varför de kan passa ditt företag väl.

Vad är en app för företagsmeddelanden?

En app för företagsmeddelanden möjliggör omedelbar, textbaserad meddelandehantering i en företagsmiljö. Den ger anställda ett sätt att snabbt och bekvämt kommunicera med potentiella kunder, befintliga kunder och andra anställda.

De erbjuder många av samma fördelar som vanliga plattformar för snabbmeddelanden, till exempel realtidskommunikation, aviseringar, meddelanden och läskvitton.

Förutom funktionen för snabbmeddelanden har appar för företagsmeddelanden ofta en rad andra funktioner som underlättar samarbetet och hjälper till att effektivisera arbetsflödena.

Fördelar med en app för företagsmeddelanden

1. Ökar medarbetarnas produktivitet

Meddelandeappar erbjuder ett effektivt sätt för anställda att interagera med varandra och med kunder. Majoriteten av de anställda anser att chattplattformar för arbetet gör dem mer produktiva.

Gör arbetschattplattformar dig mer eller mindre produktiv via Nulab

Med en app för affärsmeddelanden behöver du inte planera samtal när båda parter är tillgängliga. Du kan helt enkelt skicka meddelandet, och all viktig information i det kommer att finnas tillgänglig när den andra personen har tid att läsa det.

Detta kallas asynkron kommunikation och innebär att båda parter är fria att fortsätta med andra viktiga uppgifter under tiden, vilket ökar deras produktivitet.

2. Säkerställer säker meddelandehantering

Många meddelandeappar för företag är säkrade med end-to-end-kryptering och andra säkerhetsfunktioner av företagsklass. Detta säkerställer att alla meddelanden eller bilagor som skickas via dem är säkra och endast kan nås av de avsedda mottagarna.

3. Minskar kommunikationskostnaderna

Många meddelandeappar för företag erbjuder en kostnadseffektiv kommunikationsmetod och är ett billigare alternativ till internationella samtalsabonnemang.

Vad kännetecknar en bra app för företagsmeddelanden?

Valet av app för snabbmeddelanden bör i stor utsträckning bero på ditt företags behov, men det finns flera faktorer du bör ta hänsyn till:

Användarvänligt gränssnitt

Detta säkerställer enkel implementering i hela organisationen och ökar sannolikheten för att dina team kommer att använda dem. Ett verktyg som är för komplicerat kan i slutändan bli mer till hinder än till hjälp när det gäller kommunikation.

Säker meddelandehantering

Det är viktigt att den meddelandeapp du väljer kan hålla meddelanden säkra och konfidentiella. Kostnaden för dataintrång kan vara förödande hög för många företag, särskilt när distansarbete är en faktor.

Om du delar känslig information, såsom kunddata eller marknadsföringsstrategier, via din teammeddelandeapp, kan du undvika dataläckage och uppfylla dataskyddsbestämmelserna genom att använda en lösning med robusta säkerhetsfunktioner. En säker meddelandeapp kan hjälpa dig att hålla denna information konfidentiell.

En ny app för företagsmeddelanden kan hjälpa dina anställda att komma närmare varandra och samarbeta mer effektivt, men bara om den integreras väl med de verktyg de redan använder. Annars kan det kosta dig mer tid och pengar när du försöker synkronisera allt.

Det är också värt att leta efter lösningar som fungerar på en rad olika enheter och operativsystem. På så sätt kan dina anställda, kunder och leads hålla kontakten oavsett om de använder iOS, Android, Mac eller PC.

De 10 bästa meddelandeapparna för företag

Vi har sammanställt en lista med de 10 bästa verktygen för asynkron kommunikation som du kan överväga.

Bäst för projektledning, teamsamarbete, snabbmeddelanden

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder en helt anpassningsbar plattform för att stödja alla typer av team och företag i olika branscher, samt hundratals avancerade funktioner, inklusive samarbetsfunktioner, för att effektivisera allt ditt arbete och all din kommunikation under ett och samma tak.

Denna app stöder realtids- och asynkron samverkan och gör det enklare att kommunicera med vem som helst när som helst – hybrid- och distansanställda, kunder, externa team och mycket mer. Få tillgång till en inbyggd snabbmeddelandefunktion, Chat view, för att omedelbart utbyta meddelanden i en gruppchatt eller direkt med en person, och kommunicera inom uppgifter via kommentarer och tilldela kommentarer till en teammedlem, kunder och mer.

Samarbeta med vem som helst i realtid. Dela snabbt uppdateringar, länka resurser och samla teamkommunikationen på ett och samma ställe med Chat-vyn.

Om du letar efter ett mer effektivt sätt att hantera dina e-postmeddelanden erbjuder ClickUp en funktion som heter Email in ClickUp, som gör att du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden utan att behöva lämna plattformen.

Med den här funktionen kan du enkelt integrera dina mest använda e-postappar som Gmail, Outlook eller Front och börja svara på e-post direkt i dina ClickUp-uppgifter. Det innebär att du inte längre behöver växla mellan olika appar eller tappa bort viktiga e-postmeddelanden. 📧

Skicka och ta emot e-postmeddelanden i ClickUp för att effektivisera e-posthanteringen.

Förutom funktioner för snabbmeddelanden och e-posthantering erbjuder ClickUp även en skärminspelningsfunktion som hjälper till att hålla den interna kommunikationen så smidig och tydlig som möjligt. Med Clip by ClickUp kan du skapa och skicka videomeddelanden inom ClickUp för att säkerställa att ditt meddelande är tydligt och koncist – en funktion som är extremt värdefull när du förklarar komplexa ämnen och instruktioner och som är till hjälp för dem som lär sig bäst visuellt.

Och om du vill öka din produktivitet när det gäller att skriva är ClickUp AI rätt funktion för dig. Oavsett vilken roll eller arbetsuppgift du har kan ClickUp AI förändra ditt sätt att arbeta. Dess forskningsbaserade verktyg säkerställer högkvalitativt innehåll genom att använda anvisningar som är skräddarsydda för specifika roller – använd ClickUp AI för vardagliga uppgifter som att omedelbart skapa e-postmeddelanden, bloggar och mycket mer.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Det bästa av allt är att ClickUp har uppnått ISO 27001:2013, den högsta säkerhetsstandarden för kunddata i programvara, vilket innebär att dina konversationer, ditt arbete och viktig information skyddas på högsta nivå.

Dessa viktiga funktioner för kommunikation och samarbete, tillsammans med hundratals anpassningsbara funktioner, gör ClickUp till en av de bästa affärsmeddelandeapparna som finns idag.

Bästa funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla delar av ClickUp efter ditt teams och ditt företags behov.

15+ anpassade vyer : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy. : Välj mellan över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive chattvy.

Chattsvy : Skicka snabbmeddelanden till ditt team och fortsätt konversationerna parallellt med ditt arbete.

E-post i ClickUp: Hantera all din e-postkommunikation på ett ställe utan behov av extra program och mjukvara. Skicka företagsnyheter, uppdrag, uppgifter, information och viktiga meddelanden i ClickUp utan att behöva byta flik.

Whiteboards : Skapa visuella hjälpmedel för virtuella möten och kartlägg projekt och idéer för att kommunicera planer med dina team.

Observerare : När någon tilldelas rollen som observatör får de automatiskt aviseringar när uppdateringar görs på en uppgift, vilket eliminerar behovet av manuell uppföljning.

Tilldelade kommentarer och omnämnanden : Skapa åtgärdspunkter inom en uppgift och tilldela dem till andra eller till och med dig själv, och använd omnämnandefunktionen för att uppmärksamma dem på punkter inom uppgifter eller chattvyn.

Sekretess, behörigheter och gäster : Bjud in externa medlemmar till din arbetsplats och ha full kontroll över vad de kan se och ha tillgång till.

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsappar för att konsolidera dina appar och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Mobilapp: Få tillgång till ditt arbete och dina konversationer när som helst och var som helst med mobilappen ClickUp.

Begränsningar

Vissa användare kan uppleva en brant inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner. ClickUp erbjuder kundsupport dygnet runt och flera resurser för att mildra detta problem.

Prissättning

Gratis för alltid: Funktionsrik gratisplan

Obegränsat: 7 dollar per användare/månad

Företag: 12 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,7 av 5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 3 500 recensioner)

2. Dialpad

Bäst för affärskommunikation och kundupplevelselösningar

via Dialpad

Dialpad är en enhetlig kommunikationslösning som ger dig allt från funktioner för företagsmeddelanden till callcenter-programvara, allt utformat för att samla din kommunikation på en enda lättanvänd plattform.

Dialpad erbjuder röst- och videosamtal, gruppchatt och intern/extern kommunikation med AI-integration. Det integreras också med HR-programvara som Rippling och kundtjänstprogramvara. Du kan använda det för affärsmeddelanden med funktioner som SMS, MMS och gruppmeddelanden. Dessutom kan kanaler organiseras efter team, projekt eller ämne, och du kan publicera statusuppdateringar för att informera dina teammedlemmar om din tillgänglighet.

Dialpad är lättillgängligt på flera enheter. Publicera statusuppdateringar för att meddela dina kollegor om du är upptagen och växla enkelt till Dialpad på en annan enhet när du är utanför kontoret.

Bästa funktioner

Dela filer: Skicka en rad olika filtyper via Dialpads chattfunktion, inklusive foton, videor och filer. Om du vill dela en fil med en transkription av ett röstmeddelande, som automatiskt transkriberats av Dialpd Ai, kan du göra det snabbt och enkelt.

En app, många enheter: Dialpad samlar all din kommunikation på ett ställe, så att du inte behöver växla mellan olika appar hela tiden. Det bästa är att du kan komma åt det stället från praktiskt taget var som helst. Det finns appar för Android och iOS, samt appar för Mac och PC och webbläsarbaserad åtkomst.

Inbyggd AI: Dialpad AI hjälper dig att förenkla arbetsflöden och Dialpad AI hjälper dig att förenkla arbetsflöden och spara tid i alla kommunikationskanaler. Prediktiv CSAT hjälper dig att öka kundnöjdheten i ditt kontaktcenter, och livecoaching hjälper dig att få ut det mesta av ditt säljteam före, under och efter samtal.

Support dygnet runt: Få tillgång till support som hjälper dig med onboarding eller andra problem som kan uppstå. Detta är otroligt användbart när ditt team är spritt över hela världen. Du vet att det alltid finns någon tillgänglig som kan hjälpa dig.

Realtidsanalys: Ger chefer och administratörer möjlighet att analysera samtalsvolym, användning och användning oavsett var i världen de arbetar.

Begränsningar

Eftersom Dialpad har så många funktioner kan inlärningskurvan vara ganska brant. Ett omfattande hjälpcenter och livechattstöd dygnet runt finns tillgängligt för hjälp.

Prissättning

Standard: 15 USD per användare/månad

Pro: 25 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,4 av 5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,3 av 5 (över 450 recensioner)

3. Slack

Bäst för snabbmeddelanden med interna och externa team

via Slack

Slack erbjuder en plattform som för samman team. Slack är uppbyggt kring kanaler och organiserade utrymmen för att diskutera projekt och dela resurser, och syftar till att ge flexibilitet att arbeta när och hur du vill, vilket gör det till en av de mest använda och populära apparna för snabbmeddelanden idag.

Bästa funktioner

Integrationer: Slack har tredjepartsintegrationer med ett antal vanliga produktivitetsverktyg, vilket innebär att du kan göra mer på ett och samma ställe. Plattformar som Google Drive, Outlook Calendar och ClickUp stöds alla. Det finns också integrationer med andra appar, till exempel Slack har tredjepartsintegrationer med ett antal vanliga produktivitetsverktyg, vilket innebär att du kan göra mer på ett och samma ställe. Plattformar som Google Drive, Outlook Calendar och ClickUp stöds alla. Det finns också integrationer med andra appar, till exempel e-postmarknadsföringsprogram som Mailchimp.

Kanaler: Kanaler gör det enkelt att organisera flera projekt, hålla alla uppdaterade om framsteg och synkroniserade, vilket ökar produktiviteten.

Huddles: Teammedlemmarna kan enkelt hoppa från meddelanden till samtal. Det innebär ingen produktivitetsförlust, och de kan till och med dela skärmar för att ytterligare öka samarbetet.

Säkerhet: Slack erbjuder dataskydd i företagsklass så att du kan vara säker på att endast godkända personer och enheter har tillgång till din kommunikation. Du kan också vara trygg i vetskapen om att du uppfyller alla dataskyddsbestämmelser.

Canvases: Förbättrar samarbetet och erbjuder en dedikerad plats för att samla och dela information, från att-göra-listor till projektbeskrivningar.

Begränsningar

Vissa användare har påpekat att Slacks abonnemang är ganska dyra, särskilt jämfört med andra plattformar med ett liknande antal funktioner.

Prissättning

Gratis: 0 dollar

Pro: 7,25 dollar per användare/månad

Business+: 12,50 dollar per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,5 av 5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 22 000 recensioner)

Jämför Slack och Asana!

4. Microsoft Teams

Bäst för teamsamarbete

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är en allt-i-ett-app som är utformad för att hjälpa dig att kommunicera med andra online. Förutom snabbmeddelandefunktioner erbjuder den även videokonferensfunktioner, möjlighet att dela filer från hela Microsoft Office-verktygslådan och en community-skapare som sammanför likasinnade människor för att samarbeta.

Bästa funktioner

Kommunicera var som helst: Microsoft Teams erbjuder en rad mobilappar som gör att du kan hålla kontakten oavsett var du befinner dig. Du kan ta emot aviseringar om snabbmeddelanden på din mobil och svara med röstmeddelanden om du inte har tid att skriva.

Schemalägg sändning: Schemalägg meddelanden som ska skickas vid ett senare tillfälle, så att du kan respektera arbetstiderna för distansanställda, även om de befinner sig i en annan tidszon. Meddelanden kan redigeras när som helst innan de skickas. Dessa funktioner saknas i många Schemalägg meddelanden som ska skickas vid ett senare tillfälle, så att du kan respektera arbetstiderna för distansanställda, även om de befinner sig i en annan tidszon. Meddelanden kan redigeras när som helst innan de skickas. Dessa funktioner saknas i många alternativ till Microsoft Teams

Integrationer: Synkroniseras med en rad olika verktyg. Det innebär att du kan optimera dina arbetsflöden och överföra data från andra appar.

Omedelbar översättning: Gör det enklare att kommunicera med internationella kollegor och kunder. Med deras översättningsfunktion kan du översätta ett meddelande till över 100 olika språk.

Extern åtkomst: Bjud in personer utanför din Teams-organisation att delta i en chatt. Detta förbättrar samarbetet och hjälper dig att samla all din kommunikation på ett ställe.

Begränsningar

Vissa användare har noterat att Microsoft Teams kan vara buggigt och opålitligt, med ojämn anslutning vid videochattar och länkar som försvinner i chattar.

Prissättning

Essentials : 4 dollar per användare/månad

Business Basic : 6 dollar per användare/månad

Business Standard: 12,50 dollar per användare/månad

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,3 av 5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 9 000 recensioner)

Jämför Teams med Slack!

5. Chanty

Bäst för gruppmeddelanden och integrerad videoteknik

via Chanty

Chanty är ett prisvärt alternativ när det gäller meddelandeappar för team, med en gratisplan som lovar obegränsad, säker meddelandehantering för alltid. Det är också ett verktyg för teamsamarbete som erbjuder videosamtal, uppgiftshantering, kanbantavlor och fildelning.

Bästa funktioner

Uppgiftshantering: Alla meddelanden kan omvandlas till uppgifter, vilket hjälper till att effektivisera arbetsflödena när det gäller uppgiftshantering, och alla medlemmar i teamet kan hållas uppdaterade om projektens framsteg.

Enkel delning av kod: Dela snabbt kodblock för att hålla projekten igång utan problem. Detta är en idealisk funktion för mjukvaruutvecklare som vill utbyta kodsnuttar snabbt.

Röstmeddelanden: Håll kommunikationen igång även när du inte sitter vid ditt skrivbord genom att skicka högkvalitativa ljudmeddelanden till hela ditt team.

Kanban-tavla: Optimera arbetsflöden med flexibiliteten att växla till en kanban-tavla för att hantera uppgifter från ett enda ställe.

Kostnadseffektivt: Chantys kostnadsfria plan ger upp till 10 teammedlemmar obegränsade konversationer, röstmeddelanden och en-till-en-samtal. Den funktionsrika planen som erbjuder gruppssamtal och skärmdelning kostar bara 3 dollar.

Begränsningar

Vissa recensioner rapporterade problem med anslutningen.

Prissättning

Gratis: 0 dollar

Företag: 3 dollar per användare/månad

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,5 av 5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 30 recensioner)

6. Zoho Cliq

Bäst för organiserad teamkommunikation och samarbete

via Zoho Cliq

Zoho Cliq är ett verktyg för teamkommunikation som hjälper dig att organisera konversationer, ansluta till befintliga verktyg och automatisera rutinuppgifter. Det förenklar samarbete mellan team på distans med funktioner som incheckningar och synlighet av tillgänglighet, till exempel när man är i ett möte. Du kan skapa genvägar och anpassade bots för att spara tid för ditt team.

Bästa funktioner

Sökbara konversationer: Sök enkelt efter text eller filer som har delats i dina konversationer, så att du alltid kan gå tillbaka och hitta viktig information när du behöver den som mest.

Arbetsagenda: Dagliga uppgifter, kalendrar och scheman är lätta att se, så att du alltid kan hålla koll på kommande deadlines. Påminnelser kan ställas in för kommande evenemang och projekt, direkt från dina chattar.

Anpassningsbara bots: Du kan skapa egna bots för att automatisera dina arbetsflöden, ansluta till dina befintliga verktyg och fungera som en virtuell assistent.

Högsta säkerhet: Med datakryptering, dataintegritet för integrationer och en hemlig chattfunktion kan du vara säker på att ditt företags data är skyddade.

Whiteboard: Detta gör det enklare att samarbeta med teammedlemmarna i chattfönstret. Den färdiga tavlan kan sedan delas i chatten som en bild.

Begränsningar

Vissa recensenter har noterat en brist på tredjepartsintegrationer jämfört med konkurrenterna. Det finns till exempel begränsade integrationer med fjärråtkomstlösningar som VNC Connect (se denna sammanfattning av Team Viewer vs VNC för att få en bättre uppfattning om vad fjärråtkomstlösningar kan erbjuda).

Prissättning

Gratis: 0 dollar

Obegränsat: 1 dollar per användare/månad

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,4 av 5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 70 recensioner)

7. Google Chat

Bäst för textbaserad chatt, videokonferenser och fildelning

via Google Chat

Google Chat är ett verktyg för teamkommunikation inom Google Workspace. Det har funktioner för direktmeddelanden och gruppmeddelanden, som är tillgängliga via Gmail eller en fristående app. Sökfunktionen är integrerad för enkel åtkomst till tidigare konversationer, och plattformen har starka säkerhetsåtgärder för datakryptering och integritet.

Bästa funktioner

Spaces: Spaces erbjuder dedikerade områden där team kan diskutera, dela kunskap, samarbeta i projekt och bygga gemenskaper.

En del av Google Workspace: Använd Chat och Spaces för att Använd Chat och Spaces för att samarbeta smidigt med teammedlemmar och kunder i Google Docs, Slides och Sheets. Integrationer med andra appar är också tillgängliga, till exempel CRM-programvara som Salesforce.

Stort urval av planer att välja mellan: Google Chat erbjuder flera olika nivåer med en rad funktioner så att du kan välja den som passar bäst för ditt företag. Den är också lätt att skala upp i takt med att ditt företag växer.

Gäståtkomst: Gör det möjligt att ge tillfällig gäståtkomst så att du enkelt kan samarbeta med personer utanför din organisation.

Integrationer: Integrera Google Chat med appar från tredje part och använd bots för att effektivisera dina arbetsflöden med automatisering.

Begränsningar

Vissa recensenter har påpekat att Google Chat saknar vissa funktioner jämfört med liknande produkter, till exempel möjligheten att dela skärmar eller spela in möten.

Prissättning

Business Starter: 6 dollar per användare/månad

Business Standard: 12 USD per användare/månad

Business Plus: 18 $ per användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

Capterra: 4,5 av 5 (över 2 100 recensioner)

8. Twist

Bäst för asynkron meddelandeapp

via Twist

Twist är en meddelandeapp som fokuserar på asynkron kommunikation för distribuerade team. Den kombinerar e-post, chatt och forum, utan några av nackdelarna, för att skapa strukturerade kanaler som organiserar information efter ämne. Den har också en-till-en-meddelanden för teambuilding och feedback.

Bästa funktioner

Trådar: Twist gör det enkelt att skära igenom småpratet och gå rakt på det viktiga med dedikerade trådar, vilket säkerställer att viktig information inte hamnar i skymundan. Det är enkelt att få nya medarbetare att komma igång när de börjar och inkorgar kan prioriteras individuellt.

Integrationer: Integrationer med plattformar som Asana, Google Drive och Trello stöds. Du kan även skapa egna anpassade automatiseringar för att effektivisera dina arbetsflöden ytterligare.

Enkelt organiserade kanaler: Du kan strukturera kanaler efter ämne, projekt eller kund för att säkerställa att all kommunikation är tydlig och tillgänglig.

Enkel introduktion: Twist erbjuder lättillgängliga trådar så att nya medarbetare snabbt kan sätta sig in i tidigare konversationer och beslut.

Smarta aviseringar: Alla aviseringar samlas på ett ställe, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att prioritera uppgifter och meddelanden.

Begränsningar

Till skillnad från vissa av sina konkurrenter och Trello-alternativ är Twists sökfunktion något begränsad, vilket innebär att om du tappar bort en viktig tråd kan det vara svårt att hitta den igen.

Prissättning

Gratis provperiod: 0 $ för en månad

Obegränsat: 6 dollar per användare/månad

Kundrecensioner och betyg

G2: 3,9 av 5 (19 recensioner)

Capterra: 4,3 av 5 (över 30 recensioner)

9. Workplace by Facebook

Bäst för direktmeddelanden mellan två personer och i grupp

via Workplace by Facebook

Workplace by Meta (tidigare Facebook) är en allt-i-ett-lösning för intern kommunikation som erbjuder funktioner som evenemang, grupper, omröstningar, undersökningar och profiler för att öka medarbetarnas engagemang och stärka företagskulturen. Det fungerar som en företagsversion av Facebook och förser företagets intranät med funktioner för teamkommunikation.

Bästa funktioner

Kunskapsbibliotek: Upptäck och få tillgång till viktig information från vilken enhet som helst med funktionen Kunskapsbibliotek i Workplace. Flexibla behörigheter innebär att du kan bestämma vem som har tillgång till vilket innehåll, och en intuitiv sökfunktion hjälper dig att snabbt hitta exakt det du letar efter.

Skapa kontakter: Utformad med mobilen i åtanke, vilket innebär att den är lättillgänglig från praktiskt taget alla mobila enheter. Anslutningar till en rad olika appar gör det enkelt att hålla kontakten utan att behöva växla mellan flera olika fönster.

Insikter om arbetsplatsen: Analysera hur dina anställda använder Workspace för att upptäcka bättre sätt att koppla samman din organisation.

Arbetsplatsgrupper: Kommunicera enkelt med rätt personer och gör meddelanden till specifika team eller regioner. Du kan till och med använda det för att uppmärksamma ett väl utfört arbete genom att skicka ett inlägg om prestationen.

Arbetsplatssäkerhetscenter: Dela viktig säkerhetsinformation och håll koll på säkerheten under en kris.

Begränsningar

Med så många funktioner i Workplace har vissa användare haft svårt att hitta exakt det de letar efter när de behöver det. Detta kan vara särskilt förvirrande för nya användare, och vissa efterfrågar en mer omfattande handledning om hur man använder plattformen till fullo.

Prissättning

Grundplan: 4 dollar per användare/månad

Tillägg: Förbättrad administration och support för 2 USD per användare/månad, och Enterprise Live för 2 USD per användare/månad.

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,0 av 5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (över 1 200 recensioner)

10. Zoom Chat

Bäst för videomöten, teamchatt, VoIP-telefon och webbseminarier

via Zoom Chat

Team Chat är chattfunktionen i Zoom One. Zoom är kanske mest känt för sin videokonferensfunktion, men erbjuder faktiskt en rad samarbetsverktyg och andra funktioner som är utformade för att underlätta för företag, till exempel Zoom Phone, deras VoIP-tjänst och ett av många tillgängliga alternativ till Vonage.

Bästa funktioner

Enkel att använda: Lätt för team att ta till sig tekniken och komma igång snabbt. Både interna och externa målgrupper har tillgång till en rad smarta funktioner som hjälper dem att samarbeta.

Säker: Funktioner som avancerad kryptering och multifaktorautentisering gör det enkelt att säkerställa att all din korrespondens förblir säker och konfidentiell.

Sökfunktioner: Hitta enkelt meddelanden, kontakter och filer med hjälp av sökfunktionen. Detta sparar tid eftersom du slipper bläddra tillbaka genom chattar, eftersom all information är lättillgänglig.

Avancerade administratörskontroller: Anpassa säkerhetsinställningar, kommunikationsstilar och behörigheter efter ditt företags exakta behov.

Molnlagring: Lagra filer, dokument och innehåll från dina chattkanaler så att du aldrig behöver oroa dig för att förlora viktig information.

Begränsningar

Vissa användare har beskrivit Zooms gränssnitt som klumpigt. Andra har påpekat att priset inte är lika attraktivt som hos vissa konkurrenter och alternativ till Zoom , vilket gör det till ett potentiellt kostsamt val för små och medelstora företag.

Prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 149 USD per användare/år

Företag: 199 USD per användare/år

Business Plus: 250 USD per användare/år

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,5 av 5 (över 50 000 recensioner)

Håll kontakten med meddelandeappar för företag

Instant messaging-appar för företag kan vara ett kostnadseffektivt sätt för dina team att hålla kontakten, vilket främjar bättre samarbete, produktivitet och engagemang. De bör utgöra en viktig del av alla moderna kommunikationsstrategier på arbetsplatsen.

Det finns en mängd olika appar tillgängliga, var och en med sina egna unika försäljningsargument, från appar för snabbmeddelanden och skärmdelning till verktyg för videokonferenser och så vidare. Tänk på dina behov och din budget när du väljer bland de många tillgängliga apparna, som alla har unika funktioner som skärmdelning, videokonferenser, chattkanaler och integration med appar från tredje part. Undersök vilka som kan integreras med dina befintliga verktyg och är lätta för dina anställda att använda.

Det är dags att modernisera dina kommunikationsverktyg – skaffa en modern meddelandeapp som stöder ditt växande företag!

Gästskribent:

Austin Guanzon är Tier 1 Support Manager för Dialpad, den ledande AI-drivna kundinformationsplattformen med funktioner som virtuell affärsfax från Dialpad. Han är expert på kundlojalitet och teknisk support med erfarenhet från några av de största teknikserviceföretagen i USA.

Austin är också medgrundare av Infinity Martial Arts i Kalifornien och har varit instruktör inom sporten. Han har även skrivit för andra domäner, såsom VMblog.