Förbättringar av instrumentpanelen för att spåra arbetet från alla vinklar

Företag optimerar sina utgifter och följer upp sina mål med större precision än någonsin. På så sätt kan de fatta välgrundade beslut och säkerställa att varje spenderad krona bidrar till deras totala framgång.

Det är därför ClickUp Dashboards är så viktiga – de hämtar projektinformation från hela arbetsytan för att ge användarna omedelbar, realtidsinformation om framsteg och prestanda. Detta hjälper teamen att spåra uppgifter, fatta välgrundade beslut och säkerställa att alla tar ansvar för de mål som har satts upp.

Att växla mellan flera verktyg för att få en uppdatering om ett projekt är ute, och konsolidering är inne. ✨

Din framgång, visualiserad

ClickUps Dashboards fungerar som det ultimata kontrollcentret för team. De ger omfattande, högnivåprojektöversikt utan onödig komplexitet och främjar samarbete för moderna, tvärfunktionella team.

Vi är glada att kunna presentera en ny omgång efterfrågade uppdateringar. Varje förbättring har utformats specifikt för att hjälpa dig att hålla ett bättre öga på hur ditt arbete fortskrider och ge dig möjlighet att vidta åtgärder – allt utan att lämna din Dashboard.

Låt oss dyka in:

1. Drill-down: Fördjupa dig i dina data

Vi strävar ständigt efter att överbrygga klyftan mellan insikter och handling. Och med Drill-down kan användarna enkelt uppnå detta.

Använd Drill-down i ClickUp Dashboards för att ändra eller uppdatera uppgifter i diagrammet för smidiga redigeringar.

Genom att klicka på cirkeldiagrammet, batteridiagrammet eller beräkningskorten kan användarna komma åt och ändra de uppgifter som bidrar till diagrammet.

Detta ger användarna en tydlig bild av uppgiftsspecifika detaljer, så att de kan identifiera flaskhalsar, känna igen mönster och trender och fatta välgrundade beslut baserade på realtidsinsikter – allt utan att behöva lämna sin Dashboard.

PS: Stapeldiagramkort kommer också att stödja drill-down inom en snar framtid!

Att manuellt uppdatera dina tidsbaserade kort är nu officiellt ett minne blott! Med Rolling Time Period kan du konfigurera ditt tidsintervall i tydliga intervall.

Uppdatera och justera tidsintervall för inkommande förfrågningar eller ärenden automatiskt med Rolling Time Period i ClickUp Dashboards.

Visade mätvärden uppdateras automatiskt i realtid och du behöver inte längre justera tidsperioderna manuellt varje vecka. Här är några sätt att använda rullande tidsperioder:

Buggar som har rapporterats under de senaste 7 dagarna

Supportärenden som har skickats in under den senaste månaden

Designförfrågningar som har fyllts i under det senaste kvartalet

Säg adjö till föråldrade rapporter och välkomna automatiserad uppföljning. ⏱️

3. Blandade gruppfilter: Anpassa dina Dashboard-vyer

Personalisering är avgörande när det gäller rapportering. Därför har vi introducerat Mixed Group Filters – en funktion som låter dig kombinera operatorerna ”And” och ”Or”, vilket ger dig större flexibilitet när du skapar anpassade Dashboards som uppfyller dina krav.

Nya blandade gruppfilter i ClickUp Dashboards gör att du kan anpassa och skräddarsy ytterligare med operatorerna "och" och "eller".

Låt oss till exempel säga att du vill se uppgifter på en specifik plats med förfallodatum som är antingen idag eller tidigare, samt uppgifter med startdatum som också är idag eller tidigare. Du kan nu uppnå detta med ett filter som ser ut ungefär så här:

((Förfallodatum är idag eller tidigare) ELLER (Startdatum är idag eller tidigare)) OCH Plats…

Denna nivå av anpassning gör att du kan skapa hyper-specifika Dashboards som uppfyller dina exakta behov.

4. Nya sprintkort: Leverera bättre produkter snabbare

Sist på vår lista över förbättringar av Dashboard finns tre nya Sprint Cards! Varje kort ger mjukvaruteam fullständig insyn för att spåra sina sprintmål och övervaka teamets framsteg.

Burndown-kort 🔥

Se om ditt team ligger i linje med vad som utlovats.

Med anpassade burndown-kort i ClickUp Dashboards kan du följa framstegen i förhållande till de timmar eller sprintpoäng som du ursprungligen planerade.

Burnup-kort 🔥

Visualisera hur mycket arbete som har slutförts och projektets totala omfattning.

Burnup-kort i ClickUp Dashboards låter dig se hur du ligger till i förhållande till sprintens eller projektets slutförande.

Velocity-kort 🏃‍♀️

Mät det genomsnittliga arbetet som ditt team har utfört under de senaste 3 till 10 sprinterna och förbättra prognosernas noggrannhet.

ClickUp Sprint Velocity Cards i Dashboards ger dig bättre och mer exakta insikter i prognoser för projekt.

Dessa nya kort stöder vårt åtagande att hjälpa dig att spåra sprints på det sätt som fungerar bäst för dig. Lägg bara till kortet till din instrumentpanel, så är du på väg mot rapporteringslycka. 📈

Snart tillgängligt i Dashboards nära dig: ett helt omarbetat kort för uppgiftslista

Slutligen arbetar vi hårt med att uppgradera vårt mest använda Dashboard-kort: Uppgiftslista!

Denna förbättring eliminerar behovet av att navigera bort från din Dashboard till en separat lista för att gräva i projektuppgifter.

Med de nya ändringarna kommer du att kunna:

Redigera uppgifter och deluppgifter direkt i texten

Anpassa din vy

Sök efter uppgifter

Det kommer att vara som att ha en helt inbyggd listvy i din Dashboard! Håll ögonen öppna för denna och fler uppdateringar som snart kommer till Dashboards. 👀

Skapa din drömdashboard

Vill du följa projektets framsteg eller hålla dig uppdaterad om företagets mål? Dashboards kan hjälpa dig!

ClickUps Dashboards ger användarna en 360-graders vy av sitt arbete. Nu när vi går in i andra halvåret finns det ingen bättre tid att se till att du är på rätt väg mot dina mål för 2023.

Med uppdateringar i realtid och anpassningsbara mätvärden får du den insikt du behöver för att ligga steget före, samarbeta mer effektivt med ditt team och hålla dig informerad om hur ditt företag utvecklas.

Börja nu och upplev fördelarna med ClickUp Dashboards redan idag!