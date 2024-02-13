12 bästa mallar för drip-kampanjer för effektiv e-postmarknadsföring

Om du är rap-fan kanske termen "drip" har fått dig att tro att vi i den här artikeln kommer att prata om exklusiva modemärken, dyra smycken och lyxig livsstil. Och även om vi inte kommer att ta upp något som är moderiktigt coolt i materiell mening, kommer vi att prata om en mycket cool kommunikationsstrategi: e-postkampanjer. 😎

Dessa kampanjer kan, när de genomförs på rätt sätt, vara mycket fördelaktiga för företag eftersom de ger högre klick- och öppningsfrekvenser jämfört med e-postmeddelanden som skickas en gång.

Drip-e-postkampanjer är dessutom utformade för att leverera relevant information vid rätt tidpunkt, vilket är användbart för att möta kunden där de befinner sig i kundresan och vid varje punkt i försäljningstratten.

För att hjälpa dig att komma igång med ditt arbete och leverera framgångsrika e-postkampanjer presenterar vi här 12 användbara mallar för drip-kampanjer, tillsammans med ett projektledningsverktyg som hjälper dig att hålla din e-postmarknadsföring på rätt spår!

Vad är en e-postkampanj?

E-postkampanjer är en serie automatiserade e-postmeddelanden som skickas till en lista med prenumeranter som svar på en användares åtgärder. Baserat på en uppsättning förutbestämda parametrar skickas dessa e-postmeddelanden i en sekvens och levereras enligt ett fastställt schema.

I ett verkligt scenario skulle en e-postkampanj se ut ungefär så här:

En person blir prenumerant på din e-postlista och när hen registrerar sig skickar du ett första e-postmeddelande (i de flesta fall ett välkomstmeddelande).

Några dagar senare, vanligtvis två till tre, skickar du ett andra e-postmeddelande där du visar upp dina mest populära funktioner om en produkt eller tjänst är i fokus för din verksamhet.

Efter ungefär fem dagar skickar du ett tredje e-postmeddelande med en CTA som uppmuntrar mottagarna att boka en demo, registrera sig för en gratis provperiod eller helt enkelt göra ett köp.

Så, vad är fördelen med att lägga så mycket arbete på att bara skicka e-post? Jo, det finns många! Med rätt drip-e-postkampanj och drip-kampanjprogramvara uppnår du följande:

Skapa personlig och målinriktad kommunikation

Vårda leads och kunder i varje steg av kundresan

Ställ in automatisering och förbättra produktiviteten

Skapa en konsekvent och aktuell kommunikation

Öka engagemanget, konverteringsgraden och kundlojaliteten

Få värdefulla och mätbara insikter om dina e-postmarknadsföringsinsatser.

Och mer

Exempel på ett arbetsflöde för e-postkampanjer skapat med ClickUp Whiteboards

För att underlätta hanteringen av e-postmarknadsföringen finns det verktyg för projektledning och e-posttestning, samt en rad mallar för drip-e-post som sparar tid och levererar drip-e-post av hög kvalitet.

Samordna effektivt med ditt team, förenkla din innehållsplanering och spårning av e-postresultat och effektivisera dina e-postmarknadsföringsarbetsflöden med ClickUp-mallen för e-postmarknadsföringskampanjer.

PROFFSTIPS Planera ett smidigt och systematiskt arbetsflöde för e-postkampanjer i ClickUp Whiteboards och använd ClickUp Email Marketing Template för att förbättra teamsamarbetet och effektivisera arbetsflödena för e-postmarknadsföring.

12 mallar för e-postkampanjer som ökar öppningsfrekvensen och engagemanget

Här är 12 exempel på e-postkampanjer som hjälper dig att komma igång med din kampanj och ger dig idéer om hur du kan utforma dina budskap och din strategi!

1. Välkomstmejl-drip-kampanj

Välkomstmejl har använts i årtionden som de första meddelandena i e-postmarknadsföringstrattar, för att hälsa nya prenumeranter välkomna och introducera dem till ett företag, en produkt eller en tjänst. Dessutom är de kända för att sätta tonen för all framtida kommunikation som skickas från ett företag.

När välkomstmejl används i form av en e-postdrip-sekvens kan de leverera en del av företagets mest framgångsrika blogginlägg eller högst relevant innehåll, såsom användbara handledningar och fallstudier. Och om du känner dig generös kan du också lägga till en gåva, till exempel en rabattkod.

Starta din e-postkampanj på rätt sätt med hjälp av Drip-kampanjmallen från ClickUp. Kom igång snabbare med en strukturerad översikt och skapa enkelt ditt välkomstmeddelande och andra drip-meddelanden i ClickUp Docs. Mallen innehåller även tre andra sidor för drip-e-postkampanjer, såsom kampanjerbjudanden, förnyelseaviseringar och prenumerationer.

Det bästa av allt är att mallen är anpassningsbar. Du kan redigera hela sidan, lägga till egen text, bädda in länkar, bilder och mycket mer.

Denna Drip-kampanjmall ger dig möjlighet att skicka en serie förplanerade, automatiserade e-postmeddelanden till befintliga och nya kunder för att öka interaktionen och försäljningen.

PROFFSTIPS Eftersom den här mallen finns tillgänglig i ClickUp Docs kan du och ditt team använda ClickUp AI för att skapa, redigera, sammanfatta och till och med förbättra era texter. Dessutom gör ClickUp Docs det möjligt för dig och dina team att samarbeta inom Doc-sidor – redigeringar och ändringar visas i realtid och ni kan lämna kommentarer för att lösa frågor. ClickUps AI-funktion hjälper dig att finjustera dina meddelanden, medan dess samarbetsfunktioner påskyndar feedbackprocessen så att du kan leverera e-postmeddelanden snabbare.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

För fler idéer till välkomstmejl, ta en titt på exemplen på drip-kampanjer nedan:

E-POST 1 Ämne: Välkommen till [Ditt företagsnamn]! Kära [Förnamn], Välkommen till [Ditt företagsnamn] – vi är glada att ha dig ombord!

På [Ditt företags namn] brinner vi för [Vad ditt företag gör eller tillhandahåller]. Vår mission är att [Ditt företags mission].

Under de kommande veckorna kommer vi att skicka dig en serie e-postmeddelanden för att hjälpa dig att bekanta dig med vårt företag, våra produkter/tjänster och vårt team. Du kan förvänta dig: [Kort beskrivning av det första e-postmeddelandet i serien] [Kort beskrivning av det andra e-postmeddelandet i serien] [Kort beskrivning av det tredje e-postmeddelandet i serien]

Om du har några frågor, funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss. Vårt team finns här för att hjälpa dig varje steg på vägen.

Tack för att du valde [Ditt företags namn]!

Med vänliga hälsningar, [Ditt namn][Ditt företagsnamn]

E-POST 2 Ämne: Välkommen till [Ditt företags namn]

Hej [Förnamn]!

Som ny medlem i vår community vill vi hälsa på dig och ge dig några tips som hjälper dig att komma igång med [ditt företags namn].

Här är tre saker du kan göra för att få ut det mesta av ditt medlemskap: 1. Skapa ett konto: Se till att du har tillgång till alla våra verktyg och resurser genom att skapa ett konto. Om du behöver hjälp, kontakta vårt supportteam. 2. Utforska våra produkter/tjänster: Vi erbjuder en rad [produkter/tjänster] som hjälper dig att [vad dina produkter/tjänster kan göra för dem]. Ta dig tid att bläddra igenom våra erbjudanden och se vad som passar dig. 3. Anslut dig till vår community: Vår community består av [vem din community består av]. Anslut dig till andra medlemmar, dela dina erfarenheter och lär av varandra.

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig varje steg på vägen!

[Signatur]

E-POST 3 Ämne: Tips och tricks för [Ditt företagsnamn]

Hej [Förnamn],

Vi har sammanställt några tips som hjälper dig att bli mer produktiv och effektiv när du använder våra produkter/tjänster: [Tips 1]: [Kort beskrivning av tips 1] [Tips 2]: [Kort beskrivning av tips 2] [Tips 3]: [Kort beskrivning av tips 3]

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss. Vårt team finns här för att hjälpa dig varje steg på vägen!

[Signatur]

E-POST 4 Ämne: Tack för att du valde [ditt företagsnamn]

Hej [Förnamn],

Tack för att du valde oss som din [vad ditt företag erbjuder]!

Vi strävar efter att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Ta en stund och ge oss feedback genom att fylla i denna korta enkät: [Länk till enkät].

Tack för ditt stöd!

[Signatur]

2. Drip-kampanj för övergivna kundvagnar

E-postkampanjer riktade till potentiella kunder som inte slutfört köpet av varorna i sin varukorg kan hjälpa till att återvinna förlorade intäkter och bekämpa andelen övergivna varukorgar inom e-handeln, som enligt Baymard Institute kan vara så hög som 69 %.

I de flesta fall består dessa drip-kampanjer av cirka tre e-postmeddelanden, där det första är en påminnelse om varorna i den övergivna kundvagnen, det andra presenterar någon form av erbjudande och det tredje är en sista påminnelse om kundvagnen och erbjudandet.

Tänk på att när du utformar din drip-kampanj för övergivna kundvagnar bör du undvika språk som är alltför säljande och/eller komplicerat och istället satsa på något som är en subtil påminnelse eller uppföljning.

Här är ett exempel på en e-postkampanj för att påminna dina kunder om att återvända till sin kundvagn:

E-POST 1 Ämne: Påminnelse: Din varukorg väntar! Hej [Förnamn],

Vi har märkt att du har lämnat några varor i din varukorg utan att slutföra ditt köp. Vi förstår att livet kan vara hektiskt, men vi vill inte att du går miste om de fantastiska produkter du var intresserad av.

Här är en snabb påminnelse om de artiklar som finns kvar i din varukorg: Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Låt inte dessa fantastiska produkter gå dig förbi – slutför ditt köp idag!

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vårt team står alltid till din tjänst.

[Signatur]

E-POST 2 Ämne: Sista påminnelse: Missa inte din varukorg och ditt erbjudande!

Hej [Förnamn]! Du har fortfarande varor i din varukorg, och som tack för att du överväger våra produkter erbjuder vi dig [rabattkod/fri frakt/annat erbjudande] att använda vid kassan.

Här är en snabb påminnelse om de artiklar som finns kvar i din varukorg: Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Låt inte dessa erbjudanden gå dig förbi. Använd rabattkoden och slutför ditt köp idag!

[Signatur]

Bonus: Mallar för meddelanden & Mallar för nyhetsbrev!

3. Drip-kampanj för återengagemang via e-post

Att få människor att agera är det huvudsakliga målet inom marknadsföring, särskilt om dessa människor inte har gjort några köp eller ens öppnat dina e-postmarknadsföringsmeddelanden på sistone.

För att återengagera inaktiva kunder/prenumeranter är det bästa sättet att starta en drip-kampanj för återengagemang.

I kampanjen kan du inkludera saker som en återkommande försäljning/erbjudande, nämna förbättringar du har gjort av din produkt/tjänst samt lista fördelar som din produkt/tjänst medför. Se bara till att hålla tonen vänlig och respektfull.

Tänk också på att det räcker med att skicka en återengagemangskampanj per mottagare, och om de inte visar något intresse för den är det dags att ta bort dem från din kontaktlista.

Här är ett exempel på en drip-kampanj för att återengagera och reaktivera kunder:

E-POST 1 Ämne: Kom tillbaka och spara [procent] på ditt nästa köp

Hej [kundnamn],

Vi saknar dig!

Som värdefull kund vill vi visa vår uppskattning med en speciell återkomstkampanj.

Endast under en begränsad tid kan du spara [procent] på ditt nästa köp hos oss. Använd koden [kod] i kassan för att få din rabatt.

Missa inte denna fantastiska möjlighet. Vi ser fram emot att se dig igen på [Företagsnamn]!

[Signatur]

EMAIL 2 Ämne: Spännande nyheter! Vår produkt/tjänst har just blivit ännu bättre Hej [kundnamn]!

På [Företagsnamn] förbättrar vi ständigt våra produkter/tjänster för att ge dig den bästa upplevelsen. Vi är glada att kunna dela med oss av några av de uppgraderingar vi har gjort sedan ditt senaste besök.

[Infoga specifika förbättringar som snabbare leverans, uppgraderade material, förbättrade funktioner etc. ]

Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att göra stor skillnad för din upplevelse hos oss. Vi skulle gärna vilja höra dina synpunkter på våra senaste förbättringar.

[Signatur]

E-POST 3 Ämne: Glöm inte fördelarna med våra fantastiska produkter/tjänster

Hej [kundnamn],

Vi hoppas att detta meddelande når dig i god hälsa och gott humör!

Som en uppskattad kund hos [Företagsnamn] vill vi återigen framhålla de exceptionella fördelarna med vår produkt/tjänst.

Våra erbjudanden har oöverträffade [Infoga specifika fördelar såsom bekvämlighet, tillförlitlighet, kvalitet, prisvärdhet etc.] och vårt team strävar ständigt efter att förbättra och förnya sig för att erbjuda den ultimata kundupplevelsen.

Vi förstår att du har många alternativ – tack för att du valde oss som din leverantör, och vi ser fram emot att få hjälpa dig igen snart!

[Signatur]

4. Drip-kampanj för lead nurturing via e-post

Att hålla din målgrupp i handen genom försäljningsprocessen är ett sätt att bygga förtroende och trovärdighet och föra dem närmare slutmålet: att göra ett köp.

Denna figurativa handhållning kan göras genom CRM-arbetsflödeskampanjer för att vårda leads, som effektivt bör förklara hur din produkt/tjänst tillför värde.

Som det första e-postmeddelandet i din drip-kampanj för att vårda dina leads kan du skicka lite utbildningsmaterial. I nästa e-postmeddelande kan du inkludera några sociala bevis, till exempel framgångshistorier från dina befintliga kunder. Och som ditt tredje och eventuellt sista e-postmeddelande kan du skicka ett specialerbjudande för att avsluta det hela.

Här är ett exempel på en e-postkampanj för lead nurturing:

E-POST 1 Ämne: [Ämne] 101: Allt du behöver veta

Hej [Lead Name]

Tack för ditt intresse för [ditt företags namn] och [din produkt/tjänst]. Vi vet att det kan vara svårt att förstå [ämne], så vi har sammanställt en omfattande guide som hjälper dig att navigera i detta komplexa ämne.

[Infoga en kort sammanfattning av utbildningsmaterialet, t.ex. ett blogginlägg, en e-bok, en vitbok eller en video. ]

Vi hoppas att du finner detta material användbart i din strävan att lära dig mer om [ämne]. Om du har några frågor eller vill veta mer om våra erbjudanden är du välkommen att kontakta oss.

[Signatur]

EMAIL 2 Ämne: Hör från våra nöjda kunder Hej [Lead Name]!

Vi vet att det kan vara svårt att välja en leverantör av [produkt/tjänst], och vi vill hjälpa dig att göra processen enklare. Därför vill vi dela med oss av några omdömen från våra nöjda kunder.

[Infoga kundutlåtanden som lyfter fram specifika fördelar och positiva erfarenheter med din produkt/tjänst. ]

Vi hoppas att våra nöjda kunders omdömen hjälper dig att känna dig mer säker i ditt beslut att välja [företagsnamn]. Om du har några frågor eller vill veta mer om våra erbjudanden är du välkommen att kontakta oss!

[Signatur]

E-POST 3 Ämne: [Ditt företagsnamn] Exklusivt erbjudande bara för dig Hej [Leadnamn]!

Vi uppskattar ditt intresse för [Ditt företagsnamn] och vill erbjuda dig ett specialerbjudande som tack för att du överväger våra erbjudanden.

Under en begränsad tid erbjuder vi [specifikt erbjudande, t.ex. rabatt, gratis provperiod eller konsultation] till nya kunder som registrerar sig före [datum]. Använd koden [Kod] i kassan för att utnyttja erbjudandet.

Vi hoppas att detta exklusiva erbjudande hjälper dig att ta nästa steg i din resa med [Företagsnamn]!

[Signatur]

5. Händelsebaserad e-postkampanj

För att marknadsföra ett evenemang, särskilt om det är ett stort evenemang, måste du schemalägga mer än ett e-postmeddelande i din marknadsföringskalender. Därför är det bäst att skicka en evenemangsbaserad e-postkampanj.

Genom denna typ av kampanjer kan du utöka deltagarlistan och skicka ut information före och efter evenemanget.

För det första e-postmeddelandet i din händelsebaserade e-postkampanj kan du välja något i stil med ett "spara datumet"-meddelande och följa upp det med den faktiska inbjudan.

Strax före evenemanget skickar du ett e-postmeddelande med all nödvändig information och sedan ett med en påminnelse.

När det gäller kommunikation efter evenemanget kan det vara ett tackmeddelande med en sammanfattning av evenemanget och en länk till ett formulär för att samla in feedback från deltagarna.

Bonus: Programvara för marknadsföringskalender!

Här är ett exempel på en drip-kampanj för evenemangsbaserade e-postmeddelanden:

E-POST 1 Ämne: Spara datumet – [Evenemangets namn] Hej [Förnamn],

Markera i din kalender – vi är glada att kunna meddela att [YCompany Name] arrangerar [Event Name] den [Event Date] och vi skulle gärna se dig där!

[Inkludera kortfattad information om evenemanget, såsom plats, tema och eventuella kända talare eller aktiviteter. ]

Vi kommer snart att skicka mer information om evenemanget, men tills vidare ber vi dig att spara datumet och hålla utkik efter vår officiella inbjudan under de kommande veckorna!

[Signatur]

E-POST 2 Ämne: Viktig information om [Evenemangets namn] Hej [Förnamn],

Eftersom [Event Name] närmar sig med stormsteg vill vi se till att du har all nödvändig information för att din upplevelse ska bli så trevlig som möjligt.

[Inkludera alla viktiga detaljer såsom parkeringsanvisningar, tillgänglighetsinformation, vägbeskrivningar eller särskilda önskemål. ]

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att träffa dig snart!

[Signatur]

EMAIL 3 Ämne: Glöm inte – [Evenemangets namn] är denna vecka!* Hej [Förnamn],

Bara en vänlig påminnelse om att [Event Name] äger rum denna vecka! Vi ser fram emot att träffa dig där.

[Inkludera en kort påminnelse om evenemangets detaljer och annan viktig information. ]

Om du inte redan har anmält dig, gör det senast [anmälningsfrist] för att säkra din plats.

[Signatur]

EMAIL 4 Ämne: Tack för att du deltog i [Event Name] Hej [Förnamn],

Vi hoppas att du tyckte om [Event Name]!

[Inkludera eventuella höjdpunkter eller minnesvärda ögonblick från evenemanget. ]

Vi värdesätter din åsikt och skulle uppskatta om du kunde ta dig några minuter att dela dina synpunkter med oss.

[Inkludera en länk till en enkät eller ett feedbackformulär. ] Din feedback hjälper oss att förbättra och fortsätta leverera evenemang av hög kvalitet. Tack på förhand för din tid och dina insikter.

Vi uppskattar ditt stöd och hoppas att vi ses på våra framtida evenemang. Håll kontakten och följ oss på [sociala medier] för uppdateringar och nyheter!

[Signatur]

6. Drip-kampanj för onboarding via e-post

När man köper en produkt eller registrerar sig för en tjänst behöver de flesta en introduktion om produkten/tjänsten är ens lite komplex.

Denna onboardingprocess kan också genomföras med hjälp av en onboarding-drip-kampanj via e-post, som vanligtvis består av en introduktion, en användarhandledning samt en rabattkod eller någon annan form av gåva till nya kunder/användare.

Onboarding-drip-kampanjer underlättar för kunder/användare, försäkrar dem om att de har gjort rätt val och uppmuntrar dem att stanna kvar hos ditt företag.

Och även om de har vissa likheter med välkomstkampanjer via e-post, skiljer sig onboarding-kampanjer via e-post åt i det att de fokuserar mer på att ge praktisk information istället för bara ett varmt välkomnande.

Här är ett exempel på en e-postkampanj för kundonboarding:

E-POST 1 Ämnesrad: Välkommen till [Namn på din produkt/tjänst]

Hej [Förnamn],

Välkommen till [Namn på din produkt/tjänst]!

Vår mission är att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Med det sagt har vi skapat en serie e-postmeddelanden som guidar dig genom processen, inklusive tips och en specialrabattkod som ett tecken på vår uppskattning.

Tack för att du valde oss!

[Signatur]

E-POST 2 Ämnesrad: Kom igång med [namnet på din produkt/tjänst]

Hej [Förnamn],

Nu när du har haft möjlighet att utforska [namn på din produkt/tjänst] vill vi hjälpa dig att komma igång.

Först bör du veta att [Infoga viktiga funktioner eller fördelar]. Dessa funktioner hjälper dig att uppnå [Namnet på din produkt/tjänst] huvudmål. Vi har sammanställt en steg-för-steg-guide som hjälper dig att använda dessa funktioner.

[Infoga steg-för-steg-guide eller länk till videoguide]

Vi hoppas att du finner detta användbart. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt supportteam!

[Signatur]

E-POST 3 Ämnesrad: Exklusiv rabatt för nya kunder av [namn på din produkt/tjänst]

Hej [Förnamn],

Som tack för att du valde [Produkt-/tjänstenamn] erbjuder vi dig en exklusiv rabattkod för ditt nästa köp!

Använd koden [Rabattkod] i kassan för att få [Infoga rabattprocent eller gåva]. Koden är endast giltig under [Infoga tidsperiod], så se till att använda den innan den går ut!

[Signatur]

7. Drip-kampanj för korsförsäljning/uppförsäljning via e-post

Det är ingen nyhet att det kostar mindre att behålla en befintlig kund än att skaffa en ny, vilket innebär att drip-kampanjer för korsförsäljning eller merförsäljning kan hjälpa dig att spara pengar.

I det första e-postmeddelandet i din cross-sell/up-sell-drip-kampanj bör du eller ditt säljteam presentera produkter/tjänster eller uppgraderingar som kompletterar det som mottagaren har köpt, samt fördelarna med erbjudandet.

Skap sedan en känsla av brådska i ett uppföljningsmejl med fraser som "tidsbegränsad rabatt", "säljer snabbt" osv. så att mottagaren blir mer benägen att ta erbjudandet.

Se bara till att din kampanj startar strax efter att en kund har gjort ett köp för maximal effektivitet.

Här är e-postmallar som hjälper dig att skapa dina egna e-postkampanjer för korsförsäljning och merförsäljning:

E-POST 1 Ämnesrad: Förbättra din upplevelse av [produkt-/tjänstenamn] redan idag! Hej [förnamn],

Som värdefull kund hos [Produkt-/tjänstenamn] vill vi erbjuda dig några spännande nya alternativ för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi har noggrant valt ut några produkter/tjänster eller uppgraderingar som vi tror skulle vara ett perfekt komplement till ditt nuvarande köp.

Här är några av våra rekommendationer:

[Infoga lista över kostnadsfria produkter/tjänster eller uppgraderingar med beskrivningar]

Dessa tillägg kommer att ta din upplevelse hos oss till nästa nivå genom [Infoga fördelar]. Du kan enkelt lägga till något av dessa alternativ till ditt befintliga köp genom att klicka på länken nedan.

[Infoga call-to-action-knapp eller länk]

Tack för ditt fortsatta stöd och vi hoppas att du kommer att uppskatta de extra fördelarna med dessa produkter/tjänster eller uppgraderingar!

[Signatur]

E-POST 2 Ämnesrad: Missa inte! Tidsbegränsat erbjudande på [gratis produkt/tjänst eller uppgradering]

Hej [Förnamn]!

Goda nyheter! Under en begränsad tid erbjuder vi en specialrabatt på den kostnadsfria produkt/tjänst eller uppgradering som vi föreslog i vårt senaste e-postmeddelande. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att njuta av ytterligare fördelar och funktioner till ett ännu bättre pris.

Vänta inte för länge! Erbjudandet gäller endast under [ange tidsperiod]. Här är länken för att lägga till den kostnadsfria produkten/tjänsten eller uppgradera ditt befintliga köp:

[Infoga call-to-action-knapp eller länk]

Vi tror att detta kommer att förbättra din upplevelse hos oss ännu mer, och vi vill inte att du missar denna speciella möjlighet. Tack för att du är en värdefull kund hos [Produkt-/tjänstenamn]!

[Signatur]

8. Rekommendationskampanj via e-post

Rekommendationskampanjer via e-post har många likheter med cross-sell/up-sell-kampanjer via e-post och kan användas både för leads och befintliga kunder.

För befintliga kunder bör dessa kampanjer aktiveras när ett köp har gjorts och bestå av e-postmeddelanden med mycket relevanta produkt-/tjänsterekommendationer baserade på köpet.

För leads kan du däremot basera dessa rekommendationer på produkter som de har tittat på på din webbplats och/eller lagt till i sin önskelista.

Med rekommendationsbaserade e-postkampanjer kan du potentiellt öka konverteringsgraden, men också få leads och kunder att känna sig speciella genom att skicka personliga e-postmeddelanden och rekommendationer och förutse deras behov istället för att bara rekommendera dina dyraste eller mest lönsamma produkter/tjänster.

Här är e-postmallar som du kan använda för att skapa dina egna rekommendations-drip-e-postmeddelanden:

E-POST 1 Ämne: Rekommenderade produkter just för dig!

Hej [Förnamn]!

Tack för ditt senaste köp hos [Företagsnamn]. Vi hoppas att du är nöjd med din produkt och vill rekommendera några relaterade artiklar som vi tror att du kommer att gilla!

Kolla in vår samling av [relaterade produkter]. Vi erbjuder för närvarande en [rabatt/kampanj] på dessa artiklar.

Handla nu och använd koden [kod] i kassan för att få din rabatt!

[Signatur]

E-POST 2 Ämne: Bästsäljare i [produktkategori]

Hej [förnamn], Vi hoppas att du är nöjd med ditt senaste köp från [företagsnamn]. Som värdefull kund vill vi rekommendera några av våra bästsäljare i kategorin [produktkategori].

Våra bästa val inkluderar [produkt 1], [produkt 2] och [produkt 3]. Dessa produkter är högt rankade av våra kunder och vi tror att du också kommer att älska dem!

Glöm inte att vi erbjuder gratis frakt på alla beställningar över [belopp].

Tack för att du valde [Företagsnamn]!

[Signatur]

När du ser att en relation med en kund är på väg att ta slut, antingen för att de har avslutat sin prenumeration eller helt enkelt inte engagerar sig, kan du göra ett sista försök att vinna tillbaka dem genom en e-postkampanj för avslutade prenumerationer.

Kampanjen kan vara enkel, med ett meddelande om att "vi är ledsna att du lämnar oss" som huvudfokus i det första e-postmeddelandet. Därefter bör du skicka högst ett till två uppföljande e-postmeddelanden – ett för att samla in feedback om kundens upplevelse och vad du kan förbättra, och ett för att påminna dem om att de alltid kan prenumerera igen.

ALTERNATIV 1 Ämne: Vi är ledsna att du lämnar oss Hej [Förnamn],

Vi värdesätter din integritet och förstår att för många e-postmeddelanden kan vara överväldigande.

Följ oss på sociala medier eller kolla in vår blogg för uppdateringar. Tack för ditt stöd hittills, och vi hoppas att du fortsätter att hålla kontakten med oss på andra sätt.

[Signatur]

ALTERNATIV 2 Ämne: Vi vill gärna höra dina synpunkter

Hej [Förnamn],

Vi har märkt att du nyligen har avslutat din prenumeration på vårt nyhetsbrev och vi vill ta tillfället i akt att be om feedback om din upplevelse av oss.

Vi förstår att alla har olika behov och vi vill gärna veta vad vi kunde ha gjort bättre för att hålla dig engagerad. Din feedback är viktig för oss och hjälper oss att förbättra våra tjänster för framtida kunder.

Om du vill dela med dig av dina tankar, klicka på länken nedan för att delta i en kort undersökning. Det tar bara några minuter och din feedback är helt anonym.

[Infoga länk till undersökning]

Tack för din tid och ditt intresse.

[Signatur]

10. Utbildande e-postkampanj

När det gäller måste-göra-saker inom e-postmarknadsföring är utbildande e-postkampanjer en av dem.

Med dessa kampanjer kan du erbjuda värdefull information till prenumeranter och positionera dig som ett trovärdigt och kompetent företag. Eftersom utbildningsinnehåll hjälper människor att lösa problem genom råd, tips, instruktioner osv. bygger det också en stark relation mellan ditt företag och prenumeranterna, vilket ökar chansen att de vill köpa från dig.

Utbildningsrelaterade e-postkampanjer kan skickas till nya kunder/användare direkt efter att de har prenumererat på din e-postlista eller till befintliga kunder/användare och leads när du lanserar en ny produkt/tjänst.

En standardiserad utbildningskampanj med drip-e-post består av följande:

Ett inbjudningsmejl till en kurs, workshop etc. som ger en översikt över de mejl/det innehåll du kommer att skicka under de närmaste dagarna eller veckorna.

E-postmeddelanden avsedda för varje kurs-/workshopstadium

Ett sammanfattande e-postmeddelande med en översikt över allt som har behandlats, samt en länk till ett feedbackformulär som uppmuntrar deltagarna att lämna sina åsikter.

E-POST 1 Ämne: Delta i vår [kurs/workshop] och fördjupa dina kunskaper

Hej [Förnamn],

Vi är glada att bjuda in dig till vår kommande kurs/workshop! Detta program ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att uppnå dina utbildningsmål.

Under de närmaste dagarna/veckorna kommer vi att skicka dig en serie informativa och engagerande e-postmeddelanden som täcker varje steg i kursen/workshopen. Här är en kort översikt över vad du kan förvänta dig av varje e-postmeddelande:

[Infoga en kort översikt över varje e-postmeddelande här]

När kursen/workshopen är avslutad skickar vi dig ett sammanfattande e-postmeddelande med en sammanfattning av allt som behandlats och ett feedbackformulär. Vi vill gärna höra dina tankar och åsikter, eftersom de hjälper oss att förbättra våra framtida erbjudanden.

För att anmäla dig till kursen/workshopen, klicka på denna länk: [Infoga länk här].

Tack för att du överväger [namn på institution/organisation] för dina utbildningsbehov. Vi är glada över att få följa med dig på denna lärorika resa!

[Signatur]

E-POST 2 Ämne: [Kurs/Workshop] Steg 1: [Infoga titel här]

Hej [Förnamn],

Vi är glada att kunna starta den första etappen av vår [kurs/workshop] och dela med oss av värdefull information, tips och resurser som hjälper dig att uppnå dina utbildningsmål.

I det här e-postmeddelandet kommer vi att behandla [Infoga kort översikt här]. I slutet av detta steg kommer du att ha fått en djupare förståelse för [Infoga lärandemål och ytterligare information här].

Vi ser fram emot din deltagande i kursen/workshopen och att hjälpa dig att uppnå dina utbildningsmål.

[Signatur]

E-POST 3 Ämne: [Kurs/Workshop] Steg 2: [Infoga titel här]

Hej [Förnamn],

Vi hoppas att du hittills har uppskattat kursen/workshopen. Vi är glada att kunna presentera den andra delen av vår [kurs/workshop], som bygger vidare på de kunskaper och färdigheter du har fått i den första delen.

Det här e-postmeddelandet behandlar [Infoga kort översikt här]. I slutet av det här steget kommer du att ha fått en djupare förståelse för [Infoga lärandemål och ytterligare information här].

Vi uppskattar ditt fortsatta deltagande i kursen/workshopen och ser fram emot att hjälpa dig att uppnå dina utbildningsmål!

[Signatur]

E-POST 4 Ämne: [Kurs/workshop] Sammanfattning och feedback

Hej [Förnamn],

Grattis till att du har slutfört vår kurs/workshop! Vi hoppas att de kunskaper och färdigheter du har förvärvat kommer att hjälpa dig att uppnå dina utbildningsmål.

Som sammanfattning följer här en översikt över allt som har behandlats. Lämna gärna dina tankar och åsikter i ett feedbackformulär. Din feedback är värdefull och hjälper oss att förbättra framtida erbjudanden.

För att lämna feedback, klicka på denna länk: [Infoga länk här]

Tack för att du valde [namn på institution/organisation] för din utbildning. Vi önskar dig lycka till i dina framtida projekt!

[Signatur]

11. Drip-kampanj med e-post efter köp

Det är standard att skicka ett tackmejl efter ett köp. Men det betyder inte att det räcker.

Istället bör du efter varje köp skicka en drip-e-postkampanj som syftar till att bekräfta beställningen/prenumerationen, tacka kunderna, lista spårningsdetaljer och även samla in kundfeedback samt ge rekommendationer.

Och om du vill gå ett steg längre med din e-postkampanj efter köp kan du också inkludera en inbjudan till ditt program för återkommande kunder och tips för att få ut det mesta av en produkt/prenumeration.

På så sätt kan du behålla dina gamla kunder, visa uppskattning, korsförsälja/uppförsälja, samla in feedback, utbilda och göra mer med bara en drip-kampanj.

E-POST 1 Ämne: Tack för ditt köp! Hej [Förnamn],

Tack för att du valde [företagets namn] och för ditt senaste köp!

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vår kundtjänst står alltid till din tjänst.

[Signatur]

EMAIL 2 Ämne: Din beställning har skickats!

Hej [Förnamn],

Gläd dig – din beställning har skickats!

Här är dina spårningsuppgifter: [Infoga spårningsuppgifter här]

[Signatur]

EMAIL 3 Ämne: Yr beställning har levererats!

Hej [Förnamn],

Vi hoppas att du är nöjd med ditt senaste köp [lista över artiklar från företagsnamn]!

Vi skulle gärna vilja höra dina synpunkter om din upplevelse – dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster för framtida kunder. Ta dig några minuter att fylla i vårt feedbackformulär:

[Infoga länk till feedbackformulär här]

Tack för din tid och för att du valde [företagets namn]!

[Signatur]

12. Drip-kampanj för förnyelse via e-post

När det gäller manuella prenumerationsförnyelser kan Drip-kampanjer vara praktiska för att påminna prenumeranten och därmed engagera dem i förnyelseprocessen.

De är också ett utmärkt tillfälle att uppgradera kunder från gratis provperioder till betalda abonnemang eller från basabonnemang till mer premiumabonnemang.

För automatiska förnyelser kan du skicka e-postmeddelanden om kommande debiteringar till deras konton och inkludera kontaktinformation till kundtjänst samt länkar till hjälpcentret eller resursidor för att göra kundupplevelsen så smidig som möjligt.

Och till prenumeranter som förnyar sina prenumerationer, se till att skicka ett tackmejl och kanske ett uppföljningsmejl med ett incitament för att bjuda in vänner och familj att också prenumerera.

E-POST 1 Ämne: Din prenumeration löper snart ut – uppgradera nu för fler fördelar!

Hej [Förnamn],

Din prenumeration på Produkt-/tjänstenamn löper ut den [Utgångsdatum]. Låt inte din tillgång till [Produkt-/tjänstefördelar] ta slut!

För att säkerställa att du fortsätter att få bästa möjliga värde erbjuder vi dig en exklusiv uppgradering till våra högre prenumerationsplaner. Med [prenumerationsplanens namn] får du ännu fler [produkt-/tjänstefördelar], inklusive [ytterligare funktioner/fördelar].

Missa inte denna möjlighet att maximera din upplevelse av [Produkt-/tjänstenamn]. Klicka på knappen nedan för att lära dig mer och uppgradera ditt abonnemang.

[Infoga uppgraderingslänk]

Tack för att du är en värdefull prenumerant. Vi ser fram emot att fortsätta betjäna dig!

[Signatur]

EMAIL 2 Ämne: Tack för att du förnyade din prenumeration på [produkt-/tjänstenamn]

Hej [Förnamn],

Tack för att du förnyade din prenumeration på [Produkt-/tjänstenamn]. Vi uppskattar ditt förtroende och ditt fortsatta stöd!

Som lojal prenumerant kommer du att fortsätta att njuta av [produkt-/tjänstefördelar]. Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Vi värdesätter ditt företag och ser fram emot att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av [produkt-/tjänstenamn]!

[Signatur]

E-POST 3 Dela [produkt-/tjänstenamn] med dina vänner och familj och få belöning!

Hej [Förnamn],

Vi hoppas att du är nöjd med ditt abonnemang på [Produkt-/tjänstenamn]. Visste du att du kan dela det med dina vänner och familj och få belöning för det?

För varje person du rekommenderar som prenumererar på [Produkt-/tjänstenamn] får du en [Belöning/förmån]. Dessutom får dina vänner och familj en [Rabatt/gratis provperiod/annan förmån] när de registrerar sig.

Det är en win-win-situation! Klicka på knappen nedan för att lära dig mer och börja dela [Produkt-/tjänstenamn] med ditt nätverk.

[Infoga hänvisningslänk]

Tack för att du är en värdefull prenumerant. Vi uppskattar ditt stöd och ser fram emot att belöna dig för att du delar [produkt-/tjänstenamn] med andra!

[Signatur]

7 viktiga steg för att genomföra en e-postkampanj

Bakom varje e-postdrip-sekvens finns ett antal steg som måste genomföras för att den ska fungera smidigt. De vanligaste stegen är följande:

1. Bestäm målgruppen 🎯

Dina e-postmeddelanden i drip-kampanjer är bara effektiva om de hamnar i rätt inkorgar. Därför är det viktigt att fastställa din målgrupp och segmentera den.

När du har gjort detta kan du skräddarsy meddelandet specifikt för varje segment och även använda lämpliga triggers.

Och när vi ändå är inne på ämnet triggers, se till att du är bekant med både åtgärds- och demografiska triggers, där de förstnämnda är saker som prenumerationer, köp, nedladdningar etc. och de senare är en persons födelsedag, årsdag, plats och så vidare.

PROFFSTIPS Letar du efter sätt att förbättra kontakten med dina kunder? ChatGPT-prompter för målgruppssegmentering från ClickUp kan hjälpa dig att skapa riktade kampanjer som ökar engagemanget och konverteringsgraden.

Skapa enkelt segmenterade kampanjer, samla in insikter och data för att identifiera kundtyper och generera idéer för innehåll och kampanjer för att öka engagemanget och konverteringsgraden med Chat GPT Prompts for Audience Segmentation från ClickUp.

2. Sätt upp tydliga mål 🏁

Att sätta upp mål är viktigt, inte bara för att ha en riktning, utan också för att kunna rikta sig till rätt segment med rätt budskap och senare följa upp resultaten.

När det gäller e-postkampanjer kan dessa mål vara allt från att välkomna och informera till att marknadsföra, sälja osv.

PROFFSTIPS Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg med ClickUp Goals.

3. Välj en plattform som underlättar marknadsföringsautomatisering 🦾

Eftersom e-postmeddelanden i drip-kampanjer i huvudsak är automatiserade e-postmeddelanden behöver du en plattform som underlättar skapandet av dem.

ClickUp är en populär allt-i-ett -programvara för projektledning med avancerade funktioner som kan ta hand om rutinuppgifter och därmed öka din produktivitet.

I ClickUp kan du skicka och ta emot e-postmeddelanden från ClickUp baserat på anpassade fält, inlämningar eller uppgiftshändelser. På så sätt behöver varken du eller dina teammedlemmar göra några manuella inmatningar, vilket gör att ni kan fokusera på icke-rutinmässiga uppgifter.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden i ClickUp för att effektivisera e-posthanteringen.

PROFFSTIPS Integrera valfritt e-postkonto från Gmail, Outlook, Office 365 eller IMAP för att effektivisera e-postkommunikationen – få åtkomst till och hantera alla dina e-postmeddelanden på ett och samma ställe.

4. Skapa e-postinnehållet 📝

Nu till det viktigaste: innehållet. När du skriver dina e-postmeddelanden måste du noggrant välja text, ämnesrad, bilder, länkar och alla andra element som ditt e-postmeddelande består av. Allt detta måste vara relevant, engagerande, tilltalande och övertyga mottagarna att vidta önskad åtgärd.

Eftersom varje målgruppssegment är olika måste dessutom olika e-postinnehåll eller åtminstone variationer av samma innehåll skapas.

PROFFSTIPS Letar du efter sätt att få ut mesta möjliga av dina e-postmarknadsföringskampanjer? ChatGPT Prompts for Email Marketing från ClickUp kan hjälpa dig att brainstorma idéer för effektiva ämnesrader och innehåll och skapa engagerande och effektiva e-postmeddelanden.

5. Anslut ClickUp till en app för automatisering av arbetsflöden 🧩

Skicka dina e-postmeddelanden direkt från ClickUp eller integrera ClickUp med appar för automatisering av arbetsflöden för att hantera mer komplexa drip-e-postkampanjer.

Skapa ett automatiserat och smidigt arbetsflöde genom att ansluta ClickUp till en drip-e-postmarknadsföringsplattform som Drip med hjälp av en app för automatisering av arbetsflöden som Make och Zapier.

6. Testa din e-postkampanj 🧑🏻‍🔬

Det sista steget du måste göra innan du lanserar en drip-e-postkampanj är att testa den för att se till att allt ser bra ut och fungerar som det ska, och att e-postmeddelandena anpassas väl till olika skärmstorlekar.

En utmärkt lösning för e-posttestning erbjuds av Mailtrap, en plattform för e-postleverans som täcker alla e-postrelaterade behov på ett och samma ställe.

Mailtraps e-posttestning är avsedd för säker inspektion och felsökning av e-postmeddelanden i staging-, utvecklings- och QA-miljöer och medför ingen risk för att mottagarna spammats med testmeddelanden.

Testlösningen innehåller en rad funktioner, bland annat förhandsgranskning av e-post, analys av HTML/CSS-e-postmallar, kontroll av spam-poäng, rapportering av svartlistade adresser och mycket mer, så att du kan se till att dina e-postmeddelanden ser ut som planerat och inte markeras som spam.

Så, vilka är stegen för att börja inspektera och felsöka med Mailtrap Email Testing?

Skapa först ett Mailtrap -konto och hitta den dedikerade e-postadressen till den virtuella inkorg för e-posttestning som du vill skicka ett testmeddelande till.

Testa dina e-postkampanjer med Mailtrap

Skicka sedan testmejlet från din automatiserade e-postmarknadsföringsplattform med ovanstående e-postadress som mottagare.

Slutligen hittar du testmejlet i den virtuella inkorg och kan börja göra nödvändiga kontroller.

Kontrollera och granska dina e-postmeddelanden med Mailtrap innan du skickar dem till dina kunder.

7. Spåra och analysera resultat 📈

Din e-postkampanj har lanserats, och nu är det dags att vila, eller hur? Tja, inte riktigt!

För att veta om alla ansträngningar du lagt ner på en kampanj var värda det måste du jämföra dess resultat med de mål du satt upp.

Denna prestanda mäts genom att titta på mått som öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens. Om dessa ligger på en otillfredsställande nivå är det dags att fundera över vilka e-postelement du behöver justera och kanske också titta på dina målgruppssegment för att se om de behöver göras om.

Bonus: Programvara för e-postmarknadsföring!

Anpassa kommunikationen, vårda leads och spara resurser med mallar för drip-kampanjer

Nu när du har fått ny kunskap om exempel och mallar för e-postkampanjer är det dags att arbeta med din e-postmarknadsföringsstrategi och skapa din egen kampanj.

Använd drip-e-postmallarna ovan för att komma igång snabbare och använd ClickUp för att minska stressen i hanteringen av marknadsföringskampanjer. Det är byggt med hundratals avancerade och anpassningsbara funktioner som hjälper dig att planera, spåra, hantera och övervaka ditt arbete, förbättra teamsamarbetet, hantera marknadsföringsresurser effektivt och effektivisera alla dina e-postmarknadsföringsprocesser.

Och glöm inte att testa med Mailtrap för att säkerställa att inga mindre eller större innehålls- eller länkfel finns kvar och att dina drip-e-postmeddelanden ser imponerande ut, från ämnesraden till innehållet, oavsett vilken enhet eller e-postklient de visas på.

Gästskribent:

Dzenana Kajtaz är teknisk innehållsförfattare på Mailtrap med mångårig erfarenhet som författare, redaktör och innehållsmarknadsförare. Hon är specialiserad på teknikrelaterade ämnen, men älskar också att skapa roligt och engagerande innehåll för andra nischer.