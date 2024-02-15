10 mallar för affärsmeddelanden: uppmaningar, interna e-postmeddelanden och mer

Oavsett om det handlar om att anställa en ny medarbetare, lansera en ny kampanj eller genomföra ett förvärv, är frekventa förändringar en vanlig del av affärsverksamheten. Att kommunicera dessa förändringar är avgörande för att hålla alla informerade och, i vissa fall, för att uppfylla lagkrav.

Att presentera nyheter (både goda och dåliga) är en konst i sig, och att utelämna eller misstolka viktiga detaljer orsakar ofta förvirring och förmedlar fel budskap. Detta kan inte bara skada dina vinstmarginaler, utan också leda till juridiska problem. ⚖️

Lyckligtvis kommer mallar för affärsmeddelanden till undsättning! De kan säkerställa att dina anställda, kunder och andra viktiga intressenter får ditt budskap klart och tydligt. ?

Vi diskuterar de 10 bästa mallarna för affärsmeddelanden från ClickUp och visar dig hur du skapar förstklassiga memon och rapporter som förmedlar rätt information till olika målgrupper.

Vad är en mall för affärsmeddelanden?

En mall för företagsmeddelanden sparar dig besväret med att skriva ett pressmeddelande, ett internt memo eller ett nyhetsbrev från grunden. Det är en plan för att förmedla det avsedda budskapet till en specifik målgrupp. Mallen guidar dig genom att presentera företagets utveckling på ett effektivt sätt, så att du inkluderar nödvändig information och hittar en ton som går hem hos mottagarna.

Vad kännetecknar en bra mall för företagsmeddelanden?

Vilken mall för affärsmeddelanden du väljer beror på vilken typ av information du vill förmedla och till vem. Men generellt sett bör ramen som hjälper dig att förmedla budskapet vara:

Enkelt och kortfattat: För att förhindra att dina läsare tappar fokus Anpassningsbar: Flexibel med redigerbara avsnitt så att du kan anpassa den efter ditt företags varumärke, syftet med meddelandet och målgruppen. Välorganiserad: En tydlig struktur med fördefinierade avsnitt som gör det möjligt för läsarna att skumma igenom dokumentet och snabbt få fram informationen. Visuellt tilltalande: Du bör kunna inkludera visuella element som bilder, grafer och diagram.

10 gratis mallar för meddelanden att använda

Vårt urval av de 10 bästa mallarna för meddelanden kan hjälpa dig att dela nyheter med dina anställda, intressenter eller kunder med bara några få klick! ?️

1. Mall för pressmeddelande i ClickUp

Använd ClickUps mall för pressmeddelanden för att informera media om viktiga förändringar, milstolpar eller händelser.

Ska du lansera en ny produkt, genomföra en fusion eller arrangera ett viktigt evenemang inom en snar framtid? ClickUps mall för pressmeddelanden kan vara ditt megafon för att nå ut med ditt eget meddelande till allmänheten! ?

En pressrelease är per definition ett dokument som du ger till media för att meddela en specifik händelse, vare sig det är ett evenemang, en produktlansering eller ett ledarskifte. Detta dokument kan hjälpa dig att öka medvetenheten om en fråga och bygga upp ditt varumärke. Oavsett vad du tar upp är en sak säker – en pressrelease kan komma att ses av många människor, så du måste vara extra noggrann med innehållet.

Denna mall guidar dig genom skapandet av ett enkelt och informativt pressmeddelande. Den innehåller följande element:

Rubrik: En tabell med information om ditt företag, plats och datum Rubrik och underrubrik: Två meningar där du sammanfattar varför du publicerar ett pressmeddelande. Sammanfattning: Här anger du vem, vad, varför, var, när och hur i meddelandet. Det ska ge läsaren en sammanfattning av ditt meddelande utan att behöva läsa hela dokumentet. Brödtext: Det viktigaste i ditt pressmeddelande, där du inkluderar bakgrundsinformation och relevanta detaljer om ditt meddelande. Boilerplate: Detta är avsnittet "Om oss", där du inkluderar information om ditt företag.

Liksom alla ClickUp-mallar är denna anpassningsbar, vilket innebär att du kan utelämna vissa delar eller lägga till nya. Lägg till dina egna gratisbilder eller välj bland ett urval av bilder från galleriet!

2. ClickUp ChatGPT-prompter för mallar för interna meddelanden

Skapa enkla och effektiva interna meddelanden med denna ChatGPT-mall från ClickUp.

ChatGPT är ett av de största buzzworden 2023. Vissa älskar det, andra hatar det, medan andra fruktar det. Oavsett vad du tycker om denna AI-bot/skrivverktyg är dess inflytande i affärsvärlden oundvikligt.

Mallen ClickUp ChatGPT Prompts for Internal Announcements är i huvudsak en samling effektiva uppmaningar för att få ut det bästa av ChatGPT. Denna mall för interna meddelanden kan användas av praktiskt taget alla team i ditt företag, från HR till försäljning, marknadsföring och ledning. Den ger tydliga, konkreta idéer för att "prata" med ChatGPT och få de svar du behöver.

Förutom själva uppmaningarna erbjuder mallen konkreta användningsscenarier.

Låter det för abstrakt? Låt oss säga att ditt företag öppnar en ny filial i New York och du vill meddela detta till dina anställda. Så här skulle uppmaningen se ut: ”Skapa ett övertygande meddelande för att informera om öppnandet av en ny filial i New York och förklara fördelarna, såsom minskad arbetsbelastning och förbättrad kundservice. ”

3. ClickUp ChatGPT-prompter för mallar för meddelanden på sociala medier

Öka engagemanget och konverteringarna med Chat GPT Prompts for Marketing Template från ClickUp.

Meddelanden på sociala medier kan vara mer komplicerade än de verkar. Miljontals människor kan se dem, och du måste vara extra noga med att hitta rätt ton och engagera din målgrupp. Dessutom måste du komprimera dina tankar till ett kort inlägg utan att överväldiga läsarna.

Mallen ClickUp ChatGPT Prompts for Social Media Announcements kan underlätta detta arbete. Tänk på den som en samling fusklappar som hjälper dig att träffa rätt ton hos läsarna och dela de stora nyheterna med gemenskapen. ?

Denna specifika samling fokuserar på Twitter och Twitter-trådar, men du kan använda den för andra sociala medier. Låt oss se hur de fungerar i praktiken för att bättre förstå hur du använder dem med ChatGPT för optimala resultat.

Tänk dig att du har ett företag och vill publicera ett meddelande på sociala medier om ett kommande evenemang. Du använder följande uppmaning: ”Jag behöver en kort och engagerande tweet om vår kommande bilutställning i San Francisco. Inkludera en kort CTA i slutet.”

Denna mall är en del av ClickUps ChatGPT-prompter för marknadsföring, där du kan bläddra bland dussintals kategorier och hundratals prompter som matchar ditt företags mission och värderingar.

4. ClickUp-nyhetsbrevsmall för whiteboard

Skapa engagerande och välorganiserade interna meddelanden med ClickUp Newsletter Whiteboard Template.

Ett företagsnyhetsbrev kan vara internt eller externt, beroende på ditt mål. Oavsett om du vill göra ett informellt internt meddelande om senaste teambuildingaktiviteter eller uppdatera dina intressenter om de senaste förändringarna i företaget, är ClickUp Newsletter Whiteboard Template rätt val.

Mallen erbjuder det perfekta receptet för att skapa ett engagerande och visuellt tilltalande nyhetsbrev som kommer att fånga din publiks uppmärksamhet. Om du inte är så skicklig på design kan den guida dig i rätt riktning och hjälpa dig att skapa en idealisk plattform för att meddela stora förändringar och evenemang.

Eftersom det här är en whiteboardmall har du full kontroll över hur ditt nyhetsbrev ser ut i slutändan. Det är en utmärkt lekplats för din kreativa sida. ?

Du kommer att se dedikerade utrymmen för mediefiler och textblock. Varje element kan flyttas och storleksändras för att säkerställa maximal funktionalitet och läsbarhet. Organisera innehåll med meddelandekort eller skapa textblock!

Det är också ett utmärkt verktyg för att optimera teamsamarbete och kommunikation. Lämna kommentarer och skapa uppgifter för att säkerställa att alla teammedlemmar gör sin del och bidrar till nyhetsbrevet.

Många kortkommandon och tidsregistreringsalternativ sparar tid och gör ditt arbete mer effektivt.

Bonus: Kolla in 10 gratis mallar för memon i Word och ClickUp

5. Mall för nyhetsrapport i ClickUp

Prova ClickUp News Report Template och gör effektiva affärsmeddelanden.

Vill du släppa stora nyheter med en smäll? ?

Du bör tänka utanför boxen och experimentera med unika format.

Med ClickUp News Report Template kan du förvandla dina företagsmeddelanden till tidningsartiklar som är redo att tryckas. Vi pratar om de klassiska artiklarna med stora rubriker och spalter som delar upp texten i mindre, lättsmälta bitar. ?

Mallen gör allt arbete åt dig – följ dess anvisningar så kan du anpassa ett perfekt affärsmeddelande på nolltid. Du kan skapa interna ”tidningar” för dina kollegor, till exempel födelsedagsmeddelanden, eller låta allmänheten ta del av dem.

En av de bästa sakerna med denna mall är att den uppmuntrar till lagarbete. Låt oss säga att du vill meddela en produktlansering och öppnandet av en ny tillverkningsanläggning. Låt flera team arbeta med mallen och tillhandahålla detaljerad, tillförlitlig information i förväg om varje evenemang.

Att lägga till uppgifter, deluppgifter och uppgiftsberoenden är en barnlek, eftersom mallen är intuitiv och nybörjarvänlig. Du kan anpassa storlek, färg och typsnitt för varje element så att det passar ditt företags historia. ?

6. ClickUp-mall för nyhetsbrev om fastigheter

Meddela nya produkter eller förändringar i ditt företag med ClickUp Real Estate Newsletter Template.

Vad gör en mall för fastighetsnyhetsbrev bland mallarna för affärsmeddelanden? ClickUps mall för fastighetsnyhetsbrev kan tjäna flera syften och användas i olika affärsscenarier.

I standardversionen av mallen finns följande avsnitt:

Produkterbjudanden

Listor

Utmärkta projekt

Fastighetsmäklare

Eftersom denna ClickUp-mall är anpassningsbar kan du ändra varje avsnitt för att anpassa den efter ditt företags värderingar, stil och varumärkesriktlinjer.

Om du till exempel vill meddela lanseringen av en ny produkt kan du redigera listningsavsnittet och omvandla det till en produktrecension. Om du vill meddela nyanställningar kan du uppdatera delen om fastighetsmäklare och lägga till information om de nya medarbetarna, deras befattningar, erfarenhet och bakgrund. Du kan också knyta ihop två lösa trådar samtidigt och kombinera flera avsnitt.

Mallen är nybörjarvänlig och samarbetsinriktad, så du kan arbeta med den tillsammans med kollegor från olika team och avdelningar. Till exempel kan designteamet ladda upp bilder och HR-teamet kan tillhandahålla information om anställda.

7. Mall för intern kommunikation i ClickUp

Använd ClickUps mall för internkommunikation för att meddela händelser eller förändringar till dina anställda.

Om du inte håller dina anställda uppdaterade om relevanta förändringar inom företaget riskerar du att de blir missnöjda och ovilliga att göra sitt bästa. För att inte tala om att bristande transparens kan orsaka juridiska och andra problem som kan skada ditt företags rykte.

Intern kommunikation är avgörande om du vill att ditt företag ska blomstra, och ClickUps mall för intern kommunikation fungerar som den perfekta gödseln. ?

Även om det kan finnas mer typiska format för interna meddelanden, kan detta vara ganska effektivt. Med mallens sex typer av statusar, anpassade fält och vyer kan du se till att alla anställda hålls informerade om de senaste ändringarna, oavsett hur små de är.

Så här kan du skapa ett konstant informationsflöde och se till att alla avdelningar är på samma sida:

Färgkodad information

Anpassa kolumner

Skapa uppgifter och deluppgifter

Lämna kommentarer

Denna mall för företagsmeddelanden håller alla uppdaterade och sparar dina anställdas värdefulla tid. Genom att publicera relevanta förändringar på tavlan eliminerar (eller åtminstone minimerar) du behovet av e-postmeddelanden och telefonsamtal. Dina anställda kan istället fokusera på andra uppgifter som driver ditt företag framåt.

8. Mall för intern kommunikationsstrategi i ClickUp

Kommunicera förändringar, identifiera problem och gör upp planer för att lösa dem med ClickUps mall för intern kommunikationsstrategi.

Det finns ingen kvalitativ samverkan utan god kommunikation mellan medarbetare och team. Och utan samverkan kan ditt företag uppfattas som oorganiserat eller opålitligt, vilket kan skada kundrelationerna och hämma tillväxten.

ClickUps mall för intern kommunikationsstrategi kan hjälpa dig att effektivisera processer, hålla alla informerade, skapa kommunikationsplaner och göra både stora och små meddelanden.

Vid första anblicken kan mallen verka komplex, men den är faktiskt enkel att använda. Den består av följande avsnitt:

Organisationskartläggning Befintlig kommunikationsanalys Bedömning av intressenternas behov Kommunikationsutmaningar Intern kommunikationsplan

Det sista avsnittet kan vara ett utmärkt ställe för att göra meddelanden och ge anställda instruktioner om hur de ska agera.

Denna omfattande mall hjälper till med meddelanden, men har även andra användningsområden. Använd den till exempel för att analysera befintliga kommunikationspolicyer inom ditt företag. Dina anställda kan ge feedback, och du kan använda denna information för att se vilka aspekter som kan förbättras.

9. ClickUp-mall för årsredovisning

Använd mallen för att presentera årsrapporter och informera om ditt företags tidigare prestationer och framtida planer.

Har ditt företag haft ett framgångsrikt år? Grattis! ?

Nu är det dags att låta dina intressenter och andra berörda parter få höra om dina framgångar.

Med ClickUps mall för årsredovisning kan du diskutera milstolpar som genererade intäkter och varje avdelnings resultat och förvandla vanligtvis tråkiga årsredovisningar till uppseendeväckande meddelanden.

Använd mallen för att prata om framtidsplaner och meddela förändringar som kan göra ditt företag ännu bättre.

Varje del av mallen är 100 % anpassningsbar, och du kan justera den så att den representerar ditt företag på bästa sätt. Den innehåller följande element:

Företagslogotyp och titel

Årets höjdpunkter

Noterbara projekt

Årets bästa praxis

Finans

Gick det inte så bra? Ingen fara! Använd den här mallen för att presentera data och se vilka delar av ditt företag som behöver förbättras. Gör prognoser och meddela vad du kommer att göra för att driva ditt företag till framgång.

Mallen uppmuntrar till teamsamarbete, eftersom varje avdelning kan bidra till rapporten med sina höjdpunkter och milstolpar. För att hålla allt organiserat kan du tilldela uppgifter till specifika medarbetare. Du kan också lägga till kommentarer för att klargöra oklarheter och se till att alla drar sitt strå till stacken.

Du kan lägga till bilder, grafer och diagram i mallen för att göra den mer engagerande och estetiskt tilltalande. ?

10. ClickUp-mall för e-postmeddelande med företagspresentation

Använd ClickUps mall för att presentera ditt företag för potentiella investerare, partners eller kunder och göra affärsrelaterade meddelanden.

Söker du en potentiell affärspartner, marknadsför du en ny produkt eller försöker du utöka din kunddatabas via e-post? Oavsett vem mottagaren är måste du presentera ditt företag på ett korrekt sätt när du kontaktar någon för första gången. ClickUps e-postmall för företagspresentation är det perfekta verktyget för detta!

Mallen lägger grunden för att skapa ett perfekt introduktionsmejl som även kan fungera som ett affärsmeddelande. När du presenterar ditt företag kan du berätta om tidigare framgångar och avslöja dina planer för framtiden. Berätta om ditt nya team, viktiga händelser, nya produkter och alla förändringar eller uppdateringar som kan vara intressanta för mottagaren.

Låt oss säga att du vill meddela ett viktigt evenemang till ett företag som du vill ha som kund. Välj "Viktigt evenemang eller utveckling" från mallsamlingen och upptäck en värld av värdefull information om hur du skapar det perfekta meddelandet. ?

Precis som med andra ClickUp-mallar kan du fritt välja typsnitt och färger och bifoga bilder, grafer eller annat för att göra din e-post mer tilltalande.

Få dina meddelanden att sticka ut med ClickUp-mallar

ClickUps mallar kan göra dina meddelanden mer tydliga, engagerande och estetiskt tilltalande.

Förutom att erbjuda fantastiska mallar kan ClickUp hjälpa dig att öka produktiviteten i din e-post med automatisering, prioritering av e-post, kommunikationsverktyg, integrationer och andra alternativ. Plattformen är också en robust plattform för projekt- och dokumenthantering med en rad exceptionella funktioner.

ClickUp kan användas i olika branscher och för många olika ändamål – utforska dess möjligheter och upptäck ett nytt sätt att organisera ditt företag! ?