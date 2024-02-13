5 mallar och exempel för pressmeddelanden

Kommunikation är viktigt – men det handlar inte om vad du säger, utan om hur du säger det.

Oavsett om du pratar med en vän, investerare eller teamet – din ton, ditt språk och din kommunikationsstil kommer alltid att förändras beroende på vem du pratar med, för att få fram ditt budskap på ett så autentiskt och effektivt sätt som möjligt.

Det är därför ett välskrivet pressmeddelande är så viktigt! De kommunicerar tydligt viktiga nyheter om ditt varumärke och speglar vem du är som företag i hopp om att nå ännu fler av rätt personer.

Det finns inte bara en typ av pressmeddelande. Vissa pressmeddelanden kan klargöra din organisations utmaningar, medan andra fokuserar på din bransch och olika marknadstrender. Båda kan vara utmärkta resurser för din målgrupp!

Men låt oss vara ärliga – vissa företag och mindre organisationer har sällan nyheter som de anser vara värda de höga kostnaderna för att sprida dem via journalisternas nätverk. Naturligtvis kan pressmeddelanden delas organiskt, men att samarbeta med stora distributörer som PR Newswire, eReleases, Accesswire och Newswire hjälper till att säkerställa att dina nyheter syns.

Detta innebär att pressmeddelanden måste vara övertygande och specifika, samtidigt som de måste vara tillräckligt breda för att generera värdefullt snack om ditt företag. Lyckligtvis finns det gott om mallar och exempel på pressmeddelanden som kan hjälpa dig att komma igång – och vi har fem av dem till hands!

Så om du är redo att skriva ett pressmeddelande som kommer att fängsla läsarna med ditt varumärkes budskap, behöver du inte leta längre!

Vad är ett pressmeddelande?

Ett pressmeddelande (eller pressuttalande) är ett officiellt uttalande eller tillkännagivande som en organisation använder för att dela sina nyheter med allmänheten. Detta dokument fungerar som ett officiellt sätt för företag att förmedla information till en bred publik, inklusive kunder, investerare och konkurrenter.

Pressmeddelanden spelar en viktig roll för att forma en organisations PR-aspekt. De hjälper till att etablera och upprätthålla ett företags övergripande image och kan ha en mycket positiv eller negativ inverkan på dess resultat. 💰

Vanligtvis kan ett stadigt flöde av positiva nyheter från din organisation locka fler kunder och hålla ditt namn relevant på marknaden. Det finns inga krav eller regler när det gäller vilken typ av information som delas via ett pressmeddelande, men den bör alltid vara anmärkningsvärd och nyhetsvärdig. Annars förlorar pressmeddelandet sitt värde.

Det positiva är att många dagliga affärsuppdateringar kan betraktas som nyheter – och pressmeddelanden kan täcka dem alla! All information kan nämnas i ett pressmeddelande, oavsett om den är positiv eller negativ, glädjande eller skadlig. Några av de vanligaste typerna av pressmeddelanden är:

Lansering av nya produkter

Presentation av ny VD

Årliga marknadsuppdateringar

Fusioner och förvärv

Nya investeringar

Nya eller avslutade partnerskap

Offentliga uttalanden (ursäkter eller ställningstaganden i en viss fråga)

Fördelarna med effektiva pressmeddelanden

Att skriva pressmeddelanden kan vara en kostsam, arbetsintensiv och tidskrävande uppgift för din organisation. Det krävs en skicklig person för att skriva inflytelserika pressmeddelanden, eftersom de kan ge betydande fördelar för ditt företags välmående, bland annat:

Ökad exponering för ditt företag

Mediebevakning

Proaktivt ryktehantering

En kraftig ökning av webbtrafiken

Trovärdighet som opinionsbildare inom din bransch

Och mycket mer. 🤯

Vad ska man tänka på när man väljer en mall för pressmeddelanden?

Du behöver inte börja från scratch varje gång du vill skriva ett pressmeddelande. Det är tillräckligt svårt att dela dem med alla journalister i din adressbok och så småningom hela världen! Spara istället tid, minska antalet fel och förbättra kvaliteten på ditt pressmeddelande med hjälp av en mall som är utformad för att hantera grunderna åt dig.

En pressmeddelandemall hjälper dig inte bara att komma igång med skrivandet, utan också att skapa en standardmetod för att snabbt skriva enhetliga pressmeddelanden varje gång.

Med en pressmeddelandemall har du redan en definierad och lättföljd struktur för att uppnå önskad effekt. Allt du behöver göra är att fylla i nyheterna du vill dela och voilà! Ett välskrivet pressmeddelande är klart för offentliggörande. 🤩

Det finns ett oändligt och växande antal gratis mallar för pressmeddelanden som är lättillgängliga. Men alla mallar för pressmeddelanden är inte lika värdefulla, lätta att använda, detaljerade eller anpassade efter ditt företag.

Viktiga detaljer om pressmeddelandemallen

Innan du lägger för mycket tid på den första pressmeddelandemallen du hittar online, bör du snabbt bläddra igenom dokumentet för att se till att alla grundläggande och nödvändiga PR-element finns med. En bra pressmeddelandemall bör innehålla (åtminstone) följande element:

Rubriken : Detta är den viktigaste delen av ett pressmeddelande eftersom den fångar upp det du vill förmedla till din målgrupp. De bästa rubrikerna sammanfattar hela pressmeddelandet på färre än 10 ord, eftersom endast cirka 20 % av läsarna kommer att läsa hela dokumentet.

Datum och plats : Varje dag publiceras dussintals pressmeddelanden. Eftersom pressmeddelanden fokuserar på aktuell och nyhetsvärdig information är det viktigt att ange när och var händelsen ägde rum.

Stödjande citat : De flesta pressmeddelanden innehåller stödjande citat från berörd avdelning. Överväg att infoga citat från partners och kunder för att öka trovärdigheten i ditt meddelande.

Inledande stycke : Din pressmeddelandemall bör omedelbart lyfta fram den viktigaste informationen. Det inledande stycket besvarar frågorna vem , vad , när , var och varför bakom dokumentet.

Uppmaning till handling : Vad vill du att läsarna ska göra efter att ha läst ditt pressmeddelande? Oavsett om det handlar om att köpa din produkt, dela information eller besöka din webbplats, kommer ett bra pressmeddelande att motivera människor att göra något.

Standardtext : Varje pressmeddelande behöver en gedigen standardtext som beskriver ditt företag och de organisationer som ingår i dokumentet. Detta ger alla en tydlig förståelse för vem du är och vem du arbetar med.

Kontaktuppgifter: Ange kontaktuppgifter i ditt pressmeddelande så att allmänheten eller nyhetsmedierna vet vem de ska kontakta för mer information. Det är vanligtvis din kommunikationschef.

5 gratis mallar för pressmeddelanden för att komma igång så fort som möjligt

Nu när vi har gått igenom grunderna är det dags för det roliga!

Vi har gjort vår hemläxa och sökt igenom webben för att ge dig fem kostnadsfria och effektiva mallar för pressmeddelanden som underlättar din skriv- och publiceringsprocess:

1. Mall för pressmeddelande från ClickUp

ClickUps standardmall för pressmeddelanden hjälper dig att organisera innehållet och rikta ditt budskap.

Förutom att informera din målgrupp och dina konkurrenter om de senaste stora nyheterna om ditt företag, vill du att ditt pressmeddelande ska skapa en naturlig buzz och entusiasm kring ditt företag. Målet är att skriva ett pressmeddelande som väcker mediernas intresse så att de vill publicera ditt pressmeddelande, skapa en positiv bild av ditt företag och öka kännedomen om ditt varumärke.

Det är viktigt att se till att din organisation förblir relevant, synlig och tydligt kommunicerar nyheter till allmänheten – och pressmeddelandemallen från ClickUp är det perfekta verktyget för att uppnå just detta mål. Denna dynamiska och anpassningsbara mall omfattar alla viktiga krav för pressmeddelanden i en detaljerad och intuitiv struktur. Pressmeddelandemallen kan också användas som ett läromedel och fokuserar främst på att hjälpa dig att ta fram ett pressmeddelande som imponerar både på din målgrupp och på de medier som publicerar det.

2. Mall för releaseanteckningar från ClickUp

Lägg till visuella element i ClickUps mall för release notes

Även om en pressmeddelandemall underlättar skrivprocessen något, är det fortfarande en utmaning som kräver strategisk planering, kreativitet och detaljrikedom.

Mallen för release notes från ClickUp är ett måste i varje publicists virtuella verktygslåda. Denna färdiga mall för ClickUp Docs guidar dig genom processen att skriva utförliga release notes – en viktig tillgång för att samordna intern och extern kommunikation och skapa ett framgångsrikt pressmeddelande.

3. Mall för pressmeddelande om produktlansering för Microsoft Word

Via Microsoft

Programvaruföretag arbetar ständigt med att hjälpa organisationer att använda sina produkter så att de kan få saker gjorda snabbare och mer effektivt. Microsoft Word Press är ett av dessa verktyg som hjälper företag att skriva smidiga pressmeddelanden som påverkar marknaden.

Microsoft Word-mallen för produktmeddelanden och pressmeddelanden kan vara ett snabbt alternativ för team som redan använder Microsoft-produkter och förlitar sig på Word som sin dokumentredigerare. Denna anpassade mall för pressmeddelanden är förformaterad, vilket gör det enklare för företag att anpassa dokumentet med produktinformation, tillgänglighet, recensioner och företagsinformation.

4. Klassisk pressmeddelandemall från GooDocs

Via GooDocs

GooDocs Classic Press Release Template är en lättanvänd mall för pressmeddelanden formaterad för Google Doc. Den är utformad för att vara enkel men effektiv och tillräckligt flexibel för att du ska kunna anpassa den efter alla organisationers behov. Denna mall för pressmeddelanden hjälper dig att förbereda ett standardiserat men engagerande pressmeddelande, men lämnar också utrymme för att fördjupa dig i andra produkter och tjänster som din organisation kan erbjuda.

5. Mall för produktlansering för Google Docs

Via GooDocs

Att presentera nya produkter eller tjänster för kunderna är ingen lätt uppgift, särskilt för mindre företag som fortfarande försöker etablera sig i branschen. I allmänhet vill man ha en högkvalitativ presentation som kan fånga kundernas fantasi.

Google Docs produktreleasemall är utformad för att hjälpa dig att bygga upp ett rykte på marknaden genom ökad försäljning. Denna kostnadsfria pressmeddelandemall finns tillgänglig i Google Docs, Sheets och Slides, så att du kan välja det format som bäst passar din organisations behov.

Kolla in dessa nyhetsbrevsmallar!

Hur man publicerar och delar ett pressmeddelande

Arbetet slutar inte när pressmeddelandet är skrivet – på sätt och vis är det först då det riktiga arbetet börjar. Den viktigaste delen av en publicists roll är att hitta sätt att publicera och dela ditt pressmeddelande för att nå din målgrupp. Som man brukar säga: det handlar om vem du känner!

Valet av var du ska publicera och skicka ditt pressmeddelande beror på din nisch, det vill säga ditt unika värdeerbjudande. Men ett vanligt ställe att börja distribuera ditt pressmeddelande är att kontakta affärsjournalister, tidningar, influencers på sociala medier, bloggare och partners.

Det kanske låter enkelt, men dessa medier översvämmas dagligen av PR-förfrågningar. För att göra processen mindre skrämmande och mer genuin, börja med att sätta dig in i ditt nätverks situation. Bygg först upp en stark arbetsrelation med någon på den publikation du är intresserad av, och fråga sedan vad de behöver från dig för att din förfrågan ska kunna genomföras.

Läs följande tips för att göra ditt pressmeddelande lättare att läsa, dela och publicera:

Arbeta med välrenommerade förlag

Skicka ditt pressmeddelande i tid, varje gång

Överväg att använda efter-tids-utgivare

Arbeta med specifika journalister för att bygga upp ditt kontaktnätverk.

Inkludera multimediainnehåll

Dela pressmeddelanden på dina sociala medieplattformar

Anpassa din pressmeddelandemall idag

Pressmeddelandets betydelse kan inte underskattas!

Det är en viktig kommunikationskanal som inte bara hjälper till att förmedla information till allmänheten utan också har potential att öka en organisations inflytande på marknaden.

När du skriver pressmeddelanden ska du fokusera på att skapa rapporter och nyhetsmeddelanden som speglar och bygger upp ditt varumärke. Utnyttja de bästa exemplen och mallarna för pressmeddelanden som är utformade för att öka din produktivitet, förbättra dina pressmeddelanden och skala upp din verksamhet – samtidigt som du sparar tid varje dag.

Få tillgång till alla dessa anpassningsbara ClickUp-mallar och hundratals andra för alla andra användningsområden utan kostnad! Dessutom kan ClickUp effektivisera alla processer och centralisera ditt arbete mellan olika appar med sin omfattande uppsättning funktioner, över 1 000 integrationer och tillgängliga prisplaner.

Registrera dig på ClickUp för att etablera ditt varumärke som branschledande med hjälp av dessa kostnadsfria mallar för pressmeddelanden – redan idag! 📈