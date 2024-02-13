10 kostnadsfria mallar för memon i Word och ClickUp

För effektiv kommunikation inom ett företag är det viktigt att dina meddelanden är precisa och lättförståeliga. Oavsett om du förmedlar uppdateringar, kommunicerar policyer eller ger direktiv, garanterar ett skickligt sammanställt memo att mottagarna förstår dig klart och tydligt. ?

Här underlättar en väl utformad memomall ditt arbete. Den fungerar som en praktisk utgångspunkt för att strukturera och sprida information till team, avdelningar eller till och med kunder.

Men hur hittar du rätt mall för ditt ändamål eller din målgrupp? Vi hjälper dig!

Vi har samlat våra favoritmallar för gratis memo för att hjälpa dig att skriva mer effektivt i olika kommunikationssituationer. Dessa mallar har expertdesignade, formaterade fält och kolumner för standardiserad informationsleverans, så att du slipper börja från scratch.

Stanna kvar och utforska deras fantastiska funktioner!

Vad är en memomall?

Ett memo, en förkortning av memorandum, är en typ av formell kommunikation som syftar till att dela regler och planer, sprida nyheter, öka medvetenheten om en fråga eller begära samarbete för en föreslagen lösning. Chefer tycker ofta att det är svårt att strukturera ett memo eftersom det måste vara mycket tydligt och se professionellt ut. ?️

En memo-mall löser problemet genom att underlätta utformningen. Den innehåller en standardstruktur för placering av information, inklusive fält för mottagare, avsändare, datum, ämne och meddelandetext.

Dessa mallar säkerställer att ditt memodokument har ett enhetligt format och att ingen viktig information förbises. De sparar tid och ökar trovärdigheten i din kommunikation, och kan till och med fungera som bevis vid tvister.

Mallarna för att skapa memon finns i en rad olika standardiserade layouter, beroende på vem du kommunicerar med och ämnet för ditt meddelande.

Vad kännetecknar en bra memomall?

En bra mall för personliga eller affärsmässiga memon bör ha följande egenskaper:

Tydliga rubriker: En enkel memomall bör ha en välformaterad rubrik som innehåller element som Till, Från, Datum och Ämne. Du bör kunna ge en kortfattad introduktion för att ange sammanhanget och syftet med memot. Kontextuella punktlistor: Leta efter punktlistor eller listor med punkter, till exempel åtgärdspunkter eller förslag på idéer, som behöver framhävas i ditt meddelande. Avslutande kommentar: Standardmallar för memon avslutas vanligtvis med: En sammanfattning av de viktigaste punkterna i innehållet En uppmaning till handling eller nästa steg för mottagarna (om nödvändigt) Sammanfattningsavsnitt för att sammanfatta innehållets huvudpunkter Uppmaning till handling eller nästa steg för mottagarna (om nödvändigt) Enhetlig formatering: Enhetlig storlek, typsnitt och radavstånd i hela memot, vilket också stöder varumärkets typografi och säkerställer läsbarhet och professionalism. Situationsspecifik: Mallen ska vara lätt att anpassa för att passa olika innehållslängder, tonfall och syften. Till exempel kommer ett policymeddelande att skilja sig från ett affärsmemo med en påminnelse om ett evenemang. Användarvänligt: Det måste vara användarvänligt, helst med inbyggda guider, för att göra utkastprocessen standardiserad och effektiv.

10 mallar för memon för att skapa fantastiska brev och dokumentation

Vårt urval av gratis och väl utformade mallar för anteckningar för Word och ClickUp är perfekta för professionell företagskommunikation. De har unika formaterings- och struktureringstilar för att passa olika användningsområden. Låt oss se vad varje mall har att erbjuda. ?

1. ClickUp-memo-mall

Letar du efter en allsidig mall för att strukturera din kommunikation? Lita på ClickUp Memo Template för att få jobbet gjort! ?

Detta mångsidiga memiformat passar för de flesta typer av information, inklusive statusuppdateringar, intern feedback, förfrågningar, instruktioner och meddelanden.

De har den praktiska struktur du behöver för att skicka en påminnelse eller sprida ett meddelande på ett tydligt sätt, så att relevanta detaljer blir precisa och lätta att läsa – från ämnesraden till inledningsstycket och avslutningsmeningen.

De har en snygg rubrik med ditt företags namn, adress och webbplatslänk. Använd de fördefinierade avsnitten för att ange mottagare och avsändare av memot. Följ de inbyggda anvisningarna för att skriva ett memo på några minuter!

Mallen har standardfält som Ämne och Kategori för att ange typen av memo. Standardkategorierna inkluderar Meddelande, Åtgärdsbegäran, Brådskande eller Kräver uppmärksamhet, men du kan lägga till egna. Du har också avsnitt för:

Introduktion: Hjälper till att sätta tonen för meddelandet Brödtext: Innehåller huvudinnehållet Slutsats: På så sätt kan du sammanfatta och lägga till åtgärdsbara punkter.

Du kan lägga till stöddokument, som grafer, diagram och checklistor, till ditt memo eller lägga till länkar till relevanta ClickUp Docs med kontextuell information.

2. ClickUp Skapa en memomall

Ladda ner den här mallen ClickUp Skapa en memomall

Att skapa ett imponerande men samtidigt professionellt memo kan vara en svår uppgift om du vill balansera element som informativitet, tydlighet och koncishet. ClickUps mall för att skapa ett memo kommer till undsättning med en uppsättning riktlinjer som hjälper dig att skapa ett effektivt memo utan att slösa tid. ⌛

Den nybörjarvänliga uppgiftsmallen innehåller en detaljerad checklista med deluppgifter som beskriver stegen för att skapa ett memo. Mikrostyr allt – från att bestämma målgruppen och formatera rubriken till att skapa en översikt över memot och lägga till brödtexten.

För att hjälpa dig att övervaka utkastprocessen har denna mall anpassade fält som:

Memorandumutkast

Memo-länk

Författare

Framsteg

Mottagare

När utkastet till memot är klart kan du delegera skrivuppgiften till teammedlemmarna och övervaka hur utkastet utvecklas med hjälp av fältet Progress (Framsteg). Använd mallens inbyggda instruktioner för att dela och distribuera memot med några få klick!

3. ClickUp-mall för meddelanden till anställda

Skapa ett memo enkelt genom att följa färdiga riktlinjer med hjälp av ClickUp-mallen.

Om ditt företag kräver frekvent kommunikation med anställda är ClickUps mall för meddelanden till anställda ett måste. ?

Mallens design gör det möjligt att nå team som arbetar på distans, är spridda eller har olika funktioner. Du kan adressera memot till en enskild medarbetare, en hel avdelning eller hela företaget. Oavsett om du kommunicerar nya strategier, förändringar i rutiner eller teambuildingaktiviteter kan du använda mallen för att effektivt sprida information om uppdateringar.

Detta är en annan uppgiftsmall på vår lista, komplett med anpassningsbara fält och en checklista. Använd anpassningsbara fält för att välja de teammedlemmar som memot är avsett för och rullgardinsmenyn för att välja avdelning.

Mallen innehåller fem uppgiftskategorier som en att göra-lista:

Kategori (kan vara ett meddelande, en begärd åtgärd eller ett brådskande ärende) Inledning Uppgifter och handlingsplan Slutsats Bilaga

Vi rekommenderar att du skriver meddelanden till anställda på ett icke-tekniskt, lättförståeligt språk för bättre engagemang och förståelse. Använd ClickUp AI skrivassistent för att skapa meddelanden med rätt ton eller förbättra grammatiken och läsbarheten i dina befintliga utkast.

När du är klar med utkastet kan du skicka memot via e-post till berörda medarbetare, dela ut papperskopior eller sätta upp det på en gemensam anslagstavla eller kontorsvägg.

4. ClickUp-mall för policymemo

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för policymemo

ClickUp Policy Memo Template är perfekt för att implementera en policyändring eller lansera en ny åtgärd med tydlighet och effektivitet. ?

Denna dokumentmall påskyndar processen att utforma ett policymemo genom att beskriva resonemanget bakom valet, genomförandet och den periodiska revideringen av nya policyer. Den innehåller tips för användare i varje steg som hjälper dig att betona hur brådskande och nödvändigt det är att anta den föreslagna åtgärden, vilket minimerar eventuell motvilja mot förändring.

Låt oss anta att du vill införa uniformer eller en klädkod på din arbetsplats. Så här kan du använda de fem förinställda avsnitten i detta memo för att informera dina anställda om policyändringen:

Rubrik: Ange ämne, avsändarens och mottagarens namn samt datum för skrivandet. Sammanfattning: Sammanfatta hur en standardiserad klädkod på arbetsplatsen skulle gynna företaget och de anställda. Bakgrund: Ge lite bakgrundsinformation om frågan, inklusive en tydlig beskrivning av problemet och dess konsekvenser. Du kan till exempel säga att vardagskläder kanske inte återspeglar det varumärkesimage eller den professionalism som dina kunder önskar. Rekommendation: Presentera de nödvändiga stegen för att nå lösningen och bidra till att effektivisera processen. Att till exempel fastställa enhetliga riktlinjer och en flexibel tidsplan för implementeringen kan hjälpa medarbetarna att känna sig trygga med övergången. Uppmaning till handling: Skapa tydlighet genom att informera mottagarna om vilka åtgärder som krävs efter att de har läst memot ?

5. ClickUp-mall för ledningsmemo

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för ledningsmemo

Förmedla alla ledningsbeslut snabbt och effektivt med ClickUp Executive Memo Template – ett viktigt verktyg för att dela meddelanden, uppdragsförfrågningar och projektuppdateringar.

Ett ledningsmemo är ett rent informativt dokument som underlättar en enkel, hierarkisk kommunikationsflöde. Med denna användarvänliga Doc-mall kan du kommunicera med anställda, intressenter och kollegor på ett professionellt och övertygande sätt, vilket hjälper mottagarna att acceptera innehållet i memot utan konflikter.

Börja med att lägga till ditt företags logotyp och kontaktuppgifter i sidhuvudet. Anpassa formateringen så att den överensstämmer med ditt varumärke.

Mallen fokuserar på att förmedla informationen direkt så att mottagarna snabbt kan förstå meddelandet. Ange syftet med ditt memo tydligt i ämnesraden och skriv ditt innehåll i det avsedda fältet. ✏️

Strukturen i denna mall är inte lika rigid som de andra alternativen på vår lista. Detta ger dig friheten att skriva mycket detaljerade memon. Du kan bifoga dokument eller tilldelade uppgifter till mallen om memot avser genomförandet av en viss aktivitet, till exempel utvärdering av ett projektförslag eller utbildning av nya praktikanter. Board-vyn i ClickUp är ett utmärkt hjälpmedel om du behöver skapa en visuell översikt innan du skriver ditt utkast.

6. ClickUp-mall för forskningsmemo

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för forskningsmemo

Kommunikationen med forsknings- och utvecklingsavdelningarna (FoU) måste vara snabb och precis, särskilt om du arbetar med en produktlansering med korta deadlines.

Använd ClickUp Research Memo Template för att optimera din forskningsrelaterade korrespondens. Denna Doc-mall innehåller fördesignade fält och tabeller som guidar dig genom hela processen med att presentera forskningsriktlinjer eller sammanfattningar. ?

De består av två huvuddelar – en för översikt över memot med en tabell för att ange ämne, mottagare, avsändare och datum, och sedan har vi delen forskningsdetaljer som är uppdelad i sju underdelar:

Forskningssammanfattning Ger en sammanfattning av forskningens mål och syfte. Bakgrundsinformation Håller plats för ytterligare forskningsdetaljer, citerade källor och bevis Utmaningar Erkänner de utmaningar och hinder som uppstår under forskningens gång Åtgärd krävs Framhäver prioritering av uppgifter genom att fastställa de steg som krävs för att hantera dokumenterade utmaningar. Sammanfattning av resultaten Sammanfattar forskningsresultaten och låter dig lägga till stödjande bevis Analys och slutsats Innehåller avslutande detaljer och analyser, främst för beslutsfattande team. Resurser och bilagor Tillhandahåller resurser och/eller bilagor som är kopplade till den genomförda forskningen, tillsammans med dokumenterade resultat.

Som du ser gör strukturen det enkelt att sammanfatta resultaten från nästan alla forskningsämnen. Eftersom det är en Doc-mall kan du länka den till framtida uppgifter eller tidsplaner, så att ditt team har all referensinformation samlad på ett ställe.

7. ClickUp-mall för kreditnotor

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för kreditnotor

Har ditt redovisningsteam svårt att hantera pengar och hålla reda på oändliga räkningar och returer? I så fall kan ClickUp Credit Memo Template rädda dagen för dig, särskilt om ditt företag hanterar regelbundna kundkrediter och återbetalningar. Dess expertutformade struktur hjälper till att organisera statusen för väntande kundkvitton och komplicerade återbetalningsförfrågningar. ?

Denna nybörjarvänliga Doc-mall innehåller särskilda fält för transaktionsnummer, datum och kund-ID. När du har identifierat mottagaren och avsändaren fyller du i tabellen med information som produktkvantitet, artikelkod, pris per produkt och totalpris.

Om din katalog innehåller flera produkttyper kan du överväga att lägga till en beskrivning för varje produkt för att underlätta identifieringen. Beräkna slutligen delsumman och lägg till momsen (om tillämpligt) för att få fram det totala kreditbeloppet.

Du kan få kreditnotan signerad och levererad direkt till kunden tillsammans med ytterligare styrkande handlingar. Använd tabellvyn i ClickUp för att övervaka alla dina kreditnotor på ett och samma ställe.

8. ClickUp-mall för juridiskt memo

Effektivisera skrivandet av juridiska memon genom att utnyttja formaterings- och skrivriktlinjerna i ClickUp Legal Template.

ClickUps mall för juridiska memon ger dig lättförståeliga riktlinjer för hur du skriver ett gediget juridiskt memo som ingen kan invända mot! ?‍⚖️

Denna mall hjälper dig att:

Sammanfatta forskningsbaserade fakta för intern forskning

Anteckna viktiga domstolsdatum eller kundinformation

Fastställ tidsuppskattningar för teamets uppgifter

Denna Doc-mall hänvisar till avsnittet Börja här som innehåller detaljerade användningsinstruktioner och formateringsriktlinjer, till exempel regler för versaler och avstånd.

Du får redigerbara kolumner för att lägga till avsändare, mottagare (domare, domstol eller klient), ärendets titel och datum. Avsnittet Fråga används för att ange specifika juridiska frågor eller problem som ska behandlas.

Svara kortfattat på frågorna i avsnittet Korta svar och gå vidare till avsnittet Redogörelse för fakta för att peka på tydliga och objektiva uppgifter som stöder ditt ärende.

Analysera de relevanta juridiska frågorna mer ingående i Diskussionsområdet och sammanfatta sedan de viktigaste punkterna i Slutsatsområdet och ge en slutlig lösning. Du kan länka till relevanta lagar och förordningar i mallen.

9. Mall för meddelandebrev i Microsoft Word från Template.net

Skapa det perfekta memot utan ansträngning med Microsoft Word Memo Letter Template från Template.net.

Microsofts mall för memobrev är den perfekta lösningen för att förmedla tydliga meddelanden. Mallen finns tillgänglig i Word, Google Docs och PDF och består av två sidor.

Texten i denna MS Word-mall består av uppräknade huvudpunkter för diskussion, och memot avslutas med en uppmaning till handling. Du kan anpassa teckensnitt och storlek på bokstäverna eller välja en annan struktur än den som anges.

Anpassa sidorna efter dina behov genom att redigera den förskrivna texten. Mallens exempeltext fungerar som en guide för att skriva ett memobrev som passar ditt syfte. Exemplen inkluderar scenarier som protokoll för inträde på kontoret, ansiktsskydd (masker) och handhygien. Utrymmet för att lägga till avsändare, mottagare och ämne för memot finns högst upp i brevet. ✉️

10. Microsoft Word-mall för meddelanden till anställda från WPS Template

Kommunicera effektivt med dina anställda genom att använda den helt anpassningsbara Microsoft Word-mallen för meddelanden till anställda från WPS Template.

Behöver du en enkel mall för att leverera brådskande meddelanden och främja teamkommunikation? Då är Microsoft Word-mallen för meddelanden till anställda ett bra alternativ att prova! ?

Denna memomall innehåller även exempeltext som guidar dig genom utformningsprocessen. Den följer den formatering och innehållslayout som är typisk för minimalistiska medarbetarmemorandum. Ladda ner den i Word-format – den fungerar i Microsoft- eller WPS Office-appar på Windows-, Mac- eller Android-enheter.

Mallen har inga strukturerade tabeller eller färgkodningsalternativ, men den är ändå mycket anpassningsbar. Justera bara malltexten för att skriva ditt innehåll och använd MS Words redigeringsfunktioner för att lägga till bilder, ändra bakgrunden eller välja ett typsnitt som passar ditt varumärke. ?

Kortfattat men professionellt: Förbättra dina meddelanden med våra mallar för memon

Oavsett om du vill kommunicera med chefer, anställda eller juridikavdelningen hittar du säkert användbara alternativ bland de kostnadsfria memomallar som vi presenterar.

Utöver memon har ClickUp allt du behöver för alla typer av kommunikation, vare sig det gäller att skicka e-post till potentiella kunder eller introducera nya medarbetare. Besök ClickUps mallbibliotek och hitta ett lämpligt alternativ som hjälper dig att skicka alla meddelanden snabbt och framgångsrikt. ☎️