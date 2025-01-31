12 av de mest pålitliga programvarorna för tidrapportering för advokater

Enligt en rapport om juridiska trender från 2021 fakturerar en genomsnittlig advokat endast 31 % av sin tid under en åtta timmars arbetsdag. Även om det låter nedslående kan tidshantering vara anledningen till en advokatbyrås framgång – eller bakslag.

Som advokat är din tid uppdelad i flera delar. Du måste närvara vid domstolsförhandlingar, konsultera klienter, undersöka lagar och prejudikat och slutföra pappersarbete. Om du inte spårar din tid ordentligt, särskilt när det gäller arbete bakom kulisserna, går du miste om intäkter.

Att registrera tidrapporter manuellt är dock oftast kontraproduktivt. Du slösar bort tid på administrativa sysslor istället för att ägna dig åt klienten, vilket minskar dina fakturerbara timmar.

Det mer effektiva alternativet? Tidrapporteringsprogram för advokater.

Vad är tidsredovisningsprogram för advokater?

Tidigare brukade advokater sätta sig ner med sitt team i slutet av varje vecka, månad eller ärende för att beräkna de fakturerbara timmarna för en klient. Processen baserades på minnet eller grova tidsloggar, vilket gjorde uppskattningarna vaga.

Den allmänna opålitligheten hos detta bristfälliga system ledde till utvecklingen av programvaruverktyg för tidrapportering för advokater. Istället för att spåra föråldrade tidrapporter hjälper de dig att hålla koll på dina arbetstimmar i realtid. ⌛

De flesta programvaror för tidrapportering har funktioner för att upprätthålla en transparent logg över fakturerbara och icke-fakturerbara timmar samtidigt som de spårar inaktiv tid och distraktioner. Det finns ingen osäkerhet kring fakturering av kunder eftersom de automatiska loggarna fungerar som bevis på utfört arbete. Du kan också övervaka arbetet hos dina juristassistenter, praktikanter och andra anställda och erbjuda dem rättvis ersättning.

Vad advokater behöver i tidrapporteringsappar

Timdebitering är utan tvekan den mest använda prissättningsmodellen inom juridikbranschen. Det är ett ganska enkelt format, men den inneboende tidsregistreringsfaktorn komplicerar lönsamhetsekvationen.

Den bästa tidsregistreringsappen för advokater bör ha följande viktiga funktioner:

Användarvänlighet: De grundläggande funktionerna för tids- och produktivitetsmätning bör fungera smidigt utan alltför många manuella konfigurationer. Ärendahantering: Du bör kunna anpassa produkten efter ärendekategorier och faktureringspriser. Med kvalitetsverktyg kan du : Du bör kunna anpassa produkten efter ärendekategorier och faktureringspriser. Med kvalitetsverktyg kan du fördela resurser efter kundernas aktuella behov, omvärdera icke-fakturerbara aktiviteter och organisera tidsanvändningen i detalj. Samarbetsalternativ: Hela ditt team bör ha tillgång till tidsregistreringsfunktionerna. : Hela ditt team bör ha tillgång till tidsregistreringsfunktionerna. Samarbetsverktyg som realtidsredigering och kommentarer med tidsstämpel kan göra det enklare att lägga till tidsposter. Fakturerings- och debiteringsfunktioner: Den ideala programvaran skulle använda dina spårade data för att automatiskt skapa fakturor. Mallalternativ: Fördefinierade : Fördefinierade mallar för arbetsfördelning och tidrapportering inom plattformen ger struktur och hjälper till att minimera misstag när du organiserar teamets scheman. Rapporteringsfunktioner: Se om produkten erbjuder : Se om produkten erbjuder verktyg för kundrapportering för att spåra din byrås kapacitet och lönsamhet. Du bör kunna jämföra tidsanvändning med intäkter för att kontrollera vilken juridisk expertis som genererar bäst avkastning för din byrå.

Vi har gått igenom dussintals tidsredovisningsprogram för advokater och valt ut de 12 bästa som erbjuder enastående funktionalitet. Låt oss dyka in – eller ska vi säga, inleda förfarandet!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en komplett projektledningslösning för advokater med imponerande funktioner för att spåra tid och hantera ärenden. Plattformen låter dig spåra enskilda uppgifter och projekt med några få klick. Den erbjuder inbyggd tidrapportering i alla planer, men du kan också göra det med hjälp av:

För advokater som fakturerar per timme kan plattformen användas för att växla mellan fakturerbar och icke-fakturerbar tid, lägga till anteckningar eller etiketter till tidsposter, växla mellan uppgifter och exportera tidsloggar för fakturering. Aktivera Time Tracking ClickApp för att övervaka varje persons framsteg i ett arbetsutrymme.

Få tillgång till anpassningsbara tidrapporteringskort som uppfyller dina rapporteringsbehov. Filtrera loggar efter datum, taggar eller prioritet för att få en fullständig överblick över allas scheman. Använd list-, kalender- eller tavelvyerna för att spåra poster som är kopplade till specifika uppgifter.

Stärk din byrå internt med ClickUps funktioner för uppgifts- och ärendehantering. Du kan tilldela uppgifter med tidsuppskattningar till dina medarbetare. Juridiska team älskar ClickUp Docs – en centraliserad hubb för dokumentation, ärendenoteringar och filer. Dela objekt med kollegor och kunder för omedelbar redigering, korrekturläsning eller granskning.

Utnyttja gratis ClickUp-mallar för att underlätta dina dagliga arbetsuppgifter. ClickUp-mallen för tidrapportering för konsulter, ClickUp-mallen för kundundersökning och ClickUp-mallen för arbetsfördelning för advokatbyråer är utmärkta alternativ om du vill strukturera dina processer.

Plattformen har inbyggda redovisningsmallar som hjälper dig med fakturering. Alternativt kan du integrera ClickUp med verktyg som TimeCamp och Time Doctor som erbjuder automatiska faktureringslösningar.

ClickUps bästa funktioner

Integrationer med tidsregistrerings- och faktureringsplattformar (inklusive Toggl och Clockify ) och andra arbetsappar som Google Kalender.

Anpassningsbara tidrapporter för en djupgående analys av ditt teams produktivitet.

Anpassade formulär för att effektivisera förfrågningar och administrativt arbete

Korrekturläsningsfunktion för att lägga till kommentarer och förslag till filer

Smidig tidrapportering från alla enheter

Alternativ för att spåra fakturerbara timmar och icke-fakturerbara timmar

ClickUp Docs för hantering av pappersarbete

Över 1 000 mallar för alla användningsområden

Begränsningar i ClickUp

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Dess omfattande uppsättning funktioner kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Teamwork

Teamwork är en plattform för uppgifts- och kundhantering med omfattande funktioner som stödjer tidsbudgetering för projekt.

Plattformen låter dig dela upp dina arbetsdagar i tidsbestämda uppgifter. Pausa och återuppta inspelningar när du vill och få tillförlitliga data för fakturering. Teamwork skickar påminnelser om du glömmer att fylla i loggen. 📝

Skapa tidsrapporter för att få en översikt över fakturerbara, icke-fakturerbara och fakturerade timmar. Med en specificerad lista över tidsbestämda uppgifter kan du bättre planera ditt juridiska arbetsflöde.

Arbetar du med flera kunder samtidigt? Använd My Timesheets för att hantera flera tidsloggar och undvika luckor i ditt schema. Company Timesheets hjälper dig å andra sidan att skapa transparenta teamscheman och mäta individuella prestationer.

Teamworks bästa funktioner

Påminnelser för att föra tidsloggar

Insiktsfulla rapporteringsverktyg

Tidrapporter för att övervaka individuella och gruppresultat

Taggningsalternativ för tidsposter

Begränsningar för teamarbete

Användargränssnittet skulle kunna förbättras.

Den initiala installationen kan ta tid.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid : 0 $/månad per användare

Startpaket : 5,99 $/månad per användare

Leverans : 9,99 $/månad per användare

Grow : 19,99 $/månad per användare

Scale: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Teamwork-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

3. actiTIME

Med actiTIME kan du spåra tid via din webbläsare eller mobilapp. Med webbaserade tidrapporter kan du välja en uppgift från listan, spåra din tid och meddela din chef eller kund när du är klar. Lämna kommentarer för att lägga till kontext till posten.

Om du väljer mobilappen kan du mäta dina timmar även när du är offline. actiTIME synkroniserar och uppdaterar automatiskt uppgifterna med webbversionen när du är online igen. 📶

För uppgifter som kräver flera sessioner kan du prova plattformens kalendervy för att planera och utvärdera din tid under veckan. Du måste ange data för "från" och "till" för att skapa en tydlig tidslinje.

actiTIME har robusta faktureringsalternativ – du kan tilldela faktureringspriser till dina uppgifter, lägga till skatter och skapa anpassningsbara fakturor. Exportera dem som PDF-filer innan du skickar dem till kunderna.

actiTIME:s bästa funktioner

Anpassade kommentarer för poster

Offline-läge i mobilappen

Verktyg för att öka synligheten för individuella uppgifter och teamuppgifter

Fakturerings- och debiteringsfunktioner

Begränsningar för actiTIME

Plattformens grafik kan förbättras.

Vissa användare är missnöjda med den nuvarande prisstrukturen.

Priser för actiTIME

1–3 användare : Gratis (begränsad funktionalitet)

1–40 användare : 6 USD/månad per användare

41–200 användare : 5 USD/månad per användare

200+ användare: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

actiTIME-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

4. Toggl Track

Om du driver en stor advokatbyrå med tvärfunktionella team kan det bli kaotiskt att hålla reda på vem som gör vad och när. Toggl Track är ett utmärkt verktyg för att skapa ordning i din arbetsmiljö. 🧑‍🤝‍🧑

Plattformen erbjuder tidrapportering med ett klick för dig och dina anställda. Timern körs i bakgrunden, så den stör inte. Chefer med administratörsbehörighet kan utföra granskningar för att säkerställa minut-för-minut-ansvarighet och fatta personalbeslut baserade på hårda data.

Toggl Tracks rapporteringsverktyg ger dig en tydlig översikt över arbetsbelastningen. Färgkodera dina uppgifter för enklare navigering, använd filter- och sorteringsalternativ för att hitta den information du är intresserad av och exportera data för att skapa korrekta fakturor.

Toggl Track integreras med över 100 appar, inklusive kalendrar och tidrapporteringsplattformar, för att främja teknisk effektivitet.

Toggl Track – bästa funktioner

Tidrapportering med ett klick

Alternativ för färgkodning

Enkel dataexport för fakturering

Över 100 integrationer

Toggl Track-begränsningar

Ingen möjlighet att skapa poster med röstkommandon

Offline-spårning kan förbättras

Toggl Track-priser

Gratis : 0 $/månad per användare

Startpaket : 9 $/månad per användare

Premium : 18 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Toggl Track betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

5. Clio

Clio är ett omfattande program för hantering av advokatbyråer med specialiserade verktyg för tidrapportering. 💼

Den molnbaserade plattformen förser dig med en automatisk tidsspårare. Lägg till eller redigera tidsloggar för olika ärenden och kunder – pausa eller stoppa dina inmatningar efter behov.

För att skapa tidsposter i efterhand, öppnar du bara kalenderposterna, dokumenten och anteckningarna som lagras på plattformen och lägger till loggen tillsammans med beviset på arbetet. Om du lägger mycket tid på att skicka e-post i Outlook eller Gmail kan du använda Clio:s integrationsalternativ för att spåra den tid du lägger på kundkommunikation!

Utforska programvarans omfattande tidsloggrapporter med hjälp av datum-, användar- eller statusmått. Clio har en rad faktureringsfunktioner som passar för:

Spåra obetalda fakturor Registrera ersättningsbara utgifter Skapa fakturor med ditt varumärke Acceptera onlinebetalningar

Se till att använda Clio's Matter Timeline för att kontrollera nya tidsposter för aktiva ärenden.

Clio bästa funktioner

Utformad för advokatbyråer

Effektiv tidsregistrering och schemaläggning

Möjliggör tidrapportering för e-postkommunikation

Integrerade fakturerings- och betalningssystem

Clio-begränsningar

Det kan vara tidskrävande att anpassa plattformen efter dina behov.

Begränsade faktureringsformat

Clio-priser

EasyStart : 39 $/månad per användare

Essentials : 69 $/månad per användare

Avancerad : 99 $/månad per användare

Komplett: 129 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Clio-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

6. FreshBooks

Om du behöver en plattform för tidrapportering, redovisning och bokföring i ett, är FreshBooks det rätta valet!

Plattformen hjälper främst till att spåra utgifter, hantera kvitton och skapa finansiella rapporter, men den stöder också funktionell tidrapportering. Logga tid medan du arbetar eller ange den i efterhand. Allt du behöver göra är att klicka på knappen Tidrapportering.

Med FreshBooks kan du registrera tid för en specifik kund eller ett specifikt ärende och lägga till utförliga anteckningar som förklarar registreringen. Efter varje dag kan ditt redovisningsteam få tillgång till en sammanställning av registrerade timmar och anteckningar. De fakturerbara timmarna läggs automatiskt till en specifik kund, så dina fakturor är klara på ett ögonblick!

Veckorapporter och månadsrapporter är perfekta för att jämföra den tid som investerats i olika ärenden, vilket hjälper dig att spåra lönsamhet och avkastning.

FreshBooks bästa funktioner

Dagliga sammanställningar av registrerade timmar

Veckorapporter och månadsrapporter

Spårade timmar segmenterade efter klient eller ärende

Enkel fakturering

Begränsningar i FreshBooks

Brist på avancerade alternativ för fakturaanpassning

Plattformen kan ibland vara långsam.

Priser för FreshBooks

Lite : 142,80 $/år

Plus : 252 $/år

Premium : 462 $/år

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av FreshBooks

G2 : 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

7. Harvest

Med Harvest är det enkelt att få ut det mesta av din arbetsdag!

Plattformen har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att registrera uppgifter utan att slösa för mycket tid på inställningar. Låt oss säga att du gör juridisk research för din klient. Öppna bara Harvest, lägg till en lämplig post (som identifiera lagar eller läsa prejudikat) och börja registrera.

Plattformen synkroniserar automatiskt poster mellan stationära och mobila enheter för maximal noggrannhet. Vi rekommenderar att du ställer in anpassade påminnelser så att du inte missar att registrera tiden under hektiska dagar.

Skapa tidsrapporter baserade på kunder, uppgifter, team och projekt och håll koll på ofakturerade timmar och produktiviteten på arbetsplatsen. Harvest integreras med onlinebetalningsplattformar som PayPal så att du kan få betalt snabbare.

Harvests bästa funktioner

Användarvänlig plattform

Fungerar på alla enheter och synkroniseras automatiskt.

Anpassade påminnelser tillgängliga

Smarta rapporteringsverktyg

Begränsningar i Harvest

Vissa användare är inte särskilt nöjda med prisstrukturen.

Ingen möjlighet att ställa in kundspecifika budgetar

Priser för Harvest

Harvest : Gratis (en användare, två projekt)

Harvest Pro: 10,80 dollar/månad per användare (obegränsat antal användare och projekt)

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Harvest-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 550 recensioner)

8. LawBillity (Time Tracker från eBillity)

Time Tracker från eBillity erbjuder en unik lösning för tidrapportering och fakturering som heter LawBillity. Om administrativa uppgifter känns som en börda kan du lita på att denna plattform är en solid tillgång, eftersom den kan spara dig mer än 30 timmar varje månad med sina inbyggda alternativ för tidrapportering.

Det tar mindre än en sekund att starta en timer. Innan du sparar din post kan du ange information som kundens namn, tjänstebeskrivning och faktureringsstatus.

En av LawBillitys bästa funktioner är att kunna köra flera timers samtidigt, vilket är en livräddare för dem som ofta hoppar mellan olika ärenden. När ett ärende är klart kan du fakturera kunderna i appen eller exportera fakturor i LEDES- eller LSS-format.

Plattformens automatiserade rapporteringsverktyg hjälper dig att beräkna utnyttjande-, realiserings- och inkasseringsgraden för att mäta lönsamheten för varje kund.

LawBillitys bästa funktioner

Spårning av juridisk tid och kostnader

Multitimers

Mobilappar för tidrapportering offline

LEDES- eller LSS-fakturaformat med varumärkesprofilering

Begränsningar för LawBillity

Layouten kunde vara enklare.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för LawBillity

24 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av LawBillity

G2 : 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

9. Smokeball

Som ett verktyg utformat för advokatbyråer är Smokeball fullspäckat med funktioner för kundhantering. Registrera automatiskt varje fakturerbar minut av din arbetsdag, spåra specifika aktiviteter och låt plattformen hämta data för dina fakturor. Smokeball kan anpassas till olika nischer, såsom familjerätt eller straffrätt. 👮

Smokeballs bästa funktioner

Tidrapportering för personalens tid

LawPay-integration för snabba och säkra transaktioner

Bibliotek med över 20 000 juridiska formulär

Smokballs begränsningar

En relativt dyr lösning för vissa användare.

Smokeball-priser

Faktura : 39 $/månad per användare

Boost : 89 $/månad per användare

Grow : 179 USD/månad per användare

Prosper+: 219 USD/månad per användare

Smokeball-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Chrometa kan automatiskt fördela tid till en klient baserat på data som nyckelord, e-postadresser och telefonnummer.

Programmet övervakar till exempel din användning av mus och tangentbord och registrerar hur länge du stannar kvar på en webbplats, i ett e-postmeddelande eller i ett dokument. Plattformen sammanställer sedan tiden för specifika kunder eller ärenden och skapar en tidrapport med en omfattande sammanställning av din arbetsdag.

Chrometas bästa funktioner

Automatisk tidsregistrering

Över 50 integrationer

Chrometas begränsningar

Appen fryser ibland.

Chrometas priser

Standard : 19 $/månad per användare

Plus : 26 $/månad per användare

Premium: 49 $/månad per användare

Chrometa-betyg och recensioner

Trustpilot : 4/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

11. Filevine

Filevine effektiviserar tidrapporterings- och faktureringsfunktionerna när du hoppar från ett ärende till ett annat. Spåra trender i fakturerbara timmar, övervaka din byrås prestanda, skapa rapporter och dra nytta av automatiserade faktureringsfunktioner.

Filevines bästa funktioner

Tidsposter kan redigeras, klonas eller raderas i bulk.

Stöder både timdebitering och förskottsbaserade modeller.

Begränsningar för Filevine

Plattformen kan bli långsam under uppdateringar.

Priser för Filevine

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Filevine

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

12. Centerbase

Med Centerbase kan du registrera din tid manuellt eller låta plattformen göra det automatiskt. Omvandla den registrerade tiden till faktureringsposter, identifiera de mest produktiva medarbetarna och dra nytta av automatisk synkronisering mellan alla enheter!

Centerbases bästa funktioner

Automatisk och manuell tidrapportering

Fungerar på datorer och mobila enheter.

Begränsningar för Centerbase

Användarhandböckerna är eventuellt inte uppdaterade.

Centerbase-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Centerbase-betyg och recensioner:

Software Advice : 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Tidrapporteringsprogram för advokater: Vad är din åsikt?

Avancerade lösningar för tidrapportering stöder faktureringsprocessen för olika tjänster, projekt och kunder, vilket underlättar arbetet för din ekonomiavdelning.

Låt inte underfakturering äta upp dina vinster. Använd ett tidrapporteringsverktyg som ClickUp och tjäna rättvist för varje sekund av ditt hårda arbete. Vi avslutar vårt fall här! ⚖️