Clockify vs. Toggl: Vilken är den bästa appen för tidrapportering?

Vill du höra en skrämmande historia? Förr i tiden registrerade organisationer tiden manuellt. 👻

De använde penna och papper för att skriva ner tidrapporter och spåra uppgifter och projekt. Snacka om rörigt, inkonsekvent och tråkigt!

Tack och lov är det ett minne blott. Tiderna har förändrats med ny teknik och nya trender, inklusive användningen av tidshanteringsprogramvara för att övervaka den tid som läggs på uppgifter och fastställa din produktivitet. ⏱

Om du är på jakt efter den perfekta appen för tidrapportering bör du leta efter ett högkvalitativt verktyg med mycket funktionella egenskaper.

Du har säkert redan hört talas om Clockify och Toggl – de verkar liknande, men vilket är bäst för ditt företag?

Denna guide ger dig den djupgående jämförelse mellan Clockify och Toggl som du har letat efter. Dessutom får du information om deras fördelar, skillnader i funktionalitet, begränsningar och ett starkt alternativ som du kanske inte har tänkt på. 🤩

Vad är Toggl Track?

Fakturering och fakturering i Toggl Track

Toggl är ett populärt digitalt verktyg för tidrapportering för små och stora team. Det gör tidrapporteringen enkel på flera enheter och ger chefer en översikt över produktivitet och lönsamhet.

Teamen får en tydlig översikt över hur mycket tid de lägger på varje uppgift, vilket kan hjälpa medlemmarna att identifiera svaga punkter och göra produktiva förändringar i sina arbetsvanor. Det är enkelt att använda, kräver ingen omfattande utbildning och låter chefer ställa in flera timers för olika uppgifter samtidigt.

Toggl har många användbara funktioner för små team, men även frilansare kan dra nytta av det som ett gratis verktyg för tidrapportering. Toggl har ett överskådligt användargränssnitt med en lättanvänd portal.

Denna programvara fungerar på Windows, Mac, Linux och stationära datorer och kan integreras med flera projektledningsverktyg. Toggl erbjuder ett gratis paket med obegränsat antal projekt, kunder och taggar, exporterbara rapporter, Pomodoro-timer, CVS-import, detektering av inaktiv tid och spårning av personlig aktivitet på skrivbordet.

Viktiga funktioner i Toggl

Tidrapportering : Hantera tiden för alla uppgifter och fastställ produktivitetsnivån : Hantera tiden för alla uppgifter och fastställ produktivitetsnivån

Rapportering : Få detaljerade rapporter om dina projekt

Projektledning : Hantera oändliga projekt och kunder

Projektsimulering och uppföljning : Bestäm och följ upp projektets framsteg

Teamhantering : Få en översikt över ditt teams aktiviteter

Integration med flera verktyg : Spåra tid i över 100 populära verktyg med Toggles webbläsartillägg.

Kalenderintegration : Integrera kalendern i Toggl för att skicka projektaktiviteter till din tidrapport.

Intäkts- och kostnadsuppföljning : Bestäm framstegen genom att analysera intäkter och kostnader.

E-postpåminnelser till team: Schemalägg sparade rapporter via e-post

Toggl Fördelar

Ange tidsuppskattningar för enskilda uppgifter

Identifiera möjligheter att öka produktiviteten

Avgör om du gör framsteg

Skapa välgrundade uppskattningar för framtida uppgifter och projekt

Hantera din personliga arbetstid mer effektivt

Snabbt och enkelt att installera

Nackdelar med Toggl

Det kan bli kostsamt, och du kan få betala mycket pengar för funktioner du inte behöver.

Det ger dig kanske inte ett så stort utbud av funktioner utanför tidrapportering.

Vad användarna tycker om att hantera tid med Toggl

Intuitiv tidrapportering Ett bra ställe att börja på — Emily L., G2 Review ”Jag har använt Toggl för personlig och professionell tidrapportering, och den absoluta användarvänligheten gör detta produkt till en självklarhet i mitt dagliga arbete. Möjligheten att enkelt starta och stoppa timers är smidig samtidigt som den erbjuder en hög grad av anpassning och korrigeringsmöjligheter. Till och med möjligheten att ändra starttiden för en pågående timer är intuitiv och genial för användaren.” — Christina W. G2 Review ”Jag gillar verkligen hur Toggl hjälper till att kategorisera din tid i form av anpassade projekt och taggar. Taggar kan fungera som en ”undermapp” för de projekt du väljer för att specificera hur du använder din tid inom projektet. Jag önskar dock att Toggl prioriterade kalenderintegration för att automatisera möten. Det verkar vara en sekundär funktion när jag tycker att det borde vara den drivande kraften.”

Vad är Clockify?

Tidrapportering i Clockify

Precis som Toggl är Clockify en populär app för tidrapportering. Men det som skiljer Clockify från andra är dess funktioner för tidrapportering och fakturering. Clockify används oftast av stora organisationer och har funktioner som kundportaler, aviseringar och meddelanden för att hålla teamet uppdaterat om projektets framsteg. Funktionen för personalplanering effektiviserar och förenklar schemaläggningen.

Clockify erbjuder en rad fördelar för företag med flera anställda eller stora team. Det är ett användbart verktyg för att spåra anställda och deras uppgifter, anpassa projekt, enkelt se bearbetningen, effektivt tilldela anställda projekt och öka synligheten i teamets aktiviteter.

Clockify är i stor utsträckning utformat för att stödja företag och är på många sätt ett kostnadseffektivt alternativ inom ramen för Basic- och Standard-planerna. Stora företag kommer sannolikt att behöva en uppgraderad plan för att få tillgång till mer avancerade funktioner, men Clockify erbjuder obegränsat antal användare till en fast avgift i alla planer.

Viktiga funktioner i Clockify

Tidrapporter : Logga dina veckovisa aktiviteter

Kiosk : Stämpla in från valfri delad enhet

Ledighet : Spåra ditt teams ledighet, sjukfrånvaro och semesteransökningar

Fakturering : Bifoga kvitton, utgifter och mer baserat på timpriser.

Tidrapportering : Starta och stoppa en timer eller ange din arbetstid manuellt.

Kalenderhantering : Blockera tid för dina kommande aktiviteter

Dashboards och rapporter: Granska fördelningen av din arbetstid

Skapa tidsuppskattningar för projekt

Projektledningsverktyg: ClickUp, Trello, Asana

Kundsupport: Hubspot, Freshdesk

Webbutveckling: Github, Gitlab

Produktivitet: Google Kalender, Google Docs

Projektledningsverktyg: ClickUp, Trello, Podio

Kundsupport: Slack, Clio, Slack, Clio, Pipedrive

Webbutveckling: Filtrera efter Zapier, AzureDevOps, GitHub

Produktivitet: Todoist, Timeular, Zapier Chrome-tillägg

Vad användarna tycker om att hantera tid med Clockify

Ett utmärkt verktyg för att hantera och optimera tiden Perfekt för småföretag och ideella organisationer — Bahar U., G2 Review ”Jag älskar att Clockify hjälper mig att optimera min tid för olika uppgifter och ger mig viktig personlig information om både mitt arbetsliv och privatliv. Vi har just gått in i ett nytt år, och det var riktigt häftigt att se vad jag har gjort under det gångna året, hur många timmar, dagar osv. det har tagit.” — Leah I., G2 Review ”Clockify är utmärkt för småföretag eller ideella organisationer. Programvaran kan användas gratis och är utmärkt för att hålla vårt team på 5 personer ansvariga. Vi använder inte denna programvara som vår officiella databas för tidrapportering, men den fungerar som ett spårbart sätt att se arbetade timmar.”

Clockify vs. Toggl: En detaljerad jämförelse

Innan du investerar i ett nytt verktyg för tidrapportering bör du jämföra funktionerna i de olika verktygen för att fatta det bästa beslutet för din situation.

Clockify och Toggl är båda appar för tidrapportering, men det finns ändå vissa skillnader i funktionerna. Här är en detaljerad jämförelse mellan Clockify och Toggl.

1. Automatisk tidrapportering

Tidrapportering är den primära funktionen i både Clockify och Toggl som hjälper teamledare och anställda att avgöra hur mycket tid de lägger på uppgifter och projekt. Men hur står sig dessa tidrapporteringsfunktioner mot varandra?

Clockify

Via Clockify

Clockify kretsar kring tidsregistreringar där du spårar tiden med hjälp av ett stoppur. Du kan starta och stoppa stoppuret medan du arbetar eller ange det manuellt senare. Med Clockifys timer kan du också:

2. Projektledning

Projektledning kräver noggrann analys, planering, implementering och uppföljning för att säkerställa att projektet genomförs i tid och inom budget. Det är därför projektledningsverktyg med inbyggda funktioner för tids- och kostnadsuppföljning är så värdefulla!

Hur står sig Clockify och Toggl på denna front? Vi visar dig.

Clockify

Spåra projekt med Clockifys schemaläggningsfunktion

Med Clockify kan du spåra projektets framsteg och relevanta mätvärden. Du kan också tilldela projekt till teammedlemmar, kategorisera tid i fakturerbar och icke-fakturerbar, se spårad tid jämfört med beräknad tid och ställa in anpassade priser för projekt. Allt detta är mycket användbart för team som regelbundet arbetar med kunder eller med tidspressade projekt!

Toggl

Toggles funktion för projektlönsamhet gör det möjligt för team att spåra specifika budgetar.

Med Toggls projektledningsfunktion kan du se alla dina projekt på instrumentpanelen. Toggl låter dig prognostisera budgetar och tidsplaner samt spåra projektets framsteg. Du kan enkelt identifiera områden som behöver förbättras i ett tidigt skede och skapa en arbetsplan för att undvika liknande problem i framtiden. Du kan också:

3. Rapportering och analys

Data hjälper företag att fatta effektiva och korrekta beslut i alla avdelningar.

Att använda rätt verktyg kan i slutändan hjälpa dig att analysera data på rätt sätt och generera korrekta rapporter om alla uppgifter eller projekt i realtid.

Hur ser det ut i Clockify och Toggl?

Clockify

Få detaljerad tidrapportering och fakturering i Clockify-rapporter

Clockify erbjuder tre typer av rapporter för att visa detaljer om projekt och uppgifter som genererat intäkter.

Toggl

Få detaljerad information om prestanda från enskilda medarbetare i Toggl.

Precis som Clockify ger rapporteringen i Toggl användbara insikter om dina projekt och uppgifter på tre sätt.

Med premiumplanen kan du schemalägga dina viktigaste rapporter till din e-post och hålla dig uppdaterad om projekt utan att behöva logga in.

4. Teamhantering

Både Toggl och Clockify är utformade för att användas av team av olika storlek, men hur bra hanterar respektive programvara dessa team?

Clockify

Spåra teamets produktion efter grupp eller roll i Clockify

Clockify låter dig spåra och förbättra ett teams tidshantering genom att spåra arbetstimmar och se vem som arbetar med vilka uppgifter. Programvaran kan förändra hur du arbetar eftersom den låter dig identifiera vilka uppgifter som tar upp större delen av din produktiva tid. Du kan övervaka vad teamet arbetar med just nu, all tid som spåras och vilka uppgifter som tar mest tid.

Toggl

Se fakturerbara timmar och spårad tid att spendera

Teamets tidshantering blir enklare och effektivare med Toggl.

Detta verktyg hjälper dig att hantera ditt team och uppmuntrar varje medlem att ta ansvar för sin personliga produktivitet. Om det används på rätt sätt kan teamen driva projekt smidigt, hålla deadlines, hantera tiden och samordna långsiktiga mål.

Med Toggl kan du se de senaste tidsregistreringarna som gjorts av ditt team, automatisera och spåra e-postpåminnelser samt identifiera oanvänd tid för att vidta nödvändiga åtgärder.

5. Integrationer

Båda verktygen kan integreras med kraftfulla projektlednings-, webbutvecklings- och produktivitetsverktyg för att öka deras funktionalitet.

Clockify

Clockifys integration med Quickbooks

Clockify integreras med över 80 webbappar så att du kan spåra tid från nästan var som helst. Här är några av våra favoritintegrationer med Clockify:

Toggl

Toggles Slack-integration kopplar samman team

Toggl integreras med över 100 verktyg via webbläsartillägg, inbyggda integrationer och automatiseringsappar för att effektivisera dina arbetsflöden.

Här är några av våra favoritintegrationer med Toggl:

Det integreras också med HR, redovisning, kalendrar, e-postappar, uppgiftshantering och webbutveckling.

6. Plattformskompatibilitet

Toggl och Clockify är båda kompatibla med webbläsare och operativsystem.

Clockify

Clockify är tillgängligt via datorappar, webbläsartillägg och webbapplikationer. Du kan komma åt det på Windows, Mac, Linux, Android och iOS.

Clockify har också ett webbläsartillägg för Chrome och Firefox.

Toggl

Toggl är kompatibelt med din befintliga IT-infrastruktur och kan kräva kostsamma modifieringar. Du kan komma åt Toggl på de flesta mobila plattformar och operativsystem och integrera det med över 100 verktyg.

7. Prissättning

Låt oss vara ärliga – i slutändan handlar det alltid om kostnaden. Hur mycket kommer dessa verktyg egentligen att kosta dig?

Clockify

Clockify erbjuder ett gratisabonnemang som inkluderar obegränsat antal projekt, tidrapportering och rapportering. Det passar för team av alla storlekar. Här är abonnemangen för mer avancerade funktioner:

Toggl

Toggl erbjuder en kostnadsfri provperiod och flera betalda abonnemang baserade på ditt teams behov:

Toggl vs. Clockify på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker i debatten Toggl vs Clockify. När man söker på Toggl vs Clockify på Reddit är många Redditors överens om att Toggl är lätt att använda och budgetvänligt:

”Toggl track är gratis och tillgängligt på alla plattformar. Det är extremt enkelt att använda och ger fullständiga rapporter.”

Andra påpekar att de efter att ha använt båda verktygen är nöjda med båda:

”Jag kände inte att jag förlorade något genom att byta till Clockify, och har varit mycket nöjd med det sedan dess. ”

Relaterat: Toggl vs. Harvest

Vad är ClickUp?

Organisera och lägg till anteckningar för att starta en uppgift med ClickUp Project Time Tracking.

Det bästa scenariot? Hitta ett tidsspårningsverktyg som erbjuder alla viktiga funktioner för tidshantering, har rätt pris och inte kräver att du kompromissar med funktionaliteten.

Det låter kanske lite för bra för att vara sant, men faktum är att det bara är ClickUp. 🙂

ClickUp är mer än bara en vanlig programvara för tidrapportering. Det är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är fullspäckad med en växande lista över anpassningsbara funktioner för att samla allt arbete på ett ställe.

ClickUp är utformat för team av alla storlekar och inom alla branscher och gör tidrapportering enkelt så att du kan fokusera på arbetet och nå dina mål. Spåra tid, ange tidsuppskattningar, lägg till anteckningar och markera fakturerbar tid från praktiskt taget var som helst. Du kan till och med visa rapporter eller lägga in tid i efterhand om du glömmer! ⏰

Viktiga funktioner för tidshantering i ClickUp

Skapa tidrapporter för att samla in och visa spårad tid för olika uppgifter och platser för att snabbt få en överblick över dina framsteg.

Och det är bara de tidsrelaterade funktionerna! ClickUp är tillräckligt kraftfullt för att hantera allt från enkla uppgifter till komplexa projekt – och sparar tid åt dig samtidigt.

Fördelar med ClickUp

Den största fördelen med att välja ClickUp är att det verkligen täcker alla dina behov. Tidrapportering i ClickUp får en ny innebörd när den finns på samma plattform som resten av dina uppgifter – och arbetet blir mer produktivt när alla funktioner samverkar i samma fönster.

Ta din tidshantering ett steg längre med ClickUps arbetsbelastningsvy och se hur din beräknade tid per uppgift står sig mot den totala tiden under din vecka.

Här är några av våra andra favoritegenskaper hos ClickUp:

Priser för ClickUp

Vad användarna tycker om att hantera tid och projekt med ClickUp

Sofistikerad, extremt funktionsrik produktivitetsapplikation Ett sätt att organisera ditt liv — Dushyant P. , G2 Review ”ClickUp är det mest funktionsrika produktivitetsverktyget jag har stött på. Det har bokstavligen allt du någonsin kan önska dig av ett P-verktyg – tavlor, listor, kalendrar, uppskattningsfunktioner, tidrapportering. Det har även plattformsoberoende stöd med fantastiska iOS- och Android-appar. Integrationsstödet är också komplett – du kan importera uppgifter från andra verktyg som Asana, Todoist eller Jira och kan länka ClickUp till Gmail, kalender, för att nämna några. Det förbättras också ständigt. ” G2 Review ”Det bästa med ClickUp är dess mångsidighet. Jag kan organisera mitt arbete, min bisyssla och mitt privatliv. Oavsett vilket mål jag har kan CU hjälpa mig att uppnå det. Kalenderintegrationerna är fenomenala, så allt synkroniseras. Och jag älskar att jag i stort sett inte behöver använda någon annan applikation. CU kan göra allt. ” — Kevin T. ,

Varför välja ClickUp framför Clockify och Toggl?

ClickUp är det perfekta alternativet till Clockify och Toggl tack vare sina kraftfulla, inbyggda verktyg som centraliserar alla typer av arbete. Team samlas för att hantera uppgifter, dokument, mål, idéer och mycket mer utan att behöva byta flik.

ClickUp låter dig organisera och utföra uppgifter effektivt, vilket leder till ökad produktivitet och tillväxt för företaget på lång sikt.

Dessutom är allt detta helt gratis. 💸

Om du letar efter ditt nästa tidsspårningsverktyg som kommer att samla teamet, göra dig mer effektiv och sprida glädje i din vardag, prova ClickUp. ⏲