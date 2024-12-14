De 10 bästa juridiska AI-verktygen och programvarorna för jurister 2025

Har du någonsin tillbringat en sen natt med att läsa ett alldeles för långt juridiskt dokument? Inom juridikbranschen har du förmodligen haft många sådana nätter.

Lyckligtvis finns artificiell intelligens (AI) till hjälp med det. 🙌

Vissa av de bästa juridiska AI-verktygen är appar som är utformade för att sammanfatta eller utarbeta juridiska dokument, men det är inte det enda användningsområdet för AI inom juridikbranschen. Det finns juridiska forskningsverktyg, programvara som hjälper advokatbyråer att hantera ärenden, appar som är utformade för att utarbeta kontrakt och mycket mer.

Låt oss göra livet i den juridiska världen enklare. Utforska de 10 bästa AI-verktygen för jurister.

AI-verktyg för juridiska assistenter är inte chatbots som kan argumentera för dina ärenden åt dig. De är användbara verktyg som kan göra mycket för att effektivisera dina dagliga uppgifter. Många av dessa verktyg hjälper dig att utarbeta komplexa juridiska dokument och kontrakt, medan andra ger förenklade sammanfattningar så att du kan läsa förkortade versioner av långa juridiska dokument.

Exempel på AI-verktyg för jurister är appar för optimering av arbetsflöden, kalender- och planeringsappar samt forskningsverktyg. Det som de flesta har gemensamt är att de vanligtvis bygger på en språkmodell som ChatGPT för att hjälpa dig att få arbetet gjort snabbare.

Advokater och jurister som har ont om tid kan dra många fördelar av AI-verktyg. Här är några exempel på hur dessa verktyg kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete:

Öka produktiviteten: Genom att automatisera repetitiva uppgifter som granskning av avtal, skickande och besvarande av e-postmeddelanden och utarbetande av avtal kan juridiska AI-verktyg spara betydande tid och arbete och förbättra produktiviteten hos ett juridiskt team.

Spara tid: AI-verktyg kan analysera data, sammanfatta långa juridiska dokument och hjälpa till med forskning – på en bråkdel av den tid det tar en människa. De sparar timmar av tid som du kan använda till annat.

Öka noggrannheten: Eftersom juridiska AI-verktyg tränas på betydligt stora juridiska datamängder kan de snabbt markera och korrigera eventuella fakta-, procedur- eller grammatiska fel i dina dokument. Detta förbättrar den övergripande noggrannheten i komplexa juridiska dokument. Dessutom, till skillnad från människor, blir AI inte trött och gör inga misstag på grund av ouppmärksamhet.

Förbättra kundupplevelsen: Jurister som använder AI-verktyg kan ägna mer tid åt sina kunder och leverera mer exakt arbete. Detta förbättrar kundnöjdheten.

Spara kostnader: Med ett effektivt juridiskt AI-verktyg som assistent kan du skala upp din verksamhet utan att behöva öka personalen eller resurserna avsevärt. Detta håller dina kostnader nere och förbättrar din lönsamhet.

Förbättra beslutsfattandet: Genom att snabbt analysera långa dokument och stora mängder data kan AI-verktyg ge insikter som hjälper dig att fatta bättre beslut. Vissa verktyg kan till och med förutsäga sannolikheten för att du vinner en rättegång utifrån den information du tillhandahåller.

Med den snabba populariteten för ChatGPT, chatbots och artificiell intelligens i allmänhet finns det massor av nya AI-verktyg för juridiska assistenter. Vi har gjort det hårda arbetet med att sålla bland leverantörer för att ge dig de bästa nya tekniska alternativen som hjälper jurister att arbeta mer effektivt.

1. ClickUp – Bäst för AI-driven juridisk projektledning

ClickUp har mycket att erbjuda när det gäller juridiska lösningar. Som en allt-i-ett-plattform för produktivitet är det den perfekta programvaran för att hjälpa jurister att centralisera allt sitt juridiska arbete i ett dynamiskt arbetsutrymme.

Med över 15 anpassningsbara vyer kan du visualisera dina ärenden från alla vinklar, inklusive list-, kalender- och tabellvy. Du kan också skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för realtidsanalyser och rapporter samtidigt som du behåller en överblick över viktiga uppgifter.

Dessutom är ClickUps inbyggda funktioner för tidrapportering, taggar och fakturerbara timmar avgörande för att hålla reda på tiden som spenderas med kunder och skapa korrekta fakturor.

Med tilldelade kommentarer säkerställs att inga detaljer missas, och möjligheten att lägga till PDF-filer, media och andra filer till varje kommentar garanterar att all viktig information förblir kopplad till motsvarande uppgift under hela ärendet.

För att komma igång ännu snabbare i ClickUp kan du prova den färdiga mallen för juridisk kundhantering från ClickUp och hålla ordning på dina uppgifter.

Registrera tiden medan du arbetar eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

Den mest värdefulla funktionen för jurister i ClickUp är dock utan tvekan ClickUp Brain – den revolutionerande AI-drivna digitala assistenten med kontextuella, rollbaserade AI-funktioner.

ClickUp Brain använder naturlig språkbehandling för att generera e-postmeddelanden, dokument, uppgifter, sammanfattningar och uppdateringar. Dessutom, medan ClickUp Brain hanterar det tunga arbetet med dina ärenden, kan automatiseringarna i ClickUp ta hand om resten.

Från att sammanfatta juridisk forskning till att automatiskt generera nya uppgifter under hela processen har ClickUp alla funktioner som jurister behöver för att ha koll på varje ärende.

Bonus: Få tillgång till färdiga AI-mallar med ChatGPT-prompter för att kombinera kraften i ClickUp Brain med andra verktyg för maskininlärning.

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp:

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

De många kraftfulla funktionerna kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

2. Lawgeex – Bäst för automatisering av kontraktsgranskningar

via Lawgeex

Lawgeex är vad du behöver om du vill automatisera processen för granskning av avtal. Detta juridiska AI-verktyg använder AI-drivna verktyg för att granska och redigera avtal i enlighet med ditt företags policyer, riktlinjer och andra juridiska begrepp.

Med detta verktyg kan juridiska team skapa enhetlighet mellan kontrakt, spara massor av tid och pengar på kontraktsgranskningsprocessen och slutföra affärer snabbare.

Lawgeex bästa funktioner:

Spara tid på analys av stora mängder avtal om sekretess, serviceavtal och mycket mer.

Använd integrationer med populära kundrelationshanteringssystem och andra appar.

Använd integrationer eller e-post för att skicka in andra juridiska dokument för automatisk redlining.

Skapa en anpassad handbok med riktlinjer för granskning av avtal som är specifika för din advokatbyrå.

Spåra recensioner, typer av juridiska frågor som oftast redigeras och andra detaljer med hjälp av analyser.

Lawgeex begränsningar:

Det finns ännu inte tillräckligt med användarfeedback för att ge insikter.

Kanske inte idealiskt för hantering av högvärdiga kontrakt

Lawgeex prissättning:

Anpassad prissättning

Lawgeex betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Harvey – Bäst för granskning av juridiska dokument

via Harvey

Harvey AI är en avancerad juridisk AI-assistent som stöds av OpenAI. Den är utformad för att stödja jurister genom att automatisera rutinuppgifter, effektivisera dokumenthantering och analysera komplexa juridiska data. Du kan förfina dina arbetsflöden med hjälp av fördefinierade promptar som skapats av juridiska experter.

Genom att utnyttja banbrytande generativ AI gör Harvey det möjligt för jurister att öka produktiviteten, fokusera på mer värdeskapande arbete och förbättra noggrannheten och effektiviteten i juridiska processer.

Harveys bästa funktioner:

Skapa och revidera kontrakt, sammanfattningar och andra juridiska dokument med professionell noggrannhet.

Ställ komplexa frågor om upp till 50 dokument för att få fram användbara insikter.

Använd dess förfiningsverktyg för iterativ förbättring av skapat innehåll.

Översätt ditt arbete till 50 olika språk

Harveys begränsningar:

Kan ha svårt med nyanserade eller högt specialiserade juridiska tolkningar

Harvey-prissättning:

Ej tillgängligt

Harvey-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Detangle. ai – Bäst för att sammanfatta juridiska texter

via Detangle

Detangle använder AI-teknik på ett innovativt sätt för att sammanfatta långa juridiska undersökningar eller omvandla komplex jargong till klarspråk. Med den här appen kan du ladda upp ljud, video eller text, och appen sammanfattar det automatiskt. ✨

Appen erbjuder avancerad kryptering för att skydda dina uppladdade dokument.

Detangle. ai bästa funktioner:

Ladda upp tillgångar eller klistra in URL:er i ett enkelt gränssnitt

Få AI-genererade sammanfattningar av långa dokument, ljudfiler eller videor.

Förenkla komplex juridisk jargong

Betala per sammanfattning istället för en månadsavgift

Detangle. ai-begränsningar:

Du kan behöva ställa dig i en väntelista för nya användare innan du kan använda appen.

Avgifterna per fil är dyra, även för kortare dokument.

Detangle. ai-priser:

Varierar beroende på dokumentets, ljudfilens eller videofilens längd.

Detangle. ai betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Ansarada – Bäst för upphandlingshantering

via Ansarada

Ansarada är inte nödvändigtvis en juridisk plattform – men det är en plattform som företag och deras juridiska team förlitar sig på för att hantera arbetsflöden och samarbeta kring kritiska uppgifter som affärer, fusioner och förvärv, regelefterlevnad och så vidare.

Med säker fildelning, instrumentpaneler, aviseringar och andra funktioner använder företag också Ansarada för att organisera styrnings-, risk- och efterlevnadspolicyer, för att underlätta upphandlingshantering och för att samordna processer.

Ansaradas bästa funktioner:

Organisera affärer med AI-drivna virtuella datarum

Skapa anpassningsbara, specialbyggda arbetsflöden för affärer med höga insatser

Få insyn i aktivitetsinformation för att fatta välgrundade beslut under affärer.

Förutse resultatet av fusioner och budgivningar med ett AI-drivet verktyg

Ansaradas begränsningar:

När du raderar användare eller dokument raderas även tillhörande revisionsspår.

Att ladda upp eller hantera stora mängder filer kan leda till fördröjningar.

Det kan vara svårt för nya användare att navigera i appen.

Ansarada-priser:

479 $/månad för 250 MB datapaket

1 479 $/månad för 1 GB datapaket

2 044 $/månad för 2 GB datapaket

2 824 $/månad för 4 GB datapaket

Anpassad prissättning över 4 GB

Ansarada-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 110 recensioner)

6. Lex Machina – Bäst för att hitta relevant rättspraxis

via Lex Machina

Lex Machina är ett banbrytande AI-drivet verktyg som kan hantera en stor del av din juridiska forskning. Det är en plattform för juridisk analys som låter dig analysera domstolar, domare, motpartens ombud, olika parter och till och med advokatbyråer.

Eftersom den här appen erbjuder enkel tillgång till domstolsregister kan du också använda den för att hitta relevant rättspraxis. Advokatbyråer använder denna forskning för att slutföra affärer, utforma framgångsrika strategier och vinna mål. 👀

Lex Machinas bästa funktioner:

Skapa omfattande rapporter som visar tilldelade skadestånd, fallstatistik och andra viktiga mått.

Använd Legal Analytics Quick Tools för att jämföra domare, advokatbyråer, parter och mer.

Använd Lex Machinas applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för att skapa dina egna anpassade applikationer.

Få tillgång till dokument från domstolsregister direkt i appen

Lex Machinas begränsningar:

Lex Machina är inte självbetjäning – du måste samarbeta med deras säljteam för att registrera dig och välja de verktyg du behöver.

Det finns få recensioner som ger insikter för nya användare.

Lex Machinas prissättning:

Priserna varierar beroende på vilka tjänster som väljs.

Lex Machina-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Ivo (tidigare Latch) – Bäst för MS Word-användare

via Latch

Att använda Ivo är som att integrera dina AI-juridiska assistenter i MS Word. När du har integrerat det med Word kan du använda det för allmän ärendehantering eller behandla det som ditt personliga AI-drivna verktyg för granskning av avtal.

Detta dokumentanalysverktyg genererar redline-förslag, identifierar oanvända definierade termer, modifierar klausuler och skapar problemlistor. Det hjälper dig också att sammanfatta avtal och generera förenklat språk för att underlätta för läsare som inte har juridisk bakgrund.

Ivo bästa funktioner:

Integrera direkt i Microsoft Word med några enkla steg

Använd Track Changes för att automatiskt infoga AI-genererade ändringar i ditt dokument.

Skapa anpassade instruktioner för att ändra språket i hela texten

Använd anpassade krav för att säkerställa att avtal uppfyller specifika villkor

Integrera med populära molnlagringslösningar för att enkelt dela och samarbeta på dokument.

Ivo-begränsningar:

Ivo är inte självbetjäning – du måste först begära en demo.

Ivo-prissättning:

Anpassad prissättning

Ivo-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

8. AI Lawyer – Bäst för juridikstudenter

via AI Lawyer

AI Lawyer är ett innovativt AI-verktyg som är utvecklat med alla i åtanke. För allmänheten kan det tillhandahålla juridisk information och förenkla juridiskt språk. Advokater använder detta verktyg för juridisk forskning och för att brainstorma strategier, och juridikstudenter kan använda AI Lawyer för att finslipa sina juridiska forskningsfärdigheter och få insikter i moderna juridiska trender.

AI Lawyer bästa funktioner:

Få snabba, lättförståeliga insikter i komplexa juridiska frågor

Ladda upp dokument för att få en förenklad sammanfattning

Skapa enkla juridiska avtal och standardklausuler på bara några minuter

Effektiviserar juridisk forskning och ger förslag på juridiska strategier

Begränsningar för AI-advokater:

Även om det kan skapa enkla juridiska dokument, är det kanske inte lämpligt för att skapa komplexa dokument.

Var beredd på en inlärningskurva – vissa funktioner kan vara förvirrande eller svåra att hitta.

Priser för AI Lawyer:

Just Ask: 5,99 $/vecka

Gyllene val: Prova gratis, sedan 11,99 $/månad

Big Case: 59,99 $/år

Betyg och recensioner av AI Lawyer:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. PatentPal – Bästa AI-verktyget för juridisk dokumentation

via PatentPal

PatentPal är ett verktyg för dokumentautomatisering som använder naturlig språkbehandling för att generera dokumentation för din immateriella egendom.

Både advokatbyråer och upphovsmän kan använda denna app för patentansökningar, flödesscheman, diagram och allt annat som behövs för att lämna in en patentansökan. Även om du kanske vill att en juridisk expert granskar din färdiga ansökan, sparar denna app mycket tid och arbete i ansökningsprocessen.

PatentPals bästa funktioner:

Använd mallar för att skapa patentansökningar och annan dokumentation

Skapa figurer, diagram och flödesscheman för att stödja anspråk

Ladda upp illustrationer och anpassa dem med etiketter

Exportera dina utkast till Word, Visio eller PowerPoint

Begränsningar för PatentPal:

Appen skapar endast innehåll baserat på vad anspråken ger, vilket innebär att du måste vara noggrann och grundlig i dina anspråk.

Det krävs en viss inlärningskurva när man ska ta reda på hur man bäst formulerar anspråk för att få bästa resultat.

Priser för PatentPal:

Anpassad prissättning

PatentPal-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Humata AI – Bäst för juridisk forskning

Med Humata kan du ladda upp dokument som tekniska rapporter, juridisk information och mycket mer och få sammanfattningar och svar på specifika frågor med källhänvisningar. Du kan välja mellan sammanfattningar av olika längd – be bara appen att korta ner en lång sammanfattning om det behövs.

Klicka på en hänvisning i en sammanfattning så visar appen relevant information från det uppladdade dokumentet.

Humata AI:s bästa funktioner:

Använd citat från dina sammanfattningar för att spåra juridisk forskning från de dokument du har laddat upp.

Revidera och förfina sammanfattningar med enkla kommandon

Bädda in Humata på dina webbsidor så att kunderna kan använda det som en sökmotor för att hitta svar.

Använd Humatas säkra privata moln för att dela filer och samarbeta

Kontrollera åtkomsten till filer genom att ställa in teamroller med begränsade behörigheter.

Humata AI:s begränsningar:

Det kostar 0,01 dollar per sida för varje sida som överskrider gränsen i ditt abonnemang.

Eftersom det är särskilt utformat för tekniska och juridiska dokument, kanske det inte sammanfattar andra typer av dokument lika bra.

Priser för Humata AI:

Gratis: Sammanfatta upp till 60 sidor gratis

Student: 1,99 $/månad för att sammanfatta upp till 200 sidor

Expert: 9,99 $/månad för att sammanfatta upp till 500 sidor

Team: 99 $/månad per användare för att sammanfatta upp till 1 000 sidor

Humata AI-betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

Nu när du har läst om några av de AI-verktyg som finns tillgängliga för jurister, följer här en kort sammanfattning av de olika användningsområdena för AI för jurister:

Användningsfall för AI-verktyg för jurister Vår åsikt Juridisk forskning och dokumentgranskning AI-verktyg kan analysera stora mängder juridiska dokument, rättspraxis eller lagar, vilket gör forskningen snabbare och mer exakt. Kontraktsutformning och hantering AI hjälper till att utarbeta kontrakt genom att föreslå klausuler, formatera och automatisera repetitivt innehåll. E-Discovery AI-verktyg bearbetar stora datamängder för att identifiera relevanta dokument i rättstvister, vilket minskar den tid och ansträngning som krävs under bevisupptagningen. Automatisering av arbetsflöden Genom att automatisera rutinuppgifter, såsom dokumentjämförelser, översättningar och sammanfattningar, får advokaterna mer tid att fokusera på mer värdeskapande arbete. Due diligence AI förenklar granskningsprocessen för fusioner och förvärv genom att lyfta fram potentiella risker i företags- eller finansiella data. Stöd vid rättstvister AI hjälper till att förbereda rättegångar genom att analysera vittnesmål, förutsäga utfallet av mål eller ta fram juridiska argument. Övervakning av efterlevnad I starkt reglerade branscher övervakar AI efterlevnaden genom att jämföra åtgärder och dokumentation med lagar och förordningar. Kommunikation med klienter Chatbots eller virtuella assistenter hanterar rutinmässiga kundfrågor eller intagsprocesser, vilket förbättrar tillgängligheten och effektiviteten.

Att hitta en bra app eller ett bra verktyg handlar om att hitta en som har alla funktioner du behöver – och för en advokatbyrå, jurister och andra juridiska avdelningar på företag är det inte alltid så lätt. De bästa apparna för din juridiska verksamhet bör ha alla följande funktioner:

Prisvärd: OpenAI tar inte mycket betalt för att använda ChatGPT 4. 0, vilket innebär att du inte behöver betala för mycket för grundläggande AI-funktioner – även om vissa AI-verktyg för jurister erbjuder ytterligare funktioner som är värda kostnaden.

Dokumenthantering: Appar bör göra det enkelt att ladda upp, bifoga och dela Word-filer, PDF-filer och andra filtyper 📚

Samarbetsfunktioner: Håll advokatbyråer och kunder informerade med möjligheten att Håll advokatbyråer och kunder informerade med möjligheten att samarbeta och kommentera filer.

Åtkomstbehörigheter: De flesta juridiska dokument är konfidentiella, vilket innebär att du bör kunna ställa in behörigheter och kontrollera vem som har åtkomst till appen och de dokument du har laddat upp till den.

Gratis och provversioner: Eftersom vissa AI-verktyg för jurister kan vara ganska dyra, se till att du kan prova dem innan du köper dem.

Artificiell intelligens tar världen med storm – och det gäller även juridikbranschen. Med rätt AI-verktyg för juridiska assistenter kan du stryka tidskrävande uppgifter från din kalender, få hjälp med dokumentgranskning och till och med få avancerad hjälp, till exempel med att hitta relevanta prejudikat eller andra juridiska tjänster. 🙌

Är du redo att låta AI hantera några av dina juridiska uppgifter?