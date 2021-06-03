Guide till Harvest Time Tracking (funktioner, fördelar, begränsningar)

Går timern? Eller pausade du den innan du gick för att göra kaffe?

Om dessa frågor låter bekanta har du förmodligen använt ett tidrapporteringsprogram som Harvest. Harvest tidrapportering kan hjälpa dig att förstå hur ditt team använder sin arbetstid och skapa fakturor baserade på de timmar de har arbetat.

Det finns dock tusentals tidrapporteringsappar tillgängliga idag.

Är Harvest verkligen det bästa alternativet som finns?

I den här artikeln diskuterar vi vad Harvest är, dess viktigaste funktioner, vad det är bra på och några begränsningar. Vi föreslår också ett förstklassigt alternativ som löser alla nackdelar med Harvest.

Låt oss skörda all information du behöver om detta verktyg för tidrapportering.

Vad är Harvest?

Harvest är en molnbaserad app för tidrapportering som inte har något med skördar att göra. 😛

Istället låter den dig spåra anställdas arbetstimmar för att se var tiden går förlorad.

Appen samlar in data om tid relaterad till uppgifter, projekt och personer, så att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet istället för att sitta och räkna minuter.

Med Harvest kan du spåra tid med olika enheter, till exempel en widget för datorer, mobila enheter (iOS och Android), PC (Windows och macOS) etc.

Men varför använder människor Harvest tidrapportering?

4 viktiga funktioner i Harvest

Vår recension av Harvest fokuserar på några av Harvests viktigaste funktioner.

Här är en kort översikt över dem:

1. Rapportering

Rapporteringsfunktionen gör Harvests tidrapportering för projektledning enkel och informativ.

Tidrapporterna är indelade i fyra separata flikar för bättre organisation:

Kunder : visar tidsdata för alla projekt för en specifik kund

Uppgifter : visar tiden per uppgift i färgkodade stapeldiagram

Teams : lyfter fram rapporter om enskilda personer i ditt team

Projekt: låter dig jämföra olika projekts tider

Var och en av dessa kategorier innehåller data som visar:

Timmar som spåras av ditt företag

Fakturerbara timmar

Fakturerbart belopp

Ofakturerat belopp

Det finns bara en sak kvar för dig att göra:

Använd rapporterna för att förbättra prestanda och lönsamhet.

På så sätt kan du njuta av projektresan lika smidigt som perfekt gjord glass. 🍨

2. Tidrapport

Dina teammedlemmar kan logga in på Harvest tidrapporter och registrera sin arbetstid. Det kan göras via deras telefon, dator, webbläsare eller genom att manuellt fylla i tidrapporter.

Och du behöver inte stressa om du glömde att starta Harvest-timern innan du började arbeta. Gör helt enkelt en manuell inmatning i tidrapporten.

Så länge du...

Harvest har också en integration med Google Kalender som du kan använda för att hänvisa till kalenderhändelser 📅 när du fyller i tidrapporten.

För att automatiskt lägga till tid i din tidrapport måste du spåra tiden med hjälp av Harvest-widgeten. Det innebär att du måste ha kontroll över din kalender, inte andra personer. Proffstips: Planera in tid för arbete och blockera din kalender.

3. Fakturering

Med Harvest-programvaran kan du också skapa fakturor utifrån dina tidrapporter och utgiftsrapporter.

Du kan skapa en faktura eller ställa in en återkommande faktura.

Den återkommande fakturan skickas automatiskt eller sparas som utkast i ditt Harvest-konto för granskning.

Dessutom är det hur enkelt som helst att skicka fakturor via e-post.

Med bara några få klick kan du till och med se när dina kunder granskar dem. Transparens 101! 😎

Slutligen kan du ta faktureringsprocessen till en ny nivå.

Ge dina professionella fakturor en extra touch av elegans genom att lägga till tackmeddelanden och påminnelser för att effektivisera kommunikationen.

4. Integrationer

Det är enkelt att arbeta med dina favoritverktyg i Harvest.

Programvaran stöder flera integrationer med appar för:

Projektledning

CRM och kommunikation

Problemspårning

Ekonomi och betalningar

Kontrakt och offerter

Och om du inte hittar den app du vill ha, som Facebook Lead Ads, Google Forms osv. , kan du alltid använda Zapier.

3 stora fördelar med Harvest Time Tracking

Här är tre huvudsakliga fördelar med att använda Harvest för att spåra dina arbetstimmar.

1. Strukturerad datainsamling

Om du gillar snyggt staplade och lättlästa data, då kommer det här att vara något för dig.

Med Harvest kan du anpassa hur data och projekt struktureras så att de matchar projektets kostnadsberäkningar och driftteamets rapporteringskrav.

Du kan ställa in budgetar på projektnivå eller på uppgifts- eller personnivå.

För att organisera saker ytterligare kan du kategorisera projekt som:

Tid och material : projekt som faktureras per timme till en timtaxa

Fast avgift : projekt med ett fast pris

Icke fakturerbara: projekt som inte faktureras

Harvest kan också enkelt samla in data via sin integration med projektledningsverktyg. All data organiseras sedan överskådligt i Harvest-appen.

2. Enkel och bekväm tidrapportering

Med Harvest blir tidrapportering enkelt för alla i ditt företag.

Vill du öka bekvämligheten ytterligare? Säg hej till Harvests lättanvända mobilappar.

Det finns en mobilapp för både Android- och iOS-användare.

Så om du har en telefon och en bra internetuppkoppling...

3. Behörighetskontroll

Teambehörigheter i Harvest-appen låter dig bestämma vad olika teammedlemmar kan komma åt och göra i ditt konto.

Du får tre olika behörighetsnivåer:

Vanlig användare

Projektledare

Administratör

Men är Harvest tidrapportering verkligen det du behöver? Låt oss ta reda på det!

5 begränsningar med Harvest (med lösningar)

Här är några skäl till varför du inte bör nöja dig med Harvests projektledning:

1. Bara ett verktyg för tidrapportering

Harvest är ett utmärkt verktyg för att spåra tid, skapa tidsrapporter, fakturera kunder etc.

Men vad mer kan Harvest göra?

Vi säger detta eftersom arbetshantering innebär mycket mer än bara tidrapportering.

Du måste tilldela uppgifter, skapa arbetsflöden, hantera kunder och kundprojekt etc.

Du behöver ett verktyg som kan spåra tid och hantera hela ditt projekt, till skillnad från Harvests tidrapportering.

Det bästa exemplet på ett verktyg som kan göra allt detta är ClickUp!

ClickUp-lösning: Komplett projektledning

ClickUp är ett av världens högst rankade projektledningsverktyg, uppskattat av högproduktiva team i både små och stora organisationer.

Med ClickUp kan du skapa uppgifter med deluppgifter för flera projekt och dela upp dem i mindre åtgärder.

Vill du fördjupa dig ytterligare?

Prova våra nästlade deluppgifter för att lägga till ytterligare en detaljnivå. Du kan också lägga till checklistor för att skapa enkla uppgifter som antingen är utförda eller inte.

Tilldela dessa uppgifter i ClickUp till en eller flera ansvariga. Till och med till ett team om du vill!

Okej, så du har skapat uppgifter och tilldelat dem.

Vad mer behöver ett projekt?

Ett arbetsflöde.

Så skapa den!

Med ClickUp kan du skapa arbetsflöden med hjälp av anpassade statusar.

Anpassa dem efter din bransch eller organisation, till exempel "öppen", "stängd", "väntar på godkännande" osv.

Slutligen kan du hantera ditt arbete på det sätt du vill med hjälp av någon av de många vyer som vi erbjuder.

Några av dem är:

2. Synkroniseringsproblem

Flera användarrecensioner nämner att synkroniseringen mellan Harvests datorprogram och webbplattformen ofta är fördröjd.

Detta kan resultera i missvisande data, vilket leder till dåliga beslut.

Det finns bara ett sätt att undvika problem med felaktiga data.

Med ClickUp kan du säga adjö till fördröjningar och hej till global timer.

Med denna inbyggda tidsspårare kan du enkelt hoppa mellan enheter och fortsätta spåra samma uppgifter där du slutade.

Allt du behöver göra är att se till att du är inloggad på den enheten.

Inbyggd tidrapportering innebär också att du inte behöver några ytterligare integrationer. Allt du behöver finns här på ClickUp.

Men om du känner att du behöver en separat tidsregistreringsenhet för att spåra uppgifters varaktighet i ClickUp, så gör vi det också möjligt.

Enkel integration med programvara som Everhour, Toggl, Clockify, Time Doctor etc.

Vi erbjuder även en Harvest-integration (som vi hoppas att du inte kommer att behöva)!

3. Kan inte skapa en tidrapporteringspanel

Harvests tidshantering och rapportering kunde ha blivit en större succé om de inte hade missat en viktig funktion: en instrumentpanel för tidrapportering.

En instrumentpanel skulle ha gett dig en översiktlig bild av alla tidsrelaterade rapporter på ett och samma ställe.

ClickUp är det ultimata alternativet till Harvest, eftersom du kan spåra tid och till och med skapa din egen dashboard för tidrapportering med hjälp av widgets.

De tillgängliga widgetalternativen inkluderar:

Spårad tid: se spårad tid för valfritt tidsintervall

Tidsrapportering: se alla tidsposter

Fakturerbar rapport: visa endast fakturerbara timmar

Tidsuppskattning: se tid som en teamresurs för effektiv planering

Tidrapport: summan av timmar som registrerats av personer i din summan av timmar som registrerats av personer i din arbetsplats

Men det är inte allt. Du kan skapa alla möjliga typer av instrumentpaneler.

Det kan vara för hela ditt projekt, sprints, uppdragstagare etc. Välj bara de widgets du vill ha och skapa en instrumentpanel på några minuter.

4. Ingen iPad-app

Harvest sa ja till allt utom iPad. Det finns ingen app för det.

Personer som arbetar på iPad måste använda webbläsarappen.

Men det är bara praktiskt på en dator.

ClickUp, å andra sidan, handlar om inkludering.

Vi kan stå till din tjänst oavsett vilken plattform eller enhet du använder.

Oavsett om det är iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home...

Listan är ganska lång, så du kommer att behöva ta en paus innan du läst klart den. 😎

5. Dyra prisplaner

Harvest är ganska dyrt jämfört med sina alternativ.

Pro-planen kostar 10,80 dollar per användare och månad.

Föreställ dig nu att du arbetar med ett stort team.

Det är adjö till en massa hårt intjänade pengar!

För att spara en så stor kostnad kan du prova deras kostnadsfria plan.

Men gissa vad? Den tillåter endast en användare och två projekt.

Ingen timer och ingen pingvinstaty. 🐧

ClickUp-lösning: Gratis Forever Plan

Med ClickUp får du ett funktionsrikt gratisabonnemang. Njut av obegränsat antal användare och projekt utan att spendera en krona. 🎉

När det gäller betalda abonnemang har du två alternativ:

Obegränsat (5 USD/användare per månad): Obegränsade integrationer Obegränsade instrumentpaneler Obegränsat lagringsutrymme Och mycket mer

Obegränsade integrationer

Obegränsade instrumentpaneler

Obegränsad lagringskapacitet

Och mer

Business (9 $/användare per månad): Spårning av fakturerbar tid Anpassad export Spårning av fakturerbar tid Anpassad export Tid i status Och mer

Spårning av fakturerbar tid

Anpassad export

Tid i status

Och mer

Obegränsade integrationer

Obegränsat antal instrumentpaneler

Obegränsad lagringskapacitet

Och mer

Spårning av fakturerbar tid

Anpassad export

Tid i status

Och mer

Det är uppenbart att även vår Business-plan är billigare än Harvests Pro-plan.

Harvest är bara en programvara för tidrapportering, inte ett fullfjädrat projektledningsverktyg.

Ser du skillnaden? 🤷

Men vi är inte färdiga med alla fantastiska saker som ClickUp kan göra.

Här är en snabb överblick över några av våra andra funktioner:

Spåra tid, ta skärmdumpar, lägg till anteckningar osv. med Chrome-tillägget

Skicka och ta emot e-post utan att lämna plattformen med Email ClickApp

Skapa uppgifter och påminnelser när wifi är nere med offline-läget

Förutse uppgiftslängd och ställ in förväntningar med tidsuppskattningar

Skapa kunskapsbaser, kontrakt, projektplaner etc. med Docs

Sätt upp projektmål och milstolpar

Automatisera rutinmässigt arbete med hjälp av åtgärder och utlösare

Trello, Integrera med dina favoritappar som Jira Asana etc.

Kolla in dessa alternativ till Harvest!

Tidrapportering kontra projektledningsverktyg

Harvest är ett utmärkt verktyg för tidrapportering och fakturering.

En av dess största fördelar är att den integreras perfekt med många projektledningsappar.

Men behöver du verkligen integrationen?

Eftersom projekt- och uppgiftshanteringsverktyg som ClickUp har samma tidsregistreringsfunktioner som Harvest inbyggda.

Det verkar onödigt att ha två separata verktyg, eller hur?

ClickUp kan spåra tid och samtidigt hantera uppgifter, resurser och dokument!

Skaffa ClickUp gratis idag eller prova andra Harvest-alternativ på marknaden och få ut det mesta av varje minut.

Även när du tar en kaffepaus! ☕

Relaterad läsning: