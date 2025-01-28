De 15 bästa alternativen och konkurrenterna till TimeCamp 2025

Har du hört talas om Parkinsons lag?

Det är tanken att arbetet expanderar för att fylla den tid du har avsatt för det. Så om du har fått tre dagar på dig att utföra en uppgift som egentligen bara tar 30 minuter att slutföra, kommer det ändå att ta de avsatta tre dagarna att få den gjord.

Vad kan vi lära oss av detta? När du vet att du har tid att slå ihjäl – så kommer du att göra det. Men det positiva med Parkinsons lag är att den också fungerar tvärtom. Det är därför det tar hela söndagen att gå till affären, gå på pilates och laga middag, men bara åtta timmar dagen efter att omstrukturera hela avdelningen, skriva ett affärsförslag och lösa världssvälten.

Allt handlar om effektiv tidshantering! Och tidshanteringsappar som TimeCamp har nått framgång genom att utgå från denna idé.

Projektets tidsspårning, granskning av tidsfördelning, jämförelse av tidsrapporter och tidsblockering är några av de bästa strategierna för att övervinna utmaningarna med Parkinsons lag – och några av de funktioner som TimeCamp är mest känt för.

... Men är TimeCamp den perfekta tidshanteringen för dig? Med tanke på priset vill du vara säker på ditt svar!

Innan du börjar fylla i dina faktureringsuppgifter på TimeCamps försäljningssida, ta en titt på den här artikeln för att hitta de 15 bästa alternativen till TimeCamp för team av alla storlekar och inom alla branscher. ⏱

Vad är TimeCamp?

via TimeCamp

TimeCamp är en tidsspårningsprogramvara som hjälper frilansare, team och byråer att öka sin effektivitet genom effektiv tids-, närvarotids- och fakturahantering.

Alla funktioner i TimeCamp handlar om att spåra och granska tid – oavsett om du begär ledighet, identifierar vilka uppgifter som tog mest tid eller jämför din produktivitet över tid, har TimeCamp en lösning för dig. Det är också ett utmärkt verktyg för konsulter som märker sin fakturerbara tid med olika priser eller fakturerar flera kunder regelbundet.

Budgetuppföljning i TimeCamp

När det gäller tidsrelaterade verktyg ligger TimeCamp verkligen steget före. Här är några av våra favoritfunktioner i TimeCamp:

Automatiserad tidrapportering för effektivitet i din vardag.

Budget, tid och medarbetarrapportering.

Registrering och godkännande av tidrapporter.

Fakturering och fakturerbara priser.

Tid- och närvarohantering.

Över 70 integrationer med populära arbetsverktyg – som ClickUp. ?

Så häftigt! Men när du vill ta din tidshantering ett steg längre... då är det dags att investera i en annan programvara som hjälper dig att uppnå det.

Hitta exakta siffror direkt med hjälp av enkla eller avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

TimeCamp är utmärkt för tidsrapportering och tidsregistrering, men det saknar funktioner för att göra positiva och effektiva förändringar av din produktivitet. Du kommer troligen att behöva söka efter ytterligare programvara eller ett alternativ till TimeCamp om du letar efter funktioner för att:

Skapa arbetsflöden på samma plattform där du spårar din tid.

Effektivisera processerna från början till slut.

Delegera och omorganisera uppgifter inom ditt team.

Följ dina framsteg mot dina mål på flera olika sätt.

Lägg till fler anpassningsmöjligheter i dina tidsrapporter och insikter.

Kommunicera med och hantera intressenter.

Dessutom kan TimeCamp bli ganska dyrt. ?

TimeCamp erbjuder visserligen en begränsad gratisversion, men deras grundläggande abonnemang kostar från 6,30 dollar per person och månad. Det innebär att du kommer att få betala lika mycket, om inte mer, för ditt TimeCamp-abonnemang som för din nuvarande projektledningsprogramvara.

Aj. ?

Lyckligtvis finns det många alternativ! TimeCamp är ett av flera verktyg som hjälper team och företag att få kontroll över sin tidshantering – och vi har samlat 15 av de bästa alternativen till TimeCamp för att hjälpa dig att komma igång med din sökning efter programvara!

De 15 bästa alternativen till TimeCamp

TimeCamp kan låta som det perfekta paketet på papperet, men när det är dags att ta meningsfulla steg framåt med din produktivitet, räcker det helt enkelt inte till.

Ta en titt på TimeCamps 15 främsta konkurrenter och se hur en ny tidshanteringsprogramvara kan hjälpa dig att bryta igenom flaskhalsar och öka effektiviteten som aldrig förr!

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med ClickUps Global Timer.

ClickUp är den enda allt-i-ett-plattformen för produktivitet som är tillräckligt kraftfull för att samla alla dina projekt, data och team i en effektiv och samarbetsinriktad arbetshub. Oavsett storleken på ditt företag eller din budget erbjuder ClickUp heltäckande lösningar för team i alla branscher, med hundratals avancerade funktioner för att spåra tid, göra uppskattningar, hantera din arbetsbelastning och effektivisera din dag – allt från en enda skärm.

Upptäck bästa metoder för tidshantering med en kunskapsbas!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Så många funktioner i alla prisplaner kan innebära en viss inlärningskurva.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Business Plus : 19 $ per användare och månad

Enterprise: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (5 510+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 510+ recensioner)

2. nTask

via nTask

nTask är ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering och projektledning som gör det möjligt för användare att skapa och hantera uppgifter samt samarbeta med teammedlemmar. Det innehåller en kalendervy för schemaläggning, ett Gantt-diagram för att visualisera projektets framsteg och en tidsregistreringsfunktion för att spåra fakturerbara timmar.

För byråer eller organisationer som vill öka transparensen och få bättre riktlinjer för budgetar har nTask olika alternativ för fakturerbara och icke-fakturerbara projekt.

Exempel: Fakturerbara projekt kan kategoriseras efter fast avgift, fast avgift per uppgift, timpris per uppgift och timpris per resurs.

nTasks bästa funktioner

Dra-och-släpp-Kanban-tavlor

Planerade och faktiska förfallodatum

Dedikerade arbetsytor

Resursallokering

Begränsningar med nTask

Det tar längre tid än normalt att bifoga stora filer när du delar dem.

Passar endast team med färre än 50 medlemmar jämfört med andra alternativ till TimeCamp.

nTask-priser

Premium : Från 20 $/månad för 5 användare

Business : Från 60 $/månad för 5 användare

Företag: Kontakta nTask för en offert

nTask-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

3. Clockify

via Clockify

Clockify är en tidsspårningsprogramvara som gör det möjligt för företag, team och individer att övervaka sin tid och förstå var deras tid huvudsakligen spenderas. Avancerade funktioner som automatisering av uppgifter eller integration med tredjepartssystem som Zapier finns tillgängliga för att göra tidsspårningen enklare och mer effektiv.

Användarna kan välja mellan olika rapportalternativ, inklusive veckovis, utgifter och uppdrag, för att dyka in i detaljerna för den loggade tiden. Med veckorapporten kan användarna till exempel se den totala tiden som spenderats på projekt under en viss vecka, jämföra den med den beräknade tiden och få en översikt över sin prestation över tid.

Clockifys bästa funktioner

Snabb tidsblockering i din kalender

Tidsaktivitetsdiagram på en instrumentpanel

Tidskategorisering och taggning

Tillägg för Chrome och Firefox

Clockifys begränsningar

Mindre intuitivt gränssnitt jämfört med andra TimeCamp-alternativ på denna lista

Team kan behöva omfattande utbildning för att lära sig alla funktioner.

Priser för Clockify

Basic : 3,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Standard : 5,49 $/användare per månad, faktureras årligen

Pro : 7,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Enterprise: 11,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Clockify-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Clockify!

4. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track är ett utmärkt program för tidrapportering, särskilt för frilansare och distansarbetande team som vill ha full kontroll över sitt arbete. Användarna kan enkelt mäta och analysera sitt arbetsflöde genom att registrera tiden som läggs på olika uppgifter, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om vilka uppgifter de ska lägga mer eller mindre tid på.

Chefer kommer att uppskatta funktionen Schedule Reports to Email (Skicka schemarapporter via e-post)! Du kan ställa in automatiska tidrapportrapporter som skickas regelbundet till din inkorg. På så sätt kan du hålla koll på den tid du lägger på uppgifter och projekt och planera ditt arbetsschema mer effektivt.

Prova Toggl tidrapportering i ClickUp!

Toggl Track bästa funktioner

Löneberäkningar för entreprenörer och anställda

Sammanfattande, detaljerade och veckovisa rapporter

Tid avrundas till närmaste intervall

Spårning i realtid eller offline

Toggl Track-begränsningar

Medlemmar med gratisabonnemang kan inte fästa de mest använda tidsposterna för enkel åtkomst.

Inte lämpligt som ett verktyg för teamhantering på egen hand

Toggl Track-priser

Team : 9 $/användare per månad, faktureras årligen

Företag: 15 $/användare per månad, faktureras årligen

Toggl Spåra betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

5. Harvest

via Harvest

Tidsspårningsverktyget Harvest hjälper företag och distansarbetande team att hålla koll på sina timmar, projekt och budgetar. Användare kan spåra sin tid, granska tidrapporter i realtid, skapa fakturor och hantera utgifter.

Harvest har en praktisk funktion som heter Timesheet Reminders (påminnelser om tidrapporter) som automatiskt skickar påminnelser till teammedlemmarna. Funktionen skickar inte påminnelser till personer som redan har registrerat eller skickat in sina tidrapporter. Funktionen är anpassningsbar och perfekt för fakturering, projektledning och prestationsutvärderingar.

Påminnelser om tidrapportering kan hjälpa anställda att hålla fokus och undvika distraktioner, eftersom de påminns om att registrera sin tid med jämna mellanrum under dagen!

Harvests bästa funktioner

Kapacitetsrapportering för att förstå teamets arbetsbelastning

PayPal- och Stripe-integrationer för att betala fakturor online

Filter för att visualisera tid som spenderats på uppgifter och projekt

Exakta tidrapporter och kostnadsdata

Harvests begränsningar

Brist på funktion för att tilldela tid i batcher för arbetsgivare som arbetar med flera frilansare

Den kostnadsfria planen inkluderar endast en plats och två projekt.

Harvests prissättning

Gratis : 1 plats, 2 projekt

Pro: 10,80 $/plats per månad, faktureras årligen

Harvest-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Fler alternativ till Harvest!

6. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är ett program för tidrapportering som hjälper företag och privatpersoner att bättre förstå hur de använder sin tid. Det körs i bakgrunden på datorer och mobila enheter, spårar vilka program och webbplatser som används och ger detaljerade rapporter om varje aktivitet.

Dina favoritappar, från projektledning till CRM, kan integreras sömlöst med Time Doctor så att du kan hantera dina projekt från ett och samma ställe.

Kolla in integrationen mellan ClickUp och Time Doctor!

Time Doctors bästa funktioner

Automatisk verifiering av anställdas närvaro och tidrapporter

Widget för balans mellan arbete och privatliv för att övervaka anställdas arbetsbelastning

Skärmdumpar, skärminspelningar och aktivitetsnivåer

Dashboards och anpassade rapporter

Begränsningar med Time Doctor

Skärmövervakning kan samla in personlig information när den tar skärmdumpar slumpmässigt.

Saknar inbyggda projektledningsverktyg jämfört med andra alternativ till TimeCamp.

Priser för Time Doctor

Basic : 70 $/användare per år

Standard : 100 $/användare per år

Premium: 200 $/användare per år

Betyg och recensioner av Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

7. Paymo

via Paymo

Med Paymos tidrapporteringsverktyg kan företag spåra hur mycket tid anställda lägger på olika uppgifter, projekt och kunder. Dessutom har Paymo automatiserade rapporter som hjälper chefer att fördela resurser och budget i realtid baserat på anställdas aktivitet och fakturerbara timmar.

Tidloggdata kan hjälpa kunderna att få korrekta fakturor, vilket kan leda till förbättrade kundrelationer och ökade intäkter. Företag kan också spåra både fakturerbar och icke-fakturerbar tid med Paymos tidsspårningsverktyg, vilket förbättrar deras förståelse för kostnader och maximerar prissättningen.

Paymos bästa funktioner

Massredigering av tid för uppgifter och projekt

Projektberäkningar och fakturering

Teammedlemmarnas tidrapporteringskort

Webbtimer från en webbläsare

Paymos begränsningar

Ingen avancerad uppgiftshantering i gratispaketet

Integrationer endast tillgängliga i betalda abonnemang

Paymo-priser

Gratis

Starter : 4,95 $/användare per månad, faktureras årligen

Små kontor : 9,95 $/användare per månad, faktureras årligen

Business: 20,79 $/användare per månad, faktureras årligen

Paymo-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

8. Timely

via Timely

Appen Timely hjälper dig att hantera din tid bättre, oavsett om du är ett företag eller en privatperson. Med Timely kan du hålla koll på din tid för alla projekt med bara några få klick. Den förenklar hur människor organiserar sitt arbete och sina scheman, vilket gör att de kan bli mer produktiva. Den låter dig också ställa in påminnelser, skapa uppgifter och hålla koll på dina mål, så att du har full kontroll över ditt arbete.

Appen har också ytterligare funktioner som detaljerade arbetsregister, budgetverktyg och målspårning i realtid. På så sätt kan du enkelt övervaka hur mycket tid du lägger på varje uppgift eller projekt och identifiera områden som kan förbättras.

Timelys bästa funktioner

Inbyggda integrationer och öppna API:er för att koppla samman data mellan dina olika teknikplattformar

Tagglistor för att standardisera sättet du rapporterar registrerade timmar på

Appar på Mac, Windows, iOS och Android

Automatisk tidrapportering

Tidsbegränsningar

Problem med AI-prestanda orsakar mer arbete för användarna att felsöka

Tidsnoggrannhet kan vara besvärligt om du byter tidszoner

Aktuell prissättning

Starter : 9 $/användare per månad, faktureras årligen

Premium : 16 $/användare per månad, faktureras årligen

Obegränsat: 22 $/användare per månad, faktureras årligen

Aktuella betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

9. DeskTime

via DeskTime

DeskTime hjälper företag att få ut det mesta av sina team genom att öka insynen i medarbetarnas prestationer och förbättra engagemanget.

I DeskTime kan dina teammedlemmar ta en digital paus på sina datorer med hjälp av funktionen för privat tid. När den är aktiverad stoppas all spårning av datoraktivitet. DeskTime visar inte vilka webbplatser dina anställda besöker om du väljer att inte fråga.

En annan extra fördel är att när ditt team använder specifika appar och program som Microsoft Excel eller Adobe, visar DeskTime inte bara den totala tiden som har använts, utan också titeln på dokument eller filer och den tid som har använts på var och en av dem.

DeskTimes bästa funktioner

URL- och appspårning för övervakning av anställdas produktivitet

Kostnadsberäkning som underlättar lönehanteringen

Automatisk tidrapportering

Pomodoro tidsspårare

Begränsningar med DeskTime

Passar inte för team som utför uppgifter utanför skärmen

Begränsade grundläggande funktioner i gratispaketet

Priser för DeskTime

Lite : Gratis för endast 1 användare

Pro : 6,42 $/användare per månad, faktureras årligen

Premium : 9,17 $/användare per månad, faktureras årligen

Enterprise: 18,33 $/användare per månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av DeskTime

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. TMetric

via TMetric

TMetric är ett verktyg för tidrapportering och projektledning som är utformat för team som vill förbättra sin produktivitet och effektivitet. Användarna kan ställa in faktureringspriser, skapa detaljerade rapporter och fakturor samt spåra sin tid på olika projekt och uppgifter. Förutom inbyggda kalender- och uppgiftshanteringsfunktioner gör verktyget det också möjligt för team att schemalägga möten, dela information och hålla koll på sitt arbete.

Var tionde minut tas en skärmdump av en anställds skärm med hjälp av Screenshots Capturing. Vissa anställda kan känna sig obekväma med denna nivå av övervakning. Om du har en policy mot övervakning bör du överväga andra alternativ till TimeCamp på denna lista!

TMetric bästa funktioner

Fakturerbara priser för en arbetsplats, arbetsplatsmedlemmar, projekt eller kund

Över 50 integrationer för att mäta framsteg och aktivitet i alla verktyg du använder

Hantering och spårning av ledighet

Flexibelt rapporteringssystem

TMetric-begränsningar

Fristående tidrapporteringsapp utan avancerade projektledningsfunktioner

Tidsnoggrannheten beror på att användarna konsekvent checkar in och underhåller

TMetric-priser

Gratis

Professional : Från 18,75 $/månad för 5 användare

Business: Från 26,25 $/månad för 5 användare

TMetric-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

11. Trackabi

via Trackabi

Trackabi erbjuder kraftfulla analysverktyg som hjälper distansarbetande team att mäta sin prestanda mer effektivt. Med hjälp av inbyggda analyspaneler kan användarna enkelt skapa detaljerade rapporter som ger insikt i hur projektet utvecklas över tid. Detta hjälper teamen att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede så att de kan korrigera kursen efter behov – utan att behöva vänta till projektets slut.

Trackabi Desktop Timer har automatiserade inställningar för tidsspårning: Användaren kan välja vilka applikationer de vill använda för arbete och underhållning.

En användare kan till exempel ställa in timern så att den börjar mäta när de öppnar sin projektledningsprogramvara och slutar när de öppnar sin Spotify-spellista. Med dessa inställningar kan systemet automatiskt starta eller stoppa timern när användaren växlar från fritidsaktiviteter till arbete eller tvärtom.

Trackabis bästa funktioner

Hantering av anställdas ledighet för att spåra aktuella och planerade ledigheter

Användarroller och behörigheter för kontroll av tidrapporter

Kundkatalog för att strukturera data bättre i tidrapporter

Separera personliga och företagsområden i projekt

Trackabis begränsningar

Saknar inbyggda projektledningsfunktioner

Föråldrad användargränssnitt

Priser för Trackabi

Starter : Gratis för 5 användare

Business : 16 $/månad för 5 användare, faktureras årligen

Business Plus : 20 $/månad för 5 användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta Trackabi för en offert

Trackabi-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

12. ActivityWatch

via ActivityWatch

Med detta open source-verktyg kan du spåra dina dagliga aktiviteter och övervaka hur produktiv du är i dina dagliga aktiviteter och projekt över tid.

Med ActivityWatch får du en bättre förståelse för vilka aktiviteter du ägnar dig åt och hur mycket tid du lägger på dem. Du kan använda data för att identifiera mönster i ditt beteende och hitta sätt att förbättra din produktivitet över tid.

Om du inte är bekant med en öppen källkodsplattform kan ActivityWatch också integreras med andra appar för att göra tidsspårningen ännu mer kraftfull!

Bonus: Kolla in de bästa open source-verktygen för projektledning 2024

ActivityWatch bästa funktioner

Sidan ”Rådata” för att ladda ner alla insamlade datapunkter som en enda fil

Ikon i aktivitetsfältet för att hantera vilka ActivityWatch-tjänster som ska köras

Kategorier för att lägga till, redigera och ställa in regler

Filtrering av känslig data för att pausa loggningen

Begränsningar för ActivityWatch

Fel i tidsnoggrannheten, särskilt när en användare har ett webbläsarfönster öppet men tittar på ett annat fönster.

Saknar projektledningsfunktioner för företag

Priser för ActivityWatch

ActivityWatch är gratis

Betyg och recensioner av ActivityWatch

Capterra: N/A

G2: N/A

13. Everhour

via Everhour

Everhour är en tidsspårningsprogramvara som är utformad för att förenkla hur team hanterar sina projekt. Den hjälper dem att uppskatta arbetsinsatsen, spåra tiden som läggs på uppgifter och optimera arbetsflödet för bättre samarbete och ökad produktivitet i teamet. Med detta verktyg kan användarna också ställa in anpassade påminnelser för förfallodatum eller försenade uppgifter.

Med Everhour kan dina team planera och hantera projekt på ett sätt som kompletterar arbetsflöden och processer. Det inkluderar funktioner för uppgiftsuppföljning, tidslinjer, resursallokering och kostnadshantering. Detta gör att du kan dela upp stora projekt i mindre uppgifter.

Synkronisera Everhour och ClickUp!

Everhours bästa funktioner

Flexibel fakturering

Anpassade uppgiftspriser

Pomodoro-timer

List- och tavelvy

Everhours begränsningar

Brist på avancerade anpassningsmöjligheter för tidssammanfattningar

Saknar tidskategorier för att kategorisera uppgifter och projekt

Everhour-priser

Gratis

Lite : 5 $/användare per månad, från 2 användare

Team: 8 $/användare per månad, från 5 användare

Everhour-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

14. Hubstaff

via Hubstaff

Hubstaff är en lösning för tidrapportering som är utformad för att hjälpa företag att hantera sina distansanställda och följa upp projektens framsteg. Arbetsgivare kan följa upp anställdas aktiviteter, sätta upp mål och kontrollera arbetskraftskostnaderna. Hubstaff gör det enkelt att hålla koll på varje teammedlems arbetsdag och se till att alla har de resurser och verktyg de behöver för att utföra sitt arbete.

Hubstaff innehåller också avancerade rapporterings- och analysfunktioner som kan ge värdefull information om hur anställda presterar och vilka områden som behöver förbättras. Det integreras med populära projektledningsverktyg som Asana, Slack och Trello så att arbetsgivare kan få en mer detaljerad bild av varje teammedlems framsteg.

Hubstaffs bästa funktioner

Tidrapporter som genereras med hjälp av dina medarbetares arbetstidsspelande data

17 olika tidsrapporter, inklusive automatiserad lönehantering

Virtuella prestationsmärken

Spårare av inaktiv tid

Hubstaffs begränsningar

Begränsade inbyggda integrationer (men allt du behöver är integrationen med ClickUp och Hubstaff !)

Stöds inte på Chromebook-datorer

Hubstaffs prissättning

Desk Free : endast 1 användare

Desk Starter : 5,83 $/användare per månad, inkluderar 2 användare

Desk Pro : 8,33 $/användare per månad, inkluderar 2 användare

Enterprise: Kontakta Hubstaff för mer information.

Hubstaffs betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Hubstaff!

15. Wrike

via Wrike

Wrike är en molnbaserad plattform för projektledning och samarbete som är utformad för att hjälpa team att hantera sina uppgifter, projekt och arbetsflöden. Den gör det möjligt för användare att prioritera utifrån brådskande ärenden, följa framsteg i realtid och samarbeta med externa parter.

Funktionen Timelog Categories i Wrike kan användas för att hjälpa teammedlemmar och chefer att spåra hur mycket tid som läggs på olika uppgifter inom ett projekt. Det är ett effektivt sätt att övervaka produktiviteten och avgöra var resurserna bör fördelas.

Tidsloggkategorier kan delas in i tre huvudtyper: uppgiftsbaserade, projektbaserade och resursbaserade. Ett resursbaserat exempel skulle kunna vara en designer, produktchef eller mjukvaruutvecklare.

Kolla in fler alternativ till Wrike !

Wrikes bästa funktioner

Projektdashboards

Automatisering av återkommande arbetsflöden

Korrekturläsning av flera filformat

Projektresursplanering

Wrike-begränsningar

Tidsspåraren i appen är tillgänglig i Business- eller Enterprise-abonnemangen.

Gantt-diagram är en betalfunktion.

Wrike-priser

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Business : 24,80 $/månad per användare

Företag : Kontakta Wrike för en offert

Pinnacle: Kontakta Wrike för en offert

Wrike-betyg och recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 3 200 recensioner)

Ta tidsplaneringen till nästa nivå

Det finns många alternativ till TimeCamp att välja mellan, men att börja med något av de 15 alternativen ovan är det bästa sättet att komma igång!

Varje alternativ täcker dina grundläggande behov när det gäller att effektivt spåra, visa och fatta strategiska beslut relaterade till tidshantering – men bara ett verktyg integreras sömlöst med resten av ditt arbete. Och det verktyget är ClickUp. ?

Visualisera dina uppgifter och din tid med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Först på listan – och i våra hjärtan – är ClickUp, det perfekta alternativet till TimeCamp när det gäller funktioner, flexibilitet, pris och mycket mer.

ClickUp har inte bara samma kraftfulla tidsplaneringsfunktioner, utan erbjuder också alla de projektledningsfunktioner som du skulle behöva andra program för om du fortsatte att använda TimeCamp.

Få tillgång till massor av tidsbesparande verktyg, flera projektvyer, obegränsat antal uppgifter, medlemmar och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag!