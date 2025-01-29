De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Harvest 2025

Visste du att 44 % av företagen regelbundet hanterar fel i tidrapporter?

Det är ingen överraskning att företagare och frilansare över hela världen försöker hitta sätt att minimera fel i tidrapporteringen. Ett av de bästa sätten att minska risken för fel är att hitta den perfekta programvaran för tidrapportering!

Harvest är ett av de mest populära verktygen för tidrapportering på marknaden, eftersom det ger användarna ett enkelt sätt att rapportera tid som lagts på olika projekt och uppgifter. Harvest har många utmärkta funktioner som gör detta verktyg särskilt användbart för distansarbetande team och företagare, såsom fakturering, rapportskapande och integrationer.

Harvest passar dock inte alla. Vissa användare kan tycka att det är svårt att navigera, medan andra föredrar att ha fler funktioner tillgängliga till ett lägre pris. Om du upplever liknande problem med Harvest är denna sammanställning något för dig.

Här är de 10 bästa Harvest-alternativen som finns tillgängliga idag!

Vad är Harvest-appen?

Harvest är ett verktyg för tidrapportering som ger företag möjlighet att:

Få insikt i teamets framsteg

Skapa rapporter om pågående och tidigare projekt

Omvandla spårad tid till fakturor

Det som är bra med Harvest är att användarna kan få en 30-dagars gratis provperiod. Därefter kan du fortsätta använda Harvest gratis med vissa begränsningar, till exempel antalet användare och funktioner.

Varför Harvest kanske inte fungerar för alla

Harvest är ett fantastiskt verktyg, men det har också en rad nackdelar som kan vara avgörande för vissa användare. För att få en fullständig bild av olika användares erfarenheter av Harvest har vi sammanställt några av de vanligaste recensionerna på Capterra, en populär webbplats som hjälper dig att hitta den bästa programvaran för dina behov.

De flesta av dessa recensioner har skrivits av användare som arbetar inom marknadsföring, konsultverksamhet, e-lärande, hälso- och sjukvård samt IT. Här är de vanligaste klagomålen:

Manuell inmatning är tidskrävande och ökar risken för mänskliga fel.

Brist på aktivitetsöversikt för vanliga användare

Brist på anpassningsmöjligheter

Begränsad integration

Brist på ytterligare alternativ för budgetfunktionen

Ingen projektöversikt för vanliga användare

Ingen historik över debiterade priser

Med det sagt bör de bästa verktygen för tidrapportering erbjuda funktioner som förhindrar att du slösar bort tid på grundläggande administrativa uppgifter, ger dig den flexibilitet du behöver för att arbeta på bästa sätt och erbjuder en smidig och trevlig användarupplevelse.

Med det sagt, här är våra 10 bästa Harvest-alternativ att överväga!

De 10 bästa alternativen till Harvest

Bäst för allt-i-ett-projektledning, teamsamarbete och produktivitet

Registrera tiden medan du arbetar eller ange den manuellt med tidrapportering i ClickUp.

ClickUp är den ultimata projektledningslösningen och produktivitetsverktyget med hundratals avancerade funktioner som förenklar ditt arbetsflöde, hjälper dig att konsolidera dina appar och hantera ditt teams arbetsbelastning. Oavsett om du är frilansare, ett litet företag, en byrå eller ett stort företag kommer du att finna ClickUp användbart för att stödja din dagliga verksamhet och för många andra användningsområden.

Det som gör ClickUp till ett fantastiskt verktyg och ett av de bästa alternativen till Harvest är att ClickUp, till skillnad från Harvest, erbjuder en helt anpassningsbar plattform, vilket innebär att alla team och företag, oavsett storlek, kan konfigurera ClickUp efter sina unika preferenser och arbetsflöden för att stödja sin verksamhet när den växer.

När det gäller att förbättra teamets produktivitet, optimera arbetsflödet, spåra projektets framsteg och säkerställa att projekten levereras i tid, erbjuder det en inbyggd tidsregistreringsfunktion som låter dig mäta tiden som spenderas på uppgifter och hantera resurser effektivt i dina team.

Dessutom kan ClickUps globala timerfunktion hjälpa dig med följande:

Spåra enkelt tiden du lägger på uppgifter i ditt arbetsutrymme

Skapa och anpassa tidrapporter

Se en detaljerad rapport om din tid

Lägg till tidsuppskattningar till dina uppgifter

Lägg till anteckningar till dina tidsposter

Markera tid som fakturerbar för korrekt fakturering

Ange och redigera tid manuellt om några ändringar behövs

Sök och filtrera tidsposter

Sammanställ tiden och se en sammanlagd total för all tid som spenderats på uppgifter och deluppgifter.

Och mycket mer

Eftersom ClickUp finns tillgängligt på mobila enheter och stationära datorer kan du starta, pausa och stoppa tidsregistreringen på olika enheter, lägga till din tid manuellt om du glömmer att starta timern och till och med lägga till anpassade taggar för att märka och organisera din tid.

Sammantaget är ClickUp en one-stop-shop för alla dina behov inom projektledning, arbetsbelastningshantering och tidrapportering. Effektivisera ditt arbete ytterligare genom att enkelt integrera ClickUp i över 1 000 appar, inklusive populära verktyg som Google Workspace, Slack, Front och många av tidrapporteringsverktygen på denna lista, för att synkronisera all din tid i ClickUp och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Viktiga funktioner

Helt anpassningsbar plattform : Konfigurera plattformen på ett sätt som passar ditt arbetsflöde, dina preferenser och dina affärsbehov med anpassningsbara fält, : Konfigurera plattformen på ett sätt som passar ditt arbetsflöde, dina preferenser och dina affärsbehov med anpassningsbara fält, ClickApps och mycket mer.

Över 15 anpassade vyer : Se ditt arbete på ditt sätt – få tillgång till arbetsbelastning, tidslinje, listvy och andra anpassade vyer för att se ditt arbete på ett sätt som passar dig och ditt team. : Se ditt arbete på ditt sätt – få tillgång till arbetsbelastning, tidslinje, listvy och andra anpassade vyer för att se ditt arbete på ett sätt som passar dig och ditt team.

Global tidrapportering : Registrera, starta och stoppa tiden enkelt från vilken enhet som helst, hantera projektstatus och summera den tid du lägger på allt ditt arbete med den inbyggda globala timern i ClickUp.

Tidsrapportering : Få en översiktlig bild av dina tidsposter, uppskattningar, tidslinjer och : Få en översiktlig bild av dina tidsposter, uppskattningar, tidslinjer och projektmilstolpar för att hjälpa dig att fatta strategiska beslut om dina processer.

Sortering och filtrering : Anteckningar, etiketter eller taggar hjälper dig att organisera och enkelt komma åt dina tidsposter.

Dashboard med rapportering i realtid : Skapa din egen perfekta anpassade dashboard för att förbättra projektuppföljningen och teamhanteringen och få en överblick över ditt arbete, dina resurser och mycket mer.

Chrome-tillägg : ClickUp erbjuder också ett gratis Chrome-tillägg som gör det : ClickUp erbjuder också ett gratis Chrome-tillägg som gör det enklare att komma åt den globala timern och logga tid.

Integrationer : Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att konsolidera dina appar och effektivisera ditt arbetsflöde.

Mobilapp: Få tillgång till ditt arbete och spåra tiden du lägger på olika uppgifter var du än befinner dig med mobilappen.

Begränsningar

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Prissättning

Gratis Forever-plan : Funktionsrik gratisversion finns tillgänglig

Obegränsat : 7 $ per medlem/månad

Företag : 12 dollar per medlem/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter. Denna plan inkluderar funktioner som white labeling, avancerade behörigheter, obegränsade anpassade roller och mycket mer.

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,7 av 5 (3 633 recensioner)

G2: 4,7 av 5 (6 622 recensioner)

2. Clockify

Bäst för att spåra tid som spenderats på uppgifter, fakturerbara timmar och projektkostnader

Tidrapportering i Clockify

Clockify är ett av de mest populära verktygen för tidrapportering i världen. Det är ett utmärkt alternativ till Harvest eftersom appen har olika funktioner för tidshantering som gör det enkelt att registrera och följa upp ditt teams aktiviteter och framsteg.

För tidrapportering låter Clockify dig:

Spåra dina timmar i realtid eller lägg till tid manuellt

Blockera och hantera tid med hjälp av en kalender

Skapa automatiska tidrapporter

Spåra använda webbplatser och webbplatser

Stämpla in/ut från en delad enhet via kiosk

Dessutom kan Clockify integreras med mer än 80 andra verktyg, inklusive ClickUp, Google Workspace, Pumble och Trello.

Viktiga funktioner

Progress tracking : Håll koll på uppgifter, priser och prognoser

Rapportering : Skapa rapporter för varje projekt

Tidrapporter : Logga snabbt varje aktivitet

Fakturering : Skicka fakturor baserat på den tid du har spårat.

Utgiftsövervakning: Registrera fasta och rörliga utgifter

Begränsningar

Clockify erbjuder visserligen grundläggande rapporteringsfunktioner, men rapporterna är relativt enkla och kanske inte uppfyller alla användares behov. Vissa användare kan behöva mer detaljerade och anpassningsbara rapporter.

Prissättning

Basic : 4,99 $ per månad; erbjuder olika funktioner såsom : 4,99 $ per månad; erbjuder olika funktioner såsom projektmallar , tidsrevisioner, pauser och massredigeringar.

Standard : 6,99 $ per månad; inkluderar extrafunktioner som ledighet, fakturering och godkännande.

Pro : 9,99 $ per månad; erbjuder bland annat schemaläggning, utgifter, anpassade fält, arbetskostnad och vinst.

Enterprise: 14,99 $ per månad; erbjuder omfattande funktioner såsom en anpassad underdomän och revisionslogg.

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,7 av 5 (4 449 recensioner)

G2: 4,5 av 5 (143 recensioner)

3. TimeCamp

Bäst för produktivitetsövervakning och lönsamhetsuppföljning

via TimeCamp

TimeCamp är en app för närvarospårning som hjälper användare att spåra tid, skapa rapporter och generera fakturor. Med detta verktyg har användarna tillgång till produktivitetsanalysverktyg såsom projektdiagram, jämförelser av individuella och teamets prestationer samt timpriser, vilket kan hjälpa teamen att identifiera styrkor och förbättringsområden.

Integrera TimeCamp med populära appar, inklusive ClickUp, Google Workspace, Outlook, Slack och Freshdesk.

Viktiga funktioner

Automatisk tidrapportering : Starta tidrapporteringen med ett klick

Rapportering : Få all relevant information om ditt projekt

Fakturering : Omvandla spårad tid till faktureringspriser

Budgetaviseringar : Få en avisering när ett projekt är på väg att överskrida budgeten.

Ledighetsansökningar: Låt anställda skicka in ansökningar om ledighet

Begränsningar

Vissa användare kan ha svårt att anpassa tiden

Brist på anpassningsmöjligheter

Prissättning

Gratis : Användare får obegränsat antal projekt och uppgifter som hanteras av ett obegränsat antal användare.

Basic : 8,99 $ per användare/månad; erbjuder funktioner som tidsavrundning, anpassade rapporter och obegränsad integration.

Pro : 11,99 $ per användare/månad; erbjuder faktureringspriser och faktureringsfunktioner

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,7 av 5 (583 recensioner)

G2: 4,7 av 5 (191 recensioner)

4. Toggl Track

Bäst för att spåra fakturerbara timmar och generera tidsrapporter

via Toggl Track

Toggl Track är ett lättanvänt program för tidrapportering. Toggl Tracks huvudsyfte är att öka lönsamheten och produktiviteten i ett företag, och alla funktioner i Toggl Track sparar dig mycket tid på administrativa uppgifter. Detta alternativ till Harvest är mer än ett enkelt verktyg för tidrapportering, eftersom det har funktioner som fakturering och projektbudgetering.

Anslut Toggl till projektledningsverktyg som ClickUp och andra arbetsappar, såsom Adobe, Google Workspace, Trello, Backlog och många fler.

Viktiga funktioner

Kalendervy : Granska tidsposter i kalenderformat

Fakturering : Tilldela faktureringspriser till arbetsytor och medlemmar

Rapportering : Skapa enkelt rapporter och prognoser

Lön hantering: Snabb lön hantering baserad på spårade fakturerbara timmar

Begränsningar

Ingen möjlighet att pausa sessioner

Att korrigera fel i tidrapporter kan vara svårt för vissa användare.

Prissättning

Gratis : Har alla nödvändiga funktioner och kan användas av upp till fem personer.

Starter : 10 dollar per användare/månad; perfekt för små team som inte behöver så många funktioner.

Premium: 20 dollar per användare/månad; perfekt för större företag som måste ha koll på teamets produktivitet

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,7 av 5 (2 150 recensioner)

G2: 4,6 av 5 (1 524 recensioner)

5. Timely

Bäst för tidrapportering och schemaläggning

via Timely

Timely är ett automatiskt tidsspårningsverktyg som ger användarna en exakt inblick i den tid som läggs på olika uppgifter och sparar mycket tid på grundläggande administrativa uppgifter. Användarna kan automatiskt registrera den tid varje medarbetare har lagt på vissa appar och olika uppgifter, hålla medarbetarnas aktiviteter privata och ha full kontroll över den information som delas.

Viktiga funktioner

Automatisk tidrapportering : Börja rapportera dina dagliga aktiviteter med bara ett klick.

Produktivitetsuppföljning : Håll koll på projektets framsteg och lönsamhet

Uppgiftsschemaläggning: Spåra automatiskt tiden för olika aktiviteter och skapa exakta tidrapporter.

Begränsningar

Saknar rapporteringsfilter

Prissättning

Starter : 11 dollar per användare/månad; användarna får tre team och 50 projekt

Premium : 20 dollar per användare/månad; inkluderar ett obegränsat antal team och projekt att arbeta med

Obegränsat: 28 $ per användare/månad; tillgängligt med obegränsade funktioner och individuell kapacitet

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,7 av 5 (649 recensioner)

G2: 4,8 av 5 (269 recensioner)

6. Hubstaff

Bäst för projektbudgetering och spårning av fakturerbara timmar

via Hubstaff

Hubstaff gör det möjligt för användare att spåra tiden för specifika uppgifter och projekt på ett exakt sätt och håller reda på fakturerbara timmar för faktureringsändamål. Det gör det också möjligt för användare att skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, sätta deadlines och spåra deras framsteg. Dessutom hjälper det dig att hantera ditt schema, spåra uppgifter och automatisera löneutbetalningar oavsett var ditt team befinner sig.

Viktiga funktioner

Tidrapportering : Spåra framsteg, hitta detaljerade tidrapporter och sätt gränser

Övervakning av anställda : Övervaka anställdas aktiviteter och kontrollera vilka webbadresser de besöker.

Faktura- och lönehantering : Lägg till lönenivåer för varje medlem

Projektledning: Dela upp stora projekt i mindre uppgifter, ha regelbundna avstämningar med teamet

Begränsningar

För mycket övervakning av anställda

Otillräckliga integrationsalternativ

Prissättning

Hubstaff Desk : Möjliggör : Möjliggör teamhantering , arbetsbevis samt tidrapportering.

Hubstaff Field : Låter dig hantera ditt team och har en GPS-funktion för tidrapportering.

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner

Capterra : 4,6 av 5 (1 384 recensioner)

G2: 4,3 av 5 (416 recensioner)

7. Paymo

Bäst för tidrapportering, projektbudgetering och fakturering

via Paymo

Paymo är ett tidsspårningsverktyg som skapats för att hjälpa till med planering och spårning av olika aktiviteter, men som också hjälper till med resurshantering och ekonomisk planering. Denna app erbjuder även andra funktioner som fakturering och utgiftshantering, vilket gör det enklare för företag att hantera bokföring och fakturering. Du kan komma åt Paymo på mobilen och datorn och integrera det med andra arbetsappar för mer funktionalitet.

Viktiga funktioner

Uppgiftshantering : Skapa och tilldela uppgifter till varje medlem

Planering och schemaläggning : Skapa spökbokningar baserade på tidigare uppgifter

Budgetering : Sätt upp en budget och mät resultaten

Rapportering : Skapa och exportera : Skapa och exportera projektrapporter

Redovisning: Skapa fakturor baserat på tid som lagts på uppgifter, projekt och mer

Begränsningar

Kan vara komplicerat att använda för nybörjare

Inte tillräckligt med funktioner för större projekt jämfört med Paymo-alternativ och konkurrenter.

Prissättning

Gratis : Tillgängligt

Starter : 4,95 $ per användare/månad; erbjuder obegränsade kostnadsberäkningar och utgifter

Litet kontor : 9,95 $ per användare/månad; få tillgång till realtidsrapporter, aktiva timers och mycket mer.

Företag: 20,79 dollar per användare/månad; inkluderar schemaläggning för anställda samt gratis : 20,79 dollar per användare/månad; inkluderar schemaläggning för anställda samt gratis introduktion och utbildning.

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,7 av 5 (454 recensioner)

G2 : 4,6 av 5 (579 recensioner)

8. TrackingTime

Bäst för att skapa tidrapporter

via TrackingTime

TrackingTime är ett verktyg som hjälper dig att hålla koll på de dagliga aktiviteterna och teamets framsteg. Detta tidrapporteringsverktyg levereras med tidrapporter som minskar behovet av grundläggande administrativa uppgifter när det gäller bearbetningstid och uppföljning av uppgifter.

Förutom de vanliga tidsregistreringsfunktionerna erbjuder TrackingTime även fakturering och tidsrapportering. Skapa rapporter på några minuter, vilket gör det enklare att följa projektets framsteg och rapportera till kunderna.

Viktiga funktioner

Uppgiftshantering : Se varje medlems aktiviteter och få insikter om prestanda

Närvarospårning : Kontrollera enkelt varje anställds närvaro och ledighet.

Tidrapporter: Sluta slösa tid på administrativa uppgifter genom att använda TrackingTime-tidrapporter.

Begränsningar

Att hantera flera uppgifter och användare kan vara svårt för vissa användare.

Prissättning

Gratis : Erbjuder grundläggande tidrapportering och kan användas av upp till tre användare.

Pro : 5 dollar per användare/månad; perfekt för obegränsat samarbete och företag som behöver avancerade funktioner som rapportering och tidshantering.

Business: 10 dollar per användare/månad; möjliggör mer anpassning och kommer med extra säkerhet och support

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,6 av 5 (39 recensioner)

G2: 4,5 av 5 (63 recensioner)

9. Scoro

Bäst för tidrapportering, automatisering av fakturering och automatisering av uppgifter

via Scoro

Scoro är ett arbetshanteringsprogram som hjälper användare att organisera projekt och förenklar uppgiftshanteringen. Verktyget fungerar som en kontrollcentral för ditt företag och gör det möjligt att övervaka och hantera flera uppgifter och projekt samtidigt.

Dessutom ger den här appen dig en detaljerad översikt över alla dina finanser och gör det möjligt för dig att täcka olika faktureringsscenarier för att ge dig en övergripande förståelse för alla finansiella aspekter av ditt projekt.

Viktiga funktioner

Tidshantering : Använd : Använd delade kalendrar och tidrapporter

Hantera team : Fördela resurser baserat på medlemmarnas tillgänglighet

Offert och fakturering : Använd fördefinierade poster för offerter

Rapportering: Spåra prestanda och projekt i realtid

Begränsningar

Scoro är en komplex programvara som kan ta lite tid att lära sig och vänja sig vid.

Scoro är visserligen anpassningsbart, men att göra ändringar i systemet kan vara komplicerat och utmanande för användare som inte är IT-kunniga.

Prissättning

Essential : 26 dollar per användare/månad; erbjuder grundläggande funktioner som kalendrar, offerter, fakturor, instrumentpaneler och arbetsrapporter.

Standard : 37 USD per användare/månad; utökar grundfunktionerna med verktyg som : 37 USD per användare/månad; utökar grundfunktionerna med verktyg som Gantt-diagram , tidsspårare, triggers och åtgärder samt inköpsorder.

Pro : 63 dollar per användare/månad; erbjuder en planerare, tidrapporter och tidslåsning, projektbudgetar och uppgiftsmatris.

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundrecensioner och betyg

Capterra : 4,6 av 5 (217 recensioner)

G2: 4,5 av 5 (375 recensioner)

10. Worksnaps

Bäst för tidrapportering, produktivitetsövervakning och rapportgenerering

via Worksnaps

Worksnaps är ett verktyg för tidrapportering och produktivitetsövervakning som gör det möjligt för användare att spåra sina arbetsaktiviteter, ta skärmdumpar och generera rapporter för att analysera sin produktivitet. Dessutom erbjuder detta alternativ till Harvest funktioner som fakturering och betalning, vilket är användbart för att hantera kundfakturering och betalningar.

Viktiga funktioner

Uppgiftsorganisering : Hantera teamet enkelt genom att placera varje användare i ett annat projekt.

Rapportering : Använd en detaljerad instrumentpanel och skapa anpassade rapporter

Sekretessfilter : Användaren får ett meddelande varje gång en skärmdump skickas.

Fakturering och debitering: Worksnaps har inbyggda fakturerings- och debiteringsfunktioner, vilket gör det enkelt för användarna att hantera kundfakturering och betalningar.

Begränsningar

Worksnaps kan integreras med olika projektledningsverktyg, men integrationen med annan affärsprogramvara kan vara begränsad.

Worksnaps är ett molnbaserat verktyg som kräver internetuppkoppling. Användare kan uppleva problem om de arbetar i områden där internetuppkopplingen är dålig.

Prissättning

Starter : 20 dollar per månad (fyra användare)

Team: 40 dollar per månad (10 användare)

Avdelning : 70 dollar per månad (20 användare)

Företag: 90 dollar per månad (30 användare)

Kundrecensioner

Capterra : 4,2 av 5 (6 recensioner)

G2: 4,4 av 5 (4 recensioner)

Hitta det bästa Harvest-alternativet för dina tidsplaneringsbehov

Harvest är ett utmärkt verktyg att investera i, men det betyder inte att det inte finns bättre alternativ.

Om du letar efter programvara som hjälper dig med tidrapportering, övervakning av framsteg och personalhantering är de tidrapporteringsappar som nämns i denna lista utmärkta alternativ till Harvest.

ClickUp är till exempel en kraftfull allt-i-ett-lösning för projektledning med tidsregistreringsfunktioner som är mer avancerade än Harvest. Den erbjuder hundratals avancerade och flexibla funktioner för att förbättra teamhanteringen, öka medarbetarnas prestanda och hålla dina hybrid- och distansarbetsgrupper uppkopplade hela tiden.

Testa det gratis och upptäck varför över sex miljoner människor har valt ClickUp. 😌

Gästskribent:

Teodora Coguric är författare och forskare inom produktivitet.