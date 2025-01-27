De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Paymo 2025

Projektledning och tidshantering går hand i hand. 🫱🏼‍🫲🏾

Du kan inte ha det ena utan det andra! Och du kan inte uppnå dem utan dynamisk programvara som är utformad för att öka produktiviteten och lönsamheten med noggrann tidrapportering för projekt, tidrapporter, budgetprognoser och fakturering.

Många projektledningsappar syftar till att göra detta möjligt för team av alla storlekar, inklusive frilansare och små till medelstora företag. Ett av de vanligaste verktygen i denna kategori? Paymo. 💸

Det svåra är att inte all programvara lever upp till hypen, och även Paymo har sina egna begränsningar som teamen måste arbeta runt för att hålla sig till deadlines, projektplaner och intressenternas förväntningar.

Så vad gör du? Du hittar ett alternativ till Paymo. 🙂

Och vi har de bästa för dig! Läs vidare för att lära dig mer om Paymos funktioner och utmaningar, och hitta 10 av de bästa Paymo-alternativen för ditt team.

Vad är Paymo?

via Paymo

Paymo förstår att tid är pengar, vilket är anledningen till att många av dess främsta funktioner kretsar kring spårning, granskning och fakturering av tid. För timbaserade löner, konsulter och fakturor är detta en stor tillgång! Andra främsta funktioner i Paymo inkluderar:

Vyer som stöder Kanban-tavlor , att göra-listor, kalkylblad och kalendrar

Uppgifter och deluppgifter

Teamplanering

Gantt-diagram och projektmilstolpar

Tidrapporter, tidsrapporter och tidsspårare

Kostnadsberäkningar och spårning

På papperet låter allt detta fantastiskt. Men i praktiken? Paymos projektledningsfunktioner täcker bara grunderna.

Paymo erbjuder visserligen flera vyer för din arbetsbelastning, men det saknas effektiv målinriktning, noggrann uppföljning av framsteg, anpassade statusar och mycket mer. Det saknas också visuella funktioner som hjälper användarna att förstå avancerade begrepp på olika sätt, till exempel genom tankekartor, tidslinjer, digitala whiteboardtavlor eller brainstormingverktyg.

Men det är inte allt. 👀

Paymos funktioner för teamsamarbete är begränsade till endast kommentarer till uppgifter. Detta gör det lättare att förlora viktig information, åtgärdspunkter och nästa steg i långa, oorganiserade diskussioner om uppgifter. 🫠

Dessutom har Paymo ett pris – bokstavligt talat.

Många av dess viktigaste tids- och projektledningsfunktioner har strikta begränsningar i gratispaketet, vilket tvingar dig att välja ett betalt alternativ för ytterligare vardagliga behov, inklusive uppgifter, tidsregistrering, kunder och lagring. Och även om startplanen kostar knappt 5 dollar per månad, är den begränsad till högst en användare. Det betyder att om du ingår i ett team med fler än två personer kommer Paymo automatiskt att debitera dig 9,95 dollar per användare och månad.

Det väcker frågan: Varför betala mindre för Paymo?

Svaret är enkelt – det gör du inte! Du letar efter ett alternativ till Paymo som kan fylla dess luckor.

De 10 bästa alternativen till Paymo

Paymo utmärker sig när det gäller tid, budget och vinst. Men det är inte den enda programvaran som erbjuder dessa funktioner, och sedan some.

Du ska inte behöva göra kostsamma uppoffringar för att uppnå expertnivå inom tids- och projektplanering med ett flexibelt verktyg. Lyckligtvis har vi en lista över de 10 bästa alternativen till Paymo som gör just det. 🤓

Visualisera dina projekt, mål och framsteg med över 15 unika vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

ClickUp är en kraftfull, allt-i-ett-produktivitetsprogramvara som är utformad för att effektivisera alla processer, förbättra teamsamarbetet och bemästra tidshanteringen genom att samla allt ditt arbete i en bekväm och centraliserad kunskapsbas. Dess intuitiva användargränssnitt och omfattande uppsättning funktioner erbjuder heltäckande lösningar för team i alla branscher, inklusive flexibel projekttidsspårning, datum och tider, rapporter, etiketter och mycket mer!

Med över 1 000 integrationer och ett omfattande mallbibliotek är ClickUp den perfekta programvaran för team som vill veta exakt var deras tid går och hur de kan bygga vidare på sina nuvarande produktiva vanor.

ClickUps bästa funktioner

Anteckningar, etiketter och taggar för avancerad sortering och filtrering, samt mer kontext i varje tidsregistrering.

Över 15 projektvyer , inklusive kalender, lista, tavla, Gantt och den unika arbetsbelastningsvyn.

Helt transparent plattform för att samordna teammedlemmarnas mål, prioriteringar och tid

Global tidrapportering från valfri enhet, fönster, app eller uppgift

Formler för att noggrant beräkna fakturerbar tid för alla fakturor

Anpassade tidrapporter, rapporter och insikter med widgets för tidsspårning

Ett omfattande gratisabonnemang och prisvärda alternativ i alla prisplaner.

Avancerade tidsberäkningar för att prognostisera din arbetsvecka

Hundratals flexibla funktioner för tidrapportering

Begränsningar i ClickUp

Lätt inlärningskurva för att anpassa sig till ClickUps omfattande uppsättning funktioner

Alla vyer finns inte i mobilappen – ännu!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 dollar per månad och användare

Företag : 12 dollar per månad och användare

Business Plus : 19 $ per månad, per användare

Enterprise: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (5 510+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 510+ recensioner)

2. nTask

via nTask

nTask är ett verktyg för tidrapportering och tidshantering som gör det möjligt för användare att spåra hur mycket tid som läggs på uppgifter och projekt. Det hjälper team att identifiera områden där de kan bli mer effektiva, övervaka framsteg, mäta prestanda och optimera arbetsflöden.

Med nTask kan användare skapa uppgifter med detaljerade beskrivningar, tilldela dem till teammedlemmar eller kunder, ange deadlines och enkelt få en översikt över sin arbetsbelastning.

Appen har också automatiska aviseringar när deadlines närmar sig eller uppgifter behöver uppföljning. Den tillhandahåller också detaljerade rapporter som hjälper teamen att analysera data och avgöra hur deras arbetsprocesser kan förbättras för framtida projekt!

nTasks bästa funktioner

Dokumentdelning och filhantering

Gantt-diagram och uppgiftsberoenden

Planerade och faktiska förfallodatum

Dedikerade arbetsytor för teamet

Begränsningar i nTask

Det tar längre tid än normalt att bifoga stora filer när du delar dem.

Endast lämpligt för team med färre än 50 teammedlemmar jämfört med andra Paymo-alternativ på denna lista.

Priser för nTask

Premium : Från 20 $/månad för 5 användare

Företag : Från 60 $/månad för 5 användare

Enterprise: Kontakta nTask för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

3. Wrike

via Wrike

Wrike är en programvara för projektledning och samarbete som hjälper team att organisera, prioritera och hantera sina uppgifter. Det är en idealisk plattform för medelstora till stora företag med komplexa projekt som spänner över flera avdelningar eller distansarbetande team. Med Wrike kan användare skapa delbara uppgiftslistor, tilldela deadlines och följa framstegen i olika projekt.

Du kan pausa eller återuppta tidrapporteringen utan att lägga till en post med knappen Pausa timer. Det är en användbar funktion när du har planerade eller oplanerade pauser under en uppgift.

Om du till exempel behöver lämna datorn i några minuter för att dricka vatten och äta något kan du klicka på knappen Pausa timer, så att du inte behöver lägga till pausen manuellt i timern.

Kolla in fler alternativ till Wrike!

Wrikes bästa funktioner

Projektpaneler för bättre uppgiftshantering

Begär formulär med villkorlig logik

Mobil- och datorappar

Över 400 integrationer

Wrike-begränsningar

Tidsregistreringsfunktionen i appen är tillgänglig via Business- eller Enterprise-abonnemangen.

Gantt-diagram är en betald funktion.

Wrike-priser

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta Wrike för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta Wrike för mer information

Wrike-betyg och recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 3 200 recensioner)

4. Trello

via Trello

Trello är ett projektledningsverktyg som du kan använda för att hålla koll på hur mycket tid du lägger på olika projekt. Du kan skapa kort för varje uppgift och ange deadlines för att hålla ordning och se till att du slutför uppgifterna i tid. Du kan också lägga till kommentarer, bilder, filer och annat på varje kort så att det blir enkelt att se vad du har gjort.

Trellos tidsregistreringsfunktioner är bristfälliga jämfört med andra Paymo-alternativ på denna lista. Men Trello erbjuder integrationer (kallade Power-Ups) som hjälper till att täcka viktiga behov som resursplanering, fakturor och tidrapporter.

Trellos bästa funktioner

Projektvyer inklusive Kanban-tavlor, tidslinjer, kalendrar och instrumentpaneler

Power-Ups (plugins) för att länka till andra appar och projektledningsverktyg

Inbyggd automatisering utan kod i varje Trello-tavla

Mallar för repeterbara arbetsflöden

Trellos begränsningar

De flesta funktionerna är inte tillgängliga i gratisversionen (kolla in Trello-alternativ ).

Uppgiftslager kan lätt staplas upp när du hanterar omfattande projekt.

Trellos prissättning

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare, faktureras årligen

Premium : 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta Trello för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

5. Teamwork

via Teamwork

Frilansare, projektledare och byråer kommer att uppskatta enkelheten i att skapa fakturor baserade på loggad tid i Teamwork, ett projektledningsverktyg som hjälper team att samarbeta och organisera sitt arbete. Det erbjuder en rad funktioner, såsom uppgiftshantering, tidrapportering, teamkalendrar och fildelning, som gör det möjligt för team att hålla koll på sina projekt och synkronisera sitt arbete.

Dessutom erbjuder det några verktyg för tidrapportering, såsom automatisk rapportering och Timer-appen, som hjälper teamen att hålla sig på rätt spår och identifiera områden som kan förbättras. Med full insyn i hur tiden har använts på olika uppgifter har projektledarna tillgång till data som gör det möjligt att identifiera ineffektiva områden och fatta välgrundade beslut om hur teamets arbetsflöde kan förbättras.

Teamwork bästa funktioner

Resurshantering för daglig kapacitetsplanering

Appar för dator, iOS och Android

Gantt-diagram och Kanban-tavla

Obegränsat antal gratis klientanvändare

Begränsningar för teamarbete

Brant inlärningskurva för utbildning och tillämpning i arbetsflöden

Dashboards och måluppföljning är betalfunktioner.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Leverans : 9,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Grow : 17,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Skala: Kontakta Teamwork för mer information

Teamwork-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Prova dessa alternativ till Teamwork!

6. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är ett projektledningsverktyg som hjälper team att samarbeta och organisera sitt arbete. Det erbjuder en rad funktioner, såsom uppgiftshantering, fildelning, teamkalendrar och ett inbyggt meddelandesystem som gör det möjligt för team att hålla koll på sina projekt och synkronisera sig med varandra.

Appen är utformad för att vara användarvänlig och intuitiv. Den finns tillgänglig på flera plattformar och enheter, vilket gör att team kan arbeta var som helst och hålla kontakten!

Basecamp har ingen inbyggd tidsregistreringsfunktion, men erbjuder integrationer med andra tidsregistreringsappar, inklusive Everhour, Timesheet och Harvest.

Kolla in fler alternativ till Basecamp !

Basecamps bästa funktioner

En sida med översikt över dina projekt, uppdrag och scheman

Direktmeddelanden i appen för teamsamarbete

Chatt- och meddelandesystem i realtid

Teamcheck-in med automatisk omröstning

Basecamps begränsningar

Begränsad funktionalitet för att spåra framsteg

Inte lämpligt för agila team med komplexa arbetsflöden

Basecamp-priser

Obegränsat antal användare : 299 $/månad, faktureras årligen

För frilansare, nystartade företag eller mindre team: 15 USD/månad per användare

Basecamp-betyg och recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

7. Kantata

via Kantata

Kantatas projektledningsfunktioner inkluderar automatiserad datainmatning, online-instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner som hjälper dig att få en djupare förståelse för när och var du spenderar mest tid.

När du har aktiverat tidsregistreringsfunktionerna i Kantatas inställningar får du tillgång till olika registreringsmetoder för alla projekt. Eller ange tiden för alla dina projekt i en veckoschema-vy!

Programvaran rekommenderar att man utser en teamledare som godkänner tid och utgifter. Men om du inte har några projektledare kan du tilldela vem som helst som är behörig för uppgiften att godkänna inlämningar genom att ändra behörigheterna i inställningarna.

Kantatas bästa funktioner

Projektportföljinformation för att kontrollera statusen för alla uppgifter eller leveranser

Anpassningsbara instrumentpaneler som hjälper dig att identifiera obemannade behov

Dra-och-släpp-verktyg och återanvändbara komponenter

Segmentrapportering för målinriktade mätvärden

Kantatas begränsningar

Utformat för småföretag till stora företag

Inga avancerade anpassningsalternativ

Kantatas prissättning

Kontakta Kantata för mer information.

Kantata-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

8. Asana

via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg som låter användare schemalägga uppgifter och följa projektets framsteg. För att använda Asana för tidrapportering måste du först skapa ett projekt för den uppgift eller uppsättning uppgifter som du vill rapportera tiden för.

Men innan du tilldelar en uppgift till en teammedlem har du möjlighet att öppna rapportfunktionen "Beräknad tid för utsedd person" för att visa den beräknade tiden för att slutföra aktiviteterna i ett projekt, baserat på den person du valt.

Detta hjälper hela teamet att undvika att skicka direktmeddelanden till teammedlemmar om deras arbetsbelastning och slösa bort värdefull tid! Istället kan detta användas för att snabbt avgöra tillgänglighet och hjälpa till att hantera resurser mer effektivt.

Kolla in fler alternativ till Asana !

Asanas bästa funktioner

Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalendrar för att visa och spåra ditt arbete

Appintegrationer för att koppla ihop dina favoritverktyg och appar

Rapporter för insikt i uppgifts- och arbetsflödesframsteg

Anpassad automatisering för att skapa teamprocesser

Asanas begränsningar

Tidsspårning är endast tillgängligt för Business- och Enterprise-kunder.

Teammedlemmar kan endast exportera filformat i CSV och JSON.

Asanas prissättning

Grundläggande

Premium : 10,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag : 24,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta Asana för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

9. Monday.com

via Monday

Monday är en plattform för teamhantering som hjälper team att samarbeta, kommunicera och organisera sig. Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt med ett brett utbud av funktioner som är utformade för att göra arbetet enklare och roligare för team av alla storlekar. Med Monday kan användare skapa uppgifter, tilldela deadlines och spåra framsteg i realtid, vilket gör det möjligt för team att hålla sig uppdaterade om sina projekt och se till att allt går smidigt.

Funktionen Tidsspårningskolumn visar den spårade tiden i sekunder eller minuter. Om du klickar på en specifik tidsspårningscell öppnas historiken där du kan se framstegen för varje uppgift. Denna information kan användas för att mäta prestationen hos individer och team, vilket ger värdefull data för prestationsutvärderingar och målsättning.

Måndagens bästa funktioner

Obegränsade automatiseringsrecept stöder olika arbetsflöden

Anpassningsbara kolumntyper för projektledning

Kanban-vy som hjälper dig att planera uppgifter och sprints

Över 200 mallar för olika användningsområden

Begränsningar på måndagar

Funktionen Tidsspårningskolumn är endast tillgänglig i Pro- och Enterprise-planerna.

Brant inlärningskurva för användare eftersom nya funktioner ständigt läggs till (kolla in alternativ till Monday ).

Priser för Monday

Individuell : Gratis för alltid

Basic : 8 $/plats per månad från 3 platser

Standard : 10 USD/plats per månad från 3 platser

Pro : 16 $/plats per månad från 3 platser

Enterprise: Kontakta Monday för prisuppgifter

Måndagsbetyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 6 600 recensioner)

10. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp är en programvara för tidrapportering och resurshantering för företag och privatpersoner som vill spåra tiden som läggs på olika uppgifter och projekt. Den kan användas för att övervaka anställdas produktivitet och fakturera kunder baserat på den tid som läggs på deras projekt.

Användare kan ställa in budgetar för projekt, så att de kan följa upp framstegen mot dessa budgetar och göra justeringar vid behov. Detta kan vara särskilt användbart för kreativa team som behöver hålla noggrann koll på projektkostnaderna.

Ett företag kan till exempel skapa en budget för ett projekt för omdesign av en webbplats, som skulle inkludera kostnader för saker som webbhotell, design och utveckling, och sedan spåra dessa utgifter över tid för att se till att de håller sig inom budgeten.

TimeCamps bästa funktioner

Fakturerbara och icke-fakturerbara projekt för resurshantering

Dela rapporter via e-post, PDF eller Excel

Automatisk spårning av aktiv och inaktiv tid

Godkännande av tidrapporter med ett klick

Begränsningar i TimeCamp

Produktivitetsrapporter är inte tillgängliga i gratispaketet.

Kalenderintegration är en betalfunktion.

Priser för TimeCamp

Gratis

Basic : 6,30 $/användare per månad

Pro : 9 $/användare per månad

Enterprise: Kontakta TimeCamp för prisuppgifter

TimeCamp-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till TimeCamp!

Tips för tidshantering: Registrera dig för ClickUp

Det är aldrig roligt att leta efter en ny gratis projektledningsprogramvara, men det är alltid skönt att veta att man har alternativ!

Du behöver inte nöja dig med nackdelarna med Paymo. Lita istället på programvara med ett brett utbud av funktioner för att förbättra din tids- och projektledningspraxis. Vårt förslag? Lita på ClickUp. 🙌🏼

ClickUp är den enda allt-i-ett-lösningen för produktivitet för team av alla storlekar och branscher. Med över 15 unika arbetsflödesvyer, massor av samarbetsverktyg och dynamiska tidsplaneringsfunktioner är ClickUp lika kraftfullt som kostnadseffektivt!

Få tillgång till obegränsat antal uppgifter, massor av flexibla funktioner, mallar för alla användningsområden och över 1 000 integrationer i alla prisplaner när du registrerar dig för ClickUp idag!