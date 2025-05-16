De 15 bästa datainmatningsprogrammen för att effektivisera arbetsflöden 2025

Klockan är 16.00 på en fredag. Du är utmattad och stirrar på ännu ett oändligt kalkylblad fyllt med manuella data. Ditt team är överbelastat, deadlines närmar sig och du vet att det måste finnas ett bättre sätt.

Som chef vet du att effektiv datahantering gör att verksamheten flyter smidigt. Men timmar som läggs på repetitiva inmatningsuppgifter? Det är slöseri. Rätt programvara kan automatisera datainmatningsuppgifter, minska fel och frigöra tid för ditt team att ägna sig åt mer betydelsefullt arbete.

I det här blogginlägget utforskar vi 15 datainmatningssystem som förfinar arbetsflöden, förbättrar noggrannheten och integreras sömlöst med dina verktyg.

Låt oss sätta igång! 🎯

Översikt: De 15 bästa datainmatningsprogrammen för dig

Innan vi går in på detaljerna, här är en översikt över de bästa programvarorna för datainmatning som finns på marknaden idag:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Bäst för effektiviserad, samarbetsinriktad datahantering Teamstorlek: Perfekt för enskilda personer, medelstora team och stora företag som vill lägga till snabba designlösningar i sina arbetsflöden Automatisera skapandet av uppgifter, hantera data i tabellvy och använd AI för insikter i realtid. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Infinity Bäst för ett överskådligt, helt anpassningsbart arbetshanteringssystem Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora företag som söker en anpassningsbar lösning Anpassa arbetsflöden och organisera data med hjälp av flexibla vyer och djupa mappstrukturer. Från 8 $/månad per användare nTask Bäst för enkel uppgiftsuppföljning och automatisering av arbetsflöden Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team Spåra projektdetaljer med tidsloggar, Gantt-diagram och strukturerade arbetsflöden. Från 4 $/månad per användare Airtable Bäst för att organisera data flexibelt med ett visuellt, samarbetsinriktat tillvägagångssätt Teamstorlek: Perfekt för medelstora företag och större team Skapa anpassningsbara databaser i realtid med instrumentpaneler och automatisering. Gratis; från 24 USD/månad per användare Nintex RPA Bäst för att effektivisera affärsprocesser med AI-driven automatisering Teamstorlek: Idealisk för medelstora till stora företag Automatisera godkännanden, dokument och arbetsflöden utan kod Anpassad prissättning (gratis provperiod tillgänglig) UiPath Bäst för automatisering på företagsnivå och sömlösa systemintegrationer Teamstorlek: Perfekt för stora företag som söker automatisering och systemintegration Använd intelligent dokumenthantering och process mining för automatisering. Gratis; från 25 $/månad för Basic TrueContext Bäst för att samla in realtidsdata med offlinevänliga mobila formulär Teamstorlek: Perfekt för fältbaserade team Samla in fältdata med GPS, röstanteckningar och synkronisera med backend-system. Från 25 USD/månad per licens GoCanvas Bäst för att förenkla insamling av fältdata med kodfria mobila formulär Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team som behöver samla in fältdata Skapa mobilvänliga formulär, skanna streckkoder och synkronisera offline-data. Från 49 $/månad per användare Zoho Forms Bäst för att skapa anpassade formulär med automatiserade arbetsflöden och integrationer Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora företag som söker formulärlösningar Skapa formulär utan kod med aviseringar, godkännanden och e-signaturer Gratis; från 12 USD/månad per användare Cognito Forms Bäst för avancerad formulärskapande med kraftfulla funktioner för dataautomatisering Teamstorlek: Perfekt för företag av alla storlekar som behöver dataautomatisering Använd smart logik, automatisering och säker datainsamling för formulär. Gratis; från 19 $/månad för 2 användare Microsoft Excel Bäst för detaljerad dataanalys, komplexa beräkningar och automatisering Teamstorlek: Perfekt för små till stora företag som behöver komplex datahantering Använd avancerade formler och Power Query för djupgående datamanipulation. 179,99 $ (licens) Google Sheets Bäst för realtidssamarbete och smidig integration med Google Workspace Teamstorlek: Perfekt för team av alla storlekar som använder Google Workspace Samarbeta i kalkylblad med automatisering och appintegrationer Gratis Forms On Fire Bäst för mobilvänliga formulär med inbyggd automatisering av arbetsflöden Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora team med mobil fältverksamhet Samla in data i fält och synkronisera med över 1500 verktyg via integrationer. Från 25 $/månad per användare Intellimas Bäst för att ersätta kalkylblad med skräddarsydda, högpresterande dataflöden Teamstorlek: Perfekt för företag som behöver anpassade arbetsflöden Skapa arbetsflöden för stora datamängder med ett gränssnitt som liknar ett kalkylblad. Från 30 $/månad per användare (gratis provperiod tillgänglig) Process Runner Bäst för att förenkla SAP-datauppgifter med robusta automatiseringsverktyg Teamstorlek: Perfekt för företag som använder SAP Automatisera SAP-datainmatning från Excel med hjälp av lågkodsautomatisering Anpassad prissättning (gratis provperiod tillgänglig)

Vad ska du leta efter i ett datainmatningsprogram?

Att välja rätt programvara för datainmatning beror på vilka funktioner som passar ditt arbetsflöde. Här är vad du ska leta efter. 👇

Skräddarsydda formulär: Skapa anpassade formulär med dra-och-släpp-redigerare och villkorslogik för att förenkla datainsamlingen.

Automatisering och arbetsflöden: Automatiserar godkännanden, uppgiftsfördelning och datarouting för att påskynda processer och minska manuellt arbete.

Datavalidering och noggrannhet: Använder beräknade fält, if/then-logik och realtidsdetektering för att förhindra misstag.

Offline-åtkomst: Registrerar och lagrar data även utan internetuppkoppling och synkroniserar när du är online igen.

Sömlösa integrationer: Ansluter till CRM-system, molnlagring och Ansluter till CRM-system, molnlagring och dokumenthanteringsappar för företag för att centralisera data.

Samarbetsverktyg: Tilldelar roller, spårar framsteg och säkerställer uppdateringar i realtid för bättre teamarbete.

Streckkods- och GPS-funktioner: Förbättrar lagerhantering och fältverksamhet med streckkodsläsning och positionsspårning.

Elektroniska signaturer och dokumentgenerering: Skapar och bearbetar juridiskt bindande dokument utan manuellt pappersarbete.

Datasäkerhet och efterlevnad: Säkerställer dataintegritet med kryptering, rollbaserad åtkomst och branschspecifik efterlevnad av regler och föreskrifter.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat mappas dina chattrådar till specifika projekt och uppgifter, vilket håller dina konversationer i sitt sammanhang och lättillgängliga.

De 15 bästa programvarorna för datainmatning

Manuell datainmatning är tidskrävande och felbenägen. Den bästa programvaran för datainmatning automatiserar arbetsflöden, säkerställer noggrannhet och integreras med befintliga system.

Här är 15 toppmoderna lösningar som är utformade för att optimera effektiviteten inom olika branscher. 🗂️

1. ClickUp (Bäst för effektiviserad, samarbetsinriktad datahantering)

ClickUp, appen för allt som rör arbete, går längre än traditionell projektledning. Den är utformad för att hjälpa dig att centralisera alla aspekter av ditt arbetsflöde, från uppgiftsuppföljning till resurshantering, på ett och samma ställe.

ClickUp tabellvy

Håll dina data strukturerade och tillgängliga i ClickUp Table View.

Med verktyg som ClickUp Table View kan du hantera data med samma flexibilitet som ett kalkylblad men med samma kraft som en databas. Från kundinformation och budgetar till projektstatus – all data du matar in i ClickUp (eller migrerar från över 1000 integrerade appar ) förblir organiserad, sökbar och tillgänglig utan att du behöver hoppa mellan olika plattformar.

Om du till exempel övervakar en marknadsföringskampanj för en kund kan du ställa in en tabellvy som spårar varje kampanjens olika steg. ClickUp Custom Fields kan inkludera specifika leveranser (som annonstexter eller designmaterial), budgetfördelning och kampanjens resultatmått.

Du kan också länka viktiga dokument som kundbrief eller godkännande-e-postmeddelanden.

ClickUp Forms

Samla in, spåra och agera på information med lätthet med hjälp av ClickUp Forms.

ClickUp Connected Search

Och om du någonsin behöver leta efter en viss uppgift är det enkelt med ClickUp Connected Search. Med inbyggda AI-funktioner kan du helt enkelt skriva in dina sökfrågor med naturligt språk, och oavsett om svaret finns i en chatt, uppgift, dokument eller någon av dina integrerade appar i ClickUp-ekosystemet, kommer ClickUp att hitta och hämta det åt dig!

Åtgärda fragmenterade arbetsflöden med ClickUps Connected Search.

ClickUp Forms

Behöver du samla in information utan extra steg? ClickUp Forms gör det enkelt. Skapa en anpassad formulärvy, så omvandlas varje svar automatiskt till en uppgift – utan manuell inmatning och utan tidsspill.

Om du till exempel samlar in feedback från evenemang blir svaren omedelbart åtgärdsbara och redo för uppföljning. Detsamma gäller IT-förfrågningar, försäljningsleads eller andra data som du behöver organisera. Allt flödar smidigt in i ditt arbetsflöde.

Med villkorlig logik kan du anpassa formuläret utifrån svaren, så att du alltid samlar in relevant data.

ClickUp Brain

Använd naturlig språkbehandling (NLP) i ClickUp Brain för att tolka frågor i sitt sammanhang.

Sedan finns ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten och det neurala nätverket som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och företagskunskap i ett enda arbetsutrymme. Istället för att använda olika verktyg för datainmatning, lagring och hämtning centraliserar ClickUp Brain informationen så att all data kan nås och hanteras från ett och samma ställe.

När du har en fråga som ”Vilka var våra mest framgångsrika affärer förra månaden?”, söker AI-assistenten igenom ditt CRM-system i ClickUp för att ge dig en tydlig, omedelbar sammanfattning. Den bearbetar alla dina anslutna data och ger dig insikter på några sekunder.

ClickUps bästa funktioner

Spåra och organisera arbetet: Använd tabellvyn för att skapa dynamiska, responsiva kalkylblad och visuella databaser för hantering av uppgifter som budgetar, lager, kundinformation och mycket mer.

Skapa en kodfri databas: Koppla samman uppgifter, dokument och beroenden för att skapa relationer och organisera data, till exempel genom att koppla kunder till deras beställningar.

Sammanfatta komplexa data: Få AI-genererade sammanfattningar i realtid av uppgifter, projekt och dokument för att få snabba, användbara insikter.

Samla in och hantera produktfeedback: Samla in användarfeedback och omvandla den till praktiska produktförbättringsuppgifter genom att automatiskt vidarebefordra svaren till rätt teammedlemmar.

Dela din tabellvy: Dela projekt med kunder via offentligt tillgängliga länkar och exportera information som kalkylblad.

Begränsningar för ClickUp

Omfattande funktioner och anpassningsalternativ kan överväldiga nya användare.

Begränsad djup och flexibilitet i mobilappen gör komplexa uppgifter svårare att hantera när du är på språng.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent berättar :

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med alla funktioner som behövs för hela produktutvecklingen på ett och samma ställe. Den förstklassiga kundsupporten hjälper till att lösa alla problem i tid. Integrationen med andra plattformar underlättar migreringen från andra plattformar, och AI-funktionen som kan sammanfatta och generera uppgiftsbeskrivningar hjälper utvecklare att bättre förstå uppgiften.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning med alla funktioner som behövs för hela produktutvecklingen på ett och samma ställe. Den förstklassiga kundsupporten hjälper till att lösa alla problem i tid. Integrationen med andra plattformar underlättar migreringen från andra plattformar, och AI-funktionen som kan sammanfatta och generera uppgiftsbeskrivningar hjälper utvecklare att bättre förstå uppgiften.

🧠 Kul fakta: Den snabbaste tid som registrerats för att skriva alfabetet på ett QWERTY-tangentbord är 3,25 sekunder. Hastighet och noggrannhet gör detta till en rolig utmaning för blivande maskinskrivare.

2. Infinity (Bäst för ett överskådligt, helt anpassningsbart arbetshanteringssystem)

via Infinity

Med Infinity kan du utforma ditt arbetsflöde precis som du vill. Detta verktyg ger dig flexibla vyer – tabeller, kalendrar och tidslinjer – så att du kan arbeta med dina data på ditt sätt. Dess smarta organisationsfunktioner låter dig skapa djupa mappstrukturer för att hålla allt snyggt och tillgängligt.

Du kan enkelt anpassa ditt arbetsflöde genom att filtrera, sortera och gruppera data med justerbara attribut. Dessutom använder programvaran AI-drivna insikter för att generera idéer och uppgifter för förbättrad produktivitet.

Infinitys bästa funktioner

Filtrera, sortera och gruppera information och välj vilka attribut som ska visas eller döljas.

Ställ in återkommande uppgifter, påminnelser och IFTTT-liknande automatiseringar för att eliminera onödigt arbete och se till att allt fungerar smidigt.

Skapa och bädda in anpassade formulär för att samla in feedback, generera leads eller samla in viktig affärsinformation utan extra verktyg.

Utnyttja över 50 anpassningsbara mallar för att snabbt komma igång med projekt och hantera allt från interna uppgifter till företagsomfattande initiativ.

Oändliga möjligheter

Begränsningar för radimport gör det svårt att migrera historiska data.

Klumpigt mobilgränssnitt som är svårt att navigera på olika enheter

Obegränsad prissättning

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Pro: 12 $/månad per användare

Infinity-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Infinity?

En Capterra-användare noterar :

Eftersom det är så nytt och de fortfarande håller på att skaffa användare finns det vissa saker som måste läras in, eftersom det inte är 100 % intuitivt. Supporten kunde dock snabbt ta itu med våra problem och jag har varit mycket imponerad av deras svarstakt. Användargränssnittet behöver förbättras avsevärt eftersom det ser billigt ut, men det är otroligt funktionellt och fungerar utmärkt.

Eftersom det är så nytt och de fortfarande håller på att skaffa användare finns det vissa saker som måste läras in, eftersom det inte är 100 % intuitivt. Supporten kunde dock snabbt ta itu med våra problem och jag har varit mycket imponerad av deras svarstakt. Användargränssnittet behöver förbättras avsevärt eftersom det ser billigt ut, men det är otroligt funktionellt och fungerar utmärkt.

🧠 Kul fakta: Med bara den översta raden med bokstäver (QWERTYUIOP) kan du skriva ordet typewriter! Detta var troligen avsiktligt för att göra det lättare för säljare att demonstrera tidiga skrivmaskiner.

3. nTask (Bäst för enkel uppgiftsuppföljning och automatisering av arbetsflöden)

via nTask

nTask förenklar projektledning genom att ge dig ett strukturerat sätt att planera, spåra och samarbeta. Alla data, inklusive projektets milstolpar, beroenden, budgetdetaljer och tidsposter, lagras på ett strukturerat sätt. Du kan snabbt spåra framsteg, analysera prestanda och fatta välgrundade beslut.

Med den kan du utforma anpassade arbetsflöden som fångar upp varje detalj i dina projekt. Du kan skapa visuella tavlor eller tidslinjer för att se hur data hänger ihop och använda rapportering för att övervaka viktiga mätvärden.

nTasks bästa funktioner

Använd inbyggd tidsloggning och automatiska timers för att övervaka hur tiden används för varje uppgift.

Utnyttja Gantt-diagram och anpassade arbetsflöden för att se datarelationer och projektets framsteg på ett ögonblick.

Tilldela uppgifter med planerade och faktiska förfallodatum, lägg till flera mottagare och bifoga relevanta dokument.

Använd anpassade statusar, återkommande uppgifter och fördefinierade mallar för att effektivisera repetitiva processer.

Begränsningar för nTask

Saknar robusta funktioner som riskloggar och detaljerad uppgiftsrapportering för uppgiftsbaserad fakturering.

Att ladda upp dokument och foton är inte intuitivt eller användarvänligt.

Priser för nTask

Premium: 4 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

nTask-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om nTask?

Enligt en recension på Trustpilot:

Efter tre månader slutade vi äntligen använda NTask. Det var inte så anpassningsbart som det såldes till oss. Varje gång det krånglade sa de att de fortfarande höll på att utveckla plattformen. Efter ett par mycket dåliga försök från deras "supportteam" att anpassa plattformen till våra behov hade ingenting förändrats, och våra volontärer slutade använda den.

Efter tre månader slutade vi äntligen använda NTask. Det var inte så anpassningsbart som det såldes till oss. Varje gång det krånglade sa de att de fortfarande höll på att utveckla plattformen. Efter ett par mycket dåliga försök från deras "supportteam" att anpassa plattformen till våra behov hade ingenting förändrats, och våra volontärer slutade använda den.

🔍 Visste du att? Vissa språk, till exempel kinesiska, använder tusentals tecken, vilket innebär utmaningar vid inmatning. Lösningar som Pinyin-inmatningsmetoden gör det möjligt för användare att skriva fonetiskt, och programvaran matchar det med rätt tecken.

4. Airtable (Bäst för att organisera data flexibelt med ett visuellt, kollaborativt tillvägagångssätt)

via Airtable

Airtable omvandlar rådata till organiserade, dynamiska arbetsflöden som håller teamen samordnade och processerna igång utan problem.

Det gör att du kan skapa anpassningsbara databaser som anpassar sig efter dina affärsbehov. Istället för att brottas med klumpiga kalkylblad kan du strukturera informationen i flexibla tabeller som enkelt spårar projekt, kampanjer, budgetar och mycket mer.

Med Airtable kan du hämta stora datamängder från flera plattformar, verifiera viktig företagsdata och automatisera manuella datainmatningsuppgifter med hjälp av AI.

Airtables bästa funktioner

Håll informationen uppdaterad mellan avdelningarna med synkronisering i realtid, vilket eliminerar versionskonflikter och missförstånd.

Hantera och analysera stora datamängder utan ansträngning med avancerade databasfunktioner som HyperDB.

Använd instrumentpaneler för att övervaka projektets framsteg, OKR och andra prestationsindikatorer i realtid.

Skapa anpassade affärsappar direkt med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Airtables begränsningar

Formelalternativen är inte lika avancerade som i traditionella kalkylblad.

Vissa synkroniseringsfunktioner kräver ett abonnemang på högre nivå, vilket kanske inte är budgetvänligt för enskilda användare.

Airtables prissättning

Gratis

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

Som en Capterra-recensent uttrycker det:

Det har utvecklats genom åren med sina uppdateringar. Men jag tycker att instrumentpanelen kan bli bättre. De kan definitivt ta några funktioner från ClickUp, särskilt när det gäller saker som spårning och anteckningar.

Det har utvecklats genom åren med sina uppdateringar. Men jag tycker att instrumentpanelen kan bli bättre. De kan definitivt ta några funktioner från ClickUp, särskilt när det gäller saker som spårning och anteckningar.

🔍 Visste du att? Keypunch-maskinen var den första mekaniska datainmatningsenheten som uppfanns av Herman Hollerith på 1920-talet. Den stansade hål i papperskort för att representera data, en föregångare till moderna datorer.

5. Nintex RPA (Bäst för att effektivisera affärsprocesser med AI-driven automatisering)

via Nintex RPA

Nintex eliminerar ineffektivitet i manuell datahantering genom att automatisera datainmatning, arbetsflöden och dokumenthantering. Det hjälper till att effektivisera processer och upprätthålla fullständig operativ kontroll.

Från godkännanden till efterlevnadsspårning hjälper Nintex team att minska repetitiva arbetsuppgifter, förbättra noggrannheten och effektivisera verksamheten utan att skriva en enda rad kod. Dessutom kan du skapa kontrakt, fakturor och rapporter med fördefinierade mallar och automatiserad datasammanfogning.

Nintex bästa funktioner

Använd Nintex DocGen för att sammanfoga data i mallar och skapa enhetliga, riskfria dokument.

Säkerställ att lagkrav uppfylls genom att automatisera kundkontroller, riskbedömningar och godkännanden.

Använd inbyggd validering, kryptering och åtkomstkontroller för att skydda känslig information.

Lita på Nintex Desktop Guide för steg-för-steg-hjälp i realtid.

Begränsningar för Nintex

Inte idealiskt för datatransformationsuppgifter som att analysera CSV-filer eller massmanipulering.

Problem med prestanda vid hantering av stora datamängder med tusentals rader

Priser för Nintex

Anpassad prissättning

Nintex-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Nintex?

En G2-recensent nämner:

Dess oändliga möjligheter och alternativ kan ibland vara en nackdel. Vissa funktioner kan vara svåra att förstå, särskilt om du aldrig har använt dem tidigare eller inte har använt dem på länge. Det finns dock gott om hjälp och utbildning tillgängligt under resans gång.

Dess oändliga möjligheter och alternativ kan ibland vara en nackdel. Vissa funktioner kan vara svåra att förstå, särskilt om du aldrig har använt dem tidigare eller inte har använt dem på länge. Det finns dock gott om hjälp och utbildning tillgängligt under resans gång.

6. UiPath (Bäst för automatisering på företagsnivå och sömlösa systemintegrationer)

via UiPath

UiPath gör datainmatningen enkel med kraftfull automatisering som fungerar för dig. Drag-and-drop-gränssnittet gör installationen enkel, även för användare som inte är tekniskt kunniga, och det integreras smidigt med de verktyg du redan använder.

Intelligent dokumenthantering säkerställer smidig dataextrahering från formulär, fakturor och rapporter. Samtidigt håller realtidsanalyser koll på prestandan, vilket ger dig full insyn i effekten. Med automatisering i centrum kan du stärka ditt team med utvecklingsverktyg med låg kodning som låter dig skapa skräddarsydda automatiseringar.

UiPaths bästa funktioner

Använd UI + API-automatisering för att eliminera manuell datainmatning och förbättra noggrannheten.

Utnyttja process mining och task mining för att upptäcka ineffektiviteter och förbättra processer.

Använd intelligent dokumenthantering för att snabbt extrahera och bearbeta information från dokument.

Anslut UiPath till befintliga affärsapplikationer för att samordna datahanteringen.

Begränsningar för UiPath

Byggstenar kan vara svåra att använda i komplexa scenarier och kräver ofta anpassad kod.

Orchestrator-strukturen kan vara svår att förstå

UiPath-priser

Gratis

Grundläggande: 25 $/månad

Standard: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 6 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om UiPath?

Enligt en Reddit-användare på r/RPA:

UI Path är dyrt, teknisk support är mycket osäker och mycket försäljningsinriktad, och deras app-plattform ligger långt efter andra alternativ. Med det sagt, om du har en massa äldre system som endast kan automatiseras genom UI-manipulation (klassisk RPA) är UI Path det mest kraftfulla alternativet. Det kräver dock erfarenhet av utveckling på heltid.

UI Path är dyrt, teknisk support är mycket osäker och mycket försäljningsinriktad, och deras app-plattform ligger långt efter andra alternativ. Med det sagt, om du har en massa äldre system som endast kan automatiseras genom UI-manipulation (klassisk RPA) är UI Path det mest kraftfulla alternativet. Det kräver dock erfarenhet av utveckling på heltid.

🧠 Kul fakta: Titeln som världens snabbaste maskinskrivare tillhör MythicalRocket, en gymnasieelev som 2023 uppnådde en otrolig skrivhastighet på 305 ord per minut (wpm). För att sätta det i perspektiv är detta mer än sju gånger snabbare än den genomsnittliga skrivhastigheten på 40 wpm!

7. TrueContext (bäst för att samla in realtidsdata med offlinevänliga mobila formulär)

via TrueContext

TrueContext är en mobil arbetsflödesplattform som förenklar och effektiviserar fältdatahantering för yrkesverksamma och tekniker. Den låter ditt team samla in och bearbeta information på språng med hjälp av växlar, skjutreglage, foton, röstanteckningar eller streckkodsskanningar.

Appen överför automatiskt dessa data till dina kärnsystem, vilket säkerställer att dina register hålls uppdaterade utan extra manuellt arbete. Inbyggda kvalitetskontroller och revisionsspår registrerar metadata som tidsstämplar och geolokalisering, så att du alltid vet var dina data kommer ifrån och hur korrekta de är.

TrueContexts bästa funktioner

Minimera mänskliga fel med app-driven validering, förifyllda fält och automatiserade beräkningar.

Samla in viktig metadata såsom datum, geolokalisering och tekniker-ID för att säkerställa spårbarhet och ansvarsskyldighet.

Utforma och förfina arbetsflöden med låg kodnivå som överbryggar klyftan mellan fältverksamhet och backoffice-system.

Använd realtidssökningar och automatiserad datarouting för att hålla alla affärssystem uppdaterade.

Begränsningar för TrueContext

Det går inte att köra två rapporter på en dag utan att överföra data från den första rapporten, vilket kräver manuell radering.

Frekventa avbrott under integration med interna och externa plattformar

Priser för TrueContext

Essentials: 25 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Avancerad: 45 USD/månad per licens (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

TrueContext-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,6 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TrueContext?

Enligt en recension från Capterra:

Uppdateringen fungerar inte alltid som den ska, pappersarbetet fastnar i avsändna och skickas inte in i tid utan att användaren måste stämma av.

Uppdateringen fungerar inte alltid som den ska, pappersarbetet fastnar i avsändna och skickas inte in i tid utan att användaren måste stämma av.

8. GoCanvas (Bäst för att förenkla insamling av fältdata med kodfria mobila formulär)

via GoCanvas

GoCanvas gör insamlingen av fältdata snabb och stressfri – inget mer krångligt pappersarbete, bara mobilvänliga formulär.

Lägg till foton, signaturer och GPS-positioner för att göra data mer exakta och lätta att spåra. Rapporter genereras automatiskt och arbetsflöden anpassas efter dina behov.

Eftersom programvaran fungerar offline kan ditt team registrera data när som helst och var som helst och synkronisera när de är online igen. Denna lösning är utformad för fältarbetare och kontorspersonal och kopplar direkt data från fältet till dina affärssystem. Dessutom säkerställer streckkodsläsning och automatiserade beräkningar korrekt och uppdaterad information.

GoCanvas bästa funktioner

Samla in och spara data även utan internetuppkoppling, synkronisera automatiskt när du är online igen.

Använd GPS-spårning i realtid och schemaläggningsverktyg för att hålla fältteamet samordnat och fokuserat på uppgiften.

Minska manuellt arbete med automatisk ifyllning, inbyggda beräkningar och villkorlig logik som endast visar relevanta fält.

Förenkla spårningen av utrustning genom streckkodsläsning, vilket gör in- och utcheckningar effektiva.

Begränsningar för GoCanvas

Begränsad flexibilitet när det gäller att justera rullgardinsmenyer och revidera innehåll till en medelkostnad.

Huvudpanelen är svår att navigera, särskilt vid hög användaraktivitet.

Processen för att säga upp prenumerationer upplevs som frustrerande och alltför komplicerad.

GoCanvas-priser

Pro: 49 $/månad per användare (faktureras årligen)

Max: 79 $/månad per användare (faktureras årligen)

GoCanvas betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GoCanvas?

Från en Trustpilot-användare :

Det var en bra app till ett bra pris, men när man väl registrerat sig finns det ingen återvändo. Vi behövde effektivisera våra appar för att sänka kostnaderna och effektivisera våra processer, men de lät oss inte backa ur när vi väl registrerat oss för ett visst antal formulär som man inte kan minska, utan bara öka.

Det var en bra app till ett bra pris, men när man väl registrerat sig finns det ingen återvändo. Vi behövde effektivisera våra appar för att sänka kostnaderna och effektivisera våra processer, men de lät oss inte backa ur när vi väl registrerat oss för ett visst antal formulär som man inte kan minska, utan bara öka.

🔍 Visste du att dagens kalkylbladsprogram har sitt ursprung i ett tidigt datainmatningsverktyg som kallades VisiCalc och skapades 1979. Det var det första programmet som gjorde det möjligt att bearbeta data i tabellformat.

9. Zoho Forms (bäst för att skapa anpassade formulär med automatiserade arbetsflöden och integrationer)

via Zoho Forms

Zoho Forms är ett mångsidigt verktyg för att skapa onlineformulär som utmärker sig genom att skapa anpassade formulär med kraftfulla funktioner för automatisering och integration av arbetsflöden. Det ingår i det bredare Zoho-ekosystemet och är utformat för att organisera data och integreras sömlöst med andra applikationer.

Zoho Forms låter dig skapa professionella webbformulär utan kodning. Det erbjuder ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och ett rikt bibliotek med anpassningsbara mallar.

Det som utmärker programmet är dess robusta motor för automatisering av datainmatning. Du kan ställa in sofistikerade arbetsflöden som utlöser åtgärder som e-postmeddelanden, datauppdateringar eller godkännandeprocesser baserat på inlämnade formulär.

Zoho Forms bästa funktioner

Dela formulär genom inbäddningar, direktlänkar eller e-postkampanjer för att nå alla målgrupper.

Ställ in e-post- eller SMS-aviseringar för att hålla dig uppdaterad med datainlämningar i realtid.

Lägg till fält för elektroniska signaturer för att förbättra processerna för kontraktssignering eller godkännande.

Begränsningar för Zoho Forms

Inställningen av villkorlig logik kan vara komplex för icke-tekniska användare.

Intern åtkomst till formulärrapporter och behörighetshantering är inte helt enkelt.

Priser för Zoho Forms

Gratis

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 30 USD/månad per användare

Professionell: 60 USD/månad per användare

Premium: 110 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Forms

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Forms?

En recensent på TrustRadius förklarar:

Zoho Forms är en relativt enkel lösning eftersom det inte finns så många tekniska svårigheter att övervinna, vilket innebär att den är idealisk för våra administrativa team att hantera. Formulärens design är mestadels drag-and-drop, så det är ganska enkelt. Våra största problem med programmet är skapandet och hanteringen av mallar med varumärkesprofilering och integrationen med Zoho Sign, som inte är särskilt användarvänlig, särskilt när den är skapad av samma företag...

Zoho Forms är en relativt enkel lösning eftersom det inte finns så många tekniska svårigheter att övervinna, vilket innebär att den är idealisk för våra administrativa team att hantera. Formulärens design är mestadels drag-and-drop, så det är ganska enkelt. Våra största problem med programmet är skapandet och hanteringen av mallar med varumärkesprofilering och integrationen med Zoho Sign, som inte är särskilt användarvänlig, särskilt när den är skapad av samma företag...

🧠 Kul fakta: I vissa fall kräver datainmatning hög precision. Det är inte ovanligt att företag anlitar professionella datainmatningsspecialister som strävar efter att mata in data med 99,9 % noggrannhet.

10. Cognito Forms (Bäst för avancerad formulärskapande med kraftfulla funktioner för dataautomatisering)

via Cognito Forms

Cognito Forms är ett användarvänligt verktyg för att skapa onlineformulär som gör datainsamling och hantering enkel. Du kan skapa formulär som tänker själva med smarta beräkningar, dynamiska fält och intelligenta arbetsflöden som anpassar sig direkt.

Bakom det rena gränssnittet döljer sig kraftfulla funktioner: HIPAA-kompatibel säkerhet, elektroniska signaturer och automatiseringsverktyg som förvandlar tråkiga uppgifter till smidiga arbetsflöden. Funktioner som elektroniska signaturer, betalningsintegrationer och automatisk dokumentgenerering förenklar orderhantering och avtalshantering.

Cognito Forms bästa funktioner

Lägg till beräknade fält, villkorlig logik och upprepade sektioner för att få fullständiga och konsekventa data.

Sortera, filtrera och exportera inlämningar med lätthet för att få tydliga insikter och fatta smartare beslut.

Låt användarna spara och återuppta formulär, vilket minskar antalet avbrutna processer och förbättrar datakvaliteten.

Skydda känslig information med enkel inloggning, tvåfaktorsautentisering och datakryptering.

Begränsningar för Cognito Forms

Användargränssnittet och användarupplevelsen kunde vara bättre.

Ingen omedelbar kundsupport för brådskande ärenden

Exportfunktionerna är begränsade.

Priser för Cognito Forms

Individuell: Gratis

Pro: 19 $/månad för två användare

Team: 39 $/månad för fem användare

Företag: 129 $/månad för 20 användare

Cognito Form-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cognito Forms?

En recensent på Capterra föreslår:

Det skulle vara bra om det fanns ett avsnitt med en tabell över alla möjliga skript som kan användas och organiseras efter kategori. Jag vet att man kan söka efter det i hjälpavsnittet, men ett bibliotek skulle vara bra. Det skulle också vara bra att ha ett bibliotek med handledningar för olika objekt som inkluderar användningen av vissa skript.

Det skulle vara bra om det fanns ett avsnitt med en tabell över alla möjliga skript som kan användas och organiseras efter kategori. Jag vet att man kan söka efter det i hjälpavsnittet, men ett bibliotek skulle vara bra. Det skulle också vara bra att ha ett bibliotek med handledningar för olika objekt som inkluderar användningen av vissa skript.

11. Microsoft Excel (bäst för detaljerad dataanalys, komplexa beräkningar och automatisering)

via Microsoft Excel

Microsoft Excel är ett mångsidigt verktyg för datainmatning som används inom olika branscher, från finans och hälso- och sjukvård till utbildning och marknadsföring, för effektiv datahantering och analys. Det har ett välbekant kalkylbladsgränssnitt som möjliggör snabb datainmatning och organisering genom rader och kolumner.

Excels formulärmallar och omfattande formelbibliotek underlättar exakta beräkningar och datahantering. Dessutom förbättrar integrationer med andra Microsoft Office-applikationer och externa datakällor samarbetet och datadelningen.

Microsoft Excels bästa funktioner

Använd Power Query och Power Pivot för robust datamodellering och affärsintelligens.

Dela arbetsböcker via Office 365 för smidigt teamsamarbete i realtid.

Använd slicers och tidslinjer för att filtrera pivottabeller och diagram, vilket möjliggör interaktiv utforskning av Excel-databaser.

Begränsningar i Microsoft Excel

Gränssnittet känns föråldrat och skulle må bra av en modernare design.

Stort beroende av manuell inmatning ökar risken för fel och inkonsekvenser.

Versionshistorik kan vara svårt att spåra för lokala Excel-filer.

Priser för Microsoft Excel

Licens: 179,99 dollar

Betyg och recensioner för Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 19 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Excel?

En Capterra-användare säger:

Excel kan bli långsamt eller krascha när det hanterar extremt stora datamängder. Förbättringar i prestanda och stabilitet för big data-scenarier skulle förbättra användarupplevelsen. Det kan också vara svårt att hantera och felsöka komplexa formler. Förbättrade verktyg för formelgranskning och bättre felmeddelanden skulle hjälpa användarna att identifiera och åtgärda problem lättare.

Excel kan bli långsamt eller krascha när det hanterar extremt stora datamängder. Förbättringar i prestanda och stabilitet för big data-scenarier skulle förbättra användarupplevelsen. Det kan också vara svårt att hantera och felsöka komplexa formler. Förbättrade verktyg för formelgranskning och bättre felmeddelanden skulle hjälpa användarna att identifiera och åtgärda problem lättare.

12. Google Sheets (Bäst för realtidssamarbete och smidig integration med Google Workspace)

Google Sheets är ett kalkylblad och en lösning för datalagring i form av en , som används av många yrkesverksamma och projektledare. Team kan arbeta samtidigt i kalkylblad, och ändringar synkroniseras automatiskt mellan olika enheter.

Oavsett om du bearbetar siffror, spårar projekt eller analyserar data, kan Google Sheets smidigt kopplas ihop med andra affärsverktyg samtidigt som allt organiseras i molnet. Dessutom kan du med versionshistoriken alltid spåra ändringar och återställa om det behövs. Google Sheets har också kraftfulla skriptfunktioner, såsom Google Apps Script, för att automatisera repetitiva uppgifter.

Google Sheets bästa funktioner

Få åtkomst till kalkylblad från vilken enhet som helst och håll data tillgängliga där du behöver dem.

Kontrollera filåtkomst och behörigheter, bestäm vem som kan visa, redigera eller kommentera specifika kalkylblad för bättre säkerhet.

Importera och konsolidera data från externa källor, såsom SQL-databaser och API:er, för att berika analysen.

Utöka funktionaliteten med ett brett utbud av tillägg som finns tillgängliga på Google Workspace Marketplace.

Begränsningar i Google Sheets

Avsaknaden av inbyggd stavningskontroll skapar friktion för snabba skrivare som arbetar med stora datamängder.

Molnbaserad implementering leder till fördröjningar vid bearbetning av stora datamängder.

Priser för Google Sheets

Gratis

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2: 4,6/5 (över 42 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 13 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Sheets?

I en recension på TrustRadius:

Om du har många projekt med dina kollegor och behöver arbeta med samma fil är Google Sheet ett perfekt verktyg för att spara resurser och tid. Det gör arbetsprocessen mycket trevligare eftersom ni båda kan arbeta med samma fil samtidigt. Om du behöver arbeta med stora kalkylblad skulle jag dock inte rekommendera att du använder denna programvara.

Om du har många projekt med dina kollegor och behöver arbeta med samma fil är Google Sheet ett perfekt verktyg för att spara resurser och tid. Det gör arbetsprocessen mycket trevligare eftersom ni båda kan arbeta med samma fil samtidigt. Om du behöver arbeta med stora kalkylblad skulle jag dock inte rekommendera att du använder denna programvara.

💡 Proffstips: Optimera registreringsformulär med korta fält, automatisk ifyllning och en mobilvänlig design för att öka konverteringsgraden.

13. Forms On Fire (Bäst för mobilvänliga formulär med inbyggd automatisering av arbetsflöden)

via Forms On Fire

Form On Fire är en mobil plattform som underlättar datainsamling och hantering för yrkesverksamma med fullspäckade scheman. Med den kan du skapa anpassade digitala formulär utan kodning – bara dra och släpp för att skapa exakt de formulär du behöver för inspektioner, checklistor, incidentrapportering, lageruppföljning, tidrapporter och utskick.

Du kan ta bilder, signaturer, GPS-positioner och mycket mer, och skicka dessa data direkt till dina backoffice-system. Den enkla integrationen med över 1 500 system och inbyggda analysverktyg säkerställer att data flödar effektivt från fältet till beslutsfattarna.

Form On Fires bästa funktioner

Skydda känslig data med SOC 2 Type II-verifiering, GDPR-kompatibilitet och kryptering i företagsklass.

Ställ in anpassade regler för att vidarebefordra formulär, tilldela uppgifter och aktivera realtidsmeddelanden för snabbare bearbetning.

Skanna streckkoder och NFC-taggar för att omedelbart logga lager, utrustning eller jobbstatus.

Anslut direkt till plattformar som Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive och andra för automatiserad datainsamling.

Begränsningar för Form On Fire

Det tar lång tid att ladda upp och skicka in dokument, och ibland krävs en tvingad synkronisering eller ominstallation av appen.

Rapporterna saknar flexibla exportalternativ, vilket kräver manuella justeringar och extra steg i arbetsflödena.

Priser för Form On Fire

Standardutgåva: 25 USD/månad per användare

Premium Edition: 35 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Form On Fire-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Form On Fire?

Som en G2-användare påpekar:

Ibland måste jag tvinga fram synkronisering för att få det jag vill visa. Utseendet på menyerna etc. skulle kunna uppdateras för att bli lite modernare, men det är inget stort problem. Dessutom kan fler alternativ för datasortering läggas till.

Ibland måste jag tvinga fram synkronisering för att få det jag vill visa. Utseendet på menyerna etc. skulle kunna uppdateras för att bli lite modernare, men det är inget stort problem. Dessutom kan fler alternativ för datasortering läggas till.

🧠 Kul fakta: Ultimate Typing Championship, ofta kallat "OS" för maskinskrivare, är en riktig tävling där deltagare från hela världen tävlar om titeln som snabbaste och mest noggranna maskinskrivare.

14. Intellimas (Bäst för att ersätta kalkylblad med skräddarsydda, högpresterande dataflöden)

via Intellimas

Intellimas, utvecklat av Singletree Technologies, är ett flaggskeppsprogram för programvaruutveckling. Det hjälper till att spåra lager, hantera projekt och hantera leverantörers efterlevnad.

Verktyget låter dig koppla användardefinierade fält till befintliga data, vilket ger dig mer kontroll över affärsfunktioner. Det välbekanta gränssnittet som liknar ett kalkylblad gör det enkelt för användare att övergå från sina gamla system utan krångel.

Dina data lagras säkert i SQL-, Oracle- eller PostgreSQL-databaser, vilket gör det enkelt att dela, rapportera och säkerhetskopiera.

Intellimas bästa funktioner

Optimera verksamheten inom olika funktioner som kostnadsberäkning, offertförfrågningar, kvalitetsrevision och spårning av arbetsorder.

Använd kalkylbladsliknande funktioner, såsom storleksändring av kolumner, kopiering/klistring i bulk och sortering, för att organisera data efter behov.

Lägg till obegränsat antal användardefinierade fält som passar dina specifika affärsfunktioner eller masterdata.

Exportera enkelt data till Excel för vidare analys eller delning med intressenter.

Intellimas begränsningar

Dålig separering och filtrering gör det svårt att identifiera vilka objekt som tillhör vilken applikation.

Rullgardinsmenyerna är inte intuitiva, och konfigureringen av SQL-fältvalen kunde vara mer strömlinjeformad.

Intellimas prissättning

Grundläggande: 30 USD/månad per användare (hämtat från Capterra, inte tillgängligt på den officiella webbplatsen)

Intellimas betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Intellimas?

En Capterra-recensent tillägger:

Ibland finns det begränsningar i deras förmåga att skapa nya rapporter åt oss. Eftersom den produkt vi bad dem skapa var unik är det dock svårt att införliva en rapport/ändringar som passar alla.

Ibland finns det begränsningar i deras förmåga att skapa nya rapporter åt oss. Eftersom den produkt vi bad dem skapa var unik är det dock svårt att införliva en rapport/ändringar som passar alla.

🧠 Kul fakta: QWERTY-tangentbordslayouten patenterades 1878 av Christopher Latham Sholes. Den utformades för att minska fastkörningar i skrivmaskiner, inte för att öka hastigheten. Det finns alternativa layouter som Dvorak och Colemak som vissa människor svär på är snabbare och mer ergonomiska.

via Process Runner

Process Runner är ett automatiseringsverktyg med låg kodnivå som är utformat för att effektivisera SAP-datahanteringsuppgifter direkt från Microsoft Excel. Det gör det möjligt för användare att automatisera uppladdning och nedladdning av data mellan Excel och SAP utan behov av komplex programmering eller skript.

Med detta verktyg kan du konvertera, rensa och migrera data utan anpassad kodning. Dessutom lägger Process Runner till ett extra lager av datastyrning genom att erbjuda lättanvända valideringsverktyg.

Du kan ställa in regler från kontrollpanelen för att upptäcka fel innan data laddas in i SAP.

Process Runners bästa funktioner

Utför SAP-transaktioner, skript och dataextraktioner direkt från Excel med automatisk parallellbearbetning med ett enda klick.

Förenkla datamigrering och rensning utan att förlita dig på anpassad ABAP-programmering.

Utnyttja ett molnbibliotek med över 1 900 färdiga automatiseringsmallar för att påskynda dina arbetsflöden.

Använd den inbyggda uppgiftsschemaläggaren för att köra rutinmässiga operationer automatiskt och i tid.

Övervaka och validera data innan du laddar upp dem till SAP för att säkerställa rena och korrekta poster.

Begränsningar för Process Runner

Skriptutveckling är komplex, särskilt för användare utan tidigare erfarenhet.

Grundläggande funktioner som att lägga till logotyper eller diagram i formulär medför ofta extra kostnader.

Priser för Process Runner

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Process Runner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Process Runner?

Enligt en recension från Capterra:

Det är ganska komplicerat att programmera ett skript. Excel-mallen ska nu lagras utanför PR, som tidigare ingick, vilket gör det mer komplicerat att köra ett skript och du måste vara försiktig med var du lagrar det.

Det är ganska komplicerat att programmera ett skript. Excel-mallen ska nu lagras utanför PR, som tidigare ingick, vilket gör det mer komplicerat att köra ett skript och du måste vara försiktig med var du lagrar det.

🔍 Visste du att? Ordet "typo" (förkortning av typografiskt fel) har sitt ursprung i 1800-talet under tryckpressens era. Det är synonymt med vanliga datainmatningsfel som vi alla gör när vi skriver!

ClickUp – din väg till smartare datainmatning

Att hålla reda på data ska inte bromsa dig. Rätt verktyg gör datainmatningen smidig, håller allt organiserat och frigör tid för ditt team att ägna sig åt det arbete som verkligen gör skillnad.

ClickUp samlar allt på ett ställe – Table View hjälper dig att strukturera dina data som ett proffs, Forms omvandlar inlämningar till genomförbara uppgifter och ClickUp Brain levererar omedelbara insikter med AI-drivna funktioner.

Inga fler manuella uppdateringar, spridda kalkylblad eller ändlösa fram- och återgångar. Bara ett smidigt, automatiserat arbetsflöde som gör att ditt team har full kontroll över allt.

Låt data arbeta för dig, inte tvärtom. Registrera dig gratis för ClickUp idag! ✅