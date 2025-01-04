11 kostnadsfria mallar för registreringsformulär för att samla in data

Organisationer som utnyttjar datainsikter överträffar sina konkurrenter med 85 % i försäljningstillväxt och mer än 25 % i bruttomarginal.

Men hur säkerställer du att du samlar in data på rätt sätt? Det börjar med hur du samlar in informationen.

Anta att en potentiell kund klickar på din webbplats, ivrig att registrera sig för din tjänst. Sedan möts de av ett klumpigt, förvirrande registreringsformulär som ser ut som om det inte har uppdaterats på evigheter. Vad händer sedan? De hoppar av.

Tänk nu på motsatsen. Du presenterar ett snyggt, intuitivt registreringsformulär som är enkelt att fylla i. Inom några sekunder har de fyllt i det, och voilà – du får den information du behöver och lämnar ett positivt intryck.

Om du undrar hur du kan förverkliga denna vision är svaret enkelt: använd gratis mallar för registreringsformulär. Låt oss utforska några alternativ!

Vad är mallar för registreringsformulär?

En mall för registreringsformulär är en fördesignad struktur som hjälper dig att samla in data från nya användare snabbt och effektivt. Tänk på det som en genväg: istället för att designa ett onlineformulär från grunden börjar du med en professionell layout som är lätt att anpassa efter dina behov.

Dessa kostnadsfria mallar finns i alla former och storlekar – oavsett om du hanterar evenemangsregistreringar, samlar in kontaktuppgifter eller tar emot jobbansökningar.

Det bästa med att använda ett registreringsformulär? De sparar inte bara tid, utan ser också till att dina onlineformulär ser snygga ut och fungerar smidigt.

Vad kännetecknar en bra mall för registreringsformulär?

Alla mallar är inte lika. En bra mall för registreringsformulär bör uppfylla några viktiga kriterier:

Syftesdrivna funktioner: En bra mall är skräddarsydd för sitt specifika användningsområde – oavsett om det gäller registreringar, prenumerationer eller kundonboarding.

Anpassningsbarhet: Du bör kunna justera den så att den passar ditt varumärkes stil och specifika krav.

Användarvänlighet: Formuläret ska vara enkelt att navigera i, med tydliga etiketter och ett logiskt flöde.

Responsivitet: Formulär ska fungera bra på stationära datorer, men också vara mobilvänliga.

11 mallar för registreringsformulär

Nu när vi vet vad vi ska leta efter kan vi utforska några förstklassiga, kostnadsfria mallar för registreringsformulär som hjälper dig att komma igång:

1. Mallen för registreringsformulär från ClickUp

Ladda ner denna mall Skapa snabbt anmälningsformulär för evenemang med ClickUp-mallen för gästregistrering.

ClickUp-registreringsformuläret är det perfekta verktyget för att samla in alla evenemangsregistreringar, från företagswebbinarier till lokala workshops och exklusiva produktlanseringar.

En utmärkande egenskap hos registreringsformulär är deras dynamiska anpassningsalternativ, som gör att du kan skräddarsy fälten efter dina specifika evenemangsbehov. Denna mall anpassas smidigt från att samla in deltagarnas kontaktuppgifter och e-postadresser till preferenser eller betalningsuppgifter.

Dessutom gör integrationen med ClickUp Tasks det ännu mer imponerande. Varje formulär som skickas in genererar automatiskt en uppgift med alla registreringsdata, så att du enkelt kan tilldela uppföljningar, spåra närvaro och hantera arbetsbelastningar.

Behöver du upprepa evenemanget? Duplicera bara mallen, justera några detaljer och du är klar.

✨Perfekt för: Evenemangsansvariga, småföretag eller alla som vill ha en registreringsprocess som känns lika polerad som deras evenemang.

💡Snabbtips: Använd ClickUps villkorslogik för att skapa dynamiska formulär. Om en registrerad användare till exempel väljer ett specifikt alternativ kan ytterligare fält visas för att samla in mer detaljerad information. Detta säkerställer att du endast samlar in nödvändiga uppgifter för varje registrerad användare.

2. Mallen för ClickUp-medlemsformulär

Ladda ner denna mall Hantera enkelt medlemsregistreringar med ClickUp-mallen för medlemsformulär.

ClickUp-medlemsformuläret är utformat för medlemshantering och passar perfekt för klubbar, organisationer eller prenumerationstjänster.

Med den här mallen kan du:

Anpassa det efter dina behov: Anpassa formuläret för att samla in specifika uppgifter som medlemsnivåer, förnyelsealternativ och kostpreferenser.

Ha återkommande inlämningar: Hantera enkelt återkommande medlemskap med automatiska förnyelsepåminnelser.

Utnyttja sömlös integration: Trigga automatiserade arbetsflöden, skicka välkomstmejl och tilldela uppgifter för att effektivisera onboardingprocessen.

Nå ut globalt: Stöd för flera språk för att tillgodose en mångfaldig publik

Detta formulär för medlemshantering kan anpassas för att samla in information om medlemmarnas preferenser eller intressen, som du senare kan använda för att erbjuda en personlig upplevelse.

✨Perfekt för: Organisationer som värdesätter smidig onboarding och detaljerad dokumentation för sina medlemmar.

3. ClickUp-formulärmallen

Ladda ner denna mall Anpassa mångsidiga formulär för alla datainsamlingsbehov med ClickUp-formulärmallen.

Tänk på ClickUp-formulärmallen som ett universellt verktyg för formulärmallar. Dess design garanterar maximal flexibilitet, vilket gör den perfekt för att samla in feedback, genomföra undersökningar eller hantera registreringar för ett internt teaminitiativ.

Du kan lägga till eller ta bort fält efter behov, omorganisera avsnitt för tydlighetens skull eller anpassa formuläret med ditt företags logotyp och färger. Du kan omvandla varje inlämning till en uppgift, komplett med ansvariga och deadlines, så att ingen data går förlorad när du samlar in registreringar.

Kombinera den med verktyg som Google Analytics. Denna mall ger insikter om svarsfrekvenser och mönster, vilket hjälper teamen att optimera sina formulär över tid.

✨Perfekt för: Team som hanterar flera olika behov av datainsamling och letar efter en enda, kraftfull lösning

4. Mall för ClickUp-evenemangsregistreringsformulär

Ladda ner denna mall Förenkla anmälningar till evenemang med ClickUps mall för evenemangsregistreringsformulär.

Effektivitet är A och O när man organiserar evenemang. ClickUps mall för evenemangsregistreringsformulär förenklar insamlingen av deltagaruppgifter och erbjuder samtidigt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra ditt evenemang på ett smidigt sätt.

Denna mångsidiga mall förenklar processen att samla in grundläggande information, som vanligtvis registreras på inloggningssidan, och hantera komplexa evenemang. Oavsett om du organiserar en liten workshop eller en stor konferens, så har denna mall allt du behöver.

Några av de viktigaste funktionerna i denna mall är:

Omfattande datainsamling: Samla in viktiga uppgifter som sessionspreferenser, kostrestriktioner och betalningsinformation.

Kapacitetsuppföljning i realtid: Håll dig informerad om antalet registreringar och anpassa planerna därefter.

Automatiserad kommunikation: Skicka personliga bekräftelsemejl och påminnelser om evenemang för att engagera deltagarna.

Flexibel integration: Integrera smidigt med betalningsverktyg för problemfri biljettförsäljning.

✨Perfekt för: Evenemangsplanerare eller teammedlemmar som har till uppgift att anordna webbseminarier, seminarier eller konferenser.

💡Snabbtips: Använd tydliga rubriker, koncisa etiketter och ett logiskt flöde för att guida registrerarna. Överväg att använda ett visuellt tilltalande tema för att förbättra formulärets övergripande utseende och känsla.

5. Mall för jobbansökningsformulär från ClickUp

Ladda ner denna mall Förenkla rekryteringen med ClickUps mall för jobbansökningsformulär.

ClickUps mall för jobbansökningsformulär förenklar rekryteringen för HR-team och rekryteringschefer genom att organisera kandidaternas ansökningar i praktiska uppgifter. Den fångar upp mer än bara grundläggande information, som namn och kontaktuppgifter. Den gör det möjligt för sökande att ladda upp CV, portföljer eller certifikat direkt i formuläret.

Du kan anpassa denna mall så att den innehåller screeningfrågor om tillgänglighet, förväntad lön eller specifika färdigheter.

När kandidaterna har ansökt omvandlas deras uppgifter till en uppgift i din rekryteringsprocess. Detta gör det enkelt att följa deras framsteg – från granskning av CV till intervjuer och slutgiltigt beslut.

Utöver organisationen stöder denna mall arbetsflöden i systemet för spårning av sökande som meddelar relevanta teammedlemmar när nya ansökningar kommer in.

✨Perfekt för: Organisationer som snabbt utökar sitt team eller fyller en nischroll

Ladda ner denna mall Uppmuntra besökarnas engagemang med ClickUp-kontaktformulärmallen

Alla företag behöver ett sätt att nå ut till sin målgrupp, och ClickUps kontaktformulärmall erbjuder professionalism och anpassningsbarhet.

Detta formulär säkerställer att kundernas frågor, feedback eller klagomål omedelbart vidarebefordras till rätt team.

De är intuitivt utformade med rullgardinsmenyer och kryssrutor så att du enkelt kan samla in information och ange vilken typ av förfrågan det gäller, oavsett om det handlar om försäljning, support eller allmän feedback.

När formuläret har skickats sorterar ClickUp automatiskt förfrågningarna, där prioriteringsmärkning kan flagga brådskande ärenden för omedelbar åtgärd. För att hålla kunderna informerade stöder katalogmallen automatiska bekräftelsemejl som försäkrar dem om att deras meddelande har mottagits.

✨Perfekt för: Team som hanterar stora mängder kundförfrågningar och behöver ett verktyg som balanserar effektivitet och kundservice.

Ladda ner denna mall Underlätta kundkommunikationen med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

ClickUps mall för kundkontaktformulär är särskilt utformad för kundorienterade team som vill samla in förfrågningar, feedback och synpunkter på ett strukturerat sätt.

Oavsett om det gäller en enkel produktförfrågan eller en detaljerad feedbackrapport, säkerställer denna mall för kundregistreringsformulär att varje interaktion loggas och åtgärdas. En av dess mest kraftfulla funktioner är möjligheten att skapa skräddarsydda fält för att samla in viktig kundinformation, såsom orderdetaljer eller problemkategorier.

Dessutom synkroniseras det med CRM-verktyg, vilket gör det möjligt för team att centralisera kundinteraktioner och spåra uppföljningar på ett mer effektivt sätt.

Mallen innehåller även automatiska påminnelser som säkerställer att teammedlemmarna snabbt följer upp med kunderna och förhindrar att några förfrågningar faller mellan stolarna.

Du kan visualisera den insamlade informationen i ClickUp Dashboards för att hjälpa teamen att spåra återkommande problem eller utvärdera svarstider.

✨Perfekt för: Kundtjänstpersonal eller säljare

8. Mallen för ClickUp-förfrågningsformulär

Ladda ner den här mallen Hantera förfrågningar effektivt med ClickUp-mallen för förfrågningsformulär.

Att hantera service- eller projektförfrågningar kan vara kaotiskt, men ClickUp-förfrågningsformuläret strukturerar processen. Denna mall är idealisk för att samla in detaljerade serviceförfrågningar för IT-support, kreativa projekt eller resursallokering.

Några av de viktigaste funktionerna är:

Intelligent kategorisering: Organisera förfrågningar efter brådskandehet, typ eller komplexitet för effektiv prioritering.

Smidiga godkännanden: Integrera med godkännandeprocesser för att säkerställa snabb granskning och beslutsfattande.

Flexibel dokumentuppladdning: Dela enkelt relevanta filer för att ge sammanhang och stödja förfrågningar.

Spårning i realtid: Övervaka varje förfrågans framsteg och upprätthåll transparensen.

✨Perfekt för: Team som vill effektivisera sina interna eller externa tjänster.

9. ClickUp-mallen för kundonboarding

Ladda ner denna mall Välkomna nya kunder enkelt med hjälp av ClickUp-mallen för kundonboarding.

Kundintroduktionen kan sätta tonen för långsiktiga relationer, och ClickUps mall för kundintroduktion säkerställer att processen blir så smidig som möjligt.

Denna mall är perfekt för företag som behöver en strukturerad onboarding-strategi och hjälper dig att samla in alla viktiga uppgifter i förväg samtidigt som viktiga arbetsflöden automatiseras. Precis som mallarna för Google Form är denna mall helt anpassningsbar. Du kan inkludera fält för projektmål, tidsplaner eller viktiga kontakter.

När uppgifterna har skickats in integreras de sömlöst med din ClickUp-arbetsyta, vilket utlöser automatiserade uppgifter som beskriver onboarding-processen – från att skapa konton till att schemalägga startmöten. För extra bekvämlighet innehåller mallen alternativ för att bifoga onboarding-dokument, såsom kontrakt, välkomstpaket eller vanliga frågor, så att kunderna har allt de behöver på ett och samma ställe.

✨Perfekt för: Företag som prioriterar att erbjuda en professionell och effektiv onboarding-upplevelse

10. Mall för anmälningsformulär till e-postlista från Visme

via Visme

Mallen för registreringsformulär för e-postlista från Visme är utformad för företag och kreatörer som vill utöka sin e-postprenumerantbas samtidigt som de bibehåller ett polerat, professionellt utseende.

Denna visuellt tilltalande mall kan enkelt anpassas efter ditt varumärkes färger, typsnitt och stil, vilket gör den perfekt för webbplatser, landningssidor eller kampanjer i sociala medier.

Det som utmärker denna mall är dess intuitiva och användarvänliga design. Den låter dig lägga till personliga meddelanden, till exempel en uppmaning som lyfter fram fördelarna med att gå med i din e-postlista.

Visme inkluderar även analysverktyg för att mäta formulärinlämningar och identifiera trender. Det integreras sömlöst med populära e-postmarknadsföringsplattformar som Mailchimp och Constant Contact, vilket gör att du kan automatisera välkomstmejl och vårda dina prenumeranter utan ansträngning.

✨Perfekt för: Innehållsskapare, marknadsförare eller småföretagare

Läs också: Strategier för kundhanteringsflöden för affärsproffs

11. Mall för prenumerationsregistreringsformulär från 123 Form Builder

via 123 Form Builder

Mallen för prenumerationsregistreringsformulär från 123 Form Builder är ett mångsidigt verktyg för företag som vill utöka sin prenumerantbas snabbt och effektivt.

Oavsett vad du erbjuder – ett nyhetsbrev, en premiumtjänst eller återkommande produktleveranser – är denna mall optimerad för att samla in och hantera prenumerantinformation med minimal ansträngning. Denna mall för registreringsformulär innehåller avancerade funktioner från programvara för formulärskapande, såsom integration av betalningsgateway, vilket gör det möjligt för företag att samla in prenumerationsavgifter direkt i formuläret.

En annan utmärkande funktion är formulärets möjlighet att integreras med verktyg från tredje part, såsom PayPal, Stripe eller CRM-plattformar.

Detta enkla registreringsformulär innehåller även åtgärder mot spam, såsom CAPTCHA, för att säkerställa att endast legitima prenumeranter läggs till i din databasprogramvara.

✨Perfekt för: SaaS-företag, prenumerationstjänster och skapare av digitalt innehåll

Fånga upp leads, engagera användare och få ditt företag att växa med ClickUp

Registreringsformulär kan verka enkla, men de är avgörande för att fånga upp leads, engagera kunder och få ditt företag att växa.

Rätt mall kan förvandla en tråkig process till en smidig upplevelse för dig och dina användare. Med ClickUps intuitiva gränssnitt och dessa färdiga mallar sparar du tid och kan fokusera på det som är viktigt – att nå ut till din målgrupp.

Från att samla in feedback till att välkomna kunder och generera nya leads – dessa mallar för registreringsformulär gör det möjligt för dig att skapa funktionella, visuellt tilltalande och lättanvända formulär.

Låt inte klumpiga formulär bromsa dig – börja skapa smartare och effektivare formulär redan idag!

Om du är redo att sätta igång kan du registrera dig gratis på ClickUp idag och skapa bättre formulär med bara några få klick.