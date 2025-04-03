10 gratis mallar för kataloger som hjälper dig att hålla ordning

Katalogmallar kan vara en livräddare för upptagna chefer och ledande befattningshavare. Oavsett om du behöver en mall som hjälper dig att organisera dokument, bilder, länkar, personer, företag eller något annat, så har vi vad du behöver!

I den här artikeln visar vi dig 10 katalogmallar för att ge dig en uppfattning om hur de kan användas och för att hjälpa dig att välja den som bäst passar dina behov.

ClickUp-mall för medarbetarkatalog

ClickUp-mall för fotokatalog

ClickUp-mall för företagsregister

ClickUp-medlemsregister med fotomall

ClickUp-mall för företagskontaktlista

ClickUp-mall för medarbetarprofiler

Excel-kalkylblad för medarbetarregister från Spreadsheet.com

Word-mall för kontorskatalog och kontaktlista för anställda från Template.net

Airtable-mall för medarbetarregister

Vad är en katalogmall?

En katalogmall är ett färdigt dokument eller en färdig webbplats som kan användas för att skapa en katalog över personer, företag, dokument, media och mycket mer. De innehåller vanligtvis fält för namn, kontaktinformation och andra relevanta uppgifter om varje post.

Även om kataloger vanligtvis inte innehåller automatiseringar och uppgiftspårning, kan de vara bra CRM-alternativ för chefer och annan personal som letar efter enkla lösningar. I många fall kan du också integrera dina kataloger i ett CRM- eller projektledningsprogram.

Katalogmallar kan skapas för att tillgodose en rad olika behov, till exempel:

Dokumentkataloger

Fotokataloger

Anställdskataloger

Medlemsregister

Leverantörskataloger

Branschkataloger

Händelsekataloger

Produktkataloger

Webbplatsregister

Fördelar med en katalogmall

Katalogmallar sparar tid och arbete genom att tillhandahålla ett förformat dokument eller programvara som du kan anpassa efter dina behov. De kan också hjälpa till att säkerställa att de kataloger du skapar är konsekventa och lätta att använda.

Här är några av fördelarna med att använda en katalogmall:

Spara tid och ansträngning genom att tillhandahålla ett förformat dokument eller en webbplats som du kan anpassa efter dina behov.

Håll alla uppdaterade med dokument som alltid är aktuella och uppdaterade.

Säkerställ konsekvens så att posterna är välorganiserade och snabbt tillgängliga.

Öka noggrannheten i dina register genom att tillhandahålla ett standardformat för inmatning och lagring av data.

Effektivisera tillgängligheten till dina interna dokument och medier och se till att alla får tillgång till de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Ge dig själv möjlighet att expandera i takt med att ditt företag växer genom att lägga till, redigera eller ändra fält och funktioner över tid.

Minska risken för dataförlust

Om du vill skapa kataloger för din organisation är mallar ett utmärkt och enkelt sätt att säkerställa att du skapar dem mer effektivt och korrekt, så att du kan hämta och justera dem över tid.

10 katalogsmallar som hjälper dig att hålla ordning

Här är 10 kostnadsfria mallar för kataloger som kan hjälpa dig att hålla ordning och öka produktiviteten.

1. ClickUp-katalogmall

ClickUp-katalogmallen är en förformaterad lista som hjälper dig att organisera ditt teams dokument efter medarbetarinformation.

Mallen passar bäst för företag av alla storlekar som behöver hålla reda på sina anställdas dokument. Den är också ett bra val för privatpersoner som vill skapa en personlig katalog över sina dokument.

De innehåller anpassningsbara statusar, vyer och fält som gör att du kan göra saker som:

Håll koll på viktiga dokument

Spara viktig information och visualisera data

Få enkel åtkomst till information i en organiserad katalog

Spåra tid, taggar, beroenden och e-postmeddelanden

Lägg till, uppdatera och granska dokument

Spåra uppgifter med projektledningsverktyg

Katalogmallen från ClickUp passar bra för företag av alla storlekar som behöver skapa en organiserad katalog med dokument.

Om du behöver fler funktioner för att lagra ytterligare typer av data, till exempel landningssidor, kan du också överväga att skapa en katalog för dina data med hjälp av en databasmall.

2. ClickUp-mall för fotokatalog

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för fotokatalog

ClickUps fotokatalogmall är en färdig whiteboard som hjälper dig att organisera och hantera ditt teams foton. Den innehåller statusar, fält och vyer som hjälper dig att spåra, kategorisera och visualisera ditt teams foton.

Mallen har även följande fördelar:

Organisera enkelt foton i kategorier och mappar

Hitta ett foto direkt genom att söka efter nyckelord och taggar

Håll reda på vem som laddat upp varje foto och när

Förbättra teamets uppföljning med kommentarreaktioner, flera ansvariga och viktighetsgrad.

Fotokatalogmallen passar bäst för företag och avdelningar av alla storlekar som behöver hålla reda på sina teamfoton.

3. ClickUp-mall för medarbetarkatalog

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för medarbetarkatalog

ClickUp-mallen för medarbetarregister är en färdig lista som hjälper dig att skapa en central plats för all information om medarbetarna.

Denna mall för medarbetarkatalog passar bäst för företag av alla storlekar som behöver hålla reda på medarbetarinformation. Den är också ett bra val för privatpersoner som vill skapa en personlig katalog över sina medarbetare.

Letar du efter en bra lösning för att ta din personalavdelning ett steg längre? ClickUps mall för personalavdelningen kan hjälpa dig att bygga ett anpassat system för ditt HR-team. Det gör det mycket enklare att hantera rekrytering, talangutveckling, personalhantering och introduktion av nya medarbetare.

4. ClickUp-mall för företagsregister

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagsregister

När du behöver skapa en leverantörslista, partnerkatalog eller någon annan typ av kontaktkatalog hjälper ClickUps mall för företagskatalog dig att förenkla och organisera processen.

Mallen innehåller fält för att hålla reda på kontaktinformation som e-postadresser och telefonnummer. Dessutom får du vyer som gör det enkelt att hitta kontakter efter namn, företag, bransch eller plats.

Med mallen för företagsregister kan du skapa en databas som gör att du kan:

Lagra och granska kontaktinformation enkelt på ett och samma ställe.

Förbättra kommunikationen med leverantörer och partners genom att ge snabb och enkel tillgång till kontaktuppgifter.

Underlätta utvecklingen av nya affärer genom att tillhandahålla en central lagringsplats för potentiella kunder och partners.

I samma veva kan du också överväga att använda ett program för organisationsscheman eller ett Excel-kalkylblad för organisationsscheman.

Om du letar efter den perfekta mallen för leverantörslistor, kundkataloger eller interna kontaktlistor är Business Directory Template från ClickUp ett utmärkt val!

5. ClickUp-medlemsregister med fotomall

Ladda ner den här mallen ClickUp-medlemsregister med fotomall

Har du någonsin önskat att det var enklare att skapa en interaktiv fotokatalog över medlemmar? Nu är det det! Med ClickUps mall för medlemskatalog med foton behöver du inga tekniska kunskaper för att skapa en snygg och välorganiserad medlemskatalog.

Anpassade fält ger dig sju attributalternativ, inklusive namn, telefonnummer, e-postadresser, kontaktpersoner i nödfall och adresser.

Olika ClickUp-vyer gör det möjligt för dig att hitta och sortera personer efter medlemstyp, medlemsform, medlemsprocess, startdatum för medlemskapet och annan viktig information.

Med den här mallen kan du skapa en medlemsförteckning som ger dig allt du behöver: utmärkt synlighet, förbättrad samverkan, bättre nätverksfunktioner och snabb åtkomst till medlems-ID och kontaktuppgifter.

Om du behöver hålla reda på medlemmar är ClickUp-medlemsregistret med fotomall precis vad du letat efter!

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagskontaktlista

Om du behöver skapa en kontaktlista för företaget kan mallen Company Contact List Template från ClickUp hjälpa dig att göra det på rätt sätt.

Denna mall är en färdig lista som hjälper dig att samla alla dina kontakter på ett ställe.

De innehåller anpassade fält för att spåra kontaktinformation, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel. Dessutom får du anpassade vyer (till exempel efter avdelning, anställningsstatus eller startdatum) som hjälper dig att hitta kontakter snabbare.

Förenkla processen att lägga till nya kontakter i din lista med mallen för företagskontaktlista.

Det här är en utmärkt mall för dig som vill hålla reda på personliga eller företagskollegor, oavsett om det är för dig själv, ett litet företag eller en organisation på företagsnivå.

7. Mall för ClickUp-anställdas profiler

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för medarbetarprofiler

Håll informationen om dina anställdas profiler organiserad och lättillgänglig med ClickUps mall för anställdas profiler.

Denna mall hjälper dig att hålla reda på dina anställdas kontaktuppgifter, befattningar och annan relevant information.

Du kan visa profiler efter avdelning, kalender eller uppgift och anpassa vilket som helst av sju fält.

Denna mall för medarbetarprofiler från ClickUp gör det snabbt och enkelt att lagra, redigera och komma åt dina medarbetares profilinformation!

8. Excel-kalkylblad för medarbetarregister från Spreadsheet.com

En medarbetarkatalog används för att lagra information om personalen på ett enda ställe för gemensam åtkomst inom hela organisationen.

Excel Employee Directory Spreadsheet från Spreadsheet.com är en kalkylbladsmall som spårar och hanterar medarbetardata såsom namn, jobbtitlar, kontaktinformation, kompetens, aktuella projekt och mycket mer.

Mallen är enkel att använda och ändra, så du kan anpassa den efter dina specifika behov.

Kolla in Template.net:s lista över mallar för kontorsregister.

Om du letar efter ett superenkelt alternativ till onlinekataloger kanske du gillar Word Employee Office Directory and Contact List Form Template från Template.net.

Denna mall finns tillgänglig i formaten MS Word, Google Docs och Apple Pages.

I kalkylbladet kan du ange ditt namn och dina kontaktuppgifter i en rubrik högst upp på sidan. Sedan är det bara att fylla i följande information i kalkylbladets fält:

Anställdas namn

ID-nummer

Position

Avdelning

Telefonnummer

E-postadress

Hemadress

Om du vill undvika online- och molnbaserade kataloger kan det vara en bra idé att ladda ner Template.net Word Employee Office Directory och skapa en mall för kontaktlista.

10. Airtable-mall för medarbetarregister

En delad katalog över alla anställda i ditt företag. Håll koll på deras roller, startdatum, födelsedagar, matallergier och mycket mer.

Airtable Employee Directory Template är ett färdigt kalkylblad som hjälper dig att samla medarbetarnas kontaktuppgifter, befattningar och annan relevant information på ett och samma ställe.

Airtable-mallen för medarbetarregister innehåller följande anpassningsbara fält som hjälper dig att lagra information om medarbetare.

Det innehåller även anpassade vyer som hjälper dig att enkelt hitta den information du behöver, till exempel efter avdelning, status eller datum då nya anställda anställts. Du kan även använda det inbyggda formuläret för att samla in information om nya anställda, till exempel tidigare erfarenhet.

Om du vill hitta ett snabbt sätt att hålla reda på relevant information om dina anställda är Airtable Employee Directory Template ett utmärkt val. Den är enkel att använda och anpassa och kan hjälpa dig att förbättra kommunikationen, samarbetet och effektiviteten på din arbetsplats.

Välja den bästa katalogmallen

Vi har samlat 10 gratis mallar för kataloger som du kan använda för att hålla reda på kontakter, kunder och alla anställda i ditt företag.

Oavsett om du är chef, företagare eller HR-chef kan du betrakta detta som din inköpslista för de bästa katalogmallarna 2023!

Oavsett om du vill lagra information om anställda, medlemmar, kollegor eller nästan alla andra personer eller affärsändamål, kommer du förmodligen att hitta exakt de funktioner du letar efter i någon av dessa tio bästa mallar.

Alla mallar som listas i den här artikeln är gratis att använda och ladda ner, så prova dem och se vilken som passar bäst för dina behov.

Som komplement till dina katalogmallar kan du överväga att lägga till faktabladmallar, organisationsschemamallar eller CRM-alternativ till din verktygslåda.

Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Prova ClickUp idag! Vi har mer än 1 000 mallar, liknande de ovan, som kan hjälpa dig att skapa alla typer av formulär eller dokument du kan tänka dig.

