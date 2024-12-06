11 kostnadsfria mallar för organisationsscheman i PPT, Word och ClickUp

Som erfaren marknadsföringschef har jag lett många team och en sak har jag insett gång på gång – att skapa organisationsscheman är som ett utmanande men spännande Tetris-spel. Men istället för att hantera block måste jag placera människor i roller där de kan utmärka sig. Det gav mig en tydlig bild av hierarkin – vem som är vem i mitt team och hur de passar in i det större sammanhanget.

För att säkerställa att alla aspekter av mitt teams struktur passar perfekt, utan överlappningar eller överbelastningar, fann jag organisationsschemamallarna otroligt användbara. De förenklar processen att skapa en heltäckande bild av mitt teams struktur. Det är därför jag vet att de också kan vara nyckeln till din framgång.

Så om du vill förbättra din teamledning behöver du inte leta längre. Jag har sammanställt ett urval av 11 kostnadsfria mallar för organisationsscheman för PowerPoint, Word och ClickUp!

Vad är en mall för organisationsschema?

En organisationsschema, även kallat organisationsdiagram eller organogram, är ett visuellt diagram över din organisationsstruktur.

Ett typiskt organisationsschema visar vem som gör vad, vem som är ansvarig för vem, vem som rapporterar till vem och vem som fattar beslut på varje nivå. Denna top-down-vy gör det enkelt att förstå relationerna mellan organisationens olika teammedlemmar, deras positioner och olika avdelningar.

En organisationsschemamall är ett färdigt diagram, ofta med anpassningsbara platshållare som hjälper dig att fylla i det. Att skapa en visuell och etablerad organisationsstruktur för ditt företag ska ju inte ge dig huvudvärk.

Vad kännetecknar en bra organisationsschemamall?

En bra mall för organisationsschema ska göra det enkelt att förstå organisationens hierarki och relationerna mellan olika positioner. Mallar för organisationsscheman är viktiga för att identifiera överlappningar eller luckor i ansvarsfördelningen.

De tre klassiska typerna av organisationsstrukturer är:

Hierarkiskt organisationsschema: Även känt som hierarkiskt organisationsschema, detta är det vanligaste sättet att skapa en organisationsstruktur. Denna typ av organisationsschema visar en person eller grupp högst upp i organisationsstrukturen med en nedåtgående hierarkisk struktur under, i form av en pyramid.

Matrisorganisationsschema: Ett Ett matrisorganisationsschema är mindre vanligt. Denna typ av organisationsschema används när individer har flera chefer. Dessa scheman kan ha en mer rektangulär form för att noggrant visa rapporteringsrelationerna mellan varje teammedlem och projektledare.

Platt organisationsschema: Ett platt eller horisontellt organisationsschema har vanligtvis två nivåer, en för medarbetarna och en för de högsta cheferna. I dessa företag är medarbetarna oftast mer delaktiga i beslutsfattandet och förväntas ta på sig större ansvar.

Men du behöver inte begränsa dig till dessa tre klassiska typer av organisationsscheman! Du kan till exempel skapa ett ”släktträd” som visar varje anställds kompetens och position. Eller så kan du skapa ett flödesschema för introduktion av nya medarbetare för att hålla dem engagerade i processen.

Oavsett vad du behöver skapa finns det en organisationsschemamall som passar dina behov. 🛠️

Sist men inte minst, tänk på att en bra organisationsschemamall ska vara användarvänlig, anpassningsbar och passa ditt företags struktur. Den ska också kunna köras på pålitlig organisationsschemaprogramvara.

11 kostnadsfria mallar för organisationsscheman för att visualisera hela företaget

En organisationsschemamall kan verka tråkig, men att hitta det perfekta sättet att visualisera ditt startup-företag, småföretag eller storföretag är faktiskt ganska häftigt. (Kom igen, du vet att du älskar bra diagram!)

Rätt mall hjälper nya medarbetare att förstå sin plats i företaget och ger chefer en funktionell överblick över alla rapporteringsvägar – eller efter befattning.

Dessutom fungerar de som en hemlig dekoderring för samarbete – plötsligt vet alla hur man arbetar tillsammans som en väloljad maskin.

Så om du vill höja nivån, skaffa dig en av dessa snygga mallar för organisationsscheman och se hur magin uppstår! ✨

1. ClickUp-organisationsschemamall

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för organisationsschema

Vill du ha en gratis mall för organisationsschema så att alla är på samma sida och säkerställa att medarbetarna vet vem som är ansvarig i företaget?

Enter: ClickUp-mallen för organisationsschema. 🙌

Denna nybörjarvänliga organisationsschemamall låter dig se vem som rapporterar till vem och visualisera alla tvärfunktionella relationer inom ditt företag. Dessutom fungerar detta organisationsschema med ClickUp Whiteboards, så det är garanterat visuellt tilltalande och mycket anpassningsbart.

Med whiteboards kan du dra kopplingar mellan former, lägga in media, bädda in dokument och rita för hand i koordinerade färger. Organisationsschemamallar med whiteboards ger dig en oändlig arbetsyta för samarbete i realtid så att du kan arbeta tillsammans med ditt team.

Nämnde jag att du enkelt kan lägga till och ta bort teammedlemmar i detta organisationsschema?

Eller bygga upp befälsordningen? Tänk på denna organisationsschemamall som en infografik för ditt företags hierarki, förpackad i ett praktiskt tutorialpaket.

2. ClickUp Meet the Team-mall

Ladda ner den här mallen ClickUp Möt teamet-mall

Vill du visa upp ditt teams fantastiska kompetens och personligheter? Låt oss presentera ClickUp Meet the Team Template!

Denna organisationsschemamall skapar en rolig och engagerande sida som visar varje teammedlems unika erfarenhet, kompetens och intressen. Oavsett om du vill imponera på kunder eller bara visa nya medarbetare hur fantastiskt ditt team är, är denna organisationsschemamall ett utmärkt val.

De är enkla att använda och helt anpassningsbara, vilket gör organisationsschemat till den perfekta lösningen för företag av alla storlekar. Denna kostnadsfria mall för organisationsschema är ett utmärkt sätt att hjälpa alla att känna sig trygga med nya samarbetsprojekt i teamet.

Så varför vänta? Börja göra funktionaliteten roligare med ClickUps organisationsschemamall redan idag!

3. Mall för ClickUp-teamets fotokatalog

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för teamfotokatalog

ClickUp Team Photo Directory Template är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att hålla reda på alla dina teammedlemmars foton på ett och samma ställe. Det betyder att du inte längre behöver bläddra igenom kamerarullen för att hitta det där porträttfotot.

Men låt oss vara ärliga – teamfoton kan vara lite tråkiga. Därför har ClickUp lagt till några roliga funktioner, som emojis bredvid medlemmarnas namn för att visa deras personlighet!

Dessutom kommer du aldrig mer att glömma bort namnen på dina teammedlemmar tack vare ClickUps mall för teamfotokatalog. Du har alltid full kontroll eftersom varje foto är märkt med personens namn och roll.

Så om du vill piffa upp din teamkatalog och göra teamets vardag lite roligare, prova ClickUp Team Photo Directory Template. Ditt team kommer att tacka dig! 🙌

4. Mall för ClickUp-teamets kapacitetsmatris

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för teamkapacitetsmatris

Vill du ha ett smidigt verktyg som hjälper ditt team att visualisera sina kollektiva styrkor och svagheter? ClickUp Team Capability Matrix Template gör precis det.

Föreställ dig följande: Dina teammedlemmar är superhjältar (eller skurkar, om det är det du föredrar), och du är deras ledare. Med ClickUps mall för teamkapacitetsmatris kan du hålla koll på varje teammedlems styrkor och svagheter för att överlista dina motståndare.

Dessutom är denna organisationsschemamall superenkel att använda. Du fyller i matrisorganisationsschemamallen med dina teammedlemmars namn och deras respektive kompetenser, och voilà! Du får en tydlig bild av var ditt team står och vilka områden du behöver arbeta med. Teamledning har aldrig varit så enkelt.

Så, vad väntar du på? Sätt på dig din cape och börja analysera med ClickUp Team Capability Matrix Template. Det är dags att rädda dagen (eller ta över världen).

5. ClickUp-mall för personalhandbok

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personalhandbok

ClickUp Employee Handbook Template är ett drömverktyg för personalavdelningar. 🤩

Även om detta inte är en renodlad organisationsschemamall, är detta dokument utformat för att göra livet enklare för anställda, nästan som en personlig assistent på jour.

Mallen skapar en organisationsstruktur för hela företaget så att du kan inkludera allt från företagets värderingar till kommunikationsverktyg på arbetsplatsen, så att medarbetarna vet var de kan hitta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig i gengäld.

Men vänta, det blir ännu bättre! Du kan gå längre än att bara vara informativ och göra din personalhandbok underhållande med originella illustrationer. Och om du vill gå ett steg längre, varför inte lägga till några skämt för att underhålla medarbetarna medan de lär sig om företagets innersta?

Oavsett om du vill hjälpa erfarna teammedlemmar att friska upp sina kunskaper om företagets policyer eller visa nya medarbetare hur allt fungerar, så har ClickUp Employee Handbook Template det du behöver.

Och om du vill ha fler gratis HR-mallar har ClickUp det du behöver.

6. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

På tal om nyanställda, så hjälper ClickUps mall för introduktion av nyanställda dem att komma igång snabbt.

Denna mall för organisationsstruktur gör det enkelt att skapa en checklista för nyanställda. Den säkerställer att de är väl förberedda innan de börjar sin resa i ditt företag genom att hjälpa dig att skapa en steg-för-steg-guide för varje fas i introduktionsprocessen.

Du kan följa medarbetarnas framsteg genom varje introduktionsfas, komplett med en framstegstavla så att alla är på samma sida. Det hjälper dig att hålla koll på allt från att presentera nyanställda för hela teamet till utbildning i arbetsflödeshantering och att dela mötesrytmen för distansarbetande team.

Det bästa med vår mall för introduktion av nya medarbetare? Den kan anpassas helt efter dina behov.

7. ClickUp-mall för företagsöversikt

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagsöversikt

Har du hört talas om ClickUp Company Overview Template? Det är en riktig game changer.

Denna mall, som är inspirerad av organisationsscheman, erbjuder en strömlinjeformad hubb som täcker allt i företaget. Den ger teammedlemmar, investerare och alla med åtkomst en tydlig och koncis översikt över ditt företag.

Med den här mallen kan du presentera din mission, dina värderingar, mål och företagskultur på ett visuellt tilltalande sätt. Dessutom är den superenkel att använda och anpassa efter dina unika behov.

Du får tillgång till flera visningstyper och anpassningsbara fält, inklusive alternativ för intressenter, projektkostnad, komplexitet, framstegstakt, vinster och mycket mer.

8. ClickUp-mall för företagskultur

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagskultur

Behöver du förklara din företagskultur? Håller du fortfarande på att bygga upp din företagsidentitet? Det är precis vad ClickUps mall för företagskultur är till för!

Företagskulturen syns tydligt i interaktionen mellan teammedlemmarna, företagets värderingar och de beslut som fattas på alla nivåer. Den syns också i hur tvärfunktionella team samarbetar för att uppnå gemensamma mål.

Vår mall för företagskultur från ClickUp är som en plan för framgång. Den består av flera sidor med frågor om din organisationsstruktur, övertygelser, vision och varumärkeslöfte, samt ditt företags värderingar och kultur, som guidar och inspirerar dig varje steg på vägen.

9. Microsoft PowerPoint-mall för organisationsschema

Organisationsschemamall via Microsoft

Microsoft-fans kommer att uppskatta mallen för organisationsschema i Microsoft PowerPoint. Det är ett roligt och enkelt sätt att skapa ett organisationsschema för vilket företag som helst.

Denna praktiska PPT-mall för organisationsscheman hjälper dig att snabbt visualisera företagets hierarki och teamstruktur. Mallen för organisationsscheman är gratis, men full tillgång till Microsoft PowerPoint är inte det. Men om du redan betalar för ett Microsoft 365-abonnemang bör det inte vara något problem.

Precis som med de flesta gratis PowerPoint-mallar kan du lägga till roliga typsnitt, färgscheman och anpassade diagram till varje organisationsschema-bild så att din PowerPoint-presentation blir riktigt snygg.

Men vänta, det finns mer! Du kan använda denna PowerPoint-presentationsmall för organisationsscheman för att imponera på dina anställda genom att inkludera videor, animationer och övergångar. Dessutom får du tillgång till tusentals foton och grafik som du kan använda.

Bonus: Hur man skapar en organisationsschemamall i Google Sheets och hur man skapar en organisationsschemamall i Excel!

Mall för organisationsschema via Template Lab

Vill du använda en organisationsschemamall i Word? Med Template Labs organisationsschemamall för Microsoft Word kan du göra just det.

Med denna funktionella mall för organisationsschema kan du enkelt skapa en visuell representation av ditt teams hierarki för att se vem som ansvarar för vad och vem som rapporterar till vem.

De är perfekta för oss som älskar Microsoft-appar och behöver lite hjälp med att hålla ordning (och ärligt talat, vem behöver inte det?). Dessutom får din organisationskarta ett snyggt och presentabelt utseende som gör det enkelt för ditt team att förstå den övergripande organisationsstrukturen.

11. PowerPoint-mall för organisationsstruktur med färgkodning

Mall för organisationsschema via Microsoft

PowerPoint-mallen för färgkodade organisationsscheman är ett visuellt verktyg som används för att visa en organisations hierarkiska struktur. Dessa organisationsscheman har färgkodade element som representerar olika nivåer eller avdelningar inom organisationen.

Med den här mallen kan användare skapa professionella organisationsscheman i PowerPoint genom att använda fördesignade layouter och former.

Med hjälp av denna mall kan användarna anpassa och personifiera organisationsschemat efter sina specifika behov. De kan lägga till eller ta bort positioner, ändra layouten och justera färgerna så att de matchar organisationens varumärke eller preferenser.

Vanliga frågor om mallar för organisationsscheman

Vilken är den bästa layouten för ett organisationsschema?

Den bästa layouten för ett organisationsschema beror på organisationens storlek och struktur. Några vanliga layouter är hierarkisk, matris, platt och divisionsbaserad. Det är viktigt att välja en layout som korrekt återspeglar organisationens struktur och gör det enkelt för medarbetarna att förstå sina roller och rapporteringsrelationer.

Hur kan jag göra min organisationskarta visuellt tilltalande?

För att göra dina organisationsscheman visuellt tilltalande kan du använda olika färger, typsnitt och former för att markera olika avdelningar eller nivåer inom din organisation. Du kan också infoga bilder eller ikoner för att representera jobbtitlar och roller. Försök att hitta en balans mellan funktionalitet och design för att skapa ett organisationsschema som är både informativt och visuellt tilltalande.

Din organisationsschema bör uppdateras varje gång det sker förändringar i organisationens struktur eller roller. Detta kan omfatta nyanställningar, befordringar, förflyttningar eller avgångar. Genom att hålla din organisationsschema uppdaterad säkerställer du att alla anställda har den mest korrekta informationen om sina roller och rapporteringsrelationer.

Ska jag inkludera alla i mitt organisationsschema?

Det är inte nödvändigt att inkludera varje enskild anställd i din organisationskarta. Fokusera istället på att inkludera nyckelroller och positioner som har en direkt inverkan på organisationens struktur och verksamhet. Detta kan inkludera chefer, teamledare eller avdelningschefer. Att inkludera för många anställda kan göra organisationskartan rörig och svår att läsa.

Vad är ett organisationsschema för en divisionsstruktur?

En organisationsstruktur efter division är en typ av organisationsschema som grupperar anställda utifrån deras specifika divisioner eller avdelningar inom företaget. Denna struktur används ofta i större organisationer för att underlätta hanteringen av olika affärsenheter, produkter eller tjänster. Varje division har sin egen ledning och fungerar relativt oberoende av andra divisioner, samtidigt som den fortfarande är en del av den övergripande organisationen.

Förbättra ansvarsskyldigheten och transparensen med detaljerade mallar för organisationsscheman

Organisationsschemamallar är viktiga för företag av alla storlekar. De ger en tydlig visuell representation av din organisationsstruktur och erbjuder olika fördelar, såsom förbättrad kommunikation och effektivare processer, vilket ökar produktiviteten och förbättrar teamarbetet.

Med dessa användbara mallar för organisationsscheman kan teamen bli mer samordnade, transparenta och ansvarstagande, vilket främjar tillväxt och framgång.

Hitta fler HR-mallar i ClickUp Template Center idag!