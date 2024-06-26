Gratis HR-mallar och formulär för att förbättra HR-processerna 2025

Personalavdelningen är avgörande för att förbättra varje anställds upplevelse och prestation inom ett företag.

På grund av deras omfattande arbetsuppgifter är ett sätt att säkerställa att arbetet inte blir överväldigande att effektivisera HR-processen från början till slut. Från att spåra personliga uppgifter till att introducera nyanställda hjälper HR-mallar teamen att öka produktiviteten.

Det finns oändliga möjligheter för vad du kan åstadkomma med hjälp av HR-mallar. Vi har sammanställt en lista med 11 mallar för personaladministration som gör att du kan hålla koll på dina arbetsuppgifter samtidigt som du skapar en säker och trevlig arbetsmiljö för alla anställda!

Vad är en HR-mall?

En HR-mall är ett förformat dokument som är utformat för att hjälpa HR-personal att snabbt skapa dokument såsom arbetsbeskrivningar, prestationsutvärderingar, kontrakt och andra HR-relaterade uppgifter.

Mallar kan spara tid, säkerställa korrekt formatering och ge vägledning vid hantering av standardiserade HR-aktiviteter. Med högkvalitativa mallar kan organisationer maximera effektiviteten i sin HR-verksamhet och samtidigt spara tid på administrativa uppgifter.

11 kostnadsfria HR-mallar för personalavdelningar

1. ClickUp HR SOP-mall

Ladda ner denna mall Använd ClickUps HR SOP Whiteboard Template för att organisera och fastställa dina HR-uppgifter.

En SOP (Standard Operating Procedure) är en uppsättning instruktioner på medelhög till hög nivå som dokumenterar hur en organisation eller ett team ska utföra specifika uppgifter. SOP:er säkerställer att du uppnår effektivitet, konsekvens, tillförlitlighet och konstant kvalitet i alla HR-processer.

Om du har problem med att skapa hållbara HR-processer för anställda är ClickUp HR SOP-mallen svaret på dina frågor. Denna HR-dokumentmall hjälper dig att hålla ordning och fastställa dina uppgifter, så att din personal inte bara är välutbildad utan också förblir motiverad hela tiden.

Lägg till mallen i ditt arbetsområde och få tillgång till två statusar och sex vyer, inklusive rekrytering, prestationsutvärdering, utbildning, avgång och introduktion, för att hantera ditt arbete.

2. ClickUp-mall för korrigerande åtgärder inom HR

Ladda ner denna mall ClickUps mall för korrigerande åtgärdsplan hjälper dig att organisera svåra diskussioner och samtalsämnen med ditt team.

En åtgärdsplan beskriver varje steg för att uppnå målsatta resultat. Men när du hanterar komplexa frågor kan det bli rörigt!

ClickUps mall för korrigerande åtgärder är fullt utrustad för att hjälpa dig att agera snabbt och effektivt. Den innehåller en guide som täcker viktiga händelser, inklusive:

Förbättringsområden : Identifiera de områden inom din verksamhet eller ditt teams prestationer som behöver förändras och uppmärksammas.

Problem och grundorsaker : Definiera utmaningar, hinder och stödjande källor.

Möjliga lösningar : Skriv upp alla möjliga lösningar för att genomföra förbättringar.

Mått på framgång : Definiera din framgång som : Definiera din framgång som kan mätas genom nyckeltal (KPI) eller mått som är fördelaktiga för ditt team och den övergripande verksamheten.

Uppgiftsägare : Tilldela teammedlemmar till varje uppgift för nästa steg och uppföljning.

Tidsplan: Planera i förväg och avsätt tillräckligt med tid för att förbereda förändringar och förbättringar.

3. ClickUp-mall för dokument om företagsprocesser inom HR

Ladda ner denna mall Använd denna ClickUp Doc-mall för att tydligt definiera HR-processer.

Många nystartade och växande företag tappar fart efter att deras team expanderat, eftersom de antar att allt kommer att falla på plats av sig själv och att rutinerna kommer att fungera av sig själva. Ju mer ett företag växer, desto mer komplexa blir saker och ting.

Antalet anställda ökar, företaget får mer arbete och det blir fler steg. Allt detta måste ordnas på ett effektivt sätt.

Processdokumentation ger dig en detaljerad beskrivning av hur du bäst genomför en process från början till slut. Så vad är bättre än att använda en mall som förenklar processen ytterligare?

Med ClickUp Company Process Document Human Resources Template kan du hantera dina projekt, introducera nya anställda och föra mötesprotokoll. Tänk på det som ett recept som hjälper dig att duplicera en beprövad process.

4. ClickUp-mall för personalformulär

Ladda ner denna mall Samla enkelt in information och svar med denna enkla formulärmall.

Medarbetarutvärderingar hjälper personalavdelningar att granska hur varje teammedlem bidrar till företagets mål. Dessa HR-formulär är officiella dokument som används för att granska en teammedlems prestationer och få deras bekräftelse på att de har utvärderats.

Detta hjälper dig att fatta viktiga HR-beslut när det behövs. Med ClickUps mall för HR-utvärderingsformulär slipper du börja om från början varje gång du behöver utvärdera företagets anställda.

Mallen innehåller 10 anpassningsbara fält för att organisera viktig information, inklusive Jobbtitel, Tekniska färdigheter, Datum för utvärdering, Totalt antal arbetade timmar och Utmärkelser och milstolpar.

Dessutom ger denna HR-formulärmall dig en samlad plats för alla utvärderingar du har gjort, tack vare de tre vyerna som innehåller ett utvärderingsformulär för varje medarbetare och en lista över medarbetarutvärderingar för enkel åtkomst.

Lär dig mer om trender inom HR-automatisering för att uppgradera dina nuvarande processer!

5. ClickUp Likert-skalamall

Ladda ner denna mall Denna mall används ofta för att mäta genomsnittliga preferenser, känslor, attityder och färdigheter inom organisationen.

Oavsett hur säker du är på dina anställdas nöjdhetsgrad bör du alltid fråga källan. Varje personalavdelning har olika modeller för att genomföra en undersökning om medarbetarnas engagemang, men en metod har stått sig genom tiderna: Likert-skalan.

Denna undersökning uppmanar deltagarna att svara på en fråga med ett av fem svar som sträcker sig från Håller inte alls med till Håller helt med. Likertskalan är ett utmärkt sätt att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och åsikter, men det är tidskrävande att skapa en sådan skala.

Om du vill vara mer specifik i din undersökning behöver du inte oroa dig, eftersom ClickUp Likert Scale Template är lätt att ändra.

Likert-skalan i ClickUp är en värdefull resurs för personalavdelningar som vill fatta välgrundade beslut baserat på de svar som erhållits. Få en helhetsbild av företagets skala med hjälp av de sex anpassade fälten och de två statusarna som tillhandahålls.

6. ClickUp-mall för mammaledighet

ClickUps mall för mammaledighetsplan hjälper till att hålla koll på alla uppgifter och arbetsuppgifter medan anställda är lediga.

Övergången före, under och efter en persons mammaledighet eller pappaledighet är en hektisk tid. Men med hjälp av ClickUps mall för mammaledighet får du en pålitlig resurs med checklistor, policyer och diskussionsplaner i ett!

Anpassa och spara en privat version av denna mall för personer som vill få en översikt över ditt företags policy och process för föräldraledighet. När de är redo att dela den glada nyheten med sin chef kan de samarbeta med teamet om en handlingsplan för ersättare.

Denna mall är också en kraftfull resurs att ha internt inom personalavdelningen. Använd de särskilda avsnitten för att täcka Detaljer, Budget och Åtgärder för att samordna viktiga datum och påminnelser. Veckorna kan gå fort. Dokumentera ditt arbetsflöde i ClickUp-mallen för att ligga tre steg före och välkomna dem tillbaka från ledigheten utan stress!

7. ClickUp-mall för personalpolicy

Använd denna mall för policynoteringar för att tydligt spåra och organisera alla policyer, oavsett om du startar något nytt eller gör ändringar.

Företag har HR-formulär, handböcker och policyer för att säkerställa att allt dokumenteras korrekt. När policyer ändras eller nya läggs till är det personalavdelningens uppgift att informera alla team om ändringarna.

Det första steget är att skriva ett memo om den uppdaterade policyn.

Du kan visserligen skriva ett policydokument på egen hand, men mallar för HR-dokument gör det mycket enklare att formatera dokumentet. Allt du behöver göra är att lägga till ditt innehåll i mallen för policydokument, vilket är precis vad ClickUp Policy Memo Template är avsedd för.

ClickUp Policy Memo Template innehåller två dokument: Policy Memo och Getting Started Guide. Använd ClickUp Policy Memo Template i din arbetsmiljö och redigera den efter dina önskemål på några sekunder så att ingen i din personal missar uppdateringarna.

Bonus: Kolla in 10 gratis mallar för memon i Word och ClickUp

8. ClickUp-mall för bemanningsplan

Använd denna mall för att bättre förstå de olika typer av personal som ditt företag behöver för att uppnå sina mål.

HR-avdelningen använder bemanningsplaner för att identifiera behov av fler eller färre anställda och vilka kompetenser som krävs. Stegen i utarbetandet av en bemanningsplan hjälper HR-teamet att ställa rätt frågor och fatta välgrundade beslut om företagets nuvarande och önskade situation.

HR-personal använder bemanningsplaner under budgetcykler för att planera och fördela medel. Dessa planer är dock inte begränsade till denna funktion, utan kan användas närhelst det sker större förändringar i personalstyrkan.

En bra bemanningsplan hjälper HR-personal att bestämma vilken typ av kompetens de ska leta efter hos nya kandidater, och ClickUps mall för bemanningsplaner gör den här processen enkel.

9. ClickUp-mall för ledighetsansökan

Om du behöver ett bättre sätt att spåra ledighetsansökningar i ditt team kan du prova denna ClickUp-mall.

Ledighet är viktigt för anställda och säkerställer att de förblir motiverade och utvilade så att de kan fortsätta att arbeta mot företagets mål. Många företag har ett schema för godkännande av ledighet för sina anställda. Detta hjälper till att upprätthålla den nödvändiga arbetskraften för att säkerställa att verksamheten fungerar effektivt vid alla tidpunkter.

Som HR-ansvarig har du säkert stött på flera förfrågningar från anställda om ledighet eller tjänstledighet. E-posttrådarna kan lätt bli överväldigande. Men varför acceptera ledighetsförfrågningar via din jobbrelaterade e-post när det finns ett enklare och effektivare alternativ?

ClickUp-mallen för ledighetsansökan är ett utmärkt exempel på hur enkelt det är att förenkla administrativa processer. Den låter dig omdirigera alla anställda som ansöker om ledighet till den plats du väljer, så att du får all information du behöver för att bedöma, godkänna eller avslå ansökningarna.

10. ClickUp HR-mall för rekryteringsplan

Denna mall hjälper team att kartlägga eller spåra potentiella kandidater att rekrytera med detaljer om hur och när du kommer att kontakta dem.

En rekryteringsplan är en strategi som är utformad för att sätta igång rekryteringsprocessen på allvar. Det är den procedur som du måste följa när du rekryterar nya partners och anställda. Strategin hjälper dig att hitta potentiella anställda som kan bidra på ett betydande sätt till organisationen.

Det hjälper dig också att ta reda på när och hur du kommer att komma i kontakt med nämnda potentiella kunder.

ClickUp Recruitment Action Plan Template är ett utmärkt verktyg för att ta din rekryteringsplan till nästa nivå. Denna mall är något mer avancerad än de andra mallarna i listan, men den innehåller alla resurser du behöver för att få ut mesta möjliga nytta.

Mallens fem anpassade statusar visar om kandidaten är lämplig eller inte och hur rekryteringsprocessen fortskrider. Du kan också se om processen fortfarande pågår, är pausad eller avslutad.

11. Excel-mall för KPI-instrumentpanel av Someka

via Someka

Excel-mallen KPI Dashboard från Someka är perfekt för HR-personal som behöver ett enkelt och omfattande verktyg för att spåra, visualisera och presentera sina viktigaste mätvärden.

Denna dynamiska, förkonfigurerade instrumentpanel ger en realtidsöversikt över viktiga datapunkter som personalomsättning, tid för att tillsätta tjänster, utbildningens effektivitet och mycket mer. Den är enkel att använda, med tydliga instruktioner, anpassningsbara alternativ och kompatibilitet med de flesta versioner av Excel.

Med sina anpassningsbara diagram och grafer låter denna instrumentpanel dig fördjupa dig i dina HR-data, visualisera trender över tid och presentera HR-mått i ett tydligt och lättförståeligt format. Detta gör den ovärderlig för att informera om strategiska beslut, visa framsteg för ledningen och säkerställa kontinuerlig förbättring inom dina HR-processer!

Vad du ska leta efter i en HR-mall

Var och en av dessa HR-mallar kan hjälpa ditt team att hålla ordning och se till att alla är på samma sida. Vi har sett till att var och en av dessa ClickUp-mallar har de viktigaste funktionerna som man bör leta efter i en HR-mall:

Kompatibilitet med befintlig programvara och hårdvara. Möjlighet att anpassa och skräddarsy mallar för olika typer av dokument. Tydliga instruktioner som gör det enkelt att fylla i och förstå dokumentets innehåll. Skalbarhet så att du enkelt kan lägga till mer information eller avsnitt efter behov. Regelbundna uppdateringar säkerställer att dina mallar förblir aktuella i förhållande till eventuella förändringar i branschstandarder eller krav.

Kolla in dessa programvaror för personalhantering!

Kom igång med lättanvända HR-mallar

När företag anpassar sin strategi och sina policyer för att förbli konkurrenskraftiga bör dessa förändringar inte påverka medarbetarnas produktivitet. Med ClickUp kan personalavdelningar underlätta alla typer av processer.

Framgångsrik personalhantering börjar med en central knutpunkt för kontakt med anställda och avdelningar. ClickUp hjälper dig att hålla ordning och vara proaktiv i alla situationer. Ladda ner dina nödvändiga mallar och kom igång redan idag.