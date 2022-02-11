5 trender inom HR-automatisering som vi kommer att möta under detta decennium

Samantha Clark är utexaminerad från Warrington College of Business och arbetar för den professionella revisionsbyrån ThePayStubs. Hon hanterar alla kundrelationer med topprankade partners och har hittat sin passion i att skriva artiklar om olika finans- och affärsrelaterade ämnen.

De senaste tio åren har varit en viktig katalysator för förändringar för anställda och företag. Dessutom har innovation och förändring blivit nödvändigt för många branscher för att överleva sedan den globala pandemin började. När det gäller personaladministration (HR) har den globala tillväxten av distansarbete och teknikdrivet arbete lett till viktiga förändringar.

Teknik är återigen i fokus för många organisationer och team med olika profiler. Plötsligt var alla HR-chefer och anställda tvungna att arbeta hemifrån och använda olika tekniska lösningar för att flytta sitt arbete online.

Tyvärr var dessa förändringar nödvändiga för att många HR-avdelningar och företag skulle inse hur värdefull ny teknik kan vara i deras dagliga arbete. Automatisering är fokus för dessa verktyg, och med detta i åtanke är detta vad vi kan förvänta oss i framtiden.

via The PayStubs

5 trender inom HR-automatisering: Förändringar du kommer att se under detta decennium

1. RPA-plattformar kommer att dominera andra automatiseringslösningar

Vi går igenom grunderna för dem som inte vet vad RPA-plattformar (Robotic Process Automation) är och vad de används till.

RPA-programvara hanterar programvarurobotar som kan utföra automatiserat arbete genom interaktion med digitala system och HR-programvara. Den centrala funktionen hos dessa plattformar är repetitiv automatisering av regelbaserade uppgifter, vilket gör dem ovärderliga för moderna företag.

RPA-plattformar är nästa stora grej inom HR! Enligt Gartner förväntas RPA-marknaden växa stadigt fram till 2024, trots pandemins negativa inverkan på ekonomin.

RPA:s tillväxt har varit stabil under de senaste tio åren, men ökade kraftigt under 2019. RPA:s intäkter ökade med nästan 63 % och tillväxttrenden fortsatte under 2020 (11 %). Den slutliga tillväxten för 2021 förväntas bli cirka 19 %.

RPA kommer att ha en dubbel effekt på HR. För det första kommer de att underlätta datainsamling och hantering genom att automatisera repetitiva uppgifter. För det andra kommer de att hjälpa HR att anpassa sig till det nya automatiseringsparadigmet och förstå den nya arbetsmiljön där mänskliga medarbetare arbetar tillsammans med AI för att förbättra sina förmågor.

Enligt Sierra-Cedar HR Systems Survey 2019-2020 ökade användningen av RPA inom HR med cirka 50 % jämfört med föregående år.

Även om det finns en viss rädsla för att denna nya teknik ska förstöra arbetstillfällen, är det mycket mer troligt att den bara kommer att förändra vårt sätt att arbeta med HR. Vi är fortfarande långt ifrån att ha programvara som kan bedöma talang och kompetens utan mänsklig inblandning. Det är bara ett nytt verktyg, så det finns ingen anledning att oroa sig.

via The PayStubs

2. Rekrytering är den process som har störst potential för automatisering

Rekrytering är en av de viktigaste aspekterna av arbetet inom HR. Processen är inte särskilt komplicerad, men den tar tid och är också mycket repetitiv – perfekt för automatisering, eller hur? Tja, vi är inte riktigt där ännu.

Enligt Workato automatiserar vi för närvarande endast 6 % av alla rekryteringsuppgifter, men automatiseringen ökar betydligt för varje år. Rekryteringsteamen förlorar mest tid när de schemalägger intervjuer.

Ja, denna uppgift är mycket enkel när du försöker schemalägga en person, men när det finns många kandidater kan det bli ett problem. Genom automatisering eliminerar du potentiella problem som överlappande intervjudatum och gör processen smidig för kandidaterna.

Under 2018 uppgav hela 67 % av de HR-agenter som intervjuades av LinkedIn att automatisering hjälper dem att spara tid. Denna siffra förväntas växa snabbt i takt med att nya sätt att använda AI och automatisering gör HR-arbetet enklare och mer precist.

3. Explosionen av AI-automatisering på alla nivåer

HR-uppgifterna i den digitala tidsåldern blir allt mer komplexa och krävande. Med digitaliseringen av affärsmiljön som går på högvarv på grund av pandemin ökar trycket på HR-avdelningarna att modernisera sig snabbt. De måste erbjuda en enastående medarbetarupplevelse genom rekrytering, utbildning och introduktion.

Här är några sätt som AI kan hjälpa till med det:

Realtidsdata: Genom automatisk insamling och databehandling kan HR förutse frågor och problem så att de kan ha färdiga svar redo.

Personlig approach: Moderna anställda kräver ständig tillgång till HR-resurser med personlig information och scheman baserade på deras behov och plats.

Stärkt HR: Tack vare automatiseringen av repetitiva uppgifter kan HR-avdelningar utföra mer arbete med färre personer och fokusera mer på uppgifter som kräver en mänsklig touch.

Tillgänglighet dygnet runt: Vi kan nu erbjuda ständig support genom AI-drivna chatbots utan att tvinga HR-agenter att organisera ett 24-timmars arbetsschema.

På grund av övergången till molnmiljön står vi inför en evolutionär period för HR. De kommer att fokusera mer på strategier för medarbetarengagemang, produktivitet, prestanda och välbefinnande – allt baserat på konkreta data som kommer att användas i beslutsprocessen.

Enligt biblioteket Global Human Capital Trends tror 38 % av företagen från 140 länder att AI och automatisering kommer att vara fullt implementerade i deras organisationer inom de närmaste fem åren. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till om du vill hänga med bland de bästa i branschen.

4. Tillväxt av automatiserad analys inom HR

Vi har redan nämnt datadrivna beslut och analyser i relation till HR, men låt oss ta en närmare titt på de möjligheter de öppnar för moderna avdelningar.

Vi kan verkligen se teknikjätten Google som föregångare för många nya tillvägagångssätt, inklusive detta. Google använde analysverktyg för att utvärdera de ledande indikatorerna som beskriver en positiv arbetsmiljö.

De samlade också in prestationsbetyg och feedback från anställda för att jämföra dem med produktivitetsmått inom olika ledarskapsstilar. De gjorde detta för att fastställa olika tillvägagångssätts inverkan på produktivitet och engagemang.

Om vi tänker på att vi använder analysverktyg för webbplatshantering, hantering av sociala medier, alla typer av annonser och många andra aspekter av digital verksamhet, inser vi att data bara staplas på hög, och ju snabbare vi gör den användbar, desto bättre.

AI kommer att vara avgörande för nästa steg. Med hjälp av AI kan vi separera datatyper, identifiera kunskap genom användning av NLP, koppla samman datamängder och mycket mer. Ju mer sofistikerad AI blir, desto mindre personal behövs för att bearbeta stora datamängder, och precisionen kommer bara att öka.

5. Fler företag kommer att införa automatisering av lönehanteringen

2018 års undersökning om lönehantering ger oss intressanta insikter om löneautomatisering och dess omfattning i USA. När vi tittar på lönehanteringen i USA som helhet så använde cirka 6 % av företagen någon form av löneautomatisering under 2018. Undersökningen visar också att cirka 16 % av de som inte använder löneautomatisering planerar att börja göra det i framtiden.

Det finns flera saker som löneautomatisering kan hjälpa till med och det är därför så många organisationer planerar att byta. Den första fördelen med automatisering här måste vara den förenklade datainsamlingen, eftersom detta är den mest tidskrävande delen av arbetet.

Om ditt HRIS (Human Resources Information System) är kopplat till din globala löneadministration använder de dessutom vad vi kallar SSoT (single source of truth) inom samma databas.

Datavalidering är också en faktor när det gäller traditionell lönehantering. HR-avdelningen behövde korsreferera data i sina kalkylblad och kontrollera betalningsinformationen på nytt.

innan betalningarna slutförs. AI kan göra detta automatiskt, vilket sparar tid och gör processen mer precis. Vi kan också ställa in automatiska triggers för att meddela HR-avdelningen när en uppgift är klar att slutföras.

De mest framträdande exemplen på detta är lönebesked eller löneunderlag, som vi nu automatiskt kan fylla i i HRIS med hjälp av en lönebeskedsgenerator och därmed eliminera de tråkiga steg som vi tidigare var tvungna att genomföra.

Bonus: Gratis HR-mallar & Löne-mallar!

Slutsats

Vi befinner oss vid en vändpunkt där företag äntligen har börjat investera seriöst i ny teknik och förnya sina processer, inklusive HR. Covid-19-pandemin har drivit företagen över teknikens tipppunkt, och nu när fördelarna är uppenbara finns det inget som kan stoppa utvecklingen inom överskådlig framtid.

Framtiden för produktivitet och rekrytering av talanger ligger i händerna på automatiserings- och AI-specialister som kan föra HR in i 2000-talet. Vi är redo för nästa steg, vilket är det perfekta tillfället att ta steget. Pandemin har förändrat HR-avdelningarnas arbetssätt och förändringarna kommer att bli norm under många år framöver.