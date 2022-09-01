12 exempel på introduktion av nya medarbetare för dina nyanställda

Det råder ingen tvekan om att hur du hanterar introduktionen av nya medarbetare kan avgöra deras upplevelse. Det lägger grunden för deras inställning framöver.

Sätt dig själv i en nyanställds situation för en stund. 👀

Du har just genomgått en omfattande jobbsökning och klarat flera intervjuer för att bevisa varför du är den bästa kandidaten. Efter att ha lämnat referenser, genomgått bakgrundskontroller, diskuterat lön och gått flera intervjuer har du äntligen fått jobbet! 🎉

Med glänsande ögon och ivrig att komma igång dyker du upp på introduktionskursen för nyanställda för att äntligen träffa teamet och se det nya kontoret. Men istället får du en hög med papper, föråldrade företagsvideor och en lång lista med administrativa uppgifter utan instruktioner om hur du ska gå tillväga eller vem du ska vända dig till för att få svar.

Vi har alla upplevt något liknande eller känner någon som har gjort det. Faktum är att 88 % av organisationerna har misslyckats med att uppfylla sina nyanställdas förväntningar under introduktionsprocessen. Och det får negativa följder för medarbetarnas inställning, prestation och produktivitet.

Om du är HR-proffs eller har möjlighet att genomföra förändringar kan du vidta åtgärder för att skapa ett mer effektivt introduktionsprogram som faktiskt lämnar ett bestående intryck även efter de första veckorna. 🙌

Vi visar dig exempel på introduktionsprogram för nyanställda och lär dig hur du använder introduktionsverktyg för att effektivisera, följa upp och implementera ditt program. Här är 12 exempel på introduktionsprogram för nyanställda från verkliga livet från yrkesverksamma inom olika branscher, inklusive vårt eget ClickUp-team!

Varför är introduktion av nya medarbetare viktigt?

Onboardingprocesser för anställda gör det möjligt för företag att dela med sig av sin filosofi, sina värderingar, sin mission och företagets utveckling. Det är en avgörande period för både företagets och de nyanställdas tillväxt och framtid, eftersom det är då de nyanställda lär sig mer om organisationen och hur de kan bidra till dess framgång och se sin framtid inom företaget, vilket ger dem en färdplan att följa under hela sin resa.

Välorganiserade, funktionella och engagerande introduktionsprogram för nyanställda kan säkerställa samstämmighet mellan organisationen och de nyanställda, vilket i sin tur kan förbättra personalomsättningen med 82 %, öka produktiviteten med över 70 % och öka teammedlemmarnas vilja att rekommendera företaget till andra kandidater till 93 %.

📌TL;DR—I dagens värld, där anställda värdesätter kulturell anpassning och samstämmighet mer än någonsin tidigare, är ett effektivt, personligt och engagerande introduktionsprogram en av de viktigaste indikatorerna på din företagskultur och avgörande för att attrahera, behålla och vinna hjärtat hos dina bästa talanger.

Vad du bör tänka på när du utformar ett introduktionsprogram för nyanställda

En effektiv introduktionsstrategi behöver inte vara komplicerad – den behöver bara vara genomtänkt, systematisk och med en touch av personalisering. Det är trots allt ditt företags chans att välkomna nya medarbetare till din värld. Det är en möjlighet att visa dem vad du kan erbjuda som företag och hur ni kan arbeta och växa tillsammans. 🌱

Att leda ett effektivt introduktionsprogram för nyanställda börjar med en intern granskning. Börja med att utvärdera dina nuvarande processer, förstå företagets arbetskultur och värderingar och anpassa organisationens mål till rekryterings- och HR-målen. 🎯

5 frågor till din HR-avdelning när du utvärderar nuvarande processer

1. Stämmer din nuvarande introduktionsprocess och dina rutiner överens med företagets nuvarande värderingar? Är de anpassade efter de anställdas karriärutveckling och arbetsglädje?

📌 Varför det är viktigt: Över 56 % av talangerna uppgav att de inte skulle överväga ett jobb på ett företag om deras värderingar inte stämmer överens, och cirka 46 % av de anställda i USA och Storbritannien uppgav att de överväger att lämna sin nuvarande arbetsgivare på grund av olika värderingar.

2. Har du någon feedback från tidigare och nuvarande anställda att granska?

📌 Varför det är viktigt: Feedback är avgörande för en lyckad introduktion. Ärlig feedback från medarbetarna ger bättre insikt i vilka områden som kan förbättras och justeras, så att du kontinuerligt kan förbättra medarbetarnas upplevelse.

3. Vilka är styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) med ditt nuvarande introduktionsprogram?

📌 Varför det är viktigt: Gör en SWOT-analys för att hjälpa din organisation att identifiera varje område. På så sätt får du de insikter du behöver för att anpassa din strategi på rätt sätt, samt skapa nya idéer för att förbättra den övergripande medarbetarupplevelsen och sätta upp mer värdefulla initiativ och mål.

Läs mer om SWOT-analys och se ett exempel som hjälper dig att komma igång här .

4. Har din HR-avdelning en standardrutin (SOP) som beskriver introduktionsprocessen för nya medarbetare i detalj?

📌 Varför det är viktigt: Att ha tydligt definierade regler och åtgärder dokumenterade och lättillgängliga för ditt team och nya medarbetare kan bidra till att standardisera processer, minska inlärningskurvan och utbildningstiden samt skapa samstämmighet mellan nya medarbetare och arbetsgivare.

⭐️ Proffstips: Sätt igång med din HR-SOP så fort som möjligt. Denna whiteboardmall för HR-SOP hjälper dig att organisera och fastställa dina HR-uppgifter och säkerställa att din personal följer företagets rutiner.

5. Vilka är din organisations nuvarande 30-60-90-mål för introduktionsprogrammet för nyanställda?

📌 Varför det är viktigt: När du har gjort en 360-graders genomgång av din nuvarande introduktionsprocess väljer du ett område med möjligheter och sätter upp fokuserade och relaterade mål. Använd SMART-mål för att fastställa dina HR-KPI:er och mätvärden. Att fastställa en 30-60-90-dagarsplan för dina HR- och talangutvecklingsteam hjälper dig att tydligt kartlägga, definiera och samordna målen. Detta ger också alla en regelbunden uppföljning, så att det blir lättare att hålla nyanställda på rätt spår och se effektiviteten i ditt introduktionsprogram.

Letar du efter KPI-exempel för ditt HR-team? Den här artikeln beskriver de 10 HR-KPI:er och mätvärden du behöver och hur du spårar dem. När du är redo att dokumentera dem formellt kan du använda den färdiga ClickUp SMART-målmallen för att få ett organiserat system för att sätta upp och spåra dina mål i ClickUp.

När du har slutfört din interna granskning är det dags att lägga upp en strategi och börja planera hur du ska skapa den bästa introduktionen för nya medarbetare!

Vi har sammanställt 12 exempel och idéer från verkliga livet för att visa vad du kan göra för att göra ditt utbildningsprogram mer minnesvärt och effektivt. ✨

12 exempel på introduktionsprogram för nyanställda från verkligheten

Vi har frågat VD:ar, personalchefer och företagsledare om deras syn på de bästa metoderna för introduktion av nya medarbetare och välkomnande av nyanställda. Från handskrivna välkomstbrev till välkomstpaket – dessa exempel på introduktion av nya medarbetare från verkligheten kan inspirera dig att förbättra den totala upplevelsen för nya medarbetare.

Bonus: Intervjumallar

Fördelar

Hjälper nyanställda att förbereda sig för sin första dag

Ger mer tid att ta till sig ny information innan den formella introduktionsperioden börjar.

Ger nya teammedlemmar en chans att granska material och dokument och samla frågor som de kan ställa under introduktionen.

Att ha en utsedd mentor ger nyanställda ytterligare en resurs för frågor och hjälper dem att känna sig stödda och lära sig rollspecifik information mer effektivt.

Hur andra gör det

Att ha en mentor som nya teammedlemmar kan ställa grundläggande frågor till om vår organisations kultur, kommunikationskedjan eller till och med rytmen i det dagliga arbetet hjälper nya medarbetare att gradvis integreras i en ny rutin. Detta bidrar till att minska förvirring och oro, vilket gör att vi får en mycket bättre bild av den nyanställdas kompetens och framsteg när den verkliga introduktionen börjar.

Att ha en mentor som nya teammedlemmar kan ställa grundläggande frågor till om vår organisations kultur, kommunikationskedjan eller till och med rytmen i det dagliga arbetet hjälper nya medarbetare att gradvis integreras i en ny rutin.

Detta bidrar till att minska förvirring och oro, vilket gör att vi får en mycket bättre bild av den nyanställdas kompetens och framsteg när den verkliga introduktionen börjar.

Exempel 2: Skicka ett välkomstpaket

Fördelar

Hjälper nyanställda att känna sig inkluderade, uppskattade och som en del av teamet

Minskar känslan av ångest inför ett nytt jobb

Jag menar... vem gillar inte att få presenter?! 😉

Hur andra gör det

Välkomstpaket är viktigt! Det gör att nyanställda blir entusiastiska och känner sig speciella och bekväma när de börjar i sin nya roll. Vi låter dem beställa sina egna goodie bags, som innehåller t-shirts, tröjor, strumpor, klistermärken och AirPods med företagets logotyp. Vi skickar också en överlevnadsguide för första dagen via e-post, som beskriver allt de kan förvänta sig fram till sin första arbetsdag. Allt detta tillsammans skapar en trygg miljö som minskar deras oro inför första dagen och får dem att känna sig förberedda och redo.

Välkomstpaket är viktigt! Det gör att nyanställda blir entusiastiska och känner sig speciella och bekväma när de börjar i sin nya roll.

Vi låter dem beställa sina egna goodie bags, som innehåller t-shirts, tröjor, strumpor, klistermärken och AirPods med företagets logotyp. Vi skickar också en överlevnadsguide för första dagen via e-post, som beskriver allt de kan förvänta sig fram till sin första arbetsdag.

Allt detta tillsammans skapar en trygg miljö som minskar deras oro inför första dagen och får dem att känna sig förberedda och redo.

ClickUp Welcome Swag Bag via Jason Scoville, rekryterare på ClickUp

Så snart nya medarbetare anställs får de ett välkomstpaket med broschyrer, kort, en kontorsplan, ett välkomstbrev och choklad för att starta sin resa med något sött.

Så snart nya medarbetare anställs får de ett välkomstpaket med broschyrer, kort, en kontorsplan, ett välkomstbrev och choklad för att starta sin resa med något sött.

Exempel 3: Skapa en rolig, informativ och informativ personalhandbok

Fördelar

Visar en positiv företagskultur

Gör det roligt att lära sig nya saker

Humaniserar inlärningsupplevelsen (du kommer att låta mer mänsklig – som om du pratar med en människa)

Hjälper nyanställda att känna sig mer avslappnade och bekväma i en ny arbetsmiljö

Ger nya medarbetare en guide till företagets policyer

ClickUp-mall för personalhandbok

Hur andra gör det

Att börja ett nytt jobb kan vara stressande, så den roliga handboken hjälper till att lätta upp den första dagens nervositet och visa upp vår företagskultur. Vi vill att nya medarbetare ska förstå att vi gillar att ha roligt samtidigt som vi ställer krav på dem. För att göra inlärningen roligare har vi skapat en personalhandbok full av humor och användbar information som hjälper nyanställda att anpassa sig till sin roll och förstå teamets och ledningens förväntningar. Enligt resultaten från vår enkät efter introduktionen är handböckerna en succé! Många anställda nämner dem som sin favoritdel av processen.

Att börja ett nytt jobb kan vara stressande, så den roliga handboken hjälper till att lätta upp den första dagens nervositet och visa upp vår företagskultur. Vi vill att nya medarbetare ska förstå att vi gillar att ha roligt samtidigt som vi ställer krav på dem.

För att göra inlärningen roligare har vi skapat en personalhandbok full av humor och användbar information som hjälper nyanställda att anpassa sig till sin roll och förstå teamets och ledningens förväntningar. Enligt resultaten från vår undersökning efter introduktionen är handböckerna en succé! Många anställda nämner dem som sin favoritdel av processen.

📌 Proffstips

För att underlätta de första stegen i introduktionen för nyanställda behöver varje företag en personalhandbok. Och för att förenkla det komplicerade arbetet med att skapa den handboken kan du använda ClickUps mall för personalhandbok!

ClickUps lättredigerade och detaljerade mall för personalhandbok hjälper HR-chefer och företagsledare att:

Organisera alla nödvändiga avsnitt för din personalhandbok

Anpassa varje avsnitt efter ditt företags policyer och introduktionsprocess.

Samarbeta med med din personalhandbok med redigering i realtid och enkel delning.

Tillhandahåll professionella resurser som du kan dela med dina anställda.

Exempel 4: Dela en välkomstvideo från företagets ledning

Fördelar

Skapar en starkare relation mellan ledare och medarbetare

Hjälper nyanställda att känna sig välkomna och få kontakt med företagets ledare.

Ger nya medarbetare en chans att se och höra sina chefer istället för att läsa ett e-postmeddelande (humaniserar upplevelsen)

Skapar entusiasm för företaget och deras roll i organisationen

Hur andra gör det

Zeb, vår VD och grundare, har skapat en fantastisk video som våra nyanställda kan titta på under sin första dag. Syftet är att få dem att känna entusiasm för det jobb de ska utföra och det företag de ska arbeta för. Han uppmuntrar dem att tillåta sig själva att växa, lära sig och göra ett fantastiskt jobb med det de kom till ClickUp för att göra!

Zeb, vår VD och grundare, har skapat en fantastisk video som våra nyanställda kan titta på under sin första dag. Syftet är att få dem att känna sig entusiastiska över det jobb de ska utföra och företaget de arbetar för. Han uppmuntrar dem att tillåta sig själva att växa, lära sig och göra ett fantastiskt jobb med det de kom till ClickUp för att göra!

Det är ingen hemlighet att introduktionen av nya medarbetare är avgörande och främjar deras engagemang och känsla av tillhörighet. Vi har insett att ett av de största hindren för en bra introduktion är att nyanställda inte vet vad de kan förvänta sig, vilket skapar en viss oro som kan störa hela processen. Med detta i åtanke har vi beslutat att införa åtgärder för att minimera pressen under den första dagen. På Talentify uppmanar vi ledare och team att spela in en kort video där de presenterar sig själva och berättar om företaget och jobbet, och skickar den till den nya kollegorna några dagar före introduktionen. Vi har upptäckt att våra nyanställda kommer till processen med mycket större självförtroende, vet vad de kan förvänta sig och är otroligt motiverade.

Det är ingen hemlighet att introduktionen av nya medarbetare är avgörande och främjar deras engagemang och känsla av tillhörighet. Vi har insett att ett av de största hindren för en bra introduktion är att nyanställda inte vet vad de kan förvänta sig, vilket skapar en viss oro som kan störa hela processen. Med detta i åtanke har vi beslutat att införa åtgärder för att minimera pressen under den första dagen.

På Talentify uppmanar vi ledare och team att spela in en kort video där de presenterar sig själva och berättar om företaget och jobbet, och skickar den till den nya kollegorna några dagar före introduktionen.

Vi har upptäckt att våra nyanställda kommer till processen med mycket större självförtroende, vet vad de kan förvänta sig och är otroligt motiverade.

Exempel 5: Dela upp introduktionsprocessen i olika faser

Fördelar

Ger nya teammedlemmar stöd och förhindrar att de överbelastas med information.

Optimerar inlärningen och ger nyanställda den uppmärksamhet de behöver vid rätt tidpunkt.

Gör det möjligt för nya medarbetare att fokusera på några få introduktionsrelaterade mål åt gången

Hur ClickUp delar upp introduktionen

Onboardingprocessen för anställda på ClickUp är uppdelad i tre faser: förberedelse, orientering och rollspecifik utbildning.

Preboarding-fasen leds av People Operations-teamet, som ser till att juridiska dokument undertecknas och att alla administrativa uppgifter är klara före introduktionsdagen.

Orienteringfasen hanteras av talangutvecklingsteamet, som förser de nyanställda med allmän information om företaget, processer och policyer för att säkerställa att de vet vad de ska arbeta med och förbereda dem för framgång.

Rollspecifik utbildning är den sista fasen i den inledande introduktionsprocessen. Det är då nya teammedlemmar introduceras till uppgifter och information som är specifika för deras roller och team.

Det blir några riktigt fokuserade veckor som gör att den nyanställde kan komma in i sin roll istället för att känna sig överväldigad av allt som kastas på dem!

Det blir några riktigt fokuserade veckor som gör att den nyanställde kan komma in i sin roll istället för att känna sig överväldigad av allt som kastas på dem!

Hur andra gör det

Proofhubs ramverk för introduktion av nya medarbetare är också uppdelat i tre faser. De första tre veckorna av introduktionen ägnas åt att hjälpa medarbetaren och organisationen att lära känna varandra.

Nya medarbetare får också tillgång till en serie introduktionsvideor och produktdemonstrationer för att ge dem en grundläggande förståelse för företaget och våra produkter. Den andra fasen av introduktionen omfattar en rad grundläggande uppgifter som den nya teammedlemmen ska utföra för att mäta sin arbetseffektivitet och kompetens.

I den sista fasen får nyanställda bidra med sina unika synpunkter på arbetsuppgifter och under veckovisa strategimöten.

Genom att dela upp introduktionsprocessen i olika faser och introducera specifika uppgifter och information har våra nyanställda kunnat ta till sig den nya informationen mer effektivt, knyta kontakter med sina team och känna sig bekväma i den nya miljön.

Genom att dela upp introduktionsprocessen i olika faser och introducera specifika uppgifter och information har våra nyanställda kunnat ta till sig den nya informationen mer effektivt, knyta kontakter med sina team och känna sig bekväma i den nya miljön.

📌 Proffstips

Är dina nyanställda distans- eller hybridanställda?

Digitalisera ditt introduktionsprogram i ClickUp och hantera introduktionen av nya medarbetare var du än befinner dig! Med ClickUp kan du enkelt skapa introduktionsuppgifter, tilldela projekt till den nya medarbetaren och till och med skapa anpassade statusar för att tydligt visa varje nyanställningsfas. Använd denna färdiga och redigerbara mall för introduktion av distansanställda för att komma igång direkt!

Exempel 6: Tilldela ett kort inledande projekt för att studera arbetsstil

Fördelar

Hjälper chefer och företagsledare att få insikt i varje ny teammedlems arbetsstil och inlärningspreferenser.

Hjälper chefer att identifiera sina styrkor, motivationer och kompetensnivåer

Ger chefer möjlighet att prata med nya teammedlemmar för att få feedback om projektet och arbetsflödet, samt få insikt i vad den nya teammedlemmen tycker om och vice versa.

📌 Proffstips

Alla har olika styrkor, olika utmaningar och olika sätt att arbeta och lära sig – det är dessa skillnader som gör varje person unik och värdefull för en organisation. Skapa den bästa introduktionen för nya medarbetare som passar varje individ genom att stödja deras inlärnings- och arbetsstilar på jobbet och genom att använda HR-verktyg med anpassningsmöjligheter så att varje teammedlem kan anpassa sin arbetsplats och sitt arbetsflöde efter sina behov och preferenser. Detta gör det möjligt för varje nyanställd att skapa ett arbetsflöde som gör att de kan arbeta så effektivt som möjligt, vilket i sin tur också är en vinst för ditt team. 🧠✨

Hur andra gör det

Vi har skapat ett ganska standardiserat introduktionssystem som vi har använt för alla våra anställda under det senaste halvåret. Denna introduktionsprocess gör det enkelt att komma igång och hålla sig på rätt spår. Steg: 1. Håll veckovisa genomgångar personligen eller per telefon om vad som händer på företaget 2. Tilldela dem deras första projekt för att förstå deras arbetsstil – något enkelt som en e-postkampanj eller omdesign av en webbplats som kan göras på en vecka eller två och som hjälper oss att bekanta oss med deras arbetsstil. 3. Låt dem arbeta fritt med sina egna projekt! De får fullständig självständighet över vad de gör, hur lång tid det tar och när de lämnar in sitt arbete. Vi ser också till att hålla dem uppdaterade under hela processen så att de vet om det sker några förändringar i leveranser och krav. Med detta introduktionssystem har vi sett vår årliga personalomsättning minska med 28 %, vilket har hjälpt oss att kraftigt mildra effekterna av den stora avgångsvågen.

Vi har skapat ett ganska standardiserat introduktionssystem som vi har använt för alla våra anställda under det senaste halvåret. Denna introduktionsprocess gör det enkelt att komma igång och hålla sig på rätt spår.

Steg:

1. Håll veckovisa genomgångar personligen eller per telefon om vad som händer i företaget

2. Tilldela dem deras första projekt för att förstå deras arbetsstil – något enkelt som en e-postkampanj eller omdesign av en webbplats som kan göras på en vecka eller två och som hjälper oss att bekanta oss med deras arbetsstil.

3. Låt dem arbeta fritt med sina egna projekt! De får fullständig självständighet över vad de gör, hur lång tid det tar och när de lämnar in sitt arbete. Vi ser också till att hålla dem uppdaterade under hela processen så att de vet om det sker några förändringar i leveranser och krav.

Med detta introduktionssystem har vi sett vår årliga personalomsättning minska med 28 %, vilket har hjälpt oss att kraftigt mildra effekterna av den stora avgångsvågen.

Exempel 7: Skicka ett uppriktigt handskrivet eller digitalt välkomstbrev

Fördelar

Skapa relationer och förtroende mellan teammedlemmar och chefer

Humaniserar introduktionsprocessen

Hjälper nya medarbetare att känna sig sedda, hörda och uppskattade

Enkla gester kan göra ett bestående intryck och förbättra medarbetarnas inställning.

📌 Proffstips

Att skriva ett välkomstbrev till varje anställd kan ta mycket tid, men avkastningen är verkligen ovärderlig. Det skapar inte bara en positiv start för dina anställda, utan hjälper dem också att känna sig uppskattade och motiverade att prestera sitt bästa på jobbet.

Här är 30 bästa välkomstmeddelanden för nya medarbetare som hjälper dig att få idéer om hur du kan börja ditt brev. Och när du är redo att skriva ditt personliga meddelande kan du använda ClickUp Docs, där du kan anpassa ditt brev genom att ändra teckensnittsfärger, lägga till bilder, bädda in videor och mycket mer! När du är redo att dela det med din nya medarbetare skickar du bara en offentlig eller privat länk.

Skapa personliga välkomstbrev i ClickUp Docs och dela dem privat med dina nya teammedlemmar.

Hur andra gör det

Vi anser att introduktionen bör vara en helhetsupplevelse som pågår kontinuerligt, inte bara en engångsföreteelse. En viktig del av vårt introduktionsprogram är vårt handskrivna välkomstbrev. Varje nyanställd får ett personligt brev från sin chef på sin första arbetsdag, där de välkomnas till teamet och får information om några av de saker de kan se fram emot i sin nya roll. Vi har upptäckt att denna enkla gest bidrar till att skapa en varm och stödjande arbetsmiljö och visar våra teammedlemmar att de är uppskattade redan från början. Dessutom är det en trevlig gest som får människor att känna sig speciella!

Vi anser att introduktionen bör vara en helhetsupplevelse som pågår kontinuerligt, inte bara en engångsföreteelse. En viktig del av vårt introduktionsprogram är vårt handskrivna välkomstbrev. Varje nyanställd får ett personligt brev från sin chef på sin första arbetsdag, där de välkomnas till teamet och får information om några av de saker de kan se fram emot i sin nya roll.

Vi har upptäckt att denna enkla gest bidrar till att skapa en varm och stödjande arbetsmiljö och visar våra teammedlemmar att de är uppskattade redan från början. Dessutom är det en trevlig gest som får människor att känna sig speciella!

Exempel 8: Dela Loom- eller Clip-videor för komplexa förklaringar

Fördelar

Medarbetarna kan titta på dem när det passar dem och se om dem så många gånger som behövs.

Det är fördelaktigt för alla, inklusive medarbetare som lär sig visuellt.

Inspelade videor är användbara när du ska förklara en process eller komplexa idéer.

Teammedlemmarna kan svara på Loom-videor genom att lägga till emoji-reaktioner eller skriva en kommentar.

Loom ger vårt företag fördelen att kunna spela in en delad skärm för att förklara enkla uppgifter, processer och information som behövs, samtidigt som vi visar ansiktet på den som talar och spelar in deras röst för att göra det mer personligt och engagerande för den nya medarbetaren. Med Loom-videor kan vi dela upp viktig information i videor på högst 2 minuter som är mycket specifika för varje uppgift, vilket gör det enkelt för kandidaterna att återvända till dem och titta på dem igen när det behövs. Det gör det också möjligt att snabba upp videon efter lyssnarens önskemål.

Loom ger vårt företag fördelen att kunna spela in en delad skärm för att förklara enkla uppgifter, processer och information som behövs, samtidigt som vi visar ansiktet på den som talar och spelar in deras röst för att göra det mer personligt och engagerande för den nya medarbetaren.

Med Loom-videor kan vi dela upp viktig information i videor på högst 2 minuter som är mycket specifika för varje uppgift, vilket gör det enkelt för kandidaterna att återvända till dem och titta på dem igen när det behövs. Det gör det också möjligt att snabba upp videon efter lyssnarens önskemål.

📌 Proffstips

Spela in, skicka och spela upp en klippvideo – allt inom en ClickUp-uppgift. Fånga hela skärmen, appfönstret och webbläsarfliken direkt, och lägg till och spela in din röst medan du skapar en genomgångsvideo. När du är klar med inspelningen kan du enkelt och direkt dela din klippvideo med ditt team eller nya medarbetare via en delbar länk, eller lägga in länken i en ClickUp-uppgift.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan att behöva skicka e-postkedjor eller hålla personliga möten.

Exempel 9: Skapa användarhandböcker för chefer och alla teammedlemmar

Fördelar

Teammedlemmarna kan lära sig mer om varje kollegas arbets-, kommunikations- och inlärningsstil.

Ger medarbetarna insikt i hur de ska bemöta personer och hantera situationer på arbetsplatsen.

Att förstå varje teammedlems preferenser kan bidra till sammanhållningen i teamet och förbättra kommunikationen och samarbetet.

Att lära känna varandra bättre och ta del av livet utanför arbetet kan bidra till att teamen kommer närmare varandra och att arbetsplatsen blir mer mänsklig.

📌 Proffstips

Skapa ett dokument med titeln ”Att arbeta med mig” i ClickUp och dela det med dina teammedlemmar. Inkludera användbar information som personlighetstyp, ledarstil och filosofier, kommunikationsstilar, mål, hobbyer och saker som irriterar dig!

Vi ber alla nyanställda att skapa en ”användarhandbok” för sig själva, vilket är ett kort dokument som innehåller lite information om deras uppväxt, yrkesbana, inlärningsstil, kommunikationspreferenser och hobbyer. Dessa nyanställda har också tillgång till användarhandböckerna för alla andra anställda i organisationen. Det är ett fantastiskt sätt att humanisera kollegor, särskilt i en distribuerad arbetsmiljö, och hjälper nyanställda att snabbt anpassa sig till sina teamkamrater och företagskulturen.

Vi ber alla nyanställda att skapa en ”användarhandbok” för sig själva, vilket är ett kort dokument som innehåller lite information om deras uppväxt, yrkesbana, inlärningsstil, kommunikationspreferenser och hobbyer. Dessa nyanställda har också tillgång till användarhandböckerna för alla andra anställda i organisationen.

Det är ett fantastiskt sätt att humanisera kollegor, särskilt i en distribuerad arbetsmiljö, och hjälper nyanställda att snabbt anpassa sig till sina teamkamrater och företagskulturen.

Exempel 10: Skapa ett introduktionsprogram med mentorer

Fördelar

Ger ytterligare stöd på jobbet

Hjälper till att stärka företagskulturen

Nya medarbetare kan dela sin introduktionsupplevelse med varandra

Anställda får en ansvarspartner som hjälper dem att hålla motivationen uppe

Hur andra gör det

Ett introduktionsprogram som verkligen fungerar i verkligheten är Onboarding Buddy Program. Det innebär att varje nyanställd tilldelas en erfaren medarbetare som tar hand om dem under de första veckorna på det nya jobbet. Onboarding-buddyn fungerar som den första kontaktpunkten och hjälper och guidar nyanställda. De ger stöd och insikt i företagskulturen och svarar på frågor. De underlättar onboarding-processen och gör upplevelsen av att byta jobb så smärtfri som möjligt.

Ett introduktionsprogram som verkligen fungerar i verkligheten är Onboarding Buddy Program. Det innebär att varje nyanställd tilldelas en erfaren medarbetare som tar hand om dem under de första veckorna på det nya jobbet.

Onboarding-buddien fungerar som den första kontaktpunkten och hjälper och guidar nyanställda. De ger stöd och insikt i företagskulturen och svarar på frågor. De underlättar onboarding-processen och gör upplevelsen av att byta jobb så smidig som möjligt.

Exempel 11: Erbjud mentorsprogram, individuella möten och utbildningsworkshops

Fördelar

Gör det möjligt för medarbetarna att växa 1 % varje dag, sätta upp SMART-mål och skapa tydliga karriärvägar.

Teammedlemmar som motiveras av karriärutveckling kan arbeta med rätt steg för att nå dit.

Främjar en positiv inlärningsmiljö och hjälper till att vässa mjuka och hårda färdigheter

Gör det möjligt för teammedlemmarna att se sin framtid inom företaget och förbättra personalbehållningen.

Hur andra gör det

För att integrera nya medarbetare och visa upp ClickUps kraftfulla funktioner anordnar vårt produkt- och systemteam ett fyra dagar långt utbildningsprogram med föreläsningar, praktiska experiment, kundberättelser och gruppdiskussioner som kallas Product Lab. Det är under dessa interaktiva sessioner som vi engagerar nya medarbetare med hjälp av personlighetstyper för att tänka empatiskt om våra kunder och applikationer för att kritiskt reflektera över hur vår plattform löser kundernas utmaningar. Vi har gång på gång hört hur mycket denna upplevelse har varit det ögonblick då produkten verkligen klickade för Crew-medlemmarna. 💡

För att integrera nya medarbetare och visa upp ClickUps kraftfulla funktioner anordnar vårt produkt- och systemteam ett fyra dagar långt utbildningsprogram med föreläsningar, praktiska experiment, kundberättelser och gruppdiskussioner som kallas Product Lab.

Det är under dessa interaktiva sessioner som vi engagerar nya medarbetare med hjälp av personlighetstyper för att tänka empatiskt om våra kunder och applikationer för att kritiskt reflektera över hur vår plattform löser kundernas utmaningar.

Vi har gång på gång hört hur mycket denna upplevelse har varit det ögonblick då produkten verkligen klickade för Crew-medlemmarna. 💡

Vi har insett att denna mentorsfas gör det möjligt för våra nya medarbetare att komma in i arbetet snabbare, snabbt anpassa sig till vår kultur och våra processer, och för oss att erbjuda rätt miljö, verktyg och stödsystem för att de ska kunna utmärka sig i sina roller från början. Detta gör det möjligt för oss att komma i kontakt med våra nya medarbetare så tidigt som möjligt i anställningsprocessen, bygga relationer med dem redan innan de börjar arbeta för oss och få en bättre förståelse för varje medarbetares styrkor och svagheter.

Vi har insett att denna mentorsfas gör det möjligt för våra nya medarbetare att komma in i arbetet snabbare, snabbt anpassa sig till vår kultur och våra processer, och för oss att erbjuda rätt miljö, verktyg och stödsystem för att de ska kunna utmärka sig i sina roller från början.

Detta gör det möjligt för oss att komma i kontakt med våra nya medarbetare så tidigt som möjligt i anställningsprocessen, bygga relationer med dem redan innan de börjar arbeta hos oss och få en bättre förståelse för varje medarbetares styrkor och svagheter.

Exempel 12: Be om kontinuerlig och ärlig feedback

Fördelar

Ger organisationen och ledarna insikt i hur framgångsrikt introduktionsprogrammet är.

Gör det möjligt för chefer att arbeta med utvecklingsområden och kontinuerligt förbättra processen.

Ger ledare idéer för kommande teamevenemang och hjälper dem att förstå verksamheten ur sina anställdas perspektiv.

Förbättrar den allmänna arbetstillfredsställelsen, medarbetarnas engagemang och personalomsättningen.

Låt medarbetarna växa med ditt växande företag

Behandla medarbetarna som jämbördiga bidragsgivare till verksamheten

Hur andra gör det

Professionell utveckling med fokus på psykologisk trygghet, empati och radikal uppriktighet är några viktiga initiativ som har ökat medarbetarnas engagemang enormt hos ClickUp. När medarbetarna verkligen känner att de är en del av något större än sig själva, återspeglas det inom företaget. När de känner att deras tankar, idéer och feedback värdesätts, ser de till att komma med lösningar. När alla, oavsett roll, inser att de bidrar till den psykologiska tryggheten i en organisation, arbetar alla hårt för att upprätthålla den.

Professionell utveckling med fokus på psykologisk trygghet, empati och radikal uppriktighet är några viktiga initiativ som har ökat medarbetarnas engagemang enormt hos ClickUp.

När medarbetarna verkligen känner att de är en del av något större än sig själva, återspeglas det inom företaget. När de känner att deras tankar, idéer och feedback värdesätts, ser de till att komma med lösningar. När alla, oavsett roll, inser att de bidrar till den psykologiska tryggheten i en organisation, arbetar alla hårt för att upprätthålla den.

Det var allt för denna omgång av exempel på introduktion av nya medarbetare! Nu är det dags att ge dig tips på hur du effektivt kan sätta upp och följa upp ditt introduktionsprogram och dina insatser. 🎯

Snabba tips för att sätta mål och mäta framgång

Nu hoppas vi att vi har hjälpt dig att få några bra idéer till ditt introduktionsprogram! Men för att säkerställa att det blir en framgång måste du sätta upp mål och mäta dina framsteg. Här är våra tips för att sätta upp mål och mäta framgång:

Använd projektledningsverktyg med funktioner för måluppföljning som hjälper dig att effektivt följa dina framsteg, identifiera hinder och mäta programmets framgång.

Sätt upp SMART-mål . Det innefattar både . Det innefattar både kort- och långsiktiga mål, och du måste sätta upp dina mål innan introduktionsprogrammet börjar.

Sätt upp tydliga mål för att följa upp framgångar. Dokumentera och hantera dina mål i ClickUp och koppla dem till dina uppgifter inom plattformen för effektivare uppföljning.

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

Organisera dina mål med mappar . Skapa mappar för att spåra sprintcykler, OKR, veckovisa medarbetarutvärderingar och andra viktiga teammål.

Använd ClickUps mall för företagets OKR och mål . Hjälp ditt team att komma igång och ge dem en strukturerad metod för måluppföljning.

Skapa en anpassad instrumentpanel i ClickUp. Samla allt ditt arbete på ett ställe och få en översiktlig bild av ditt arbete samt se viktiga detaljer om dina initiativs framsteg med ett ögonkast.

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att få en översikt över allt ditt arbete.

Använd ClickUps formulärfunktion . Skapa anpassade Skapa anpassade feedbackformulär som dina nyanställda kan fylla i före och efter introduktionen. När formuläret har fyllts i och skickats in skapar ClickUp automatiskt uppgifter utifrån svaren, så att du enkelt kan hålla koll på feedbacken, koppla uppgiften till dina mål och skapa åtgärdspunkter som hjälper dig att kontinuerligt förbättra introduktionen för dina anställda.

Skapa anpassade formulär i ClickUp för att samla in feedback och omvandla enkätsvar till genomförbara uppgifter – allt på ett och samma ställe.

Förbered dina nyanställda för framgång och skapa en perfekt introduktionsupplevelse

Medarbetarna är det mest värdefulla tillgången ett företag kan ha. Det är deras erfarenhet, förmågor, kunskaper och perspektiv som hjälper till att forma framtiden för ditt företag.

Precis som de investerar sin tid och energi i din organisation, gör du detsamma för dem och behandlar dem som affärspartners. 🤝

Attrahera och behåll de bästa talangerna genom att förstå vikten av ett gediget introduktionsprogram. Prova några av exemplen på introduktion av nyanställda som andra yrkesverksamma inom olika branscher har delat med sig av.

Skapa ett starkt första intryck, bygg upp en god relation, ge dem alla verktyg de behöver för att lyckas i sina roller och låt dem utvecklas i sin karriär inom din organisation. Det är trots allt de som känner verksamheten bäst.

Dessa personer är företagets röster och ansikten och hjärnorna bakom många av dina briljanta kampanjer, projekt och initiativ.

Det är dags att framtidssäkra din introduktion och använda ett arbetsverktyg som är skapat för hela din organisation – organisera dig, förbättra teamsamarbetet, systematisera dina processer och effektivisera dina introduktions- och talangutvecklingsprogram med ClickUp. 🚀