Hur man välkomnar en ny medarbetare till teamet (meddelanden + tips)

Minns du din första dag på jobbet? Den pinsamma småpraten, tveksamheten om du skulle ställa frågor eller låtsas att du hade koll på allt?

Dina nyanställda känner på samma sätt. De kommer in på kontoret och hoppas på ett varmt välkomnande, men undrar samtidigt tyst: ”Kommer jag att passa in här?”

Den här artikeln ger dig en steg-för-steg-plan för hur du välkomnar en ny medarbetare och får dem att tänka: ”Jag gjorde rätt val!”

Dessutom delar vi med oss av över 20 exempel på välkomstmeddelanden (från vänliga till professionella) som får nyanställda att känna sig välkomna och glada över att vara en del av ditt team.

Varför är det viktigt att välkomna en ny medarbetare på rätt sätt?

Ett varmt välkomnande är det som ger dina introduktionsmål en bra start. Här är varför:

🌼 Människor minns hur du fick dem att känna sig: Långt efter att de har glömt Wi-Fi-lösenordet eller var de hittar HR-policydokumentet kommer nya medarbetare att minnas en omtänksam introduktion, en liten present eller till och med ett varmt välkomstmeddelande ”vi är så glada att du är här”.

🌼 Trygga miljöer uppmuntrar till frågor: Med ett välskrivet välkomstmeddelande är det mer troligt att medarbetarna säger vad de tycker, ställer frågor, kommer med nya idéer och erkänner när de har fastnat. Denna öppenhet är guld värd under de första dagarna.

🌼 Din företagskultur talar högre än din karriärsida: När hela teamet tar sig tid att hälsa på eller äta lunch med den nyanställda visar det att detta är en grupp människor som bryr sig om varandra; kort sagt, det speglar din företagskultur.

🌼 Momentum är viktigt: Nyanställda som får ett genomtänkt välkomnande känner att de redan är en del av något bra. Och den energin återspeglas i deras arbete, deras självförtroende och deras bidrag.

🌼 Ghosting börjar med tystnad: Ibland accepterar nyanställda erbjudandet och försvinner sedan, vilket tyder på att det finns en bristande koppling mellan erbjudandet och startdatumet. Ett kort meddelande till nya medarbetare före start kan överbrygga den klyftan och skapa förväntan istället för tvivel.

👀 Visste du att? Enligt SHRM förbättrar strukturerad introduktion nyanställdas kvarhållande, och anställda är 69 % mer benägna att stanna i tre år. Det främjar tydlighet, självförtroende, engagemang och produktivitet. Ett varmt och personligt välkomstmeddelande sätter tonen, bekräftar att de fattat rätt beslut att ansluta sig och visar genuin uppskattning.

⭐ Utvalda mallar ClickUps mall för introduktionschecklista innehåller en komplett uppgiftslista som du kan återanvända och anpassa för olika roller och avdelningar när du introducerar nya teammedlemmar. Varför använda den? För att standardisera HR-processerna minskar risken för att viktiga steg missas och sparar tid för rekryteringscheferna. Få en gratis mall Spåra introduktionsprocessen med hjälp av ClickUps mall för introduktionschecklista. Anta att du introducerar två nya medarbetare: en inom marknadsföring och en inom teknik. Med hjälp av anpassade fält kan du registrera deras jobbtitel (t.ex. ”innehållsspecialist” eller ”backend-utvecklare”), avdelning, arbetsmejl och officiella startdatum. Du kan också lägga till ett önskat taggnamn, till exempel ”Jess” istället för ”Jessica”, så att kommunikationen känns mer personlig.

Hur välkomnar man en ny medarbetare till teamet?

Att välkomna en ny medarbetare handlar om att få de små detaljerna rätt. Låt oss bryta ner det.

1. Skicka ett e-postmeddelande före start

Tänk på e-postmeddelandet före start som det första välkomstmeddelandet du skickar några dagar (eller en vecka) innan den nya teammedlemmen officiellt börjar sin spännande resa. Det tjänar flera syften: det visar att du är glad över deras ankomst, hjälper dem att förbereda sig för den framgångsrika resan som väntar och lindrar ångesten inför den första dagen.

📩 Vad du bör inkludera i ett välkomstmejl före start:

Datum och tidpunkt för anslutning

Kontorets adress, information om parkering/transport, klädkod och instruktioner för första dagen

Introduktionsdokument som ska tas med (ID, formulär), inloggningsuppgifter och verktyg/programvara som de kommer att använda

Agenda för första dagen eller introduktionsschema för nyanställda

Översikt över roll, ansvarsområden och rapporterande chef

Teampresentation och sammanfattning av företagskulturen, handbok, policyer och värderingar

💭 Kom ihåg detta: Ett genomtänkt meddelande efter att jobberbjudandet har accepterats kan starta medarbetarengagemanget långt före den första arbetsdagen.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att skriva varma, genomtänkta introduktionsmejl.

Din nyanställda kommer in, redo att sätta igång, men hamnar istället i en situation där hen måste vänta på IT-avdelningen, leta efter lösenord eller är osäker på var hen ska sitta. Därför är det bra att förbereda arbetsplatsen i förväg så att hen snabbt kan komma igång och fokusera på att lära känna teamet.

💼 Här är vad du behöver förbereda i förväg:

Skrivbord eller fjärrinstallation redo (rent, organiserat och märkt om det är på kontoret)

Bärbar eller stationär dator konfigurerad med alla nödvändiga verktyg och utbildningsprogramvara

Tillgång till e-post, kommunikationsprogramvara, kalendrar och viktiga interna verktyg

Bygga upp VPN-åtkomst och behörigheter för interna system

Företagets merchandise (välkomstpaket, anteckningsböcker, t-shirts, vattenflaskor)

Åtkomst till delade enheter, mappar och dokumentationslänkar

Ett välkomstkort signerat av teamet eller en banner på deras arbetsplats med texten ”Välkommen, [Namn]!”

En viktig utmaning vid introduktionen som du måste undvika i detta skede är informationsöverflöd under de första dagarna.

Naturligtvis vill du ge dem den information de behöver för att kunna börja sitt arbete, men det sista du vill göra är att överväldiga dem med för mycket information. En lösning här är att hämta inspiration från Nordstorm. De delar en 30-sidig PDF-fil som detaljerat redogör för all information.

3. Presentera dem för teamet

Lämna inte introduktioner åt slumpen. Ta initiativet och presentera din nya medarbetare för viktiga teammedlemmar, såsom direkta kollegor, tvärfunktionella partners, deras chef och VD (om tillämpligt).

Detta ger dem klarhet om vem som gör vad och vem de ska vända sig till, och bygger tidigt upp en god relation med de personer de kommer att interagera mest med.

🤝 Tips för meningsfulla presentationer:

Planera in ett kort möte eller en morgonsamling för teamet på första dagen.

Gör en presentationsrunda där varje teammedlem berättar om sin roll och något roligt om sig själv.

Dela en kort biografi om den nyanställde i chattråden eller via e-post, inklusive en rolig detalj. Detta kan vara bra samtalsämnen som kollegorna kan prata om.

Visa dem runt på hela kontoret eller para ihop dem med en kollega som kan presentera dem på ett avslappnat sätt under lunchen eller en pratstund.

🎨 Kreativ inspiration: Prova kreativa idéer som anpassade välkomst-GIF:ar, handskrivna anteckningar eller introduktionsspellistor för att göra ett positivt intryck som de aldrig kommer att glömma.

Här är en mall som hjälper dig att göra det roligt och genomtänkt! 👇🏼

Få en gratis mall Skapa en mer sammanhängande och samarbetsinriktad arbetsmiljö med resurser som ClickUps mall för att presentera teamet.

4. Tilldela en kompis eller mentor

En buddy är en frivillig medarbetare som stöttar den nyanställde under de första veckorna.

De kommer vanligtvis från samma team eller roll, eller från en annan avdelning om du vill erbjuda tvärfunktionell exponering. Dessutom känner de till teamets arbetsflöden, interna verktyg och informell kunskap som hjälper den nyanställde att komma in i arbetet snabbare.

🫂 Tips för att skapa ett effektivt mentorsystem:

Planera regelbundna avstämningar: Planera in korta dagliga samtal under den första veckan, sedan varannan vecka eller efter behov för att upptäcka problem i ett tidigt skede.

Uppmuntra skuggning: Låt den nyanställde observera möten eller uppgifter som mentorn hanterar. Om rollerna skiljer sig åt kan mentorn ändå visa dem hur en typisk dag ser ut för att visa hur företaget fungerar.

Social integration: Kompisar bör bjuda in dem att delta i gruppkonversationer och se till att de inte äter ensamma, såvida de inte vill det.

Mentorskap (om tillämpligt): Om du fungerar som mentor, hjälp medarbetarna att sätta upp Om du fungerar som mentor, hjälp medarbetarna att sätta upp professionella mål , ge tidig feedback och koppla dem till viktiga intressenter utanför deras team.

🧠 Kul fakta: Netflix är ett bra exempel på detta. Cecili Reid, som började på Netflix som mjukvaruutvecklare, delar med sig av sin introduktionsprocess på företaget i ett personligt inlägg på Medium: ”När jag öppnade min e-post den första dagen fick jag en introduktionsplan från min introduktionskompis. En introduktionskompis är en dedikerad person i mitt team som visar nyanställda hur allt fungerar när de introduceras. Introduktionsplanen var anpassad för mitt team och mig och bestod av material jag skulle läsa eller saker jag skulle göra för att få mina inloggningsuppgifter och min arbetsmiljö på plats, samt förslag för att göra min introduktion smidigare. Jag arbetade igenom planen på min egen tid mellan teammöten eller introduktionssessioner och träffade min introduktionshandledare dagligen. Min handledare och planen var avgörande för att hjälpa mig att bestämma vad jag verkligen behövde fokusera på under min introduktion.”

🎯 Produktivitetstips: Effektivisera utbildningsprocessen genom att förbereda ett mentorsystem och ett välkomstpaket i förväg. Det säkerställer en smidig övergång och låter teamet fokusera på att uppnå fantastiska resultat. Men kompisen behöver inte vara en människa. 😉Du kan också ställa in en Autopilot-svaragent för de nyanställda, som kan konfigureras specifikt för att hjälpa dem med frågor som rör introduktionen.

Använd funktionen Auto-Answers Agent i ClickUp Chat för att hjälpa dina nya teammedlemmar att få information snabbare!

5. Dela en 30-60-90-dagarsplan

En 30-60-90-dagarsplan är ett dokument som delar upp en nyanställds introduktion i tre faser: de första 30, 60 och 90 dagarna.

Denna plan skapas av rekryteringschefen och hjälper till att:

Ställ tydliga förväntningar för varje fas

Ange mätbara milstolpar för att följa framstegen

Anpassa medarbetarens insatser efter teamets och företagets mål

Tidslinje Fokus Mål Dag 1–30 Lär dig och observera – Slutför utbildningsmoduler och efterlevnadskurser – Läs och bekräfta företagets policyer – Konfigurera konton, verktyg och systemintroduktion – Planera 1:1-möten med chefen och teammedlemmarna – Följ teamets samtal och dokumentera viktiga processer – Utför en uppgift med låg risk (t.ex. uppdatering av interna dokument, uppföljningsmejl) Dag 31–60 Börja bidra – Hantera grundläggande uppgifter eller kundkontakter självständigt – Ta ansvar för ett mindre projekt eller en del av ett större projekt – Uppnå 50–70 % av målen för nyckeltal (t.ex. antal lösta supportärenden) – Delta i teammöten med synpunkter eller uppdateringar Dag 61–90 Ta ansvar – Hantera ett helt projekt från start till mål – Uppnå 100 % av prestationsförväntningarna – Dokumentera och dela lärdomar eller förbättringar med teamet – Leda ett möte, en presentation eller en intern utbildning

För att skapa denna plan kan du använda ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan för att beskriva mål, resultat och milstolpar för varje fas. Den kopplar samman planering med genomförande – tilldela uppgifter till en specifik teammedlem med hjälp av det anpassade fältet "Vem ansvarar" och kategorisera varje uppgift utifrån tidsplanen med hjälp av "Onboarding-fas".

Få en gratis mall Följ nyanställdas framsteg under deras första 90 dagar med hjälp av ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan.

Mallen har en tavelvy som omvandlar alla introduktionsuppgifter till ett arbetsflöde i Kanban-stil.

Lagra alla introduktionsdokument i Referensvyn för enkel åtkomst. Det finns exempel på dokument, såsom kontrakt, användbara länkar, företagets helgdagar etc., som hjälper dig att komma igång, och du kan lägga till fler, såsom utbildningsmaterial och företagspolicyer, efter behov.

6. Anordna en välkomstlunch eller kaffe

Planera en teamlunch eller kaffe på den nyanställdes första dag, eller den första fredagen på en lokal favoritrestaurang. Betala också för deras måltid eller låt dem betala själva, beroende på din arbetskultur.

🍕 Tips för att göra det enkelt och roligt:

Reservera tid i allas kalendrar under den nyanställdes första vecka.

Välj en plats där människor kan prata (undvik mycket bullriga eller trånga platser). Om du känner till deras matpreferenser, ta hänsyn till det.

Kan du inte gå ut? Beställ pizza eller ta med lunch till kontoret.

Om det inte går att ordna lunch, ta med lite bakverk och kaffe och samlas i en lounge eller konferensrum för 30 minuters informell konversation.

För distansarbetande team kan du anordna en virtuell kaffestund på Zoom eller Teams. Alla tar med sig något att dricka och hoppar på ett samtal. Du får bonuspoäng om du skickar dem en snackbox eller ett Uber Eats-presentkort.

⚡ Mallarkiv: Om du vill skapa repeterbara HR-processer rekommenderar vi att du använder färdiga HR-mallar och formulär för detta. Se bara till att de kan anpassas efter ditt användningsområde, dina processer och dina dokument.

7. Lägg till dem i en särskild arbetsyta för introduktion

Börja med att skapa en centraliserad arbetsplats för introduktionen som innehåller:

Det är tillräckligt förvirrande att börja ett nytt jobb. Låt inte nyanställda behöva leta efter information om introduktionen för anställda i e-postmeddelanden och slumpmässiga Google Drive-mappar för att komma igång.

Viktiga dokument: Skapa och lagra viktiga dokument som personalhandboken, utbildningsguider, instruktioner för IT-installation, projektöversikter, företagspolicyer, vanliga frågor och en ordlista över interna verktyg och förkortningar.

Utbildningsuppgifter: Tilldela utbildningsmoduler som efterlevnadsutbildning, rollbaserad e-learning eller säkerhetssessioner som individuella uppgifter med tydliga instruktioner och deadlines.

Checklistor för nyanställda : Lägg till en checklista för viktiga saker som att fylla i HR-formulär, ställa in direktinsättning, genomföra säkerhetsutbildning eller träffa VD. Nyanställda kan bocka av varje punkt efterhand. Lägg till en checklista för viktiga saker som att fylla i HR-formulär, ställa in direktinsättning, genomföra säkerhetsutbildning eller träffa VD. Nyanställda kan bocka av varje punkt efterhand.

Kalender: Markera viktiga datum som orienteringsmöten, utbildningsdeadlines, välkomstluncher och 30-60-90 dagars uppföljningar. Lägg också till återkommande händelser, som veckovisa introduktionssamtal eller månatliga möten.

Så här gör vi på Clickup:

Som teknikchef på ClickUp är en av de största utmaningarna jag har ställts inför att göra introduktionsprocessen snabbare, mer intuitiv och mer värdefull (både för chefer och nyanställda). I åratal har introduktionen av nya tekniker varit långsam och ofta ineffektiv, men ClickUp AI har förändrat det helt. Så här har vi revolutionerat introduktionen på ClickUp: 𝟭. 𝗔𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗢𝗻𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲: ClickUp AI samlar all relevant introduktionsdokumentation, chattar och retrospektiver, så att nyanställda har allt de behöver till hands. 𝟮. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗤&𝗔 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗮𝗹-𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: Istället för att bläddra igenom föråldrade dokument kan nya ingenjörer ställa frågor i ClickUp och omedelbart få AI-drivna, kontextmedvetna svar. 𝟯. 𝗖𝗼𝗱𝗲𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: AI tillhandahåller sammanfattningar av viktiga kodkomponenter och arkitektoniska översikter, vilket minskar den tid som ingenjörer lägger på att försöka förstå kodbasens struktur. 𝟰. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝗵𝘀: Med ClickUp AI skapar vi skräddarsydda introduktionsupplevelser baserade på varje ingenjörs roll, vilket hjälper dem att bidra redan under sin första vecka.

❗️Är du redo att slippa kaoset med introduktionen med en miljon olika appar? Med ClickUp Brain MAX kan du välkomna nya teammedlemmar som ett proffs – allt från en kraftfull desktop-app. Du behöver inte längre skicka dem på en omöjlig jakt genom oändliga mappar, Slack-trådar eller spridda dokument. Brain MAX samlar allt: utbildningsmaterial, teamchattar, projektinformation och introduktionschecklistor är bara ett röstkommando eller en snabb sökning bort. Nyanställda kan ställa frågor högt, få omedelbara svar och till och med skapa sina egna introduktionsrapporter – utan tekniska problem eller förvirring. Det är introduktion, men smartare, snabbare och mycket mer mänskligt. Ge dina nya teammedlemmar självförtroendet att komma igång direkt och ge ditt företag ett försprång med Brain MAX – det enda verktyg du behöver för att göra introduktionen smidig och riktigt imponerande.

📚 Läs mer: Hur vårt introduktionsteam använder ClickUp

Över 20 välkomstmeddelanden för nya medarbetare

Perfekta välkomstmeddelanden lugnar nervositeten första dagen, ökar medarbetarnas engagemang och påminner dina nyanställda om att de fattat rätt beslut. För att hjälpa dig har vi sammanställt exempel på välkomstmeddelanden som du kan anpassa efter ditt företags ton och detaljer.

Det bästa av allt? Dessa meddelanden kan skickas via flera kanaler – lägg in dem i chatten, skicka dem via e-post, skriv dem på ett välkomstkort eller säg dem ansikte mot ansikte.

Vänligt och avslappnat

1. Hej [Namn]! Välkommen till teamet! 🎉 Vi är jätteglada att ha dig här. Säg till om du behöver något när du kommer igång; vi har alla varit ”den nya personen” någon gång, så vi är här för att hjälpa dig. Vi ser fram emot att börja arbeta med dig!

💡 Proffstips: Om du behöver inspiration kan du använda ClickUp Brain för att skriva ett bra välkomstmeddelande. Brain är ClickUps inbyggda AI-skrivassistent som kan integreras direkt i din ClickUp-arbetsyta.

2. Välkommen ombord, [Namn]! Jag är jätteglad att du har anslutit dig till oss. Vi har en tradition att gå och köpa kaffe på första dagen, så kom förbi mitt skrivbord runt klockan 10 så bjuder vi på en dryck efter eget val. Skål för ditt nya äventyr med [Företag]! ☕️

3. Hej, [Namn], det är din första dag! 😁 Välkommen till [Företag]. Vi ser fram emot att få se dina unika färdigheter i praktiken och hoppas att du kommer att trivas här. Din arbetsplats är redo och vi har till och med lagt en liten överraskning där åt dig. Ha det så kul och tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över!

4. ”Hurra, [Namn] är här! 🎉 Välkommen till vårt galna, roliga team. Vi är en pratsam grupp och kommer förmodligen att överväldiga dig med information och dåliga ordvitsar under den första veckan, men jag lovar att det bara är av kärlek. Vi är så glada att du är med oss, nu kör vi hårt tillsammans!”

5. ”Nytt jobb, nytt skrivbord, nya kollegor och ett varmt välkomnande! [Namn], vi är glada att du har anslutit dig till vårt team. Vi har hört fantastiska saker om dig och är hedrade över att du har valt att bidra med dina talanger till [Företag]. Kasta dig in, ställ frågor och låt oss göra ett fantastiskt arbete tillsammans. Välkommen!”

6. ”Hej och välkommen, [Namn]! Jag ville personligen säga hur glad jag är att du ansluter dig till vårt team. Jag minns min första dag här och hur många förkortningar jag inte förstod – oroa dig inte, du kommer snart att lära dig. 😅 Om du behöver hjälp med att tolka något eller något annat, så finns jag här. Välkommen till teamet!”

7. ”Välkommen, [Namn]. Vi har räknat ner dagarna tills du skulle börja hos oss! Din roll är så viktig för vår mission, och vi är jätteglada över att få någon av din kaliber till vårt team. Men först och främst: ta ett djupt andetag, njut av introduktionsprocessen och ha kul när du träffar alla. Vi är alla ivriga att lära känna dig!”

🌸 Vänlig påminnelse: Använd ett välformulerat meddelande med en positiv ton för att skapa förutsättningar för en nyanställds resa – det är en liten insats som gör stor skillnad.

Varmt och professionellt

9. Välkommen till [Företag], [Namn]! Vi är glada att ha dig ombord som vår nya [Jobbtitel]. Dina färdigheter och perspektiv kommer att vara en värdefull tillgång, och vi ser fram emot att se dig blomstra i din roll.

10. Hej [Namn], och välkommen till teamet! Att börja på en ny tjänst kan kännas överväldigande, men vi finns här för att stödja dig varje steg på vägen. Tveka inte att höra av dig – vi är glada att du är här.

11. Vi är glada att du har anslutit dig till oss, [Namn]. Du kommer att träffa det dynamiska teamet denna vecka och påbörja din introduktionsperiod. Vi är övertygade om att du kommer att komma igång snabbt och bidra på ett meningsfullt sätt.

12. Välkommen, [Namn]! Du har anslutit dig till ett team som värdesätter samarbete, utveckling och öppen kommunikation. Vi ser fram emot att arbeta med dig och är spända på vad vi kommer att åstadkomma tillsammans.

13. Välkommen till teamet, [Namn]. Vi har en lång och framgångsrik resa framför oss, och vi är glada att du är här för att vara en del av den. Ställ gärna frågor, dela med dig av innovativa idéer och anpassa dig i din egen takt.

14. Det är ett nöje att välkomna dig, [Namn]! Vi är glada att ha dig ombord och ser fram emot att se dina nya idéer och bidrag forma framtiden för vårt team.

15. Välkommen ombord, [Namn]! Din ankomst markerar början på ett nytt kapitel för både dig och vårt team. Vi ser fram emot att lära oss av dina nya perspektiv och samarbeta kring det som ligger framför oss. Låt oss åstadkomma fantastiska saker tillsammans.

🌸 Vänlig påminnelse: Inkludera ett meddelande i din teamchatt eller nyhetsbrev för att skicka lyckönskningar och betona hur spännande denna tid är för både företaget och den nyanställde.

Meddelanden till hela teamet

16. Välkommen [Namn] till [Företag]! 👏 [Namn] tillträder som [Befattning] och har stor erfarenhet inom [specifikt område]. Kul fakta: [han/hon/hen] älskar [hobby]! Låt oss alla se till att hen känner sig som hemma.

17. Varmt välkommen till [Namn]! De är nya på [Företag], men har med sig värdefull erfarenhet inom [bransch/verktyg/roll]. Om du får chansen, dela med dig av dina bästa tips för introduktionen eller din favorit tradition i teamet – de kommer att uppskatta stödet.

18. Team, hälsa på [Namn]! Från och med idag börjar [Namn] som [Jobbtitel] och har en gedigen bakgrund inom [område eller projekt]. Se till att hälsa på hen och hjälpa hen att komma till rätta!

19. Hjälp mig att välkomna [Namn] till teamet! 🎉 [Han/hon/de] är baserad i [Plats] och kommer att arbeta med [Projekt eller team]. Tveka inte att ta kontakt, säga hej eller bjuda in dem till en kort pratstund!

20. Välkommen, [Namn]! De börjar hos oss idag som vår nya [Jobbtitel] och kommer att delta i några möten denna vecka. Om du ser dem dyka upp, glöm inte att vinka och säga hej. Vi är glada att ha dem ombord!

21. Möt [Namn], vår nyaste [Jobbtitel], som börjar hos oss denna vecka! Deras första dagar kommer att handla om att lära sig rutinerna, så om du ser dem, presentera dig kort eller svara på eventuella frågor de kan ha. Låt oss hjälpa dem att få en smidig och välkomnande start.

🌸 Vänlig påminnelse: Se till att hela kontoret välkomnar den nya teammedlemmen med samma entusiasm. Gruppmeddelanden, korta introduktionsmöten eller en teamlunch kan få nya medarbetare att känna sig uppskattade direkt.

📚 Läs mer: Verktyg för att mäta anställdas produktivitet

Hur kan ClickUp effektivisera din introduktionsprocess?

Moderna HR-plattformar har inbyggda introduktionsfunktioner, såsom checklistor, formulär för elektronisk signatur och utbildningsmoduler. Men de kan kännas klumpiga, svåra att anpassa och kopplade från de verktyg som ditt team redan använder.

Med ClickUp kan du skapa dedikerade introduktionsutrymmen och arbetsflöden som är tydliga, lätta att hantera och redo att användas varje gång du välkomnar någon ny. Fördelarna är dubbla: nya medarbetare vet exakt var de ska börja och vad de ska göra, och HR-chefer kan automatisera pappersarbete, utbildningsscheman och välkomstmejl, så att nyanställda kan komma igång med mindre friktion.

ClickUps plattform för personalhantering hjälper HR-chefer att skapa strukturerade introduktionsprocesser. Du kan skapa en arbetsyta som kan återanvändas – när du har ställt in den för en nyanställd kan du använda den för nästa nyanställda och så vidare.

Så här fungerar det:

Skapa ett centraliserat arkiv

Undvik att skicka dussintals PDF-bilagor (via e-post eller Slack) och använd ClickUp Docs för att skapa, lagra och hantera relevanta introduktionsresurser – lättillgängliga på ett och samma ställe.

Du kan till exempel ha en ”Handbok för nyanställda” med en presentation av företaget, kärnvärden, en sammanfattning av policyer, länkar till fullständiga policydokument etc., eller ett dokument med ”Vanliga frågor för nyanställda” där vanliga frågor besvaras.

Skapa policydokument, SOP:er, medarbetarhandböcker, wikis och mycket mer med ClickUp Docs.

Du kan också tagga kollegor för att hjälpa den nyanställde direkt i dokumentet. Om de till exempel har en fråga om VPN-åtkomst i dokumentet "IT-installationsguide" kan de tagga IT-chefen och få svar på samma ställe.

Är du osäker på vad du ska inkludera i dina introduktionsdokument? ClickUp Brain kan hjälpa dig att komma igång. Det kan till exempel generera en detaljerad checklista för dag 1 som täcker allt som en nyanställd bör göra under sin första dag. Om du behöver en kulturguide kan du be AI att utarbeta avsnitt om ditt företags värderingar, hur beslut fattas och hur feedback delas.

Använd ClickUp Brain för att skapa guider och handböcker för ditt team.

Vill du få ut det mesta av ClickUp Brain? Titta på den här videon!

💡 Proffstips: Använd mallar för personalhandböcker för att få en färdig struktur för viktiga avsnitt som arbetstider, ledighetspolicy, kommunikationsnormer och förväntningar på teamet. Anpassa bara detaljerna för ditt företag och dela dem i introduktionsarbetsytan.

Tilldela introduktionsuppgifter

Onboarding är inte ett jobb för en enda person – det involverar HR, IT, rekryteringschefen, mentorn och den nyanställde.

Med ClickUp Tasks kan du tilldela uppgifter till rätt personer och koppla in flera teammedlemmar om det behövs. Du kan också lägga till observatörer så att de kan följa uppgiften utan att vara tilldelade den. Och ange förfallodatum för varje uppgift så att alla håller sig till schemat.

Tilldela introduktionsuppgifter till hela teamet och nyanställda med tydliga deadlines via ClickUp Tasks.

För uppgifter med flera steg kan du lägga till en checklista i själva uppgiften. Detta ger den nyanställde tydliga, överskådliga steg som hen kan bocka av under introduktionsperioden.

Anta att uppgiften är att ”konfigurera enhets- och systemåtkomst”. Så här ser checklistan ut:

Skapa checklistor för att spåra åtgärder i ClickUp Tasks

⚒️ Snabbtips: Om en uppgift är försenad kan du använda ClickUp Reminders för att skicka en snabb påminnelse till den ansvarige. På så sätt slipper du skicka uppföljningar eller undra om uppgiften har missats.

Spåra introduktionsprocessen

Det är lätt att tappa överblicken när flera personer introduceras samtidigt. ClickUp Dashboard ger en översikt över ditt introduktionsprogram genom att hämta data från dina uppgifter. Du kan se:

Vem är med i vecka 1, vecka 2 eller 30-60-90-uppföljningarna?

Vilka uppgifter är försenade, slutförda eller i riskzonen?

Vad återstår fortfarande från HR, IT eller cheferna?

Hur introduktionstiderna skiljer sig åt mellan olika roller

Visualisera nya medarbetares framsteg och introduktionstidslinjer i ett centralt ClickUp-dashboard.

📚 Läs mer: De bästa mallarna för prestationsutvärdering för att främja medarbetarnas utveckling

Planera smidig kommunikation

Onboarding utan en tydlig tidsplan leder till förvirring och förseningar. ClickUp Calendar löser detta genom att organisera alla onboarding-relaterade händelser och deadlines i en delad vy. Om planerna ändras är det bara att dra och släppa för att boka om, och ClickUp uppdaterar allt direkt – utan manuell uppföljning.

Planera introduktionsevenemang, utbildningar och avstämningar med ClickUps AI-drivna kalender.

Dessutom är ClickUp Chat den perfekta platsen där team kan ha snabba, fokuserade diskussioner direkt inom introduktionsuppgifter, dokument och tidslinjer.

Dela snabba uppdateringar, länkar och påminnelser med nya medarbetare med hjälp av ClickUp Chat.

Du kan också tagga teammedlemmar för att svara på medarbetarnas frågor, länka direkt till uppgifter eller dokument och till och med omvandla meddelanden (som ”Kan du boka in Janes 30-dagarsuppföljning?”) till en uppgift med ett enda klick. Och om en chatt utvecklas till en längre konversation kan du omedelbart starta ett Zoom-samtal från samma tråd.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

Automatisera och anpassa med färdiga mallar

ClickUp erbjuder även introduktionsmallar så att du kan starta din introduktionsprocess utan att behöva börja från scratch.

ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare beskriver introduktionsprocessen under den första dagen, den första veckan och de första 90 dagarna. Du får en strukturerad listvy för att spåra uppgifter och en samarbetsvy för att dela introduktionsresurser som policyer, checklistor och välkomstmeddelanden.

Få en gratis mall Anpassa introduktionsflöden med hjälp av ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare.

Mallen innehåller åtta uppgiftsstatusar som "Att göra", "Pågår", "Hjälp behövs" och "Klar för granskning". Spåra enkelt om en nyanställd har påbörjat sin IT-installation, har fastnat i att skicka in HR-formulär eller väntar på feedback om en avslutad utbildning.

Och det anpassade fältet "Onboardingvecka" låter dig veta om de behöver slutföra sin uppgift för vecka 1, att konfigurera verktyg, innan de går vidare till utbildningsmodulerna för vecka 2.

Skapa ett repeterbart sätt att introducera nya medarbetare med ClickUp

En oorganiserad introduktionsupplevelse kan göra att nyanställda känner sig vilsna och oengagerade redan innan de har börjat. ClickUp hjälper till att förenkla processen genom att samla allt på ett organiserat ställe.

Du kan dela introduktionsmaterial via Docs, tilldela ansvar och kontrollera framsteg med Tasks, ha snabba konversationer med teammedlemmar i Chat och hålla allt konsekvent med hjälp av fördesignade introduktionsmallar. Du kan också använda Dashboards för att få en realtidsvy över vilka introduktionsuppgifter som är klara, vilka som är försenade och var någon kanske har fastnat.

Vill du skapa enhetliga och välorganiserade introduktionsupplevelser? Registrera dig på ClickUp idag! 🙌