10 programvaruverktyg för att mäta medarbetarnas produktivitet 2025

Med dagens ökade förekomst av distansarbete och globalt distribuerade team kan det snabbt bli svårt att följa upp medarbetarnas produktivitet.

Att lära sig att bli mer produktiv kräver en nyanserad approach. Oavsett om du är chef för medarbetare på plats eller på distans bör programvara för medarbetarövervakning vara ett av de produktivitetsverktyg du använder.

Du måste naturligtvis hitta det rätta alternativet för dina behov. De bästa verktygen för att mäta medarbetarnas produktivitet ska öka medarbetarnas engagemang, inte minska det.

Verktyg för att mäta medarbetarnas produktivitet hjälper dig att få realtidsinsikter om dina teammedlemmars prestationer och engagemang. Med rätt verktyg kan du mäta medarbetarnas aktivitet för distansarbetande team, mobila enheter och mycket mer.

Vanliga funktioner i programvara för övervakning av medarbetarnas produktivitet inkluderar:

Automatisk tidrapportering

Analys av användarbeteende

Detaljerade produktivitetsrapporter med hjälp av produktivitetsmått och tidrapportering från anställda

Integration med uppgiftshanteringsprogramvara för att spåra den tid som anställda lägger på specifika uppgifter.

Fjärrstyrning av skrivbord för att registrera mätvärden, inklusive tangenttryckningar och appspårning

De flesta moderna produktivitetsverktyg använder automatisering. Det innebär att din programvara för medarbetarövervakning dynamiskt och kontinuerligt analyserar ditt teams produktivitet i bakgrunden. Du kan skapa en detaljerad rapport utifrån denna information för att hjälpa dig att hantera medarbetarnas prestationer på ett mer effektivt sätt.

Med rätt programvara för medarbetarövervakning kan du hantera ditt teams arbetsbelastning och förbättra produktiviteten. Du kan till och med identifiera och belöna den medarbetare som presterat bäst under en viss period.

Du kan använda all den information du får för att skapa bättre, mer objektiva och mer framgångsrika prestationsutvärderingar.

Den bästa programvaran för att övervaka anställda innehåller inte bara grundläggande funktioner för tidrapportering. Den kan hjälpa till med övervakning av distansanställda, vilket i slutändan bidrar till att förbättra organisationens prestanda.

Eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, detta kan vara det produktivitetsverktyg som ditt team har väntat på.

Använd det för att spåra ditt teams nyckeltal, optimera hur dina distansanställda använder sin arbetstid, identifiera interna hot mot teamets produktivitet och granska detaljerade projektrapporter för att skapa effektivare arbetsflöden.

Det bästa är att med rätt funktioner för övervakning av medarbetarnas produktivitet behöver dina verktyg inte alienera dina teammedlemmar. Du kan istället använda dem för att förbättra effektiviteten i ledningsmodeller, såsom mognadsmodellen för samarbetsbaserad arbetsledning, vilket hjälper både distansarbetande och kontorsbaserade medarbetare.

Spåra och förbättra medarbetarnas produktivitet med en komplett uppsättning verktyg och mallar från ClickUp.

Vi börjar vår lista med ett verktyg som är mycket mer än en enkel programvara för övervakning av anställda. Det är en omfattande lösning för arbetshantering, som naturligtvis inkluderar verktyg för uppföljning och uppgiftshantering som hjälper ditt team att lyckas.

Ja, det inkluderar grundläggande tidsspårning, men ClickUp går långt utöver denna grundläggande funktion. Det fokuserar på avancerade verktyg som lämpar sig för produktivitetsanalys, såsom detaljerade rapporter på uppgifts- eller projektnivå.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Time Tracking : Ett verktyg för att spåra anställdas aktivitet som kan användas på alla enheter för att förbättra din produktivitetsövervakning. Det inkluderar även ett tillägg för webbläsaren Chrome.

ClickUp Dashboards : Ett verktyg som ger omfattande och högkvalitativ insikt i enskilda projekt, vilket ökar produktiviteten.

ClickUp Goals : En funktion som kopplar samman önskade resultat med aktivt arbete, förbättrar uppgiftshanteringen och gör ditt arbete mer strategiskt.

ClickUp Projektvyer : Genom en rad olika alternativ får dina team bättre insikt i sitt arbete på det sätt som passar dem bäst.

ClickUp Docs : Redigeringsfunktion i realtid som förbättrar produktiviteten hos dina distansarbetande medarbetare och fungerar för team av alla storlekar.

Begränsningar för ClickUp

Det är inte en dedikerad mjukvarulösning för övervakning av anställda, vilket innebär att vissa funktioner (som spårning av anställdas plats eller användning av mus och tangentbord) inte är tillgängliga.

Vissa funktioner är begränsade i andra ClickUp-mobilappar, och avancerade funktioner är ofta endast tillgängliga för stationära datorer och bärbara datorer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Teramind

Via Teramind

Teramind är en mer enkel programvara för övervakning av anställda. Den ger möjlighet att övervaka anställdas beteende och plats på olika enheter, vilket hjälper till att förebygga interna hot, särskilt bland distansanställda.

Teraminds bästa funktioner

Avancerade affärsanalysrapporter som omvandlar övervakning av användaraktivitet till användbara insikter

Verktyg för hantering av anställdas integritet som skyddar viktig företagsinformation utan att kompromissa med övervakningens effektivitet.

Fjärrstyrd videoinspelning som förbättrar övervakningen av anställda och kan bekräfta misstänkt beteende hos anställda.

Tangenttrycksloggning och fjärråtkomst till skrivbord som förhindrar skadliga handlingar innan de blir ett hot mot företaget.

Teraminds begränsningar

Begränsat stöd för macOS och inget stöd för Linux, vilket innebär att endast företag som använder Microsoft Windows och mobila enheter realistiskt kan överväga detta alternativ.

En komplex initial installation kan minska de omedelbara fördelarna med dess avancerade verktyg för övervakning av anställda.

Teraminds prissättning

Startpaket: 12 USD/månad per användare

UAM: 23 USD/månad per användare

DLP: 27 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Teramind-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

3. Time Doctor

Via Time Doctor

Time Doctor är kanske det mest kända verktyget för att mäta medarbetarnas produktivitet på denna lista och har länge varit en standard för tidrapportering och produktivitetsanalys.

Time Doctor lever dock inte bara på sitt rykte. Installationen tar bara fem minuter, vilket gör det till ett användbart verktyg för både chefer och enskilda yrkesverksamma som vill följa upp sina scheman och förbättra produktiviteten.

Time Doctors bästa funktioner

Automatisk start när en medarbetare slår på sin dator, vilket gör det enklare att spåra medarbetarnas närvaro och arbetstider.

Automatiserad tidsuppföljning, vilket innebär att Time Doctor kan börja övervaka så snart en anställd påbörjar en uppgift.

Produktivitetsbetyg för enskilda webbplatser, som hjälper teammedlemmarna att identifiera var deras tid skulle användas på bästa sätt.

Idle tracking, en version av tangentloggning, känner av när anställda inte använder tangentbordet eller musen och markerar dem som inaktiva.

Begränsningar för Time Doctor

Begränsad mobil funktionalitet, vilket kan vara svårt när man arbetar på distans.

Komplex gränssnitt som kan vara svårt att navigera i

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 5,90 $/månad per användare

Standard: 8,40 $/månad per användare

Premium: 16,70 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

4. Whatfix

Via Whatfix

Whatfix är en plattform för digital adoption och analys. Även om den inte erbjuder medarbetarövervakning i strikt mening, kan den hjälpa team att lägga mindre tid på att lära sig ny programvara och mer tid på att dra nytta av dess fördelar.

Whatfix bästa funktioner

Interaktiva genomgångar och produktverktyg, vilket innebär att medarbetarna enkelt kan lära sig ny programvara.

Avancerad insikt i var medarbetarna spenderar sin tid på plattformen, vilket möjliggör mer relevanta utbildningsmöjligheter.

Enkel innehållsskapande för onboarding-chefer som vill förbättra medarbetarnas engagemang och produktivitet

Omfattande widgetbibliotek för att anpassa verktyget efter dina behov

Whatfix-begränsningar

Fungerar bäst med applikationer med ett enda flöde, så det är svårt att spåra medarbetarnas produktivitet för större appar med flera vägar.

Brist på avancerad analys, vilket gör det svårt att få ytterligare insikt i medarbetarnas aktiviteter

Whatfix-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Whatfix-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

5. Hubstaff

Via Hubstaff

Detta är ett så populärt program för att mäta medarbetarnas produktivitet att vi har skapat en lista över alternativ till Hubstaff. Men dess omfattande bibliotek med funktioner, inklusive fjärrhantering av personal och automatiserad tidrapportering, gör det fortfarande till ett värdefullt tillskott till denna lista.

Hubstaffs bästa funktioner

Automatiserade tidrapporter underlättar tidrapportering och schemaläggning för anställda.

Självhanterade produktivitetsverktyg, såsom vanespårning och daglig stand-up-övervakning, som enskilda teammedlemmar kan använda.

Geofencing för att spåra anställda och övervaka den tid som dina teammedlemmar tillbringar på varje arbetsplats.

Integrationer med Hubstaff Talent och Hubstaff Tasks, som lägger till uppgiftshantering och personalhantering till din svit för medarbetarövervakning.

Hubstaffs begränsningar

Aktiv och öppen tidsspårning kan vara stressande för enskilda teammedlemmar, vilket kan snedvrida produktivitetsmätningarna.

I vissa rapporter finns inga decimaler för timmar, vilket gör det svårare att övervaka ditt team på detaljnivå och optimera tidsplaneringen.

Hubstaffs priser

Startpaket: 4,99 $/månad per användare

Grow: 7,50 $/månad per användare

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 420 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 400 recensioner)

6. ActivTrak

Via ActivTrak

ActivTrak utmärker sig genom sina analysfunktioner. Även om det erbjuder i stort sett samma verktyg för produktivitetsuppföljning som andra på denna lista, skiljer det sig från mängden genom sina avancerade insikter och dashboards, vilket kan leda till mer välgrundade beslut.

ActivTraks bästa funktioner

En omfattande informationspanel om personalen ger omfattande insikter om teamets prestationer.

Automatiserad tidrapportering och platsinformation förbättrar produktivitetsuppföljningen för distribuerad personal.

Effektanalys hjälper dig att identifiera den potentiella effekten av organisatoriska förändringar på teamets prestanda.

Avancerad rapportering gör det möjligt att analysera dina bästa medarbetares prestationer i en given uppgift och tillämpa dessa insikter på hela teamet.

Begränsningar för ActivTrak

Installation och onboarding tar längre tid än för de flesta andra programvarulösningar för medarbetarövervakning på denna lista.

Att kategorisera webbplatser och aktiviteter kan ta lång tid, vilket fördröjer de initiala resultaten.

Priser för ActivTrak

Gratis

Essentials: 10 USD/månad per användare

Professional: 17 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ActivTrak-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 540 recensioner)

7. I Done This

Via I Done This

I Done This är ett grundläggande program för tidsövervakning som även innehåller vissa funktioner för uppgiftshantering. Det har medvetet få funktioner för att möjliggöra så hög produktivitet som möjligt hos medarbetarna.

I Done This bästa funktioner

Funktion för daglig incheckning som gör det möjligt för teammedlemmarna att snabbt uppdatera varandra om framstegen varje morgon.

Kommentarfunktion i rapporter som möjliggör motiveringar för olika typer av uppgifter

Teamsynkronisering gör det möjligt för chefer och deras team att fira framgångar och lära sig av misstag.

Ett rent och strömlinjeformat gränssnitt gör implementeringen och den dagliga användningen enkel.

Begränsningar för I Done This

Ett medvetet fokus på enkelhet innebär färre funktioner än vissa av de andra övervakningsprogrammen på denna lista.

Begränsad sökfunktion, vilket gör det svårt att hitta och sammanställa tidigare uppgifter.

Priser för I Done This

Kontakta oss för prisuppgifter

I Done This betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

8. ProofHub

Via ProofHub

Om du letar efter ett program för produktivitetsuppföljning med fokus på projektledning är ProofHub något för dig. Det lägger till strömlinjeformad och intuitiv projektledning till dina grundläggande funktioner för medarbetarövervakning, så att du kan bygga upp engagemang och produktivitet över tid.

ProofHubs bästa funktioner

Tidsspårningsfunktioner som kopplas direkt till enskilda uppgifter

Anpassade fält och arbetsflöden möjliggör även de mest unika projekten.

Rapportering på medarbetarnivå förenklar övervakningen av teamet

Integrationer med Slack och Microsoft Teams underlättar kommunikationen med dina distansarbetande medarbetare.

Begränsningar för ProofHub

Begränsat meddelandesystem innebär att teammedlemmarna kanske inte får påminnelser om uppgifter.

Olämpligt för avancerad projektledning, eftersom det saknar funktioner som centraliserade anteckningar, flera projektvyer och avancerade insikter.

ProofHub-priser

Essential: 45 $/månad för obegränsat antal användare

Ultimate Control: 89 $/månad för obegränsat antal användare

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

9. Teamwork

Via Teamwork

Även om Teamwork i första hand är ett projektledningsprogram, erbjuder det ändå många alternativ för att mäta medarbetarnas produktivitet. Med tidrapportering och resurshantering kan du öka engagemanget samtidigt som ditt team får mer gjort.

Teamworks bästa funktioner

Avancerade rapporter och hanteringsfunktioner hjälper till att balansera teamets kapacitet för mer realistiska och balanserade arbetsbelastningar.

Kundhanteringsfunktioner gör det möjligt för användare att lagra kunduppgifter, inklusive kommunikation och ekonomi, på ett och samma ställe.

Genom att spåra tid, budgetar och utgifter kan du bättre hantera återkommande intäkter.

Begränsningar för teamarbete

Vissa externa integrationer, såsom chatt- och CRM-funktioner, fungerar inte lika bra som dedikerade lösningar.

Att logga tid är inte alltid intuitivt, vilket begränsar möjligheterna att övervaka anställda.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket: 5,99 $/månad per användare

Deliver: 9,99 $/månad per användare

Grow: 19,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

10. SmartTask

Via SmartTask

SmartTask är ett annat specialiserat projektledningsprogram. Dess tidsuppföljningsfunktioner gör det till ett användbart verktyg för produktivitetsuppföljning. Varje medlem i ditt team kan spåra den tid de lägger på varje uppgift, antingen manuellt eller automatiskt, vilket ger en bättre bild av projektets behov och framgång.

SmartTasks bästa funktioner

Tid- och budgetuppföljning flödar automatiskt in i avancerade projektrapporter för mer omfattande insikter.

Omfattande anpassningsmöjligheter gör verktyget lämpligt för alla branscher och företagsstorlekar.

Gratis utbildning och introduktion gör den initiala installationen enklare.

Begränsningar för SmartTask

Tidsspårningsfunktionen kan frysa när flera flikar är öppna, vilket begränsar dess funktionalitet.

Användargränssnittet är rörigt, vilket gör det svårare att hitta viktig information om projekt och uppgifter.

Priser för SmartTask

Gratis för alltid

Premium: 7,99 $/månad per användare

Företag: 10,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av SmartTask

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Det kan vara svårt att hitta den bästa programvaran för övervakning av anställda. Det finns så många alternativ och sätt att säkerställa ditt teams produktivitet att det är lätt att skjuta upp beslutet.

Men det behöver du inte. Varför leta efter externa verktyg när ett gratis konto hos ClickUp innebär att du inte behöver leta längre?

Skapa ditt kostnadsfria konto idag och börja dra nytta av fördelarna med detta omfattande arbetshanteringsverktyg!