De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Hubstaff 2025

Med alla tidsbesparande tips, verktyg och tekniker som finns inom räckhåll är det inte längre någon ursäkt att tappa bort tiden. 😳

Din kalender kanske till och med är tidsblockerad ned till sekunden just nu!

Det är fortfarande svårt att veta var vår tid tar vägen under dagen, och ibland är det helt enkelt omöjligt att hitta bevis för varje minut som spenderats på jobbet! Vi förstår det. 🫶🏼

Tidshanteringsprogram som Hubstaff syftar till att lösa detta problem.

Med funktioner för att övervaka din personal, spåra tid på olika enheter och automatisera tidrapporteringsprocesser låter Hubstaff som varje chefs dröm! Men ärligt talat är det inte så i verkligheten. 🫠

Oavsett om du just nu kämpar med Hubstaff eller funderar på om det är rätt verktyg för dig, har du kommit till rätt ställe! Läs vidare när vi fördjupar oss i allt du behöver veta om Hubstaff innan du köper det och 10 av de bästa alternativen.

Vad är Hubstaff?

Tidsspårning i Hubstaff

Hubstaff är en programvara för tidrapportering som hjälper team att hantera sin personal genom tidsbaserade funktioner som rapporter, GPS-spårning, tidrapporter och fakturering. Fem olika produkter utgör Hubstaffs hela plattform för personalhantering:

Hubstaff Time för grundläggande tidrapportering och rapporter

Hubstaff Desk för tidrapporter, arbetsbevis och URL-spårning

Hubstaff Field för för teamhantering på plats

Hubstaff Tasks för allmän projektledning

Hubstaff Talent för att attrahera distansarbetare

Varje produkt har en separat prissättningsplan. Och även om deras användningsområden varierar något, stöds de alla av samma fyra pelare: tidsspårning, medarbetarövervakning, personalhantering och projektledning – men det är inom de tre första kategorierna som Hubstaff verkligen utmärker sig. Det finns massor av funktioner inom dessa fyra kategorier. Några av de mest populära är:

Tidsspårning på olika enheter

Automatiserade tidrapporter online

Tidsrapportering och insikter

Övervakning av anställdas URL, aktivitet, skärmdumpar och appar

Verktyg för schemaläggning och effektivitet för anställda

GPS-spårning

Lön och fakturauppföljning

Men innan du börjar ange företagskortet på Hubstaffs faktureringssida är det viktigt att ta hänsyn till dess begränsningar och utmaningar.

Vi älskar att öka produktiviteten lika mycket som alla andra, men till vilket pris? Tänk på att en produkt som Hubstaff – som kan ta skärmdumpar av dina anställdas skärmar var 10:e minut, visa sökhistorik och spåra musaktivitet – kan göra vissa medlemmar obekväma.

Denna typ av tidsdata kan vara utmärkt för att hitta luckor i produktiviteten och göra positiva förändringar för att fylla dem, men det finns andra sätt att övervaka tiden under dagen som helt enkelt inte ger en känsla av att vara övervakad.

Dessutom saknar Hubstaff viktiga projektledningsfunktioner, inklusive flera viktiga arbetsflödesvyer, samarbetsfunktioner, brainstormingverktyg, en dokumentredigerare och mycket mer.

För att inte tala om att det är dyrt! Om du ingår i ett team med fler än två personer tvingas du välja Hubstaffs Time Pro-plan, som kostar från 8,33 dollar per användare och månad.

Lyckligtvis behöver du inte nöja dig med detta! Du kan övervinna alla hinder med Hubstaff genom att istället investera din tid i ett av de bästa alternativen. 🙂

De 10 bästa alternativen till Hubstaff att prova just nu

Det krävs mycket mer än att bara spåra dina anställdas tid för att hantera projektets tid på rätt sätt. Det är vad du gör med informationen som gör skillnaden. Istället för att övervaka varje steg de tar, investera din tid och energi i ett alternativ till Hubstaff som kan göra mer med den tid du spårar!

Spåra tid enkelt och koppla loggar till uppgifter eller deluppgifter

ClickUp är den enda allt-i-ett-plattformen för produktivitet som är utvecklad för team i olika branscher för att samla deras arbete i en dynamisk kunskapsbas. Dess omfattande uppsättning tidsbesparande funktioner är utformade för att effektivisera processer, samordna teamets mål och hålla dem på rätt spår, inklusive anpassningsbara instrumentpaneler, en global timer och över 15 mycket visuella arbetsflödesvyer för att hantera produktiviteten från alla vinklar.

Oavsett om du omprioriterar dina dagliga uppgifter, justerar projektets tidsplan för att hålla budgeten eller fakturerar en kund, gör ClickUp allt detta enkelt och effektivt.

ClickUps bästa funktioner

Anteckningar, etiketter och taggar för sammanhang i varje tidsregistrering, samt avancerad filtrering och sortering.

Över 15 unika vyer, inklusive en arbetsbelastningsvy för att fördela uppgifter mellan teamet.

Flexibel tidrapportering för projekt som gör det möjligt att starta och stoppa tidräkningen från valfri enhet, uppgift eller fönster.

Anpassningsbara tidrapporter för en djupdykning i ditt teams produktivitet

Automatiserade formler för att noggrant beräkna din fakturerbara tid

Högkvalitativ rapportering som kan gruppera poster efter tidsuppskattningar datum och tid , fakturerbara eller icke-fakturerbara och mycket mer.

Mall: Använd ClickUps färdiga mallar för tidrapportering och mycket mer!

ClickUps begränsningar

Det kan ta lite tid att lära sig ClickUps omfattande funktionsuppsättning.

Vissa vyer erbjuds ännu inte i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 dollar per månad och användare

Företag : 12 dollar per månad och användare

Business Plus : 19 dollar per månad, per användare

Enterprise: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (5 510+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 510+ recensioner)

2. nTask

via nTask

nTask är ett program för samarbete och projektledning som hjälper team att hantera projekt, uppgifter, resurser, kommunikation och mycket mer. Det ger användarna möjlighet att hålla koll på sin arbetsbelastning med avancerade verktyg för uppgiftsorganisation, såsom anpassade listor och checklistor.

nTasks automatiska tidrapporteringsverktyg körs i bakgrunden. När timern stoppas loggar systemet minuterna/timmarna.

Arbetsplatsägare och administratörer kan se hur många timmar teammedlemmarna har lagt ner på att slutföra en uppgift. De individuella timmarna som en specifik resurs har arbetat med uppgiften kan visas genom att klicka på pilen bredvid deras namn.

Om du har glömt att stänga av timern, oroa dig inte! Uppgifts- och projektägare, arbetsplatsadministratörer och arbetsplatsägare har möjlighet att redigera och lägga till tid.

nTasks bästa funktioner

Dedikerade arbetsytor för bättre uppgiftshantering

Resursplanering och uppgiftsfördelning

Gantt-diagram och uppgiftsberoenden

Finansiella inställningar i projekt

Begränsningar med nTask

Det tar längre tid än normalt att bifoga stora filer när du delar dem.

Endast lämpligt för team med färre än 50 teammedlemmar.

nTask-priser

Premium : Från 20 $/månad för 5 användare

Företag : Från 60 $/månad för 5 användare

Företag: Kontakta nTask för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

3. Clockify

via Clockify

Clockify är en tidrapporteringsprogramvara som är utformad för att hjälpa dig hantera dina arbetstimmar och få mer gjort på kortare tid. Den passar för enskilda frilansare, team och företag av alla storlekar.

En unik funktion som Clockify erbjuder är att ändra starttiden för den igångvarande timern. Om du till exempel glömmer att starta timern i början av dagen kan du manuellt justera starttiden så att den speglar när du började arbeta. Denna funktion är särskilt användbar för dem som inte har för vana att spåra tid. Som ett resultat överdebiterar du inte kunderna eller arbetar fler timmar än du borde!

Clockifys bästa funktioner

Appar för Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS och Android

Kioskläge för att stämpla in och ut med en delad enhet

Diagram och aktivitetsfördelning på tidsdashboards

Blockera timmar i kalendern med ett klick

Clockifys begränsningar

Team kan behöva utbildning för att lära sig alla funktioner.

Saknar ett användarvänligt gränssnitt

Clockifys prissättning

Basic : 3,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Standard : 5,49 $/användare per månad, faktureras årligen

Pro : 7,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Enterprise: 11,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Clockify-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Clockify!

4. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track är ett användbart verktyg för frilansare som vill ha koll på sina uppgifter. Med möjligheten att spåra tiden som läggs på uppgifter kan de enkelt mäta och analysera sitt arbetsflöde. (Vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut om vad de ska lägga mer eller mindre tid på!)

Som ett resultat kan frilansare öka sin effektivitet genom att skapa repeterbara projektmallar och processer baserade på sina uppgiftsdata.

Genom intuitiva instrumentpaneler och rapporter erbjuder Toggl Track ett enkelt sätt att visualisera och förstå hur mycket tid som läggs på varje uppgift. Detta hjälper frilansare att bättre hantera sitt arbetsflöde och maximera sin produktivitet, vilket kan ha en direkt inverkan på företagets framgång.

Spåra tid med Toggl Track och ClickUp-integration !

Toggl Track bästa funktioner

Över 100 integrationer med Chrome- och Firefox-webbläsartillägg

Sammanfattande, detaljerade och veckovisa rapporter

Historiska faktureringspriser

Fasta gratispaket

Toggl Track-begränsningar

Medlemmar med gratisabonnemang kan inte fästa de mest använda tidsposterna för enkel åtkomst.

Inte lämpligt som ett fristående verktyg för uppgiftshantering.

Priser för Toggl Track

Team : 9 $/användare per månad, faktureras årligen

Företag: 15 USD/användare per månad, faktureras årligen

Toggl Spåra betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

5. Everhour

via Everhour

Everhour är en plattform för tidrapportering och resurshantering som är utformad för att hjälpa team att hålla ordning, samarbeta enklare och öka sin totala produktivitet.

Det har enkla, intuitiva gränssnitt för manuell tidrapportering, resursfördelning mellan projekt, automatiserad fakturering, budgetering av projekt och mycket mer. Genom att använda Everhours mångsidiga verktygssvit kan du effektivisera processerna inom din organisation utan att offra överskådlighet eller kontroll.

Ett annat användningsområde för Everhours tidrapporteringsfunktioner är att kategorisera standardtyper av ledighet. Det hjälper företag att hantera sin personalstyrka och säkerställa att de har rätt täckning när anställda är borta i veckor eller månader. Chefer kan till exempel använda dessa kategorier för att uppskatta hur många anställda som kommer att vara tillgängliga varje månad, vilket gör det möjligt för dem att bättre planera projekt och förutse arbetsbelastningen.

Kolla in Everhour och ClickUp-integrationen !

Everhours bästa funktioner

Budgetinställningar och arbetskraftskostnader

Planerad vs rapporterad uppgiftsprogression

Sammanfattande diagram

Tidslogg och tidsgodkännanden

Everhours begränsningar

Brist på avancerade anpassningsmöjligheter för tidssammanfattningar jämfört med andra Hubstaff-alternativ på denna lista.

Saknar tidskategorier för förbättrad tidrapportering för anställda.

Everhour-priser

Gratis

Lite : 5 $/användare per månad, från 2 användare

Team: 8 $/användare per månad, från 5 användare

Everhour-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. DeskTime

via DeskTime

DeskTime spårar anställdas produktivitet så att chefer, team och anställda kan mäta sin prestation och identifiera trender. Plattformen samlar in data om den tid de lägger på olika uppgifter och applikationer.

Tidsspårningsprogramvaran erbjuder också olika verktyg som hjälper chefer att identifiera områden där anställda kan göra positiva förändringar för att uppmuntra bättre produktivitet. Ett poängsystem motiverar anställda att vara produktiva, medan hälso- och välbefinnandeuppföljning uppmuntrar till en sundare balans mellan arbete och privatliv.

DeskTimes bästa funktioner

URL- och appspårning

Pomodoro-timer

Skiftplanering

Anpassade rapporter

DeskTimes begränsningar

Inte lämpligt för team som utför uppgifter utanför skärmen.

Begränsade grundläggande funktioner i gratispaketet

Priser för DeskTime

Lite : Gratis för endast 1 användare

Pro : 6,42 $/användare per månad, faktureras årligen

Premium : 9,17 $/användare per månad, faktureras årligen

Enterprise: 18,33 $/användare per månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av DeskTime

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

7. Harvest

via Harvest

Harvest är ett verktyg för tidrapportering som hjälper företag och team att hålla koll på sina timmar, projekt och budgetar. Med Harvest kan användarna enkelt spåra timmar som lagts på uppgifter, granska tidrapporter i realtid, enkelt skapa fakturor och hantera utgifter mer effektivt.

Användare har möjlighet att spåra tid från sin webbläsare, dator eller mobil. Detta gör det möjligt för anställda att noggrant registrera den tid de lägger på olika uppgifter, även när de inte är på kontoret. Detta kan hjälpa till att identifiera ineffektivitet och områden där tid slösas bort, vilket gör det möjligt för chefer att optimera sina scheman.

Harvests bästa funktioner

Kapacitetsrapportering för att förstå teamets arbetsbelastning

PayPal- och Stripe-integrationer för att betala fakturor online

Anpassade tidspåminnelser för konsekvent tidrapportering

Dashboards för tid och projekt

Harvests begränsningar

Brist på funktion för att tilldela tid i batcher för arbetsgivare som arbetar med flera frilansare

Den kostnadsfria planen inkluderar endast en plats och två projekt ( kolla in dessa alternativ till Harvest ).

Harvests prissättning

Gratis : 1 plats, 2 projekt

Pro: 10,80 $/plats per månad, faktureras årligen

Harvest-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

8. Time Doctor

via Time Doctor

Företag, team och individer kan spåra och optimera sina arbetsflöden med Time Doctor, en dedikerad programvara för tidsspårning. Användare kan fatta välgrundade beslut om sina dagliga aktiviteter baserat på detaljerad information om hur de använder sin tid.

Med Time Doctor kan användare skapa anpassade aviseringar, dela upp projekt i uppgifter och deluppgifter, kategorisera uppgifter, ställa in tidsgränser för aktiviteter, analysera produktivitetsnivåer med detaljerade rapporter och mycket mer. Time Doctors avancerade funktioner gör det möjligt för företag att förbättra effektiviteten, minska slöseriet och öka produktiviteten.

Kolla in integr ationen mellan ClickUp och Time Doctor !

Time Doctors bästa funktioner

Widget för balans mellan arbete och privatliv för att övervaka anställdas tidrapportering och arbetsbelastning

Skärmdumpar, skärminspelningar och aktivitetsnivåer

Klientinloggning

Offline-tidsspårning

Time Doctors begränsningar

Skärmövervakning kan fånga personlig information när den tar skärmdumpar slumpmässigt.

Saknar inbyggda projektledningsverktyg jämfört med andra Hubstaff-alternativ på denna lista.

Priser för Time Doctor

Basic : 70 $/användare per år

Standard : 100 $/användare per år

Premium: 200 $/användare per år

Betyg och recensioner av Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

9. Paymo

via Paymo

Paymo är ett tidrapporteringsverktyg som låter företag hålla koll på hur mycket tid anställda lägger på olika uppgifter, projekt och kunder. Paymos automatiska rapporter ger till exempel en översikt i realtid över anställdas aktiviteter och fakturerbara timmar, vilket gör det möjligt för chefer att fatta välgrundade beslut om resursfördelning och budgetering.

Genom att använda tidsloggdata kan kunderna få korrekta fakturor, vilket kan leda till förbättrade kundrelationer och högre intäkter. Paymos tidsspårningsverktyg kan också användas för att spåra både fakturerbar och icke-fakturerbar tid, vilket gör det möjligt för företag att bättre förstå sina kostnader och optimera prissättningen.

Sammantaget erbjuder tidsregistreringsverktyget Paymo en rad funktioner som kan hjälpa företag att förbättra sin prestanda, öka produktiviteten och effektivisera sina faktureringsprocesser.

Paymos bästa funktioner

Widget för Mac, Windows och Linux

Inställningar för anpassning av tidrapporter

Tidrapporteringskort för teammedlemmar

Projektberäkningar och fakturering

Paymos begränsningar

Ingen avancerad uppgiftshantering i gratispaketet

Integrationer endast tillgängliga i betalda abonnemang

Paymos prissättning

Gratis

Starter : 4,95 $/användare per månad, faktureras årligen

Små kontor : 9,95 $/användare per månad, faktureras årligen

Företag: 20,79 $/användare per månad, faktureras årligen

Paymo-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

10. Timely

via Timely

Timely är en produktivitetsapp som är bäst för distansarbetare för att identifiera produktivitetstrender i arbetet. Den är utformad för att förenkla hur människor organiserar sitt arbete och sina scheman. Med Timely kan du enkelt spåra din tid för alla projekt med bara några klick.

Appen har också ytterligare viktiga funktioner som detaljerade rapporteringsverktyg, budgeteringsverktyg och målspårning i realtid. Detta gör att du enkelt kan övervaka hur mycket tid du lägger på varje projekt eller uppgift och identifiera områden som kan förbättras för att öka produktiviteten. Dessutom integreras den med populära tjänster som Google Kalender, Quickbooks, Azure och andra för att göra projektledning enklare än någonsin tidigare.

De flesta programvaror för tidrapportering är utformade för att övervaka anställdas användning av appar och datorer. Om du har en policy mot övervakning på arbetsplatsen är denna programvara något för dig!

Timelys bästa funktioner

Översikt över projektplanen i realtid för att förebygga hotande utmaningar

Arbetsflödesuppföljning för att övervaka specifika uppgifter

Automatiska tidrapporter för korrekt fakturering

Spårning av arbetsaktivitet i bakgrunden

Begränsningar i tid

Problem med AI-prestanda orsakar mer arbete för användarna att felsöka.

Tidsnoggrannhet kan vara besvärligt om du byter tidszoner.

Aktuell prissättning

Starter : 9 $/användare per månad, faktureras årligen

Premium : 16 $/användare per månad, faktureras årligen

Obegränsat: 22 $/användare per månad, faktureras årligen

Aktuella betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Skapa förtroende och öka produktiviteten med ClickUp

Ärligt talat är denna lista bara en liten del av de bästa alternativen till Hubstaff. Men du behöver inte fortsätta leta efter den bästa tidsspårningsprogramvaran när vi har presenterat den bästa för dig. 🏆

ClickUp är den enda produktivitetslösningen som kan hjälpa dig att spara tid, förbättra produktiviteten och öka lönsamheten över hela linjen! Med hundratals tidsbesparande funktioner är det det perfekta alternativet till Hubstaff för alla team.

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Få tillgång till obegränsade uppgifter, flera projektvyer, flexibel tidrapportering och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag och se din produktivitet nå nya höjder. 🏔