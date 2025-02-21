De 13 bästa programvarorna för personalhantering 2025

Minns du sagan om en far som bad sina söner att bryta ett knippe pinnar? Tillsammans är pinnarna obrytbara, men var för sig går de lätt av. Lärdomen? Teamwork och stark ledning är nyckeln till framgång i affärslivet.

Men teamwork räcker inte. Bra team behöver fortfarande smart ledning, och idag är det nästan omöjligt utan hjälp av teknik.

Undrar du var du ska börja? Vi har sammanställt de 13 bästa programvarorna för personalhantering för att hjälpa dig med schemaläggning, frånvarohantering, produktivitetsuppföljning, arbetssäkerhet och allt däremellan.

Vad är personalhantering?

Personalbrist. Oorganiserad resursfördelning. Exploderande lönekostnader. Mardrömmar när det gäller efterlevnad av arbetslagstiftningen.

Allt detta är symptom på dålig personalhantering.

🍪 Men hur ser en bra personalhantering ut? Kort sagt är det konsten och vetenskapen att se till att dina anställda är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och gör rätt saker samtidigt som allt är kostnadseffektivt och effektivt.

För att nå dit krävs dock en bra personalhantering som:

Budgetering : Spåra kostnader för varje plats för att undvika obehagliga överraskningar på lönedagen.

Schemaläggning : Se till att medarbetarna har balanserade scheman som uppfyller både företagets och deras personliga behov.

Prognoser : Förutse personalbehovet utifrån data som kundernas efterfrågan, vädertrender eller till och med tidigare högsäsongers galenskap.

Tidrapportering : Övervaka närvaro, ledighet och övertid för att hålla produktiviteten på rätt spår.

Efterlevnad av regler : Håll dig på rätt sida av arbetslagar, löneregler och kollektivavtal.

Analys: Bearbeta data till rapporter för att upptäcka trender och förbättra beslutsfattandet.

📌 Exempel: Låt oss ta ett typiskt scenario inom kontaktcenterbranschen – ett callcenter som hanterar hundratals kundförfrågningar dagligen. Utan effektiv personalhantering kan det under rusningstider uppstå överbelastning för agenterna och långa väntetider för kunderna, medan personalen under lågtrafik kan bli sysslolös.

Fördelar med personalhantering

Vill du minska arbetskraftskostnaderna och förhindra att dina bästa medarbetare funderar på att säga upp sig? Det är precis vad personalhantering erbjuder.

86 % av en anställds arbetsplatstillfredsställelse är direkt kopplad till deras relation till ledningen.

✨ Sammanfattning: Bra ledning = nöjda, produktiva team.

Här är fördelarna med att använda ett bra verktyg för personalhantering:

Förbättrad produktivitet : Optimerar scheman och hanterar effektivt medarbetarnas tid för att öka personalens produktivitet.

Kostnadsminskning : Minimerar arbetskraftskostnaderna genom att prognostisera efterfrågan. Minskade personalkostnader bidrar ytterligare till en korrekt fördelning av resurserna inom organisationen.

Medarbetarnas engagemang : Erbjuder flexibel schemaläggning och bättre översikt över arbetstider, vilket leder till högre medarbetarnöjdhet.

Noggrann tidrapportering : Automatiserar tid- och närvarorapportering för att eliminera manuella fel och säkerställa korrekt löneutbetalning.

Förbättrad schemaläggning : Matchar medarbetarnas tillgänglighet, kompetens och arbetsbelastning för att skapa effektiva scheman.

Datadrivna beslut : Tillhandahåller realtidsdata om medarbetarnas prestationer och arbetskraftskostnader för smartare beslutsfattande.

Efterlevnad av regler : Automatiserar efterlevnadsuppgifter för att säkerställa att arbetslagar och regler följs.

Säkrare arbetsplats : Identifierar potentiella säkerhetsrisker genom att övervaka arbetsmönster och scheman.

Förenklade HR-processer : Automatiserar repetitiva HR-uppgifter som schemaläggning och tidrapportering för ökad effektivitet.

Affärsinsikter: Analyserar personaluppgifter för att upptäcka trender och förbättra den strategiska planeringen.

🧠 Visste du att: Enligt Deloitte upplever företag med väl implementerade personalhanteringslösningar en förbättring på upp till 20 % i medarbetarnöjdhet och en minskning på 15 % i personalkostnader.

Vad ska du leta efter i en personalhanteringsprogramvara?

Fristående WFM-plattformar ger en avkastning på 12,24 dollar för varje investerad dollar. Det är en bättre avkastning än ditt favoritkaffekort.

För att få ut mesta möjliga av din investering bör du dock välja en personalplaneringsprogramvara med dessa nödvändiga funktioner.

Funktioner för fjärrhantering : Gör det möjligt för chefer att tilldela uppgifter, komma åt scheman och skapa rapporter varifrån som helst – eftersom arbetet inte alltid utförs bakom ett skrivbord.

Analys och rapportering : Spårar medarbetarnas prestationer, identifierar trender och ger datadrivna insikter för att förbättra personalplaneringen och verksamheten.

Användarvänliga verktyg : Förenklar centrala HR-funktioner från e-post och schemaläggning till uppföljning av projektets framsteg – ingen doktorsexamen i personalhanteringssystemteknik krävs.

Automatisering: Minskar manuella uppgifter, säkerställer att inga detaljer faller mellan stolarna och ger cheferna mer tid att fokusera på övergripande strategier.

Här är de 13 bästa verktygen för personalhantering som är utformade för att hantera allt från schemaläggning av anställda till prestationsövervakning (och göra ditt liv enklare).

1. ClickUp (Bäst för HR-projektledning och personaloptimering)

Det kan verka som att HR bara handlar om att anställa personal, men deras ansvar sträcker sig långt bortom det – att minska rekryteringskostnaderna, optimera processeffektiviteten och följa upp medarbetarnas engagemang.

HR hanterar också utmaningar som att minska ras- och könsdiskriminering, jämföra prestationsmått och begränsa otillåten övertid.

Med så många mål och mätvärden behöver alla organisationer ett planerings- och hanteringsverktyg som kan hålla jämna steg.

ClickUp klarar detta utan problem genom att kombinera uppgifts- och projektledning med smidig kommunikation och vara den verkliga allt-i-ett-appen för arbetet.

Börja använda ClickUp Säkerställ ett smidigt samarbete mellan HR, chefer och anställda med ClickUp.

ClickUp för HR-team effektiviserar personalhanteringen genom att centralisera medarbetardata, spåra rekryteringsprocesser och automatisera onboarding-arbetsflöden – allt på en och samma plattform.

Med ClickUp Goals kan du ställa in och följa upp organisatoriska mål i numeriska, monetära, sant/falskt- eller uppgiftsformat. Kombinera mål från olika team till enhetliga mål, tilldela deadlines, skapa resultatkort och dela mål inom hela organisationen med anpassningsbara åtkomsträttigheter.

När målen är fastställda gör ClickUp Views det enkelt att följa upp dem. Anpassa över 15 vyer med fält som förfallodatum, prioritet eller uppgiftsägare. Till exempel:

Listvy : Organiserar uppgifter efter viktiga fält som deadlines och ägarskap.

Kalendervy: Visualiserar aktiviteter efter datum och varaktighet

💡 Proffstips: Med hjälp av ClickUps mall för medarbetarregister kan du hålla alla medarbetardata uppdaterade och dela upp dem i olika vyer för att få realtidsinformation om teamstrukturer och närvaro.

Eftersom vi pratar om att spåra saker, gör ClickUp Dashboards det ännu enklare att övervaka resultaten.

Övervaka resultaten och se till att medarbetarna inte överbelastas med arbete med ClickUp Dashboards

Skapa rapporter i realtid om mått som medarbetarnas prestationer, engagemang och anställningstider, och presentera dessa insikter i visuellt tilltalande presentationer för intressenterna.

Med över 50 kort anpassade efter HR-behov kan instrumentpanelerna lyfta fram viktiga data såsom tillsatta tjänster, tid till anställning eller teamets produktivitet.

En stor del av HR-arbetet handlar om kommunikation, och ClickUps samarbetsverktyg gör detta enkelt.

Med ClickUp Docs kan du centralisera organisationens policyer, kunskapsbaser och resurser, uppdatera dem och dela dem med anpassningsbara behörigheter. Om du inte vill skapa dokumentation från grunden kan ClickUp HR SOP-mallen hjälpa dig att strukturera dina HR-processer bättre, säkerställa att teamen är samordnade och att medarbetarna förblir motiverade.

Lagra all viktig information om anställda och nyanställda på ett ställe med ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards är en annan användbar funktion, perfekt för att skapa tankekartor (till exempel organisationsscheman) eller planera arbetsflöden (för rekrytering, introduktion, avgångar etc.).

Slutligen finns ClickUp Brain, en kontextmedveten AI som är utformad för att hjälpa dig att beta av din att göra-lista. Från att utarbeta ett meddelande om belöningar till anställda till att sammanfatta mötesanteckningar till genomförbara uppgifter – ClickUp Brain fungerar i stort sett som en personlig assistent.

Skapa rapporter, mötesreferat och personliga e-postmeddelanden med ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner

Hantera HR-mål och arbetsflöden mer effektivt med hjälp av visningsalternativ som tabell, lista, formulär, kalender och arbetsbelastning.

Automatisera repetitiva uppgifter som uppgiftsskapande, statusuppdateringar och tilldelningar med över 100 fördefinierade automatiseringsmallar (eller skapa dina egna).

Övervaka projektmilstolpar, HR-KPI:er och personalplaneringsmått på ett ögonblick med anpassade instrumentpaneler.

Centralisera policyer, personalhandböcker och rekryteringsplaner med lättanvända och delbara ClickUp Docs.

Begränsningar i ClickUp

Mobilappen har inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

☕ Användarrecension: ClickUps flexibilitet imponerade på en G2-recensent, som nu använder programmet för att spåra allt från försäljningsintäkter och CRM-uppgifter till personliga ärenden som att förnya pass.

2. Rippling (bäst för enhetlig personal- och HR-hantering)

via Rippling

Har du någonsin behövt stressa för att rätta till fel i löneberäkningen strax före löneutbetalningen eller tillbringat timmar med att hantera medarbetarnas scheman i olika system? Lägg till utmaningen med global efterlevnad, så är du nästan garanterat på väg mot administrativ utbrändhet.

Det är där Rippling kommer in – genom att kombinera lönehantering, HR, IT och utgiftshantering i en och samma plattform.

Oavsett om du hanterar skiftplaner, globala entreprenörer eller personalutbildning förenklar Ripplings integrerade verktyg din dagliga verksamhet.

Ripplings bästa funktioner

Spårar anställdas arbetstid med en klocka som aktiveras med ett klick, automatiserade tidrapporter och efterlevnadskontroll.

Skapa scheman med ett dra-och-släpp-gränssnitt som säkerställer kostnadseffektiva arbetspass och efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser.

Automatisera arbetsflöden med en kodfri visuell redigerare som kombinerar data från HRIS, löne- och schemaläggningsverktyg.

Få detaljerade anpassade rapporter med data från Rippling och integrationer, med formler för avancerade insikter.

Få tillgång till mer än 600 färdiga integrationer och synkronisera personaluppgifter smidigt mellan olika plattformar.

Rippling-begränsningar

Det kan vara svårt att få tillgång till demoversioner och offerter på grund av begränsningar från säljteamet.

Mobilappen saknar full funktionalitet jämfört med desktopversionen.

Kundsupport är endast tillgänglig för administratörer, vilket fördröjer lösningen för anställda.

Rippling-prissättning

Anpassade priser

Rippling-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 5 920 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (3 460+ recensioner)

☕ Användarrecension: En recension på Capterra noterade att Ripplings användarvänlighet och guidade implementering gjorde onboarding smidigt, medan dess anpassnings- och automatiseringsfunktioner enkelt kunde anpassas till befintliga policyer och processer.

3. BambooHR (Bäst för att förenkla HR-processer för små till medelstora företag)

via BambooHR

Om du kämpar med manuella HR-uppgifter som att hantera ledighet, lönehantering eller introduktion av nyanställda, förenklar BambooHR dessa utmaningar med en lättanvänd plattform.

Den centraliserar dina HR-funktioner, från rekrytering till prestationshantering, och är särskilt utformad för små och medelstora företag.

BambooHR:s bästa funktioner

Centraliserade medarbetarregister som effektiviserar datahantering och rapportering

Använd det inbyggda systemet för hantering av jobbsökande (ATS) för att enkelt publicera jobbannonser, samla in CV och boka intervjuer.

Automatisera spårningen av ledighet med aviseringar till chefer för att säkerställa smidig ledighetshantering.

Anpassa verktyg för prestationshantering, inklusive själv- och chefsevalueringar med automatiska påminnelser.

Samla in användbar feedback och förbättra måtten på medarbetarnas engagemang med hjälp av medarbetarundersökningar med eNPS-poäng för att

BambooHR:s begränsningar

Prissättningen är inte transparent och kräver att man kontaktar säljteamet för en anpassad offert.

Tidrapportering och förmånsadministration är endast tillgängliga som betalda tillägg.

Lönefunktionerna är begränsade till anställda i USA.

Priser för BambooHR

Anpassade priser

BambooHR-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 430 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 980 recensioner)

4. Connecteam (Bäst för team utan fasta arbetsplatser och effektiviserade arbetsprocesser)

via Connecteam

Att hantera en mobil personalstyrka medför unika utmaningar – uteblivna incheckningar, bristande kommunikation och byte av arbetspass kan störa hela din schemaläggning.

Connecteam är utformat för att hantera dessa problem genom att erbjuda en centraliserad app som är särskilt anpassad för team utan fasta arbetsplatser.

Oavsett om det gäller tidrapportering, schemaläggning av medarbetare eller kommunikation i realtid, ser Connecteam till att alla är på samma sida.

🧠 Visste du att: 74 % av de anställda känner sig lyckligare när de arbetar på distans. Ännu mer överraskande är att 50 % av de tillfrågade anställda skulle acceptera en lönesänkning för att behålla denna möjlighet.

Connecteams bästa funktioner

Säkerställ korrekta incheckningar och förhindra tidstöld med hjälp av tidsspårning med GPS-geofencing.

Anpassa personalplaneringen, inklusive vikarier och tillgänglighetsuppföljning.

Använd mobilanpassade kommunikationsverktyg som livechatt, enkäter och företagsuppdateringar för engagemang i realtid.

Organisera snabba jobb och pågående projekt med hjälp av funktioner för uppgiftshantering, inklusive möjligheten att övervaka deluppgifter och deadlines.

Förenkla HR-arbetet med automatiska rapporter för tidrapporter, frånvaro och övertid.

Begränsningar för Connecteam

Offlinefunktionaliteten är begränsad, vilket påverkar avlägsna platser med instabil internetuppkoppling.

Körsträckespårning är inte automatiserad och kräver manuell inmatning.

Användargränssnittet kan upplevas som rörigt för nya användare.

Priser för Connecteam

Plan för småföretag : Gratis

Basic : 35 $/månad/30 användare

Avancerad : 59 $/månad/30 användare

Expert : 119 $/månad/30 användare

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 770 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

☕ Användarrecension: En G2-recension från ett växande städföretag berättar att Connecteam har hjälpt dem att spara tid och pengar. De uppskattade schemaläggningsfunktionen, som gör det möjligt att snabbt skicka uppdateringar direkt till anställda, vilket minskar deras beroende av verktyg som Google Sheets.

via NICE

Att hantera scheman, spåra närvaro och säkerställa operativ effektivitet kan kännas som en omöjlig balansgång, särskilt i snabbrörliga kontaktcenter.

NICE:s personalhanteringslösning förenklar dessa utmaningar genom att använda AI för att prognostisera efterfrågan, automatisera schemaläggningen och öka agenternas engagemang.

NICE ger kontaktcenterchefer möjlighet att upprätthålla produktiviteten, oavsett om de koordinerar flera skift eller optimerar personalens effektivitet.

NICE bästa funktioner

Använder AI-driven personalplaneringsprognosering för att skapa noggranna arbetsscheman i omnikanal-miljöer för effektiv personalhantering.

Få tillgång till självbetjäning för schemaläggning för anställda, inklusive skiftbudgivning, ledighetsansökningar och byten.

Använd mobilappen för att spåra scheman i realtid, få aviseringar och se agenternas prestationer.

Automatisera arbetsflöden för att minska administrativa kostnader och förbättra processeffektiviteten.

Möjliggör långsiktig personalplanering med avancerad modellering för framtida personalbehov.

Begränsningar för NICE

Vissa användare rapporterar om tillfälliga systemfördröjningar under perioder med hög användning.

Gränssnittet kan vara mindre intuitivt för nya användare jämfört med enklare personalhanteringsverktyg.

Priserna kan vara höga för småföretag, särskilt för avancerade funktioner.

NICE-prissättning

Agent Interactions Suite : 71–110 USD/månad per agent

Workflow Orchestration Suite: 135–209 USD/månad per agent

NICE-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 85 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Vill du bygga upp en progressiv HR-avdelning som driver meningsfulla förändringar? Utforska dessa exempel på SMART HR-mål för alla företag.

6. Workday HCM (Bäst för HR-hantering på företagsnivå)

via Workday

Företag med en stark lärandekultur har dubbelt så hög personalomsättning.

90 % av organisationerna oroar sig nu för personalomsättningen, vilket är anledningen till att verktyg som Workday HCM är till stor hjälp för att driva inlärningsfokuserade strategier genom att matcha talanger med möjligheter och proaktivt hantera kompetensbrister.

Programvaran är utformad för företagsbehov och hanterar smidigt allt från global löneadministration till kompetensutveckling, och stöds av AI och personalanalys.

Med ett intuitivt gränssnitt och över 600 integrationer förenklar Workday komplexa HR-utmaningar.

Workdays bästa funktioner

Automatisera kompetensbaserad rekrytering och medarbetarutveckling med Workday Skills Cloud.

Integrera personalanalyser som genererar realtidsinsikter med tydliga visualiseringar.

Använd den mobilvänliga självbetjäningsportalen för anställda för tidrapportering, förmåner och löner.

Njut av flexibel integration med över 600 programvaruverktyg från tredje part, inklusive ADP och SAP.

Förbättra personalhanteringsprocesserna med AI-drivna verktyg för medarbetarengagemang, såsom prediktiv analys av personalomsättning.

Begränsningar i arbetsdagen

Saknar transparent prissättning, vilket innebär att företag måste kontakta säljavdelningen för att få en anpassad offert.

Ingen kostnadsfri provperiod, vilket gör det svårare att utvärdera innan köp.

Användare av Android-appen rapporterar om frekventa krascher, särskilt med funktioner för tidrapportering.

Priser för Workday

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Workday

G2 : 4,0/5 (över 1 340 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 540+ recensioner)

☕ Användarrecension: En recension på Reddit lyfte fram Workdays förmåga att anpassa processer efter organisationens behov, även om dess komplexitet kan göra felsökning utmanande. Som förmånsadministratör uppskattade de enkelheten i automatiseringen och regelefterlevnaden.

7. SAP SuccessFactors (Bäst för global talanghantering och efterlevnad)

via SAP

Företag med en global personalstyrka står inför unika utmaningar, såsom att hantera olika regelkrav och effektivt åtgärda kompetensbrister.

SAP SuccessFactors är utformat för att enkelt hantera dessa komplexa uppgifter. Det erbjuder kraftfulla verktyg för talanghantering, medarbetarupplevelse och efterlevnad i mer än 100 länder.

SAP SuccessFactors bästa funktioner

Utnyttja de avancerade verktygen för prestationshantering för att möjliggöra dynamiska, kontinuerliga feedbackcykler.

Få tillgång till AI-baserad talanghantering för rekrytering, introduktion och karriärutveckling.

Få lösningar som uppfyller kraven i över 100 länder, med inbyggda uppdateringar av regelverk.

Integrera personalanalyser för att få användbara insikter för HR- och ledningsgrupper.

Få tillgång till öppna API:er som stödjer sömlös integration med verktyg från tredje part, såsom ADP och UKG.

Begränsningar i SAP SuccessFactors

Komplexitet i rapporteringen på grund av flera förvärvade verktyg som integrerats i plattformen

Kräver konsulter från tredje part för implementering, vilket ökar de totala kostnaderna.

Begränsad tillgänglighet av centrala HR-funktioner (löner, förmåner) för företag med färre än 2 000 anställda.

Priser för SAP SuccessFactors

Anpassade priser

Betyg och recensioner av SAP SuccessFactors

G2 : 3,9/5 (över 680 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 280 recensioner)

8. Paycor (Bäst för medelstora företag som söker prisvärdhet och funktionalitet)

via Paycor

Medelstora företag måste ofta välja mellan prisvärda och avancerade HR-lösningar. Paycor uppnår denna balans genom att erbjuda kostnadseffektiva verktyg som är anpassade för organisationer med 50–350 anställda.

Den omfattande HRIS-sviten stöder lönehantering, rekrytering, tidrapportering och prestationshantering, vilket gör den till en mångsidig lösning för hantering av medarbetarnas livscykel.

Paycors bästa funktioner

Få tillgång till ett avancerat system för hantering av jobbsökande (ATS) med AI-baserade sourcing- och rekryteringsdashboards.

Få verktyg för prestationshantering för måluppföljning, pulsundersökningar och karriärplanering.

Få tillgång till flexibla tids- och schemaläggningsfunktioner som är idealiska för timanställda inom hälso- och sjukvård, detaljhandel och tillverkning.

Njut av ett mobilvänligt gränssnitt som är uppskattat för sin tillgänglighet och användarvänlighet.

Dra nytta av en prisvärd prisstruktur utformad för medelstora företag.

Paycors begränsningar

Fragmenterade databaser kan fördröja rapportering och analys i realtid.

Supportkvaliteten kan variera, och mindre kunder får begränsad implementeringshjälp.

Desktopgränssnittet skulle kunna förbättras med en modernare design.

Begränsade globala löneintegreringar, främst för inhemska kunder

Paycors prissättning

Anpassade priser

Paycor-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 920 recensioner)

💡 Proffstips: Välj HR-programvarulösningar som centraliserar hanteringen av medarbetardata och samtidigt erbjuder robusta självbetjäningsverktyg, organisationsscheman och säker dataskydd.

9. Deel (Bäst för företag som expanderar globalt med distansarbetande team)

via Deel

Global expansion medför ofta utmaningar när det gäller efterlevnad, särskilt vid hantering av distansarbetande team.

Deel förenklar denna process genom att erbjuda en allt-i-ett-plattform för rekrytering, introduktion och löneutbetalning till anställda eller uppdragstagare i över 150 länder.

Dess AI-drivna efterlevnadsverktyg och lönesystem gör det till ett bra val för företag med en mångfaldig, internationell personalstyrka.

🍪 Bonus: Deels plattform är mycket skalbar och har funktioner som automatiserad lönehantering i flera valutor, anpassningsbara kontrakt som är skräddarsydda efter lokala regler och Employer of Record (EOR)-tjänster. Den passar därför både småföretag och större företag.

Deels bästa funktioner

Förhindra felklassificering av entreprenörer med AI-drivna efterlevnadsverktyg för att p

Hantera global löneadministration för anställda och uppdragstagare i över 150 länder

Få möjlighet att betala i över 120 valutor med flera flexibla betalningsmetoder.

Njut av automatiserad fakturering, utgiftsuppföljning och ledighetshantering.

Få integrerade förmåner, rabatter och support dygnet runt för entreprenörer.

Utnyttja skalbara lösningar, inklusive EOR-tjänster (Employer of Record) för rekrytering utan lokal enhet.

Begränsningar för Deel

Höga prisnivåer kanske inte passar mindre företag som endast anställer i ett land.

Vissa funktioner är omfattande och kan vara komplexa för förstagångsanvändare.

Deels prissättning

Entreprenörshantering: 49 $/månad

Employer of Record (EOR): 599 USD/månad

Deel-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (5 710+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (2 010+ recensioner)

10. UKG Pro (Bäst för medelstora företag med varierande HR-behov)

via UKG

Har din organisation mellan 350 och 10 000 anställda? Då kan du lita på UKG Pro och dess omfattande HCM-plattform, som inkluderar globala lönefunktioner i över 160 länder.

UKG Pro är känt för sin helhetssyn på HR och talanghantering och stöder allt från rekrytering till personalanalys.

UKG Pros bästa funktioner

Få tillgång till omfattande verktyg för HR och talanghantering för rekrytering, engagemang och utveckling.

Utnyttja globala lönefunktioner i över 160 länder, förstärkta genom förvärvet av Immedis.

Använd AI-driven rapportering och analys för bättre insikter om personalstyrkan.

Dra nytta av en stark integrationsmarknad med färdiga kopplingar och öppna API:er.

Känn dig trygg med fokuserad kundsupport i linje med filosofin ”partners för livet”.

Få tillgång till skalbara lösningar för företag med medelhög till hög komplexitet.

Begränsningar för UKG Pro

Äldre arkitektur kan utgöra utmaningar för smidiga integrationer

Strukturen med flera databaser kan komplicera anpassning och rapportering.

Väntetiderna för kundsupport kan vara längre för mindre kunder.

Tidigare cybersäkerhetsproblem understryker behovet av noggrannhet

Priser för UKG Pro

Anpassade priser

UKG Pro-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 510+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 630 recensioner)

💡 Proffstips: Effektiv personalplanering (HRP) börjar med att förstå organisationens mål. Använd personalanalyser för att förutsäga dessa behov.

11. When I Work (bäst för arbetsplatser med skiftarbete)

via When I Work

Effektiv schemaläggning kan vara avgörande för skiftbaserade arbetsplatser, och When I Work utmärker sig som en lösning som prioriterar enkelhet och samarbete.

Från hantering av komplexa skiftarrangemang till att ge anställda självbetjäningsverktyg – denna programvara passar perfekt för branscher som hotell- och restaurang, detaljhandel, hälso- och sjukvård och mycket mer.

💡 Proffstips: När du skapar arbetsskift i When I Work kan du använda funktionen för automatisk schemaläggning för att säkerställa effektiv skiftbefolkning och samtidigt hålla arbetskraftskostnaderna inom budget. Kombinera den med plattformens verktyg för arbetskraftsprognoser för att analysera rusningstider och undvika över- eller underbemanning.

De bästa funktionerna i When I Work

Skapa hela arbetsplaner med ett enda klick via automatisk schemaläggning.

Förenkla skiftplaneringen med aviseringar, skiftbyten och bekräftelser.

Använd verktygen för arbetsprognoser för smartare schemaläggning inom budgetramarna.

Möjliggör teamkommunikation, incheckning och uppdateringar i realtid i mobilappen.

Få tillgång till löne- och POS-integrationer för effektivare spårning av arbetskraftskostnader och lönehantering.

Använd appens teammeddelanden för smidig kommunikation mellan avdelningarna.

Begränsningar i When I Work

Tillfälliga tekniska problem, såsom appkrascher och inloggningsproblem

Vissa användare tycker att gränssnittet saknar avancerade anpassningsalternativ.

Vissa funktioner kan upplevas som begränsade för företag med mycket komplexa behov.

Priser för When I Work

Essentials : 2,50 $/månad per användare

Pro : 5 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner av When I Work

G2 : 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 130 recensioner)

☕ Användarrecension: En recension på G2 berättar att When I Work har effektiviserat deras organisation, särskilt genom att centralisera ledighetsansökningar och förbättra schemaläggningen.

12. Zoho People (bäst för omfattande HR-hantering)

via Zoho

Ett vanligt problem som HR-avdelningar står inför – precis som andra yrkesgrupper – är oändliga spridda uppgifter i olika verktyg och kalkylblad.

Zoho People hanterar denna utmaning genom att erbjuda en allt-i-ett-plattform som centraliserar HR-verksamheten, förenklar arbetsflöden och sätter medarbetarnas upplevelse i främsta rummet. Från tidrapportering till prestationshantering är detta verktyg utformat för att ge HR-team möjlighet att snabbt anpassa sig och fokusera på strategisk tillväxt.

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app som ClickUp, som innehåller allt du behöver för arbetet, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och öka energin!

Zoho Peoples bästa funktioner

Gör det möjligt för anställda att uppdatera sin information, begära ledighet och få tillgång till lönebesked på egen hand med självbetjäningsalternativ.

Integrerad tidrapportering och närvaroregistrering smidigt med People Kiosk, som erbjuder funktioner som ansiktsigenkänning för korrekt identifiering och automatiserade övertidsberäkningar.

Hantera prestationer bättre med anpassningsbara utvärderingar, 360-graders feedback och måluppföljning.

Utveckla medarbetarnas kompetens med hjälp av lösningar för lärandehantering, såsom virtuella klassrum, frågesporter och utvärderingar.

Skapa automatisering av HR-processer för arbetsflöden som introduktion, godkännanden och närvarospårning.

Få avancerad säkerhet med AES-kryptering, multifaktorautentisering och GDPR-efterlevnad.

Begränsningar i Zoho People

Rapporterings- och analysfunktionerna är mindre sofistikerade jämfört med konkurrenter som Workday.

Mobilappen saknar vissa avancerade funktioner som finns i webbversionen.

Att integrera lönehanteringen kan vara komplicerat och tidskrävande.

Kundsupporten är inte tillgänglig dygnet runt, vilket kan leda till förseningar i problemlösningen.

Priser för Zoho People

Gratis plan

Essential Plan : 1,50 $/månad per användare

Professional Plan : 2,50 $/månad per användare

Premium-abonnemang : 3,50 $/månad per användare

Enterprise-plan : 5 USD/månad per användare

People Plus: 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho People

G2 : 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 260 recensioner)

🧠 Visste du att: Zoho People har anpassningsbara tillgänglighetsprofiler för att stödja användare med syn-, hörsel- eller rörelsehinder, vilket gör det till en av få HR-plattformar som prioriterar inkludering.

13. Replicon (Bäst för att hantera kaoset med tidrapportering och efterlevnad)

via Replicon

Har du svårt att manuellt spåra anställdas tid över olika projekt, uppgifter och platser samtidigt som du säkerställer efterlevnad av globala arbetslagar?

Replicon erbjuder en lösning för företag med avancerade funktioner för tidrapportering, personalhantering och efterlevnadskrav.

Med AI-drivna funktioner som ZeroTime och CloudClock automatiserar Replicon tidsregistrering och förenklar rapporteringen. På så sätt blir det enklare att hantera projekt, kostnader och regler från en enda plattform.

Replicons bästa funktioner

Registrera automatiskt tid från appar som Slack, Zoom och Jira med ZeroTime AI-drivna tidrapporter.

Få tillgång till beröringsfri, platsbaserad incheckning med ansiktsigenkänning med CloudClock-kiosk.

Låt cheferna registrera arbetstimmar för hela teamet på en gång med hjälp av tidrapporter för personalen.

Tillämpa regionala arbetslagar för raster, övertid och lön genom automatisering av efterlevnad.

Koppla timmar till uppgifter och säkerställ korrekt fakturering till kunder med inbyggd tidrapportering för projekt.

Få tillgång till avancerade integrationer med löne-, projektlednings- och ERP-system.

Replicons begränsningar

En brant inlärningskurva för nya användare och små team

Mobilappen saknar avancerade funktioner som rapportering och projektjusteringar.

Kostnaderna kan snabbt öka med tillägg och anpassningskrav.

Begränsad offlinefunktionalitet för fältteam jämfört med konkurrenter

Replicons prissättning

Projektidsspårning : 12 USD/månad per användare

Time and Attendance Suite: 6 $/månad per användare

Professional Services Automation (Polaris PSA): 29 USD/månad per användare

Replicon-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 770 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 530 recensioner)

Klicka på alla rätt rutor för personalhantering med ClickUp

På Pigment har ClickUp förändrat introduktionsprocessen och uppnått en effektivitetsökning på 88 %, vilket gör det möjligt för medarbetarna att komma igång direkt och leverera resultat snabbare.

Alexis Valentin, chef för global affärsutveckling, betonade hur ClickUps externa samarbetsfunktioner minskade lösningstiden från tre dagar till bara några timmar.

Inget av våra befintliga verktyg var användarvänligt för uppgiftshantering. ClickUp erbjöd ett kraftfullt alternativ som var både enkelt, flexibelt och trevligt att använda.

Inget av våra befintliga verktyg var användarvänligt för uppgiftshantering. ClickUp erbjöd ett kraftfullt alternativ som var både enkelt, flexibelt och trevligt att använda.

Detta är en viktig milstolpe för ClickUp och ett bevis på dess funktioner – måluppföljning, anpassningsbara vyer och smidiga samarbetsverktyg. Oavsett om du strävar efter produktivitet, hanterar HR-utmaningar eller optimerar teamets arbetsflöden, ger ClickUps funktioner kraftfulla resultat.

Är du redo att förändra din personalhantering? Registrera dig på ClickUp nu och ta det första steget mot smartare, gladare och mer produktiva team!