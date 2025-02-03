Effektivisera HR-arbetet: De 10 bästa programvarorna för personaladministration 2025

Programvara för personaladministration är ryggraden i en effektiv personalhantering. Utan rätt verktyg kan HR-team och chefer hamna i en situation där de hanterar föråldrade uppgifter om anställda, har svårt att hålla reda på ledigheter och brottas med felaktiga rapporter.

Dessa HR-programvarulösningar ger dig allt du behöver för att lagra alla dina medarbetardata på ett effektivt sätt – en katalog med medarbetarprofiler, en organisationsplan och en självbetjäningsportal. De effektiviserar också medarbetarhanteringen och skyddar känsliga medarbetardata, från personuppgifter till kvalifikationer och ledigheter.

I den här artikeln presenterar vi våra 10 bästa val för den bästa programvaran för medarbetardatabaser. Vi går igenom deras för- och nackdelar samt priser för att hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för ditt företag! ?

Vad ska du leta efter i en bra programvara för medarbetardatabaser?

När du väljer ett system för hantering av anställdas data för ditt företag bör du hålla utkik efter följande viktiga funktioner:

Anpassningsalternativ: Du bör kunna anpassa din personalinformationsdatabas efter dina specifika HR-behov genom anpassningsbara fält eller rapporteringsalternativ.

HR-dokumenthantering: Leta efter programvara som låter dig spara alla anställdas dokument digitalt, så att du enkelt kan hitta dem när du behöver dem.

Tillgänglighet: Både chefer och anställda ska enkelt kunna komma åt sina uppgifter. Programvara som fungerar bra på mobila enheter gör det möjligt för ditt team att uppdatera och visa sin information var som helst.

Kunskapsbas för anställda: Se till att programvaran kan lagra viktiga dokument som anställda kan använda som referens, till exempel företagsregler, utbildningsmaterial och handböcker.

Medarbetarregister: En bra programvara bör ha ett detaljerat medarbetarregister där du kan samla kontaktuppgifter, kontaktpersoner i nödsituationer, arbetsplatser och andra viktiga uppgifter på ett och samma ställe.

Analys och rapportering: Leta efter verktyg som möjliggör dataanalys och rapportering för att få insikter och fatta välgrundade HR-beslut.

De 10 bästa programvarorna för anställdas databaser att använda

Alla programvaror för personalregister är inte likadana. Vi har sammanställt en lista över förstklassiga lösningar för att effektivisera dina HR-processer. Låt oss utforska deras styrkor, svagheter och priser för att hitta den bästa lösningen för dig! ?

Hantera all personalinformation och effektivisera HR-processerna med över 15 projektvyer, automatiserade uppgifter och fördesignade mallar i ClickUp.

ClickUp är din självklara lösning för HR-arbete! Det erbjuder kraftfulla verktyg för medarbetardatabaser som är perfekta för rekrytering, introduktion och utveckling av ditt team. Med över 15 anpassningsbara vyer är det en komplett lösning för att övervaka medarbetarnas prestationer, engagemang och utveckling.

Denna plattform skapar en konfidentiell databas för medarbetarinformation och främjar direkt kommunikation mellan chefer och deras teammedlemmar.

ClickUp handlar inte bara om att organisera kandidatdata – systemet hanterar även ansökningar och rekrytering. Det sparar värdefull tid med fördesignade mallar och automatisering av HR-processer som driver kandidaterna genom din rekryteringsprocess. ?

ClickUps introduktionslösning förser nyanställda med allt de behöver för att bli en del av ditt team. Dessutom effektiviserar utbildningsmodulen processen med spårbara uppgifter och samarbetsdokument.

Ditt HR-team kan använda ClickUps verktygslåda för att:

Organisera omröstningar, undersökningar och förfrågningar med anpassningsbara formulär.

Spåra prestanda och arbetsbelastning via anpassningsbara instrumentpaneler.

Håll koll på intervjuer, enskilda samtal och teammöten med hjälp av en kalender ?

Håll medarbetardata organiserade med hjälp av anpassningsbara tabeller i ClickUp.

Dessutom är ClickUp Table View en guldgruva för intuitiva kalkylblad och dynamiska databaser, som hanterar allt från detaljerade att göra-listor till budgetar och kunddata. De anpassade fälten samlar in viktig information som prioriteringar och uppgiftsframsteg, vilket minimerar behovet av att byta mellan olika sammanhang.

Möjligheten att koppla samman uppgifter, dokument och beroenden är en game changer. Massredigering av uppgifter, dataexport och offentligt delbara tabellänkar gör samarbetet med externa partners till en barnlek.

Hantera uppgifter som ett proffs med filter- och grupperingsalternativ, anpassa din vy genom att dölja eller fästa kolumner och utnyttja kraften i dra-och-släpp-kolumner för att skapa din ideala konfiguration. ?️

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Vissa automatiseringar kan vara svåra att implementera (men ClickUp förenklar processen genom att erbjuda handledningar).

Plattformens funktioner kan vara överväldigande att navigera i till en början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. BambooHR

BambooHR är en säker och centraliserad plattform som effektivt spårar anställdas register. Den ger användarna kontroll över instrumentpanelen, så att HR-teamet smidigt kan lägga till personlig och finansiell information om anställda.

BambooHR nöjer sig inte bara med datalagring – det erbjuder även anpassade rapporteringsverktyg. Med hjälp av informationen från medarbetardatabasen kan användarna skapa insiktsfulla rapporter om olika mått, såsom personalomsättning, tjänstgöringstid och orsaker till uppsägning.

BambooHR innehåller funktioner för tids- och närvaroregistrering för att övervaka anställdas arbetstider, vilket underlättar personalhanteringen från valfri plats med hjälp av digitala tidsplaneringsverktyg. Dessutom säkerställer den smidiga exporten av tidrapporter en effektiv lönehantering. ?

BambooHR:s bästa funktioner

Datarapportering

Dokumentlagring och hantering

Över 125 integrationer, såsom Checkr och Slack.

Tid- och närvaroregistrering

Mobilapp

Begränsningar för BambooHR

Mobilappen kan vara svår att navigera i.

Det kan vara fördelaktigt att lägga till fler anpassningsalternativ för meddelanden.

Priser för BambooHR

Tillgänglig på begäran

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

3. Myhrtoolkit

Myhrtoolkit effektiviserar HR-arbetet genom att hantera medarbetarregister, från anställningar till utbildningsscheman. Programvaran för HR-dokumenthantering förenklar utfärdande, spårning och säker lagring av viktiga HR-dokument. ?

Plattformens bibliotek för dokumenthantering fungerar som en central plats för lagring och delning av alla företagsdokument. Från individuella medarbetarfil som kontrakt, CV och ID-handlingar till mer omfattande HR-dokumentation som handböcker, arbetsbeskrivningar och disciplinära åtgärder – allt organiseras på en enda lättillgänglig plats.

Dessutom är det enkelt att hålla systemet uppdaterat tack vare enkel arkivering av föråldrad dokumentation.

Myhrtoolkit erbjuder också en rad verktyg för semesterplanering, frånvarohantering och insiktsfulla rapporter, vilket förenklar beslutsprocesserna inom HR.

Myhrtoolkit bästa funktioner

Hantering av stora datamängder

Verktyg för HR-rapportering

Dokumenthanteringsbibliotek

Enkel arkivering

Frånvaroregistrering

Begränsningar för Myhrtoolkit

Programvaran kunde vara mer intuitiv.

Det kan vara fördelaktigt att lägga till fler filtreringsalternativ.

Priser för Myhrtoolkit

0–5 anställda: 29 $/månad

6–10 anställda: 46 $/månad

11–20 anställda: 92 $/månad

21–50 anställda: 168 $/månad

50–100 anställda: 221 $/månad

101–150 anställda: 341 USD/månad

151–200 anställda: 390 USD/månad

201–400 anställda: 484 USD/månad

401+ anställda: Tillgängligt efter kontakt

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Betyg och recensioner av Myhrtoolkit

G2: 4,5/5 (mindre än 10 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (mindre än 10 recensioner)

4. Freshservice

Freshservice är en molnbaserad Service Desk-lösning som förenklar IT-arbetet. Utöver sin primära funktion har den många funktioner som effektiviserar HR-arbetet avsevärt.

En av dess mest framstående funktioner är kunskapshantering, som låter användare bygga upp en kunskapsbas med lösningar på incidenter och problem. Denna resurs gör det möjligt för tekniker och anställda att snabbt lösa sina frågor genom en enkel sökning. ?

Modulen Employee Onboarding i Freshservice hjälper HR-personal att initiera onboarding-förfrågningar direkt från självbetjäningsportalen. Detta inkluderar att skicka onboarding-formulär till både den rapporterande chefen och den anställde samtidigt. Dessutom spårar modulen förfrågans framsteg, skickar påminnelser och genomför onboarding av flera anställda samtidigt.

Freshservices bästa funktioner

Smidig introduktion av nya medarbetare

Kunskapsdatabas

Automatisering av HR-arbetsflöden

Molnbaserad hantering

Integreras med verktyg som Slack och Microsoft Teams.

Begränsningar i Freshservice

Automatiseringsfunktionen kan omfatta fler processer.

Den initiala installationen kan vara lite komplex.

Priser för Freshservice

Startpaket: 19 $/månad

Tillväxt: 49 $/månad

Pro: 95 $/månad

Enterprise: 119 $/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner för Freshservice

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

5. GoCo

GoCo effektiviserar HR-arbetet genom att samla alla viktiga processer och uppgifter på ett och samma ställe. ?

Med MagicDocs-tekniken kan du anpassa alla dokument, göra dem ifyllbara och signerbara och till och med skapa rapporter utifrån dem. MagicDocs lagrar också data som automatiskt kan visas i framtida dokument, vilket gör HR-arbetet smidigare och mer hanterbart.

GoCos HRIS ger en översikt över alla dokument för enkel spårning av slutförandestatus. Drag-and-drop-workflowbyggaren förenklar uppgifter som att skapa anställningspaket, genomföra introduktionskurser för nyanställda och hantera checklistor för uppsägningar.

Verktyget Time Tracking hjälper anställda att logga arbetstimmar och skicka in sina tidrapporter. Dessutom erbjuder plattformen stöd för hantering av ledighetspolicyer, inklusive ackumulering, begäran och godkännande av ledighet.

GoCos bästa funktioner

Enkel dokumenthantering med MagicDocs

Användarvänligt gränssnitt

Automatiserad rekrytering och introduktionsprocess

Lönadministration

HRIS för en överblick över processer på hög nivå

GoCo-begränsningar

Vissa användare upplever en brant inlärningskurva.

Vissa funktioner skulle kunna förbättras något.

GoCo-priser

Från 5 $/månad per anställd

Anpassat pris tillgängligt på begäran

GoCo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

6. Zoho People

Zoho People är en molnbaserad programvara för personalhantering som är utformad för att effektivisera global personalhantering. Den har praktiska funktioner som inbyggd spårning av ledighet, enkel schemaläggning och verktyg för att hantera anställdas prestationer. ?️

Plattformen erbjuder en centraliserad översikt över varje anställds information, sorterad efter typ, plats, roll och erfarenhetsnivå. Du kan anpassa den ytterligare genom att lägga till nya formulär och flikar med enkla dra-och-släpp-åtgärder. Det är också flexibelt att anpassa ledighetstyper efter din organisations specifika krav.

Zoho People har en självbetjäningsportal för anställda och funktioner för fildelning. Anställda kan ladda upp viktiga dokument varifrån som helst och hålla sina personuppgifter, såsom adresser och kontaktuppgifter, uppdaterade så att alla enkelt kan hålla kontakten och vara organiserade.

Zoho Peoples bästa funktioner

Prestationsuppföljning

Självbetjäning för anställda

Datasynkronisering och integritet

Spårning av ledighet

Enkel hantering av flera affärsenheter

Begränsningar för Zoho People

Användargränssnittet för aviseringar kan förbättras.

Det finns inga chatt- eller samtalsalternativ tillgängliga.

Priser för Zoho People

Essential HR: 1,4 $/månad per användare

Professional: 2,21 $/månad per användare

Premium: 3,31 $/månad per användare

Enterprise: 4,97 $/månad per användare

People Plus: 9,94 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Zoho People – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

7. Oracle HCM

Oracle Fusion Cloud HCM är en heltäckande molnlösning som kopplar samman alla HR-processer i hela organisationen. Det är ett kraftfullt verktyg för att planera, hantera och förbättra globala HR-processer, allt från en enda datakälla.

Denna plattform uppmuntrar till smartare beslutsfattande, personaliserar medarbetarnas upplevelser och erbjuder anpassningsbara arbetsflöden som växer i takt med dina behov. Förutom att koppla samman HR-processer är den utmärkt för att attrahera topptalanger, öka produktiviteten och fatta välgrundade beslut under hela talanghanteringscykeln. ?

Från rekrytering och anställning till introduktion, prestationshantering, karriärutveckling och successionsplanering – allt sker under ett och samma tak. Och med färdiga och anpassningsbara analyser kan du enkelt spåra, anpassa och agera utifrån viktiga insikter om personalen.

Oracle HCM:s bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden

Talanghantering

Effektiv lönehantering

Skalbar plattform

Djupgående HCM-analyser

Begränsningar i Oracle HCM

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Det skulle vara fördelaktigt med fler anpassningsalternativ.

Priser för Oracle HCM

Tillgänglig vid kontakt

Oracle HCM-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 60 recensioner)

8. Worknice

Worknice via GetApp

Worknice erbjuder en säker, allt-i-ett-programvara för personalregister som förenklar spårningen av personaluppgifter. Denna plattform gör det möjligt för HR-team att samla in, organisera och sortera viktig personalinformation. Den ger företag full kontroll över centraliserade, globalt tillgängliga data. ?

Worknice täcker allt, från snabb introduktion av anställda och uppdragstagare till samordning av medarbetardata, hantering av förändringar och automatisering av HR-processer. Det är utrustat med moderna verktyg som säkerställer effektiv hantering av efterlevnad av policyer, kvalifikationer och godkännanden.

Plattformen effektiviserar dokumenthanteringen genom att du kan skapa, spåra och lagra viktiga HR-dokument online. Programvarudokumenten har också dynamiska fält som automatiskt fyller i personliga medarbetardata som namn, platser eller betalningsfrekvenser.

Worknicess bästa funktioner

Säkra och organiserade HR-databaser

Enkel dokumenthantering för anställda

Automatiserad dokumentleverans

Många HR-mallar

Snabb introduktion

Begränsningar för Worknice

Funktionen för rapporteringsanalys skulle kunna utvecklas ytterligare.

Programvarans anpassningsmöjligheter kan vara begränsade.

Priser för Worknice

Essentials: 4,8 $/månad

Premium: Tillgängligt efter kontakt

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Worknice-betyg och recensioner

G2: 5/5 (15+ recensioner)

Capterra: 5/5 (10+ recensioner)

9. Rippling

Rippling håller alla medarbetardata säkra och ser till att allt hålls uppdaterat, från lediga tjänster till nyanställningar. Du kan anpassa data som anpassade fält, dokument och valutor efter specifika arbetsplatser. ?️

Oavsett om det handlar om att automatisera enkla uppgifter som introduktionsmejl eller att koordinera komplexa godkännandeprocesser i flera steg genom kedjade arbetsflöden, så klarar Rippling allt utan behov av kodning eller IT-assistans.

Rippling hanterar också en mängd viktiga HR-funktioner som prestationshantering, global löneadministration, förmåner och närvaro. Det erbjuder också ett bibliotek med färdiga arbetsflödesmallar. Du kan använda dessa direkt eller anpassa dem efter dina exakta behov.

Ripplings bästa funktioner

Automatiserade rollbaserade och flexibla behörigheter

Hundratals mallar

Automatisering av uppgifter utan kodning

Automatiserad rekrytering

Global lönehantering

Begränsningar i Rippling

Kundservicen kan förbättras

Plattformens sökfunktion är inte lika utvecklad.

Rippling-prissättning

Tillgänglig vid kontakt

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

10. Dayforce

Dayforce via GetApp

Ceridians Dayforce HCM är en omfattande global lösning för personalhantering som hjälper HR-avdelningar genom hela medarbetarens resa, från rekrytering till avgång. Den integrerar HR, löner, förmåner, personal och talanghantering i en enda smidig applikation. ?

Plattformen ger realtidsåtkomst till all HR-information på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att hitta och anställa idealiska kandidater, skapa scheman som främjar balans mellan arbete och privatliv, främja medarbetarnas utveckling, hantera löneutbetalningar och övervaka förmånsadministrationen.

Dayforce HCM förenklar också livet för anställda. Genom en användarvänlig självbetjäningsportal kan de självständigt hantera rutinuppgifter, vilket frigör HR-personal som då kan fokusera på viktigare initiativ.

Dayforces bästa funktioner

Enkel introduktion av kandidater

Självbetjäningsportal

Lönadministration

Användarvänligt gränssnitt

Rapporter i realtid

Begränsningar för Dayforce

Att skapa anpassade rapporter kan vara lite tidskrävande.

Kundsupporten skulle kunna förbättras

Priser för Dayforce

Tillgänglig vid kontakt

Dayforce-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 900 recensioner)

Maximera effektiviteten i HR-processerna med förstklassig programvara för personalregister

Underlätta arbetsbelastningen för ditt HR-team med dessa 10 bästa programvarulösningar för personalregister. Du behöver inte längre växla mellan flera appar – samla all personalinformation på ett enda ställe, från introduktion till avsked.

Letar du efter en omfattande HR- och projektledningslösning i ett paket? Prova ClickUp gratis! Dra nytta av dess många gratis SOP-mallar, en AI-assistent för smidigare HR-arbete och olika verktyg för HR-processhantering, som garanterar framgång i varje steg. ✨