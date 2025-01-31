De 10 bästa AI-verktygen för personalavdelningar 2025

Enligt en studie från 2021 om användningen av AI inom HR är fördelarna med AI-verktyg inte begränsade till att spara tid och kostnader. De spelar också en viktig roll för att eliminera mänskliga fel och fördomar, vilket kan främja engagemang och produktivitet på arbetsplatsen.

Med rätt AI-verktyg kan HR-team underlätta dagliga uppgifter som att optimera rekryteringen, introducera nya medarbetare och stärka medarbetarnas engagemang. Detta ger mer tid att fokusera på värdefulla, strategiska uppgifter.

I den här artikeln diskuterar vi de 10 bästa AI-verktygen för HR som finns tillgängliga 2024 och utforskar deras funktioner och fördelar i detalj. Läs våra minirecensioner för att upptäcka den perfekta mjukvaran som stärker din HR-avdelning!

AI-verktyg för HR hjälper team att utnyttja artificiell intelligens för att stödja olika personalrelaterade uppgifter. Artificiell intelligens utvecklades ursprungligen för att påskynda administrativa uppgifter som tar upp en stor del av din tid, såsom att underhålla medarbetardata. Under de senaste åren har AI-verktyg förbättrats för att kunna hantera en rad uppgifter och utveckla komplexa perspektiv.

Du hittar dessa verktyg med hjälp av konceptuella ramverk, såsom beteendestudier och språksvar, för att omforma kognitiva HR-processer som att skriva arbetsbeskrivningar eller sammanfatta prestationsutvärderingar.

Hur HR-avdelningar använder AI-lösningar

Här är de sex främsta användningsområdena för olika AI-system för HR-team:

System för hantering av jobbsökande: Tekniken kan hjälpa till att attrahera rätt talanger genom att stödja olika stadier i rekryteringsprocessen. Möjliga tillämpningar inkluderar att skriva attraktiva jobbannonser och intelligent sortering av CV. Onboarding och offboarding av anställda: Upprätthåll positiva medarbetarupplevelser vid övergångar in och ut ur organisationen med hjälp av resurser som automatiskt genererade checklistor. Minskad partiskhet: Hjälper till att eliminera partiska faktorer som ålder, kön, etnicitet och religion från din kommunikation med kandidater och anställda, vilket i sin tur stärker ditt varumärkes attraktionskraft. Medarbetarnas prestanda och engagemang: Integrera prediktiva analysverktyg i ditt arbete med prestanda och engagemang för att minska personalomsättningen. Automatisering av uppgifter: Automatiserar uppgifter som att skanna CV, Automatiserar uppgifter som att skanna CV, skriva interna e-postmeddelanden och sammanställa data för att minska den administrativa arbetsbelastningen. Samarbetsbaserad schemaläggning : Hjälper till att boka in perfekta mötespass genom intelligent bearbetning av individuella scheman.

Kolla in vår lista över de bästa AI HR-verktygen som finns på marknaden. Från automatisering av rutinmässiga uppgifter till fördjupade insikter – de erbjuder en rad funktioner som förbättrar medarbetarhanteringen i hela organisationen! ?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en produktivitetsplattform och lösning för HR-personal som vill automatisera tråkiga uppgifter, engagera medarbetare och strukturera sina många arbetsflöden. ?️

Utnyttja ClickUp AI, en inbyggd AI-assistent som är integrerad i plattformen, för att förenkla din kommunikation. AI-verktyget hjälper dig att använda inbyggda rollspecifika uppmaningar för att analysera data, generera rapporter och rekommendera potentiella lösningar.

HR-chefer uppskattar att ClickUp AI automatiskt kan ändra tonen i meddelanden och briefs beroende på vem de kommunicerar med!

Använd ClickUp AI Tools för att hitta färdiga rollspecifika uppmaningar

Använd AI-assistenten i alla steg i ditt HR-arbetsflöde. Den kan till exempel hjälpa dig att skapa:

Arbetsbeskrivningar

Onboarding-material och utbildningsinnehåll

Anställdas handböcker

Guider för prestationsutvärdering

Uppgiftsöversikter

Med ClickUp Docs kan du lagra all din HR-kunskap på ett ställe och hantera åtkomstkontroller. Koppla dokument till arbetsflöden, visualisera teamuppgifter, planera interna evenemang och få praktiska insikter för prestationshantering på plattformens intuitiva instrumentpanel.

Glöm inte att använda ClickUps fördefinierade automatiseringar för att effektivisera repetitiva HR-uppgifter, såsom att skicka meddelanden om antagna jobb till rekryteringschefer eller medarbetarundersökningar till teammedlemmar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Dess omfattande uppsättning funktioner kan skapa en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. JuiceBox

JuiceBox är en affärsinformationsprogramvara som utnyttjar AI för att skapa en datainformerad beslutsprocess. Plattformens skapare strävar efter att möjliggöra datavisualisering för användare som kanske inte är så tekniskt kunniga.

Med JuiceBox kan ditt HR-team automatisera processen att samla in data från flera kalkylblad, såsom medarbetarregister, prestationsutvärderingar och undersökningsresultat. Plattformens egenutvecklade AI omvandlar komplexa datamängder till kontextuella berättelser och rapporter.

Dessa insikter, som baseras på naturlig språkbehandling, kan avslöja trender och mönster i personalens prestanda, engagemang och tillfredsställelse, vilket i sin tur påverkar dina HR-rutiner.

Baserat på det paket som utformats för dig kan JuiceBox levereras med flera inbyggda funktioner för KPI-övervakning, medarbetarutvärderingar, benchmarking samt import och export av data.

JuiceBox bästa funktioner

Sammanhängande databerättelser för oorganiserad information

Prediktiva insikter som vägleder talanghanteringsprocessen

Automatisering av rutinuppgifter för att eliminera repetitiva uppgifter

AI-drivna verktyg för rapportgenerering

JuiceBox begränsningar

Det kan vara svårt att hitta relevanta mått för en viss situation.

Begränsade integrationer och avancerade funktioner

JuiceBox Prissättning

Tillgängligt efter kontakt med säljteamet

JuiceBox-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (mindre än 5 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

3. Workable

Workable erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att stödja rekryterare. Med sitt intuitiva gränssnitt och AI-drivna funktioner kan du optimera din rekryteringsprocess för att hitta kandidater.

Plattformen har en fullfjädrad teknikstack för automatisering av rekrytering. Publicera dina lediga tjänster på över 200 jobbsajter, hitta kandidatprofiler som matchar din beskrivning och anställ utan fördomar. Lägg till automatisering i varje steg av rekryteringsprocessen, inklusive:

Ordna intervjuer

Tilldela tester

Skicka avslagsmeddelanden via e-post

Schemaläggning av telefonsamtal

En av Workables mest framstående AI-funktioner är den automatiserade kandidatscreeningen. AI kan förutsäga kandidaters prestanda genom att analysera CV och kvalifikationer, vilket påtagligt påskyndar utvärderingsprocessen. Prova den smarta schemaläggningsfunktionen för att anpassa kandidaternas och intervjuarnas tillgänglighet. ?‍?

Workables bästa funktioner

Automatiserad kandidatscreening

Hitta de mest passande passiva kandidaterna med AI

Optimering av mångfald och inkludering

Analys i realtid

Stöder prediktiva rekryteringsmodeller

Begränsningar i Workable

Plattformen kan ibland vara långsam och buggig.

Funktionerna för att söka och filtrera kandidater kan förbättras.

Prisvärd prissättning

Startpaket: 149 $/månad för upp till 50 anställda

Standard: från 299 $/månad

Premier: från 599 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Workable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (430+ recensioner)

4. Toptal

Toptal är en utmärkt rekryterings- och frilansplattform på vår lista. Verktyget är idealiskt för talangscouter som letar efter frilansare från hela världen, främst inom följande områden:

Mjukvaruutveckling Ekonomi Design och användargränssnitt Produktledning Projektledning

Det erbjuder också funktioner för kompetenskartläggning och prestationsjämförelser som ger bättre insikt i nuvarande team och hjälper organisationer att fatta kloka personalbeslut.

De flesta frilansare på Toptal tillhandahåller sina tjänster på distans, men du kan begära att de är tillgängliga på plats under en viss period.

Toptals bästa funktioner

Automatiserad jobbmatchning

Prediktiv analys för att identifiera kompetensluckor

Uppföljning av prestanda och engagemang

Två veckors provperiod för varje uppdrag

Toptals begränsningar

Användargränssnittet kan förbättras

Vissa användare är missnöjda med den provisionsbaserade prissättningen.

Toptals prissättning

Kontakta säljteamet

Toptal-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Trustpilot: 4,8/5 (över 1 600 recensioner)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit är ett innovativt och skalbart AI-rekryteringsverktyg som innehåller både ATS- och kandidatrelationshanteringsfunktioner (CRM) för ditt HR-team eller bemanningsföretag. Liksom många andra plattformar på vår lista använder detta verktyg prediktiv analys för att finjustera din rekryteringsprocess. ?

Plattformen erbjuder optimering av jobbannonser och automatiserad granskning av CV för att minska det manuella arbetet under rekryteringsprocessen. Den kan automatiskt analysera CV och extrahera viktig information såsom kompetens, erfarenhet och utbildning. Använd funktionen Radius Search för att hitta kandidater inom ett visst geografiskt område eller postnummer.

Plattformens AI-assistent och chatbot, Zia, fungerar som en matchmaker mellan dig och dina önskade kandidater, vilket förbättrar den övergripande rekryteringsupplevelsen. Dess avancerade algoritmer för maskininlärning identifierar dolda mönster i insamlade data för att i realtid göra noggranna prognoser om de bästa kandidatmatchningarna.

Zoho Recruits bästa funktioner

Automatiserade jobbannonser till över 100 jobbportaler

Minskad tid till anställning

Chatbot Zia håller kandidaterna informerade

Inbyggda automatiseringsverktyg för påminnelser, möten etc.

Konfigurerbar talanganalys ger information i realtid om rekryteringsmönster.

Verktyg för maskininlärning för prognoser

Begränsningar i Zoho Recruit

Begränsad teknisk support

Användarupplevelsen kan förbättras

Priser för Zoho Recruit

Alltid gratis

Standard: 25 $/månad

Professional: 50 $/månad

Företag: 75 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Zoho Recruit – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 850 recensioner)

6. Fetcher

Fetcher är ett allt-i-ett-verktyg för talangrekrytering vars skalbara AI-baserade sökfunktion automatiserar processen för rekrytering och kontakt. Du kan visa olika datauppsättningar vid varje körning, vilket hjälper dig att utnyttja en mångsidig talangpool.

Du får tillgång till verifierade e-postadresser till potentiella kandidater. Mät deras svarsfrekvens med hjälp av mått som öppnade, besvarade och intresserade.

Fetchers automatiserade prestationskontroller befriar HR-chefer från tidskrävande manuell övervakning och uppgiftsschemaläggning. Dessa kontroller är särskilt lämpliga för att ge feedback till anställda och hjälpa dem att förfina sina prestationsstrategier.

Fetcher bästa funktioner

Automatiserad talangrekrytering

AI-baserad talangoptimering för att jämföra medarbetarprofiler med kollegor

Automatiserade prestationskontroller med anpassningsbara intervall

Centraliserad spårning av KPI:er, mål och mer

Samarbetsinriktade feedbackloopar för team

Fetcher-begränsningar

Kvalitativa kandidatdatabaser kräver vanligtvis intensiv datainmatning.

Programvara och integrationer kan ibland krångla.

Fetcher-priser

Kontakta säljteamet

Fetcher-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

7. TribalBase

Team som använder Slack för kommunikation vet hur rörigt det kan bli med flera delade kanaler, trådar, DM:er och botmeddelanden som översvämmar en normal arbetsdag. Situationen kan vara nästan ångestframkallande för HR-chefer som kämpar för att hänga med i Slacks metaforiska medvetandeström. ?

Det är där TribalBase kan rädda dagen. Dess AI-förbättrade Slack-assistent samlar ditt teams konversationer och omvandlar dem till ett kunskapsarkiv. Databasen är indexerad och sökbar – i princip är det ett Google för Slack!

Du kanske vagt minns att Dina från rekryteringsavdelningen pratade om att skicka introduktionsguider till nyanställda. Fråga bara TribalBase-botten: Har vi skickat introduktionsguider till nyanställda? Du får svar direkt!

Verktyget handlar om integritet. Du väljer vilka konversationer du vill indexera, och det utesluter som standard direktmeddelanden och privata kanaler.

TribalBases bästa funktioner

Förvandlar Slack-meddelanden till en informationskälla

Indexerade och sökbara data för att effektivisera processer

Stöder historikgranskning genom frågor

Sammanfattar konversationer

TribalBase-begränsningar

Stöder endast Slack för tillfället.

Har en användarbegränsning

TribalBase-priser

Gratis provperiod

Startup: 29 $/månad

Företag: 299 $/månad

TribalBase-betyg och recensioner

Inga betyg tillgängliga ännu

8. Effy

Att skriva detaljerade prestationsutvärderingar eller 360-graders feedbackformulär för anställda hela dagen tar hårt på din mentala uthållighet. Med Effy AI kan du hantera alla utvärderingar på några minuter! ⏱️

Plattformen erbjuder AI-driven analys för att generera värdefulla insikter och prestationsutvärderingar. Effy förser dig med 20 vetenskapligt utformade frågeformulär för fyra typer av utvärderingar:

Chefens utvärdering Peer review Självbedömning Uppåtgående utvärdering

Plattformen integreras med Slack och MS Teams så att medarbetarna enkelt kan komma åt feedbacken. Effy hjälper också till med uppgifter som rör medarbetarnas engagemang, till exempel att boka enskilda möten med möjlighet att automatiskt skicka inbjudningar till nya teammedlemmar.

Effy bästa funktioner

Verktyg för prestationsutvärdering

AI-genererad sammanfattning av recensioner baserad på svar

Flera utvärderingsformulär

Anpassad navigeringsmenystruktur baserad på roll

Häftiga memoji-klistermärken och djuravatarer

Effy-begränsningar

Begränsad inbyggd analysfunktion

Ingen integration med Google Kalender

Effy-prissättning

Gratis för upp till fem recensioner

Pro: 540 $/år för upp till 30 recensioner

Företag: Kontakta supporten

Effy-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 20 recensioner)

9. Recrooit

Recrooit är ett AI-HR-verktyg som hjälper team att eliminera alla typer av friktion från rekryteringsprocesser. Plattformen låter dig skapa din egen anslagstavla för jobbkrav utan tidigare kunskaper i kodning.

Använd Recrooits AI-generator för jobbeskrivningar för att skapa träffande beskrivningar med rätt jobbtitel, företagsinformation och nyckelord. Allt du behöver göra är att fylla i den medföljande mallen med viktiga detaljer, så skapar AI:n en professionell, tydlig och omfattande platsannons på nolltid!

Publicera jobb på din instrumentpanel med några få klick. Du kan dela jobb-ID:t på dina sociala medier för att locka talanger från ditt nätverk.

Du kan också bli frilansrekryterare med Recrooit. Tipsa vänner och kollegor om jobb och få din så kallade ”bounty” via PayPal eller direktöverföring!

Recrooits bästa funktioner

AI-baserad generator för jobbeskrivningar

Möjliggör delning av jobb på sociala medier

Stödjer frilansande rekryterare

Recrooit begränsningar

Responsiviteten på telefoner och surfplattor kunde vara bättre

Begränsade utbetalningsmetoder

Recrooit-priser

Grundläggande: 99 $/månad

Plus: 249 $/månad

Företag: 589 $/månad

Recrooit betyg och recensioner

G2: 5/5 (mindre än 5 recensioner)

10. Textio

Textio är en förstärkt skrivplattform som hjälper HR-personal att optimera och förbättra jobbannonser. Dess sofistikerade analysteknik ger feedback i realtid genom att identifiera tonala luckor i din jobbeskrivning och föreslå könsneutralt språk för att utöka din målgrupp.

Textio handlar om att underlätta en inkluderande rekryteringsprocess. Rekryterare älskar att hålla koll på Textio Score för att ta reda på hur mångfaldig deras rekryteringsprocess är. Det inbyggda verktyget Bias Interruption upptäcker om din annons är oattraktiv för en viss grupp, till exempel arbetssökande över 40 år eller sökande med funktionsnedsättning.

Textios noggranna AI-skydd kan hjälpa dig att undvika att använda triggerord utan att du vet om det genom att markera dem med orange. ?

Om din jobbannons till exempel använder ordet ”tribe” kan verktyget påpeka att det kan vara kränkande för ursprungsbefolkningar och föreslå att du väljer ett kontextuellt mer flexibelt alternativ.

Textio bästa funktioner

Förbättrat skrivstöd för jobbannonser

Avslöjar partiska eller olämpliga ord

AI-analys för att övervaka inkludering vid rekrytering

Stort utbud av tillägg och integrationer

Textios begränsningar

Begränsad kundsupport

Relativt dyrt för sina funktioner jämfört med andra AI-drivna verktyg.

Priser för Textio

Tillgängligt när du begär en demo

Textio-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Bevittna det stora HR- och AI-samarbetet

Som vi har sett lämnar AI ett outplånligt avtryck på flera HR-processer. Och HR-AI-verktyg handlar om att stödja vardagliga uppgifter som tar upp vår tid och mentala energi från det arbete som verkligen gör skillnad.

Prova ett eller flera av våra listade AI-baserade lösningar och underlätta arbetsbelastningen för dina HR-chefer! Och om du behöver en helhetsplattform som integrerar kraften i AI i ett spektrum av HR-uppgifter, starta ett gratis arbetsområde i ClickUp idag!