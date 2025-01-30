De 10 bästa programvarulösningarna för introduktion av nya medarbetare för HR-team 2025

Efter att ha lett många team under min karriär kan jag utan tvekan säga att introduktionsfasen ofta kan kännas som att gå på en lina. Att balansera en lavin av pappersarbete, en ström av e-postmeddelanden och repetitiva uppgifter, samtidigt som man ser till att minimera mänskliga fel, kan vara helt överväldigande – inte bara för de nya medarbetarna utan även för oss chefer och HR-medarbetare.

Det är precis därför som framväxten av introduktionsprogram känns som en frisk fläkt. ?

Dessa programvarulösningar är utrustade för att skapa en smidig övergång för varje nyanställd och har framgångsrikt eliminerat de gamla, pappersbaserade arbetsflödena, vilket sparar otaliga timmar i processen.

Här tar vi en närmare titt på de 10 bästa mjukvarulösningarna för introduktion av nya medarbetare som garanterat kommer att förvandla dina medarbetares upplevelse (och dina HR-uppgifter) från medioker till fantastisk! ?

De 10 bästa programvarorna för introduktion av nya medarbetare

Onboardingprocessen behöver inte vara jobbig. Istället kan du öka medarbetarnas engagemang med en gedigen onboardingupplevelse – allt med hjälp av anpassningsbar och kraftfull HR-programvara.

Här är vår lista över de 10 bästa programvaruverktygen för introduktion av nya medarbetare på marknaden – alla har noggrant granskats med avseende på viktiga funktioner, begränsningar och, viktigast av allt, användarfeedback för att underlätta ditt beslut.

1. ClickUp – Bäst för integrering av anställda

ClickUp erbjuder alla mallar du behöver för effektiv introduktion av nya medarbetare.

Har du hört uttrycket ät din egen hundmat?

På ClickUp tar vi det på allvar. Vårt personalteam använder ClickUp för att introducera nya teammedlemmar varje månad. Detta understryker vårt förtroende för ClickUps robusta HR-funktioner och bevisar att det är möjligt att smidigt hantera en massa nyanställda på en gång! ?

Nu när vi talar om robusta funktioner, låt oss dyka in i där allt börjar: ClickUp Forms.

Skapa formuläret du drömmer om och förbättra din intagningsprocess med ClickUps anpassningsbara formulärfunktion.

Denna funktion är en absolut game changer när det gäller att samla in och organisera all nödvändig information om dina nyanställda. Dessutom är det ett utmärkt sätt att samla in feedback när introduktionen av en nyanställd är klar, så att du kan förfina processen inför nästa våg av nyanställningar.

ClickUp gör dig inte besviken, vare sig det gäller insamling av feedback eller informationsdelning. Möt ClickUp Docs, verktyget som gör dokumenthantering till en barnlek.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Med dessa kan du skapa och dela resurser som utbildningsmaterial för anställda, personalhandböcker och standardrutiner (SOP). Genom att samla allt på ett ställe kan nya anställda snabbt hitta det de behöver redan från första dagen. ?

ClickUp erbjuder också ett omfattande system för uppgiftshantering som effektiviserar dina introduktionsprocesser och hjälper ditt team att hålla ordning och följa upp. Använd anpassade fält för att registrera specifika uppgifter som ansvarig, förfallodatum, prioritet och framsteg.

Och med olika visningsalternativ kan alla ställa in och visualisera sin arbetsyta efter sina egna preferenser.

ClickUps bästa funktioner:

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personalhandbok

Begränsningar för ClickUp:

ClickUps omfattande funktioner har en viss inlärningskurva.

Gratisplanen är begränsad till 100 MB lagringsutrymme.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per användare vid årlig betalning; 10 USD/månad per användare vid månatlig betalning

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

Vad säger användarna om ClickUp för onboarding?

2. BambooHR – Bäst för att centralisera medarbetarinformation

via BambooHR

BambooHR är ett omfattande HR-program och verktyg för medarbetarengagemang som centraliserar medarbetarinformation och effektiviserar olika personal- och introduktionsuppgifter. Detta inkluderar allt från uppföljning av sökande, förberedelse och introduktion, tidrapportering, lönehantering och prestationsbedömningar.

Det bästa av allt? Du kan komma åt alla dessa funktioner med denna webbapp för onboarding av medarbetare eller när du är på språng med dess mobilapp. ?

BambooHR:s bästa funktioner:

Interaktiv användarupplevelse och enkel navigering för administratörer och nyanställda.

Gör det möjligt att skapa och anpassa jobbannonser, spåra ansökningar och hantera medarbetarintervjuer och interaktioner med kandidater

Har en självbetjäningsfunktion där medarbetarna kan se och uppdatera sina uppgifter, få tillgång till företagsdokument och skicka in ledighetsansökningar.

Tidrapporteringsfunktion för att logga arbetade timmar och vilka uppgifter som utförts

Rapporter och analyser inkluderar sökandeprocesser, medarbetarnöjdhet och prestationsutvärderingar.

BambooHR:s begränsningar:

Ingen gratisplan eller gratis provperiod

Priserna är inte offentligt tillgängliga.

Plattformen kan ibland vara långsam.

Priser för BambooHR:

Kontakta BambooHR-teamet för en skräddarsydd offert.

BambooHR-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

3. Deel – Bäst för internationell introduktion av nya medarbetare

Via Deel

Deel är en global plattform för lönehantering och regelefterlevnad som underlättar den internationella rekryteringsprocessen – från att skapa kontrakt, slutföra anställningar och allt däremellan – samtidigt som din regelefterlevnad hålls helt ren.

Oavsett om du anställer heltidsanställda, frilansare eller entreprenörer utomlands, hanterar Deel komplexiteten så att du kan fokusera på det du gör bäst – att bygga högpresterande distansarbetsgrupper för att utveckla din verksamhet. ?

Deels bästa funktioner:

Onboard nya medarbetare snabbt i över 150 länder för en enhetlig onboarding-upplevelse.

Hantera enkelt efterlevnaden av internationella arbetslagar när du anställer globalt

Integrera med över 20 externa verktyg som Quickbooks, Xero och Netsuite.

Betala ditt team i över 120 olika valutor

Låt ditt team ta ut sina intäkter via stödda metoder som PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase och mer.

Begränsningar för Deel:

Det kan ta ett tag för nya användare att vänja sig vid onboardingprocessen och plattformen.

Vissa användare har klagat på dålig kundsupport.

Det finns få inbyggda integrationer

Deel-priser:

Deel HR (hantera administrativa uppgifter för medarbetare): Börjar med gratis

EOR (anställ internationella medarbetare i över 100 länder): Från 599 USD/månad

Entreprenörer (hantera internationella kontrakt): Från 49 $/månad

Global lönehantering (lönehantering i över 100 länder): Kontakta oss för prisuppgifter

Immigration (hantera sponservisum i över 25 länder): Kontakta oss för prisuppgifter

Deel-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (703 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (79 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Deel!

4. GroveHR – Bäst för lönehantering

via GroveHR

I likhet med BambooHR är GroveHR en allt-i-ett-HR-lösning som samlar dina anställdas och företagets register på ett och samma ställe. Den förenklar också olika uppgifter som rekrytering, introduktion, prestationsuppföljning, tidrapportering och lönehantering.

GroveHR:s bästa funktioner:

Funktionerna är gratis för upp till 50 anställda.

Gör det möjligt att skapa och dela introduktionsuppgifter och checklistor med nyanställda för att ge tydliga instruktioner om deras uppgifter och ansvarsområden.

Automatiserade arbetsflöden och påminnelser säkerställer att introduktionsteamet håller koll på deadlines.

Med geofencing-funktionen kan du spåra anställdas närvaro genom att övervaka när de kommer till eller lämnar specifika platser.

Självbetjäningsfunktionen gör det möjligt för anställda att enkelt uppdatera personuppgifter, begära ledighet och hantera andra HR-relaterade onboarding-uppgifter.

Begränsningar för GroveHR:

Mobilappen är ibland långsam.

Begränsad rapportering och analys

Saknar inbyggd meddelandefunktion

Priser för GroveHR:

Gratis plan

Essentials: 3,75 $/anställd/månad

Perform: 5 $/anställd/månad

Engage: 7,5 dollar/anställd/månad

GroveHR-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (69 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (67 recensioner)

Via Gusto

5. Gusto – Bäst för förmånsadministration

Gusto är ett HR-hanteringsverktyg som erbjuder en rad funktioner för rekrytering och introduktionsprocessen för dina anställda, samt fullservice inom lönehantering, förmånsadministration, insikter och rapportering samt prestationsutvärderingar.

Med Gusto kan du automatisera beräkningar av löneskatt, betalningar och deklarationer i alla 50 amerikanska delstater. Dess användarvänliga funktioner har gjort Gusto till ett populärt val bland små och medelstora företag i hela USA.

Gustos bästa funktioner:

Integreras med plattformar som Slack, Xero och Quickbooks.

Gör det möjligt att hantera anställdas förmåner såsom sjukförsäkring, 401(k)-planer, HSA- och FSA-konton samt sparande för högskolestudier.

Erbjuder en internationell betalningslösning för entreprenörer för gränsöverskridande betalningar i över 90 länder.

Inbyggd rapporteringsfunktion för att samla in och exportera olika insikter som löner, personalkostnader och medarbetarundersökningar.

Med appen Gusto Wallet kan anställda hålla koll på sin privatekonomi.

Begränsningar med Gusto:

Ingen gratisplan, men erbjuder en månads gratis provperiod.

Mobilappen har begränsade funktioner för introduktionsupplevelsen.

Kan inte hantera stora team spridda över flera platser

Priser för Gusto:

Enkelt: 40 $/månad (+ 6 $/månad/person)

Plus: 80 $/månad (+12 $/månad/person)

Premium: Kontakta oss för mer information

Gusto-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Gusto!

6. Eddy – Bäst för att spåra sökande

via Eddy

Eddy är ett användarvänligt HR-verktyg som kombinerar flera funktioner för att förenkla HR-arbetet. Det erbjuder funktioner som jobbannonser, ett system för att spåra sökande, dokumentlagring och automatiserad meddelandehantering med kandidater.

Användarna älskar Eddys introduktionslösning, som gör det möjligt för dem att bjuda in nyanställda, skicka välkomstmeddelanden och hantera digitala dokument med elektroniska signaturer. ✍️

Eddy bästa funktioner:

Ren och överskådlig användargränssnitt och introduktionsupplevelse

Responsivt och hjälpsamt kundsupportteam

Anställda har enkel tillgång till sin personliga profilinformation, vilket gör att de kan uppdatera sina uppgifter.

Möjlighet att skapa en uppgiftslista för nyanställda och följa deras framsteg när de slutför uppgifterna i introduktionsprocessen.

Enkelt att hantera och godkänna ledighetsansökningar från anställda

Eddy-begränsningar:

Ingen gratisplan

Stöder inte schemaläggning

Begränsade rapporteringsfunktioner

Eddy-prissättning:

Pris från 6 $/person/månad. Kontakta Eddy-teamet för en skräddarsydd offert.

Eddy-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (19 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (40 recensioner)

7. Workday – Bäst för stora företag

via Workday

Workday är en HR-lösning utformad för stora och snabbväxande företag. Den erbjuder en rad funktioner för hantering av HR-uppgifter som rekrytering, onboarding-programvara, hantering av medarbetardata, administration av förmåner, prestationshantering samt utbildning och utveckling.

Utöver grundläggande HR-funktioner erbjuder Workday avancerade analys- och rapporteringsverktyg som ger värdefull insikt i trender inom personalstyrkan, prestationsmått och medarbetarengagemang.

Workdays bästa funktioner:

Utformade för att hantera komplexa HR-arbetsflöden

Sätt upp teammål, följ framstegen och övervaka teamets prestationer

Hantera global löneadministration i USA, Kanada, Storbritannien och Frankrike

Tidsspårningsfunktionen inkluderar geofencing, vilket möjliggör spårning baserat på fysiska platsgränser.

Utnyttja Workdays kraftfulla analysverktyg för strategiska förbättringar inom talangrekrytering och medarbetarupplevelse.

Lärmodulen stöder kontinuerlig professionell utveckling för anställda

Begränsningar i arbetsdagen:

Ingen gratisplan

Komplex installation

Icke-transparent prissättning

Mobilappen kan ibland krascha.

Priser för Workday:

Kontakta Workday-teamet för en skräddarsydd offert

Betyg och recensioner av arbetsdagar:

G2: 4,0/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Workday!

8. Rippling – Bäst för medelstora företag

via Rippling

Rippling erbjuder en molnbaserad HR-plattform med funktioner som introduktion av nya medarbetare, ledighetshantering, global löneadministration, skatteavdrag och förmånsadministration. Det är ett perfekt val för medelstora företag som söker en kombination av robusta funktioner och ett användarvänligt gränssnitt. ?

Ripplings bästa funktioner:

Enkel installationsprocess

Låter dig automatisera processerna för introduktion , övergång och avgång av anställda

Säkerställer efterlevnad av lokala, statliga och federala bestämmelser så att du slipper hantera juridiska frågor.

Integreras med populära verktyg som Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira och Zendesk.

Rippling-begränsningar:

Ingen gratisplan eller provperiod

Dolda prisplaner

Vissa viktiga funktioner måste köpas som tillägg.

Rippling-prissättning:

Pris från 8 USD/användare/månad. Kontakta Rippling-teamet för en skräddarsydd offert.

Rippling-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Rippling!

9. Zenefits – Bäst för småföretag

via Zenefits

Zenefits är ett HR-verktyg för småföretag som vill hantera sina HR-funktioner, inklusive onboarding och offboarding, förmånsadministration, lönehantering, tids- och närvaroregistrering samt efterlevnadshantering. Det automatiserar viktiga HR-uppgifter (t.ex. befordringar, teamförflyttningar, uppsägningar), så att du kan hålla ordning och samtidigt spara värdefull tid.

Zenefits bästa funktioner:

Enkel installation och plattformsnavigering

Responsiv och hjälpsam kundsupport

Fungerar med mobila enheter med Android och iOS.

Genererar och lagrar automatiskt anställningsbrev, skatte- och löneunderlag och mycket mer.

Självbetjäningsfunktion för anställda att hantera sin personliga information

Kan hantera anställdas förmåner såsom sjukförsäkring, 401(k)s, HSAs och FSAs

Zenefits begränsningar:

Ingen gratisplan

Betalda abonnemang faktureras för minst 5 anställda.

Viktiga funktioner som löneadministration, förmånsadministration och rekrytering måste köpas som tillägg.

Vissa användare har rapporterat svårigheter med att integrera med externa appar som Quickbooks och Xero.

Zenefits prissättning:

Essentials: 10 USD/anställd per månad

Tillväxt: 20 dollar per anställd och månad

Zen: 27 $/anställd per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Zenefits betyg och recensioner:

G2: 4,0/5 (453 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (813 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zenefits!

10. Freshteam – Bäst för avveckling

via Freshworks

Freshteam är en HR-programvarulösning som främst är utvecklad för små och medelstora företag. Den är utvecklad av Freshworks och hjälper HR-team att hantera rekrytering, onboarding och offboarding, ledighet och medarbetarinformation på ett och samma ställe. Freshteam är användarvänligt och intuitivt och kan enkelt integreras med andra verktyg för att göra HR-uppgifterna mer strömlinjeformade och effektiva.

Freshteams bästa funktioner:

Få tillgång till plattformen på mobila enheter

Hantera rekryteringsprocesser som jobbannonser, urval, uppföljningar och intervjuer

Skapa anpassade onboarding-arbetsflöden för nyanställda

Utnyttja analyser för att få insikter om din personal, dina jobbannonser, medarbetarnas produktivitet och frånvaron.

Integrera enkelt Freshteam med andra Freshworks-produkter som Freshservice, Freshdesk och Freshchat.

Begränsningar för Freshteam:

Gratisplanen är mycket begränsad.

Inkonsekvent kundsupport

Rapporterna är komplexa och svåra att anpassa

Priser för Freshteam:

Gratis plan

Tillväxt: 71 $/månad (+1,20 $/anställd per månad)

Pro: 119 $/månad (+2,40 $/anställd per månad)

Företag: 203 $/månad (+4,80 $/anställd per månad)

Freshteam-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (284 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (207 recensioner)

Hur kan introduktionsprogramvara förbättra introduktionsprocessen för nya medarbetare?

Att välja rätt programvara för introduktion av nya medarbetare effektiviserar inte bara administrativa uppgifter utan formar också en nyanställds första intryck av ditt företag. Här är en praktisk checklista som hjälper dig att hitta rätt plattform för introduktion av nya medarbetare:

Enkelt och intuitivt gränssnitt för enkel installation och navigering

Tillgänglighet via webben, stationära datorer och mobila enheter

Flexibilitet att anpassa sig till dina specifika processer och arbetsflöden

Sömlös integration med annan programvara som används i ditt företag

Automatisering av rutinmässiga och repetitiva uppgifter

Djupgående insikter i onboardingprocessen

Uppföljning av uppgifter, aviseringar och påminnelser för att uppgifter ska utföras i tid

Skapa checklistor som nyanställda kan fylla i inom ramen för sina uppgifter och automatisera processen för att undvika manuellt arbete för varje nyanställd.

Hitta rätt mjukvarulösningar för introduktion av nya medarbetare för ditt team

Det var allt! ?

Detta är 10 av de bästa introduktionslösningarna, var och en med unika funktioner och styrkor för att möta specifika affärsbehov. Men om du letar efter ett verktyg som kan göra allt, bör du kolla in ClickUp. ?

ClickUp är ett av få (om inte det enda) introduktionsverktyg som perfekt balanserar ett enkelt och modernt gränssnitt med en robust uppsättning funktioner för att effektivisera dina HR-processer – från introduktion och avgång till uppgiftshantering, dokumenthantering och prestationsövervakning. ?

Och ännu bättre, ClickUp har många funktioner och är lätt på plånboken.

Registrera dig för CickUps kostnadsfria plan idag – dina rekryteringschefer, framtida anställda och ditt företag kommer att tacka dig för det.