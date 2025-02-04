De 10 bästa alternativen till Zenefits för HR-team 2025 (recensioner och priser)

Företag kan helt enkelt inte fungera utan en kompetent personalavdelning (HR). HR-chefer vet det alltför väl! Från efterlevnad av lagar och regler till personalförmåner och hantering av lönesystem – du simmar i ett hav av uppgifter. ?

Lyckligtvis gör programvara som Zenefits det mycket enklare att hålla koll på HR-relaterade uppgifter som sjukförsäkring och förmånsadministration. Zenefits är ett populärt alternativ, men det är definitivt inte det enda på marknaden. I den här guiden går vi igenom vilka funktioner du behöver hos en konkurrent till Zenefits och listar de 10 bästa alternativen till Zenefits för bättre förmånsadministration.

Vad ska du leta efter i ett Zenefits-alternativ?

Att hitta ett alternativ till Zenefits handlar om mer än att bara leta efter det billigaste alternativet. Leta efter en mjukvarulösning som underlättar ditt liv med hjälp av värdefulla funktioner som:

Omfattande HR-verktyg: Ett bra alternativ till Zenefits bör ha ett brett utbud av funktioner för lönehantering, förmånsadministration och Ett bra alternativ till Zenefits bör ha ett brett utbud av funktioner för lönehantering, förmånsadministration och personalhantering . Bonuspoäng om de inkluderar verktyg för introduktion av nya medarbetare, tidrapportering och prestationshantering.

Användarvänligt gränssnitt: Ju enklare det är att använda din Ju enklare det är att använda din HR-programvara , desto snabbare kommer du att se resultatet. En användarvänlig HR-plattform minskar inlärningskurvan och ökar produktiviteten, så välj en intuitiv plattform.

Anpassningsbara arbetsflöden : Varje företag har unika HR-processer. Leta efter HR-programvara som innehåller arbetsflöden och moduler som anpassar sin funktion efter hur ditt team föredrar att arbeta.

Integrationer : Du har inte tid att växla mellan flera plattformar eller rapporter. Hitta ett alternativ till Zenefits som integreras med ditt lärplattformssystem (LMS), självbetjäningsportaler för anställda eller tredjepartsapplikationer som Slack för att säkerställa ett smidigt informationsflöde i hela ditt företag.

Skalbarhet: Du kommer förmodligen att anställa nya medarbetare eller förlora anställda med tiden. Din HR-programvara bör kunna hålla jämna steg med ditt företags tillväxt och förändringar. Leta efter molnbaserade lösningar som enkelt anpassar sig till nyanställningar, stöder avgångar och förenklar tillägg av funktioner.

Efterlevnad: Säkerhet och efterlevnad är alltid ett måste, men för HR är det inte förhandlingsbart. Se till att du väljer ett välrenommerat alternativ till Zenefits som skyddar känslig personalinformation.

De 10 bästa alternativen till Zenefits att använda 2024

Visst, Zenefits är bra, men andra HR-plattformar kan också hjälpa dig att nå målet. Kolla in dessa 10 bästa alternativ till Zenefits för HR-proffs 2024.

Bäst för hantering av HR-uppgifter

ClickUps 15+ vyer ger HR-team en heltäckande lösning för alla dagliga uppgifter.

ClickUp är kanske världens mest populära projektledningsapp, men vi är också ett värdefullt verktyg för HR-personal. HR-team förlitar sig på ClickUp för att förenkla rekrytering, introduktion och utbildning i en verkligt heltäckande HR-lösning. ?

Skapa anpassade instrumentpaneler för varje team, övervaka medarbetarnas prestationer och engagemang och skapa en central hubb för all information om medarbetarna och personalhantering. ClickUp ger dig tillgång till en kraftfull kodfri databas som effektiviserar rekryteringsprocessen. Du kan till och med skapa en anpassad onboarding-upplevelse i ClickUp, komplett med spårbara uppgifter, dokument och kommentarer.

Du kan bygga vad du vill i ClickUp, men våra mallar kommer att göra din arbetsdag betydligt snabbare. Till exempel är ClickUp HR SOP-mallen perfekt för att skapa processer. När du har skapat och delat dessa processer kan du koppla in allt i ClickUp för omedelbar implementering och ansvarsskyldighet.

Ladda ner den här mallen ClickUps HR SOP-mall är utformad för att hjälpa dig att skapa, hantera och spåra HR-processer och -procedurer.

Om du någonsin behöver hjälp med att skriva HR-policyer, redigera texter eller sammanfatta mötesanteckningar, prova ClickUp AI. Denna praktiska AI-skrivassistent hittar rätt ord åt dig så att du kan återgå till det som är viktigast: organisationens interna arbete.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler för varje team, anställd, avdelning eller organisation

Brainstorma nya HR-processer eller policyer med din grupp på en ClickUp Whiteboard

Ingen tid att skriva? Snabba på processen med ClickUp AI

Samarbeta, dela och organisera innehåll enkelt med ClickUp Docs

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i gratisabonnemang, men vi erbjuder en gratis provperiod för AI.

ClickUp har många funktioner, så det kan ta lite tid att bekanta sig med användargränssnittet.

ClickUp prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Gusto

Bäst för molnbaserad lönehantering

via Gusto

Gusto marknadsför sig som en allt-i-ett-plattform för HR-automatisering. Gusto är utformat för småföretag och stöder inte bara anställningsprocessen och löneadministrationen, utan även registrering för statlig skatt i alla 50 amerikanska delstater. Gusto fungerar också modulärt, så du betalar bara för de funktioner du behöver.

Gusto bästa funktioner

Gusto automatiserar löneutbetalningar med alternativ för direktinsättning och skatteinlämning.

Hantera sjukförsäkring, pensionskonton och andra förmåner för anställda

Anställ, introducera, hantera anställda och hantera hela anställdas livscykel i Gusto.

Spåra tid och PTO-förfrågningar

Gusto begränsningar

Flera användare säger att Gusto kundsupport inte är den bästa

Andra säger att de vill ha mer anpassade behörigheter och aviseringar.

Gusto prissättning

Enkelt: 40 $/månad, plus 6 $/månad per person

Plus: 80 $/månad, plus 12 $/månad per person

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Gusto betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

3. UKG

Bäst för personalhantering

via UKG

UKG är ett alternativ till Zenefits för HR, lönehantering och personaladministration. Plattformen hanterar sökande, rekrytering, personalbehållning, närvaro och mycket mer. Dess HR-tjänst är ganska unik och ger dig möjlighet att alltid ge HR-råd till ditt team via UKG:s webbportal eller mobilapp.

UKG:s bästa funktioner

Stöd datadriven medarbetartillväxt med UKG:s rapportering och analysverktyg

Bygg in obligatoriska regleringsstandarder i dina automatiserade UKG-arbetsflöden

UKG tillhandahåller de senaste ändringarna i arbetsrätten i ditt område, samt bästa praxis för DEI&B.

Hantera personalens schemaläggning

UKG-begränsningar

Flera användare nämner UKG:s brist på anpassningsmöjligheter.

Andra säger att kundsupporten behöver förbättras

UKG prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

UKG-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

4. BambooHR

Bäst för uppföljning av sökande och onboarding

via BambooHR

BambooHR integrerar HR, löner och förmåner i samma plattform. BambooHR innehåller vanliga HR-data, personalhantering, rekrytering, onboarding och lönefunktioner, men fokuserar framför allt på medarbetarnas upplevelse och prestation. Om du har problem med engagemang eller prestation kan detta vara ett bra verktyg för att vända utvecklingen. ?

BambooHR bästa funktioner

Få en översikt över alla anställdas data

Logga och automatisera hela rekryterings- och introduktionsprocessen i BambooHR

BambooHR har en stor integrationsmarknadsplats för verktyg som Slack, Litmos och Kudos.

Spåra alla anställdas arbetstimmar, närvaro och löneförmåner med BambooHR:s många verktyg för ersättningshantering.

BambooHR begränsningar

Vissa användare säger att BambooHR-rapporterna inte är så detaljerade som de skulle önska.

Andra säger att plattformen ofta drabbas av buggar och fördröjningar.

BambooHR prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

5. Connecteam

Bäst för ”deskless teams”

via Connecteam

Connecteam är ett alternativ till Zenefits som fokuserar på team utan fasta arbetsplatser, till exempel fältarbetare. Om du letar efter ett självbetjäningsverktyg för anställda är Connectteam ett utmärkt val. Se in- och utstämplingstider, skicka ut löner med ett enda klick och hantera uppgifter på samma plattform. Connecteam har även HR-mallar och villkorade formulär för att samla in realtidsrapporter från fältet.

Connecteams bästa funktioner

Förenkla schemaläggningen med återkommande skift och duplicering

Tilldela skiftanteckningar och uppgifter till varje anställd

Connecteam skickar ut varningar om inkonsekvenser om ditt teams tidrapporter inte är kompatibla.

Låt anställda enkelt stämpla in och ut via den användarvänliga mobilappen.

Begränsningar för Connecteam

Connecteam kräver att du hanterar löner via Gusto, QuickBooks eller annan löneprogramvara.

Det finns inte så många recensioner.

Connecteam prissättning

Planen Small Business : Gratis

Operations Basic: 29 $/månad för de första 30 användarna, faktureras årligen

Operations Advanced: 49 $/månad för de första 30 användarna, faktureras årligen

Operations Expert: 99 $/månad för de första 30 användarna, faktureras årligen

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (320+ recensioner)

6. ADP Workforce Now

Bäst för lönehantering

via ADP

ADP är ett av de mest kända alternativen till Zenefits. ADP är mest känt för lönehantering, men deras verktyg Workforce Now är en allt-i-ett-plattform för talanghantering, förmåner och, naturligtvis, lönehantering.

ADP Workforce Now bästa funktioner

Förstå medarbetarnas upplevelse genom regelbundna undersökningar

Skapa en självbetjäningsportal för anställda för att lösa vanliga HR-frågor

ADP låter dig ge anställda möjlighet att själva välja sina förmåner.

Säkerställ rättvisa genom att jämföra ditt teams löner med branschstandarder

ADP Workforce Now-begränsningar

Vissa användare säger att webbplatsen är långsam och snabbt går över till timeout.

Andra säger att plattformen har begränsad funktionalitet jämfört med andra alternativ till Zenefits.

ADP Workforce Now prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

ADP Workforce Now betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6 300 recensioner)

7. Justworks

Bäst för HR-support dygnet runt

via Justworks

Behöver du HR-programvara med support dygnet runt? Då behöver du inte leta längre än Justworks. Denna plattform ger dig tillgång till kundtjänst och HR-experter via e-post, telefonchatt eller Slack. Den erbjuder även automatiserad lönehantering, verktyg för rekrytering och introduktion samt sjukförsäkringar för stora grupper.

Justworks bästa funktioner

Hanterar du ett internationellt team? Justworks stöder global talanganskaffning.

Justworks integrerar anställningsregler i sin plattform och sina arbetsflöden.

Fatta datadrivna beslut med Justworks People Analytics

Justworks automatiserade lönehantering spårar anställdas arbetstimmar och synkroniserar dem med deras lönecheckar.

Justworks begränsningar

Vissa användare säger att den internationella lönehanteringslösningen fortfarande behöver förbättras.

Andra önskar att Justworks hade integrerade funktioner för medarbetarengagemang eller sociala funktioner.

Justworks prissättning

Grundläggande: 59 $/månad per anställd för upp till 49 anställda

Plus: 99 $/månad per anställd för upp till 49 anställda

Justworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

8. Rippling

Bäst för hantering av personalförmåner

via Rippling

Rippling är en populär plattform för personalhantering som inte bara innehåller funktioner för lönehantering och förmånsadministration, utan också stöder utgifts- och enhetshantering. Dessutom ingår IT Cloud och Finance Cloud, så att du kan använda Rippling i flera avdelningar. ?

Ripplings bästa funktioner

Hantera löner i USA eller globalt

Rekrytera topptalanger med hjälp av dess system för att spåra sökande och hantera deras prestationer med datastödda utvärderingar.

Rippling effektiviserar medarbetarutbildningen med ett integrerat LMS

Verktyg för att samla in feedback från anställda och genomföra undersökningar om anställdas välbefinnande

Rippling begränsningar

Vissa användare önskar att Rippling hade ett schemaläggningsverktyg.

Andra önskar att det erbjöd anpassade rapporter

Rippling prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Rippling betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 900 recensioner)

9. Paychex

Bäst för småföretag

via Paychex

Paychex erbjuder anpassningsbara paket, så du betalar bara för de HR-funktioner du behöver. Oavsett om du är egenföretagare eller har ett litet företag ger detta alternativ till Zenefits dig också tillgång till konsulter som kan optimera löner och företagsskatter.

Paychex bästa funktioner

Behöver du försäkring? Paychex förmedlar försäkringar för paraplyskydd, allmän ansvarsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och mycket mer.

Paychex hjälper dig att byta från ett annat löneföretag

Hantera sjukförsäkringsförmåner, inklusive FSA och HSA

Paychex spårar anställdas närvaro och tillhandahåller tidsklockor.

Paychex begränsningar

Vissa användare säger att tidsklockorna är buggiga.

Andra säger att det är komplicerat att hantera löneprocesser för tjänstemän.

Paychex prissättning

Essentials: 39 $/månad plus 5 $ per anställd

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Paychex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 400 recensioner)

10. Zoho People

Bästa CRM-lösningen för anställda

via Zoho People

Zoho är en allt-i-ett-affärssvit som erbjuder lösningar för kundrelationshantering (CRM), uppgiftshantering och mycket mer. Zoho People hanterar centrala HR-uppgifter som löner och ledighet, samt medarbetarengagemang, utbildning och närvarokontroll.

Zoho People bästa funktioner

Zoho är ett stort mjukvaruekosystem, så det här är ett bra alternativ om du redan använder Zoho-produkter.

Skapa en HR-chatbot för att snabbt svara på enkla frågor från ditt team

Behöver du få kontroll över utgifterna? Prova Zohos utgiftshanteringsfunktion för att få grepp om utgifterna.

Skapa ditt eget on-demand LMS

Zoho People begränsningar

Du behöver en separat lösning för uppgiftshantering

Vissa användare säger att det är svårt att använda Zoho People om du hanterar flera organisationer.

Zoho People prissättning

Essential HR: 1,25 dollar/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 2 $/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 3 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: 4,50 $/månad per användare, faktureras årligen

People Plus: 9 $/månad per användare, faktureras årligen

Zoho People betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 240 recensioner)

Bonus: HRMS-programvara!

Förenkla HR-hanteringen med Zenefits-alternativ

Det finns så många alternativ till Zenefits där ute. I slutändan handlar det bästa alternativet för din organisation om de funktioner, processer och priser du behöver för att sköta din verksamhet.

Alla verktyg på denna lista stöder HR-funktioner, men inget är så mångsidigt och anpassningsbart som ClickUp. Skapa din egen databas, effektivisera dokumenthanteringen eller utnyttja ett AI-verktyg i en av våra många mallar – möjligheterna är oändliga. ?

Upplev ClickUps magi själv: Skapa din HR-arbetsplats gratis nu.