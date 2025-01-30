10 programvaror för personalhantering för HR-team 2025

Oavsett om du är företagare eller personalchef bör du prioritera att bygga upp och förvalta ditt humankapital – för det är teamwork som gör att drömmar blir verklighet. ✨

Saken är den att personalhantering inte bara handlar om att se till att uppgifter utförs, godkänna ledighetsansökningar och genomföra prestationsutvärderingar – även om det också är viktigt. Medarbetarnas tillfredsställelse betyder mycket idag, och det handlar om mycket mer än att bara erbjuda en trevlig arbetsmiljö. Det börjar med dina processer för introduktion av nya medarbetare, fortsätter med de arbetsverktyg du tillhandahåller (eller inte tillhandahåller) och inkluderar punktliga utbetalningar. ?

All denna administration är ofta otroligt tidskrävande – men det behöver inte vara så. När du investerar i programvara för personalhantering är det enkelt att automatisera många av dessa uppgifter.

Låt oss undersöka vad en bra lösning för personalhantering bör kunna göra och titta på några alternativ för HR-programvara. Att välja rätt lösning för ditt företag sparar tid och pengar – och ökar både personalbehållningen och lönsamheten. Det är en vinst på alla plan. ?

Vad ska du leta efter i programvara för personalhantering?

Beroende på vilken typ av verksamhet du driver är detta några av de viktigaste funktionerna att tänka på när du letar efter personalhanteringsprogramvara som kan hjälpa dig med HR-funktioner:

Ett enkelt sätt att lagra och komma åt medarbetarinformation, inklusive viktiga uppgifter som roll, lönegrad och återstående ledighet.

Hjälpsamma mallar som sparar tid och arbete, till exempel mallar för introduktion av nyanställda, 30-60-90-mallar som underlättar uppgiftshantering eller mallar för feedbackformulär för att samla in synpunkter som ökar medarbetarnas engagemang.

Programvara för medarbetarövervakning för att spåra tidrapporter och uppgifter – vilket är särskilt viktigt om du arbetar med distansanställda.

Projektledningsverktyg som stöder tidshantering, hjälper dig att följa upp framstegen mot dina HR-KPI:er och gör det möjligt för dig att delegera uppgifter.

Ett intuitivt, lättnavigerat gränssnitt som erbjuder en fantastisk användarupplevelse.

Utmärkta verktyg för teamkommunikation , helst med videokonferensfunktion, så att du enkelt kan hålla kontakt med enskilda personer eller team, oavsett var du eller de befinner sig.

En självbetjäningsportal för anställda, om möjligt, där personalen får svar på sina frågor och tillgång till den utbildning de behöver, vilket minskar arbetsbelastningen för ditt HR-team?

De 10 bästa programvarorna för personalhantering att använda

Gör din personalhantering (HCM) så enkel som möjligt genom att välja rätt verktyg för personalhantering för ditt företag. Tänk på storleken på ditt företag och bestäm exakt vilka uppgifter du vill automatisera. Fundera också på om du och ditt team främst arbetar från stationära datorer eller behöver en utmärkt mobilapp för att stödja medarbetare som är på resande fot. ?

Om dina affärsbehov inte är alltför komplexa just nu kan du till och med hitta kostnadsfria personalhanteringssystem som ökar medarbetarnas engagemang och produktivitet.

Här är några av de bästa personalhanteringssystemen som finns tillgängliga idag.

ClickUp automatiserar teamhanteringen från början till slut, så att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet.

ClickUp är en produktivitetsplattform som gör det möjligt för dig att hålla koll på alla aspekter av din verksamhet, inklusive dina personalfunktioner. Det är en enkel personalhanteringsprogramvara där all din data finns samlad och organiserad på ett ställe, så det är enkelt att hitta det du behöver.

Med inbyggd projektledningsprogramvara som hjälper dig att hålla koll på alla dina HR-initiativ, plus en myriad av ordbehandlings- och kalkylbladsmallar, behöver du inte uppfinna hjulet på nytt. ClickUp sparar tid redan från början – och under hela projektet. ?

Kommunikationen med ditt team är enkel, oavsett var de befinner sig. Använd ClickUps videokonferensfunktion för att hålla ett virtuellt möte eller genomföra ett utbildningswebinar, eller använd någon av de många möjliga integrationerna, som Microsoft Teams eller Zoom. Samarbeta visuellt under mötet med hjälp av ClickUp Whiteboards, som omvandlar idéer till uppgifter.

ClickUp är ett av de bästa kostnadsfria personalhanteringssystemen för att komma igång när ditt företag är litet. Det kostnadsfria paketet erbjuder alla grundläggande verktyg du behöver. Och när ditt företag växer och blir mer komplext är det enkelt att uppgradera ditt paket för att få tillgång till extra funktioner. ✨

ClickUps bästa funktioner

Importera allt från ditt tidigare projektledningsverktyg, till exempel Asana, Trello eller Monday.com.

Oavsett storleken på ditt team och oavsett om du är HR-specialist eller arbetar på löneavdelningen, underlättar samarbetsverktyg samarbetet eftersom alla är på samma sida.

En av hanteringsfunktionerna är en instrumentpanel som ger dig en översikt över viktiga mätvärden och sedan låter dig fördjupa dig i detaljerna därifrån.

Anpassa dina vyer så att du kan se data på det sätt du föredrar, till exempel i en lista, på en Kanban-tavla eller i ett Gantt-diagram.

ClickUp är extremt användarvänligt, så du kommer snabbt att förstå systemet och börja spara tid och energi.

Det finns många möjliga integrationer, inklusive Outlook , Slack, Google Drive , One Drive och Salesforce , så att du kan arbeta smidigt mellan olika plattformar.

Begränsningar i ClickUp

Eftersom systemet är så komplext och anpassningsbart kan det ta lite tid att lära sig alla dess funktioner.

Mobilappen är (ännu) inte lika strömlinjeformad och tillgänglig som desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Lattice

Via Lattice

Lattice effektiviserar ditt personalhanteringsflöde, så att du kan fokusera på viktigare initiativ, som talanghantering och att främja medarbetarnas engagemang och prestationer. Detaljerade analyser ger dig all den information du behöver för att fatta datadrivna beslut som bygger upp ditt humankapital – och ditt företag. ?

Detta system för hantering av distansanställda är särskilt effektivt för distribuerade team. Det håller alla uppdaterade om vad som händer, vilket underlättar hanteringen av distansteam.

Lattices bästa funktioner

Håll koll på karriärmål, uppgifter och möten så att inget faller mellan stolarna.

Centraliserad information och processer så att distansanställda känner sig som en del av det större teamet, vilket förbättrar den virtuella teamhanteringen och medarbetarupplevelsen.

Det är enkelt att följa HR-processernas framsteg i realtid, så att du alltid vet var du befinner dig.

Det är ett utmärkt verktyg för att ge och ta emot feedback inom både kontorsbaserade och distansbaserade team.

Mallarna för prestationsutvärdering kan anpassas för specifika individer eller användningsfall.

Begränsningar i Lattice

Vissa användare tycker att användargränssnittet inte är väl utformat, vilket gör det svårt att navigera i systemet.

1:1-funktionaliteten och rapporteringen kan förbättras.

Priser för Lattice

Engagemang: 4 USD/månad per användare

Grow: 4 $/månad per användare

Kompensation: 6 USD/månad per användare

Prestationshantering + OKR och mål: 11 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. Rippling

Via Rippling

Rippling är ett centraliserat personalhanteringssystem som hanterar hela din anställdas livscykel – från löner och utgifter till förmånsadministration – på ett och samma ställe.

Använd den för att rekrytera nya talanger, spåra tid och närvaro och överföra kunskap genom lärplattformen. Den gör det också enkelt att konfigurera en persons datorprogramvara och integrera den med appar som Microsoft 365 och Slack. ?

HR-molnet är en del av det större Rippling-ekosystemet, som inkluderar IT- och ekonomiprogramvara.

Ripplings bästa funktioner

Användargränssnittet är intuitivt, välstrukturerat och mycket lätt att navigera i.

Lönemallar som uppdateras automatiskt för att återspegla förändringar i roller, medarbetardata, ersättning eller förmåner.

Online-utbildningscentret gör det enkelt att få hjälp av specialister när du behöver det.

Systemet uppdateras kontinuerligt, så verktygen för personalhantering förbättras hela tiden.

Begränsningar i Rippling

Vissa användare har haft svårt att få support från en riktig person när de har haft problem.

Systemet är inte särskilt anpassningsbart när det gäller färgschema eller vilka appar du vill se.

Rippling-prissättning

Från 8 $/månad per användare

Kontakta oss för prisuppgifter

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 700 recensioner)

4. Justworks

Via Justworks

Justworks är en lösning för hantering av distansanställda som riktar sig till små och medelstora företag, främst inom sektorerna professionella tjänster, finansiella tjänster, teknik och ideella organisationer. Den hjälper dessa företag att automatisera HR-hanteringsverktyg, lönehantering och efterlevnadssupport.

Snabbt introducera nya medarbetare och registrera dem för de förmåner de har rätt till. Spåra sedan deras arbetstimmar och meddela dem när de får betalt.

Dina anställda har också direkt tillgång till Justworks support om de har frågor om sina sjukförmåner, avdrag eller skatter. ?

Justworks bästa funktioner

Systemet är mycket enkelt och det är lätt att hitta den information du behöver.

Jämför sjukförsäkringar och andra förmåner direkt i systemet.

Kundtjänstteamet är mycket lyhört och öppet för förbättringsförslag.

Justworks begränsningar

Funktionerna i mobilappen är mer begränsade än i desktopversionen.

Även om Justworks är utformat för mindre företag kan det vara dyrt för dem.

Justworks prissättning

Grundläggande: 59 USD/månad per anställd (rabatt för 50+ anställda)

Plus: 99 $/månad per anställd (rabatt för 50+ anställda)

Justworks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

5. Deel HR

Via Deel HR

Deel är ett allt-i-ett-system för hantering av distansanställda som hjälper dig att skala upp och hantera globala team. Använd det för att anställa heltidsanställda eller oberoende uppdragstagare, och sedan enkelt introducera nya medarbetare och betala dem.

Skapa lokala juridiska kontakter för varje teammedlem, oavsett om de är distansarbetare eller inte. Spåra när de arbetar och när de inte gör det, och hantera betalningar och andra förmåner baserat på det land de befinner sig i. ?

Deel HR:s bästa funktioner

Deel är en mycket väl utformad programvara för distansarbete, så den är lätt att navigera i, även om du inte är tekniskt kunnig.

Deels globala infrastruktur gör det enkelt att anställa EOR-anställda (Employer of Record) i andra länder där du inte har några affärsenheter.

Dra nytta av Deels avtal med en rad olika tjänsteleverantörer för att skicka utrustning till ditt team, konsultera lokala experter eller erbjuda dina anställda tjänster, såsom tillgång till kontorshotell runt om i världen.

Deel HR-begränsningar

Åsikterna om deras kundservice varierar kraftigt, så supporten kan vara lite osäker.

Betalningar är begränsade till specifika cykler, så du kan inte göra ad hoc-betalningar som utgiftsersättningar utanför dessa datum.

Deel HR-priser

DeelHR: Börjar med gratis

Entreprenörer: Från 49 $/månad

EOR: Från 599 USD/månad

Global lönehantering: Kontakta oss för prisuppgifter

Immigration: Kontakta oss för prisuppgifter

Deel HR-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

6. Kissflow HR Cloud

Via Kissflow HR

Kissflow är en plattform för utveckling av applikationer med låg kodning som hjälper dig att bygga din egen programvara för personalhantering. Skapa de arbetsflöden, applikationer, instrumentpaneler, checklistor och formulär du behöver för att hantera ditt team med minimal utvecklingstid.

Med inbyggda analys- och rapporteringsfunktioner är det enkelt att hålla koll på hur dina processer presterar. Kissflow stöder också teamsamarbete med verktyg för fildelning och meddelanden som förbättrar både teamarbetet och teamets produktivitet. ?

Kissflow HR Clouds bästa funktioner

Det är relativt enkelt att automatisera dina affärsprocesser med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Programvaran integreras med bland annat Google Workspace, Slack och Dropbox , så om du använder dessa system kan du arbeta smidigt mellan olika plattformar.

Kundsupporten svarar snabbt och hjälpsamt när du har problem med systemet.

Begränsningar för Kissflow HR Cloud

Även om icke-tekniska användare kan utföra grundläggande uppgifter krävs viss kodningskompetens för att skapa ett mer avancerat personalhanteringssystem.

Om du har komplexa arbetsflöden – till exempel om du använder avancerade affärsregler eller flera villkorade grenar – kan du uppleva att Kissflow har begränsade anpassningsmöjligheter.

Priser för Kissflow HR Cloud

Basic: Från 1 500 USD/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissflow HR Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (35+ recensioner)

7. Connecteam

Via Connecteam

Denna programvara för hantering av distansanställda är utformad med en mobil-först-strategi och hjälper chefer att automatisera sina arbetsflöden och fokusera på företagets tillväxt, med vetskapen om att deras team är på rätt spår och känner sig stödda av systemet.

Connecteam skapar arbetsscheman och spårar arbetstider, skapar alla formulär, checklistor eller rapporter du behöver för digital dokumentation och underlättar kommunikationen med dina medarbetare, oavsett var du befinner dig. ?

Connecteams bästa funktioner

Programvaran är mycket användarvänlig och lätt att navigera och anpassa, vilket gör det enkelt att hantera ett team.

Spåra teamets in- och utstämplingstider för arbetsdagen, betald ledighet (PTO) , övertid och preferenser för raster.

Kundsupportteamet svarar snabbt och är mycket lyhört för förslag, och lägger kontinuerligt till nya funktioner på begäran.

Connecteam integreras med löneprogram som Gusto och QuickBooks Online.

Begränsningar för Connecteam

Om ditt team arbetar offline kommer realtidsfunktionerna inte att vara till någon nytta för dig.

Alla delar av systemet är inte sammankopplade, så att hitta all information du behöver kan ibland vara som en skattjakt.

Priser för Connecteam

Småföretag : Gratis (upp till 10 användare)

Basic: 29 $/månad (rabatt för 30+ användare)

Avancerat: 49 $/månad (rabatt för 30+ användare)

Expert: 99 $/månad (rabatt för 30+ användare)

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (39 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 290 recensioner)

8. Bullhorn Sirenum

Via Sirenum

Bullhorn erbjuder en serie applikationer för företag inom bemanningsbranschen, däribland Sirenum. Denna automatiserade plattform för personalhantering är utformad för att hantera deltidsanställda, tillfälligt anställda eller mobila medarbetare. Eftersom den är molnbaserad och optimerad för mobila enheter kan medarbetarna komma åt systemet var som helst, med vilken mobil enhet som helst. ?

Denna programvara för fjärrhantering av anställda riktar sig främst till bemanningsföretag och branscherna säkerhet, transport, bygg och vård, och hjälper till med schemaläggning av arbetspass, övervakning av närvaro och tidrapportering. Den stöder även efterlevnad och lönehantering.

Bullhorn Sirenums bästa funktioner

Systemet är intuitivt och enkelt att arbeta med.

Det ger dig en central hubb från vilken du kan hantera alla dina HR-processer och funktioner.

Drag-and-drop-funktionen gör det snabbt och enkelt att schemalägga arbetspass.

Kundtjänsten är lyhörd och öppen för förslag på hur systemet kan förbättras.

Bullhorn Sirenums begränsningar

Uppdateringar och versionsändringar sker ibland utan förvarning.

Vissa användare tycker att det är lite komplicerat att installera.

Priser för Bullhorn Sirenum

Kontakta oss för prisuppgifter

Bullhorn Sirenum betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,4/5 (7 recensioner)

9. Litmos

Via Litmos

Personalhantering är mer än tidsregistrering och uppdaterade data – du vill också ge dina medarbetare den utbildning och de färdigheter de behöver för att lyckas i ditt företag och din bransch. Det är där Litmos kommer in.

Litmos hanterar din personalutbildning och kan anpassas efter behoven hos din organisation och dina elever. Med en onlineplattform för lärande och ett omfattande innehållsbibliotek är det perfekt för att introducera nyanställda och bekanta dem med företagskulturen eller vidareutbilda befintliga teammedlemmar.

De färdiga kurserna är kreativa och väl utformade, med en stark grund i inlärningsteori. Du kan också skapa eget innehåll i systemet för att uppfylla företagsspecifika krav. ?

Litmos bästa funktioner

Tilldela innehåll till specifika team eller medarbetare, inklusive kurser eller moduler, och hantera utbildningsvägar, regler och kursens slutdatum.

Funktioner som interaktiv gamification och videobedömningar gör det intressant för eleverna.

Dashboarden visar lärandestatus i realtid på ett överskådligt sätt.

Anpassa användargränssnittet och instrumentpanelerna efter din organisations varumärke.

Rapporterna är snabba och enkla att generera, så du kan se exakt var varje elev befinner sig i sin inlärningsprocess.

Litmos begränsningar

Vissa användare tycker att rapporteringsfunktionen är något begränsad.

Kundsupportteamet är ibland långsamt med att svara på rapporterade problem.

Litmos prissättning

Foundation Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Premier Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Platinum Suite: Kontakta oss för prisuppgifter

Litmos betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (270+ recensioner)

10. BambooHR

Via BambooHR

BambooHR är en miljömedveten personalhanteringsprogramvara som fungerar från en enda datakälla – inklusive din personalregister – för att automatisera och effektivisera dina uppgifter, funktioner och arbetsflöden. Det är ett allt-i-ett-HR-system som är idealiskt för mindre företagsapplikationer.

Det inkluderar ett system för att spåra sökande och verktyg för onboarding som effektiviserar rekryteringen. Tidrapportering och administration av förmåner gör lönehanteringen enkel. Det mäter och hanterar till och med medarbetarnas tillfredsställelse och välbefinnande inifrån systemet. ?️

Det bästa av allt är att du får tillgång till all den analys och rapportering du behöver för att fatta de bästa personalbesluten för ditt företag.

BambooHR:s bästa funktioner

Användargränssnittet är extremt rent, intuitivt och användarvänligt, så det är enkelt att snabbt lära sig systemet.

Det är enkelt att skapa formulär, få dem undertecknade av alla berörda parter och sedan lagra dem i rätt medarbetarregister.

Systemet för prestationsutvärdering av medarbetare effektiviserar processen för att samla in data och sedan leverera utvärderingar.

Kundsupporten är utmärkt när det finns problem att lösa och mycket öppen för feedback från kunder.

Begränsningar för BambooHR

BambooHR meddelar ibland inte användarna när de gör en ändring eller uppgradering.

Det är ett USA-baserat företag, och funktionaliteten överförs inte alltid lika bra till andra länder.

Priser för BambooHR

Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Förenkla personalhanteringen med den bästa programvaran för personalhantering

Att hantera alla dina HR-funktioner tar tid som du hellre skulle vilja ägna åt andra saker, som att utforma strategier eller bygga upp din verksamhet. Lös det genom att implementera personalhanteringsprogramvara som automatiserar så mycket som möjligt. ?️

Från onboarding till tidrapportering och talanghantering till löneadministration – ClickUp klarar allt detta och mycket mer. Använd det för projektledning, kundrelationshantering (CRM), marknadsföring eller drift. Det är en allt-i-ett-lösning, oavsett vilken bransch du arbetar i.

Prova ClickUp gratis och se hur enkelt det är att förenkla din verksamhet och ditt liv samtidigt som du ökar produktiviteten, organisationen och resultatet! ?